10 шаблона за стилово ръководство, които ще укрепят вашата марка

В света на брандинга поддържането на последователност е от ключово значение. Без нея визуалната идентичност на вашата марка може да се променя толкова капризно, колкото роклята на принцеса Аврора в „Спящата красавица“, която магически преминава от розово към синьо с едно махване на пръчката. Макар и очарователни в приказките, внезапните трансформации са сериозен повод за загриженост за всеки бранд мениджър.

Чрез определяне на цветовете, типографията, изображенията и гласа, стиловият наръчник на марката гарантира, че външният вид на вашата марка ще остане единен, независимо от това кой държи в ръцете си магическата маркетингова пръчка. ?

Разработването на стилово ръководство за марката от нулата обаче изисква значителни ресурси. Тук на помощ идват шаблоните за стилово ръководство, които предлагат икономично решение, особено за малки и средни предприятия или новосъздадени стартиращи компании.

В тази статия ще разгледаме 10 безплатни шаблона за стилово ръководство, всеки от които е внимателно изработен, за да направи вашето съдържание забележително всеки път. Запознайте се по-подробно с тези революционни инструменти, които ще обогатят вашия набор от инструменти за брандиране!

Какво е шаблон за стилово ръководство?

Стиловият наръчник е „плейбук“ на марката, който очертава визуални и текстови насоки, за да се гарантира последователност във всички платформи. Той е централна отправна точка за всички комуникации на марката и е от съществено значение за поддържането на последователна идентичност на марката.

Много шаблони за указания за марката служат като перфектен трамплин за създаване на изчерпателно ръководство за брандинг. Това е предварително проектирана рамка, която осигурява основната структура, включително места за важни елементи като лога, типография, цветови схеми и указания за гласа. Мениджърите на марки могат да използват шаблон за стилово ръководство за марката, за да проверят дали всички съществени компоненти са включени, като по този начин насърчават еднородността в различните платформи и медии.

Какво прави един шаблон за стилово ръководство добър?

Шаблоните за стилово ръководство често включват най-добрите практики в бранша, което позволява на мениджърите на марки да се съобразят с актуалните тенденции и стандарти в области като дизайн и достъпност. Ето характеристиките, които споделят най-добрите шаблони за стилово ръководство:

Леснота на употреба: Добрият шаблон е лесен за употреба, което позволява на хора с различно ниво на опит в дизайна да го разберат и използват ефективно.

Персонализиране: Шаблонът трябва да предлага гъвкавост, като същевременно осигурява предварително създадена структура. Бранд мениджърите могат да адаптират шаблона, за да отговаря на специфичните нужди и уникалността на тяхната марка, като позволяват творчество в рамките на определена структура.

Визуални указания: Включването на примери и визуални елементи прави ръководството по-достъпно. Визуални помощни средства като диаграми, схеми и изображения могат да помогнат за илюстриране на начина, по който трябва да се използват елементите.

Интеграции: Някои шаблони могат да включват функции, които позволяват интеграция с други Някои шаблони могат да включват функции, които позволяват интеграция с други инструменти за управление на бранд активи , като по този начин се гарантира, че промените се отразяват безпроблемно на всички платформи.

Контрол на версиите: ако са необходими актуализации на указанията за бранда, прозрачната система за контрол на версиите предоставя на всички най-актуалното ръководство за бранда.

10 професионални шаблона за указания за бранда, които можете да използвате

Видяхме, че шаблонът за стилово ръководство може да бъде вашият пряк път към успеха в брандирането, но как да намерите подходящия? ?

Независимо дали преобразувате бизнеса си, лансирате нова марка или искате да стандартизирате дизайните на екипа си, ние внимателно сме съставили този списък с 10 страхотни шаблона за стилово ръководство, които да отговорят на вашите нужди. Разгледайте ги и намерете този, който е точно за вас!

1. Шаблон за стилово ръководство на ClickUp

Споделяйте няколко стилови ръководства в един ClickUp Doc, като използвате подстраници.

Шаблонът за стилово ръководство на ClickUp е проектиран да бъде единен център за организиране, проследяване и управление на всички съществени елементи на марката, като глас, лога и цветове. ?

Това е идеалният инструмент за фирми, които искат да създадат разпознаваем и хармоничен облик на марката си. Основните му характеристики включват:

Проследявайте напредъка на всеки брандинг актив с персонализирани статуси .

Лесно визуализиране и управление на атрибутите на марката с потребителски полета

инструменти за управление на проекти като вложени подзадачи и етикети за приоритет. Улеснете проследяването на активите на марката скато вложени подзадачи и етикети за приоритет.

Персонализирани изгледи като Списък, Гант, Натоварване, Календар и други

Шаблонът опростява процеса на създаване на собствен стилов наръчник и го съкращава до няколко лесни стъпки. След като имате ясна представа за посланието на вашата марка, съберете основните елементи като лога, шрифтове и други активи, които представят характера на вашата марка.

Последната стъпка е да споделите този наръчник с екипа си, за да може всеки член на екипа да разбере как да го използва правилно.

2. ClickUp Създайте шаблон за стилово ръководство

Проследявайте задачите и заявките, свързани с брандинга, в списък на ClickUp.

Създаването на идентичност на марката е сложен и многостранен процес, но именно в тази област се отличава шаблона „Създаване на стилово ръководство“ на ClickUp. Структуриран около стратегически път с 4 статуса, този шаблон ще ви преведе през всеки основен етап от създаването на вашето стилово ръководство.

Пътуването започва със статуса „Завърши“ – приоритизиране на задачите и поставяне на основите. Можете да добавите отговорни лица, да определите нива на усилие и да зададете крайни срокове, така че всеки да знае своята роля и сложността на всяка задача.

Когато преминете към статуса „В процес“, влизат в действие потребителските полета на шаблона, като ниво на сложност и степен на завършеност. Добавете коментари, за да изясните указанията, проследявайте напредъка и се уверете, че всичко е в съответствие с характера на марката. Изгледът „Списък със задачи“ е от голяма помощ на този етап, като предлага организиран преглед на текущите задачи.

Когато статуса се промени на „Одобрение“ , потребителските полета позволяват опростен процес на проверки и баланси. Изгледът „Процес на създаване“ става от съществено значение тук, като насочва стъпка по стъпка усъвършенстването на всеки елемент от брандинга.

Накрая, когато достигнете статуса „Завършено“, можете да размислите върху пътуването чрез изгледа на Гант, визуализирайки времевата линия и как всяка част се е събрала безпроблемно.

3. Шаблон за стилово ръководство за лого на ClickUp

Добавете логото на вашата марка, цветовете на марката, персонализирани икони и други в ClickUp Doc, който може да се споделя.

Дизайнът на последователно и разпознаваемо лого е от решаващо значение за визуалната цялост на марката. Създаден на базата на гъвкав работен процес, шаблонът за стилово ръководство за лого на ClickUp ви помага да изградите основата на единен и силен имидж на марката.

Започнете, като съберете всички свои лого активи, като се уверите, че разполагате с всеки вектор и алтернативна версия. Можете да категоризирате и управлявате всички аспекти на логото си, от цветовите стойности до размерите и разстоянията.

След това определете насоките за това как и кога да използвате всяка версия на логото, като дефинирате правила като цвят, максимален размер и други специфични ограничения. Можете да създадете задачи в шаблона, за да изразите тези правила, като ги направите лесно достъпни за всички заинтересовани страни.

Включването на примери за използването на логото ви в различни контексти ще ви помогне да поддържате еднородността на марката. Използвайте изгледа „Календар“, за да визуализирате макети и да планирате приложението на логото ви на различни платформи. ?

Следва подробно описание и документация на вашето лого. Тук можете да използвате персонализирани полета, за да заснемете всеки нюанс на вашето лого, от шрифта до цветовата палитра.

Но това не е всичко, приятели! Можете (и трябва) непрекъснато да наблюдавате и анализирате ръководството, да провеждате редовни срещи, за да обсъждате напредъка, и да настройвате известия, за да сте в крак с новостите – всичко това в ClickUp!

4. Шаблон за стилово ръководство за проекти на ClickUp

Обединете всички членове на екипа и външни партньори с проектен документ.

Шаблонът за стилово ръководство на ClickUp Project ви помага да съберете всички определящи елементи на марката за даден проект чрез функцията ClickUp Docs. По този начин можете да създадете централизирана референтна точка, която е лесно достъпна за вашия екип.

Колекцията от елементи служи като отправна точка за интерактивен процес. Използвайки изгледа „Табло“, можете да съберете примери за това как да прилагате цветови кодове, размери на шрифтове, типове и спецификации на лого. След това превърнете абстрактните концепции в конкретни, приложими насоки.

С функциите за управление на проекти на ClickUp можете да разпределяте конкретни задачи и да разработвате насоки, за да гарантирате последователното използване на елементите на брандинга на вашия проект. Това укрепва неговата идентичност на всички платформи.

Споделянето на стиловия наръчник е толкова лесно, колкото и неговото създаване. Интуитивните опции за споделяне на ClickUp държат всички членове на екипа в течение и в синхрон с визуалната същност на проекта.

Шаблонът за стилово ръководство на ClickUp Project отива отвъд простото организиране на елементите на вашия брандинг – той дава живот на единна и последователна визия. Независимо дали създавате уебсайтове, проектирате лога, актуализирате профили в социалните медии или произвеждате маркетингови материали, този шаблон е основата на единна и професионална идентичност на марката.

5. Шаблон за книга на марката ClickUp

Очертайте ценностите, целите, гласа на марката и други аспекти на вашата организация с шаблона за книга на марката в ClickUp.

Представете си вашата марка като човек. Мислете за нея като за някой, когото бихте разпознали в тълпата, някой със собствен стил и начин на говорене. Тя има уникална личност, отличителен глас, разпознаваемо лице и история, която кара хората да кимат с глава в знак на разбиране. Но как можете да гарантирате, че всички в екипа ви говорят езика на вашата марка правилно и последователно?

Въведете шаблона ClickUp Brand Book, вашият дигитален съавтор, който ви помага да разкажете историята на вашата марка и насочва вашия екип да я представя последователно. ?

Първо, начертайте характера на вашата марка, като определите нейния външен вид и подготвите сцената за разгръщането на историята. С ClickUp Docs можете да съберете лога, шрифтове, цветове и други визуални елементи.

Сега, когато вече разполагате с основните елементи, е време да определите правилата. Създайте ясни указания, например как трябва да се използва логото върху различни материали.

6. Шаблон за бяла дъска с указания за стила на марката ClickUp

Споделете елементи от дизайна и реални примери за използване на бранд активи на ClickUp Whiteboard.

С шаблона за бяла дъска „Насоки за бранда на ClickUp“ креативността се среща с организацията, а идеите се превръщат в конкретни насоки за брандинг.

Започнете, като попълните бялата дъска с подробности за компанията и мисията й. Включете лога, шрифтове, цветове и други графики в секциите, посветени на всеки елемент от бранда. След това оформете правилата на вашия бранд в списък с неща, които трябва и не трябва да се правят. Функциите за проследяване на времето, етикетите и предупрежденията за зависимости ще ви помогнат да следите спазването на указанията за бранда. ⏱️

Можете да използвате задачи, за да прегледате и усъвършенствате всеки елемент. Настройките могат да включват промяна на цветовете, за да предизвикат определени емоции, промяна на шрифтовете, за да се подобри четливостта, или преформулиране на указанията, за да се изяснят намеренията.

Това, което прави този визуално привлекателен шаблон наистина магичен, е неговата всеобхватност. Новите служители бързо се ориентират в тази креативна среда и лесно разбират визията и ценностите на вашата марка. Вашият стилов наръчник се превръща в галерия, където заинтересованите страни могат да разгледат, обсъдят и направят активите по-добре съобразени с вашата марка.

7. Шаблон за идентичност на марката ClickUp

Използвайте шаблона за указания за марката на ClickUp, за да споделите вашия комплект за марката и правилата за марката.

Сътрудничеството е ключът към изграждането на брандова идентичност, която резонира с пазара. Освен вашия екип, това сътрудничество включва и важния принос на клиентите, като гарантира, че вашата марка е в съответствие с техните възприятия и очаквания. ?

Шаблонът за идентичност на марката ClickUp е мощна платформа за това съвместно начинание. Той е не само рамка за дизайн, а пълен шаблон за проект, който ви помага да оформите вашата марка чрез:

Определяне на визуалните елементи Създаване на ефективни съобщения Поставяне на ясни цели и задачи

Вашият екип може да използва функцията „Документи“, за да обсъди идеи за личността на марката, определяйки уникалния дух, който искате да предадете. С изгледа „Табло“ можете да изложите основните ценности на вашата марка, като възложите задачи на членовете на екипа, за да се уверите, че тези ценности са отразени в дизайна.

Планирането е също толкова важно, колкото и творчеството и сътрудничеството. Диаграмата на Гант в ClickUp ви позволява да планирате внимателно процеса на дизайн, да зададете етапи и да определите кога да завършите всяка част от идентичността на вашата марка.

8. Шаблон за брандиране на ClickUp

Използвайте този шаблон, за да организирате вашите инициативи за брандиране и да създадете прост процес за вътрешни или външни ресурси, за да сте винаги информирани.

Брандингът е уникалният глас, история и визуален отпечатък, с които една компания комуникира със света. Трябва да го поддържате последователен, за да привличате хората и да се откроявате от тълпата.

Шаблонът за брандиране на ClickUp опростява този сложен процес, като ви позволява да управлявате вашите проекти за брандиране ефективно и творчески. С неговите помощ, фирмите могат да определят стила, да разработят единни послания и да създадат библиотека с ресурси, за да поддържат последователността на марката. ?️

Как да започнете да използвате този универсален шаблон? Първо, трябва да определите идентичността и гласа на вашата марка. След това можете да създадете задачи за визуални елементи като дизайн на лого и избор на цветове. Използвайте повтарящи се задачи, за да се уверите, че вашият брандинг се развива заедно с вашия бизнес и тенденциите.

Персонализираните функции на шаблона са причината, поради която той е толкова ефективен. Персонализираните статуси помагат да се следи напредъка на всеки елемент от брандинга, персонализираните полета позволяват да се запазва важна информация, свързана с брандинг проектите, а персонализираните изгледи предлагат множество конфигурации на дисплея, за да се поддържа информацията добре организирана.

Освен това, подобрените възможности за управление на проекти, като проследяване на времето, предупреждения за зависимости и имейли, правят този шаблон цялостно решение за създаване на марка.

9. Шаблон за план за стартиране на марка ClickUp

Успешно стартирайте вашата марка, като се уверите, че всяка задача е изпълнена навреме с шаблона за план за стартиране на марка на ClickUp.

Шаблонът за план за стартиране на марка на ClickUp е вашият помощник в вълнуващото приключение по стартирането на нова марка. Той ви помага да подредите всички подробности по планирането, подреждането и реалното стартиране на марката. ✈️

Този шаблон предлага всичко необходимо за успешно представяне, включително:

Създаване на точна времева линия Организиране и проследяване на важни задачи Съгласуване на всички заинтересовани страни с необходимите ресурси и срокове

За да използвате шаблона, започнете с определяне на целите си, проучване на пазара и създаване на подробен график в изгледа „Диаграма на Гант“. Този шаблон е обогатен с функции за подобряване на планирането и мониторинга. Персонализираните статуси и полета позволяват точно проследяване на всеки етап от процеса, а персонализираните изгледи ви позволяват да подходите към проекта си от различни ъгли за по-добър мониторинг.

Използвайте изгледа „Табло“, за да организирате идеите си за съдържание и да възлагате задачи на членовете на екипа. Опцията „Автоматизации“ на ClickUp ви позволява да създавате автоматизирани имейл кампании и публикации в социалните медии, като по този начин осигурявате безпроблемни и ефективни промоции.

Освен това, таблата за управление улесняват проследяването на напредъка ви и предоставят обща картина на резултатите ви за триумфално стартиране.

10. Шаблон за план за ребрандиране на ClickUp

Време е за промяна? Разтърсете нещата с шаблона за план за ребрандиране на ClickUp.

Ребрандирането е сложно и предизвикателно начинание, което изисква подробно планиране и координация. За щастие, шаблонът за ребрандиране на ClickUp е създаден, за да опрости точно този процес. ♻️

От определянето на първоначалните цели и анализа на настоящата ви марка до разработването на нова идентичност, пускането на пазара и наблюдението на резултатите, този шаблон ви помага да управлявате всички аспекти на трансформацията. Неговият прецизен дизайн поддържа фокуса на вашия екип, съгласувайки всеки етап от проекта с вашите цели.

Шаблонът включва ключови елементи, които улесняват процеса. Персонализираните статуси като „В процес“ и „Вътрешна проверка“ позволяват подробно проследяване на всеки етап, а персонализираните полета предлагат ефективен начин за управление на задачите и визуализиране на проекта. Освен това функциите за управление на проекти като предупреждения за зависимости, проследяване на времето и коментари подобряват цялостната възможност за проследяване.

Можете също да създадете диаграма на Гант, за да проследявате напредъка, да използвате Milestones, за да следите маркетинговата кампания, и да наблюдавате резултатите с помощта на Dashboards.

Чрез безпроблемно сътрудничество, непрекъснати актуализации, редовни срещи и анализ на максималната производителност, този шаблон ви води към успешно преобразуване на марката, като поддържа синхронизация между всички заинтересовани страни и процесът е рационализиран и ефективен.

Започнете своето пътуване в брандинга с шаблоните за стилово ръководство на ClickUp.

Навигирането в сложностите на управлението на марката никога не е било по-лесно, благодарение на тези 10 иновативни шаблона на ClickUp. От лога до пълни книги за марката, тук ще намерите подходящата пътна карта за вашето пътуване в света на брандинга, съобразена с вашите уникални нужди.

Независимо дали сте професионалист в брандирането или тепърва започвате, изберете безплатен шаблон за стилово ръководство от нашия списък и поведете бизнеса си по добре структуриран път към успеха! ?️