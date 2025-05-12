10 най-добри алтернативи и конкуренти на Canva през 2025 г.

Чувствате ли понякога, че сте достигнали плато в дизайна с Canva? Като специалист по социални медии или маркетинг, знаете, че привлекателните визуални елементи са ключът към успешната маркетингова кампания.

Въпреки това, разчитането само на една платформа за вашите дизайнерски нужди може да ограничи креативността ви и да направи съдържанието ви скучно. Ако търсите по-усъвършенствано решение, което надхвърля основните инструменти за редактиране, е време да проучите други опции.

Нека се запознаем с най-добрите алтернативи на Canva и инструменти за графичен дизайн, които ще ви помогнат да преодолеете трудностите, да подобрите работния си процес и да стимулирате творчеството си. ✨

⏰ 60-секундно резюме Ето 10 от най-добрите алтернативи на Canva и инструменти за графичен дизайн, които ще опростят работния ви процес, ще ви помогнат да решите дизайнерски предизвикателства и ще стимулират креативността ви: ClickUp – Най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ и алтернатива на Canva Whiteboard

Movavi Video Editor – Най-доброто решение за динамични видео презентации

Venngage – Най-добрата алтернатива за създаване на инфографики

Typito – Най-доброто решение за създаване на видеоклипове с текст

Placeit – Най-добрата алтернатива на шаблоните за презентации

VistaCreate (Crello) – Най-добрата алтернатива на Canva за създаване на лого

Piktochart – Най-доброто решение за създаване на графики и инфографики за социални медии

PlayPlay – Най-доброто решение за създаване на интерактивни презентации

Pixlr – Най-доброто за редактиране и подобряване на изображения за социални медии

PicMonkey – Най-доброто решение за създаване на банери за YouTube

Какво е Canva?

Canva набра популярност като онлайн инструмент за дизайн, който позволява на потребителите да създават атрактивни графики, презентации и видеоклипове, без да се изискват предварителни познания по дизайн. Платформата предлага богат избор от шаблони, изображения и компоненти за дизайн, което позволява на потребителите лесно да създават визуални елементи за съдържателен маркетинг на професионално ниво.

чрез Canva

С интуитивния си интерфейс и обширна колекция от ресурси, Canva се превърна в предпочитаната платформа за графичен дизайн за много компании и хора, които искат да създават впечатляващи визуализации бързо и удобно.

10 най-добри алтернативи и конкуренти на Canva

Започнете с ClickUp Whiteboards Вижте дейността на всички и работете в тясно сътрудничество като екип, дори и когато работите дистанционно. Провеждайте мозъчни бури, добавяйте бележки и събирайте най-добрите си идеи на творческо платно с ClickUp Whiteboards.

ClickUp е инструмент за управление на проекти и екипно сътрудничество, който помага на екипи от различни размери в различни индустрии да управляват своите задачи, проекти и работни процеси.

Това, което прави ClickUp един от най-добрите инструменти, налични днес, са неговите усъвършенствани функции за управление на проекти и екипно сътрудничество, както и напълно персонализираната платформа, която позволява на отделни лица и екипи да конфигурират ClickUp според своите нужди и предпочитания. Това означава, че този инструмент може да отговори на нуждите на всеки тип екип, включително дизайнери и недизайнери.

И така, какво го прави най-добрата алтернатива на Canva?

Макар ClickUp да не е инструмент за графичен дизайн, той предлага обширен списък от функции за маркетинг специалисти, включително интуитивна функция „Whiteboard“, която предлага няколко предимства в сравнение с Canva Whiteboards, което го прави чудесна алтернатива за потребители, които търсят по-комплексно и гъвкаво решение, което надхвърля графичния дизайн.

Ето някои от основните функции, които отличават ClickUp Whiteboards:

Интеграция с управлението на проекти : ClickUp Whiteboards са интегрирани с платформата за управление на проекти ClickUp, така че можете лесно да си сътрудничите с членовете на екипа си, да възлагате задачи директно от бялата дъска, да превръщате бялата дъска в изпълними задачи, да прикачвате файлове или документи и да проследявате напредъка – всичко на едно място.

Сътрудничество в реално време : ClickUp Whiteboards позволява на няколко потребители да сътрудничат в реално време, да оставят коментари и обратна връзка директно на Whiteboards, да свързват задачи и много други, което улеснява съвместната работа по проекти и споделянето на идеи.

Гъвкави функции : ClickUp Whiteboards разполага с функции като лепящи се бележки, инструменти за рисуване и качване на изображения, което улеснява създаването на динамично и привлекателно визуално съдържание.

Персонализирани шаблони за всеки случай на употреба: Независимо дали проектирате презентация, : Независимо дали проектирате презентация, сесия за мозъчна атака или изготвяте пътна карта за проект , можете да избирате от библиотека с шаблони с предварително създадени структури, които улесняват започването на работата ви. За да се запознаете с ClickUp Whiteboards, просто използвайте шаблона „Въведение в Whiteboards“ от ClickUp , за да започнете.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Като цяло, ClickUp Whiteboards предлага по-комплексно и гъвкаво решение от Canva Whiteboards. Освен това, ClickUp може да ви помогне да централизирате обратната връзка и да ускорите процесите на одобрение, като използвате функцията Proofing в ClickUp за добавяне на бележки директно в изображения, видеоклипове и PDF файлове.

Изтеглете този шаблон Сътрудничество с екипа ви и създаване на динамични контролни диаграми с ClickUp Whiteboards

Тези функции за сътрудничество, заедно с изчерпателния списък от функции за управление на марката, маркетинг, управление на екипа и други, правят ClickUp една от най-добрите алтернативи на Canva за потребители, които се нуждаят от по-разширени и гъвкави функции с опции за персонализиране.

Най-добри функции

Напълно персонализирана платформа : Персонализирайте всяка част от ClickUp и я конфигурирайте според нуждите си с персонализирани полета, персонализирани статуси, ClickApps и други.

Над 15 персонализирани изгледа : Изберете от над 15 начина за преглед на работата си, включително ClickUp Whiteboards, Calendar, Timeline, Board, Gantt chart и други.

Функционалност „плъзгане и пускане” : Тази функция улеснява и ускорява промените в работната среда на ClickUp. Просто плъзнете и пуснете елементите, без да са необходими технически умения.

Сътрудничество в екип : Сътрудничество в реално време или асинхронна работа с чат, коментари, откриване на сътрудничество и редактиране в работната среда на ClickUp.

Проверка и анотиране : Централизирайте обратната връзка и ускорете процесите на одобрение, като използвате функцията за проверка в ClickUp, за да добавяте анотации директно в изображения, видеоклипове и PDF файлове.

Възможности за интеграция : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, включително : Свържете ClickUp с над 1000 работни инструмента, включително софтуер за управление на бранда и инструменти за графичен дизайн , за да консолидирате приложенията си и да съберете цялата си работа на едно място.

Налични на всички устройства: Налични за настолни компютри, мобилни устройства (приложения за Android и iOS), гласови платформи и браузъри.

Ограничения

Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Може да се наложи да се научите да ги използвате

Цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 6680 отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (3640+ отзива)

Опитайте тези инструменти за управление на кампании!

2. Movavi Video Editor

Най-доброто за динамични видео презентации

Използване на функциите за редактиране на Movavi за създаване на персонализирани видеоклипове

Докато Canva предлага основни възможности за редактиране на видео, Movavi Video Editor е мощен инструмент за редактиране на видео, който предлага по-широк набор от функции. С лесния си за използване интерфейс, той е подходящ както за професионална видео продукция, така и за хоби, като позволява лесно създаване на динамични видеоклипове с впечатляващи визуални ефекти.

Movavi предлага няколко опции за персонализиране, като преходи, анимации, заглавия и музикални парчета, което улеснява реализацията на всеки проект. Освен това, вграденият аудио редактор позволява на потребителите да регулират нивата на звука и да добавят фонова музика или звукови ефекти. Сред другите страхотни функции са над 150 предварително зададени филтъра, които осигуряват висококачествени визуални резултати с едно кликване. Тези функции правят Movavi една от най-добрите алтернативи на Canva, тъй като възможностите за редактиране на видео на Canva са ограничени.

Най-добри функции

Лесен за използване : Интуитивният потребителски интерфейс улеснява всеки да се научи и да овладее този софтуер.

Специални видео ефекти : Можете да използвате функциите за редактиране, за да добавите преходи, анимации, заглавия и други, за да създадете динамични видеоклипове за минути.

Инструменти за редактиране на аудио : Позволяват ви да регулирате нивата на звука или да добавите фонова музика или звукови ефекти.

Над 150 предварително зададени филтъра: Осигурява висококачествени визуални резултати с едно кликване

Ограничения

Няма възможности за редактиране на 360-градусови видеоклипове

Ограничен избор от опции за заглавия сред другите алтернативи на Canva

Пробната версия добавя воден знак към видеоклиповете.

Цени

Безплатен пробен период : Наличен

Едногодишен абонамент : 54,95 долара

Доживотна лицензия: 74,95 долара

Оценки и отзиви на клиенти

Trustpilot : 4,7 от 5 (над 18 000 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 400 рецензии)

3. Venngage

Най-добрата алтернатива за създаване на инфографики

Създавайте инфографики за социални медии, презентации и други с Venngage

Venngage е популярна алтернатива на Canva, която се фокусира предимно върху създаването на инфографики. Разполага с обширна библиотека от шаблони, икони, диаграми и илюстрации, които могат да се използват за създаване на инфографики и впечатляващо визуално съдържание, като например материали за социални медии, за минути.

Софтуерът разполага и с интуитивни инструменти за дизайн с функция „плъзгане и пускане“ и опции за автоматично форматиране, което улеснява потребителите да персонализират външния вид на инфографиките си. Освен това Venngage разполага с възможности за сътрудничество, които позволяват на няколко членове на екипа да работят по един проект едновременно.

Най-добри функции

Опростен потребителски интерфейс : Потребителите могат лесно да навигират в платформата на Venngage благодарение на нейния интуитивен потребителски интерфейс.

Огромна библиотека с елементи : включва шаблони, икони, диаграми и илюстрации за всички видове инфографики.

Инструменти за дизайн с плъзгане и пускане : улесняват потребителите да персонализират външния вид на инфографиките си.

Автоматично форматиране: Автоматично форматира текст, изображения и други елементи за по-изтънчен вид.

Ограничения

Няма възможности за редактиране на видео

Няма поддръжка за GIF файлове

Цени

Безплатен план с ограничени функции

Премиум : 10 долара на месец/потребител

Бизнес : 24 долара на месец/потребител

Enterprise: 499 долара на месец за 10 места

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 120 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (над 300 рецензии)

4. Typito

Най-подходящи за създаване на видеоклипове с текст

Редактирайте видеоклипове и добавяйте текст с Typito

Typito е уеб-базиран инструмент за редактиране на видео с няколко уникални функции, които позволяват на потребителите да създават лесно видеоклипове с професионално качество.

Платформата предлага широка гама от шаблони и дизайнерски елементи, което улеснява потребителите да създават атрактивни видеоклипове за различни цели. Тя включва над 300 професионални шаблона и библиотека с над един милион изображения, музикални файлове, видеоклипове и шрифтове, които са свободни от авторски права. Typito също така предоставя на потребителите автоматизирани опции за стилизиране на текст, които могат да се използват за създаване на завладяващи заглавия, подзаглавия или надписи.

Платформата поддържа и интеграция с популярни приложения като Dropbox, Google Drive и YouTube. В допълнение към това, Typito предлага и API за разработчици, за да могат те да създават персонализирани интеграции в платформата.

Най-добри функции

Интуитивен потребителски интерфейс : Потребителите могат лесно да навигират в платформата на софтуера благодарение на неговия интуитивен потребителски интерфейс.

Инструменти за дизайн с функция „плъзгане и пускане“ : улесняват потребителите да персонализират външния вид и усещането на видеоклипа си.

Професионално проектирани шаблони: Предлага богат избор от шаблони.

Ограничения

Без поддръжка на 4K/HD

Ограничени цветови опции

Цени

Безплатен план : Наличен с ограничени функции

Solo : 15 долара на месец

Pro: 29 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2: 4,7 от 5 (над 80 рецензии)

5. Placeit

Най-добрата алтернатива на шаблоните за презентации

Получете достъп до шаблони за презентации в Placeit

Placeit е една от алтернативите на Canva, която предлага обширна библиотека от шаблони, макети, лога и графични елементи. Платформата предлага над 50 000 изображения, графики и шаблони без авторски права, от които можете да избирате, така че да можете да персонализирате техните дизайни и да добавите свой собствен текст или лого без никакви затруднения.

Платформата разполага и с усъвършенствани инструменти за анимация, които позволяват на потребителите да анимират визуалните си елементи бързо и лесно. Освен това, тя позволява на потребителите да споделят своите дизайни директно чрез имейл или социални медии с едно кликване. Накрая, платформата се интегрира с различни популярни приложения на трети страни, така че потребителите могат да използват своите съществуващи инструменти и услуги, за да извлекат максимална полза от Placeit.

Най-добри функции

Над 50 000 безплатни изображения : Предлага богат избор от висококачествени визуални елементи и шаблони.

Разширени инструменти за анимация : Позволяват на потребителите да създават атрактивни анимации бързо и лесно с едно натискане на бутон.

Различни опции за експортиране: Потребителите могат да споделят своите дизайни с едно кликване за максимален обхват.

Ограничения

Няма наличен безплатен план

Цени

Безплатен пробен период : Наличен

Неограничен абонамент: От 7,47 $ на месец

Оценки и отзиви на клиенти

Trustpilot : 3,2 от 5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (10+ рецензии)

6. VistaCreate (Crello)

Най-добрата алтернатива на Canva за създаване на лого

Създавайте лога и графични дизайни с VistaCreate

VistaCreate, по-рано известна като Crello, е мощна и лесна за използване платформа за графичен дизайн, която предлага голямо разнообразие от персонализирани шаблони и дизайнерски елементи. Тази платформа е отлична алтернатива на Canva, защото предлага подобен интерфейс и функционалност, като същевременно предлага някои уникални функции, които отговарят на различни нужди.

Платформата предлага над 25 000 дизайнерски шаблона, които включват лога, флаери, брошури и плакати. Освен това VistaCreate предоставя на потребителите достъп до библиотека с над 10 милиона изображения и елементи, които са свободни от авторски права. Тя предлага и AI-базиран инструмент за създаване на лога, който помага на потребителите да създадат перфектното лого за броени секунди.

Най-добри функции

Лесни за използване инструменти за плъзгане и пускане : Позволяват на потребителите бързо да преместват, променят размера и персонализират своите дизайнерски елементи.

Над 10 000 персонализируеми шаблона : Предоставя на потребителите широка гама от опции за създаване на лога, реклами, материали за социални медии и други.

Над 12 милиона стокови снимки, илюстрации, икони и видеоклипове : Предоставя на потребителите достъп до библиотека с медийно съдържание без авторски права.

Функция „Бранд кит“ : Добавете свои собствени шрифтове, цветови палитри и лога към бранд кита и лесно ги използвайте, когато имате нужда да брандирате съдържанието си.

Интелигентен инструмент за промяна на размера: Променете размера на изображението или дори на целия дизайн с едно кликване, подгответе бързо съдържание за няколко платформи за публикуване и промотирайте марката си онлайн в множество профили в социалните медии.

Ограничения

Някои инструменти са достъпни само с премиум план.

Цени

Starter : Безплатно

Pro: 10 долара на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (над 390 отзива)

7. Piktochart

Най-подходящи за създаване на графики и инфографики за социални медии

Създавайте изображения, изображения за социални медии и инфографики с Piktochart

Piktochart е една от най-добрите алтернативи на Canva, специализирана в създаването на визуално привлекателни инфографики, презентации и доклади. Тази платформа е предназначена както за потребители, така и за маркетинг специалисти в социалните медии, които искат да представят данни и информация по визуално привлекателен начин, без да губят часове в процеса на дизайн.

Софтуерът предлага интуитивен редактор с функция „плъзгане и пускане“ и разнообразие от шаблони, които позволяват на потребителите да създават изображения, персонализиран графичен дизайн, икони и други.

Най-добри функции

Над 1000 шаблона за инфографики : Достъп до дизайнерски елементи и : Достъп до дизайнерски елементи и шаблони за социални медии за публикации в социалните медии, визуално съдържание и други

Инструменти за визуализация на данни : улесняват създаването на интерактивни визуализации от вашите данни.

Интегриран дизайн асистент с AI поддръжка: Предоставя лесен начин за бързо и лесно създаване на сложни визуализации.

Ограничения

По-малко гъвкава платформа за дизайн в сравнение с другите

Някои функции и шаблони са достъпни само с платен абонамент.

Цени

Безплатен план : Наличен

Pro : 14 долара на месец/потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (над 160 отзива)

8. PlayPlay

Най-доброто за създаване на интерактивни презентации

Създавайте професионално изглеждащи видеоклипове за минути без технически или творчески умения с PlayPlay.

PlayPlay е алтернатива на Canva, която е специализирана в създаването на видеоклипове за социални медии, маркетинг и вътрешни комуникации. С простия и интуитивен интерфейс PlayPlay улеснява потребителите без опит в редактирането на видеоклипове да създават привлекателни и професионално изглеждащи видеоклипове.

PlayPlay разполага и с мощна функция за редактиране на видео с помощта на изкуствен интелект, която опростява процеса на създаване на професионално изглеждащи видеоклипове. Освен това, приложението се предлага с интеграции за всички популярни платформи за социални медии, което ви позволява лесно да споделяте своите творения като публикации в социалните медии и с други хора.

Най-добри функции

Възможност за анимиране на текст, изображения и видеоклипове : Помага за създаването на инфографики и динамични визуализации.

Разнообразие от шаблони : Предлага на потребителите широка гама от дизайнерски опции за техните проекти.

Поддръжка на HD/4K резолюции: Гарантира най-високо качество на изхода

Ограничения

Няма налична безплатна версия.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с други платформи

Цени

Безплатна пробна версия : Налична

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,8 от 5 (над 20 отзива)

9. Pixlr

Най-доброто за редактиране и подобряване на изображения за социални медии

Редактирайте снимки и създавайте графики директно в браузъра си с Pixlr

Pixlr е усъвършенстван софтуер за редактиране на снимки, който улеснява потребителите да редактират и подобряват снимките си бързо и лесно, за да създават впечатляващо визуално съдържание.

Този статичен графичен редактор предлага широка гама от инструменти за редактиране на снимки, включително филтри, ефекти, корекция на цветовете и инструмент за бързо изрязване на изображения. Потребителите могат също да добавят текст, рамки и стикери, за да подобрят изображенията си.

Освен това, фоторедакторът позволява на потребителите бързо да ретушират снимките си с професионални инструменти, като засилване на контраста, замъгляване и настройка на контраста.

Pixlr предлага и безплатен мобилен фоторедактор за iOS и Android устройства, който позволява на потребителите да редактират снимки, докато са в движение. Като цяло, Pixlr е една от най-добрите алтернативи на Canva за тези, които искат бързо и лесно да подобрят изображенията си за социални медии и не само.

Най-добри функции

Широка гама от инструменти за редактиране на снимки : Предоставя богат набор от инструменти за бързо и лесно редактиране и подобряване на снимките.

Инструменти за ретуширане : Позволяват на потребителите да ретушират професионално своите снимки с помощта на усъвършенствани инструменти като засилване на контраста, замъгляване и настройка на контраста.

Инструменти за бързо премахване на фона: Изтрийте фона от най-трудните обекти, качите до 50 снимки и премахнете фона наведнъж, дори с различен размер на изрязване.

Ограничения

Редактиране само на снимки

Цени

Безплатен план : Наличен с ограничени функции

Плюс : 0,75 $ на месец

Премиум : 4,90 $ на месец

Екип: 9,91 $ на месец

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (95+ отзива)

10. PicMonkey

Най-подходящи за създаване на банери за YouTube

Създавайте красиви снимки, лога, изображения за социални медии и корици за Facebook с PicMonkey.

PicMonkey е алтернатива на Canva, която е специализирана в създаването на банери за YouTube, реклами в социалните медии и лога. С интуитивния си интерфейс и богатата библиотека с шаблони, PicMonkey е чудесна алтернатива на Canva за потребители, които искат прост, но мощен инструмент за дизайн.

Платформата предлага голямо разнообразие от професионално проектирани шаблони за банери за YouTube и други дизайни, така че потребителите да могат да създават впечатляващи графики за минути. Освен това платформата разполага и с редактор с функция „плъзгане и пускане“, който улеснява персонализирането на съществуващи шаблони или създаването на изцяло оригинални дизайни.

Освен това PicMonkey предлага филтри, текстури и форми, които дават на потребителите възможност да създават сложни визуални ефекти, което го прави една от най-добрите алтернативи на Canva днес.

Най-добри функции

Редактор с функция „плъзгане и пускане“ : прави създаването на визуални елементи изключително лесно

Интегрирана библиотека с изображения и шрифтове : Предоставя на потребителите достъп до стотици различни дизайнерски елементи.

Готови шаблони : Предлагат на потребителите бърз начин да започнат работа по своите проекти.

Разширени инструменти за редактиране: Позволяват на потребителите лесно да персонализират визуалните си елементи.

Ограничения

Няма налична безплатна версия.

Някои разширени функции и инструменти са достъпни само с абонамент от по-висок клас.

Цени

Basic : 72 долара годишно

Pro : 120 долара годишно

Бизнес: 228 долара годишно

Оценки и отзиви на клиенти

G2 : 4,4 от 5 (над 380 отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (над 1000 рецензии)

Какво прави една алтернатива на Canva добра

Когато търсите алтернативи на Canva, е важно да имате предвид следните фактори:

Леснота на използване: Платформата трябва да е удобна за ползване и лесна за навигация, дори и за хора с минимален опит в графичния дизайн.

Разнообразие на шаблони: Една добра алтернатива трябва да предлага широка гама от професионални шаблони, подходящи за различни индустрии и цели.

Опции за персонализиране: Платформата трябва да ви позволява да персонализирате шаблони и дизайнерски елементи, за да създавате уникални и персонализирани визуализации.

Цени: Добрата алтернатива на Canva трябва да предлага различни ценови опции, които да отговарят на нуждите и бюджета на различни потребители.

Функция за сътрудничество в екип: Инструментът трябва да поддържа сътрудничеството в екип и споделянето, за да улесни потребителите да работят заедно, дори когато Инструментът трябва да поддържа сътрудничеството в екип и споделянето, за да улесни потребителите да работят заедно, дори когато работят дистанционно.

Ускорете вашите дизайнерски проекти с алтернативи на Canva

Макар Canva да остава популярен и гъвкав инструмент за дизайн, през 2024 г. има няколко алтернативи на Canva, които предлагат уникални функции и възможности.

Независимо дали търсите платформа, фокусирана върху графичен дизайн, създаване на инфографики, редактиране на видео или редактиране на снимки, за да отговори на вашите маркетингови нужди, този списък с алтернативи на Canva ще ви предостави подходящ вариант за вашите нужди. Не забравяйте да вземете предвид фактори като лекота на използване, разнообразие на шаблони, опции за персонализиране, цени и функции за сътрудничество, когато избирате най-добрата алтернатива на Canva за вашите специфични изисквания.

Например, ако вашата маркетингова стратегия се върти около видеоклипове, изберете пълноценно решение като Movavi. Ако се нуждаете от привлекателни изображения за Instagram, редактирайте ги с Pixlr.

А ако имате нужда да оптимизирате работния си процес с визуални пътни карти и други инструменти, запознайте се с ClickUp Whiteboard и всички предимства, които ClickUp предлага.

Успех и приятно проектиране!

Гост автор:

Виктория е мениджър съдържание с над 4 години опит в маркетинга и преди това е работила в областта на маркетинга и блоговете. Тя обича да пише и да проучва нови теми, за да споделя опита си с надеждни източници.