Как да разработите уникална идентичност на марката през 2025 г.

Когато си мислите за любима марка, вероятно ви идват на ум нейните специфични характеристики като цвят, лого, как звучи рекламата й и какви образи асоциирате с нея. Това е идентичността на марката в действие.

Мислете за идентичността на вашата марка като за лицето на вашата марка. Тя е това, което отличава вашата марка от всички останали в пространството.

Създаването на идентичност за вашата марка отнема време, усилия и творчески дух.

Използвайте това ръководство, за да научите как да създадете незабравима идентичност на марката, която отразява ДНК-то на вашата марка.

Какво е идентичност на марката?

Идентичността на марката е важен компонент от стратегията на марката. Тя ви позволява да представяте правилния образ на вашата марка пред клиентите си, като активно оформяте марката си с помощта на текст, визуални елементи и др.

Идентичността на вашата марка трябва да включва различни елементи, като например:

Ценности, убеждения и мисия на марката

Начинът, по който вашата марка комуникира с продукта (гласът на вашата марка)

Как се чувстват потребителите, когато взаимодействат с вашата марка (личността на вашата марка)

Как клиентите възприемат вашата марка (възприемането и позиционирането на вашата марка)

Работата върху дизайна на идентичността на вашата марка е добра отправна точка за демонстриране на личността на вашата марка.

Защо идентичността на марката е важна за вашия бизнес?

Добре дефинирана идентичност на марката:

Свързва вашия продукт/услуга с вашата марка

Прави вашата марка незабавно разпознаваема

Затвърждава незаличим образ в съзнанието на вашите клиенти

Изгражда солидна основа за по-добро запазване на марката

Откройте вашата марка в морето от еднообразие

Компаниите поддържат ръководство за стила на марката с ясно определени насоки, за да гарантират последователност между всички елементи на марката.

Считайте го за свещен граал за вашите графични дизайнери, копирайтъри и др.

4 примера за дизайн на силна идентичност на марката

Идентичността на марката е еволюирала с времето от символични начала.

Тя вече не се ограничава до създаването на лого, което да се поставя върху тениски, чаши за кафе и други активи на марката.

Днес създаването на брандова идентичност включва изграждането на личността на вашия бранд и използването на стратегия за управление на бранда, за да разширите историята на вашия бранд.

Нека разгледаме по-подробно четири примера за идентичност на марката, които си заслужава да бъдат подражавани.

Четири примера за идентичност на марката, които ще ви вдъхновят

1. Glossier

Визуалната идентичност на Glossier се основава на опростен подход с минималистична цветова палитра, състояща се от бяло и нежно розово.

Брандовата идентичност на Glossier излъчва честност и прозрачност с минималистичния си шрифт.

Дизайнът на всеки елемент е приятен за окото, добре обмислен и изчистен.

Всеки елемент на марката – от опаковката на продукта до влиятелния блог – насърчава честните разговори с клиентите.

Ключово послание за вашата маркова стратегия:

Използвайте идентичността на вашата марка, за да помогнете на целевата си аудитория:

Разработете последователен образ на вашата марка чрез визуални елементи, думи и текст.

Забавлявайте се (като се има предвид, че марката е в областта на красотата) в тяхното пътуване с марката.

2. Airbnb

Използвайте примера за брандова идентичност на Airbnb, за да научите как да изградите последователно брандово преживяване чрез Design Studio.

Силната идентичност на марката излъчва нейната личност при всяко взаимодействие – пример за това е Airbnb.

От използването на последователна цветова палитра до перфектната типография, брандингът на Airbnb е на ниво. Всъщност, всичко в марката подсилва концепцията за „принадлежност“ – от уникалното лого „Belo“ и реалистичните изображения до опростения потребителски интерфейс и прозрачните съобщения.

Ключови изводи за вашата стратегия за марката:

Научете какво е „защо“ на вашата марка.

Използвайте единна визия (в този случай принадлежност) във всеки аспект на идентичността на вашата марка.

Визията трябва да се отрази и на потребителското ви преживяване на различни платформи, канали и рекламни материали.

Продължавайте да слушате обратната връзка от клиентите си и я включвайте, ако е уместно, така че целевата ви аудитория да се чувства чута и вашата марка да бъде по-близка до нея.

3. Oatly

Бъдете смели, бъдете закачливи като брандовата идентичност на Oatly

Oatly е марка, изградена около ангажимента към устойчивост и прозрачност.

Маркетинговите кампании на марката често използват хумор и креативност, за да привлекат клиентите с отличителния си глас. Опаковката и цялостният брандинг на Oatly се отличават с минималистичен дизайн, чисти линии, проста типография и основна цветова палитра.

Този подход към дизайна отразява фокуса на марката върху естествените съставки и простотата.

Ключови изводи за вашата стратегия за марката:

Oatly не се страхува да обсъжда предизвикателствата пред устойчивото производство на храни, което му позволява да изгради доверие сред целевата си аудитория.

Подходът на марката към брандирането е насочен към иновациите; тя е готова да поема рискове с дръзки шрифтове и да предизвиква конвенциите с уникални опаковки.

Ако не сте сигурни как да бъдете смели, помислете за следното: ако вашата марка беше човек, каква личност би имала?

4. Headspace

Брандовата идентичност на Headspace е силно свързана с неговия изчистен и интуитивен дизайн чрез Anna Charity

Личността на марката Headspace се характеризира с чувство на съзнателност и щастие у потребителите на медитация с водач.

Той използва изчистена и модерна типография, която е лесна за четене и отразява фокуса на марката върху простотата и яснотата. Освен това визуалният стил на Headspace се характеризира с изчистени линии, прости илюстрации и минималистична естетика.

Най-интересният елемент в брандовата идентичност на Headspace обаче е цветовата палитра, която използва много бяло пространство, прекъснато от цветни акценти (или енергия).

Ключови изводи за вашата стратегия за марката:

Всеки елемент във визуалната ви марка трябва да има значение – например, оранжевата точка в логото на Headspace символизира чувството на уравновесеност и спокойствие и представлява храма на челото.

Марката използва цвят, за да изрази чувство за игривост, без да бъде дразнеща; илюстрациите и типографията са с меки контури, което символизира мек тон и глас.

Как да създадете уникална и запомняща се идентичност на марката

Искате да изградите брандова идентичност, която да резонира с вашата целева аудитория?

Следвайте тези пет стъпки:

Стъпка 1. Проучете и обмислете

Първата стъпка в създаването на запомняща се идентичност на марката е разбирането:

Кои са най-ангажираните ви потребители, какво искат, какви са техните болезнени точки и какво харесват на по-дълбоко ниво

Предизвикателствата на вашата най-добре представяща се аудитория

Вашата собствена ценностна предложения и мисия

Характеристиките и присъщата личност на вашата марка

Възползвайте се от услугите на опитен специалист по идентичност на марката, за да проведете цялостен анализ на аудиторията и да разговаряте с вашия отдел за обслужване на клиенти, както и с търговските представители, за да получите данни в реално време за това, което кара вашите клиенти да останат с вас.

Тази информация ще ви помогне да изготвите насоки за вашата марка – ресурс, който трябва да бъде лесно достъпен за вашите дизайнери, автори на съдържание, разработчици и други.

Това е мястото, където ClickUp блести. Независимо дали искате да създадете брандова идентичност за вашия бизнес или за този на клиент, използването на софтуер като инструмента за управление на маркетингови проекти ClickUp ускорява нещата и държи всички в течение.

Инструментът за управление на проекти ClickUp ви помага да управлявате всички етапи от създаването на брандова идентичност.

Използвайте филтрите в изгледа „Списък“ на ClickUp, за да сортирате задачите по статус, приоритет и няколко други потребителски полета, за да получите персонализиран поглед върху работата си

Създаването на идентичност на марката включва множество стъпки и компоненти, което затруднява проследяването на процеса на брандиране. За да изградите силна идентичност на марката, трябва да следите всеки елемент на марката, като визуални елементи, текст и анимация, и да проследявате различни задачи, управлявани от различни членове на екипа.

ClickUp обединява всички задачи, ресурси и активи, така че екипите да могат да следят всяка стъпка при създаването на насоките за бранда.

Освен това, функцията за управление на задачите на ClickUp ви позволява да постигнете една основна цел – да организирате процеса на създаване на идентичността на вашата марка според различните видове задачи.

Опростете задачите си с изгледа „Задачи“ на ClickUp

Използвайте го, за да персонализирате задачите и подзадачите си според нуждите на проекта и целевата аудитория с няколко кликвания.

Стъпка 2. Работете върху ключовите елементи на марката, с които вашата аудитория ще се идентифицира

Вие сте проучили какво представлява вашата марка и какво очаква вашата аудитория.

Следващата стъпка е да създадете „мудборд“ за всички елементи на вашата марка, като например:

Създаване на лого, което точно отразява ценностите, мисията и личността на вашата марка

Финализиране на цветовата палитра въз основа на емоциите, които избраната от вас цветова палитра предизвиква у аудиторията

Изберете разнообразни цветови палитри, които отразяват личността на вашата марка, като например: основна палитра, вторична палитра, цвят на фона, цвят на текста.

първична палитра

вторична палитра

цвят на фона

цвят на текста

Експериментирайте с шрифтове, за да видите кой от тях най-добре отразява атмосферата на вашата марка, и след това изберете набор от шрифтове, които да използвате последователно във всички точки на контакт с клиентите.

Успешно определете гласа и тона, като се фокусирате върху това, което трябва и не трябва да правите по отношение на езика, стила и форматирането на съдържанието, и използвайте конкретни думи, които най-добре подчертават същността на вашата марка.

Проектиране на опаковката и други елементи на дизайна, свързани с имиджа, за да зададете тона на вашата марка

първична палитра

вторична палитра

цвят на фона

цвят на текста

Гарантирането, че всички тези елементи се спазват във всички задачи, свързани с вашата марка, изисква усилия. Тук ClickUp Docs ви помага да организирате идентичността на вашата марка.

Ето как:

ClickUp Docs ви помага да съберете всичките си идеи, включително изображения, файлове, връзки и др., на едно място и да ги споделите с екипа си. Можете да използвате вложени страници, да вграждате маркери, да добавяте таблици и опции за стилизиране, за да персонализирате Docs за по-голямо удобство.

Уверете се, че коментарите ви се виждат, като ги присвоявате на потребители директно в задачите в ClickUp, и получите бърз преглед на присвоените коментари в списък за проверка

Освен това можете да използвате същия документ, за да напишете насоките за вашата марка, да редактирате в реално време, да маркирате хора в коментари, да форматирате според нуждите си и да споделяте с екипа с едно кликване. Документите ви позволяват също да възлагате задачи, да чатите директно с членовете на екипа си и бързо да разрешавате всякакви съмнения.

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs, за да персонализирате шрифтове, да добавите връзки между задачи или да свържете задачи директно в документа

С ClickUp Docs можете да преобразувате текст директно в проследими задачи. Освен това можете да ги свържете с задачи, за да не се налага да правите същите промени отново.

Стъпка 3: Съберете елементите на вашата марка

Вие вече сте свършили тежка работа.

Сега е време да съберете всички елементи на вашата марка на едно място – под формата на указания за марката, шаблони и комплект за дизайн на марката.

Да предположим, че искате идентичността на вашата марка да бъде последователна във всички социални медии и други маркетингови материали. В такъв случай трябва да помогнете на всички свои екипи – от обслужване на клиенти и продажби до маркетинг и продукти – да получат достъп до насоките за марката и комплекта за марката с едно кликване.

Да предположим, че искате да създадете макети на марката за вашия клиент. Участието само на вашите маркетингови и брандинг екипи няма да е достатъчно.

Необходимо е вашият дизайнерски екип, разработчиците и авторите на съдържание да могат да виждат какво се случва в реално време.

В тази конфигурация помислете за използването на ClickUp Whiteboards – начин за съвместно създаване на макети на продукти, които са достатъчно добри, за да ви осигурят успешни маркетингови сътрудничества:

Използвайте тази бяла дъска Направете връзки между фигурите с ClickUp Whiteboards

Не забравяйте, че дизайнът на идентичността на вашата марка и гласът на марката са взаимосвързани.

Ако крайният продукт не съответства на личността на вашата марка, инвестициите ви ще бъдат напразни. За да се уверите, че всички ваши екипи са на една и съща вълна, ви предлагаме да създадете книга за марката, която всички да следват, и да използвате софтуер за мисловно картографиране, за да провеждате колективни мозъчни бури.

Накарайте екипа си да сътрудничи и да създаде насоки за марката от нулата – с всеки елемент на марката в книгата – като използвате ClickUp Brand Guidelines Whiteboard:

Използвайте тази бяла дъска Започнете вашите срещи за дизайн заедно с ClickUp Whiteboards

Стъпка 4: Определете и изпълнете стратегията на вашата марка

Вече сте почти в края на процеса на изграждане на бранда – четвъртата стъпка е да се уверите, че вашият бранд се представя последователно във всички точки на контакт – вашия уебсайт, социални медии, имейли и т.н.

Ето няколко съвета, които да следвате при прилагането на вашата стратегия за марката:

Помислете как ще се развива вашата марка – визуално

Адаптирайте стратегията на вашата марка според съответния канал (като реклама, социални медии, имейл маркетинг, вътрешни комуникации и т.н.).

Концептуализирайте как вашето съдържание ще се отрази на визуалната идентичност на вашата марка по отношение на тоналност, както и на външен вид и усещане.

Създайте ръководство за стила на марката, като имате предвид следното: как вашите клиенти възприемат вашата марка; силните и слабите страни, възможностите и заплахите за вашата организация; как изглежда имиджът на вашата марка; какви са основните бизнес цели на вашата марка; какъв е уникалният глас на вашата марка; какъв е типът продукт/услуга, който предлагате.

как вашите клиенти възприемат вашата марка

силните и слабите страни, възможностите и заплахите за вашата организация

Как изглежда имиджът на вашата марка

какви са основните бизнес цели на вашата марка

Какъв е уникалният глас на вашата марка?

видът на продукта/услугата, която предлагате

как вашите клиенти възприемат вашата марка

силните и слабите страни, възможностите и заплахите за вашата организация

Как изглежда имиджът на вашата марка

какви са основните бизнес цели на вашата марка

Какъв е уникалният глас на вашата марка?

видът на продукта/услугата, която предлагате

Можете също да използвате шаблоните за насоки за бранда на ClickUp, за да изградите силен бранд.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за брандиране на ClickUp, за да управлявате следващата си инициатива за брандиране.

Белегът на една силна марка е визуалната марка, като се има предвид, че хората обработват визуалните елементи 60 000 пъти по-бързо от текста. Но в суматохата на ежедневните задачи историята на вашата марка понякога може да поеме по грешен път – под формата на лошо редактирана картина, неточна илюстрация, нечувствителен текст и т.н.

Шаблонът за брандиране на ClickUp ви помага да разработите лесен за следване процес, който поддържа работата и екипа ви под контрол. Използвайте този шаблон, за да комуникирате историята, ценностите и мисията на вашата марка, без да губите време или да усложнявате нещата.

Друг чудесен шаблон е Шаблонът за насоки за марката от ClickUp. Използвайте го, за да опишете подробно всички елементи, като лого, цветове, глас на марката, шрифтове и т.н., и да гарантирате последователност на ценностите, идентичността и посланията на вашата марка през целия процес.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона „Бранд книга“, за да организирате всичките си идеи на едно място.

Ако търсите нещо по-изчерпателно, за да създадете единна идентичност във всички канали, използвайте шаблона „Бранд книга“ на ClickUp. Този шаблон ви помага да организирате идеите си, да визуализирате активите си и да проследявате напредъка си.

Стъпка 5: Наблюдавайте, анализирайте и повтаряйте

Последната стъпка в създаването на солидна идентичност на марката изисква постоянно наблюдение и проследяване на въздействието на вашата марка върху потребителите.

За да сте сигурни, че аудиторията ви възприема идентичността на вашата марка положително, следвайте тези съвети:

Проследявайте разговорите и споменаванията в социалните медии

Проучете клиентите

Използвайте аналитични данни, за да видите как потребителите взаимодействат с вашата марка.

Ако проследяването на целите на вашата марка се превръща в трудна задача, използвайте ClickUp Goals в своя полза.

Създаването на запомняща се марка, която вашата целева аудитория ще запомни, започва с проследяване на целите на вашата маркова идентичност – област, в която ClickUp Goals помага много:

Не позволявайте на екипа да се отклони от идентичността на вашата марка с ClickUp Goals

Използвайте тази функция на ClickUp, за да създадете проследими цели за вашия екип, като им помагате да се придържат към курса и да постигат резултати по-бързо, без да правят компромиси с качеството.

Ролята на седемте елемента в идентичността на марката

Идентичността на вашата марка е нейният имидж – което означава, че има визуален аспект на позиционирането на марката, който не трябва да пренебрегвате.

Обикновено седем ключови елемента съставляват визуалната идентичност на една марка, а именно:

1. Лого

Логото на Pixar е едно от най-емблематичните лога

Идентичността на вашата марка започва с прост дизайн на лого.

Ако искате да разберете силата на визуалното лого на марката, имайте предвид следното:

Когато някой спомене „свуш“, вие си мислите за марката Nike. А кой не познава емблематичните златни арки на McDonald’s?

Това е силата на интегрирането на личността на вашата марка в нейната идентичност.

Стратегически замисленото лого остава завинаги в съзнанието на клиентите. Ето как да го направите правилно:

Трябва да предизвиква емоция

Трябва да бъде проста и минималистична

Трябва да бъде стратегически ориентирана

Трябва да се отдели време за създаването й и тя трябва да включва постоянни цикли на повторения.

2. Цветова палитра на марката

Цветовете на марката също имат значително влияние върху идентичността на марката ви. Клиентите се свързват психологически с различни цветове.

Например, жълтото се свързва с чувства на щастие, червеното – с страст, зеленото – с природата и т.н.

Така че избраната от вас цветова палитра трябва да позволява на клиентите ви да се свързват незабавно с имиджа на вашата марка. Например, цветовата палитра от жълто и червено автоматично ви кара да мислите за McDonald’s.

Най-атрактивните визуално марки следват тези съвети за цветовете на марката в маркетинговите си материали и кампании:

Осигурете цветова последователност в изображенията, графичните дизайни и шрифтовете на марката.

Използвайте цветова палитра, за да зададете настроението на марката като цяло – определени цветове (като топли, ярки цветове) влияят положително на емоциите на зрителя, стимулирайки щастието и енергията.

Използвайте допълваща цветова палитра, за да я направите по-разпознаваема.

Изберете най-много четири допълващи се цвята, които точно отразяват личността на вашата марка.

3. Шрифтове на марката

Ако цветовете на марката са нейната визуална идентичност, то шрифтовете са нейният глас.

Използвайте текст, за да оформите тона и стила на вашата марка. Когато става въпрос за типография, има два типа – шрифтове за лого и шрифтове за марка, които трябва да изберете.

Например, шрифтът на логото на Coca-Cola е класически пример за шрифт на лого. Уникалният курсив на Coca-Cola се разпознава веднага и се използва изключително за логото на компанията.

Шрифтът на логото на Coca Cola е добре разпознаваем чрез ThoughtCo

Шрифтът на марката Google, „Product Sans“, е добър пример за шрифт на марка. Въпреки че Google има и отличително лого, шрифтът „Product Sans“ се използва в различни аспекти на визуалната идентичност на марката, включително заглавията на уебсайта, маркетинговите материали и продуктите им.

За да извлечете максимална полза от типографията на вашата марка:

Уверете се, че екипът ви спазва конкретни указания за марката относно шрифтовете, които да използва.

Използвайте шрифт, който може да се свърже с ума и настроението на вашите клиенти.

Изберете шрифт, който съответства на личността на вашата марка; например, съвременните шрифтове без серифи са най-подходящи за марки с модерна характеристика, а ръчнописните шрифтове са идеални за марки с игрива, младежка личност.

4. Имидж на марката

Силната идентичност на марката се основава на емоциите, които тя предизвиква у зрителя. Силните образи са важна част от това.

За да бъде дизайнът на вашата маркова идентичност успешен, следвайте тези съвети:

Всяка изображение, илюстрация и снимка, която използвате, трябва да бъде целенасочена и последователна по отношение на посланието, което предава.

Съгласувайте имиджа на марката с тона на съдържанието и личността на марката

Използвайте чисти, висококачествени и професионални изображения, за да повишите доверието и да подобрите връзката с марката.

5. Типография на марката

Типографията на вашата марка, състояща се от шрифтове и гарнитури, предава личността на вашата марка чрез текст. Точно като логото и цветовата палитра, изборът ви на типография трябва да съответства на идентичността на вашата марка.

Следвайте тези съвети за типография, за да постигнете най-добри резултати:

Разберете защо искате да използвате конкретна типография; например, шрифтовете с ръкописни букви излъчват по-лично усещане.

Опитайте се да не използвате прекалено много видове и размери шрифтове.

Когато вземате решения за дължината на редовете и разстоянието между тях, имайте предвид четливостта.

Уверете се, че типографията ви е четлива и лесна за разбиране, за да бъде потребителското преживяване положително. Можете да направите това, като я тествате на различни размери екрани.

6. Форми и модели на марката

Формите и символите на марката са съществени визуални елементи, които придават предимство на вашата марка. Използвайте тези съвети, за да изберете форми и модели, които са естетически подходящи за вашата марка:

Изберете форми и модели, които: Отговарят на променящите се нужди на вашата аудитория Съответстват на текущите им изисквания Съответстват на посланието и визията на вашата марка

Отзивчивост към променящите се нужди на вашата аудитория

Съответстващо на настоящите им изисквания

В съответствие с посланието и визията на вашата марка

Отзивчивост към променящите се нужди на вашата аудитория

Съответстващо на настоящите им изисквания

В съответствие с посланието и визията на вашата марка

Изберете гъвкави форми и модели, които лесно се адаптират към различни екрани и платформи.

Не забравяйте цветовата палитра на вашата марка, когато избирате форми и модели.

Уверете се, че формите са мащабируеми.

Тествайте и експериментирайте с моделите, докато постигнете желания резултат.

7. Слогани и мотота

Слоганите и мототата също допринасят в голяма степен за популярността на вашата марка. Мотото обикновено се състои от по-малко от седем думи, докато слоганът е от девет или повече думи.

И двата текстови елемента трябва да обобщават вашата марка с думи. Те трябва да бъдат прости и кратки.

Докато слоганите ви могат да се променят в зависимост от продукта/услугата, която предлагате, мотото ви е по-постоянно. Докато и двете са впечатляващи и запомнящи се в изпълнението си и точно описват марката, сте на прав път.

Комуникирайте целта на вашата марка и подобрете марковото преживяване с ClickUp

Една добра марка създава имидж на марката; една отлична марка се фокусира върху подобряването на идентичността на бизнеса. Отличната идентичност на марката не се постига случайно – тя се изгражда умишлено, като винаги се имат предвид характеристиките на марката.

Преобразувайте визуалния си брандинг – използвайте ClickUp и направете така, че вашата марка да бъде забелязана и запомнена.

Често задавани въпроси

1. Кои са ключовите елементи на идентичността на марката?

Основните елементи на идентичността на марката включват логото на компанията, цветовата палитра (включително основни и вторични цветове), шрифтовете на марката, гласът на марката, тонът и др.

2. Как да създадете успешна идентичност на марката?

Създаването на успешна идентичност на марката е процес, който се състои от 5 стъпки:

Проведете проучване на целевия пазар, за да разберете повече за вашите целеви клиенти, както и за вашата стойностна предложения и характеристиките на марката.

Разработете различните елементи на вашата марка – от логото и цветовете до шрифта и тона – в съответствие с личността на вашата марка.

Съберете всички елементи на вашата марка на едно място под формата на указания за марката, шаблони и комплект за дизайн на марката.

Определете и изпълнете стратегията на вашата марка, за да се уверите, че тя се представя последователно във всички точки на контакт, като уебсайт, социални медии, имейли и др.

Наблюдавайте и проследявайте въздействието на вашата марка в разговорите и споменаванията в социалните медии чрез проучвания на клиентите, анализи и др., за да прецените как потребителите взаимодействат с вашата марка.

3. Как ClickUp помага за създаването на силна идентичност на марката?

Софтуерът за управление на марката ClickUp улеснява създаването на идентичност на марката. Той предлага функции за:

Съхранявайте ръководството за стила на вашата марка чрез ClickUp Docs.

Управлявайте активите на марката и други визуални елементи с помощта на ClickUp Tasks.

Създавайте маркетингови материали от нулата за рекордно кратко време, като използвате готовите шаблони за брандиране на ClickUp.

Сътрудничество при изготвянето на мисията на марката с дизайна на марката, използвайки ClickUp Whiteboards

Проследявайте целите за идентичността на марката с помощта на ClickUp Goals.

След като всички елементи на идентичността на вашата марка са оптимизирани, създаването на силен имидж на марката ще бъде много по-лесно.