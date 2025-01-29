10 от най-добрите софтуерни опции за управление на бранда за 2025 г.

Управлението на бранда е изкуство и наука. ?‍?

Независимо дали става дума за измисляне на идеи за нови кампании или управление на проекти, може да се каже, че мениджърите на марки са много заети. Това изисква голямо внимание към детайлите, разбиране на пазара и умение за творческо мислене.

А за да извлечете максимална полза от усилията си и да окажете положително влияние върху финансовите резултати на компанията, можете да се обърнете към инструменти за управление на бранда, с които да наблюдавате, управлявате и измервате състоянието и ефективността на вашия бранд.

Тези инструменти варират от традиционни форми на проучване на пазара до по-сложни аналитични решения – те могат да ви предоставят ценна информация за позицията на вашата марка, да ви помогнат да достигнете до подходящите клиенти и да оптимизирате вашите маркетингови стратегии, за да се уверите, че вашата марка се отличава от конкуренцията.

Така че, ако търсите ново решение за управление на бранда, което да добавите към вашия технологичен набор, или просто търсите такова, което да прави всичко, ние сме ви подготвили списък. Ние сме го стеснили до десет от най-добрите софтуери за управление на бранда, които се предлагат днес. Разгледайте всеки един от тях, за да научите повече за най-добрите им характеристики, ограничения, цени и клиентски отзиви.

Но преди да се впуснете в списъка, разберете какво прави един софтуер за управление на бранда добър, за да помогнете на вас и вашия маркетинг екип да изберете подходящия инструмент за вашия бранд! ?

Какво да търсите в софтуера за управление на бранда

Управлението на марката е маркетингова стратегия и процес на създаване, поддържане и защита на идентичността и репутацията на марката. То включва всички аспекти на комуникацията на компанията с клиентите, включително маркетингови инициативи, обслужване на клиенти, информиране за тенденциите в бранша и много други.

Тези маркетингови инструменти помагат на мениджърите на марки и маркетинговите екипи с:

Стратегия за марката : Управлявайте и изпълнявайте ефективно стратегията за вашата марка

Последователност на марката : Поддържайте последователност в общите : Поддържайте последователност в общите насоки за марката в различните канали.

Организация на активи : Централизирана база данни за цифрови активи на марката

Познаваемост и обхват на марката : Привлечете потенциални клиенти и повишете познаваемостта и лоялността към марката.

Подобрено клиентско преживяване : Влияйте върху покупковите решения на аудиторията си и увеличете продажбите : Влияйте върху покупковите решения на аудиторията си и увеличете продажбите

Автоматизирани работни процеси : Управлявайте и опростявайте работните процеси

Информация и данни : Проследявайте и измервайте състоянието на марката и ефективността на кампаниите

Управление на ресурсите: Идентифицирайте и : Идентифицирайте и разпределяйте ефективно бюджета , натоварването, времето и другите налични ресурси.

Но не забравяйте – не всички софтуери за управление на бранда са еднакви. ☝️

Когато търсите подходящия инструмент за управление на бранда, ето няколко от основните функции, които трябва да търсите:

Организиран и централизиран център за вашите брандови активи

Стабилни системи за йерархия и управление на цифрови активи

Възможност за персонализиране, мащабируемост и лесен за използване интерфейс

Данни в реално време и табла за отчети

Автоматизация на работния процес

Разширена система за търсене и филтриране

Възможности за интеграция

Инструменти за сътрудничество в екип

…за да споменем само някои от тях.

Сега е време да се запознаете с десетте най-добри инструмента за управление на бранда, предлагани на пазара днес. Всеки инструмент предлага уникален набор от функции, затова разгледайте всеки от тях, за да видите кой отговаря най-добре на вашите настоящи и бъдещи нужди!

Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество в екип

ClickUp централизира сътрудничеството между екипите, така че всички да работят за постигането на една и съща цел и да се избегне изолирането.

Готови ли сте да изведете вашата марка на следващото ниво и да повишите производителността на вашия екип? Управлявайте вашата марка, проекти и екипи ефективно – всичко на едно място с ClickUp.

ClickUp е универсален инструмент за управление на проекти и производителност, който предлага напълно персонализирана платформа, за да помогне на екипите от различни отдели и индустрии да управляват всякакъв вид работа, да подобрят сътрудничеството в екипа и да опростят работния си процес.

Независимо дали сте бранд мениджър, отговарящ за една или няколко марки, цялата платформа е напълно персонализирана, можете да настроите ClickUp по всякакъв начин, за да поддържате всеки тип бизнес и да отговорите на уникални и сложни предпочитания за работния процес.

Неговата стабилна йерархична структура ви дава гъвкавост и контрол да организирате проектите и екипите си по начин, който е подходящ за вашия бизнес, докато ключовите функции за управление на проекти в ClickUp ви позволяват да планирате, управлявате и проследявате проектите си, маркетинговите кампании, капацитета на работната натовареност, целите на компанията и екипа и много други.

Като мениджър на марка имате много задачи, затова нека ClickUp ви помогне да управлявате всичко необходимо – на едно място!

Планирайте маркетинговите стратегии и кампании на вашата марка с инструменти за сътрудничество като ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs, изберете от над 15 персонализирани изгледа, за да управлявате натоварването на вашия екип, общувайте с екипа си чрез вградения изглед „Чат“ и коментари и проследявайте вашите KPI и цели в ClickUp Goals.

Маркетинг специалистите могат да използват ClickUp Whiteboards като визуален инструмент за сътрудничество за мозъчна атака, пътни карти, стратегическо планиране и всякакви други нужди, и лесно да ги свържат с работата си в ClickUp.

Той ви дава достъп до персонализирана функция „Табло“, която ви позволява да създадете обща картина на работата си с отчети в реално време и да проследявате всички видове важни данни, като напредъка на проектите, приоритетите, резултатите и практически всичко друго, което бихте искали да видите с един поглед.

А с персонализираните автоматизации в ClickUp най-накрая можете да създадете ефективни работни процеси, които изискват по-малко внимание и енергия. Оптимизирайте процесите на екипа си, като използвате предварително създадените автоматизации в ClickUp, или създайте свои собствени, за да опростите работния си процес и да превключите ръчните задачи в режим на автопилот, така че да можете да се съсредоточите повече върху това, което е най-важно – изграждането и управлението на марката!

Говорейки за оптимизиране на работния процес, ClickUp се интегрира с над 1000 други работни инструмента, включително най-често използваните приложения като Slack, Gmail, Dropbox, Hubspot, Jotform и много други. Свържете ги заедно, за да съберете цялата си работа на едно централизирано място. ??

Искате да научите повече за това как ClickUp може да ви помогне в управлението на бранда? Разгледайте функциите по-долу, за да разберете!

Най-добри функции

15 + персонализирани изгледи: Изберете да виждате работата си по свой начин (времева линия, табло, чат, Изберете да виждате работата си по свой начин (времева линия, табло, чат, изглед на натоварването и др.)

Потребителски полета и Потребителски статуси : Добавете толкова потребителски полета, колкото са необходими, за да предоставите на екипа си и заинтересованите страни контекста, от който се нуждаят, за да бъдат на една и съща страница, и създайте потребителски статуси, които да ви помогнат да проследявате напредъка. Добавете толкова потребителски полета, колкото са необходими, за да предоставите на екипа си и заинтересованите страни контекста, от който се нуждаят, за да бъдат на една и съща страница, и създайте потребителски статуси, които да ви помогнат да проследявате напредъка.

ClickUp Form view : Персонализирайте формулярите с теми и аватарни изображения, които отразяват вашата марка, и ги използвайте, за да събирате обратна връзка от вашите клиенти.

Изглед на календара в ClickUp: Лесно създавайте календар на кампаниите и свързвайте важни задачи в един общ изглед.

Проверка (анотации на изображения, видео и PDF): Централизирайте обратната връзка за активите на марката и ускорете процеса на одобрение. (анотации на изображения, видео и PDF): Централизирайте обратната връзка за активите на марката и ускорете процеса на одобрение.

Съвместни бели дъски : Провеждайте мозъчна атака самостоятелно или с екипа си и създайте визуална пътна карта на вашите кампании, проекти и др.

ClickUp Docs : Създайте цялостен : Създайте цялостен план за комуникация по проекти , като използвате Docs, за да планирате лесно стратегията си за бизнес съобщения.

Разрешения и поверителност : Канете гости като клиенти и свободни професионалисти в работната си среда и контролирайте настройките за споделяне, поверителност и разрешения.

Мобилно приложение : Достъпно на всички устройства, за да имате достъп до работата си по всяко време и отвсякъде.

Персонализирани табла: Изберете от над 50 джаджи за табла и създайте своя идеален център за контрол, за да проследявате маркетинговите си усилия, проекти, натоварване и много други.

Обединете цялата си работа в един общ преглед с таблата на ClickUp.

Ограничения

Безплатен CRM, който ще ви помогне да развивате и разраствате бизнеса си

Чатът на живо ви позволява да се свържете с посетителите в реално време, за да им окажете подкрепа и да сключите сделки.

С помощта на инструмента за създаване на уебсайтове можете да персонализирате своя уебсайт с интерфейс от типа „плъзгане и пускане”.

Вградени анализи, отчети и табло, които ви помагат да измервате ефективността на вашите маркетингови кампании.

Персонализирайте маркетинговите си дейности в голям мащаб с поведенческо таргетиране

Предоставя информация и анализи за подобряване на социалния растеж.

Лесен за използване и планиране на публикации предварително

Вградени инструменти за сътрудничество

Интелигентна пощенска кутия, която обединява всички свързани мрежи и профили в едно за по-лесно наблюдение

Управлявайте отзивите в различни платформи, за да поддържате и укрепите онлайн репутацията си.

Качествени маркетингови шаблони с чудесен дизайн

Цените могат да бъдат по-високи в сравнение с други платформи за планиране на социални медии.

Предлага безплатен 30-дневен пробен период.

Стандартен : 249 $/месец (допълнителен потребител +199 $/месец)

Професионална версия : 399 $/месец (допълнителен потребител +299 $/месец)

Разширена версия : 499 $/месец (допълнителен потребител +349 $/месец)

Enterprise : Свържете се с нас за цени

G2: 4,3 от 5 (2093+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (531+ отзива)

Качвайте, съхранявайте, организирайте и споделяйте неограничен брой файлове от едно сигурно място.

Персонализираното брандиране ви позволява да персонализирате външния вид, домейна и търсенето, за да предоставите истинско преживяване, свързано с марката.

Организирайте активите по колекции, секции и етикети

Автоматичното маркиране, задвижвано от изкуствен интелект, автоматично добавя логични етикети към активите при импортиране.

Advanced Video Editor ви позволява да редактирате видео файлове в рамките на приложението.

Крива на обучение по време на периода на настройка

Основни характеристики : Свържете се с нас за цени

Премиум: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

G2: 4,5 от 5 (над 1035 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (433+ отзива)

Каналите помагат на екипите да следят разговорите

Huddles и клиповете позволяват на екипите да се свързват и комуникират по-ефективно.

Започнете чат с един или няколко души едновременно

Свържете Slack с други работни инструменти като ClickUp, Google Drive, Zoom и други.

Каналите могат да бъдат прекалено много и да отвличат вниманието, ако не се управляват правилно.

Безплатно

Pro : 7,25 $/месец

Business+ : 12,50 $/месец

Enterprise Grid : Свържете се с отдела по продажбите за цени

G2: 4,5 от 5 (30 841+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (22 811+ отзива)

Лесно задавайте периодични плащания и автоматични напомняния за плащания

Свързва се с над 14 000 различни банки и кредитни карти

Интегрира се с над 100 приложения, за да оптимизира вашия бизнес и да свърже вашите екипи и клиенти.

Преглеждайте фактурите преди изпращане и получавайте незабавни актуализации, когато фактурата е била прегледана и платена.

Автоматично изчислява данъците и проследява запасите, фактурирани по фактури.

Инструментът може да бъде прекалено сложен за тези, които не са запознати с счетоводството.

Lite : 4,50 $/месец за три месеца (5 клиента, за които се фактурира)

Плюс : 9 $/месец за три месеца (50 клиента, за които се фактурира)

Премиум : 16,50 $/месец за три месеца (неограничен брой клиенти, за които се фактурира)

Изберете : Индивидуални цени; запишете се за демонстрация

G2: 4,5 от 5 (657+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (4037+ отзива)

Опростете работния си процес и сортирайте активите си с помощта на специалните библиотеки с активи.

Готов блок с съдържание или SDK за създаване на персонализирани елементи, които отговарят на нуждите на вашата марка

Интегрирайте го с любимите си приложения за дизайн, комуникация, продуктивност, маркетинг и управление на проекти и др.

Получете достъп до ресурси и указания директно от вашата настолна програма.

Функции за анализи и статистика, с които да проследявате използването и да се уверите, че инвестицията ви в управление на марката се отплаща във всеки канал.

Функцията за търсене в платформата може да бъде подобрена.

Essentials Free Starter : 79 $/месец Team : 279 $/месец

Безплатно

Starter : 79 $/месец

Team : 279 $/месец

Enterprise : Запазете демонстрация, за да получите информация за цените

G2 : 4,6 от 5 (104+ отзива)

Capterra : 4,8 от 5 (63+ рецензии)

Мониторинг в реално време и автоматизирано публикуване на сайтовете, които са най-важни

Оптимизира всеки сигнал, за да гарантира, че вашата марка се препоръчва, независимо дали е в Google или Google Home, Apple Maps или Siri.

Цената може да бъде висока, а за новите потребители има стръмна крива на обучение.

Get Found : Свържете се с нас за цени

Be Chosen: Свържете се с нас за цени

Thrive : Свържете се с нас за цени

G2 : 4,4 от 5 (81+ отзива)

Capterra : 4,6 от 5 (29+ отзива)

Управлявайте жалби, запитвания и други, и отговаряйте на клиентите от едно единно място.

Свържете Zendesk с над 1000 предварително създадени интеграции , включително популярните ви приложения, като ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce и други.

Използвайте Side Conversations, за да позволите на вашите вътрешни и външни екипи в Zendesk Agent Workspace да си сътрудничат по билетите.

Планирайте и стартирайте Zoom срещи с вашите клиенти директно от билет за поддръжка с интеграцията на Zoom; записът от срещата автоматично ще бъде публикуван като частен коментар към билета, за да съхраните всички важни разговори на едно място.

AI възможностите и Flow builder ви позволяват да автоматизирате взаимодействията.

Процесът на настройка може да е твърде сложен за други потребители.

Zendesk за услуги Suite Team: 49 USD/агент/месец, фактурирано годишно Suite Growth: 79 USD/агент/месец, фактурирано годишно Suite Professional: 99 USD/агент/месец, фактурирано годишно

Suite Team: 49 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Suite Growth: 79 $/агент/месец, фактурирано ежегодно

Suite Professional: 99 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Zendesk за продажби Team : 19 $/потребител/месец, фактурирано годишно Growth : 49 $/потребител/месец, фактурирано годишно Professional : 99 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Team : 19 $/потребител/месец, фактурирано ежегодно

Growth : 49 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Професионална : 99 $/потребител/месец, фактурирана ежегодно

G2 : 4,3 от 5 (467+ отзива)

Capterra : 4,4 от 5 (3382+ отзива)

Чат за проекти за комуникация в реално време

Портфолио изглед, за да видите лесно всички продукти и услуги

Отчети за изразходване, отчети за използване и фактуриране

Шаблоните за проекти не са достъпни в безплатния план.

Интегрираният чат за екипа е платена функция.

Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.

Teamwork Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 10 долара на месец на потребител.

G2: 4. 4/5 (990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

Цени

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3519+ отзива)

Искате да започнете, но се нуждаете от малко подкрепа? Използвайте този безплатен шаблон за управление на марката от ClickUp , който ви предоставя организиран и структуриран начин за управление на вашите проекти, екип и др.

Този шаблон за управление на бранда ви позволява да проследявате всички дейности за вашите клиенти, освен да документирате стилови ръководства и вътрешни процеси.

2. Hubspot

Най-доброто за управление на взаимоотношенията с клиентите

чрез Hubspot

HubSpot е платформа за управление на бранда „всичко в едно“, която позволява на бизнеса да изгражда и поддържа отношения с клиентите. Тя предоставя цялостен набор от инструменти за продажби, маркетинг, обслужване на клиенти, дизайн на уебсайтове и анализи.

С този инструмент вие и вашият екип можете да създадете персонализирани клиентски преживявания и да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите, за да увеличите лоялността им и да генерирате повече потенциални клиенти. Можете също да използвате HubSpot, за да управлявате репутацията на вашата марка, като проследявате разговорите за нея в социалните медии и реагирате бързо на всякаква негативна обратна връзка.

Най-добри функции

Безплатен CRM, който ще ви помогне да развивате и разраствате бизнеса си

Чатът на живо ви позволява да се свържете с посетителите в реално време, за да им окажете подкрепа и да сключите сделки.

С помощта на инструмента за създаване на уебсайтове можете да персонализирате своя уебсайт с интерфейс от типа „плъзгане и пускане”.

Вградени анализи, отчети и табло, които ви помагат да измервате ефективността на вашите маркетингови кампании.

Персонализирайте маркетинговите си дейности в голям мащаб с поведенческо таргетиране

Ограничения

„Въпреки че функциите са изчерпателни, процесът на настройка може да бъде малко объркващ и има стръмна крива на обучение“ — Capterra review Цени Marketing Hub Starter: Започва от 45 $/месец Professional: Започва от 800 $/месец Enterprise: Започва от 3600 $/месец Оценки и ревюта G2: 4,4 от 5 (9191+ ревюта) Capterra: 4,5 от 5 (5360+ ревюта) 3. Sprout Social Най-добър за управление на социални медии

Цени

3. Sprout Social

чрез Sprout Social

За тези, които искат да напреднат в света на социалните медии и да изградят онлайн присъствие, Sprout Social е отличен избор.

Sprout Social е атрактивна платформа за управление на бранда, създадена да помага на бизнеса да управлява и максимизира своето онлайн присъствие. Тя предлага цялостен набор от инструменти, включително мониторинг, планиране, анализи и други, за да помага на брандовете да поддържат високо ниво на взаимодействие с клиентите си в дигиталния свят.

С лесния за използване интерфейс на Sprout Social фирмите могат лесно да управляват множество акаунти, като същевременно поддържат организация и информираност. Освен това подробните данни на Sprout Social за поведението на клиентите предоставят ценна информация, която може да помогне на фирмите да разберат по-добре своята аудитория и да създадат по-ефективни маркетингови стратегии.

Най-добри функции

Предоставя информация и анализи за подобряване на социалния растеж.

Лесен за използване и планиране на публикации предварително

Вградени инструменти за сътрудничество

Интелигентна пощенска кутия, която обединява всички свързани мрежи и профили в едно за по-лесно наблюдение

Управлявайте отзивите в различни платформи, за да поддържате и укрепите онлайн репутацията си.

Качествени маркетингови шаблони с чудесен дизайн

Ограничения

Цените могат да бъдат по-високи в сравнение с други платформи за планиране на социални медии.

„Цената на платените планове може да е малко висока, особено за малките предприятия. Освен това намирам, че някои от по-напредналите функции могат да бъдат малко объркващи за използване.“ — Преглед на Capterra

Цени

Предлага безплатен 30-дневен пробен период.

Стандартен : 249 $/месец (допълнителен потребител +199 $/месец)

Професионална версия : 399 $/месец (допълнителен потребител +299 $/месец)

Разширена версия : 499 $/месец (допълнителен потребител +349 $/месец)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,3 от 5 (2093+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (531+ отзива)

4. Brandfolder

Най-доброто за управление на цифрови активи

чрез Brandfolder

С Brandfolder мениджърите на марки могат да съхраняват, управляват цифрови активи и споделят файлове от една сигурна и централизирана база данни. Той разполага с надеждни библиотеки с активи, оптимизирани процеси за споделяне на файлове и персонализирани контроли за достъп, за да ви даде контрол над вашите цифрови активи и да поддържа единна идентичност на марката във всички платформи, уебсайтове, канали в социалните медии и др.

Освен че предоставя основни функции за управление на бранда, Brandfolder позволява на потребителите да измерват ефективността на своя бранд. С помощта на аналитичния си табло ще имате достъп до информация за потребителите, анализи на активите и анализи на Brandfolder и Collection, които ще ви помогнат да подобрите възвръщаемостта на инвестициите и да гарантирате, че активите на вашия бранд се представят добре в множество канали за дистрибуция.

Най-добри функции

Качвайте, съхранявайте, организирайте и споделяйте неограничен брой файлове от едно сигурно място.

Персонализираното брандиране ви позволява да персонализирате външния вид, домейна и търсенето, за да предоставите истинско преживяване, свързано с марката.

Организирайте активите по колекции, секции и етикети

Автоматичното маркиране, задвижвано от изкуствен интелект, автоматично добавя логични етикети към активите при импортиране.

Advanced Video Editor ви позволява да редактирате видео файлове в рамките на приложението.

Ограничения

Крива на обучение по време на периода на настройка

„В началото е объркващо да се ориентираш в секциите, етикетите, колекциите и пиновете.“ — рецензия на Capterra

Цени

Основни характеристики : Свържете се с нас за цени

Премиум: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,5 от 5 (над 1035 рецензии)

Capterra: 4,7 от 5 (433+ отзива)

5. Slack

Най-добър за софтуер за унифицирана комуникация

чрез Slack

Slack е платформа за съобщения, която предоставя централен хъб за екипите, за да комуникират по-ефективно, да споделят идеи и да ускорят процеса на обратна връзка.

Бранд мениджърите и екипите могат да създават персонализирани канали, за да разделят нишките на разговорите, да изпращат съобщения до един или няколко души и да изпращат файлове в коментарите. За да подобри още повече комуникацията в екипа, Slack ви позволява да се включите в групова телефонна или видеоконферентна връзка, което може да бъде полезно при работа от разстояние или обясняване на сложни теми.

Освен това Slack Connect дава възможност да каните и да си сътрудничите с клиенти и външни екипи във вашето работно пространство. Всички тези функции и още много други улесняват комуникацията на актуализации, събирането на обратна връзка, делегирането на задачи и ускоряването на процеса на обратна връзка, особено в сравнение с комуникацията по електронна поща.

Slack може да се интегрира и с други бизнес инструменти, като инструменти за управление на проекти, например ClickUp, и CRM приложения, например Hubspot, за да помогне на екипите да оптимизират работата си, да управляват проекти и да проследяват маркетинговите кампании.

Най-добри функции

Каналите помагат на екипите да следят разговорите

Huddles и клиповете позволяват на екипите да се свързват и комуникират по-ефективно.

Започнете чат с един или няколко души едновременно

Свържете Slack с други работни инструменти като ClickUp, Google Drive, Zoom и други.

Ограничения

Каналите могат да бъдат прекалено много и да отвличат вниманието, ако не се управляват правилно.

„Можете да се загубите в някои от каналите, особено ако има много канали с различни екипи.“ — Преглед на Capterra

Цени

Безплатно

Pro : 7,25 $/месец

Business+ : 12,50 $/месец

Enterprise Grid: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии

G2: 4,5 от 5 (30 841+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (22 811+ отзива)

6. FreshBooks

Най-доброто за онлайн счетоводство и фактуриране

Чрез FreshBooks

FreshBooks е решение за фактуриране и счетоводство, което помага на марки, счетоводители, свободни професионалисти и предприемачи от различни индустрии да опростят счетоводството си.

Оптимизирайте работния си процес и овладейте разширяването на обхвата, като използвате лесните за употреба функции за счетоводство и отчитане, като например професионално фактуриране, които ви позволяват да създавате професионални отчети, да персонализирате фактури с логото на марката и да проследявате финансовите данни. Използвайте приложението, за да генерирате и изпращате отчети за авансови плащания по всяко време през периода на авансовото плащане и да автоматизирате плащанията си с автоматично фактуриране, повтарящи се плащания и автоматични напомняния.

Най-добри функции

Лесно задавайте повтарящи се плащания и автоматизирани напомняния за плащания

Свързва се с над 14 000 различни банки и кредитни карти

Интегрира се с над 100 приложения, за да оптимизира вашия бизнес и да свърже вашите екипи и клиенти.

Преглеждайте фактурите преди изпращане и получавайте незабавни актуализации, когато фактурата е била прегледана и платена.

Автоматично изчислява данъците и проследява запасите, фактурирани по фактури.

Ограничения

Инструментът може да бъде прекалено сложен за тези, които не са запознати с счетоводството.

„Някои потребители може да сметнат софтуера за сложен и прекалено обширен, особено ако не са запознати с практиките за фактуриране и счетоводство.“ — Преглед на Capterra

Цени

Lite : 4,50 $/месец за три месеца (5 клиента, за които се фактурира)

Плюс : 9 $/месец за три месеца (50 клиента, за които се фактурира)

Премиум : 16,50 $/месец за три месеца (неограничен брой клиенти, за които се фактурира)

Изберете: Индивидуални цени; запишете се за демонстрация

Оценки и рецензии

G2: 4,5 от 5 (657+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (4037+ отзива)

7. Frontify

Най-добър софтуер за управление на бранд активи

чрез Frontify

Frontify е софтуер за управление на брандове и цифрови активи, който предоставя на дизайнери, брандове, разработчици и маркетингови екипи цифрова екосистема за брандове, която се адаптира към техния бизнес.

Той предлага централизирано място за всички активи на марката и инструменти за персонализиране на насоките за марката, подобряване на сътрудничеството в творческия екип и създаване на шаблони за многократна употреба в цифров и печатен формат. Лесно достъпвайте, редактирайте и актуализирайте цифровите насоки и получите достъп до над 40 различни елемента на съдържанието, които ще ви помогнат да персонализирате насоките си.

Що се отнася до творческото сътрудничество, този инструмент подобрява процеса на обратна връзка, като позволява на екипите да споделят подробна информация и ревизии с един единствен линк. Освен това, той предоставя на мениджърите на марки опростено решение за споделяне на дизайнерски шаблони. Просто създайте библиотеки с вашите шаблони за брандиране и позволете на всеки член на екипа да създава предварително одобрени дизайни самостоятелно, за да насърчите автономността, да предотвратите затруднения и да ускорите процеса на създаване на съдържание.

Най-добри функции

Опростете работния си процес и сортирайте активите си с помощта на специалните библиотеки с активи.

Готов блок с съдържание или SDK за създаване на персонализирани елементи, които отговарят на нуждите на вашата марка

Интегрирайте го с любимите си приложения за дизайн, комуникация, продуктивност, маркетинг и управление на проекти и др.

Получете достъп до ресурси и указания директно от вашата настолна програма.

Функции за анализи и статистика, с които да проследявате използването и да се уверите, че инвестицията ви в управление на марката се отплаща във всеки канал.

Ограничения

Функцията за търсене в платформата може да бъде подобрена.

„Функцията за търсене е малко тромава, тъй като връща целия текст около търсения термин.“ — Преглед на Capterra

Цени

Essentials Free Starter : 79 $/месец Team : 279 $/месец

Безплатно

Starter : 79 $/месец

Team : 279 $/месец

Enterprise: Запазете демонстрация, за да получите информация за цените

Безплатно

Starter : 79 $/месец

Team: 279 $/месец

Оценки и рецензии

G2 : 4,6 от 5 (104+ отзива)

Capterra: 4,8 от 5 (63+ рецензии)

8. Uberall

Най-доброто за управление на локационен маркетинг

чрез Uberall

Uberall е инструмент за управление на локационен маркетинг, който позволява на потребителите да предоставят безпроблемно хибридно клиентско преживяване. Той предлага набор от инструменти, които позволяват на брандовете да управляват своето онлайн присъствие в популярни търсачки, социални медии, уебсайтове за рецензии и др.

Като софтуер за локационна интелигентност, той е създаден, за да подобри видимостта на вашата марка в локалните търсения, да увеличи ангажираността към марката и да стимулира приходите чрез оптимизиране на всеки дигитален канал, който влияе върху решенията за откриване и покупка, особено на локално ниво.

Освен това Uberall предоставя мощни аналитични инструменти, автоматизирани решения и интеграции с водещи сайтове за ревюта, така че фирмите да могат да увеличат видимостта си пред потенциални клиенти и да вземат решения, основани на данни.

Най-добри функции

Мониторинг в реално време и автоматизирано публикуване на сайтовете, които са най-важни

Оптимизира всеки сигнал, за да гарантира, че вашата марка се препоръчва, независимо дали е в Google или Google Home, Apple Maps или Siri.

Ограничения

Цената може да бъде висока, а за новите потребители има стръмна крива на обучение.

„Той е доста скъп за неопитни и средно опитни маркетолози и изисква известно време за обучение, за да се възползвате максимално от него, като трябва да се адаптирате към приложението и неговите функции.“ — Capterra review

Цени

Get Found : Свържете се с нас за цени

Be Chosen: Свържете се с нас за цени

Thrive: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии

G2 : 4,4 от 5 (81+ отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (29+ отзива)

9. Zendesk

Най-доброто за управление на жалби, обслужване на клиенти и CRM за продажби

Чрез Zendesk

Zendesk е софтуер за управление на онлайн репутацията, който позволява на марките да разрешават по-бързо заявките, да проследяват жалбите на клиентите в различните канали и да предоставят най-доброто обслужване на клиентите.

Персонализираните системи за издаване на билети, профилите на клиенти и автоматизираните решения за поддръжка на Zendesk могат да ви помогнат да създадете последователно, персонализирано преживяване за всеки клиент, който посещава вашия бизнес, а мощният инструмент за анализ ви позволява да проследявате взаимодействията с клиенти, жалби и т.н.

Освен това, инструментите за сътрудничество на Zendesk позволяват на екипите да създадат гладък работен процес, който им дава възможност да реагират бързо на проблеми и запитвания на клиенти и лесно да споделят информация, коментари и обратна връзка помежду си. Това помага на членовете на екипа и мениджърите, участващи в процеса на управление на марката, да подобрят работния си процес и да вземат по-интелигентни бизнес решения заедно.

Функции

Управлявайте жалби, запитвания и други, и отговаряйте на клиентите от едно единно място.

Свържете Zendesk с над 1000 предварително създадени интеграции , включително популярните ви приложения, като ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce и други.

Използвайте Side Conversations, за да позволите на вашите вътрешни и външни екипи в Zendesk Agent Workspace да си сътрудничат по билетите.

Планирайте и стартирайте Zoom срещи с вашите клиенти директно от билет за поддръжка с интеграцията на Zoom; записът от срещата автоматично ще бъде публикуван като частен коментар към билета, за да съхраните всички важни разговори на едно място.

AI възможностите и Flow builder ви позволяват да автоматизирате взаимодействията.

Ограничения

Процесът на настройка може да е твърде сложен за други потребители.

„Изисква много настройки и затова отнема повече време за внедряване на софтуера, особено центъра за помощ.“ — Capterra review

Цени

Zendesk за услуги Suite Team: 49 USD/агент/месец, фактурирано годишно Suite Growth: 79 USD/агент/месец, фактурирано годишно Suite Professional: 99 USD/агент/месец, фактурирано годишно

Suite Team: 49 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Suite Growth: 79 $/агент/месец, фактурирано ежегодно

Suite Professional: 99 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Zendesk за продажби Team : 19 $/потребител/месец, фактурирано годишно Growth : 49 $/потребител/месец, фактурирано годишно Professional : 99 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Team : 19 $/потребител/месец, фактурирано ежегодно

Growth : 49 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Професионална: 99 $/потребител/месец, фактурирана ежегодно

Suite Team: 49 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Suite Growth: 79 $/агент/месец, фактурирано ежегодно

Suite Professional: 99 $/агент/месец, фактурирани ежегодно

Team : 19 $/потребител/месец, фактурирано ежегодно

Growth : 49 $/потребител/месец, фактурирано годишно

Професионална: 99 $/потребител/месец, фактурирана ежегодно

Оценки и рецензии

G2 : 4,3 от 5 (467+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3382+ отзива)

чрез Teamwork Projects

Teamwork е софтуер за сътрудничество по проекти, идеален за маркетингови екипи, които искат да подобрят управлението на марката си. Teamwork позволява на екипите да подобрят организационната си структура, като създават централно работно пространство, където всички активи по проекта могат да се съхраняват и да са достъпни за членовете на екипа.

Функции

Чат за проекти за комуникация в реално време

Портфолио изглед, за да видите лесно всички продукти и услуги

Отчети за изразходване, отчети за използване и фактуриране

Ограничения

Шаблоните за проекти не са достъпни в безплатния план.

Интегрираният чат за екипа е платена функция.

Скъпи платени планове в сравнение с други софтуери за управление на маркетингови проекти в този списък.

Цени на Teamwork Projects

Teamwork Projects предлага безплатен план и планове с абонаментна такса, започваща от 10 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Teamwork Projects

G2: 4. 4/5 (990+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 рецензии)

Софтуерът за управление на бранда е от съществено значение за извеждането на вашия бранд на по-високо ниво.

От проследяване на маркетинговите цели и управление на активите на вашата марка до обслужване на клиенти, анализи и разпределение на ресурси – има различни инструменти, които могат да ви помогнат да разраснете бизнеса си и да изградите силна марка. Ключът е да намерите подходящите, които да ви помогнат да поддържате последователността на марката и да ви позволят да реализирате проектите си по-бързо.

А когато търсите приложение за управление на всеки аспект от работата си, можете да разчитате на ClickUp, за да опростите управлението на проекти и да свържете вашите маркетингови екипи и други отдели под един покрив. То не само ви предоставя на вас и вашия екип напълно персонализирана платформа с стотици надеждни функции за подкрепа на вашата марка при нейното разрастване, но и се интегрира с над 1000 други работни инструмента, което прави по-лесно от всякога да съберете цялата си работа на едно място и да работите ефективно. ?⚡️

Ако всичко това ви звучи добре, опитайте го – започването е безплатно!