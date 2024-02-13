10 безплатни шаблона с указания за марката за вашия маркетинг екип

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е шаблон за насоки за марката?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Шаблонът за насоки за марката е инструмент, който помага на бизнеса да създаде уникален и последователен облик за своята компания. Той може да включва елементи като лога, шрифтове, слогани и всичко, което ще помогне на хората да разпознаят вашата марка, когато я видят онлайн. " } } ] }

Искате ли да знаете тайната на успешния бизнес? Важно е да имате страхотен продукт и добре обмислена маркетингова стратегия, но това, което наистина отличава най-добрите от останалите, е силното присъствие на марката.

Въпреки че инвестирането в марката ви може да изглежда като много работа, резултатът може да бъде наистина революционен. Според проучване сред 452 професионалисти от бранша, последователността на марката може да увеличи ръста на приходите с до 20%. Освен това 46% от потребителите в САЩ казват, че разпознаваемостта на марката е една от основните причини, поради които биха избрали по-скъп продукт пред по-евтин.

Поради тези причини, наличието на последователна марка е от съществено значение за всеки бизнес, но създаването и управлението й може да бъде трудна задача. За да ви улесним, създадохме безплатни шаблони за насоки за марката, които можете да използвате.

Тези шаблони ви позволяват лесно да планирате всички аспекти, важни за създаването на единна и привлекателна марка, включително лога, цветови схеми, стил и др.

Защо чакате? Да започнем да дефинираме марка, която ще позволи на вашия бизнес да спечели сърцата и умовете на вашите клиенти.

Какво е шаблон за насоки за марката?

Шаблонът за насоки за марката е инструмент, който помага на бизнеса да създаде уникален и последователен облик на своята компания. Той може да включва елементи като лога, шрифтове, слогани и всичко, което ще помогне на хората да разпознаят вашата марка, когато я видят онлайн.

Изграждането на марка не е лека задача, затова шаблонът улеснява планирането и координирането на тези важни детайли в екипа ви, независимо от размера на бизнеса ви. Дори ако все още не сте на 100% сигурни за всеки аспект на вашата марка, работата с тези шаблони ще ви помогне да обмислите какво трябва да бъде вашата марка, за да се откроява и да просперира във вашата индустрия.

Какво прави един добър шаблон за указания за стила на марката?

На първо място, един добър шаблон за насоки за марката трябва да ви задава правилните въпроси. Всеки въпрос или празно място трябва да ви води внимателно през процеса на създаване на марката, превръщайки го в просто и творческо упражнение.

Следващата стъпка е да използвате професионален шаблон за насоки за марката. Един от начините, по които един добър шаблон може да се отличи, е като предлага съвети как най-добре да го попълните. По този начин дори начинаещите могат да планират как ще изглежда тяхната марка на различни платформи или устройства.

Накрая, полезните шаблони трябва да познават своите ограничения. Марката е нещо огромно и да очаквате, че един-единствен шаблон ще ви помогне да я планирате, е рецепта за провал.

Вместо това, един добър шаблон за марка ще ви помогне да организирате и управлявате конкретни области. Тази специализация не само ви позволява да планирате марката си на по-лесно управляеми части, но и ще ви накара да помислите за всички аспекти, които съставляват една силна и единна марка.

10 безплатни шаблона за насоки за бранда

Намирането на подходящи шаблони за насоки за марката често може да бъде малко трудна задача. С този списък от 10 шаблона за марката обаче тази задача вече е изпълнена за вас.

Не губете нито секунда в търсене на помощ за изграждането на вашата марка. С тези ресурси можете да започнете да дефинирате коя е вашата компания и защо тя ще направи трайно впечатление на вашите клиенти.

1. Шаблон за насоки за марката ClickUp

Документирайте ясно външния вид и усещането на вашата марка с този всеобхватен шаблон.

Шаблонът за насоки за марката на ClickUp е изключително изчерпателен и лесен за използване инструмент за създаване на марка, която отразява изцяло вашата същност.

Те са особено полезни за хора, които започват от нулата, тъй като ще ви преведат през всички основни неща, за които трябва да се погрижите първо. Вместо да се губите в безбройните детайли, които могат да ви спрат, ще се съсредоточите върху най-важните въпроси, свързани с брандинга.

Тези елементи включват неща като лога, цветове, шрифтове и слогани.

Като бонус, нашият шаблон включва експертни съвети, които ще позволят на всеки да го попълни. Така че, ако не сте сигурни как да определите най-добрите практики за логото или типографията си, ние сме ви подготвили кратко описание на това, което трябва да включите и защо ще ви бъде полезно.

2. Шаблон за бяла дъска с указания за марката ClickUp

Визуализирайте насоките за вашата марка в изгледа „Бяла дъска“, за да виждате лесно цветовете, текстовете, логата и др.

Този шаблон за бяла дъска с указания за марката ClickUp е чудесен начин да създадете своя собствена книга или наръчник за марката по забавен и визуален начин. Книгата за марката е най-доброто ръководство за вашата марка.

Въпреки това, един голям наръчник може да бъде малко труден за четене. С нашия шаблон за бяла дъска с указания за марката можете да създадете визуално привлекателен TLDR за идентичността на вашата марка, така че всеки да може бързо да разбере какво представлява и какво не представлява вашата марка.

Нашият шаблон за указания за марката е пълен с всички полета, от които ще се нуждаете, за да създадете своя собствена книга за марката. Той ще ви преведе през раздели като историята на вашата компания, мисията, избор на типография и други.

А най-хубавото е, че този шаблон включва полезни съвети за това какво да правите и какво да не правите, така че не трябва да се притеснявате, че ще се отклоните прекалено много от пътя, докато създавате уникалното присъствие на вашата марка.

Така че, ако търсите страхотен начин да вдъхнете живот на марката, която искате да създадете, този шаблон е точно за вас.

3. Шаблон за управление на марката ClickUp

Този шаблон за управление на марката ви позволява да проследявате всички дейности за вашите клиенти, освен да документирате стилови ръководства и вътрешни процеси.

С разрастването на вашата компания, управлението на марката ще става все по-сложно. Може да имате няколко отдела, които трябва да работят заедно, за да осигурят последователно присъствие в социалните медии, комуникациите и взаимодействията с клиентите.

Шаблонът за управление на марката ClickUp улеснява проследяването на дейностите на клиентите, вътрешните процеси и дизайн брифингите на едно място. По този начин можете да организирате всичко, свързано с поддържането на вашата марка.

В този шаблон има място за всяка от вашите задачи, а освен това ви позволява да задавате крайни срокове, да определяте отговорно лице и да оставяте бележки за това, което трябва да се направи. С малко усилия за попълването му, този документ бързо се превръща в база за цялата ви работа по управление на марката.

Няма повече да се чудите какво се случва. Този шаблон ви предоставя единен документ, който ще синхронизира всички вътрешно, така че нищо да не бъде забравено или пропуснато.

Организирането на всичко това не само ще ви спести време, но и ще ви помогне да постигнете важни маркетингови KPI, тъй като ще можете да реализирате проекти по-последователно, за да подобрите присъствието на вашата марка. Започнете да усъвършенствате управлението на вашата марка с помощта на шаблона по-долу.

4. Шаблон за идентичност на марката ClickUp

Научете как да дефинирате вашата марка с този универсален шаблон.

Ако искате да създадете силна идентичност на марката, която ще ви доведе до успех, тогава шаблонът за идентичност на марката ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Независимо дали стартирате ребрандиране или започвате от нулата с нова идентичност на марката, този шаблон може да ви помогне да постигнете целите си за рекордно кратко време.

Този шаблон е подходящ за начинаещи и включва пет страници: Основи на марката, Идентичност на марката, Моята идентичност спрямо конкуренцията, Кратко описание на марката и Активи и насоки за марката. Всяка страница ви дава по-пълно разбиране за текущото състояние на вашата марка и как тя може да бъде подобрена.

Например, страницата „Моята идентичност спрямо конкуренцията“ ще ви помогне да разберете къде се намира вашата марка в момента и ще ви подтикне да обмислите как бихте искали да промените това, за да превъзхождате конкурентите си.

Така че, ако искате бърз начин да започнете работа с изчерпателни указания за идентичността на марката, шаблонът за идентичност на марката ClickUp е идеалният вариант за вашия бизнес.

5. Шаблон за книга на марката ClickUp

Създайте книга за марката от нулата с места за вашите икони, активи и други

Наличието на книга за марката е от съществено значение за всеки бизнес, но създаването и управлението й може да отнеме много време. С шаблона за книга за марката на ClickUp ще получите универсален шаблон, с който лесно да създадете своя собствена книга за марката.

Този документ, който може да се отваря с едно кликване, ще ви помогне да планирате всичко – от историята на компанията и мисията й до избора на шрифт и правилата за бранда. Този шаблон не само очертава всички аспекти, които трябва да включите, за да създадете напълно функционален наръчник, но и съдържа видео, което ви води през целия процес.

Освен това, този документ има място за вашите бранд активи, така че е още по-лесно да следите всичко, което вашият екип вече е създал. Това означава по-малко време за търсене на ресурси и повече време, прекарано в впечатляване на вашите клиенти.

Ако търсите лесен начин да създадете и управлявате книгата на вашата марка, то този шаблон е точно за вас.

6. Шаблон за ребрандиране на ClickUp

Спазвайте графика за ребрандирането с нашата времева линия.

Ребрандирането на вашата компания може да бъде доста трудна задача, дори и за хора, които са преминали през този процес веднъж или два пъти. Ето защо шаблонът за ребрандиране на ClickUp е тук, за да ви помогне! Това е изчерпателен шаблон, който ще ви предостави всички елементи на дизайна, от които се нуждаете за ефективно ребрандиране.

Този шаблон съдържа множество задачи, които вероятно ще трябва да изпълните за ребрандирането си, като промяна на активите на марката и актуализиране на календарите с съдържание. Освен това можете свободно да персонализирате шаблона с задачите, които са най-важни за вашия успех.

А с интуитивния интерфейс и полезните ресурси на ClickUp можете да сте сигурни, че всички тези задачи ще бъдат изпълнени навреме и организирани на едно място.

Звучи добре, нали? Да започнем проекта ви за ребрандиране с шаблона за ребрандиране на ClickUp.

7. Шаблон за стартиране на марка ClickUp

Успешно стартирайте вашата марка, като се уверите, че всяка задача е изпълнена навреме.

Три, две, едно, излитаме!

Или поне това е, което искате да чуете. Но има много планиране, което трябва да направите преди деня на стартиране на вашата марка, и този шаблон може да ви помогне да го направите.

Шаблонът за стартиране на марка на ClickUp позволява на вашия екип да организира всички задачи, свързани с пускането на вашата марка. Това включва разпределяне на роли, определяне на крайни срокове и изброяване на всички важни резултати, от които се нуждаете.

Те са подходящи и за начинаещи и ви позволяват да поддържате организация с помощта на списък със задачи, които трябва да бъдат изпълнени, календар за срещи и дори график, който ви показва кога ще сте готови за големия ден.

Чувствате се малко притеснени? Ние сме тук, за да ви помогнем! Създадохме подробно ръководство за този шаблон, за да знаете как да извлечете максимална полза от усилията си за планиране на стартирането.

Няма нужда да чакате повече. Направете стартирането на вашата марка ден за запомняне с шаблона за стартиране на марка на ClickUp.

8. Шаблон за стилово ръководство за марката ClickUp

Планирайте новия стилов наръчник на вашата марка до най-малката подробност.

Да искаш стилово ръководство и да създадеш такова са две много различни неща. Понякога създаването на унифицирано стилово ръководство може да изглежда като огромна задача. Но с подходящия шаблон, който да организира екипа ти, е лесно да създадеш стилови насоки, достойни за твоя продукт.

С шаблона за стилово ръководство за марката на ClickUp вашият екип може лесно да изготви план за създаване на ново стилово ръководство за марката. Този шаблон ви позволява автоматично да импортирате, добавяте и организирате всички задачи, необходими за изпълнението на задачата.

Можете също да добавите елементи като ниво на усилие, сложност, рецензенти и активи, свързани с всяка задача, и след това да ги видите в организиран списък със задачи или диаграма на Гант.

Готови ли сте да определите личността на вашата марка? Използвайте нашите шаблони за стилово ръководство, за да започнете да планирате перфектния стил и тон на вашата марка.

9. Шаблон за документ с указания за стила на марката ClickUp

Създайте насоките за вашата марка в един лесен за четене документ.

Планирането на стиловия ви наръчник е само половината от работата. Трябва също да се уверите, че стиловият ви наръчник включва ясни инструкции за всички аспекти на вашата марка.

Шаблонът за стилово ръководство на марката ClickUp улеснява този процес повече от всякога, като представя всички основни области, които съставляват единен стил на марката. Те включват:

Гласът на марката

Мисия на компанията

Култура и ценности

Визуална идентичност и стил

Определянето на стиловия наръчник на вашата марка е изключително важно, защото ще ви помогне да подобрите бъдещите си маркетингови кампании. С помощта на този шаблон можете да се уверите, че цялата ви работа е съгласувана и предоставя по-добро преживяване на хората, които взаимодействат с вашата марка.

Така, независимо дали клиентите разглеждат публикация в блог, инфографика или четат прессъобщение, ще е очевидно, че то е създадено от вас.

Кликнете върху линка по-долу, за да започнете да планирате стиловия наръчник на вашата марка.

10. Шаблон за стилово ръководство за лого на ClickUp

Създайте лого, което е уникално за вас, с нашия шаблон за създаване на лого.

Логото е крайъгълният камък на всяка марка и лицето, което показвате на света. Ето защо трябва да подберете правилно всички варианти на логото и иконографията на вашия сайт.

Шаблонът за стил на логото на ClickUp ви гарантира, че ще обхванете всичко необходимо за дизайна на запомнящо се лого на марката. Този шаблон ви води през всички важни решения, които трябва да вземете, като цветовата палитра на марката, изборът на типография и вариантите на логото.

Те също така предоставят полезни ресурси, за да се уверите, че елементите на вашата марка се прилагат правилно на различни платформи и устройства.

Започнете да създавате уникален дизайн на лого с нашия шаблон за стилово ръководство за лого.

Изградете марка стъпка по стъпка

Марките са наистина мащабни проекти, които изискват много време и усилия, за да бъдат създадени и поддържани актуални. С помощта на шаблони за насоки за марката обаче този процес е по-лесен от всякога.

Независимо дали проектирате корпоративна марка или марка за малък бизнес, ще можете да изработите ефективна стратегия за брандиране, която ще подготви вашия бизнес за успех. От създаването на лога до планирането на дни за стартиране, нашите 10 безплатни шаблона за марка ClickUp ще изведат усилията за брандиране на вашата компания на следващото ниво.

Създайте безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да избирате измежду хиляди наши шаблони, които ще ви помогнат да дефинирате вашата марка и да изградите вашия бизнес.