Предимствата от интегрирането на операционна система за работа в работния процес на вашия екип

Какво е първото нещо, което ви идва на ум, когато чуете думите „операционна система за работа“?

Дали това е най-новата версия на платформата на Apple за вашия iPad или Mac Pro? Следващото голямо нещо, което Windows подготвя?

Въпреки че това са операционни системи, те не са непременно работни операционни системи. И макар че обикновената операционна система и работната операционна система имат сходства, те не са едно и също нещо.

Какво е операционна система за дистанционна работа?

Операционната система за дистанционна работа е софтуерна платформа, която предоставя на вашата организация и екип подходящата технологична инфраструктура за безпроблемно изпълнение на проекти, вземане на бързи решения и ефективна комуникация. Обикновено включва функции за отчитане, коментиране и споделяне на файлове, за да улесни ефективното управление на проекти.

Звучи доста удобно, нали?

В тази статия ще научите основните неща за това какво е операционна система за дистанционна работа, защо ви е необходима и как помага на една организация. Ще ви представим и най-добрата операционна система за дистанционна работа, която се предлага днес, за да можете да започнете веднага.

Да започнем!

Какво е операционна система с прости думи?

Операционната система (ОС) на дадено устройство (като компютър с Windows или Mac, мобилно устройство или таблет) позволява на потребителите да взаимодействат с устройството. Тя управлява и изпълнява всички основни функции на това устройство за вас.

Операционната система за дистанционна работа, от друга страна, е различна.

Ако искате да научите повече за обикновените операционни системи, като например петте основни функции на операционната система или кои са четирите типа операционни системи, преминайте към тази секция.

Какво е операционна система за дистанционна работа?

Операционната система за дистанционна работа е софтуерна платформа, която помага на екипите да планират, изпълняват и проследяват работата си.

Тя действа като цифрово работно пространство за организацията, където можете да управлявате задачи, да създавате персонализирани работни процеси и да споделяте файлове, за да сте в крак с вашите проекти и процеси. Повечето всеобхватни операционни системи за работа са комбинация от четирите типа, които споменахме по-горе.

Доста се различава от обичайната операционна система, като Mac OS X, нали?

Тя обаче е подобна на Mac OS в смисъл, че не можете да пускате игри на нея.

Уф.

Знаем какво си мислите:

Проследяване на задачи, комуникация с членовете на екипа, преглед на работните процеси... Вече имам приложения за всички тези неща. Защо все пак ми е необходима операционна система за дистанционна работа?

Разбираме ви.

Днес работните места са препълнени със софтуер, който има за цел да „революционизира“ начина, по който работим.

Но какво става, ако тези приложения, които са предназначени да ускорят работата, всъщност ви забавят?

(Не се притеснявайте, няма да се впускаме в конспиративни теории.)

Ето какво имаме предвид...

Да приемем, че на един служител е възложена следната задача:

Изпращане на имейли

Изготвяне на вътрешно предложение

Създаване на работен процес за нов проект

Ако вашата компания използва различно приложение за трите дейности, това означава три пъти повече време, прекарано в преминаване от прозорец в прозорец, влизане в системата, справяне с забавяния и т.н.

В такъв случай, просто се надяваме, че вашите устройства ще могат да... ъм... издържат на вашето разочарование.

Защото защитните екрани не могат да предпазят вашия Mac или Android устройство от бейзболни бухалки.

От друга страна, операционната система за дистанционна работа обединява множество бизнес функции под един покрив.

Тъй като тя лесно се адаптира към променящите се нужди, няма да се налага да се регистрирате за нови услуги всеки път, когато вашият бизнес се нуждае от нещо различно.

Накратко:

Операционната система за дистанционна работа е цялостно решение, което е по-добро от приложение, предназначено за конкретни задачи.

За кого е предназначена операционната система за дистанционна работа?

Почти всяка компания или проектен екип, който търси унифицирана платформа за всички свои проектни нужди, може да се възползва от използването на операционна система за дистанционна работа. Но за да сте напълно сигурни, ето един полезен списък, с който да откриете отговора:

Има ли вашата компания няколко различни вертикали, които трябва да работят заедно, за да постигнат общи цели?

Искате ли да имате по-бърз достъп до информацията?

Искате ли цялата организация (независимо от големината на екипа) да координира дейността си на една платформа, вместо да работи в изолирани отдели?

Искате ли всички ваши вертикали да следват стандартна бизнес практика като Agile или Scrum

Ако отговорът ви на повечето от тези въпроси е да или дори може би, определено се нуждаете от операционна система за дистанционна работа. Ако не е така, тогава може би не се нуждаете от такава и това е просто още един софтуер, без който можете да се справите.

В крайна сметка, трябва да инвестирате само в инструменти, от които наистина се нуждаете.

Не забравяйте, че новият 75-инчов 4K телевизор изглежда супер привлекателен, докато не осъзнаете, че обикновено завършвате с това, че гледате Netflix сериали на лаптопа си в 3 часа сутринта!

А ако използвате Agile методологии като Scrum или Kanban, прочетете тези статии, за да разберете как подходящата платформа може да ви помогне:

Но това не е единствената причина организацията да премине към операционна система за дистанционна работа.

Най-важната причина да си купите операционна система за дистанционна работа е пред очите ни в този момент: дистанционната работа !

С пандемията от COVID-19, която превърна работата от дома в нова норма, големи технологични компании като Twitter и Facebook вече позволиха на по-голямата част от своите служители да работят от дома си за неопределен период от време.

И как мислите, че управляват своите дистанционни операции?

С операционна система за дистанционна работа!

В края на краищата, няма как да разчитат на телефонни разговори за дистанционно сътрудничество по проекти:

Искате ли да знаете как подходящата операционна система за дистанционна работа може да се справи с такива предизвикателства?

Коя операционна система за дистанционна работа да използвате?

Добре проектирана платформа за операционна система за дистанционна работа може да ускори вашите проекти и да помогне на вашия екип да достигне нови висоти с лекота. А ако търсите операционна система за дистанционна работа, която покрива всичко, от което се нуждаете, не търсете по-далеч от ClickUp!

Какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оценената операционна система за дистанционна работа в света, използвана от високопродуктивни екипи от стартиращи компании до големи компании за разработка на продукти.

А що се отнася до изискванията за операционна система за дистанционна работа, ClickUp е най-добрият универсален вариант!

Тя не само ще подпомага екипа ви при Agile и Scrum проекти, но и ще се занимава с няколко вътрешни функции като съхранение на документи, управление на производителността и много други!

ClickUp е идеалната операционна система за дистанционна работа, с няколко функции за сътрудничество, които решават всички предизвикателства на виртуалните екипи. А ние всички обичаме нашите виртуални екипи!

А що се отнася до съвместимостта на платформите, операционната система за дистанционна работа ClickUp предлага няколко опции, като:

Десктоп приложение за Windows, macOS и Linux

Приложение за iOS (iPhone и iPad) и приложение за Android

Уеб приложение за браузърите Chrome, Firefox, Edge и Safari

Разширение за Chrome за лесно управление на производителността

Независимо от поддържаната операционна система на вашия компютър или мобилно устройство, ClickUp може да се справи с нея.

Можете дори да използвате ClickUp с Google Assistant и Amazon Alexa!

Voice-first + по-интелигентен AI, вграден. Повишете производителността на ClickUp с ClickUp Brain MAX , за да изберете най-добрия модел за скорост, нюанси или дълбочина, и го съчетайте с Talk to Text , така че всеки да може да диктува актуализации, които незабавно се превръщат в задачи, коментари или документи, без да се налага да прекъсвате работата си.

Говорим за максимална съвместимост!

Защо екипът ми трябва да използва операционна система за дистанционна работа?

Операционната система за дистанционна работа добавя стойност към вашия бизнес по 4 уникални начина:

Ето подробен поглед върху всяка функция и как ClickUp ви помага в това:

Функция № 1: Улеснява ефективната комуникация в цялата компания

Твърде много или твърде малко информация е добре познат проблем в съвременната работна среда.

Членовете на екипа или губят концентрация в спирала от ненужни срещи, или продължават да работят в информационни силози.

Операционната система за дистанционна работа е изключително ефективна за избягване на подобни комуникационни проблеми, тъй като улеснява комуникацията в контекста. Всяко съобщение или файл се появява в съответния канал на проекта или екипа, към който принадлежи, което помага на членовете на екипа да си сътрудничат по проекти в реално време.

По този начин никой няма да пропусне важни съобщения, било то за актуализации от клиенти или за Happy Hour Fridays!

Едно от най-големите предизвикателства в бизнеса е ясната и прозрачна комуникация по проектите. А ако сте в отдалечен екип, лошата комуникация може да доведе до пропуснати срокове, лоши продукти и конфликти в екипа.

Но не и ако използвате ClickUp!

Поддържайте достъпни разговорите с раздели за коментари за конкретни задачи в операционната система за дистанционна работа на ClickUp.

Използвайте я, за да:

Водете разговори в реално време за конкретни задачи, дейности или задания

Маркирайте членовете на екипа за важни известия

Споделяйте документи, файлове и подробни инструкции за бързо сътрудничество

Присвойте коментари на конкретен член на екипа, за да не излязат от полезрението му.

Но къде можете да водите разговори, които не са свързани с работата?

Добър въпрос!

Работата от разстояние не е извинение да се откажете от разговорите край машината за вода.

Ето защо ClickUp предоставя място за офисни разговори с функцията Chat view!

Можете да я използвате, за да обсъждате продукти, спринтове, да споделяте код или да говорите безспирно за новия си любим телевизионен сериал.

Разбираме, харесвате „Schitt’s Creek“.

Вече сте го споменавали хиляди пъти.

Освен това, забравете за имейлите и Slack – с мобилното и настолното приложение ClickUp сътрудничеството никога не е било по-лесно.

Функция № 2: Персонализирани работни процеси

Няма да поръчате една и съща пица за всичките си служители, нали?

Искам да кажа, че ако ви харесва ананас на пица, няма проблем, но не насилвайте всички останали да участват в тази пародия...

По същия начин, защо да използвате един и същ работен процес за всички ваши проекти?

Типичният ден в живота на един HR специалист може да започне с подбор на кандидати и да завърши с назначаване на нови служители. Софтуерният инженер обаче ще се нуждае от съвсем различен работен процес.

За щастие, за това не се нуждаете от скъпи персонализирани приложения за работни процеси.

Операционната система за дистанционна работа създава пространство за всички!

Тя ви позволява да създавате персонализирани пътеки според нуждите на вашия проект или екип.

По този начин можете да имате един работен процес за софтуерните си проекти и съвсем друг за продажбите си, и всичко това на една и съща платформа.

Макар че персонализираните работни процеси са важни за всеки екип, те са особено важни за екипите, които работят дистанционно.

Защо?

Тъй като вече не можете да се възползвате от предимството да работите заедно в едно и също пространство, се нуждаете от персонализирани работни процеси, за да отговорите на специфичните изисквания на вашия отдел. По този начин можете да изпълнявате процесите си с минимални затруднения.

За щастие, операционна система за дистанционна работа като ClickUp ви позволява да създавате работни процеси за всеки екип, проект или вертикал с персонализирани статуси.

Най-хубавата част?

Администраторите или мениджърите могат да проследяват напредъка по задачите само с един поглед към статуса на задачата!

Функция № 3: Управление на екип

Когато става дума за управление на екип, ето нещо, което не бихте искали да кажете през 2021 г.:

Съвременното работно място се основава на автономността.

А операционната система за дистанционна работа гарантира точно това!

Мениджърите могат да се справят с ежедневните проблеми с данни за:

Време, необходимо на служителите за изпълнение на задачите

Работа, разпределена на всеки член на екипа

Възможни пречки при изпълнението на задачите

Това ви позволява да предвидите предизвикателствата, преди те да възникнат, и да обмислите начини за справяне с тях, преди да се превърнат в проблем. Естествено, тези данни са жизненоважни за виртуалните екипи, тъй като не можете да разчитате на ежедневни проверки, за да видите какво правят всички.

Освен това, тъй като по-голямата част от тази информация е лесно достъпна, мениджърите или администраторите могат да я използват, за да получат точна информация за производителността на служителите.

Ако искате да управлявате екипа си ефективно, е необходимо членовете на екипа да работят само по толкова задачи, колкото могат да се справят. Това става особено важно за отдалечените екипи, тъй като не можете да провеждате безкрайни срещи за разпределение на работата, за да се уверите, че всеки има адекватна работна натовареност.

За да постигне това, ClickUp създаде Workload view (изглед на натоварването), за да разбере капацитета на вашия екип – което го прави идеалната операционна система за работа от разстояние за управление на ресурсите!

Тя ви предоставя визуални и точни данни за членовете на екипа:

Работно време : времето, през което са на разположение

Задачи : броят задачи, които могат да изпълнят на ден

Точки: използвайте система от точки, за да разберете капацитета им

Комбинирайте това с функциите Dashboards и Pulse на ClickUp, за да получите допълнителна яснота относно натоварването и производителността на вашия екип.

Решение № 2 на ClickUp: Профили

Ако сте ръководител на екип, винаги ще ви е необходима подробна информация за това, върху какво работи всеки член на екипа. Това ще ви помогне да прецените дали им са възложени подходящи задачи и дали имат достатъчно работа.

Това става двойно важно за мениджърите, които работят дистанционно, тъй като вече не можете да отидете до бюрото на член на екипа и да го попитате с какво се занимава!

За щастие, ако търсите операционна система за дистанционна работа, която да ви дава подробна информация за задачите на всеки член на екипа, просто използвайте функцията Профили на ClickUp.

Просто отворете профила на член на екипа в инструмента и ще разберете:

Какви задачи са изпълнили

Над какво работят в момента

Над какво планират да работят

Функция № 4: Автоматизация на процесите

Всички ли са за повторящи се, монотонни задачи?

Операционна система за дистанционна работа: да, да, да!

Операционната система за дистанционна работа може да поеме рутинни задачи като планиране на задачи, въвеждане на данни и всичко друго, което не изисква човешка намеса. Това не само елиминира човешките грешки, но и освобождава вашите ресурси за дейности, които наистина имат значение.

Докато повечето работни операционни системи се предлагат с настройки за автоматизация по подразбиране, една страхотна операционна система за дистанционна работа, като ClickUp, ще ви позволи да създадете своя собствена автоматизация на процесите.

Решението на ClickUp: над 50 автоматизации на задачи

Вероятно разчитате силно на софтуер за управление на проектите си. Това важи с още по-голяма сила, ако сте част от виртуален екип.

И това е добре.

Защото за разлика от хората, софтуерът може да автоматизира нещата, за да ви улесни живота толкова много.

С операционна система за дистанционна работа като ClickUp можете да автоматизирате над 50 повтарящи се задачи, като дефинирате подробни инструкции (тригери и действия) за конкретната задача.

След това просто седнете, вземете чаша кафе и се насладете на магията на ClickUp!

Ето някои от операционните системи за дистанционна работа, които можете да използвате:

Маркирайте задачата като с висок приоритет , когато наближава крайният срок

Създайте нови подзадачи, след като ги възложите на член на екипа

Публикувайте коментар, когато статуса на задачата се промени

Има и множество автоматизации с външни приложения като Bugsnag, GitHub и Calendly.

Кликнете тук, за да научите повече за книгата с автоматизации на ClickUp.

ClickUp няма да бъде единственият инструмент, от който се нуждаете, ако предлагаше само тези четири операционни системи за дистанционна работа, нали?

Именно затова списъкът ни с функции не спира дотук.

Ето кратък списък с някои от предимствата, които ще получите с тази операционна система за дистанционна работа:

Mind Maps : създавайте свободни Mind Maps за планиране и организация

Входяща поща : създайте свои собствени напомняния в опростена работна зона, специално за вас.

Приоритети : помогнете на членовете на екипа да се заемат първо с най-важните задачи

Цели : разделите целите си за спринта на по-малки, постижими цели.

Бележник: записвайте идеи или подробни инструкции с бележника на таблото си.

Достъп до тези и много други нови функции имате в най-новата версия на настолната, уеб и мобилната апликация на ClickUp за вашите iOS или Android устройства.

Често задавани въпроси за операционните системи

Кои са 5-те основни функции на една операционна система?

Това са петте основни функции на една операционна система:

Управление на файловата система и различни ресурси на компютъра, като клавиатура, екран, мишка и др.

Предоставяне на потребителски интерфейс за по-добра функционална достъпност

Разпределяне и управление на паметта на процесора при изпълнение на приложения

Поддръжка и отстраняване на грешки

Контрол на компютърния хардуер и драйверите

Какви са 4-те типа операционни системи?

На пазара се предлагат основно четири вида операционни системи:

Операционна система за пакетна обработка : обработва сходни задачи/програми като един пакет

Операционна система за споделяне на време : позволява на няколко души да използват системата едновременно.

Разпределена операционна система : включва група от взаимосвързани системи, които работят заедно.

Операционна система в реално време: обработва задачи или данни в определен момент от времето.

И тъй като компаниите постоянно отговарят на нови заявки и оплаквания от клиенти, те непрекъснато усъвършенстват тези операционни системи.

Това е една от причините, поради които те пускат толкова много актуализации – за да се уверят, че не използвате по-стара версия на поддържаната операционна система.

(Понякога са малко прекалено настойчиви с тези безкрайни актуализации, но това е за добро, нали?)

Заключение

Използването на операционна система за работа е най-бързият начин да повишите гъвкавостта на екипа и да го подготвите за всякакви предизвикателства, които могат да възникнат. А ако сте екип, който работи дистанционно, наличието на операционна система за дистанционна работа, която да обедини всички ваши проектни дейности онлайн, е от съществено значение.

Но при наличието на стотици оферти за операционни системи за дистанционна работа, коя инструмент да изберете?

Просто: ClickUp!

Когато става въпрос за максимална функционалност и съвместимост на операционната система за дистанционна работа, ClickUp е истинският майстор в тази област. От дистанционно сътрудничество до проследяване на производителността, ClickUp има всичко от което се нуждаете.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на магията на най-добрата операционна система за дистанционна работа!