Поздравете ClickUp AI и увеличете производителността си

В ClickUp сме обсебени от продуктивността. Разбираме, че времето е ценен, но ограничен ресурс, и сме ангажирани да ви помогнем да го използвате максимално.

Така че почти не е нужно да казваме, че Световният ден на продуктивността на 20 юни е огромно събитие за нас*. Като наш личен празник. Това е нашето ежегодно напомняне да отпразнуваме многото начини, по които ClickUp повишава вашата продуктивност всеки ден. 🎉

Но тази година правим още една крачка напред. Винаги сме били лидери в предоставянето на най-модерни функции за повишаване на продуктивността, и днес го правим отново с представянето на ClickUp AI — едно усъвършенстване, което със сигурност ще промени завинаги начина, по който работите.

Защо ClickUp AI?

През последните 50 години станахме свидетели на огромни технологични постижения. От въвеждането на персоналните компютри до широкото разпространение на интернет и смартфоните. Всеки скок напълно промени начина, по който хората работят, а изкуственият интелект вероятно ще бъде най-трансформиращото развитие досега.

Според ново проучване на McKinsey & Company, изкуственият интелект може да автоматизира работните дейности, които отнемат 60-70% от времето на служителите. За професии като обслужване на клиенти, инженерство и маркетинг това означава, че тяхната продуктивност може да се увеличи с до 45%.

Темпото на напредъка е зашеметяващо, меко казано! Всяка седмица се обявяват нови пробиви, а потенциалните приложения изглеждат неограничени. Независимо от вашата роля, в близко бъдеще ще използвате AI, за да свършите работата си по-ефективно. 🦾

ClickUp AI е тук, за да промени работата ви

Обучението на всяка нова технология може да бъде прекалено натоварващо, а когато става въпрос за използване на изкуствен интелект, трябва да сте експерт в неговия език, за да разкриете истинската му стойност.

AI може да бъде специфичен по отношение на начина, по който общувате с него. Дори и да имате конкретен случай на употреба, трябва да бъдете прецизни в начина, по който молите за помощ, като споделяте правилния контекст и настройвате правилните параметри за тон и креативност.

В ClickUp сме направили комуникацията с изкуствения интелект значително по-лесна и интуитивна. Всички предварителни настройки са вече направени – всичко, което трябва да направите, е да отворите ClickUp, за да започнете. Не е необходимо да напускате работното си място, да сменяте контекста или да ставате експерт по изкуствен интелект, за да видите незабавно повишение на продуктивността и да се възползвате от неговите възможности по начини, за които не сте мислили преди.

Създадени специално за вас

ClickUp AI предоставя над 100 напълно шаблонизирани подсказки, които са съобразени с вашите нужди. Тези AI Tools, базирани на роли, са разработени в сътрудничество с експерти в различни индустрии и са лесни за използване за практически всеки случай на висока стойност.

Добавяме нови подсказки всяка седмица, а нашият изследователски екип непрекъснато оптимизира и тества подсказките, за да гарантира, че те ви предоставят резултати с най-високо качество.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Ето само няколко от многото начини, по които екипите могат да се възползват от мощността на ClickUp AI за някои от най-често срещаните случаи на употреба:

И още много други!

С ClickUp AI просто избирате ролята си, избирате от различни предварително определени подсказки, попълвате съответните полета, след което се отпускате и наблюдавате как се случва магията! 🪄

С добавянето на ClickUp AI, аз съм по-ефективен от всякога! Това ми спестява 3 пъти повече време, което преди отделях за задачи по управление на проекти. Не само че подобри моята продуктивност, но и разпали моята креативност. В сравнение с други предложения на пазара, мога да кажа, че ClickUp е обмислил задълбочено как да интегрира технологията в своята платформа и да оптимизира нейните приложения, за да помогне на своите клиенти.

Извършвайте работата си по-бързо

Интегрирани директно в нашата платформа, можете да използвате ClickUp AI в целия си работен процес, включително задачи, документи, табла и други! Това, което преди ви отнемаше 30 минути, сега ви отнема 30 секунди. 🏎️💨

Ако можете да го мечтаете, можете да го реализирате с помощта на ClickUp AI. Ето няколко от любимите ни начини, по които ClickUp може да повиши вашата продуктивност на работа:

Наваксване с разговорите: Улеснете асинхронната работа с незабавни обобщения на дълги коментари в задачи или Улеснете асинхронната работа с незабавни обобщения на дълги коментари в задачи или ClickUp Docs , за да знаете къде е спряла разговора и какво е било решено.

Споделете TL;DR : Спестете време и оставете AI да прочете подробностите за вас. Обобщете дълги документи като бели книги, бележки от срещи или резултати от проучвания – всичко това с едно кликване.

Генериране на задачи за действие: ClickUp AI записва и разпределя задачите на вашия екип в документа или в нови задачи. Бързо извличайте следващите стъпки от дневния ред на срещите и коментарите.

Подобрете писането си: Премахнете блокадата на писателя и улеснете започването от нулата. Създавайте перфектно форматирани имейли, блог публикации или отговори на клиенти.

Проверка на правописа и граматиката: С вашия личен AI редактор никога повече няма да се притеснявате за грешки в съдържанието.

Говорете на всеки език: Вашите клиенти са глобални, така че и вашият Вашите клиенти са глобални, така че и вашият инструмент за продуктивност трябва да бъде такъв. Генерирайте бързи и точни преводи между различни езици, точно там, където работите!

Отключете ефективността навсякъде (скоро): Силата на ClickUp AI в джоба ви! Бързо съкращавайте коментарите към задачите в мобилното ни приложение. Кажете сбогом на безкрайното превъртане и кажете здравей на по-бързото вземане на решения, дори когато сте в движение.

Използвайте ClickUp AI, за да редактирате, обобщавате, проверявате правописа или коригирате дължината на съдържанието в Docs.

ClickUp AI е готов за вас!

ClickUp AI вече е тук и е достъпен за всички. Започнете още днес и открийте как можете да издигнете производителността си на ново ниво с възможността да експериментирате, персонализирате и иноватирате работата си.

Безплатната пробна версия на ClickUp AI може да бъде добавена към всеки план — дори към Free Forever!

А когато сте готови да продължите да използвате ClickUp AI след безплатния пробен период, можете да го добавите трайно към всеки работен пространство с платен план на въвеждаща цена от 5 долара на член на месец. 🔑

Нашето пътуване с изкуствения интелект тепърва започва. Имаме толкова много вълнуващи новости на хоризонта и нямаме търпение да чуем вашето мнение за ClickUp AI и как той променя начина, по който работите.

Компаниите, които внедрят AI технологията в ранните етапи, ще получат огромно предимство пред конкурентите си, така че не оставайте назад!

Опитайте ClickUp AI безплатно още днес или се свържете с нашия екип по продажбите , за да разберете как ClickUp AI може да бъде от полза за вашите екипи и конкретни случаи на употреба!