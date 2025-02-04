Топ 10 DevOps инструменти за автоматизация, мониторинг и други 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е DevOps?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps е методология за управление на разработката на софтуер, която комбинира практики и инструменти както за разработката на софтуер (Dev), така и за ИТ операциите (Ops). " } } ] }

Изборът на подходящия набор от DevOps инструменти с най-добрите функционалности има огромно влияние върху производителността на хората във вашите екипи и функционалността на приложенията, които те разработват. Освен това, да вършиш цялата работа без добри инструменти е по-малко забавно. ✨

В тази статия ще разгледаме най-новите DevOps инструменти, като ще обърнем специално внимание на тези, които акцентират върху автоматизацията, мониторинга и други важни функции, за да можете вие и вашият екип да се концентрирате върху създаването и внедряването на отличен код. 🙌

Какво е DevOps?

DevOps е методология за управление на разработката на софтуер, която комбинира практики и инструменти както за разработката на софтуер (Dev), така и за ИТ операциите (Ops).

Всеки практикуващ определя своя DevOps жизнен цикъл по различен начин, но най-често срещаните фази в работния процес са:

Непрекъснато развитие: Планиране и Планиране и кодиране на софтуера Непрекъсната интеграция: Често потвърждавайте промените в изходния код Непрекъснато тестване: Автоматизирани тестове за оценка на промените в кода Непрекъснато внедряване: Тестваният и одобрен софтуер се поставя на производствени сървъри, което се нарича още непрекъснато доставяне. Непрекъснато наблюдение и наблюдаемост: Проследявайте и документирайте целия DevOps процес Непрекъсната обратна връзка: Информацията от използването на софтуера се предоставя на DevOps екипите. Непрекъснати операции: Автоматизация на процеса на пускане и внедряване на приложения

Много от ключовите аспекти на DevOps произтичат от agile, но има разлика между agile и DevOps практиките.

Какво трябва да търсите в един DevOps инструмент?

По своята същност DevOps изисква множество инструменти, които да работят по междуфункционален начин, за да подпомагат целия цикъл на производство на софтуер. Това се нарича верига от DevOps инструменти, като всеки инструмент обхваща една или повече фази от цикъла на DevOps.

За да разполагате с най-ефективната верига от инструменти за вашата производствена среда, трябва да вземете предвид следните аспекти на всеки инструмент, който разглеждате:

Съвместимост между всеки инструмент в инструменталната верига и външни инструменти. Информацията трябва да преминава лесно от един инструмент към друг. Осигурете лесна комуникация и сътрудничество в рамките на екипите и между тях. Това включва управление на проекти, проследяване на спецификации и съобщаване на резултатите от непрекъснатото обратно свързване. Автоматизация на интеграцията и внедряването, наричана DevOps pipeline или Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD). Просто и автоматично записване и регистриране на действията, извършени в цялата верига от инструменти. Функции, които автоматизират или опростяват често срещани задачи, които отнемат време, когато се изпълняват ръчно. Чудесен пример е възможността да се използва шаблон за автоматично генериране на бележки към версиите Гъвкава функционалност, която се адаптира към най-ефективния процес, вместо да налага процеса да се адаптира към инструмента.

Сега, когато вече имаме добра основа, ето списък с 10-те най-добри DevOps инструмента, които се предлагат днес.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е облачен инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който се интегрира добре с други често използвани DevOps инструменти. Той предоставя много от функциите, от които софтуерните екипи се нуждаят, за да внедрят DevOps, заедно с мощна и лесна за използване платформа за управление на проекти.

Най-подходящ за:

Сътрудничество между и в рамките на екипите

Управление на DevOps проекти

Планиране, разпределяне на задачи, график и проследяване на напредъка по време на разработката

Записване и споделяне на резултатите от мониторинга

Проследяване и предаване на обратна връзка

Най-добрите функции на ClickUp:

Ограничения на ClickUp:

Толкова много функции и възможности могат да представляват предизвикателство за новите потребители.

Някои функции, като например изглед на таблица, все още не са достъпни в мобилното приложение.

Имейл известията и напомнянията могат да станат прекалено много

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги: $0

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3600 рецензии)

2. Miro

Чрез Miro

Miro е платформа за цифрова бяла дъска с множество инструменти, използвани от екипи за онлайн срещи, сътрудничество, представяне и споделяне на идеи и работа по визуален начин. Това е един от най-популярните инструменти за управление на проекти с бяла дъска. Може да се използва за показване на визуална информация по време на срещи, планиране на цялостни работни процеси по проекти или представяне на презентации.

Най-подходящ за:

Брейнсторминг, организиране на спецификации и планиране на задачи по време на разработката

Преглед, обсъждане и разработване на действия за обратна връзка

Представяне на резултатите от тестовете

Най-добрите функции на Miro:

Поддържа повечето типове файлове, включително GIF, PDF, електронни таблици, изображения и други.

Напълно функционална видеоконферентна връзка, като същевременно споделяте бялата дъска

Адаптивни работни процеси

Безкраен платно

Поддържа голям брой интерактивни потребители едновременно

Прост и лесен за използване интерфейс

Голяма библиотека с шаблони за работни процеси, мисловни карти и Kanban табла

Интеграция с често използвани DevOps инструменти

Ограничения на Miro:

Липсата на връзки и етикети затруднява свързването на информацията

Много ограничени възможности за работа офлайн

Навигацията по бялата дъска е объркваща и отнема известно време, за да се научите да я използвате.

Ограничени инструменти за скициране и редактиране

Цени на Miro:

Безплатно: 0 $

Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Miro:

G2: 4,8/5 (над 4400 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

3. Confluence

Чрез Atlassian

Confluence е работно пространство за екипи, предназначено за събиране на знания и сътрудничество, създадено за отдалечени екипи. Освен функциите за сътрудничество, които помагат на членовете на екипа да работят творчески заедно, Confluence предоставя документация, управление на проекти, анализи, отчети и автоматизация на работния процес.

Потребителите създават пространства, където могат да възлагат задачи, да събират и организират информация, да оптимизират процесите и да взаимодействат чрез разговори. Confluence е част от пакета Atlassian DevOps.

Най-подходящ за:

Определяне на стъпки и функционалност по време на разработката

Събиране на обратна връзка

Документиране на резултатите от тестовете

Най-добрите функции на Confluence:

Силна Jira интеграция

Етикети на страниците, за да улеснят намирането на съдържание

Създадени, за да поддържат гъвкави работни процеси

Опростени инструменти за социално взаимодействие и персонализирани известия

Богат текстов редактор с пълна функционалност

Маркиране на потребители, което генерира имейли до посочените потребители

Ограничения на Confluence:

Търсенето не е толкова точно, колкото би могло да бъде.

Качването и форматирането на съдържание може да бъде трудно за новите потребители.

Трудно е да се организират работните пространства по интуитивен начин

Цени на Confluence:

Безплатно: 0 $

Стандартен: 5,75 $/месец на потребител

Премиум: 11 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Confluence:

G2: 4. 1/5 (3500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2800 рецензии)

4. Docker

Чрез Docker

Docker е платформа за разработка на софтуер, автоматизация на тестове и доставка на софтуер, използваща контейнеризирани образи. Контейнерът е изолирана версия на софтуера, която работи по един и същи начин, независимо от операционната система, на която се изпълнява, или от използвания програмен език, като по този начин се избягва необходимостта от стартиране на виртуални машини.

Платформата Docker включва потребителски интерфейс, командна линия и интерфейси за програмиране на приложения (UI, CLI и API), както и сигурност, за да поддържа всеки етап от жизнения цикъл на разработката на софтуер.

Най-подходящ за:

Създаване на софтуер по време на разработката

Управление на интеграцията

Тестване в контейнери за наблюдение на производителността и стабилността на приложенията

Разгръщане на приложения в контейнери

Автоматизирани операции за интеграция, тестване и внедряване

Най-добрите функции на Docker:

Надеждно внедряване на оркестриране на контейнери

Гъвкав набор от инструменти

Поддържа повечето операционни системи, включително Windows, Linux и MacOS.

Силна интеграция с водещи в индустрията инструменти

Мощна CLI, която улеснява внедряването

Голяма и активна потребителска общност

Голяма библиотека с предварително конфигурирани среди

Ограничения на Docker:

Понякога може да е трудно да се разчита на интерфейса на командния ред.

Концепциите, стоящи зад контейнерите, могат да бъдат объркващи и трудни за разбиране.

Изображенията могат да бъдат много големи и да използват значителни ресурси.

Цени на Docker:

Лично: 0 долара

Pro: 5 $/месец, един потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Бизнес: 24 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Docker:

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 отзива)

5. GitHub

Чрез GitHub

GitHub е най-често използваният набор от висококачествени инструменти за управление на конфигурацията за разработка на софтуер. Това е система за контрол на версиите, изградена върху Git за разпределени екипи за разработка, като предоставя едно хранилище с функции за регистриране и изписване.

В допълнение, GitHub включва контрол на достъпа, проследяване на грешки, управление на заявки, управление на задачи и автоматизация, както и много други функции. GitHub е собственост на Microsoft и работи на Azure.

Най-подходящ за:

Управление на проекти и задачи за разработка

Разпределена версия и контрол на достъпа за интеграция

Доказани инструменти за внедряване

Автоматизация на операциите, включително сигурността

Най-добрите функции на GitHub:

Индустриален стандарт за контрол на версиите

Най-широко известният и използван инструмент за управление на код

Индустриален стандарт за CI/CD

Прост и интуитивен интерфейс

Мощни инструменти за споделяне на информация в екипа

Предложения за код, базирани на изкуствен интелект, с GitHub Copilot

Интегрира се с повечето DevOps инструменти, включително платформи за интегрирана среда за разработка (IDE).

Ограничения на GitHub:

Стръмна крива на обучение за начинаещи

Документацията е опростена.

Търсенето е основно

Цени на GitHub:

Безплатно: 0 долара

Екип: 4 $/месец на потребител

Enterprise: 21 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии в GitHub:

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 5700 отзива)

6. AWS

Чрез AWS

Amazon Web Services (AWS) обхваща цялата гама от облачни платформи, предлагани от Amazon. Това включва широка гама от AWS DevOps модули за SaaS и мобилни приложения, които се изпълняват на AWS. Инструментите включват множество опции за управление на конфигурацията, автоматизирано създаване и тестване, както и автоматизация на внедряването. Поддържат се също контейнери и изчисления без сървър.

Най-често използваните DevOps инструменти от AWS са AWS CodePipeline, AWS CodeBuild и AWS CodeDeploy.

Най-подходящ за:

CI/CD с AWS CodePipeline за интеграция и внедряване

Компилатори и автоматизация на тестването с AWS CodeBuild за разработка

Автоматизация на внедряването с AWS CodeDeploy

Най-добрите функции на AWS:

Облачното предоставяне е вградено в процеса, така че потребителите никога не остават без ресурси.

Интеграция с цялата AWS екосистема

CI/CD тръбопроводът може да бъде настроен с няколко кликвания

Изчерпателни показатели от тестове

Както ръчните, така и автоматизираните процеси са лесни за настройка и използване.

Инструменти за сигурност и мониторинг

Ограничения на AWS:

Не е достатъчно адаптивен за някои случаи на употреба

Предполага се, че ще ги внедрите в облачната инфраструктура на AWS.

За пълния работен процес са необходими няколко инструмента

Платформата AWS може да бъде прекалено сложна

Цени на AWS:

Свържете се с AWS за информация относно цените.

Оценки и рецензии за AWS:

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 рецензии); CodeBuild, 4,3 (3 рецензии); CodeDeploy, 4,5 (4 рецензии)

7. Mend

Чрез Mend

Mend, по-рано WhiteSource, е платформа за сигурност на приложенията. Тя се интегрира във вашите DevOps инструменти, за да приложи програмата за сигурност на приложенията (AppSec) на вашия екип, като премества уязвимите места на вашия софтуер и местата, където поправяте тези уязвимости, по-рано в процеса на разработка.

Най-подходящ за:

Оценяване на сигурността на вашите приложения при тестване

Предоставя решения за отстраняване на проблеми по време на обратна връзка

Най-добри характеристики на Mend:

Оценява и открива уязвимости в пакетите с отворен код във вашето приложение в реално време.

Лесна интеграция в GitHub

Предоставя подробни отчети

Автоматично прилага промени в кода за най-често срещаните уязвимости и избягва човешките грешки при отстраняването на пропуски в сигурността.

Екипът на Mend.io постоянно наблюдава и актуализира уязвимостите.

Поддържа всички основни езици за програмиране, включително Java, Python, Ruby, JavaScript, Node. js, C++ и C#, както и много езици, специфични за дадена област.

Ограничения на Mend:

Потребителският интерфейс може да бъде малко тромав.

Таблото за управление може да бъде объркващо

Внедряването може да бъде трудно за някои DevOps пипалини.

Може да генерира фалшиви положителни резултати

Цени на Mend:

MEND SCA Advanced: 16 000 долара/година за 20 разработчици

MEND SAST Advanced: 16 000 долара/година за 20 разработчици

MEND SCA & SAST Advanced: 24 000 долара/година за 20 разработчици

MEND Premium (Enterprise): Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Mend:

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (7 отзива)

8. Jira

Чрез Atlassian

Jira е инструмент за проследяване на проблеми (грешки) и управление на проекти. Той включва функционалност за гъвкаво управление на проекти, включително работни потоци, задачи, бюджетиране и прогнозиране, както и пътна карта. Той включва и цялостна и интегрирана система за управление на проблеми за документиране и справяне с грешки в кода и в операциите. Jira е част от пакета Atlassian DevOps.

Най-подходящ за:

Управление на проекти по време на разработката

Проследяване на проблеми и автоматизация по време на обратна връзка и разработка

Най-добрите функции на Jira:

Създаден от нулата за гъвкавост с методологиите Scrum и Kanban

Висока степен на персонализация

Много силен в управлението на проблеми

Подходящ за много различни видове проекти, не само за разработка на софтуер.

Интегрира се с много други DevOps инструменти

Ограничения на Jira:

Може да бъде трудно да се настрои и използва

Ограничени инструменти за сътрудничество, вградени в продукта

Не е подходящ за работа на няколко екипа заедно

Това е инструмент за управление на проблеми с добавена функция за управление на проекти, а не цялостна платформа за управление на проекти.

Цени на Jira:

Безплатно: 0 $

Стандартен: 7,75 $/месец на потребител

Премиум: 15,25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Jira:

G2: 4. 3/5 (5200+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 13 100 рецензии)

9. Bitbucket

Чрез Bitbucket

Bitbucket е алтернативна платформа за хостинг на софтуерен изходен код с контрол на версиите, също изградена върху Git. Тя включва CI/CD инструменти и е фокусирана върху поддръжката на потребителите на Jira. Тя е проектирана да улеснява сътрудничеството в рамките на екипа за разработка. Bitbucket е част от пакета Atlassian DevOps.

Най-подходящ за:

Разпределена версия и контрол на достъпа за интеграция

Автоматизирани работни процеси за внедряване

Най-добрите функции на Bitbucket:

Тясно интегрирани с Jira

Модерен и изчистен потребителски интерфейс

Мощни инструменти за конфигуриране за организиране на сложни проекти, включително разклоняване

Мощни инструменти за преглед на код

Ограничения на Bitbucket:

Проектирани да работят с други продукти на Atlassian, интеграцията с други инструменти е минимална.

Ограничени функции в сравнение с други платформи за контрол на версиите

По-малко популярен от други подобни инструменти, така че общността от потребители е малка, както и опциите за плъгини.

Цени на Bitbucket:

Безплатно: 0 $

Стандартен: 3 USD/месец на потребител

Премиум: 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Bitbucket:

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1200 рецензии)

10. Slack

Чрез Slack

Slack е платформа за сътрудничество, изградена около незабавни съобщения, използваща концепцията за канали. Потребителите могат да комуникират в рамките на екипи с богати текстови разговори в даден канал, директни съобщения между потребители, видео или аудио разговори (Huddle), асинхронни текстови и видео съобщения (Clips) или чрез бележници (Canvas). Тя включва и някои инструменти за управление на задачи.

Най-подходящ за:

Сътрудничество по време на разработката

Записване на резултатите от тестването

Документиране на обратна връзка

Най-добрите функции на Slack:

Опростен интерфейс, който е лесен за навигация

Всички комуникации за даден канал са на едно място

Висока степен на персонализация

Голяма библиотека с приложения за интеграция (Вижте най-добрите Slack интеграции

Мощно търсене

Възможност за групиране на разговори в теми

Вградена видеоконферентна връзка

Ограничения на Slack:

С фокус върху сътрудничеството, трябва да заредите няколко приложения за интеграция, за да увеличите функционалността.

Може да стане прекалено обременяващо с много работни пространства и канали

Управлението на задачите е ограничено

Цени на Slack:

Безплатно: 0 долара

Pro: 7,25 $/месец на потребител

Business+: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise Grid: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack:

G2: 4,5/5 (над 31 200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 22 900 рецензии)

ClickUp: Най-добрият DevOps инструмент за вашия екип

Независимо от това как изглежда вашият DevOps наръчник, за да накарате екипите си за разработка и операции да работят заедно, не е нужна магия – нужни са подходящите DevOps инструменти. Те трябва да работят заедно по начин, който подпомага вашите процеси, вместо да ви принуждава да променяте процесите си, за да се приспособят към инструментите. 🛠

Ето защо екипи от всякакъв тип разчитат на ClickUp за управление на проекти, сътрудничество, документация и много други, всичко това в лесен за използване интерфейс, който се интегрира с останалите ви DevOps инструменти. Така че, следващия път, когато започвате нов софтуерен проект, регистрирайте се за безплатен пробен период на ClickUp и улеснете живота си. 🤩