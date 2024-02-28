Резюме на „Проектът Феникс“: Как солидните принципи на DevOps могат да трансформират бизнес проектите

Неуспехът може да сполети дори и най-добрите компании – важно е как те се възстановяват.

Книгата „Проектът Феникс“ проследява пътя на измислена компания, която се бори с закъснения, непланирана работа и по-малко ресурси. Тя също така показва как компанията се връща към печалба благодарение на обновените ИТ операции.

Компанията използва най-добрите принципи на DevOps, за да открие оптимални начини за планиране, изпълнение и подобряване на процесите в IT отдела. Всичко това води до забележителното възраждане на компанията в стила на митичния феникс. 🔥

Макар че трябва да прочетете книгата, за да разберете всичките й предимства, това резюме на „Проектът Феникс“ ще подчертае някои от най-забележителните уроци. Ще се впуснем в сюжета, основните изводи, забележителни цитати и съвети за прилагане на концепциите от книгата в реалния живот.

Но преди това, ако искате да прочетете още резюмета на книги, разгледайте и добавете в отметките си нашата колекция от 25 резюмета на книги за продуктивност, които трябва да прочетете (включително и тази), събрани на едно място. Можете да ги запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да ги експортирате за по-късна употреба.

Изтеглете сега 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност в един документ. Можете да го добавите в отметките си, да го редактирате, да го експортирате и да го споделите с всеки.

Резюме на книгата: „Проектът Феникс“ накратко

„Проектът Феникс: Роман за ИТ, DevOps и подпомагане на успеха на вашия бизнес“ е написан от Джин Ким, Кевин Бър и Джордж Спафорд. Тази книга от 432 страници е публикувана за първи път през 2013 г. и отнема около 7–10 часа за четене.

Това, което ни харесва в „Проектът Феникс“, е, че използва запомнящи се герои и бизнес сценарии, за да определи често срещаните проблеми в ИТ операциите и доставките, като същевременно насочва читателя към решения, които работят. Това е задължително четиво, ако искате да разгадаете връзката между производствените операции и ИТ. 🍀

Сюжет

Тази книга за бизнес и информационни технологии разчита на експертна романизация, за да представи изпитаните в практиката концепции на DevOps по лесен за разбиране начин.

Главният герой в историята е Бил Палмър, новоназначен вицепрезидент по информационни технологии, който работи за компанията Parts Unlimited, производител на автомобилни части. Въпреки че е опитен ИТ директор, Бил има пред себе си трудна задача – да попречи на компанията да фалира.

И така, какво се обърка?

За начало, цялата организация е затрупана с проблеми – от пропуски в изплащането на заплатите и закъснения в графиците до превишаване на бюджета. Много от тези пропуски са свързани с погрешната политика на ИТ отдела на компанията и, по-специално, с неспособността на екипа да завърши жизненоважна инициатива за разработване на софтуер, наречена „Проект Феникс“.

Проблемите са засегнали и други бизнес функции, а Бил е оставен да оправя нещата след неуспехи като нарушения на сигурността и нарушения на държавните регулации. И ако той се провали и компанията продължи да губи пазарен дял, главният изпълнителен директор на Parts Unlimited планира да изнесе ИТ операциите на външни подизпълнители. Така че, да, залогът е голям. 🌋

Герои

В усилията си да преобрази ИТ отдела и, по-широко, цялата компания, Бил си сътрудничи с няколко ръководители на отдели и технически ръководители. Някои от централните роли включват:

Брент Гелер: Главен инженер

Стив Мастърс: Главният изпълнителен директор (CEO)

Джон Пеше: Главен директор по информационна сигурност (CISO)

Уес Дейвис: Директор по разпределени технологични операции

Сара Моултън: Старши вицепрезидент по търговски операции

Крис Алърс: Вицепрезидент по разработване на приложения

Кирстен Фингъл: Разумният лидер на офиса за управление на проекти (PMO)

Д-р Ерик Рийд: Потенциален член на борда на директорите и експерт по инженеринг на ИТ процеси

Сред изброените по-горе герои, Ерик се откроява като една от най-влиятелните фигури в повествованието. Докато Бил Палмър и колегите му се опитват да поправят повреденото, Ерик ги води през процеса, запознавайки ги с ключови концепции на DevOps и IT управлението. Ако сте работили в областта на софтуерното разработване или IT операциите, вероятно ще ви се сторят доста познати взаимодействията между героите.

Ключови изводи от „Проектът Феникс“

Предизвикателствата, представени в тази книга, са доста често срещани, ако погледнете с какво се занимават повечето софтуерни разработчици и ИТ специалисти днес. Тъй като тримата съавтори на „Проектът Феникс“ са изтъкнати лидери в ИТ индустрията, те са в състояние да посочат ефективни стратегии за справяне с тези предизвикателства, помагайки на вашия бизнес да спечели в дългосрочен план. 🧑‍💻

Нека обсъдим пет от най-влиятелните уроци и изводи от тази книга.

1. Идентифицирайте четирите типа (ИТ) работа

Ерик обяснява, че е по-лесно да планирате и контролирате работата в ИТ, когато я категоризирате в четири разделения:

Тази многостепенна система за мониторинг, базирана на работата, гарантира, че има подходящ поток на отчетност, на който екипът може да разчита.

2. Ограничете работата в процес или напредъка (WIP)

Според книгата, трябва да имате колкото се може по-малко текущи задачи едновременно.

Бил открива, че когато вниманието ви е разпределено между няколко задачи, вие се чувствате претоварени и сте склонни да правите грешки поради разсеяния фокус. Колкото повече грешки правите, толкова повече усилия и ресурси на компанията инвестирате в тяхното разрешаване. Тъй като първоначалната работа не е била плодотворна, тя ще се счита за загуба на ресурси, които биха могли да бъдат използвани за нови задачи.

Книгата препоръчва да съгласувате стратегиите си с гъвкави или Lean методологии, за да гарантирате, че планираните задачи са оптимизирани по отношение на ресурсите.

Допълнителна информация: Разширете знанията си с нашите ръководства за:

3. Използвайте Kanban табла

Един от начините, по които Бил Палмър и неговият екип успяха да преодолеят натрупването на WIP за Parts Unlimited, е с помощта на Kanban табла. Kanban, което означава „табела“ на японски, позволява на екипа да визуализира работата. Таблото е разделено на колони, които изобразяват фазите на работния процес, обикновено движещи се от ляво на дясно. Всяка задача е представена с карта.

В книгата екипът на Бил създава Kanban табло с етикети „Готов“, „В процес“ (за задачи в процес на изпълнение) и „Завършен“. Всяка карта има назначен изпълнител и се поставя в лявата част на таблото. Тя се премества вдясно с напредъка на работата. С такава система цялата работа се наблюдава, организира и приоритизира, за да се максимизира производителността, като се осигурява пълна видимост на задачите на екипа и се минимизира непланираната работа.

Съвет от професионалист: Използвайте Board view в ClickUp, за да създадете мащабируеми и информативни Kanban табла. Създайте многоетапни работни процеси с няколко кликвания и получите достъп до статуси, възложени задачи и приоритети в един изглед. Можете лесно да премествате задачите между колоните и дори да използвате вградения инструментариум, за да актуализирате статуса на много задачи едновременно. 💪

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана Kanban Board визуализация.

4. Управление на промените с теорията на ограниченията

Ерик информира Бил за това как теорията на ограниченията се прилага в големите организации. Повечето предприятия имат пречки или ограничения в своите ИТ и производствени операции, които могат да бъдат разрушителни и да доведат до непланирана работа. Ерик обяснява, че за да се осигури стабилна, предвидима и сигурна ИТ услуга, трябва да планирате човешките си и нечовешките си ресурси, за да преодолеете тези ограничения и да улесните непрекъснатия работен процес.

В случая с Parts Unlimited, въздействието на многобройните ограничения засегна Брент, главния инженер по операциите и IT гений. Брент беше затрупан с непланирана работа, обикновено тривиални задачи и поправки, което затрудни изпълнението на важни планирани задачи.

За да реши този проблем, Бил сформира група, която да се занимава с ескалациите вместо Брент. Освен това, Брент, който преди това пазеше методите си за себе си, сега ще обучава групата, за да предава знанията си. Това позволи на екипа да начертае процеса за бъдеща справка и освободи времето на Брент (или, както казва Бил – освободи Брент от гасенето на пожари), за да може да инвестира опита си в задачи с по-висока стойност.

Бонус: Изпробвайте шаблона за бяла дъска „Карта на процесите в ClickUp“, за да визуализирате пречките и да създадете надежден междуотделен работен поток, съобразен с теорията на ограниченията.

5. Оптимизирайте процеса на внедряване

Проектът „Феникс“ беше с кратки срокове, така че имаше малко време за тестване и внедряване на приложението.

Въпреки това, през цялата книга екипът на Бил става по-ефективен и пуска повече версии, отколкото през предходното тримесечие. Това се дължи отчасти на новия им подход да доставят по-малки части от работата по-често, като намаляват WIP и буферното време, без да правят прекалени съкращения.

6. Използвайте модела „Трите начина“, за да ускорите DevOps

Коучингът на Ерик се основава на модела „Трите пътя“, който е в основата на много концепции на DevOps. Моделът предлага насоки за компаниите за осигуряване на постоянна стойност на продуктите и поддръжка на клиентското обслужване чрез стабилна, ефективна и висококачествена работа.

Първият начин: Оптимизация

Когато оценяваме успеха на дадена компания, ние оценяваме резултата, а не процеса. „Първият начин“ разглежда как процесът влияе върху резултата и сроковете за доставка. За да максимизирате печалбата си, трябва да оптимизирате потока си от стойности, т.е. потока от работа, който започва с разработката на софтуер и завършва с доставката до клиента.

Според книгата, при създаването на план за оптимизация е от съществено значение да се разгледа цялостната картина. Какви са основните бизнес цели? От какъв тип нормативни изисквания и стандарти за сигурност никога не трябва да правите компромиси?

Важно е също да се държите в крак с технологичните постижения. Например, проучването на нов софтуер като AI DevOps, удобни за планиране програми за създаване на диаграми на Гант и инструменти за управление на ИТ операции може значително да ускори планирането и производството.

Вторият начин: Използване на обратна връзка, за да се избегне преработката

Вторият начин се отнася до вътрешния поток на информация. С бързи и постоянни цикли на обратна връзка компаниите могат да се научат да откриват проблеми с качеството при източника и да ги отстраняват незабавно, за да гарантират, че те няма да повлияят на производствената линия. Проблемите, забелязани на по-късни етапи, ще бъдат по-трудни за решаване и ще причинят значителни забавяния. ⚠️

Третият път: Непрекъснато усъвършенстване и поддръжка на услугите

„Третият път“ разглежда непрекъснатото усъвършенстване, което се постига в резултат на следното:

Учене чрез анализиране на минали преживявания Повтаряне на едно и също умение – според Ерик е по-добре да се упражнявате по пет минути всеки ден, отколкото по три часа веднъж седмично. Дори повтарянето на грешки помага да се изгради устойчивост и увереност да се опитват нови неща. Поемайки рискове и експериментирайки с различни методи, с различни методи, DevOps инструменти и други стратегии за поддръжка на клиенти, можете да достигнете невиждани досега нива на ефективност и качество.

Цитати от „Проектът Феникс“, които обичаме

„Проектът Феникс“ е книга, от която могат да се цитират много пасажи, но тези пет откъса ни впечатлиха най-много:

Няма ограничения за това, което може да се постигне, когато никой не се интересува от това кой ще получи заслугите

Този цитат посочва, че можем да постигнем забележителни резултати, като оставим настрана личната изгода и се фокусираме върху сътрудничеството. Без натиска да бъдем най-добрите, творчеството и знанията на екипа могат да блеснат. ⛅

Процесът е толкова бърз, колкото е най-бавният му етап

От гледна точка на ограниченията, слабото представяне на един етап може да попречи на целия процес, дори ако останалите етапи протичат добре.

Не е важно колко много планираме. Важно е колко добре усъвършенстваме плана, когато се появи нова информация.

Нашите усилия за планиране ще бъдат напразни, ако не се адаптираме към непрекъснатите предизвикателства, които са неизбежни. Същото важи и за благоприятните развития. Те представляват възможности за постигане на още по-големи резултати.

Няма тайна, която да ви позволи да пропуснете упоритата работа

Понякога ефективността изглежда като намиране на преки пътища и елиминиране на ненужни стъпки от процеса. Ако искате да успеете, обаче, не можете да пренебрегнете действителната упорита работа и решителност.

Спокойното море никога не е създало опитен моряк

Въпреки че могат да бъдат разочароващи и да ви забавят, грешките и предизвикателствата помагат за изграждането на устойчивост и допринасят за личностното и професионалното развитие. 🌱

💡📚 Хареса ли ви тази статия? Тогава ще ви хареса и нашата колекция от 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност. Можете да я запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да я експортирате.

Приложете знанията от „Проектът Феникс“ с ClickUp

Уроците по DevOps в тази книга са в основата на работата на всеки ИТ екип. Все пак, въпросът за милион долара е: Как да приложим тези учения от практическа гледна точка?

Отговорът е чрез използването на ClickUp —център за управление на проекти с персонализирани решения за софтуерни екипи. Независимо дали искате да приложите Трите начина на DevOps или да създадете система за мониторинг на WIP, ClickUp е изключително гъвкав и може да бъде конфигуриран да поддържа всеки работен процес.

ClickUp предлага множество функции, специално създадени за екипи за разработка и експлоатация на софтуер. Той също така се интегрира с много от вашите предпочитани инструменти, като GitHub, GitLab и Bitbucket, така че можете да планирате, сътрудничите си и изпълнявате задачи продуктивно от една централизирана платформа.

Планирайте, документирайте и доставяйте софтуера си по-бързо – създайте свой собствен проект „Феникс“ с ClickUp.

С ClickUp принципите от „Проектът Феникс“ могат лесно да станат част от ежедневната ви рутина – нека разгледаме как.

В своето пътуване да върне Parts Unlimited обратно на правилния път, Бил Палмър прави всичко възможно, за да приложи най-добрите практики за планиране и управление на задачите на DevOps. Но с ClickUp всяко планиране на графика и работния процес става без усилие.

Използвайте ClickUp Tasks, за да персонализирате работните процеси за всичките си проекти – проследявайте възложените задачи, подзадачите, коментарите към задачите, зависимостите и етикетите за приоритет, всичко от едно място. Платформата предлага множество опции за визуализация чрез изгледи. Например:

Изглед на диаграма на Гант : Създайте сложни пътни карти към целите и ограничете WIP, като получите преглед в реално време на зависимостите, етапите на доставка и ограниченията. Можете също да използвате предварително проектирани шаблони на диаграми на Гант , за да планирате по-бързо графиците на проектите.

Календар : Планировчик с функция „плъзгане и пускане“ за проекти, базирани на дати Планировчик с функция „плъзгане и пускане“ за проекти, базирани на дати

Изглед на натоварването : Използвайте го, за да оцените капацитета на екипа и да преразпределите творческото натоварване или натрупаната работа между членовете на екипа, които са с по-малко или с повече работа. Използвайте го, за да оцените капацитета на екипа и да преразпределите творческото натоварване или натрупаната работа между членовете на екипа, които са с по-малко или с повече работа.

Изглед на формуляра : Събирайте заявки за бъгове и функции, използвайки native ClickUp формуляри, и бързо ги преобразувайте в реални задачи с етикети и етикети за приоритет. Събирайте заявки за бъгове и функции, използвайки native ClickUp формуляри, и бързо ги преобразувайте в реални задачи с етикети и етикети за приоритет.

За по-голяма ефективност автоматизирайте повтарящите се и административни действия с ClickUp Automations и намалете натоварването на екипа си.

2. Изградете ситуационна осведоменост чрез наблюдение на спринтове и други ИТ операции

Получете бърз поглед върху спринтовете на вашите екипи с изгледа „Списък със спринтове“ в ClickUp.

След като настроите работните процеси, можете да следите отблизо всичките си операции в ClickUp – от спринтове и задачи по внедряване до суровини и заявки. С „Спринтове“ в ClickUp можете:

Копирайте Sprint views, за да започнете бързо

Задайте дати и персонализирайте структурата на точките си

Синхронизирайте работата на екипа си с Git хранилища

Автоматично прехвърляне на незавършени задачи в следващия спринт

Платформата предлага диаграми за изразходване, изчерпване и кумулативен поток, които ви помагат да проследявате напредъка към целите и да идентифицирате по-бързо ограниченията и възможностите за подобрение.

ClickUp опростява управлението на пускането на продукти с интегрирания си Git pipeline, списъци за пускане в експлоатация и release trains. Можете също да настроите карти Dashboard в работната си среда, за да имате достъп до показатели на екипа в реално време, като средна продължителност на внедряването и отследявано време.

3. Спечелете с непрекъснато сътрудничество и обратна връзка

Сътрудничество по идеи и създаване на впечатляващи документи или уикита с вложени страници и опции за персонализирано форматиране за пътни карти, бази от знания и др.

В книгата Ерик обяснява колко е важно да бъдете прозрачни с екипите си по отношение на промените, които оказват влияние върху времето за изчакване или датата на доставка. За щастие, ClickUp предлага цял набор от инструменти за комуникация и сътрудничество, които да ви подпомогнат в това. Някои от най-забележителните функции включват:

Не знаете откъде да започнете? Възползвайте се от многобройните готови шаблони на платформата за различни бизнес цели. Опции като ClickUp Ultimate Software Development Template, ClickUp Bug and Issue Tracking Template и ClickUp Release Notes Template са основни елементи за всеки ИТ отдел.

Използвайте предимствата на DevOps и постигнете следващия си бизнес успех с ClickUp

„Проектът Феникс“ ни учи, че е възможно да се стремим едновременно към ефективност, качество на продукта и удовлетвореност на клиентите. Чрез прилагането на принципите от книгата с помощта на висококачествено решение за управление на работата като ClickUp, вашият бизнес може не само да реализира успешни планове за пускане на продукти, но и да задоволи заинтересованите страни.

Опитайте ClickUp безплатно и открийте всички начини, по които той може да оптимизира вашите ИТ операции и да повиши продуктивността на екипа. ⬆️