Какви предимства правят ClickUp уникален

Преминавате ли от десетки приложения, само за да си свършите работата за деня? Инструмент за управление на проекти тук, платформа за чат там, документи, разпръснати в различни облачни услуги за съхранение, и над 25 отворени раздела в браузъра по всяко време?

Средният работник, занимаващ се с интелектуална дейност, превключва между различни приложения почти 1200 пъти на ден. Това постоянно превключване на контекста струва на организациите до 9% от продуктивното време на всеки служител годишно.

Това жонглиране отнема не само от времето ви. То отнема от концентрацията, креативността и способността ви да вършите отлична работа.

Но решението не е просто поредният инструмент за управление на проекти. Имате нужда от унифицирана платформа – място, където имате всичко необходимо, за да свършите работата си: управление на задачи, комуникация в екип в реално време, съвместна работа по документи и дори автоматизация на работния процес, задвижвана от изкуствен интелект.

Нещо като „приложение за всичко, за работа“. Нещо като ClickUp.

ClickUp отговаря директно на това предизвикателство, като обединява целия ви работен процес в една кохерентна платформа. В тази публикация в блога ще ви покажем какво прави ClickUp уникален и защо това е важно за производителността на вашия екип.

🎯 Предимствата на ClickUp за 60 секунди ClickUp съчетава управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от AI, което ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Chat свързва разговорите директно със задачите с помощта на AI-базирана автоматизация, която поддържа цялата ви работа в контекст.

ClickUp Brain е собствената AI на ClickUp, която прави повече от просто автоматизация – тя се учи. Тя предлага действия въз основа на навиците на вашия екип, улеснява проследяването на работата и дори отговаря на въпроси, използвайки знанията на вашето работно пространство.

Всеки екип работи по различен начин. Ние го разбираме. В ClickUp можете да персонализирате изгледите, работните процеси и правилата за автоматизация, за да ги приспособите към вашия процес, независимо дали управлявате Agile спринтове или координирате маркетингови кампании.

ClickUp е създаден, за да отговори на нуждите на компаниите от Fortune 500, но е гъвкав и бързоразвиващ се, което го прави идеален и за стартиращи компании и самостоятелни предприемачи.

С първите в индустрията функции като чат, задвижван от AI, и динамични бели дъски, които поддържат AI генериране на изображения и контекстуално управление на задачите, ClickUp е проектиран да расте и да се адаптира заедно с вас.

За екипи, които са уморени от несъвместими инструменти и търсят по-интелигентен начин на работа, ClickUp предлага фундаментално различен подход към управлението на проекти и сътрудничеството в екип.

Нека разгледаме как точно ClickUp намалява „работата около работата“, за да можете да се съсредоточите върху това, което води до резултати.

Уникални функции, които отличават ClickUp

Знаете ли онова чувство, когато откриете инструмент, който просто разбира как работите?

Това е ClickUp. Ето кратък преглед на 12 невероятни предимства, които го правят толкова уникален:

1. Управление на проекти, което има смисъл

Помислете за типичния си работен ден. Вие се занимавате с няколко проекта едновременно, всеки от които има свой график, зависимости и заинтересовани страни. Традиционните инструменти за управление на проекти често ви принуждават да адаптирате работния си процес към тяхната строга структура. ClickUp обръща сценария.

Функциите за управление на задачите на ClickUp ви позволяват да възлагате задачи и да се занимавате с най-важните неща с помощта на персонализирани нива на приоритет и интелигентни опции за сортиране.

Искате да визуализирате проекта си като диаграма на Гант на сутрешната среща, да превключите на табло Kanban за събранието на екипа си за разработка и след това да отворите календар за планиране на ресурсите?

Можете да направите всичко това (и още повече!) с над 15 персонализирани изгледа в ClickUp.

Проследявайте напредъка на задачите по начина, по който искате, чрез един от многото налични изгледи на ClickUp.

Още по-добре, целият ви екип може да използва различни изгледи на един и същ проект едновременно, като всеки работи по начин, който има смисъл за него и подобрява производителността.

📌 Ето един реален пример: един от нашите корпоративни клиенти, Finastra, най-голямата компания за софтуер за финансови услуги, се сблъска с несъгласувани кампании поради липса на централизирани GTM планове. Фрагментираната структура затрудняваше висшето ръководство да получи представа за това какви GTM дейности се извършват в даден момент и за коя бизнес единица. Представете си 200 слайда с маркетингови планове, които са остарели в момента, в който ги изготвяме. Фрагментираната структура затрудняваше висшето ръководство да получи представа за това какви GTM дейности се извършват в даден момент и за коя бизнес единица. Представете си 200 слайда с маркетингови планове, които са остарели в момента, в който ги изготвяме. След преминаването към ClickUp, те отбелязаха 30% увеличение на ефективността на сътрудничеството и 40% ръст на общата ефективност на GTM, просто защото регионалните екипи можеха да работят с едни и същи данни в предпочитания от тях изглед. Можем да покажем какво се е случило с нашите маркетингови инициативи в регионален или кампанен изглед. Това включва преглед на видовете дейности, които провеждаме, и на етапа от фунията, към който сме ги маркирали. По този начин висшето ръководство може лесно да се запознае със състоянието на даден проект. Можем да покажем какво се е случило с нашите маркетингови инициативи в регионален или кампанен изглед. Това включва преглед на видовете дейности, които провеждаме, и на етапа от фунията, към който сме ги маркирали. По този начин висшето ръководство може лесно да се запознае със състоянието на даден проект.

2. Сътрудничество, което държи всички в течение

83% от специалистите, работещи с информация, разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа, разпръсквайки важната информация в несвързани канали и ограничавайки ефективното сътрудничество.

Помните ли кога трябваше да претърсвате безкрайни имейл вериги или чат съобщения, за да намерите тази една важна подробност за проекта? Тези дни са минало.

С ClickUp Chat вашите разговори не само съпътстват работата ви, а са неразделна част от нея.

Представете си следното: обсъждате нова функция с екипа си в чата. Някой споменава важно изискване. Вместо да се надявате, че някой ще си спомни да създаде задача по-късно, можете да го направите сами – ръчно или автоматично, с помощта на AI – директно от разговора си.

Но това не е всичко. Тези задачи запазват връзката си с първоначалната дискусия, така че никога не губите този ценен контекст.

Започнете бърза аудио-видео синхронизация SyncUp директно от прозореца за чат, когато сложна тема изисква обсъждане лице в лице.

Използвайте вградения AI на ClickUp, за да обобщавате дълги дискусии и да се информирате автоматично.

Намерете свързани задачи и документи за всеки разговор мигновено с AI.

Създавайте и споделяйте бели дъски в ClickUp , които са свързани с вашите задачи и документи, и дори генерирайте AI изображения, идеални за сесии за мозъчна атака.

Създавайте персонализирани изображения с помощта на AI в ClickUp Whiteboards

Няма повече превключване между приложения или загуба на важна информация. Целият ви работен процес, от неформални чатове до официално планиране на проекти, се намира на едно място, което опростява асинхронната работа.

Vida Health, компания за виртуални здравни услуги, използва интегрираните функции за сътрудничество на ClickUp, за да повиши производителността на маркетинговите си операции с 50%. Те също така съобщиха, че спестяват по един час всяка седмица от търсене на информация и контекст и възстановяват осем часа в срещи на седмица за всички заинтересовани страни.

Това е много ценно време, което можете да прекарате в продуктивна работа, вместо в дигитално поддържане на реда.

3. AI, която наистина улеснява работата ви

Нека поговорим за изкуствения интелект. Не за модната дума, а за практичния, ежедневен вид, който ви кара да се чудите как сте работили без него досега.

ClickUp Brain ™ е като да имате свръхефективен член на екипа, който никога не спи, не прави почивки за кафе и по някакъв начин помни всичко, което някога се е случило във вашето работно пространство.

Ами ChatGPT, Claude и Gemini, ще попитате вие? Те са едно и също, нали? Е, не съвсем.

Ето какво прави подходът на ClickUp към изкуствения интелект различен: вместо да третираме изкуствения интелект като отделен инструмент, ние го вплетохме в структурата на вече установения ви начин на работа.

Представете си, че сте на сутрешна среща и обсъждате тримесечните цели с екипа си. Докато определяте задачите за действие и създавате задачи в ClickUp, за да ги организирате и проследите, Brain може автоматично да създаде перфектно форматирани подзадачи от имената на задачите.

Създавайте подзадачи от вашите задачи незабавно с ClickUp Brain.

А какво става, когато трябва да намерите нещо конкретно от среща преди три месеца? Brain не само запомня казаното, но и разбира контекста.

Попитайте го: „Какво решихме за маркетинговия бюджет за второто тримесечие?“ и той ще извлече информация от съответните чатове, проектни документи и задачи, за да ви даде изчерпателен отговор.

💡Съвет от професионалист: Над 60% от времето на един екип се прекарва в търсене на контекст, информация и задачи за действие. Можете лесно да спестите 2-3 часа на седмица, като използвате Brain, за да намерите и обобщите бързо предишни решения.

Той автоматично генерира AI StandUps въз основа на последните дейности и завършени задачи.

Използвайте AI StandUps на ClickUp Brain за незабавни обобщения на проекти, за да можете да се съсредоточите върху работата, която наистина има значение.

Той анализира данните от вашия проект, за да предвиди потенциални забавяния и да предложи начини за намаляване на рисковете.

Можете да го използвате за създаване на всякакъв вид съдържание – от бързи отговори по имейл до пълноценни, авторитетни публикации в блогове.

Ако някой зададе въпрос в чата, на който вече е отговорено, Brain може незабавно да предостави отговора, спестявайки време на вашия екип.

4. Всичко на едно място (не, наистина всичко)

Вероятно сте чували преди за „платформата „всичко в едно”. Но ето защо подходът на ClickUp към конвергенцията е фундаментално различен: Ние не просто свързваме различни инструменти – ние преосмисляме как те трябва да работят заедно.

Вземете за пример Сара, продуктов мениджър в технологичен стартъп, която започва деня си в ClickUp Chat, обсъждайки приоритетите на функциите с екипа си. Докато разговарят, тя отваря нов ClickUp Doc директно от прозореца на чата, за да начертае изискванията. ClickUp Brain помага, като извлича релевантна информация от предишни дискусии и съществуващи задачи.

Когато финализират изискванията, тя превръща ключовите точки в задачи с едно кликване – задачи, които поддържат връзката си както с оригиналния чат, така и с документа.

По-късно разработчиците не се налага да търсят информация в различни платформи, когато питат за контекста зад конкретно изискване. Всичко е свързано: първоначалната дискусия, документът с изискванията, подробностите за задачата и последващите разговори.

В повечето случаи ще ви трябват поне четири различни инструмента, за да изпълните този работен процес. В ClickUp това е един плавен работен процес, в който всяка част естествено преминава в следващата.

Един от нашите клиенти, RevPartners, сподели интересна статистика: след като напълно приеха конвергентния подход на ClickUp, те намалиха разходите си за софтуерни абонаменти с 50%. Те получиха мощността на три инструмента в една платформа на половин цена. Но истинската стойност не беше само в спестяването на разходи – екипът им съобщи: 64% по-бързо предоставяне на услуги с шаблоните на ClickUp

83% намаление на времето за планиране на проекти (от 30 минути на 5 минути)

36% по-ефективни срещи за обсъждане на статуса

5. Персонализирани работни процеси, които се адаптират към вашия стил

Чувствали ли сте някога, че се борите с инструмента си за управление на проекти, вместо той да работи за вас? Това е често срещано разочарование, което ние решихме с персонализираните работни процеси на ClickUp.

Вместо да ви принуждава да се съобразявате с предварително определени рамки при управлението на проекти, функцията „Персонализирани полета“ на ClickUp ви позволява да създавате работни процеси, които отразяват дейността на вашия екип.

Използвайте персонализираните полета на ClickUp, за да категоризирате и филтрирате ефективно данните.

Можете да ги използвате, за да записвате и показвате точните данни, от които се нуждаете за всяка задача в ClickUp, независимо дали става въпрос за крайни срокове, бюджети, етапи на проекта или предпочитания на клиенти. С персонализирани падащи менюта, отметки, полета за дата, числа или дори ленти за напредък, те гарантират, че всяка задача има контекста, от който вашият екип се нуждае, за да продължи напред.

Статусите на задачите в ClickUp допълнително подкрепят това. Дизайнерският екип, например, може да се нуждае от статуси като „В процес на дизайн“, „В процес на преглед“ и „Готов за разработка“, докато екипът, отговарящ за съдържанието, се нуждае от „Чернова“, „Редактиране“ и „Планирано“.

С ClickUp можете да създавате уникални работни процеси за всеки екип, проект или дори индивидуален списък със задачи. Това, което го прави наистина мощен, е възможността да създавате условни работни процеси за автоматизиране на повтарящи се задачи.

Създайте последователности за автоматизация „ако-тогава“ в ClickUp, за да автоматизирате повтарящи се задачи по проектите.

Например, можете да настроите ClickUp Automations, където:

Когато статуса на задачата се промени на „Готова за преглед“, тя автоматично се присвоява на вашия QA екип.

Ако дадена задача остане в статус „В процес“ повече от 5 дни, това задейства известие до проектните мениджъри.

Когато някой добави етикет с приоритет „Спешно“, това създава известие във вашия определен чат канал.

6. Отчети в реално време, които разказват историята зад вашите данни

Забравете статичните отчети, които са остарели в момента, в който ги генерирате. Проследявайте напредъка с отчети в реално време в ClickUp. Той ви дава актуална информация за вашите проекти с табла, които се актуализират по време на работа.

Да предположим, че управлявате пускането на продукт на пазара. Вашите табла в ClickUp могат едновременно да показват:

Спринт напредък в различни екипи

Разпределение на ресурсите и капацитет

Проследяване на бюджета с изразходвани и оставащи часове

Визуализации на времевата линия и диаграмата на Гант в ClickUp с проценти на завършени етапи

Индикатори за риск, базирани на забавяния или пречки при задачите

Можете да разгледате подробно всяка метрика с различни карти и диаграми за измерване, за да видите основните данни.

Например, ако забележите, че скоростта на вашия екип спада, можете да кликнете върху линейната диаграма, за да видите точно кои задачи отнемат повече време от очакваното и защо. Това ви помага да управлявате по-добре ресурсите.

🧠 Интересен факт: Потребителят на ClickUp, Stanley Security, отчете 50% намаление на времето, прекарано в създаване и споделяне на отчети, откакто премина към ClickUp. Числата в ClickUp правят повече от просто сумиране; те се подреждат, за да разкажат една история!

7. Отчитане на времето, което има значение (не само часовете)

Смятате ли, че отчитането на времето е важно, за да знаете колко време отнемат задачите? Помислете отново. Става въпрос и за това да разберете как вашият екип прекарва времето си, за да можете да вземете по-добри решения.

Вградената функция за проследяване на времето за проекти в ClickUp ви помага да направите точно това.

Проследявайте времето, свързано с всяка задача, отвсякъде с ClickUp Project Time Tracking.

Но това е само началото. Ето какво го прави специален:

Започнете да следите времето директно от всяка задача (на настолен компютър и мобилно устройство)

Категоризирайте автоматично времевите записи въз основа на етикети на задачи и персонализирани полета.

Използвайте вградения таймер Pomodoro за концентрирани работни сесии.

Проследявайте фактурираните и нефактурираните часове с персонализирани тарифи.

🔑 Какъв е реалният ефект от тези отчети за отчитане на времето? Може да установите, че платените ви часове се увеличават просто защото започвате да записвате по-точно цялата работа с клиенти. Освен това, вашите прогнози за проектите могат да се подобрят с достъпа до исторически данни за времето, необходимо за подобни задачи.

Проучихме множество опции и стигнахме до заключението, че като цяло ClickUp ни предлага подходящата комбинация от мощност и гъвкавост. Трябваше също да решим проблема с отчитането на времето, за да измерваме и проследяваме времето на външните изпълнители, без да се налага да използваме допълнителни външни приложения и услуги. Вградената функция за отчитане на времето на ClickUp работи безпроблемно на мобилни устройства, таблети и настолни компютри.

8. Шаблони, които превръщат най-добрите практики в стандарти

Кой не обича преки пътища? Ако има по-умен и по-бърз начин да работите, ClickUp ще го намери.

Ето защо потребителите обичат нашите шаблони за управление на проекти!

Шаблоните в ClickUp не са обикновени, стандартни модели; те са динамични планове, които отразяват най-добрите практики на вашия екип.

Независимо дали създавате нов клиентски проект, планирате пускането на продукт, управлявате няколко доставчици или организирате маркетингова кампания, шаблоните ви помагат да поддържате последователност, като същевременно спестявате ценно време за настройка.

💡Съвет от професионалист: Използвайте променливите на шаблоните на ClickUp, за да направите шаблоните още по-мощни. Когато създавате нов проект от шаблон, можете автоматично да попълните потребителски полета, дати и отговорни лица въз основа на въведените от вас данни.

Един от нашите клиенти съобщи, че благодарение на тази функция е намалил времето за настройка на нови проекти от часове на минути. Чуйте историята му по-долу!

9. Мобилно приложение и интеграции: цялото ви работно пространство в джоба ви

Работата ви не спира, когато се отдалечите от бюрото си, нито трябва да спира способността ви да останете продуктивни. Мобилното приложение на ClickUp ви позволява:

Създавайте и актуализирайте задачи с пълни възможности за форматиране.

Проследявайте времето с едно докосване

Използвайте незабавни съобщения чрез ClickUp Chat за споделяне на бързи актуализации.

Достъп до всички ваши документи и файлове офлайн

Говорим за пълнофункционално работно пространство, което се побира в джоба ви!

Какво го прави още по-мощен? Дълбоките двупосочни интеграции на ClickUp, които правят съществуващите ви инструменти да работят по-добре заедно. Мислете за това като добавяне на слой интелигентност към вашия технологичен стек, а не просто като създаване на още една точка за свързване.

➡️ Вземете например нашата интеграция с Zoom. Освен че ви позволява да стартирате и да се включвате в Zoom срещи директно от вашите задачи в ClickUp, тя също така гарантира, че записите и транскрипциите се прикачват автоматично към съответната задача, като по този начин цялата информация се съхранява на едно място.

И това е само едно приложение. Представете си колко по-продуктивни можете да бъдете с над 1000 интеграции на ClickUp, включително:

Инструменти за разработка: GitHub, GitLab, Bitbucket

Инструменти за дизайн: Figma, Adobe Creative Cloud

Приложения за комуникация: Slack, Microsoft Teams

Приложения за управление на файлове: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Синхронизиране на календара: Google Calendar, Outlook

И още много други чрез Zapier.

10. ClickUp University: Растете с 1% всеки ден

👀 Знаете ли? В ClickUp имаме 10 основни ценности. Една от тях е да растем с 1% всеки ден!

Обучението на нов инструмент може да бъде прекалено сложно, затова създадохме ClickUp University – всеобхватна платформа за обучение, която расте заедно с вас. За разлика от традиционните центрове за помощ, ClickUp University се адаптира към вашата роля и ниво на опит, предлагайки персонализирани пътища за обучение, които отговарят на вашите нужди.

Чрез ClickUp University ще получите:

Завършете курсове, съобразени с вашия темп и специфични за вашата роля, за да адаптирате ClickUp най-добре към вашия работен процес.

Спечелете сертификати, които доказват вашата експертиза в платформата.

Достъп до обучения на живо с експерти от ClickUp

Ако искате да видите по-бързо приемане и по-малко заявки за поддръжка при използването на нашата платформа, сега имате вътрешна информация как да го направите!

ClickUp University е безплатен, лесен за разбиране и ви води през всичко, от което може да се нуждаете, за да използвате софтуера или да разработите пространство за вашия екип.

11. Достъпност и мащабируемост: мощност на предприятие на цена за стартиращ бизнес

Ние вярваме, че мощните инструменти не трябва да са запазени само за корпоративните бюджети. Ценовият модел на ClickUp е изграден на принципа, че трябва да плащате само за това, което използвате, с гъвкавост за мащабиране според нарастващите ви нужди.

Нашият план Free Forever, например, е достатъчен за много малки екипи като основен инструмент за управление на проекти. С разрастването на вашия екип, нашата диференцирана ценова политика ви гарантира, че не плащате за функции, от които нямате нужда, като същевременно имате достъп до всичко, от което се нуждаете.

👀 Знаете ли, че... ClickUp Brain е по-достъпен (и контекстуален) от ChatGPT. Можете да го добавите към всеки платен план в ClickUp само за 7 долара на член на месец!

12. Обслужване на клиенти, което се грижи за вас

Уморени сте да говорите с мениджъри от отдела за поддръжка, които не разбират реалните ви предизвикателства?

Когато потърсите помощ от ClickUp, се свързвате с експерти по продукта, които наистина са най-добрите в това, което правят. Те са майстори на платформата, разбира се, но също така имат талант да не се отказват, докато проблемите ви не бъдат решени.

Ние вярваме в упоритата работа (което е и една от основните ни ценности!), но признаваме, че понякога платформата ни може да не работи точно така, както бихте искали.

Нашият екип за поддръжка е на Ваше разположение 24/7 чрез различни канали:

Чат на живо

Видеоразговори за сложни проблеми

Подробна поддръжка по имейл с екранни записи

Форуми на общността, модерирани от напреднали потребители

Приоритетна поддръжка за корпоративни клиенти

Нашата поддръжка е уникална, защото разглеждаме успеха на клиентите като философия, а не просто като отдел.

Крайният резултат? Разсейващи фактори, разпръснати инструменти, твърди работни процеси – без значение какво пречи на вашата продуктивност, както показва нашият мощен набор от функции, ClickUp е решението.

Как различни екипи трансформират работата си с ClickUp

Разбираме. Ние сме ClickUp и говорим за ClickUp. Практически можем да чуем как се въртят очите ви. Затова ще оставим нашите клиенти да говорят вместо нас. 🤩

Ето най-добрите истории за успеха на нашите клиенти, които са трансформирали работните си процеси с ClickUp.

Технологични екипи: от стартиране до разрастване

Екипите за разработка на софтуер се сблъскват с уникални предизвикателства при координирането на сложни проекти, като същевременно поддържат гъвкавост.

⚠️ Сам Павит, продуктов мениджър в Gatekeeper, се изправи пред решаващ момент в кариерата си, когато трябваше да създаде мащабируема архитектура, която да реши съвременните проблеми на екипа му в управлението на проекти.

🔁 След като преди това е подкрепял Jira в различни роли, Сам беше решен да повтори успеха му в Gatekeeper. Той обаче бързо разбра, че главният изпълнителен директор има силна неприязън към Jira поради неговата ограничителна природа, негъвкавите работни процеси и присъщата му сложност за екипи, които не са технически ориентирани. Това го подтикна да проучи ClickUp, платформа, която вече се използва в цялата компания за различни екипи.

🏆 Само за две години от използването на ClickUp, екипите за управление и разработка на продукти на Gatekeeper процъфтяха. Те постигнаха 50% намаление на административните затруднения и оптимизираха работните процеси, без да се налага да наемат специален администратор. Гъвкавостта на ClickUp им позволи да адаптират безпроблемно процесите на жизнения цикъл на софтуерната разработка (SDLC).

Сам подчерта три основни предимства, които правят ClickUp предпочитан избор за неговия екип: С помощта на персонализирани възможности за маркиране, собствениците на продукти могат лесно да управляват спринтове и забавяния, без да се налага да използват SQL-подобни заявки, което подобрява сътрудничеството между различните екипи. За разлика от Jira, където един администратор често затруднява производителността, ClickUp дава възможност на всички членове на екипа да управляват конфигурациите и работните процеси независимо. Липсата на строги структури в ClickUp позволи на Gatekeeper да адаптира свободно своите SDLC процеси, елиминирайки неудобствата, свързани с ограничителните преходи на статуса в Jira.

С въвеждането на ClickUp, Gatekeeper подобри видимостта на проектите и насърчи културата на сътрудничество между техническите и нетехническите екипи.

Маркетинг екипи: Координиране на сложни кампании

Маркетинг екипите се занимават с множество кампании, срокове и резултати в различни канали.

⚠️ Shopmonkey, платформа за управление на автосервизи, базирана в облака, се сблъска с истинско предизвикателство при одобряването на маркетинговите си кампании. С нарастващия екип и заявки, идващи от всички посоки – Notion, Google Docs, Slack – беше трудно да се следи кои проекти се изпълняват и кой какво прави.

🔁 Рейчъл Гилстрап, мениджър маркетинг проекти, отбеляза, че този хаос е довел до пропуснати информации и забавени одобрения. За да се справи с този проблем, Рейчъл пое инициативата за внедряване на ClickUp. Тя получи сертификат и адаптира платформата, за да отговаря на нуждите на екипа си.

🏆 Резултатите бяха впечатляващи: те постигнаха 50% намаление на времето за преглед и одобрение и 33% намаление на времето, необходимо за изпълнение на заявките за дизайн.

Сега, с оптимизираните процеси, автоматизираните работни потоци и персонализираните изгледи на ClickUp, Shopmonkey е не само по-организирана, но и по-ефективна – изпълнявайки над 230 задачи само за пет месеца! Това включва 404 нови реклами, 46 нови имейл кампании и девет събития. Те също така пуснаха три различни продукта за по-малко от три месеца.

Екипи в големи предприятия: растеж без проблеми

Големите предприятия често срещат затруднения при поддържането на прозрачност и последователност в процесите.

⚠️ VMware, голям играч в облачните услуги, се сблъска с реални предизвикателства, докато се опитваше да оптимизира операциите си. С над 10 000 служители, заявките за проекти идваха отвсякъде – по имейл, Slack и по време на срещи. Този разпръснат подход затрудняваше екипите да се синхронизират и забавяше отчитането и проследяването на целите.

🔁 За да се справи с тези проблеми, VMware реши да си партнира с ClickUp. Тереза Соткот, мениджър на офиса за управление на проекти, обясни, че им е необходима една единствена платформа, за да управляват всичко ефективно.

🏆 С ClickUp те отбелязаха невероятно 8-кратно подобрение в приемането и приоритизирането на проекти. Автоматизацията помогна за намаляване на натоварената работа, позволявайки на екипите да се съсредоточат върху това, което наистина има значение. Сега, с цялата си работа на едно място, VMware има ясна представа за проектите и може да взема бързи и информирани решения.

Екипът е доволен, че разполагаме с един инструмент. Сега сме спокойни, знаейки, че разполагаме с правилната информация.

Всички тези примери имат обща черта: адаптивността на ClickUp позволява на екипи от всякакъв тип и размер да създават работни процеси, които отговарят на техните уникални нужди, като същевременно запазват предимствата на единен работен център. Независимо дали сте маркетингов стартъп с двама души или глобално технологично предприятие, мащабируемостта на ClickUp гарантира, че вашето работно пространство може да расте и да се развива заедно с вас.

Функция ClickUp Asana Monday. com Notion Jira Управление на задачите Разширени с автоматизация, повтарящи се задачи, зависимости и персонализирани статуси. Добре, но повтарящите се задачи и зависимости изискват планове от по-високо ниво. Силно управление на задачите, но зависимостите и автоматизациите могат да се усещат тромави. Ограничен за структурирани работни потоци. Силен в свободното организиране. Отличен за проследяване на проблеми, но по-малко интуитивен за общо управление на задачи. Прегледи Изгледи: списък, табло, Гант, календар, мисловни карти, таблица, натоварване, кутия, активност, всичко, документи, формуляри, бели дъски, карта, формуляри и времева линия. Ограничено до изгледи „Списък“, „Табло“, „Календар“, „Времева линия“ и „Гант“ (премиум). Изгледи „Списък“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“ и „Гант“. Изгледи в стил база данни: таблица, Kanban и календар. Без Gantt. Scrum и Kanban табла, както и изгледи Backlog и Sprint. Възможност за персонализиране Напълно персонализируем: статуси, полета, работни процеси и шаблони. Някои възможности за персонализиране, но ограничени без премиум планове. Добра персонализация за табла и работни процеси. Високо персонализирани бази данни, но липсва структура за работните потоци на задачите. Персонализирани работни процеси и полета за проблеми. Най-подходящ за технически екипи. Сътрудничество Вграден чат, коментари в задачите, дискусии в низове, споделяне на файлове. Коментари в задачите, но липсва чат в реално време. Коментари и актуализации, но без чат в реално време. Коментари в страници/бази данни; без чат. Коментари по задачи/проблеми. Без чат. Автоматизация Вградени, мощни шаблони, персонализирани тригери. Само в плановете от по-висок клас, с по-малко шаблони. Вградена автоматизация с визуални работни процеси. Няма автоматизация на задачите; ограничени формули на базата данни. Разширена автоматизация за работни процеси в разработката. Интеграции Над 1000 интеграции, включително Slack, Google Drive и Zoom. Над 100 интеграции, включително Slack и Google Drive. Над 50 интеграции, подходящи за CRM и маркетингови инструменти. Основни интеграции; разчита на API за повече опции. Силен за инструменти за разработка като Bitbucket, GitHub. Отчети и анализи Разширени табла, натоварване, проследяване на времето и проследяване на целите за напредъка на проекта. Основни отчети в безплатния план, разширени в премиум плана. Силно отчитане, но липсват разширени анализи в по-ниските нива. Ограничени аналитични възможности; най-подходящ за проследяване на съдържание. Разширени отчети за Agile показатели като диаграми за скорост и изразходване. Проследяване на времето Вградени. Вградени. Вградени. Няма вградена функция за проследяване на времето. Вграден Шаблони Готови и персонализирани шаблони за задачи, документи, работни процеси. Шаблони за задачи само в премиум плановете. Прилични опции за шаблони, но по-малко разнообразие във функциите и приложенията в сравнение с ClickUp. Няма структурирани шаблони; потребителите създават свои собствени. Минимални шаблони за софтуерни екипи. Йерархия и организация Изчерпателен: пространства, папки, списъци, задачи, подзадачи. Само проекти и задачи; подзадачите са ограничени. Табла и групи; без сложна йерархия. Гъвкав, но без структурирани нива на задачи. Проекти, проблеми и подзадачи. Най-подходящ за технически йерархии. База знания Инструмент за документи с връзки, редактиране в реално време и вграждане на задачи. Няма вградена база от знания. Няма вградена база от знания. Отличен за управление на знания. Минимална вградена поддръжка за документи. Мобилно приложение Пълна функционалност с офлайн достъп и стабилна работа. Стабилен, но функциите са по-ограничени в сравнение с версията за настолни компютри. Мощно мобилно приложение с персонализирани известия. Ограничена функционалност; най-подходящ за водене на бележки. Основно мобилно приложение за преглед и редактиране на проблеми. Леснота на използване Интуитивен потребителски интерфейс с функции за плъзгане и пускане и ръководства за започване. Изчистен потребителски интерфейс, но напредналите функции изискват усилие, за да се научите да ги използвате. Лесно въвеждане, но претрупан интерфейс за по-големи екипи. Прост, но без дълбочина в управлението на задачите Комплексен потребителски интерфейс, пригоден за разработчици. Агилно управление на проекти Вградени функции като спринтове, гъвкави табла, диаграми за изразходване. Няма вградена поддръжка; изисква ръчна настройка. Ограничена поддръжка на Agile. Минимални Agile инструменти. Най-добрата в своя клас Agile поддръжка. Цени Безплатният план включва почти всички функции; платените планове са достъпни. Безплатният план не разполага с разширени функции; премиум плановете са по-скъпи. Скъп за малки екипи; ограничен безплатен план. Безплатни и достъпни планове, но липсват разширени функции за управление на проекти. Платените планове са скъпи; предназначени са за по-големи екипи.

Освободете се от работата около работата – свършете повече с ClickUp

Започнахме тази дискусия, като обсъдихме предизвикателствата на разединената работа.

Приблизително 92% от специалистите в областта на знанието са изложени на риск да пропуснат важни решения поради разпръснати документи, като само 8% използват инструменти за управление на проекти, за да проследяват задачите за действие.

Но чрез всяка функция и пример, които разгледахме, едно нещо става ясно: има по-добър начин да работим.

Използвахме SharePoint, Excel и Word документи за създаване и проследяване на съдържание, което затрудняваше видимостта и поддържането на точността. ClickUp реши много от тези проблеми.

ClickUp не е просто още един софтуер за управление на проекти, който да добавите към вашия технологичен набор. Той ви дава възможност да преосмислите изцяло начина, по който вашият екип сътрудничи, комуникира и извършва работата си. Независимо дали управлявате сложни пускания на продукти, координирате маркетингови кампании или ръководите инициативи в цялото предприятие, ClickUp се адаптира към вашите нужди, като същевременно запазва контекста, който придава смисъл на работата.

А най-хубавото е, че не е нужно да ни вярвате на думата. Безплатният план на ClickUp ви дава достъп до напълно функционално работно пространство, където можете да изпитате от първа ръка как функции като чат с изкуствен интелект, персонализирани работни процеси и сътрудничество в реално време могат да ви направят по-продуктивни.

Бъдещето на работата е в обединяването на всичко – вашите задачи, разговори, документи и екип – в една интелигентна платформа. ClickUp е лидер в тази трансформация за проектни екипи и ви каним да станете част от нея.

Въпросът не е дали се нуждаете от по-добър начин на работа. Въпросът е колко дълго още можете да си позволите да работите по стария начин.

Започнете да използвате ClickUp още днес и усетете какво е истинската конвергенция на работното място.