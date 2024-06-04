15 безплатни шаблона за брандиране за маркетингови и творчески екипи

Изграждането на уникална идентичност за вашата компания, продукт или услуга е една от най-трудните и възнаграждаващи задачи по пътя към спечелването на сърцата и умовете на клиентите и постигането на успех. ♥️

За да оставите трайно впечатление и да представите нещо ново на пазара, трябва да създадете запомнящи се визуални и наративни елементи. Но създаването на очарователни лога или завладяващи истории за вашата марка е само половината от работата.

Другата, по-малко творческа част е поддържането на последователен вид при комуникацията с различни аудитории по различни канали. ?

Ако се затруднявате да създадете или да поддържате всички елементи на брандинга и сценариите за тяхното използване, опитайте един от нашите 15 най-добри безплатни шаблона за брандинг. Използвайте ги, за да подкрепите идентичността на вашата марка и да се отличите от конкуренцията! ?

Какво е шаблон за брандиране?

Шаблонът за брандиране е рамка, създадена да ви помогне да създадете отличителни елементи на марката и да ги използвате последователно в маркетинговите си и други кампании. Това позволява последователност на марката в елементи като дизайн на лого, графични елементи, изображения за визуална комуникация на марката и типография.

Това е отправна точка за създаване на завладяващ дизайн на лого, увлекателни разкази или публикации в социалните медии, които да са лесно достъпни за всякакви поводи. Тези шаблони са ценен ресурс за създаване на уникална идентичност на марката и изграждане на емоционална връзка с вашите клиенти.

Насоките за брандиране на ClickUp гарантират, че всички използват правилното лого, цвят и типография.

Освен целите, свързани с клиентите, шаблонът за брандиране гарантира, че вашите служители няма да се отклоняват и да създават или използват визуални елементи или кампании, които не съответстват на бранда (например визитки с лошо качество, неправилен шрифт и размер на шрифта). Ако има вероятност да предизвика неудобство у дизайнерите на вашата организация, тези правила трябва да бъдат включени в шаблона за брандиране.

Когато всички са на една и съща вълна, се постига последователност, която е ключова характеристика на качествената стратегия за брандиране. ?

Какво прави един шаблон за брандиране добър?

Един добър шаблон за брандиране е:

Интуитивен: Има раздели, които са лесни за разбиране и навигация за всеки, независимо от уменията и позицията му в екипа. Последователност: Трябва да гарантира, че всички материали, създадени и управлявани с него, са в съответствие с цялостната идентичност на бранда и водят до еднородно преживяване. Персонализируеми: Добрият шаблон позволява на потребителите да го адаптират към своите уникални нужди, като добавят своите лога или подходящо съдържание. Сътрудничество: Трябва да предлага функции, които насърчават екипната работа и сътрудничеството в рамките на компанията. Адаптивни: Могат да се прилагат към различни маркетингови и комуникационни инициативи в различни канали, като дигитални, печатни и социални медии.

15 шаблона за брандиране, които можете да използвате

Глобалното село, което наричаме дом, е едновременно малко и огромно, предлагайки изобилие от възможности за тези, които знаят как да блеснат сред тълпата. Използвайте един от безплатните шаблони за брандиране на ClickUp, за да създадете уникален образ на вашия бизнес в съзнанието на вашите клиенти! ?

1. Шаблон за насоки за брандиране на ClickUp

Използвайте шаблона за насоки за брандиране на ClickUp, за да всички да са на една и съща страница по отношение на вашата стратегия за брандиране.

Опитвате ли се да изградите бранд на компанията си, но не успявате? Проблемът може да е в непоследователността. Ако не работите като едно цяло и не използвате едни и същи материали за маркетингови кампании или публикации в социалните медии, компанията ви може да изглежда несъгласувана. ⚔️

Шаблонът за насоки за брандиране на ClickUp е като противоотрова за такива сценарии, като гарантира, че вашият екип е на една и съща страница като книга, наречена стратегия за брандиране на вашата компания. ?

Този шаблон предлага основата за изграждане на успешна, последователна и ефективна брандинг кампания. Мислете за него като за автобиография на вашата компания – той е пълен с подробности и помага на читателите да разберат какво е вашата компания или какво иска да бъде.

Шаблонът е разделен на няколко секции, от основните елементи, като представяне на мисията и ценностите на компанията, до специфичните, като предпочитана цветова палитра, типография и слогани.

Всеки елемент може да бъде персонализиран, за да гарантирате, че вашите брандинг насоки са уникални и съответстват на визията на вашата компания.

Сътрудничеството е ключов компонент на успеха, затова не се колебайте да поканите хора от маркетинга, продажбите, управлението на уебсайтове, дизайна и други екипи да се включат в шаблона, да създават задачи и да искат мнения.

2. Шаблон за бяла дъска с указания за бранда на ClickUp

Създайте визуално атрактивна и цветна книга за бранда с шаблона за насоки за бранда на ClickUp.

Работата по насоките за брандиране може да бъде много по-лесна, ако включите вашите служители, но това може да доведе и до хаос във вашите работни процеси. С шаблона за бяла дъска „Насоки за брандиране“ на ClickUp няма за какво да се притеснявате.

Представете си шаблона като игрална площадка, където вашите служители могат да обменят идеи и да свържат парченцата от пъзела, който представлява идентичността на вашата марка. ?

Започнете с създаването на ClickUp Whiteboard, където ще съхранявате всички насоки за брандинга си. След това съберете ресурсите, т.е. бранд активите или графичните елементи, които са в основата на това ръководство.

Сега е време да организирате различните батальони, като създадете секции за всеки актив и видите как те се вписват в по-голямата картина – визията на вашата марка.

Усъвършенствайте секциите, добавете малко магия с уникални цветове, шрифтове и стилове и ще получите практични и последователни указания за брандинга, които отразяват мисията и идентичността на вашата компания.

С помощта на персонализираните статуси и изгледи на шаблона можете да следите напредъка на всяка насока и да разработвате работни процеси, съобразени с отрасъла, в който работи вашата компания.

3. Шаблон за бранд книга на ClickUp

Шаблонът за бранд книга на ClickUp очертава ценностите и целите на вашата компания и определя стандарта за брандинг.

Бранд книгата е наръчникът с инструкции на вашата компания. Тя включва основните ценности, мисията, целите, елементите на визуалната идентичност и всичко останало, което съставлява вашия бранд. Книгата определя стандарта за брандиране и е важен ориентир за вашите служители, затова трябва да бъдете изключително прецизни при нейното създаване.

Шаблонът за бранд книга на ClickUp може да ви помогне да създадете първокласна бранд книга за нула време. Той служи като ценен наръчник за създаване на уникално възприятие за вашия бранд, изграждане на качествени взаимоотношения с клиентите и поддържане на последователност и точност на вашите маркетингови материали и кампании.

Този шаблон включва един изглед на задачите (Doc View), което е повече от достатъчно, за да държите членовете на екипа в течение и да следите напредъка на вашата бранд книга.

Той се състои от няколко раздела, които обхващат всичко, свързано с бранда на вашата компания, включително нейната мисия, визия, ценности, лого, цветове, типография, икони и активи и др. Всички раздели са подробни, така че няма да имате проблеми с адаптирането на шаблона към нуждите на вашата компания, дори и да не сте експерт по маркетинг. ?

Подобно на другите шаблони за брандиране на ClickUp, този ви позволява да разгърнете творческата си страна. Не се колебайте да експериментирате с цветове, стилове, форми и специфичен дизайн на лого, които ще допълнят вашата марка и ще я направят по-привлекателна.

4. Шаблон за управление на бранда ClickUp

Този шаблон за управление на бранда ви позволява да проследявате всички дейности за вашите клиенти, освен да документирате стилови ръководства и вътрешни процеси.

Управлявате ли маркетингова агенция и работите върху стратегии за брандиране за множество клиенти? Шаблонът за управление на бранда на ClickUp може да ви спести част от стреса и да поддържа вашите задачи и членовете на екипа добре организирани и отговорни.

Шаблонът ви позволява да разделите работата си на секции – по една за всеки клиент. В рамките на тези секции можете да създавате подкатегории, за да следите всеки детайл, без да губите представа за цялостната картина.

Разпределяйте и приоритизирайте задачи, добавяйте файлове към шаблона, задавайте крайни срокове, правете бързи промени въз основа на обратната връзка от клиентите и превърнете управлението на маркетинговите кампании в лесна задача. ?

Двата стандартни изгледа на задачите са „Списък“ и „Табло“ и можете да превключвате между тях в зависимост от това, върху какво искате да се съсредоточите.

Можете да свържете шаблона с други задачи и документи, да добавяте коментари, да персонализирате шрифта, да добавяте сътрудници и да преобразувате цялото пространство според вашите предпочитания.

5. ClickUp Създайте шаблон за стилово ръководство за бранда

Използвайте шаблона, за да зададете и проследявате задачите, свързани с брандинга, и да проверявате напредъка им.

Вие се стремите към целта си – да създадете качествени насоки за брандинг. Преди финалната линия има много препятствия – недоразумения, непълна информация и несъответствия. Шаблонът „Създаване на стилово ръководство за брандинг“ на ClickUp премахва препятствията и ви дава добро начало! ?

Не се притеснявайте, че ще пропуснете важна информация или ще изглеждате неясни – шаблонът ви води през всеки елемент, който влияе на външния вид на вашия бранд, от избора на цветовата палитра до намирането на тон, който резонира с вашата аудитория.

Можете да приоритизирате задачите, да добавяте изпълнители, крайни срокове и рецензенти, да вмъквате коментари, да проверявате напредъка и да персонализирате сложността на всяка задача.

Различните компании имат различни работни процеси, затова ClickUp ви позволява да персонализирате шаблона, като добавяте нови задачи и категории, променяте цветовите схеми и превключвате между изгледите.

6. Шаблон за стилово ръководство за лого на ClickUp

Използвайте шаблона, за да създадете ръководство за стила на логото и да се уверите, че всеки екип във вашата компания го следва.

Разпознаваемото основно лого е важна част от брандинга. Въпреки това много марки използват различни версии за конкретни цели, като маркетингови материали, кампании в социалните медии, мобилни приложения и документи на хартия. Това им позволява да се адаптират към различни среди и аудитории, като същевременно запазват своята уникална идентичност. ?

Шаблонът за стил на логото на ClickUp ви помага да определите как да използвате дадено лого в конкретна ситуация.

Когато отворите шаблона, можете да добавите името на вашата компания и идеята зад него (личността на компанията). След това е време да се заловите за работа. Вмъкнете логото на вашия бранд (с бял и тъмен фон), иконите на приложенията, цветовата палитра, типографската система и правилата за логото.

В края на документа можете да добавите съвети или указания, свързани с логото, за да предотвратите неправилна употреба или поставяне извън контекста.

7. Шаблон за стилово ръководство за марката ClickUp

Използвайте шаблона за стилово ръководство на марката на ClickUp, за да създадете общи насоки за марката и да запознаете екипа си с цялостната картина.

Създаването на стилово ръководство за бранда е по-лесно на думи, отколкото на практика. За щастие, не е нужно да започвате от нулата – шаблонът за стилово ръководство за бранда на ClickUp е идеалният трамплин! Той има основен вид без излишни украшения, но е повече от достатъчен за очертаване на общи идеи за брандинг.

Шаблонът е разделен на четири секции:

Нашата мисия Култура + ценности Визуални елементи на бранда Гласът на бранда

Всяка секция съдържа пример, който да улесни работата ви. Разгледайте „Култура + ценности“ – от прости слогани като „Детайлите са важни“ до по-провокативни като „Нормалното е гадно“, можете да разгледате различни предложения и да почерпите вдъхновение.

Шаблонът ви позволява да напишете указания или да използвате изображения и видеоклипове, за да ги направите по-привлекателни. Въпреки че няма стандартни раздели за лога, типография или цветова палитра, можете да зададете общи инструкции за представяне на вашата марка.

Това може да бъде полезно и за други отдели във вашата компания, например когато започвате да създавате публикации в блог, да създавате шаблони, да персонализирате изображения и други елементи на брандинга на компанията.

Тъй като шаблоните за стилово ръководство на ClickUp са персонализирани, можете да добавите допълнителни раздели и да разгледате подробно спецификите. Не забравяйте, че вие сте в ролята на режисьора, а шаблонът следва вашия сценарий. ?

Бонус: Разгледайте 7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

8. Шаблон за брандиране на ClickUp

Получете ясен преглед на всичките си дейности по брандиране с изчерпателния шаблон за брандиране на ClickUp.

Управлявате ли сложна брандингова кампания за вашата компания или клиент? Броят на процесите и задачите може бързо да се увеличи, а цялата кампания може да се превърне в лавина и да стане невъзможно да се проследи. ?️

Шаблонът за брандиране на ClickUp ви помага да останете на кормилото и да следите отблизо всяка дейност, свързана с брандирането. ?

Имайте предвид, че този шаблон не е визуален – той не е предназначен за представяне на цветовата палитра, логото или одобрените шрифтове на бранда, както някои от предишните допълнения в нашия списък. Управлението на задачите, свързани с брандинга, е мястото, където той показва истинската си сила! ?

За начало използвайте изгледа „Списък“ на шаблона, за да създадете брандинг дейности (задачи), като планиране на кампания в социалните медии или работа по логото на компанията. Изгледът „Табло“ на шаблона ви позволява да видите кои дейности принадлежат към определен етап от проекта. Или можете да използвате изгледа „Времева линия“, за да получите по-голяма картина и по-ясен преглед на жизнения цикъл на всяка дейност.

Можете да кодирате с цветове всяко поле и да създадете уникална система за по-лесно управление и контрол. Тъй като ClickUp дава приоритет на гъвкавостта и възможността за персонализиране, можете да редактирате и настройвате всяка колона и ред, за да се уверите, че шаблонът отговаря на нуждите на вашата компания.

9. Шаблон за брандова идентичност на ClickUp

Научете как да дефинирате вашата марка с този всеобхватен шаблон.

Шаблонът за бранд идентичност на ClickUp може да се използва за създаване на силна бранд идентичност, която ви позиционира за успех, независимо дали пускате нов продукт или преобразувате бранда на вашия бизнес.

Този шаблон включва статуси на клиенти за създаване на задачи, персонализирани полета за категоризиране и добавяне на атрибути за управление на идентичността на вашата марка, като лого, цветове и типография, персонализирани изгледи за изграждане на работния процес на вашата марка и функции за управление на проекти за подобряване на проследяването на идентичността на марката с коментари, богати медии, зависимости между задачите, напомняния и др.

10. Шаблон за проект за ребрандиране на ClickUp

Направете промяна на бранда с шаблона за ребрандиране на ClickUp.

Брандирането може да бъде предизвикателство, но не се сравнява с ребрандирането. ?️

Успешното преобразуване на бранда изисква време, усилия и отдаденост от страна на всички участници. Първата ви задача е да определите и съобщите целите си на членовете на екипа. След това трябва да анализирате съществуващия бранд и да разделите логото, цветовата схема, типографията, визуалните елементи на бранда и общото послание, което вашата компания изпраща.

За щастие, не е нужно (и не бива) да правите това сами. Шаблонът за ребрандиране на ClickUp може да бъде ценен помощник в предизвикателното пътуване, наречено ребрандиране. ?️

Използвайте шаблона, за да организирате целия проект, да създадете задачи за вашите служители, да проверите напредъка им, да следите графиците и да се уверите, че всички работят за постигането на целта. Персонализираните статуси, полета и изгледи на шаблона улесняват работата ви.

Сега стигате до най-вълнуващата част – раждането на нова идентичност. Създайте задачи за разработване на ново лого, икони за приложения, визуални елементи на бранда и всичко останало, свързано с вашия бранд. Използвайте шаблона, за да следите всеки етап от процеса и да правите корекции, за да се адаптирате към непредвидени обстоятелства.

Шаблонът може да намери приложение и в процеса на дизайн мислене и в създаването на нови материали за вашите продукти и услуги. Той може да предостави рамка за идентифициране на нуждите и желанията на клиентите и за персонализиране на решенията, които да ги задоволят.

11. Шаблон за стилово ръководство на ClickUp

Използвайте шаблона, за да създадете специфични за проекта стилови указания и да предотвратите обърквания и грешки.

Да предположим, че провеждате имейл кампания и искате да използвате позитивен, неформален и хумористичен подход. Стилът на писане за тази кампания и стилът на писане на официални фирмени документи са коренно различни. ?

Шаблонът „ClickUp Style Guide“ ви помага да създадете стилови ръководства за всеки проект и документ и да гарантирате, че различните екипи и отдели използват подходящи визуални елементи и език.

Този шаблон, подходящ за начинаещи, обобщава насоките за брандинг на вашата компания и гарантира последователност в стила на всеки екип, от маркетинга до продажбите и управлението на дизайнерски проекти. Той прави и още една стъпка напред и се фокусира върху стиловете за конкретни проекти. Можете да изберете естетически и функционални елементи за всеки проект и да прикачите екранни снимки на проекта и подробности за него.

Шаблонът е особено ценен за компании, които работят по много проекти едновременно, и може да бъде полезен дори за продуктов дизайн и създаване на дизайн брифинги. Той осигурява последователност и прозрачност, предотвратява объркване и води до по-бързо изпълнение на проектите.

12. Шаблон за черно-бял плакат с брандинг за Microsoft PowerPoint

чрез Microsoft

Шаблонът за черно-бял плакат с брандинг на Microsoft PowerPoint е елегантен и гъвкав вариант за всеки, който иска да създаде впечатляващи плакати с класическа естетика. Този шаблон опростява процеса на дизайн, позволявайки на потребителите да се съсредоточат върху ефективното предаване на своето послание, като същевременно поддържат професионален вид.

С помощта на персонализирани функции потребителите могат лесно да включат логата, шрифтовете и изображенията на своя бранд, като по този начин всеки плакат става уникален. Независимо дали е за дигитално показване или печат, този шаблон е проектиран да привлича вниманието и да комуникира ясно, което го прави незаменим инструмент за ефективна визуална комуникация.

13. Шаблон за брандиране на фирмена бланка с модерни капсули за Microsoft Word

чрез Microsoft

Шаблонът за брандиране на бланка с модерни капсули за Microsoft Word предлага съвременен дизайн, който придава професионален вид на вашата официална кореспонденция. Минималистичният му дизайн, съчетан с ярки цветни капсули, гарантира, че вашите документи ще се открояват, като същевременно запазват вашия бранд.

Този шаблон е идеален за фирми, които искат да придадат модерен облик на своята марка, и позволява лесно персонализиране на лога, цветови схеми и шрифтове, за да съответстват на естетиката на вашата марка. Независимо дали става дума за изпращане на писма до клиенти, съобщения на фирмата или вътрешна комуникация, този шаблон гарантира, че последователността и професионализмът на вашата марка се запазват във всяка кореспонденция.

14. Шаблон за брандиране на Microsoft Modern Flyer

чрез Microsoft

Този модерен шаблон за флаер с брандиране за Microsoft Word предоставя свежа и съвременна рамка за създаване на забележителни флаери за всеки бизнес или събитие. Вдъхновен от съвременните тенденции в дизайна, този шаблон съчетава смела типография с изчистено оформление, за да гарантира, че вашето послание не само ще бъде видяно, но и запомнено.

Този шаблон може да се използва за представяне на продукти, промоции на събития или информационни брошури. Той позволява пълна персонализация – от цветови схеми до избор на шрифтове, като гарантира, че вашият флаер е в пълно съответствие с идентичността на вашата марка.

Бонус: шаблони за флаери в Google Docs!

15. Шаблон за рекламна брошура за Microsoft Word

чрез Microsoft

Шаблонът за рекламни листовки на Microsoft Word е гъвкав и лесен за използване инструмент, създаден да помага на бизнеса и маркетолозите да създават бързо привлекателни листовки, които подчертават продажби, специални оферти или промоции. Структурата му е пригодена за лесна употреба, като позволява на потребителите да персонализират текста, цветовете и изображенията, за да отговарят на конкретното им промоционално събитие, без да се изискват обширни дизайнерски умения.

Този шаблон спестява време и гарантира, че рекламните материали ще се открояват, независимо дали са изложени в магазина, раздадени като листовки или споделени онлайн. Гъвкавостта и простотата го правят идеален за широк спектър от индустрии, които искат да подобрят маркетинговите си усилия с минимални усилия.

Правилната стратегия ви позволява да развиете положителна асоциация между вашите клиенти и вашата марка, да изградите доверие и да се издигнете над шума на вашите конкуренти. Ако използвате грешен подход, клиентите все пак ще си създадат асоциация, но не такава, каквато искате! Неподходящи, подвеждащи или непоследователни стратегии могат да нанесат непоправими щети на вашата марка, независимо колко ценна е тя.

Тези безплатни шаблони на ClickUp ви позволяват да се качите на влака на ефективния брандинг и ви помагат да стигнете до целта си без закъснения или препятствия. ?