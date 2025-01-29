10-те най-добри софтуера за управление на ИТ операции през 2025 г. (рецензии и цени)

Здравейте, ИТ шампиони! Вие сте нашите спасители. Обръщаме се към вас, когато интернетът в офиса не работи, конфигурациите на сървърите се объркват и приложенията продължават да се сриват без причина. Изглежда, че имате решение за всеки проблем.
Но? ?
Но сигурно е трудно да се справяте с толкова много проблеми всеки ден, нали?
Макар че не можем да ви освободим от цялата тежест, можем да ви дадем някои препоръки за софтуерни решения, които да ви помогнат. Ето кратко представяне на 10-те най-добри софтуера за управление на ИТ операции през 2024 г. Но първо...
Какво трябва да търсите в софтуера за управление на ИТ операции?
Ето един полезен списък, който ще ви помогне да изберете най-добрия софтуер за управление на ИТ операции:
- Функционалност: Изберете инструмент за управление на ИТ операциите с функции и възможности, които отговарят на вашите нужди и цели в областта на ИТ операциите. Например, ако имате нужда да наблюдавате производителността на мрежата си, потърсете инструменти за управление на ИТ операциите, които могат да предоставят видимост в реално време, предупреждения и отчети.
- Леснота на използване: Инструментите за ИТ операции трябва да са лесни за инсталиране, конфигуриране и използване. Изберете такъв с удобен за ползване интерфейс, интуитивна навигация, ясна документация и който се интегрира добре с вашите съществуващи системи.
- Мащабируемост: Най-добрите решения за управление на операциите трябва да се справят с растежа и сложността на вашата ИТ среда, като се мащабират нагоре или надолу в зависимост от промените в ИТ операциите и ресурсите. Те трябва да могат да поддържат и нови технологии като облак, IoT, AI и 5G.
- Сигурност: Най-важното е, че вашата ИТ инфраструктура трябва да бъде защитена от кибератаки и заплахи. Търсете надеждни функции за сигурност като криптиране, удостоверяване, оторизация и одит. Проверете също дали отговаря на стандартите и регламентите за сигурност, като GDPR, HIPAA и PCI DSS.
Като имате предвид тези ключови характеристики, ще намерите идеалния софтуер за управление на ИТ операции, с който да разрешавате бързо проблемите и да поддържате здрава ИТ инфраструктура.
10 най-добри софтуерни решения за управление на ИТ операции
1. ClickUp
Платформата за управление на проекти на ClickUp за софтуерни екипи ви позволява да планирате, проследявате и управлявате вашите ИТ операции от разстояние.
С над 35 ClickApps и стотици шаблони за управление на ИТ операции, които могат да бъдат персонализирани за вашите проекти, ClickUp предлага една от най-добрите унифицирани платформи за управление на ИТ операции.
Създавайте задачи в ClickUp и присвоявайте категории, за да проследявате инциденти като прекъсвания на сървъра, софтуерни грешки и хардуерни повреди. Общувайте с вашия ИТ екип и заинтересованите страни чрез чат, коментари и споделяне на файлове.
Какво още? Документирайте вашите ИТ процеси като въвеждане, одобрение на промени, тестване на версии и други в ClickUp Docs, за да може всеки да разполага с контекста. Можете дори да свържете Docs и задачите, за да изпълнявате работни потоци и да оптимизирате управлението на инциденти с вашия екип. Добавете джаджи, за да актуализирате работните потоци, да променяте статуса на проектите и други – всичко това в рамките на вашия редактор.
Най-добрите функции на ClickUp
- Интеграции, работни потоци и тригери за автоматизиране и опростяване на процесите за докладване на грешки
- Изберете от над 15 изгледа на ClickUp, като списъци, табла, календари, времеви линии и други, за да получите пълна видимост на компонентите на вашата ИТ инфраструктура, включително мрежи, устройства, сървъри и приложения.
- Създавайте и споделяйте организирани документи, уикита и бази от знания с ClickUp Docs
- Шаблони и SOP на ClickUp за отчитане, проследяване и приоритизиране на бъгове, грешки и други проблеми. Опитайте шаблона за отчитане на ИТ инциденти на ClickUp, за да започнете!
Ограничения на ClickUp
- Изисква време и усилия за настройка и персонализиране
- Сравнително стръмна крива на обучение
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Без ограничения: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI: 5 долара на член (наличен във всички платени планове)
Оценки и ревюта за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ рецензии)
2. Connecteam
Connecteam е цялостно решение за управление на операциите. Това означава, че неговите функции не се ограничават до ИТ операциите, а се разпростират и върху управлението на задачи и екипи. Например, той ви позволява да създавате задачи и списъци за проверка, да задавате крайни срокове и да създавате отчети за ефективността.
Той също така елиминира зависимостта на компаниите от ИТ, като предоставя директен достъп до знанията, ресурсите и контактите на компанията на едно място, без риск от изтичане на данни или нарушения на сигурността.
Той е лесен за използване и може да се персонализира за бизнеса на всякакъв мащаб. Connecteam е добър избор за мениджърите на разпръснати и мултифункционални екипи, за да оптимизират сътрудничеството и поддържат продуктивността.
Най-добрите функции на Connecteam
- Комуникирайте лесно с членовете на вашия ИТ екип чрез чат на живо, новини от компанията, анкети и др.
- Организирайте ежедневните си ИТ операции, като създаване и възлагане на задачи, попълване на формуляри и контролни списъци, както и докладване на проблеми и инциденти, на едно място
- Проследявайте напредъка и състоянието на всяка задача и формуляр и получавайте отчети в реално време от полето
- Създавайте и изпращайте графици, проследявайте работното време с GPS локация и географски ограничения и експортирайте табели за отчитане на работното време за изчисляване на заплатите
- Въведете, обучете и развийте уменията и знанията на вашия ИТ екип с функции за развитие на служителите, включително мобилни курсове
Ограничения на Connecteam
- Ограничени функции в безплатния план
- Цените могат да бъдат високи за по-малки екипи (по-малко от 30 потребители)
- Няма вградена интеграция с популярни инструменти за управление на ИТ услуги, като Jira, Zendesk или ServiceNow
Цени на Connecteam
- Малък бизнес: Безплатно (до 10 потребители)
- Базов: 29 $/месец
- Разширено: 49 $/месец
- Експерт: 99 $/месец
- Всички платени планове предлагат отстъпка за 30+ потребители
Оценки и ревюта на Connecteam
- G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (310+ рецензии)
3. ServiceNow
Софтуерът ServiceNow е като голяма кутия с инструменти ⚒️, която помага за оптимизиране на редица функции за предприятия, включително управление на ИТ операции, управление на ИТ услуги, управление на обслужването на клиенти, предоставяне на HR услуги, операции по сигурността и др.
Решението за управление на ИТ операциите на ServiceNow използва изкуствен интелект, за да идентифицира и решава проблеми с автоматизирани работни потоци между екипите, преди те да възникнат.
От създаването на персонализирани формуляри и управлението на работниците на смени до автоматизирането на задачите при инциденти и генерирането на аналитични отчети, този софтуер предоставя решения за хипергрижа за вашите нужди в областта на управлението на ИТ операциите.
Освен това можете да адаптирате инструментите и работните процеси в софтуера според вашите нужди. ServiceNow се гордее с това, че сред потребителите му са Microsoft, Adobe и NASA!
Най-добрите функции на ServiceNow
- Получете пълна видимост на вашата ИТ инфраструктура, включително локални, виртуализирани, облачни и безсервърни среди
- Наблюдавайте състоянието и производителността на вашите ИТ услуги и приложения, идентифицирайте и разрешавайте проблеми и оптимизирайте достъпността и надеждността на услугите
- Използвайте изкуствен интелект и машинно обучение, за да анализирате данни, да намалите шума и да предвидите проблеми
- Използвайте планиране на сценарии и анализ „ако-тогава“, за да сравните различни опции и да вземете решения, основани на данни
- Интегрирайте го с вашия съществуващ ИТ стек, включително инструменти за мониторинг, облачни платформи, безсервърна инфраструктура и софтуер за управление на активи
Ограничения на ServiceNow
- Липса на съвместимост с избрани по-стари или персонализирани системи. Необходими са подходящи инструменти и видимост, за да се справите със сложността и динамиката на избрани облачни и DevOps среди
Цени на ServiceNow
- Персонализирани цени
Оценки и ревюта за ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (над 1700 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (210+ рецензии)
4. SolarWinds
SolarWinds е софтуерно решение за управление на ИТ стека, което ви помага да ускорите отстраняването на проблеми и намирането на решения.
Мощните му табла ви позволяват да наслагвате показатели за производителността от различни източници – мрежа, виртуализация и съхранение – за да получите видимост в реално време за състоянието и производителността на вашата ИТ среда.
От мониторинг на производителността на инфраструктурата на сървърите до одит на сигурността, това е софтуер, на който се доверяват много от компаниите в класацията Fortune 500.
Най-добрите функции на SolarWinds
- Наблюдавайте и управлявайте приложенията и инфраструктурата в мулти-клауд и мулти-премис архитектури
- Опростете управлението на ИТ операциите чрез унифицирана платформа с цялостна видимост на състоянието и предупреждения
- Оптимизирайте производителността на вашите бази данни, уеб приложения, сървъри, контейнери, съхранение и мрежова инфраструктура с предсказуема интелигентност и практически препоръки
- Защитете мрежите от вътрешни и външни заплахи, като съпоставяте логове и събития, инсталирате софтуерни кръпки и проследявате промените в сървърите
Ограничения на SolarWinds
- Ограничени интеграции за избрани инструменти на трети страни
- Някои потребители са съобщили за проблеми с мащабируемостта, като бавно време за реакция, висока консумация на ресурси или ограничен капацитет
Цени на SolarWinds
- Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта на SolarWinds
- G2: 4,3/5 (над 700 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (560+ рецензии)
5. Zluri
Търсите инструмент за управление на ИТ операциите, с който да оптимизирате използването на SaaS? Не търсете повече, Zluri е точно за вас.
Zluri помага на ИТ екипите да откриват, оптимизират, защитят и управляват всички SaaS приложения в дадена организация от един единствен контролен панел.
Предимствата? Намалено разрастване на SaaS, липса на сенчеви ИТ и зомби разходи, както и сигурно управление на достъпа.
Zluri предлага и решения за управление на идентичността за предприятия. С автоматизацията на повтарящи се задачи като снабдяване, назначаване, освобождаване и преглед на достъпа, Zluri спестява на ИТ екипите тежка работа.
Друга полезна функция е възможността да създавате редактируеми „плейбуци“ за работния процес, за да стандартизирате повтарящите се действия.
Най-добрите функции на Zluri
- Открийте и проследявайте всички SaaS приложения, използвани в организацията
- Анализирайте и оптимизирайте договорите на различни SaaS приложения, като идентифицирате потенциални икономии и възможности за консолидация
- Автоматизирайте предоставянето и отнемането на достъп до SaaS за потребителите и налагайте политики и стандарти за съответствие
- Интегрирайте с различни SaaS приложения, като Asana, Webex и Todoist, и осигурете унифициран табло и стабилна система за отчитане
Ограничения на Zluri
- Отнемащо време и предизвикателно внедряване в сложни SaaS системи
- Липсва интеграция с популярни инструменти, като JIRA и GIT, между другите
- Сложен процес на въвеждане и понякога прекалено сложен интерфейс
Цени на Zluri
- Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта на Zluri
- G2: 4,8/5 (над 100 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)
6. Splunk
Splunk е инструмент за управление на ИТ операции, който използва AIOps за прогнозиране, откриване и разрешаване на инциденти. Той ви помага да разберете данните за ИТ инфраструктурата в реално време, като логове, събития, метрики и предупреждения. Най-добрите му функции включват ориентирани към услугите табла, прогнозни анализи и интелигентно управление на инциденти.
Той е и мащабируем, способен да обработва всякакъв тип и обем данни от различни източници, като уебсайтове, приложения, сензори и устройства.
Най-добрите функции на Splunk
- Приложения, добавки и предварително пакетирани съдържания за конкретни случаи на употреба в ИТ операциите, като прогнозно управление или анализ на събития
- Триаж, базиран на KPI, за приоритизиране на решаването на критични проблеми
- Инструменти и рамки за машинно обучение за създаване и внедряване на персонализирани модели или използване на предварително създадените модели на Splunk
Ограничения на Splunk
- Може да бъде скъп за големи обеми данни
- Оптимизирането за скорост може да бъде трудно. Тъй като Splunk използва патентован език за търсене, наречен SPL (Search Processing Language), за да търси и манипулира данни, е необходимо да владеете писането на SPL заявки.
Цени на Splunk
- Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта на Splunk
- G2: 4,3/5 (над 460 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)
7. Odoo
Odoo е пакет от софтуер за управление на бизнеса, който предлага бизнес приложения с отворен код за различни операции, като счетоводство, продажби, услуги, финанси, маркетинг и др. Можете да персонализирате Odoo според вашите специфични нужди, да получите достъп до изходния код и да го модифицирате, за да го интегрирате с вашите съществуващи инструменти и системи.
Въпреки това, пакетът счетоводни приложения на Odoo обхваща само финансовите аспекти на основното управление на ИТ активи. Ако търсите пълноценно приложение за управление на ИТ операции, ще трябва да изтеглите допълнителни модули или приложения от екосистемата на Odoo.
Най-добрите функции на Odoo
- Проследявайте и управлявайте вашите ИТ активи, като компютри, сървъри, принтери и др.
- Разпределяйте активи на служители, местоположения или отдели и следете техния статус, гаранция и амортизация
- Планирайте и извършвайте превантивна и коригираща поддръжка на вашето ИТ оборудване
- Обработвайте заявки за ИТ услуги от вашите служители или клиенти. Създавайте билети, възлагайте задачи на агенти и проследявайте времето за разрешаване и нивото на удовлетвореност за всяка заявка.
- Управлявайте ИТ проекти с гъвкави методологии като Scrum или Kanban
Ограничения на Odoo
- Сложната инсталация и стръмната крива на обучение. Може да се наложи да наемете разработчик или консултант, който да ви помогне да настроите и персонализирате Odoo.
- Въпреки че е персонализируем, Odoo не предлага на потребителите възможност да променят съществуващите изгледи и модели и страда от липса на поддръжка за наследяване и полиморфизъм.
Цени на Odoo
- Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта за Odoo
- G2: 4,3/5 (870++ рецензии)
- Capterra: 4. 1/5 (750+ рецензии)
8. ManageEngine OpManager
ManageEngine OpManager е софтуер за мониторинг на мрежи и сървъри, който използва подход, базиран на AIOps, за да ви помогне с управлението на мрежи, управлението на съхранението, управлението на центрове за данни и управлението на грешки и производителност.
OpManager може да ви покаже колко бърза е вашата мрежа, колко данни се изпращат и получават, колко място остава на вашите сървъри и дали има проблеми или грешки.
Той разполага с ефективна система за предупреждение и сигурност с механизъм за откриване на нелегитимни устройства и криминалистичен анализ на логовете, за да сигнализира за всякакви компромиси.
Най-добрите функции на OpManager
- Получете информация в реално време за състоянието и производителността на вашата мрежа с над 2000 показателя и интуитивни табла, графики и отчети. Откривайте и отстранявайте проблеми в мрежата с предупреждения, аларми и анализ на основните причини, преди те да повлияят на вашия бизнес.
- Оптимизирайте мрежовите си ресурси и планирайте капацитета с анализ на мрежовия трафик, управление на конфигурацията на устройствата и мониторинг на производителността
- Самостоятелна инсталация с удобни инструменти за настройка и инструкции
- Интегрирайте с други продукти на ManageEngine и инструменти на трети страни
Ограничения на OpManager
- Може да бъде скъпо и отнемащо време в облачни или хибридни ИТ среди
- Ограничена API интеграция с някои мрежови устройства
- Няма вградени функции за управление на защитата на защитната стена
Цени на OpManager
- Персонализирани цени
Оценки и ревюта за OpManager
- G2: 4,5/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (80+ рецензии)
9. SafetyCulture
SafetyCulture (по-рано iAuditor) е платформа за управление на работната среда, фокусирана върху четири основни предложения: управление на здравето и безопасността, управление на риска и съответствие, оперативна ефективност и решения за околната среда и устойчивост. Тя ви позволява да създавате и попълвате цифрови контролни списъци, инспекции, одити и други процеси, за да подобрите качеството на резултатите от работата, да стимулирате ангажираността на служителите и да насърчите култура на безопасност във вашата организация.
Този софтуер, базиран в облака, е оптимизиран за безопасност, достъпност, мащабируемост и съответствие. Можете също да използвате сензори, интеграции и изкуствен интелект, за да подобрите операциите си.
Най-добрите функции на SafetyCulture
- Намерете области за подобрение по отношение на безопасността, качеството, съответствието и производителността, за да оптимизирате ИТ процесите си и да намалите разходите
- Разпределяйте задачи, докладвайте проблеми, управлявайте активи, обучавайте екипа си и комуникирайте с него чрез платформата
- Наблюдавайте вашите ИТ активи, оборудване и системи с помощта на сензори и телематика за бързо откриване и разрешаване на проблеми
Ограничения на SafetyCulture
- Ограничава се предимно до операции, свързани със здравето и безопасността, и може да не обхваща всички аспекти на управлението на ИТ операциите
- Случайни бъгове
Цени на SafetyCulture
- Премиум: 19 долара на потребител на месец
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта на SafetyCulture
- G2: 4,4/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 190 рецензии)
10. Scoro
Софтуерът за управление на работата Scoro се рекламира като цялостно решение за управление на целия жизнен цикъл на вашите проекти.
Той ви позволява да планирате и проследявате вашите проекти, задачи, време, бюджет, фактури и отчети на едно място. Можете също така да проследявате подробно фактурираното и нефактурираното време и да наблюдавате използването и капацитета на вашия екип.
С цялостната система за управление на работата на Scoro можете да правите всичко – от продажби и CRM до фактуриране и управление на разходите.
Scoro насърчава сътрудничеството с вашия екип и клиенти, за да организирате, подобрите ефективността и увеличите рентабилността.
Най-добрите функции на Scoro
- Споделен календар на екипа и диаграми на Гант
- Автоматизирайте фактурирането и напомнянията за плащане
- Отчети и табла в реално време, които помагат за прогнозиране на ресурсите
- Интегрирайте с други инструменти и приложения, като Jira, QuickBooks, Xero, Google Drive и други
Ограничения на Scoro
- Твърде сложен и богат на функции за по-малки проекти
- Липса на интеграция с популярни платформи като Slack, Asana и Trello
- Може да се окаже скъпо за по-големи екипи
Цени на Scoro
- Essential: 26 долара на месец на потребител
- Стандартен: 37 долара на потребител на месец
- Pro: 63 долара на потребител на месец
- Ultimate: Свържете се с нас за цени
- Всички планове изискват минимум 5 потребители
Оценки и ревюта за Scoro
- G2: 4,5/5 (390+ рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 230 рецензии)
Опростете управлението на ИТ операциите с ClickUp
Плавното управление на ИТ операциите изисква ефективно планиране, непрекъснато наблюдение и контрол, както и посветени усилия на екипа. За да улесните процеса, дайте приоритет на гъвкав, мащабируем софтуер с мощни функции за сътрудничество – софтуер като ClickUp.
ClickUp не е обикновен инструмент за управление на проекти. Той е мощен съюзник за подобряване на управлението на ИТ операциите с функции като зависимости, етикети, множество изпълнители и приоритети, за да се гарантира гладко изпълнение и отчетност за всеки ИТ проблем.
С над 1000 интеграции, той ще се впише в съществуващата ви ИТ инфраструктура и може да бъде персонализиран според начина, по който вашата компания управлява ИТ операциите.
Чрез централизиране на проследяването на активи, управлението на промените, мониторинга на предупрежденията, документацията и др. в гъвкава платформа като ClickUp, ИТ лидерите могат да оптимизират работните процеси, да увеличат навременното изпълнение на проектите с до 35%, да улеснят сътрудничеството между екипите и да постигнат по-надеждни операции.