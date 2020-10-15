Как да подобрите продуктивността на персонала при завръщането към офисния живот

След като светът бавно се връща към нормалното след постепенното облекчаване на мерките за карантина, вниманието на много бизнес лидери е насочено към завръщането на служителите им на работното място.

Офисът е ли защитен от COVID? Има ли процедури, които гарантират, че служителите се чувстват комфортно? Какво ще се случи с типичните за работното място „шеги“, с които служителите са свикнали?

Това са въпроси, които много работодатели са си задавали през последните седмици и месеци. В крайна сметка, тяхна основна отговорност е да защитят здравето и безопасността на своите служители. Ако не го направят, резултатът може да бъде катастрофален не само по отношение на задържането на персонала, но и по отношение на продуктивността.

Как работодателите могат да се предпазят от това и да гарантират, че нивото на продуктивност на служителите им ще остане същото, ако не и по-високо от това преди избухването на COVID-19?

Е, тук се включваме ние. Използването на инструменти за управление на офиса, като ClickUp, ви помага да планирате проекти, да графицирате задачи и да управлявате ресурсите си в централизирано работно пространство, където можете да комуникирате и да си сътрудничите с членовете на екипа, независимо дали са се върнали в офиса или сега работят дистанционно.

Присъединете се към нас, за да разгледаме някои ефективни начини, по които работодателите могат да подобрят продуктивността на своите служители при завръщането към офисния живот след COVID.

Преобразувайте работното си място

С въведените мерки за социално дистанциране от 2 метра, можем с увереност да кажем, че работното място ще изглежда много по-различно, когато служителите се върнат.

Работодателите вече трябва да гарантират, че работното място е възможно най-безопасно по отношение на COVID, било то чрез термовизионна камера на входа на служителите на работа, разполагане на бюрата на безопасно разстояние едно от друго или провеждане на обедни почивки по един по един.

Но защо да спират дотук?

Много работници се радват, че могат да се концентрират по време на работа, далеч от разсейващите фактори, с които се сблъскват навън или у дома.

Работодателите трябва да обмислят прилагането на стратегии, свързани с тази идея, когато става въпрос за преустройство на офиса. Един британски производител, Smartlouvre, предлага да се използват стъклени прегради MicroLouvre, за да се гарантира уединение в офиса, тъй като те „придават ново и вълнуващо измерение на естетиката на висококачественото стъкло, проектирано да максимизира както външния вид, така и функционалността“.

Почистете офиса

Макар да звучи доста очевидно, поддържането на чиста офис среда е лесен трик, който може да направи чудеса за нивото на продуктивност на персонала – и сега повече от всякога.

Тъй като наскоро бяхме в разгара на глобална пандемия, чувството за хигиена и лично здраве на всички се засили експоненциално.

Работниците вече ще бъдат по-съзнателни по отношение на средата, в която работят – колкото по-мръсна е тя, толкова по-неудобно ще се чувстват и в резултат на това ще работят по-малко продуктивно.

От принтера до телефона, от мишката до клавиатурата, от хладилника до чайника – в офиса има много места, където се събират микроби, затова работодателите трябва да ги поддържат чисти.

Освен това, за да се предотврати разпространението на болести, независимо дали става въпрос за коронавирус или не, трябва да имате на разположение дезинфектант за ръце и антибактериален гел за ръце.

Комуникирайте с екипа си

След много месеци на самоизолация, служителите с право ще искат да знаят какво се е случвало с бизнеса по време на карантината.

Тъй като пандемията настъпи толкова внезапно, много организации бяха изненадани и бяха принудени постоянно да променят стратегията си, за да се задържат на пазара.

Да не говорим за огромното влияние на схемата за отпуск. Много от служителите, които бяха в отпуск по време на карантината, вероятно сега ще се чувстват изолирани и ще търсят уверения и разяснения за целите на бизнеса след COVID-19.

Работодателите трябва да споделят тази информация със своите служители. Никой – нито работодател, нито служител – не обича да бъде оставен в неведение. Само като работят заедно като екип, служителите могат да бъдат мотивирани да работят продуктивно за компанията.

Освен това, някои компании наскоро нямаха друг избор, освен да преосмислят подхода си към работата, както по отношение на предлаганите услуги, така и по отношение на вътрешните си процеси. Затова е важно да се обмисли как служителите ще реагират на тези промени.

Да речем, че дадена компания е решила да въведе софтуера за продуктивност „всичко в едно“ на ClickUp по време на карантината, за да оптимизира всички свои процеси и да премахне необходимостта от използване на множество приложения. Когато дойде време за завръщане в офиса, служителите на тази компания ще се нуждаят от време, за да се запознаят с новия софтуер, което ще бъде възможно само ако има ефективен канал за комуникация.

Бъдете прозрачни

По отношение на ефективната комуникация, бизнес лидерите трябва да бъдат напълно отворени и прозрачни с персонала си.

В края на краищата, служителите не са глупави. Те осъзнават колко труден е бил периодът, който донесе пандемията от коронавирус, и икономическата несигурност, която ще последва в следващите месеци и години.

Следователно, те имат право да знаят подробностите за това как е било засегнато тяхното работно място.

Независимо дали става дума за значителен спад в приходите, рентабилността, клиентите или броя на служителите, колкото по-честен е работодателят към своите служители, толкова по-мотивирани ще бъдат те да работят по-усилено, за да се върнат там, където са били преди пандемията, или дори да надминат предишните си резултати!

Слушайте

Както вече споменахме, служителите преживяха трудни моменти напоследък поради карантината и – независимо дали на работодателите им харесва или не – понякога личният живот трябва да има предимство пред работата.

Ръководителите трябва да дават пример на своите служители, да се вслушват в техните нужди и да им позволяват да работят по начин, по който се чувстват комфортно.

Ако даден служител се нуждае да работи от дома си два дни в седмицата, за да се съобрази с работното време на детската градина на детето си, например, тогава това трябва да му бъде позволено. Шансовете са, че той ще работи по-усилено и по-бързо, за да благодари на работодателя си, че го е изслушал и му е позволил да съобрази работата си с личния си живот.

По същия начин, ако даден служител не се чувства комфортно да идва в офиса, работодателите трябва да му дадат свободата да работи от дома си или да успокоят притесненията му, като гарантират, че офисът е максимално защитен от COVID.

В заключение

Ето ги и петте ключови начина да гарантирате, че служителите ви ще работят възможно най-продуктивно при завръщането си на работното място.

Всъщност всичко се свежда до това да се почувстват комфортно. Ако не се чувстват така и се притесняват от риска, който завръщането на работа може да представлява за семейството или приятелите им, те няма да могат да се концентрират върху задачите си. Това означава, че в резултат на това производителността им ще пострада.

Чрез въвеждането на отворени и честни средства за комуникация между работниците, персоналът скоро ще се почувства много по-мотивиран да работи най-добре, което ще позволи всички мисли за коронавируса да останат пред вратата на офиса.

