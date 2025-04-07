Топ 15 алтернативи на Basecamp през 2025 г.

Имате срокове, които трябва да спазите, задачи, които трябва да проследите, и екип, който трябва да синхронизирате.

Basecamp може би е била вашата предпочитана платформа за известно време, но ако смятате, че е време за промяна, сте на правилното място.

Макар Basecamp да предлага простота, той не винаги е подходящ, когато става въпрос за по-задълбочена функционалност, гъвкавост, подобрена видимост на проектите или специализирани инструменти.

В този блог ще разгледаме 15 алтернативи на Basecamp, които ще повишат сътрудничеството, комуникацията и продуктивността на вашия екип. Готови ли сте?

Да започваме! 💪

Ограничения на Basecamp

Basecamp често е хвален за своята простота и лекота на използване, но неговите ограничения може да не отговарят на нуждите на всеки екип.

Нека разгледаме някои от тях. 👇

Без отчитане на времето: Не включва вградена функция за отчитане на времето, което налага използването на интеграции на трети страни за отчитане на времето, прекарано по проекти.

Липса на функция за маркиране или етикетиране: Липсва функция за маркиране или етикетиране, което ограничава възможността за групиране, категоризиране или приоритизиране на задачите на страниците с задачи и графици.

Ограничени функции: Липсват разширени изгледи като диаграми на Гант, което затруднява визуализацията на времевата линия на проекта; липсват също функции като анализи и планиране на ресурсите.

Без управление на чата: Предоставя възможности за изпращане на съобщения, но без опции за управление на чата, тъй като архивирането на теми или разговори не е възможно, което води до претрупано работно пространство.

Липсва основна времева линия: Не предлага основен изглед на времевата линия, което затруднява визуалното проследяване на задачите и зависимостите.

Тези ограничения правят Basecamp по-малко подходящ за екипи, които се нуждаят от повече гъвкавост и функционалност.

Алтернативи на Basecamp на един поглед

Ето кратък преглед на софтуерните опции за управление на проекти, които са подходящи алтернативи на Basecamp. 🎯

Инструмент Пример за употреба Най-подходящи за ClickUp Управление на задачи, проекти и комуникация в екипа с помощта на AI за проследяване и сътрудничество. Екипи, които се нуждаят от платформа „всичко в едно“ Notion Вземане на бележки и управление на проекти и знания Лица и екипи, търсещи гъвкавост Asana Управление на проекти, комуникация в екипа, управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) Многофункционално приложение в различни отдели Wrike Управление на проекти и разпределение на ресурси Екипи, които се нуждаят от сътрудничество в реално време Работа в екип Управление на проекти и отчитане на работното време Агенции, управляващи работата с клиенти Trello Визуално управление на задачите с табла Опростени проекти и лични списъци със задачи Понеделник Автоматизация на работния процес и проследяване на проекти Екипи, които се нуждаят от визуално управление на проекти Smartsheet Управление на проекти и отчитане Сложни проекти, които изискват подробно проследяване Podio Персонализирано управление на проекти Екипи, които се нуждаят от персонализирани работни процеси ProofHub Основно управление на проекти и сътрудничество в екипа Малки и средни екипи Jira Агилно управление на проекти и проследяване на проблеми Екипи за разработка на софтуер Airtable Управление на бази данни и проследяване на проблеми Екипи, които се нуждаят от гъвкаво решение за база данни nTask Управление на задачи и планиране на проекти Малки екипи, които търсят прости инструменти за задачи

Какво трябва да търсите в алтернативите на Basecamp?

Всеки екип се нуждае от различни инструменти за управление на проекти. Нека разгледаме някои допълнителни функции, които трябва да търсите в алтернативите на Basecamp.

Проследяване на времето и отчитане: Предлага проследяване на времето, автоматизирано отчитане и мониторинг на напредъка, за да сте в крак с крайните срокове и продуктивността на екипа.

Управление на ресурсите: Предоставя инструменти за разпределение на ресурсите за управление на натоварването и оптимизиране на капацитета на екипа.

Интегрирани комуникационни инструменти: Включва вградени видеоразговори, чат стаи, коментари и съвместна работа с документи в реално време.

Автоматизация на работния процес: Използва Използва изкуствен интелект за автоматизиране на задачи като напомняния и актуализации на задачи, подобрявайки ефективността.

Интеграции с трети страни: Лесно се интегрира със съществуващите системи за унифициран работен процес.

Поддръжка на клиенти и ресурси: Предоставя ефективна поддръжка на клиенти, уроци и форуми на общността за бързо разрешаване на проблеми.

Потребителски интерфейс и дизайн: Разполага с интуитивен, лесен за навигация дизайн за по-бързо въвеждане и приемане от потребителите.

15-те най-добри алтернативи на Basecamp

С толкова много инструменти за управление на проекти на пазара, намирането на подходящия за вашия екип може да бъде трудно. Нека разгледаме някои от най-добрите алтернативи на Basecamp – всяка от тях предлага нещо уникално, което ще оптимизира вашите проекти. 💁

1. Clickup

(Най-доброто решение за всеобхватно управление на проекти, базирано на изкуствен интелект)

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е нашият най-добър избор за управление и планиране на проекти благодарение на опростената си все-в-едно настройка и функции, задвижвани от изкуствен интелект.

Той организира проектите с ясна структура, използвайки йерархия, която се простира от работни пространства до папки, списъци, задачи и подзадачи. Това оформление помага да се поддържа ред, като улеснява визуализирането на мястото на всяка задача и позволява да следите подробностите по проекта, без да губите представа за цялостната картина.

Ето някои от функциите, които го правят предпочитан инструмент за управление на проекти с изкуствен интелект:

ClickUp Dashboards

Проследявайте напредъка на проектите в различни изгледи с таблата на ClickUp.

ClickUp Dashboards предлага ясна визуална картина на вашите проекти, представянето на екипа и основните показатели.

Всеки табло може да се персонализира с различни карти, за да показва точно това, от което се нуждаете – като напредък по задачите, KPI за управление на проекти и приблизителни времена – като поддържа данните ви организирани и лесни за наблюдение.

Тази функция надминава предложенията на Basecamp, като позволява на потребителите да създават персонализирани изгледи, които съответстват на конкретните нужди на проекта, улеснявайки информираното вземане на решения и ефективното разпределение на ресурсите.

ClickUp Docs

Свържете задачите с вашите документи с ClickUp Docs

ClickUp Docs е многофункционален инструмент за управление на документи, който позволява на екипите да създават, редактират и споделят документи, като ги свързват директно със задачи. Той съхранява цялата важна информация – като планове за проекти, бележки от срещи и ключови подробности – на едно достъпно място.

С функции като актуализации и коментари в реално време, всички остават синхронизирани и организирани, което улеснява поддържането на връзка през целия проект.

ClickUp Goals and Tasks

ClickUp се отличава с подробните си изгледи на задачите и възможността да автоматизирате повтарящи се задачи с само няколко кликвания.

Визуализирайте напредъка и проследявайте различните части от жизнения цикъл на проекта с ClickUp Goals.

С ClickUp Goals можете да зададете ясни цели и да ги разделите на по-малки, измерими задачи. Тези цели могат да бъдат пряко свързани с задачите, което помага на екипите да останат съгласувани и фокусирани върху измерими резултати.

Създайте задачи в ClickUp, за да поддържате структурата и ефективността в екипите.

ClickUp Tasks е мястото, където се извършва работата. Всяка задача представлява стъпка от проекта и може да бъде организирана в списъци или табла за по-голяма яснота. Можете да добавяте крайни срокове, приоритети и отговорни лица, за да осигурите яснота и да оптимизирате работните процеси.

Заедно, Goals и Tasks поддържат екипите организирани, мотивирани и съгласувани с общите цели.

Освен това, шаблонът за управление на проекти ClickUp е полезен ресурс за оптимизиране на работните процеси по вашите проекти. Независимо дали управлявате малък екип или мащабен проект, този шаблон ви помага да осигурите гладко изпълнение от начало до край.

ClickUp Brain и Automations

Обобщавайте теми, за да следите разговорите с ClickUp Brain

ClickUp Brain добавя слой, задвижван от изкуствен интелект, за да подпомага създаването на съдържание за проектни планове и комуникация с клиенти. Той обобщава актуализациите и коментарите по задачите, което улеснява поддържането на комуникацията и видимостта на задачите в различните проекти.

С над 100 подсказки, базирани на роли, Brain позволява на потребителите да създават творчески брифинги, да изготвят доклади и да управляват задачите по-ефективно.

Автоматизирайте повтарящите се задачи с ClickUp Automations

Тъй като ClickUp е приложението, което предлага всичко необходимо за работа, можете да задоволите всичките си нужди от комуникация в реално време с ClickUp Chat. Чатът ви позволява да възлагате задачи, да имате достъп до списъци, работни пространства и бели дъски, да генерирате AI обобщения на разговори и много други.

Накрая, ClickUp Automations ви позволява да оптимизирате задачите, актуализациите на статуса и известията, като поставите тези действия на автопилот. Това ви освобождава от повтарящи се задачи и минимизира грешките.

С възможностите за автоматизация на управлението на проекти на ClickUp вашият екип може да се съсредоточи върху работата с голямо въздействие, без да се затруднява с ръчни актуализации.

Най-добрите функции на ClickUp

Множество изгледи на задачите: Визуализирайте графиците на вашите проекти с над 15 Визуализирайте графиците на вашите проекти с над 15 изгледа на ClickUp , които да отговарят на вашите предпочитания.

Актуализации в реално време: Регистрирайте часовете от всяко устройство и останете синхронизирани; можете също да зададете очакваната продължителност на задачите и да анализирате времето, прекарано по проектите.

Интеграция на инструменти: Синхронизирайте без усилие инструменти като Zoom, Monday и Google Drive, за да прехвърляте информация между платформи с Синхронизирайте без усилие инструменти като Zoom, Monday и Google Drive, за да прехвърляте информация между платформи с ClickUp Integrations.

Персонализирани шаблони: Достъп до над 1000 готови шаблона за различни случаи на употреба, за да спестите време и да осигурите последователност в проектите.

Ограничения на ClickUp

Сложната крива на обучение и първоначалната настройка могат да отнемат време на някои потребители.

Опциите за персонализиране изглеждат трудни на пръв поглед

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Notion

(Най-доброто за персонализирано управление на знанията)

Notion улеснява и персонализира организирането на задачи, бележки и проекти, което го прави подходяща алтернатива на Basecamp. Можете да настроите и управлявате собственото си работно пространство, използвайки интерфейс без код, като създавате всичко – от прост списък със задачи до сложен инструмент за проследяване на проекти.

Базите данни на Notion предлагат гъвкави формати – таблици, табла, календари, списъци, времеви линии и галерии – което улеснява прегледа и организирането на данните според вашия работен процес.

Най-добрите функции на Notion

Създайте персонализирани табла, които събират важна информация от много страници и бази данни.

Създавайте страници, които служат като уикита, бази данни или инструменти за проследяване на проекти, с над 50 типа блокове за съдържание.

Редактирайте документацията по проекта в реално време, оставяйте коментари и проследявайте промените, за да си сътрудничите с екипа си.

Ограничения на Notion

Споделянето на бележки с потребители, които не използват Basecamp, е предизвикателство, а те нямат възможност да редактират документи съвместно.

Проблеми с производителността, като бавно зареждане и периодични забавяния, възникват при големи бази данни или сложни страници.

Опциите за експортиране са ограничени, което затруднява прехвърлянето на информация към други системи.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4. 5/5 (5700+)

Capterra: 4,7/5 (2300+)

3. Asana

(Най-добри за проследяване на задачи и автоматизация на работния процес)

Asana предлага надеждно решение за проследяване на задачи и проекти с функции като времеви графики, персонализирани полета и етапи на проекта.

Като алтернатива на Basecamp, тя набляга на визуалното управление на проекти чрез инструменти като Kanban табла и диаграми на Гант, което я прави идеална за екипи, търсещи структуриран подход към управлението на проекти.

Най-добрите функции на Asana

Получавайте автоматични актуализации на задачите директно във вградената пощенска кутия на Asana, за да идентифицирате спешните задачи.

Проследявайте времето, прекарано за всяка задача, за да разпределяте времето си по-точно.

Преглеждайте работата си в различни формати, включително списъци, табла, календари и времеви линии.

Ограничения на Asana

Без функции за проследяване на времето

Ограничени функции за възлагане на задачи; само един потребител може да бъде назначен за дадена задача в даден момент.

Цени на Asana

Лично: Безплатно за десет потребители

Стартови пакети: 8,50 $/500 места на месец

Разширено: 19 $/500 места на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 5/5 (10 500+)

Capterra: 4,5/5 (13 000+)

⚙️ Бонус: Ако търсите алтернатива на Asana, можете да сравните Wrike и Asana, за да видите коя от двете отговаря най-добре на вашите нужди.

4. Wrike

(Най-подходящ за подробно планиране на проекти и отчитане)

Wrike е облачно базирано средство за управление на проекти, създадено да помогне на екипи от всякакъв размер да повишат производителността си и да оптимизират работата си.

Той също така предлага ясна видимост на задачите, графиците и ресурсите. Wrike се отличава със своите надеждни инструменти за управление на ресурсите, автоматизация и управление на проекти, които позволяват на екипите да оптимизират работната си натовареност и да автоматизират повтарящите се задачи.

Най-добрите функции на Wrike

Автоматизирайте работните процеси, одобренията, формулярите за заявки и плановете, за да се фокусирате върху други задачи с по-висок приоритет.

Оценявайте незабавни прозрения и табла с данни за проекти в реално време, за да вземате решения въз основа на данни и да упражнявате гъвкаво лидерство.

Използвайте инструменти за проверка, за да сравнявате документи и видеоклипове един до друг и да получавате обратна връзка в реално време.

Ограничения на Wrike

Няма инструмент за водене на бележки

Забавени известия с повече от час от приложения като Outlook

Липсва опция за чат, така че проектните мениджъри се нуждаят от интеграции на трети страни като Slack за комуникация.

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4/5 (3000+)

Capterra: 4. 3/5 (2700+)

💡Съвет от професионалист: Ако търсите начин да централизирате комуникацията между членовете на екипа, обмислете използването на шаблони за план за комуникация по проекти. Тези шаблони помагат за оптимизиране на дискусиите и гарантират, че всички са на една вълна.

5. Работа в екип

(Най-подходящ за управление на проекти, фокусирано върху клиента)

Teamwork.com е многофункционален софтуер за управление на проекти, базиран в облака, създаден да опрости организацията и изпълнението на проекти, особено за екипи, работещи по проекти, фокусирани върху клиенти.

За разлика от Basecamp, Teamwork.com предлага разширени функции за отчитане, проследяване на времето и управление на натоварването. Това е по-добър избор за екипи, които се нуждаят от по-подробна информация за проектите и разпределението на ресурсите.

Най-добрите функции за работа в екип

Балансирайте капацитета на екипа, за да осигурите здравословно използване на ресурсите в различните проекти и да предпазите екипа си от преумора.

Проследявайте времето, тарифите и изразходваните средства, за да постигнете балансиран бюджет и оптимизирани периодични приходи от авансови плащания.

Получавайте подробни отчети за представянето на екипа и определете приоритетите си с функциите за управление на проекти.

Ограничения при работа в екип

Безплатната версия е ограничена до само пет активни проекта.

Мобилното приложение не поддържа всички функции, като например планиране на натоварването и страница за времето.

Цени за екипна работа

Deliver: 14 долара на месец на потребител

Grow: 26 $/месец на потребител

Цена: 70 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (1000+)

Capterra: 4,5/5 (600+)

6. Trello

(Най-доброто решение за визуално управление на проекти с Kanban табла)

Trello е гъвкав инструмент за управление на проекти, който използва система от табла в стил Kanban за управление на проекти и задачи. Това позволява на екипите да организират задачите и работните процеси визуално.

За разлика от Basecamp, силата на Trello се крие в неговата простота и гъвкавост. Той позволява на потребителите да интегрират допълнителни функции като календарни изгледи, персонализирани полета и инструменти за автоматизация, за да подобрят функционалността. Неговите функции за сътрудничество го правят чудесна алтернатива на Basecamp за екипи, които дават приоритет на визуалното управление на задачите с минимална настройка.

Най-добрите функции на Trello

на Trello. Добавете задачи, графици, показатели за продуктивност, календари и други към „картите

Изпълнявайте команди и задавайте автоматизирани правила за всички действия в работния процес.

Разделете задачите на списъци с задачи в картички за подробно проследяване на подзадачите.

Ограничения на Trello

Липсват разширени функции като диаграми на Гант, проследяване на времето и изчерпателни инструменти за отчитане.

Трудности при обработката на големи обеми задачи и членове на екипа

Цени на Trello

Безплатен план: До 10 табла на работно място

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 600+)

Capterra: 4,5/5 (23 200+)

7. Monday

(Най-подходящи за гъвкави работни процеси и екипно сътрудничество)

Следващият в списъка е Monday.com. Това е многофункционален софтуер за сътрудничество в екип, базиран в облака, предназначен да оптимизира управлението на проекти и да повиши продуктивността на екипа.

С интуитивен интерфейс, Monday.com обединява проследяване на проекти, възлагане на задачи, наблюдение на напредъка и комуникация в екипа в едно пространство. Той предлага високо персонализирани работни процеси и функции за автоматизация, което позволява на екипите да адаптират процесите към своите специфични нужди.

Най-добрите функции на Monday

Добавете над 50 джаджи, като диаграми и времеви линии, за да визуализирате данните си и да сте в крак с напредъка.

Осигурете ефективна комуникация в екипа с помощта на инструментите за сътрудничество, включително задачи, коментари, маркиране и актуализации в реално време.

Създайте AI работен процес без кодиране и автоматично анализирайте и категоризирайте данни в голям мащаб.

Ограничения в понеделник

Таблото за управление е ограничено до формат на електронна таблица.

Разделът „Моите задачи“ не позволява разширено филтриране.

Диаграмите на Гант позволяват планиране по дни, а не по конкретни часове от деня, което затруднява подробното управление на проектите.

Цени за понеделник

Безплатно

Основен: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии за понеделник

G2: 4. 7/5 (12 200+)

Capterra: 4,6/5 (5100+)

8. Smartsheet

(Най-подходящ за управление на проекти на базата на електронни таблици)

Съчетавайки функционалността на електронните таблици с управлението на проекти, Smartsheet е подходящ за потребители, които се чувстват комфортно с интерфейси, богати на данни и подобни на електронни таблици. Той е популярен за управление на ресурси, графици и бюджети в среди с много проекти.

За разлика от Basecamp, тя предлага разширена автоматизация, персонализиране на работния процес и подробни отчети. Това я прави силна алтернатива за екипи, които се нуждаят от по-задълбочени анализи и контрол.

Най-добрите функции на Smartsheet

Получете лесен за използване, познат интерфейс, подобен на електронна таблица, който е подходящ за потребители на Excel.

Интегрирайте с инструменти на трети страни, за да избегнете превключването между тях.

Разпределяйте ресурсите между проектите с помощта на специфични за всеки проект и междупроектни изгледи на ресурсите и топлинни карти.

Проследявайте бюджетите по време, валута и видове разходи, за да избегнете надхвърляне на бюджета и постоянно да следите праговете на разходите и превишенията.

Ограничения на Smartsheet

Липсват функции като възможността да дублирате колони или да вмъкнете данни в повече от пет клетки едновременно, каквато има в Excel.

Потребителите се оплакват от чести забавяния и сривове на мобилното приложение.

Цени на Smartstreet

Pro: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (над 17 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

9. Podio

(Най-доброто за персонализирани работни пространства за проекти)

Известен със своята гъвкавост, Podio съчетава управлението на проекти с инструменти за социално сътрудничество, което позволява на членовете на екипа да работят заедно в реално време. Неговите персонализирани работни пространства позволяват на потребителите да създават работни процеси, подходящи за конкретните нужди на екипа.

Podio предлага разширени възможности за автоматизация, позволяващи на екипите да автоматизират повтарящи се задачи и да оптимизират процесите.

Най-добрите функции на Podio

Създавайте автоматично нови задачи, когато е необходимо, с функцията „Автоматични задачи“.

Достъп до пазар на приложения, които могат да бъдат интегрирани в Podio за подобрена функционалност (например CRM).

Генерирайте отчети за проекти въз основа на събраните данни, за да вземате по-добри решения.

Ограничения на Podio

Той използва ръчни времеви разписания, чието създаване и попълване може да отнеме много време; освен това те са податливи на човешки грешки.

Задачи като отчитане на работното време, отчети за присъствие и фактури не могат да бъдат автоматизирани.

Допускат се само 1000 API повиквания на час.

Цени на Podio

Безплатно

Плюс: 14 $/месец

Премиум: 24 $/месец

Оценки и рецензии за Podio

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 300 отзива)

10. Zoho Projects

(Най-добрият инструмент за управление на проекти в средата на Zoho)

чрез Zoho

За лоялните потребители на Zoho намирането на решение за управление на проекти не изисква много търсене – Zoho Projects е вграден инструмент за управление на задачи, създаден, за да ви държи в екосистемата на Zoho. Той е и икономичен вариант, особено ако вече използвате други приложения на Zoho.

Едно от най-големите предимства е безпроблемната интеграция на Zoho Projects както с други инструменти на Zoho, така и с приложения на трети страни, на които екипът ви вече разчита. Въпреки това, неинтуитивният потребителски интерфейс и ограничените възможности за отчитане могат да бъдат пречка. Освен това, ангажирането с платформата Zoho обикновено има по-голям смисъл за по-големи екипи с комплексни нужди.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Управлявайте задачите ефективно с структури за разпределение на работата, универсално създаване на задачи, списъци със задачи, напомняния и повтарящи се задачи.

Адаптирайте платформата към вашите нужди с персонализирани оформления, полета, изгледи, статуси, шаблони и етикети.

Комуникирайте и сътрудничете чрез фийдове, чат, споменавания, форуми, имейли и споделяне на документи.

Оптимизирайте отчитането на работното време за по-лесно фактуриране и управление на натоварването.

Ограничения на Zoho Projects

Таблото за управление и цялостният потребителски интерфейс изглеждат остарели и липсват надеждни функции за отчитане.

Търсенето, сортирането и организирането на информация не е лесно за потребителите.

Опциите за персонализиране са мощни, но могат да бъдат сложни и отнемащи време за внедряване.

Цени на Zoho Projects

Безплатно: 0 долара

Премиум: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 9 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

Capterra: 4. 4/5. 0 (500+ отзива)

G2: 4. 3/5. 0 (‎400+ отзива)

11. ProofHub

(Най-доброто решение за централизирана комуникация по проекти)

ProofHub е решение за управление на проекти, създадено да подобри сътрудничеството и продуктивността в екипа. То позволява на потребителите да създават задачи и подзадачи, да ги възлагат на членове на екипа, да определят крайни срокове и да следят визуално напредъка чрез Kanban табла.

Платформата разполага с мощни възможности за споделяне на файлове, което позволява лесно качване на документи и контрол на версиите.

Най-добрите функции на ProofHub

Централизирайте всичките си проекти с шаблони за управление на проекти , които могат да се използват многократно.

Задавайте зависимости, откривайте препятствия и спазвайте сроковете с помощта на диаграмите на Гант; визуализирайте напредъка на проекта и откривайте пречките с помощта на изгледа на таблото.

Преглеждайте и коригирайте файлове с инструменти за маркиране и ги одобрявайте от всяко място с функцията за „коригиране“.

Ограничения на ProofHub

Има ограничения на трафика за преглед или изтегляне на файлове.

Липсват му офлайн възможности

Невъзможност за интегриране с приложения като Slack, Trello и Asana

Цени на ProofHub

Безплатно

Пълна контрол: 99 долара на месец за 100 потребители

Essential: 50 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

12. Jira

(Най-подходящи за гъвкави и фокусирани върху разработката проекти)

Jira е инструмент за управление на проекти, специално разработен за екипи за разработка на софтуер, които следват гъвкави методологии.

Отличителна характеристика е стабилната поддръжка на Scrum и Kanban табла, което позволява на екипите да визуализират работните процеси и да управляват спринтовете с прецизност.

Най-добрите функции на Jira

Разделете големите и сложни проекти на по-лесно управляеми части с помощта на Scrum табла.

Визуализирайте работните процеси, ограничете текущата работа и максимизирайте ефективността с Kanban табла.

Начертайте дългосрочни цели, съобщавайте актуализации на заинтересованите страни и се уверете, че членовете на екипа ви са на една и съща страница с изгледа на времевата линия.

Ограничения на Jira

Липсват разширени функции за управление на проекти, като диаграми на Гант, модули за ресурси, матрици за риск и възможности за планиране на капацитета.

Не поддържа управлението на множество проекти

Той показва данни за натовареността на един член на екипа в даден момент и не разполага с възможности за проследяване на ресурсите.

Невъзможност да проследявате часовете и разходите, свързани с проектите

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 8 $/месец на потребител

Премиум: 14 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 14 000 рецензии)

⚙️ Бонус: Вижте Trello vs. Jira за пълно сравнение, за да намерите най-подходящата за вас.

13. Airtable

(Най-подходящ за управление на проекти, базирани на бази данни)

Airtable е хибрид между електронна таблица и база данни, който позволява на потребителите да създават богати структури от данни, като същевременно поддържа интуитивен интерфейс.

Той свързва записите между различни таблици, така че потребителите могат лесно да установят връзки между набори от данни. Това го прави идеален за управление на сложни проекти или инвентари. Можете също да експортирате данни в Airtable от други приложения.

Най-добрите функции на Airtable

Вградете изкуствен интелект във вашите работни процеси, за да изпълнявате повтарящи се действия.

Създавайте приложения бързо с интерфейсите за плъзгане и пускане и автоматизациите с „Cobuilder”.

Централизирайте достъпа до проектни данни и стандартизирайте процесите и споделените набори от данни.

Ограничения на Airtable

Отговаря бавно и понякога забавя при обработка на обширни изчисления и големи масиви от данни.

Изграждането на структури като процеси за преглед на управлението на проекти отнема време поради тяхната гъвкавост и липсата на предварително създадени шаблони.

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4. 6/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

14. nTask

(Най-подходящ за просто управление на задачи с отчитане на времето)

nTask е софтуер за управление на задачи, създаден да опрости планирането и изпълнението на проекти за екипи от всякакъв размер. Той разполага с модул за управление на риска, който позволява на екипите да идентифицират потенциалните рискове, свързани с проектите, на ранен етап и да разработят съответни стратегии за тяхното намаляване.

Освен това, той разполага с вградени инструменти за проследяване на времето и управление на срещи, за да поддържате проектите в график и да координирате по-добре дискусиите в екипа.

Най-добрите функции на nTask

Проследявайте напредъка по проблемите, задавайте степен на сериозност, присвоявайте статус и свързвайте ги със задачи или проекти.

Планирайте срещи между екипите, за да прегледате и редактирате протоколите от срещата, преди да ги публикувате.

Интегрирайте инструмента с предпочитания от вас софтуер за срещи, като Teams и Skype.

Управлявайте, наблюдавайте и оценявайте въздействието на риска с помощта на матрицата на риска, плановете за смекчаване на риска и актуализациите на риска.

Ограничения на nTask

Ограничени възможности за персонализиране

Приложението за мобилни устройства е ненадеждно и има грешки.

Безплатната версия позволява само пет потребители.

Липсват основни функции като Kanban табла, масови действия и подзадачи.

Цени на nTask

Безплатно (7 дни)

Премиум: 4 $/месец

Бизнес: 12 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за nTask

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

15. Celoxis

(Най-добрият софтуер за управление на проекти за работа с портфолио)

чрез Celoxis

Celoxis е инструмент за управление на проекти и портфолио, който централизира различни проекти, подчертава зависимостите и свързва задачите с общите цели.

Той разполага с интуитивен интерфейс, който предоставя цялостен преглед на състоянието на проекта и ресурсите. Като алтернатива на Basecamp, той помага на проектните мениджъри да постигнат целите на портфолиото, докато управляват ресурсите.

В същото време Celoxis предлага висока степен на детайлност. Можете да свържете най-малките задачи или дейности с по-голямата цел, като по този начин гарантирате ангажираността в екипа.

Най-добрите функции на Celoxis

Централизирайте заявките за проекти от различни източници, за да съпоставите търсенето с капацитета.

Разработвайте планове за проекти, които се адаптират към пазарните условия

Проследявайте напредъка на проектите и решавайте проблемите, без да напускате таблото за управление.

Управлявайте вземанията, рентабилността и други бюджетни показатели за различни проекти и портфейли.

Следете ресурсите и ги предоставяйте според нуждите и уменията.

Ограничения на Celoxis

Не предлага безплатна версия или версия freemium.

Липсва бутон за отмяна и ако изтриете елемент от проекта, той се губи завинаги.

Ще трябва да плащате за акаунти за външни заинтересовани страни.

Цени на Celoxis

Мениджър: 25 $/месец (фактурира се ежегодно)

Член на екипа: 15 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Celoxis

G2: 4,5/5,0 (над 140 рецензии)

Capterra: 4. 4/5. 0 (над 300 рецензии)

Кажете сбогом на Basecamp, кажете здравей на ClickUp 👋

С толкова много способни алтернативи на Basecamp, екипите имат богат избор, за да намерят точното съчетание от инструменти, които да повишат производителността и сътрудничеството.

Всяка опция има свои силни страни, независимо дали става дума за визуалните табла на Trello, проследяването на задачи в Asana или ясните работни процеси в Monday.

Ако обаче търсите мощно решение „всичко в едно“, ClickUp се отличава с подробни изгледи на задачите, гъвкаво определяне на цели и интелигентни функции за автоматизация, които намаляват повтарящата се работа.

Какво чакате?

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅