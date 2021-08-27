Как да постигнете бързо бизнес целите си

Джема Харт работи дистанционно от колкото се може повече кафенета. Откакто се дипломира преди много години, Джема е натрупала опит в редица позиции в областта на човешките ресурси, но сега се фокусира върху развитието на личния си бранд и свързването с водещи експерти в областта на продуктивността и професионалното развитие. Свържете се с нея в Twitter: @GemmaHartTweets .

За да може вашият бизнес да расте, трябва да имате цели.

Може би искате да наемете още 5 души до края на годината или да постигнете следващия финансов етап. Каквито и да са вашите амбиции, поставянето на цели е чудесен начин да работите за постигането на желаното.

Развитието на един бизнес изисква много работа. Може да ви се струва, че се опитвате да балансирате всичко наведнъж. Знаете, че вашият бизнес трябва да се развива, но не знаете как да го постигнете, да не говорим за това да намерите време за това! Ние ви разбираме. Поставянето на бизнес цели е едно, но постигането им е друго.

За щастие, постигането на вашите бизнес цели е повече от възможно – просто се нуждаете от подходящите инструменти!

В тази статия ще споделим как можете да постигнете бързо бизнес целите си.

Изберете отличен софтуер за проследяване на цели

За да разраствате бизнеса си и да постигате целите си бързо, вашите служители трябва да са ангажирани. Те трябва да знаят за какви задачи отговарят и как могат да допринесат за успеха.

Staples проведе проучване сред 300 малки предприятия и установи, че 80% от тях не проследяват бизнес целите си, а 77% не успяват да реализират визията си. Поставянето на ясни цели, очаквания и актуализации за текущите проекти е чудесен начин да се гарантира, че всички са на една и съща вълна. Тук е мястото, където софтуерът за проследяване на цели се оказва полезен!

Видове цели в функцията „Цели“ на ClickUp

ClickUp е едно от най-добрите приложения за проследяване на цели. То ви позволява да управлявате всичките си бизнес цели, проекти и екипи на едно място. С всичко от чат функции и списъци със задачи до виртуално управление на екипи и проследяване на напредъка, няма по-бърз начин да постигнете бизнес целите си.

С ClickUp няма нужда да превключвате между платформи, да отваряте няколко календара или да влизате в многобройни приложения. ClickUp е едно приложение, което отговаря на всички ваши организационни нужди. Планирайте и създавайте персонализирани изгледи, задачи, календари, документи, таблици, графици, цели и други, за да сте сигурни, че сте на път да постигнете целите си!

Работете самостоятелно или с екип от един организиран табло. Календарите и напомнянията могат да се синхронизират в приложението, което гарантира, че всички са в крак с възложените им задачи. Това е идеалният начин да комуникирате, организирате и постигнете целите си в цялата компания.

Освен това можете да импортирате и други задачи от съществуващи приложения, за да имате всичко необходимо на едно място. ClickUp е идеалното приложение за поставяне на цели. То спестява време, е лесно за използване и е по-продуктивно от всякога.

Задайте SMART цели

Поставянето на цели е едно от най-важните неща, които можете да направите, когато стартирате бизнес.

Поставянето на цели ви помага да работите за постигането на конкретни задачи, като увеличаване на печалбите, изграждане на авторитет на марката, подобряване на задържането на служителите и поддържане на темпото за дългосрочно развитие на бизнеса. Без поставени цели може да установите, че вашият бизнес няма посока и фокус. Препоръчваме да поставяте SMART цели:

Конкретност: важно е да бъдете конкретни! Неясните цели не са полезни за никого и със сигурност не помагат за ефективното развитие на бизнеса. Затова, когато поставяте цели за своя бизнес, се стремете да бъдете възможно най-конкретни.

Измерими: трябва да можете да измервате целите си. Не можем да подчертаем достатъчно този момент. Например: изпратете 50 имейла за продажби или създайте 2-3 съдържания на седмица. Всички тези са измерими цели, които могат да бъдат проследявани и подобрявани.

Достижими: понякога поставянето на цели може да бъде демотивиращо. Може да звучи контрапродуктивно, но е вярно. Причината за това е, че много хора си поставят недостижими цели. Ако искате да разраствате бизнеса си бързо, уверете се, че целите ви са постижими. Макар че е чудесно да се стремите към високи цели и да имате голяма визия за бизнеса си, за да ги постигнете, се нуждаете от краткосрочни цели, които са по-достижими. Това също ще ви помогне да постигнете бързи успехи, които поддържат мотивацията и инерцията на всички.

Важно: уверете се, че целите ви са в съответствие с по-широкия ви бизнес план и че са цели, за които си струва да работите в момента.

Времеви: често се провеждат срещи за планиране, поставят се цели и след това нищо не се случва. Ако искате вашият бизнес да расте бързо, трябва да се заловите за работа. Един от най-добрите начини да останете мотивирани и да постигнете вашите бизнес цели е да ги направите времеви. Това ви помага да спазвате сроковете по-ефективно и да постигнете тези цели по-бързо, отколкото бихте могли да направите по друг начин.

Разделете целите си

Сега, когато вече имате план за работа с SMART цели, е време да разделите целите си на управляеми стъпки за действие. Това може да отнеме време и малко повече усилия, но повярвайте ни, когато казваме, че в дългосрочен план си заслужава.

Един добър начин да разделите бизнес целите си е да създадете подробен план за действие и/или шаблон за резюме, който включва всяка от бизнес целите ви и отделните стъпки, необходими за тяхното постигане. Ние обичаме да мислим за този етап като за очертаване на малките стъпки. Понякога, за да разраснете бизнеса си бързо, е необходимо само да правите малки стъпки напред всеки ден. Дори малките, ежедневни постижения могат да направят голяма разлика.

Задаване на измерими цели в ClickUp

ClickUp ви позволява да визуализирате напредъка си по целите по начин, който ви е удобен.

Проследявайте напредъка си, като групирате целите в папки и проследявате напредъка визуално чрез процентни маркери. Или създайте числови цели, като например „Напишете 5 публикации в блога тази седмица“, и ClickUp ще подреди целите в числови цели за лесно проследяване и организиране.

И за да улесните нещата, можете да използвате проследяване на цели с отговори „Да“/„Не“, при което потребителите могат да кликнат „Да“/„Не“ до различни задачи, за да информират останалите дали е платено за мястото или са изготвени флаерите.

Това е визуална организация в най-добрия й вид!

Ако искате лесен начин да синхронизирате всичките си задачи и да работите ефективно за постигането на бизнес целите си, няма по-добро приложение от ClickUp.

Както се казва, работата в екип е мечтана работа. Но с ClickUp е толкова лесно да синхронизирате задачите и да си сътрудничите, че работата в екип наистина е мечта!

Ангажирайте се с целите си

Ефективното поставяне на цели изисква ангажираност и посвещение. Не можете просто да си поставите цели и след това да не работите за постигането им. Препоръчваме да включите колкото се може повече хора от екипа си.

По този начин можете да делегирате конкретни задачи на конкретни хора и да се ангажирате да постигнете целта като екип.

Търсете отговорност и подкрепа

Развиващият се бизнес изисква от вас да наемате служители, да привличате клиенти, да управлявате запасите и да поемате множество други отговорности.

За много хора има моменти, в които всичко това може да се усеща като прекалено голямо бреме. Ето защо търсенето на отговорност и подкрепа може да бъде изключително полезно.

„Всички можем да намерим милион извинения, за да не направим това, което сме си поставили за цел, така че […] партньорът, който ви държи отговорен, ви помага да останете на правилния път и да развивате бизнеса си“, казва Галиндо, предприемач. Наличието на ментор, приятел или член на семейството може да ви помогне да останете мотивирани и фокусирани.

Изглед на натоварването в ClickUp

Както можете да видите от таблото по-горе, ClickUp предлага чудесен начин да визуализирате проследяването на целите и да сте в крак с напредъка на служителите. В големите компании може да е трудно да се следи работата на различните екипи, да не говорим за отделните служители.

Постигат ли седмичните си цели? Дават ли всичко от себе си? Има ли нещо, с което се нуждаят от помощ?

ClickUp позволява на собствениците и мениджърите на фирми да виждат напредъка на своите служители. Това не само помага за бързото постигане на целите, но и подобрява отчетността и позволява на мениджърите да разпределят задачите и да предлагат помощ, когато е необходимо. Независимо дали вашият екип работи изцяло дистанционно или в офис, таблото на ClickUp е идеалното място, където да съберете екипа си и да се уверите, че всички работят за постигането на една и съща цел.

Преоценявайте целите и задачите си редовно

Често, когато сте постигнали първите си бизнес цели, може да се изкушите да се отпуснете и да си починете. Но това е най-добрият момент да преоцените постигнатото, да видите какво е проработило и какво не, и да актуализирате целите си, за да гарантирате продължителния напредък.

Редовното предизвикване и подобряване на бизнес целите ви по този начин ще гарантира, че вашият бизнес остава конкурентоспособен, гъвкав спрямо нуждите на потребителите и продължава да се изкачва по стълбицата на успеха.

Седмичните табла за оценка на ClickUp (показани по-горе) са лесен начин да видите напредъка по целите. Всяко табло за оценка предлага визуализация на данните в процентна форма, която бързо и лесно показва колко напредък е постигнат по конкретна цел всяка седмица. Това е ясен, кратък и удовлетворяващ начин да измервате напредъка на вашия екип!

Проследяване на напредъка към няколко свързани цели, като ги групирате в папки в ClickUp

Задайте ежедневни цели

Когато управлявате бизнес, лесно е да се оставите да бъдете погълнати от натовареността и да преминете в режим на оцеляване, за да успеете да свършите всичко. Това не винаги е най-ефективният начин на работа и може да доведе до отлагане на вашите цели.

Поставянето на цели за всеки ден е чудесен начин да останете фокусирани, продуктивни и мотивирани да свършите нещата. Поставянето на ежедневни цели помага на вашите екипи да приоритизират задачите, които трябва да бъдат изпълнени. Няма място за отлагане или забавяне на трудни задачи до края на седмицата. С поставянето на ежедневни цели, големите цели на компанията могат да бъдат разбити на малки, постижими цели за всеки ден. Като се ангажирате с тези малки цели, вие постигате по-големите си цели по-бързо!

С ClickUp можете да създавате папки в таблото, за да проследявате спринтовите цикли, седмичните резултати на служителите и многобройните цели на екипа. Дневните цели могат да се проследяват чрез свързване на задачите с дадена цел. ClickUp ще проследява автоматично напредъка ви с изпълнението на всяка задача. Това е чудесен начин да задавате и проследявате дневните си цели, да наблюдавате напредъка си и да оставате мотивирани и на път през целия ден.

Заключителни думи

Успешното управление на бизнес, който се развива стабилно, изисква упорита работа и търпение. За съжаление, не е възможно да постигнете всичките си цели за една нощ. Однако, като си поставите постижими цели, можете да реализирате мечтите си по-бързо и да постигнете дългосрочен растеж и успех. Затова се регистрирайте в ClickUp още днес и изведете производителността си на ново ниво!