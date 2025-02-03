10-те най-добри инструмента за уеб дизайн (инструменти за графичен дизайн) за 2025 г.

В днешния дигитализиран свят, един вкусно проектиран уебсайт е задължителен. Потенциалните клиенти са по-склонни да се превърнат в реални клиенти, ако имате красиво проектиран уебсайт, в сравнение с това, ако имате обикновена платформа.

За щастие, настоящата ситуация в уеб дизайна позволява на всеки да създаде свой уебсайт. Това се дължи на безкрайния списък от налични инструменти за уеб дизайн. Все пак, всеки от тях има различни изисквания по отношение на умения и знания.

Предвид тази предпоставка, може да бъде малко сложно да се определи кои са най-добрите инструменти за уеб дизайн. В тази статия ще ви разясним какво трябва да търсите в инструментите за уеб дизайн и кои са най-добрите инструменти за уеб дизайн за 2024 г.

Да започнем.

Предвид броя на инструментите за уеб дизайн, които се предлагат на пазара, може да бъде трудно да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди. И така, какво точно трябва да търсите, за да максимизирате производителността и ефективността си?

Шаблони

Първото е наличието на готови за употреба шаблони, които не изискват напреднали умения за уеб дизайн. Искате инструмент, който разполага с подходящи шаблони, тъй като това ще улесни започването и ще ви даде представа за това как ще изглежда вашият уебсайт.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ШАБЛОНИ Центърът за шаблони на ClickUp е пълен с полезни шаблони за дизайнерски екипи, проектни мениджъри и за всякакви други цели, свързани с повишаване на производителността.

Персонализиране

Друга функция, на която трябва да обърнете внимание, е персонализацията. Тази функция позволява на вашия дизайнерски екип да коригира уеб дизайна и да го направи уникален според вашите нужди. Персонализацията гарантира, че вашият уебсайт няма да изглежда идентично с този на вашите конкуренти. С функциите за персонализация е по-лесно да работите върху разпознаваемостта на вашата марка и визуалната й идентичност.

Интеграции

Освен това, ви е необходим инструмент за уеб дизайн с системна интеграция. Искате инструмент, който е съвместим с настоящата ви система за управление на съдържанието, тъй като така ще ви е по-лесно да импортирате ново съдържание, без да компрометирате производителността на сайта си.

Опции

Освен това, търсете инструменти за уеб дизайн, които предлагат множество опции за шрифтове и графики. Това е така, защото типографията е най-добрият начин да създадете визуална идентичност за вашия уебсайт. С много опции става относително по-лесно да изразите своя стил и евентуално да се отличите.

Интерфейс

Накрая, вие искате инструмент за уеб дизайн с прост, но мощен интерфейс. Последният ви спестява много главоболия и пропуски, като ви позволява да се съсредоточите изцяло върху дизайна на уебсайта, вместо да прекарвате безброй часове в разгадаване на начина, по който работи инструментът.

В миналото уеб дизайнерите трябваше ръчно да пишат и изграждат своите уебсайтове, използвайки HTML и CSS код и javascript. За щастие, това вече не е така. С най-добрите инструменти за уеб дизайн можете лесно да реализирате своите идеи.

Ето обобщение на най-популярните ресурси и инструменти за уеб дизайн , които ще ви бъдат полезни в бъдеще.

Лесно добавяйте бележки към изображенията в ClickUp и оставяйте или присвоявайте коментари на вашия дизайнерски екип.

Ако търсите инструмент за управление на дизайна „всичко в едно“, който оптимизира процеса на дизайн, улеснява споделянето на обратна връзка и максимизира ресурсите на вашия екип, тогава ClickUp е инструментът за уеб дизайн, който ви трябва.

С тази платформа можете да преглеждате всичките си дизайнерски проекти, да проследявате и подобрявате ефективността на дизайнерския си екип, да оптимизирате процеса на дизайн и да интегрирате всичките си любими инструменти за дизайн.

ClickUp използва своите мощни функции за управление на проекти и ги комбинира с най-добрите инструменти за сътрудничество по проекти, за да поддържа екипите по дизайн на една и съща страница.

Характеристики:

Изглед „Всичко“, който позволява на зрителите да виждат всичко, независимо от мястото, на което се намират в йерархията

Пространство, папка и списъци, където могат да се организират дизайнерски екипи и отдели

Персонализирани задачи, заедно с вложени подзадачи и списъци за проверка за оптимален работен процес по проекта

Редактиране в реално време за ефективна работа в екип

Функции за добавяне на бележки към PDF файлове и изображения

ClickUp Автоматизации , които спестяват време чрез използване на предварително създадени рецепти за автоматизация, включващи над 50 действия, тригери и условия.

Mind Maps ви помага да създадете красиви визуални схеми от празно платно или от съществуващи задачи.

Стотици шаблони за използване от екипи

Лесна интеграция с над 1000 от любимите ви инструменти

Предимства:

ClickUp поддържа над 1000 интеграции

Безплатно обучение

24-часова поддръжка

Високо ниво на персонализация

Офлайн режимът ви позволява да работите без интернет връзка

Мобилните приложения на ClickUp ви позволяват да работите отвсякъде, където и да сте.

Недостатъци:

Високата степен на персонализация може да бъде прекалено сложна за начинаещите потребители.

Цени:

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Figma

Чрез Figma

Figma е всеобхватна платформа за дизайн, която свързва всички участници в процеса на дизайн, така че всеки член на екипа да може по-добре и по-бързо да доставя продукти. Софтуерът за уеб дизайн е отличен за създаване на прототипи и дизайн системи.

След като се регистрирате в Figma, получавате достъп до свързания с компанията инструмент FIGJAM. Последният действа като онлайн инструмент за бяла дъска, откъдето дизайнерските екипи могат да си сътрудничат и да планират дизайнерските процеси.

В ретроспекция изглежда, че Figma е създаден за бъдещето на уеб.

Характеристики:

API

Анимация

CAD инструменти

Инструменти за сътрудничество

Коментари/бележки

Импорт/експорт на данни

Управление на дизайна

Шаблони за дизайн

Еднократно влизане

Редактиране на изображения

Тестване на производителността

Тестване на използваемостта

Предимства:

Безкрайни възможности

Figma може да се използва за създаване на прототипи на приложения и макети за продуктовия екип.

Лек

Много джаджи, които можете да използвате, за да проведете запомнящи се семинари

Поддръжка за среда за съвместно проектиране

Недостатъци:

Стръмна крива на обучение

Без мобилно приложение

Цени:

Безплатно за до 2 редактора и 3 проекта

Професионална версия: 12 долара на редактор/месец (годишно плащане) и 15 долара на редактор/месец (месечно плащане)

Организация: 45 долара на редактор/месец (годишно фактуриране)

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (729 рецензии )

Capterra: 4,7/5 (549 отзива)

3. Canva

Canva предлага на уеб дизайнерите несравнимо разнообразие от графични категории и хиляди професионално изработени шаблони, които биха помогнали дори на аматьори да започнат. А с Canva Website Builder е лесно да създадете едностранични уебсайтове за събития, портфолиа, сайтове за търговия на дребно и др.

Най-хубавото е, че са безплатни.

Освен това онлайн платформата се хоства в облака и достъпът до нея е възможен от всяко място, като се използва всяко устройство с интернет връзка. Можете да използвате Canva както в уеб браузър, така и като приложение за изтегляне за Mac, PC, Chromebook, iOS или Android.

Ако търсите инструмент за уеб дизайн за бърза редакция на изображения и видеоклипове или за създаване на едностраничен сайт, то Canva е инструментът за вас. Ако желаете да привлечете аудитория към сайта, който сте създали, можете да използвате и Canva Insights, който ви предоставя основни аналитични данни.

Характеристики:

Предимства:

Изтеглянето на готовия проект е бързо и надеждно

Потребителите могат лесно да изберат шаблон и да започнат да редактират без забавяне.

Не се изисква опит в дизайна

Отлични ресурси за обучение за инструмента за дизайн и общите системи за дизайн

Впечатляващ набор от нови инструменти като Canva Website Builder

Интуитивният интерфейс улеснява работата на аматьорските дизайнери

Удобен за ползване софтуер за уеб дизайн

Недостатъци:

Безплатната версия има воден знак, който забранява на потребителите да изтеглят или редактират дизайните.

Изтеглянето на няколко файла автоматично ги компресира в zip файл.

Случайни бъгове, тъй като Canva е пълноценно уеб приложение

Цени:

Безплатни

Canva Pro: 12,99 долара на месец или 119,99 долара на година за един потребител

Canva for Team: 14,99 $ на месец или 149,90 $ на година за първите пет потребители

Оценки и рецензии:

G2: 4,7/5 (3771 отзива)

Capterra: 4,7/5 (10 833 рецензии)

Научете повече за алтернативите на Canva!

4. WordPress

WordPress си е спечелил репутацията на най-популярното решение за уеб дизайн софтуер, като захранва почти половината от целия интернет. Потребителите имат възможност да избират между WordPress.org и WordPress.com, които се базират на едни и същи основни уеб дизайн софтуерни инструменти, с няколко ключови разлики.

Първият е самохостинг платформа, което означава, че ще хоствате уебсайта си, използвайки услугата на хостинг доставчик. От друга страна, WordPress.com се хоства от Automattic.

В ретроспекция, WordPress се откроява като най-добрият безплатен софтуер за блогове за начинаещи.

Характеристики:

Допълнена реалност

Персонализиран дизайн

Гласово търсене

Режим за достъпност за джаджи

Персонализирани типове съдържание

Интегрирани новини и публикуване в блог

Управлявана сигурност на уебсайта

Поддръжка за PHP 8

Тъмен режим

Предимства:

Сравнително евтини

Подходящи за начинаещи и лесни за работа

Уебсайтовете, създадени с WordPress, работят добре на различни устройства.

Високо модулен с хиляди плъгини и теми

Потребителите могат да създават почти всеки тип уебсайт

WordPress е проектиран да бъде отзивчив веднага след инсталирането

SEO-съвместими по подразбиране

Недостатъци:

Проблеми с актуализирането на софтуера за уеб дизайн

Висока цена на персонализирането

Възможни уязвимости в сигурността

Оптимизирането на скоростта на сайта може да бъде предизвикателство

Цени:

Цените за WordPress.org ще се различават от тези на WordPress.com. WordPress.org е безплатен. Въпреки това, има допълнителни разходи, които ще трябва да поемете, включително закупуването на различни хостинг планове за неговите инструменти за дизайн.

WordPress.com предлага пет ценови плана.

Безплатни

Лично : 4 долара на месец, фактурирани ежегодно

Премиум : 8 долара на месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 25 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (2387 отзива)

Capterra: 4,6/5 (1414 отзива)

5. Adobe

чрез Adobe

Въпреки че е сравнително нов в областта на софтуера за уеб дизайн, Adobe се превърна в естествен избор за графични и уеб дизайнери. Този инструмент за уеб дизайн и прототипиране позволява на дизайнерите да създават идеи и да си сътрудничат по различни проекти.

С Adobe Photoshop и Adobe Illustrator в своя набор от софтуерни инструменти за уеб дизайн, популярността му сред дизайнерите се превръща в множество уроци и ресурси в интернет, които ще ви помогнат да започнете. Това е особено полезно, когато търсите помощ за Adobe Photoshop с инструмента за дизайн на потребителски интерфейс.

Инструментът за отзивчив уеб дизайн и разработка улеснява създаването на красиви персонализирани уебсайтове за всеки браузър или устройство. Инструментът за дизайн помага и на тези, които искат да създават отзивчиви уеб дизайни.

Характеристики:

Сътрудничество

Система за дизайн на wireframes

Интерактивни прототипи за процеса на уеб дизайн

Преработен, модерен потребителски интерфейс, който е по-опростен и изчистен

Достъп до подсказки за кодиране

Поддръжка на няколко монитора за Windows

Визуални помощни средства за намаляване на грешките и ускоряване на разработката на сайта

Поддръжка на Git

Предимства:

Отлична репутация като инструменти за цялостен UX дизайн

Безпроблемна интеграция с други инструменти

Добра производителност дори при големи файлове

Недостатъци:

Adobe предлага само безплатна пробна версия на своите инструменти за уеб разработка.

Няма възможности за сътрудничество в реално време при уеб дизайна

Цени:

Безплатно: 1 потребител на месец

Adobe Dreamweaver Single App: 20,99 $/месец

Бизнес: 35,99 $/месец за лиценз

Creative Cloud All Apps: 54,99 $/месец

Оценки и рецензии:

G2: 4. 6/5 (34 327 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1733 рецензии)

6. Wix

чрез Wix Editor X Design

Wix е инструмент за разработчици на уебсайтове, който ви позволява да проектирате, управлявате и разширявате своето онлайн присъствие в зависимост от вашите нужди и спецификации. Като уеб разработчик, имате три възможности за създаване на уебсайт: Wix Editor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) и Velo by Wix.

С Wix Editor получавате лесен за използване инструмент за създаване на уебсайтове с функция „плъзгане и пускане” и множество персонализирани шаблони, които са идеални за начинаещи в уеб дизайна.

От друга страна, ADI е автономен уебсайт конструктор, който помага за разработването на цял уебсайт, след като потребителите подадат своите потребителски предпочитания. Но този уебсайт конструктор е ключов за WYSIWYG с функции за плъзгане и пускане.

Накрая, с Velo by Wix, потребителите получават платформа с отворен код, на която могат да създават сложни приложения за уеб разработка. Тази платформа е идеална за независими уеб разработчици, които искат да създадат персонализирано потребителско преживяване на уебсайта.

Ако се нуждаете от интуитивен инструмент за създаване на уебсайтове и удобен инструмент с набор от достъпни ценови планове, тогава Wix е платформата за вас. Можете да избирате измежду над 500 предварително проектирани шаблона, които могат да се персонализират.

Характеристики:

Интегрирани онлайн плащания

Многоканални продажби, идеални за електронна търговия

SEO-съобразна инфраструктура и инструменти за лесно създаване на уебсайтове

Вградени инструменти за достъпност

Безплатни инструменти за брандиране

Анализи и отчети с инструмента за дизайн

Предимства:

Wix е лесен за използване и не изисква опит в уеб разработката или програмирането.

Достъпен ценови план с безплатна програма за инструменти

Уебсайтовете на Wix имат най-бързото зареждане в екосистемата, което прави този инструмент за дизайн най-добрият избор за създаване на адаптивни уебсайтове.

SEO Wizard на Wix предоставя полезни съвети за оптимизиране на вашия уебсайт.

Опростен редактор с функция „плъзгане и пускане” за начинаещи или опитни уеб дизайнери

Недостатъци:

Възможностите за персонализиране са ограничени, тъй като потребителите нямат достъп до кода на уебсайта.

Ограничената функционалност прави Wix неподходящ за потребители, които поддържат блог или онлайн магазин.

Потребителите не могат да сменят темите, без първо да загубят съдържанието си.

Цени:

Комбинация: 18 долара на месец

Неограничен: 23 долара на месец

Предимства: 28 долара на месец

VIP: 47 долара на месец

Wix предлага и няколко плана за бизнес и електронна търговия. Те включват:

Основни бизнес функции: 28 долара на месец

Business Unlimited: 33 долара на месец

Business VIP: 56 долара на месец

Предприятие: 500 долара на месец

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (9. 159 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (1545 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Wix!

7. Marvel

Via Mar vel

Ако търсите софтуерни инструменти за уеб дизайн, които предлагат бързо прототипиране, тестване и пускане на пазара, тогава Marvel е инструментът за вас. От уебсайт конструкторите в списъка, този инструмент разполага с интуитивен дизайн и функционалност за прототипиране, което прави създаването на wireframes, дизайна и прототипирането относително бързи.

Дизайнерските екипи могат незабавно да генерират спецификации за дизайн и да свързват интеграции, които подпомагат работния им процес.

Без необходимост от обучение и без изисквания за софтуер за уеб дизайн, Marvel е отличен избор за начинаещи аматьори. Потребителите разполагат с достъпна библиотека от шаблони и ресурси, които елиминират сложността от процеса на дизайн.

Marvel значително улеснява превръщането на макет на дизайн в интерактивни онлайн прототипи, без да се налага да пишете нито една линия код.

Характеристики:

Персонализирани и лесни за използване шаблони в инструмента за дизайн

Персонализирани шаблони за брандиране за различни уеб елементи

Премиум предварително дефинирани икони, които могат да се използват във вашия уеб дизайн

Шрифтовете Intext могат да бъдат включени в изображенията

Предимства:

Работен процес между екранни снимки

Чист и опростен потребителски интерфейс с автоматично подреждане на уеб елементите

Потребителите могат да изпратят линк към проекта на клиентите за лесен достъп до прототипите.

Повечето функции са безплатни, което ги прави особено полезни за нови дизайнери, студенти и неправителствени организации.

Уеб-базирани, така че потребителите могат да имат достъп до приложението отвсякъде, където има интернет връзка.

Недостатъци:

Предизвикателства при създаването на групи в прототипа

Анимацията в Marvel не е толкова плавна и гладка, колкото в други платформи.

Софтуерът за уеб дизайн няма офлайн опции

Няма опции за добавяне на бележки

Ограничени функционалности за анимация за уеб дизайн

Цени:

Инструментът за уеб разработка предлага 5 опции с възможност за безплатен пробен период.

Безплатно (1 потребител, 2 активни проекта): 0 $

Pro (1 потребител, неограничен брой проекти): 12 долара на месец

Екип (3 потребители, неограничен брой проекти): 42 долара на месец

Компания (6 потребители, неограничен брой проекти): 84 долара на месец

Enterprise (неограничен брой потребители + проекти): Свържете се с нас за оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4,5/5 (1168 отзива)

Capterra: 4,6/5 (83 отзива)

8. Trello

Чрез Trello

Ако търсите инструмент за съвместна работа за вашия уеб дизайн, тогава Trello е инструментът за вас. Платформата прави относително лесно и управляемо изготвянето на имейли и таблици и обединява целия екип с функции за плъзгане и пускане, за да премествате задачите.

Този софтуер за управление на проекти в стил Kanban позволява на ръководителите на дизайнерски екипи да проследяват работата на всеки член от екипа. Инструментът за дигитално сътрудничество ви помага да поддържате производителността и да насърчавате сътрудничеството дори в разпределена работна среда.

Може да се използва за уеб дизайн, но Trello работи най-добре като решение за управление на задачи.

Характеристики:

Картови корици, които правят сътрудничеството цветно

Редица клавишни комбинации, които могат да ви помогнат да увеличите производителността си

Разширени списъци за проверка, които позволяват ясно картографиране на всички движещи се части

Календар Power-Up, за да видите всички зададени елементи от списъка за проверка

Автоматизация на Butler за по-добри работни процеси

Тъмнен режим в приложението Trello за iOS и Android

Предимства:

Интуитивен интерфейс

Безплатният план предлага много възможности

Редактор с функция „плъзгане и пускане” с картички

Потребителите имат достъп както от мобилни устройства, така и от компютри

Потребителите могат лесно да създават табла с идеи за дизайн мислене

Могат да се създадат множество Swimlanes, които да служат за различни цели, свързани с билетите.

Недостатъци:

Много функции изискват добавки

Има ограничение за размера на прикачваните файлове, което в повечето случаи може да бъде ограничаващо.

Интеграцията с MS Teams и Google Chat може да бъде по-добра

Не е типичен софтуер за уеб дизайн, а по-скоро решение за управление на задачи.

Цени:

Trello предлага четири ценови структури с възможност за безплатен пробен период на платените си планове.

Безплатни

Стандартен: 5 долара на потребител на месец

Премиум: 10 долара на потребител на месец

Enterprise: 17,50 $ на потребител на месец, започвайки от 250 потребители, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 12 993 отзива)

Capterra: 4,5/5 (22 289 отзива)

Вижте тези алтернативи на Trello!

9. Webflow

чрез Webflow

Webflow е нова, популярна платформа за създаване на уебсайтове, която разполага с онлайн визуален редактор, чрез който можете да проектирате, създавате и пускате уебсайтове. Визуалното платно ви позволява да контролирате CSS3, HTML5 и JavaScript и да превеждате семантичен код в персонализирани сайтове за най-добрия процес на уеб дизайн.

Той също така ви позволява да използвате HTML елементи без стил, за да получите контрол. Освен това, потребителите могат да използват предварително създадени елементи, за да проектират сложни елементи, включително фонови видеоклипове и елементи, между другото.

Характеристики:

Анимация на базата на превъртане

Многоетапна анимация

SEO контроли

Табло за активност

Управление на календара

Управление на кампании

Автоматично актуализиране

Проследяване на активността

Предимства:

Уеб дизайнерите могат да свържат движението и анимацията с позицията на курсора, за да привлекат вниманието на потребителите.

Сътрудничеството е относително лесно, тъй като няколко дизайнери могат да бъдат поканени да работят едновременно върху един и същ уебсайт.

Уебсайтовете могат да станат по-интерактивни чрез използването на дисплейни панели, модални прозорци и други скрити елементи.

Налични са над 20 предварително създадени анимации и взаимодействия, което прави добавянето на функции мигновено.

Недостатъци:

Изображенията могат да се компресират само ръчно, което отнема много време.

Ограничението на CMS все още е доста ниско при някои от плановете.

Стръмна крива на обучение за създател на уебсайтове

Цени:

Основен: 12 долара на месец

CMS: 16 долара на месец

Бизнес: 36 долара на месец

Предприятие: План на базата на оферта

Оценки и рецензии:

G2: 4. 4/5 (401 отзива)

Capterra: 4,6/4 (193 отзива)

10. Designmodo

Чрез Designmodo

Designmodo е софтуерно решение за уеб дизайн „всичко в едно“, с което потребителите могат да създават уебсайтове и бюлетини. Този инструмент е най-подходящ за потребители, които търсят инструмент за създаване на статични уеб страници, уебсайтове с функция „плъзгане и пускане“ или шаблони за имейли.

Designmodo предлага на уеб дизайнерите два инструмента за създаване на уебсайтове: Slides и Startup. С помощта на тези два инструмента дизайнерите могат да създадат два уебсайта по свой избор и да ги пуснат в интернет чрез хост. Този софтуер за уеб дизайн използва функция „плъзгане и пускане”, която е много проста, но и много гъвкава. Инструментът за дизайн прави целия процес относително лесен.

Характеристики:

100 модулни компонента за платени клиенти

Дизайн, подходящ за мобилни устройства

Борса за работа

Шаблони за бюлетини

Предимства:

Документацията на Designmodo е много подробна.

Функцията „плъзгане и пускане” за модулите за съдържание е добре проектирана.

Чист и бърз интерфейс на инструмента за дизайн

Опростена йерархия на проектите

Нулева крива на обучение за уеб дизайнери

Недостатъци:

Ограничени опции за шаблони за уеб дизайнери

Designmodo не предлага безплатна пробна версия.

Персонализирането на модулите трябва да надхвърля наличната дълбочина

Цени:

Бизнес план: 18 $/месец

Агенционен план: 29 $/месец

Оценки и рецензии:

G2: 4. 2/5 (18 отзива)

Capterra: 3. 4/5 (10 отзива)

Управлявайте вашите уеб дизайн проекти на едно място

Сътрудничеството е от ключово значение за екипите за уеб дизайн, което означава, че няколко души работят едновременно по сходни задачи. Подредете проекта си, като използвате набора от инструменти за управление на проекти, производителност и уеб дизайн на ClickUp, за да избегнете затруднения и да повишите ефективността.

Искате ли да видите как би работил вашият уеб дизайн екип в ClickUp? Поканете членовете на екипа си и започнете безплатно !