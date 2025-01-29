10-те най-добри софтуера за управление на ИТ операции през 2025 г. (рецензии и цени)

Здравейте, ИТ шампиони! Вие сте нашите спасители. Обръщаме се към вас, когато интернетът в офиса не работи, конфигурациите на сървърите се объркват и приложенията продължават да се сриват без причина. Изглежда, че имате решение за всеки проблем.

Но? ?

Но сигурно е трудно да се справяте с толкова много проблеми всеки ден, нали?

Макар че не можем да ви освободим от цялата тежест, можем да ви дадем някои препоръки за софтуерни решения, които да ви помогнат. Ето кратко представяне на 10-те най-добри софтуера за управление на ИТ операции през 2024 г. Но първо...

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на ИТ операции?

Ето един полезен списък, който ще ви помогне да изберете най-добрия софтуер за управление на ИТ операции:

Функционалност : Изберете инструмент за управление на ИТ операциите с функции и възможности, които отговарят на : Изберете инструмент за управление на ИТ операциите с функции и възможности, които отговарят на вашите нужди и цели в областта на ИТ операциите . Например, ако имате нужда да наблюдавате производителността на мрежата си, потърсете инструменти за управление на ИТ операциите, които могат да предоставят видимост в реално време, предупреждения и отчети.

Леснота на използване : Инструментите за ИТ операции трябва да са лесни за инсталиране, конфигуриране и използване. Изберете такъв с удобен за ползване интерфейс, интуитивна навигация, : Инструментите за ИТ операции трябва да са лесни за инсталиране, конфигуриране и използване. Изберете такъв с удобен за ползване интерфейс, интуитивна навигация, ясна документация и който се интегрира добре с вашите съществуващи системи.

Мащабируемост : Най-добрите решения за управление на операциите трябва да се справят с растежа и сложността на вашата ИТ среда, като се мащабират нагоре или надолу : Най-добрите решения за управление на операциите трябва да се справят с растежа и сложността на вашата ИТ среда, като се мащабират нагоре или надолу в зависимост от промените в ИТ операциите и ресурсите . Те трябва да могат да поддържат и нови технологии като облак, IoT, AI и 5G.

Сигурност: Най-важното е, че вашата ИТ инфраструктура трябва да бъде защитена от кибератаки и заплахи. Търсете надеждни функции за сигурност като криптиране, удостоверяване, оторизация и одит. Проверете също дали отговаря на стандартите и регламентите за сигурност, като GDPR, HIPAA и PCI DSS.

Като имате предвид тези ключови характеристики, ще намерите идеалния софтуер за управление на ИТ операции, с който да разрешавате бързо проблемите и да поддържате здрава ИТ инфраструктура.

10 най-добри софтуерни решения за управление на ИТ операции

1. ClickUp

Разгледайте ClickUp, за да управлявате вашите ИТ проекти с помощта на изкуствен интелект, над 15 изгледа и автоматизация на задачите

Платформата за управление на проекти на ClickUp за софтуерни екипи ви позволява да планирате, проследявате и управлявате вашите ИТ операции от разстояние.

С над 35 ClickApps и стотици шаблони за управление на ИТ операции, които могат да бъдат персонализирани за вашите проекти, ClickUp предлага една от най-добрите унифицирани платформи за управление на ИТ операции.

Повишете производителността с колективно управление на задачите чрез разпределяне на задачи, маркиране на коментари и споделяне на екранни записи в една платформа

Създавайте задачи в ClickUp и присвоявайте категории, за да проследявате инциденти като прекъсвания на сървъра, софтуерни грешки и хардуерни повреди. Общувайте с вашия ИТ екип и заинтересованите страни чрез чат, коментари и споделяне на файлове.

Какво още? Документирайте вашите ИТ процеси като въвеждане, одобрение на промени, тестване на версии и други в ClickUp Docs, за да може всеки да разполага с контекста. Можете дори да свържете Docs и задачите, за да изпълнявате работни потоци и да оптимизирате управлението на инциденти с вашия екип. Добавете джаджи, за да актуализирате работните потоци, да променяте статуса на проектите и други – всичко това в рамките на вашия редактор.

Най-добрите функции на ClickUp

Изтеглете този шаблон Документирайте, проследявайте и разрешавайте инциденти бързо и ефективно с шаблона за доклад за ИТ инциденти на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Изисква време и усилия за настройка и персонализиране

Сравнително стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: 5 долара на член (наличен във всички платени планове) 5 долара на член (наличен във всички платени планове)

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (3900+ рецензии)

2. Connecteam

чрез Connecteam

Connecteam е цялостно решение за управление на операциите. Това означава, че неговите функции не се ограничават до ИТ операциите, а се разпростират и върху управлението на задачи и екипи. Например, той ви позволява да създавате задачи и списъци за проверка, да задавате крайни срокове и да създавате отчети за ефективността.

Той също така елиминира зависимостта на компаниите от ИТ, като предоставя директен достъп до знанията, ресурсите и контактите на компанията на едно място, без риск от изтичане на данни или нарушения на сигурността.

Той е лесен за използване и може да се персонализира за бизнеса на всякакъв мащаб. Connecteam е добър избор за мениджърите на разпръснати и мултифункционални екипи, за да оптимизират сътрудничеството и поддържат продуктивността.

Най-добрите функции на Connecteam

Комуникирайте лесно с членовете на вашия ИТ екип чрез чат на живо, новини от компанията, анкети и др.

Организирайте ежедневните си ИТ операции, като създаване и възлагане на задачи, попълване на формуляри и контролни списъци, както и докладване на проблеми и инциденти, на едно място

Проследявайте напредъка и състоянието на всяка задача и формуляр и получавайте отчети в реално време от полето

Създавайте и изпращайте графици, проследявайте работното време с GPS локация и географски ограничения и експортирайте табели за отчитане на работното време за изчисляване на заплатите

Въведете, обучете и развийте уменията и знанията на вашия ИТ екип с функции за развитие на служителите, включително мобилни курсове

Ограничения на Connecteam

Ограничени функции в безплатния план

Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи (по-малко от 30 потребители)

Няма вградена интеграция с популярни инструменти за управление на ИТ услуги, като Jira, Zendesk или ServiceNow

Цени на Connecteam

Малък бизнес: Безплатно (до 10 потребители)

Базов: 29 $/месец

Разширено: 49 $/месец

Експерт: 99 $/месец

Всички платени планове предлагат отстъпка за 30+ потребители

Оценки и ревюта на Connecteam

G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (310+ рецензии)

3. ServiceNow

чрез ServiceNow

Софтуерът ServiceNow е като голяма кутия с инструменти ⚒️, която помага за оптимизиране на редица функции за предприятия, включително управление на ИТ операции, управление на ИТ услуги, управление на обслужването на клиенти, предоставяне на HR услуги, операции по сигурността и др.

Решението за управление на ИТ операциите на ServiceNow използва изкуствен интелект, за да идентифицира и решава проблеми с автоматизирани работни потоци между екипите, преди те да възникнат.

От създаването на персонализирани формуляри и управлението на работниците на смени до автоматизирането на задачите при инциденти и генерирането на аналитични отчети, този софтуер предоставя решения за хипергрижа за вашите нужди в областта на управлението на ИТ операциите.

Освен това можете да адаптирате инструментите и работните процеси в софтуера според вашите нужди. ServiceNow се гордее с това, че сред потребителите му са Microsoft, Adobe и NASA!

Най-добрите функции на ServiceNow

Получете пълна видимост на вашата ИТ инфраструктура, включително локални, виртуализирани, облачни и безсервърни среди

Наблюдавайте състоянието и производителността на вашите ИТ услуги и приложения, идентифицирайте и разрешавайте проблеми и оптимизирайте достъпността и надеждността на услугите

Използвайте изкуствен интелект и машинно обучение, за да анализирате данни, да намалите шума и да предвидите проблеми

Използвайте планиране на сценарии и анализ „ако-тогава“, за да сравните различни опции и да вземете решения, основани на данни

Интегрирайте го с вашия съществуващ ИТ стек, включително инструменти за мониторинг, облачни платформи, безсервърна инфраструктура и софтуер за управление на активи

Ограничения на ServiceNow

Липса на съвместимост с избрани по-стари или персонализирани системи. Необходими са подходящи инструменти и видимост, за да се справите със сложността и динамиката на избрани облачни и DevOps среди

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (210+ рецензии)

4. SolarWinds

чрез SolarWinds

SolarWinds е софтуерно решение за управление на ИТ стека, което ви помага да ускорите отстраняването на проблеми и намирането на решения.

Мощните му табла ви позволяват да наслагвате показатели за производителността от различни източници – мрежа, виртуализация и съхранение – за да получите видимост в реално време за състоянието и производителността на вашата ИТ среда.

От мониторинг на производителността на инфраструктурата на сървърите до одит на сигурността, това е софтуер, на който се доверяват много от компаниите в класацията Fortune 500.

Най-добрите функции на SolarWinds

Наблюдавайте и управлявайте приложенията и инфраструктурата в мулти-клауд и мулти-премис архитектури

Опростете управлението на ИТ операциите чрез унифицирана платформа с цялостна видимост на състоянието и предупреждения

Оптимизирайте производителността на вашите бази данни, уеб приложения, сървъри, контейнери, съхранение и мрежова инфраструктура с предсказуема интелигентност и практически препоръки

Защитете мрежите от вътрешни и външни заплахи, като съпоставяте логове и събития, инсталирате софтуерни кръпки и проследявате промените в сървърите

Ограничения на SolarWinds

Ограничени интеграции за избрани инструменти на трети страни

Някои потребители са съобщили за проблеми с мащабируемостта, като бавно време за реакция, висока консумация на ресурси или ограничен капацитет

Цени на SolarWinds

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на SolarWinds

G2: 4,3/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (560+ рецензии)

5. Zluri

чрез Zluri

Търсите инструмент за управление на ИТ операциите, с който да оптимизирате използването на SaaS? Не търсете повече, Zluri е точно за вас.

Zluri помага на ИТ екипите да откриват, оптимизират, защитят и управляват всички SaaS приложения в дадена организация от един единствен контролен панел.

Предимствата? Намалено разрастване на SaaS, липса на сенчеви ИТ и зомби разходи, както и сигурно управление на достъпа.

Zluri предлага и решения за управление на идентичността за предприятия. С автоматизацията на повтарящи се задачи като снабдяване, назначаване, освобождаване и преглед на достъпа, Zluri спестява на ИТ екипите тежка работа.

Друга полезна функция е възможността да създавате редактируеми „плейбуци“ за работния процес, за да стандартизирате повтарящите се действия.

Най-добрите функции на Zluri

Открийте и проследявайте всички SaaS приложения, използвани в организацията

Анализирайте и оптимизирайте договорите на различни SaaS приложения, като идентифицирате потенциални икономии и възможности за консолидация

Автоматизирайте предоставянето и отнемането на достъп до SaaS за потребителите и налагайте политики и стандарти за съответствие

Интегрирайте с различни SaaS приложения, като Asana, Webex и Todoist, и осигурете унифициран табло и стабилна система за отчитане

Ограничения на Zluri

Отнемащо време и предизвикателно внедряване в сложни SaaS системи

Липсва интеграция с популярни инструменти, като JIRA и GIT, между другите

Сложен процес на въвеждане и понякога прекалено сложен интерфейс

Цени на Zluri

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Zluri

G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

6. Splunk

чрез Splunk

Splunk е инструмент за управление на ИТ операции, който използва AIOps за прогнозиране, откриване и разрешаване на инциденти. Той ви помага да разберете данните за ИТ инфраструктурата в реално време, като логове, събития, метрики и предупреждения. Най-добрите му функции включват ориентирани към услугите табла, прогнозни анализи и интелигентно управление на инциденти.

Той е и мащабируем, способен да обработва всякакъв тип и обем данни от различни източници, като уебсайтове, приложения, сензори и устройства.

Най-добрите функции на Splunk

Приложения, добавки и предварително пакетирани съдържания за конкретни случаи на употреба в ИТ операциите, като прогнозно управление или анализ на събития

Триаж, базиран на KPI, за приоритизиране на решаването на критични проблеми

Инструменти и рамки за машинно обучение за създаване и внедряване на персонализирани модели или използване на предварително създадените модели на Splunk

Ограничения на Splunk

Може да бъде скъп за големи обеми данни

Оптимизирането за скорост може да бъде трудно. Тъй като Splunk използва патентован език за търсене, наречен SPL (Search Processing Language), за да търси и манипулира данни, е необходимо да владеете писането на SPL заявки.

Цени на Splunk

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Splunk

G2: 4,3/5 (над 460 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

7. Odoo

чрез Odoo

Odoo е пакет от софтуер за управление на бизнеса, който предлага бизнес приложения с отворен код за различни операции, като счетоводство, продажби, услуги, финанси, маркетинг и др. Можете да персонализирате Odoo според вашите специфични нужди, да получите достъп до изходния код и да го модифицирате, за да го интегрирате с вашите съществуващи инструменти и системи.

Въпреки това, пакетът счетоводни приложения на Odoo обхваща само финансовите аспекти на основното управление на ИТ активи. Ако търсите пълноценно приложение за управление на ИТ операции, ще трябва да изтеглите допълнителни модули или приложения от екосистемата на Odoo.

Най-добрите функции на Odoo

Проследявайте и управлявайте вашите ИТ активи, като компютри, сървъри, принтери и др.

Разпределяйте активи на служители, местоположения или отдели и следете техния статус, гаранция и амортизация

Планирайте и извършвайте превантивна и коригираща поддръжка на вашето ИТ оборудване

Обработвайте заявки за ИТ услуги от вашите служители или клиенти. Създавайте билети, възлагайте задачи на агенти и проследявайте времето за разрешаване и нивото на удовлетвореност за всяка заявка.

Управлявайте ИТ проекти с гъвкави методологии като Scrum или Kanban

Ограничения на Odoo

Сложната инсталация и стръмната крива на обучение. Може да се наложи да наемете разработчик или консултант, който да ви помогне да настроите и персонализирате Odoo.

Въпреки че е персонализируем, Odoo не предлага на потребителите възможност да променят съществуващите изгледи и модели и страда от липса на поддръжка за наследяване и полиморфизъм.

Цени на Odoo

Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Odoo

G2: 4,3/5 (870++ рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (750+ рецензии)

8. ManageEngine OpManager

чрез ManageEngine

ManageEngine OpManager е софтуер за мониторинг на мрежи и сървъри, който използва подход, базиран на AIOps, за да ви помогне с управлението на мрежи, управлението на съхранението, управлението на центрове за данни и управлението на грешки и производителност.

OpManager може да ви покаже колко бърза е вашата мрежа, колко данни се изпращат и получават, колко място остава на вашите сървъри и дали има проблеми или грешки.

Той разполага с ефективна система за предупреждение и сигурност с механизъм за откриване на нелегитимни устройства и криминалистичен анализ на логовете, за да сигнализира за всякакви компромиси.

Най-добрите функции на OpManager

Получете информация в реално време за състоянието и производителността на вашата мрежа с над 2000 показателя и интуитивни табла, графики и отчети. Откривайте и отстранявайте проблеми в мрежата с предупреждения, аларми и анализ на основните причини, преди те да повлияят на вашия бизнес.

Оптимизирайте мрежовите си ресурси и планирайте капацитета с анализ на мрежовия трафик, управление на конфигурацията на устройствата и мониторинг на производителността

Самостоятелна инсталация с удобни инструменти за настройка и инструкции

Интегрирайте с други продукти на ManageEngine и инструменти на трети страни

Ограничения на OpManager

Може да бъде скъпо и отнемащо време в облачни или хибридни ИТ среди

Ограничена API интеграция с някои мрежови устройства

Няма вградени функции за управление на защитата на защитната стена

Цени на OpManager

Персонализирани цени

Оценки и ревюта за OpManager

G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (80+ рецензии)

9. SafetyCulture

чрез SafetyCulture

SafetyCulture (по-рано iAuditor) е платформа за управление на работната среда, фокусирана върху четири основни предложения: управление на здравето и безопасността, управление на риска и съответствие, оперативна ефективност и решения за околната среда и устойчивост. Тя ви позволява да създавате и попълвате цифрови контролни списъци, инспекции, одити и други процеси, за да подобрите качеството на резултатите от работата, да стимулирате ангажираността на служителите и да насърчите култура на безопасност във вашата организация.

Този софтуер, базиран в облака, е оптимизиран за безопасност, достъпност, мащабируемост и съответствие. Можете също да използвате сензори, интеграции и изкуствен интелект, за да подобрите операциите си.

Най-добрите функции на SafetyCulture

Намерете области за подобрение по отношение на безопасността, качеството, съответствието и производителността, за да оптимизирате ИТ процесите си и да намалите разходите

Разпределяйте задачи, докладвайте проблеми, управлявайте активи, обучавайте екипа си и комуникирайте с него чрез платформата

Наблюдавайте вашите ИТ активи, оборудване и системи с помощта на сензори и телематика за бързо откриване и разрешаване на проблеми

Ограничения на SafetyCulture

Ограничава се предимно до операции, свързани със здравето и безопасността , и може да не обхваща всички аспекти на управлението на ИТ операциите

Случайни бъгове

Цени на SafetyCulture

Премиум: 19 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на SafetyCulture

G2 : 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 190 рецензии)

10. Scoro

чрез Scoro

Софтуерът за управление на работата Scoro се рекламира като цялостно решение за управление на целия жизнен цикъл на вашите проекти.

Той ви позволява да планирате и проследявате вашите проекти, задачи, време, бюджет, фактури и отчети на едно място. Можете също така да проследявате подробно фактурираното и нефактурираното време и да наблюдавате използването и капацитета на вашия екип.

С цялостната система за управление на работата на Scoro можете да правите всичко – от продажби и CRM до фактуриране и управление на разходите.

Scoro насърчава сътрудничеството с вашия екип и клиенти, за да организирате, подобрите ефективността и увеличите рентабилността.

Най-добрите функции на Scoro

Споделен календар на екипа и диаграми на Гант

Автоматизирайте фактурирането и напомнянията за плащане

Отчети и табла в реално време, които помагат за прогнозиране на ресурсите

Интегрирайте с други инструменти и приложения, като Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive и други

Ограничения на Scoro

Твърде сложен и богат на функции за по-малки проекти

Липса на интеграция с популярни платформи като Slack, Asana и Trello

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи

Цени на Scoro

Essential: 26 долара на месец на потребител

Стандартен: 37 долара на потребител на месец

Pro: 63 долара на потребител на месец

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Всички планове изискват минимум 5 потребители

Оценки и ревюта за Scoro

G2: 4,5/5 (390+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 230 рецензии)

Опростете управлението на ИТ операциите с ClickUp

Плавното управление на ИТ операциите изисква ефективно планиране, непрекъснато наблюдение и контрол, както и посветени усилия на екипа. За да улесните процеса, дайте приоритет на гъвкав, мащабируем софтуер с мощни функции за сътрудничество – софтуер като ClickUp.

ClickUp не е обикновен инструмент за управление на проекти. Той е мощен съюзник за подобряване на управлението на ИТ операциите с функции като зависимости, етикети, множество изпълнители и приоритети, за да се гарантира гладко изпълнение и отчетност за всеки ИТ проблем.

С над 1000 интеграции, той ще се впише в съществуващата ви ИТ инфраструктура и може да бъде персонализиран според начина, по който вашата компания управлява ИТ операциите.

Чрез централизиране на проследяването на активи, управлението на промените, мониторинга на предупрежденията, документацията и др. в гъвкава платформа като ClickUp, ИТ лидерите могат да оптимизират работните процеси, да увеличат навременното изпълнение на проектите с до 35%, да улеснят сътрудничеството между екипите и да постигнат по-надеждни операции.

? Опитайте ClickUp днес и се убедете сами.