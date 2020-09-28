DevOps срещу Agile: Пълно ръководство (2025)

Любопитни ли сте да разберете разликите между DevOps и Agile?

Agile и DevOps са супергерои в света на софтуерното разработване.

Въпреки това, точно като X-men и Avengers, те имат свои собствени, различни светове.

Докато Agile се грижи за света на разработчиците и заинтересованите страни, DevOps се фокусира върху света на разработчиците и операциите.

В тази статия ще разгледаме подробно всеки от тях и как се различават по подход, хора, ползи и др. Ще подчертаем и инструмент за управление на проекти, който може да се справи и с двата метода.

Да започнем!

Какво е DevOps?

DevOps е методология за разработка на софтуер, която се фокусира върху преодоляването на различията между екипа за разработка на софтуер и екипа за експлоатация.

Методът DevOps преодолява различията между двата екипа с...

Сътрудничество : екипите за разработка и експлоатация си сътрудничат помежду си.

Автоматизация на процесите : автоматизирайте колкото се може повече процеси

Непрекъснато тестване : и двата екипа непрекъснато тестват всяко малко подобрение.

Непрекъсната интеграция : софтуерът се разработва на по-малки части за по-бърза интеграция.

Непрекъснато внедряване : кодовете, които преминават фазата на тестване, се внедряват автоматично.

Непрекъснато наблюдение : оперативният екип наблюдава всяко увеличение, докато то се внедрява.

Непрекъснато доставяне на софтуер: промените в кода се създават и тестват непрекъснато, за да могат да бъдат пуснати в употреба по всяко време.

Но вие не искате просто да знаете колко са готини Отмъстителите, нали?

Искате да ги видите в действие!

Нека да разгледаме как работи DevOps...

Обикновено екипът ви за разработка на софтуер работи седмици или месеци по процеса на разработка, а когато той приключи, продуктът се предава на оперативния екип.

Сега оперативният екип има дълъг път пред себе си: управление, мониторинг и внедряване на тези огромни количества код.

Макар че това може да претовари оперативния екип, внедряването на софтуера също може да отнеме много време. Потребителите ви няма да харесват да чакат, а вие не искате да ги ядосвате: особено ако има някой като Брус Банър!

Вместо това, културата на DevOps се фокусира върху непрекъснатата интеграция.

Екипът за разработка пише нови кодове на по-малки части, тества ги и ги предава на екипа за операции. Екипът за операции след това тества, интегрира и внедрява кодовете.

Това обаче изисква силно сътрудничество между вашите екипи за разработка и експлоатация.

За да се справи с всичко това, DevOps използва специфични инструменти и инфраструктура, които улесняват безпроблемното сътрудничество и автоматизацията.

Впечатляващо, нали?

Сега нека разгледаме какво е Agile!

Какво е Agile?

Agile е методология за разработка на софтуер, при която целия проект се разделя на по-къси цикли на разработка (известни като спринтове), които траят 2-4 седмици.

Какви са ползите?

Методът Agile е значително подобрение в сравнение с традиционните методи за управление на проекти, като модела Waterfall.

При методологията Waterfall вие включвате клиентите едва след месеци на разработване на продукта. И ако те не са доволни от продукта, ще трябва да започнете процеса на разработване отначало!

Agile се фокусира върху непрекъснатото усъвършенстване.

С Agile представяте версия на работещия софтуер на клиента си след всеки спринт. Сега, след като имате обратната връзка от тях, можете да я включите в следващия си цикъл.

Ето един пример, за да разберете по-добре процеса Agile:

Да предположим, че вашият софтуерен инженерен екип разработва приложение за iOS.

Ако използвате традиционния водопаден подход, вашият екип в офиса или дистанционният екип може да отнеме една година за разработване и тестване на приложението.

Въпреки това, след като най-накрая го пуснете на пазара, клиентите може да не харесат функция, която вашият екип е усъвършенствал в продължение на четири месеца.

Но с Agile методологията нещата биха били различни.

В края на всеки спринт (който трае само 2-4 седмици), получавате обратна връзка от клиента си за последното ви подобрение. По този начин можете да отхвърлите лоша идея, без да губите време и пари за нейното разработване.

Но най-хубавото е, че можете да създадете софтуер, който отговаря перфектно на нуждите на вашите клиенти!

Изглежда, че Agile е доста мощна методология, нали?

Но как се сравнява с метода DevOps?

DevOps срещу Agile: как се различават?

X-men и Avengers имат обща цел: да спасят света.

Въпреки това, те имат свой собствен уникален стил на работа.

Подобно на това, DevOps и Agile имат една и съща цел: да увеличат ефективността на бизнеса.

Въпреки това, подобно на X-men и Avengers, техните светове са малко различни.

Нека се впуснем в тези разлики:

1. Разлики в подхода

Agile и DevOps използват различни подходи за разработка на софтуер:

A. Agile подход

Agile подходът се фокусира върху преодоляването на различията между клиентите и Agile екипа за разработка чрез използване на итеративен процес на обратна връзка. Накратко, Agile процесът използва подход на постоянна промяна, за да поддържа удовлетвореността на клиентите.

Б. Подходът DevOps

Подходът DevOps преодолява различията между екипа за разработка на софтуер и екипа за експлоатация, като автоматизира и непрекъсва процеса. Например, той включва множество методи като автоматизация на тестовете, непрекъснато внедряване, непрекъсната интеграция и непрекъснато тестване.

Бонус: Разгледайте 10-те най-добри инструмента за непрекъснато внедряване за софтуерни екипи през 2023 г.

Забележка: За разлика от методологията DevOps, Agile има ръководство, наречено Agile Manifesto . То очертава ценностите и принципите на метода за разработка на софтуер Agile.

2. Разлики в екипа

И X-men, и Avengers имат екипи, съставени от членове с различни умения.

По същия начин, DevOps и Agile имат членове на екипа с различни умения и размери.

A. Agile екип

В методологията Agile екипите винаги са малки и мултифункционални. Поради това екипите Agile обикновено предпочитат пълноценни разработчици, които могат да разберат всяка част от жизнения цикъл на разработката на софтуер.

И макар да имате проектен мениджър, продуктов мениджър или Scrum майстор, които да ръководят екипа, от всеки член на екипа се очаква да бъде самостоятелен.

Б. Екипът на DevOps

Процесът DevOps често включва много екипи за разработка и операции, които работят заедно в отлично сътрудничество. В резултат на това те са много по-големи и включват членове на екипа с различно ниво на опит.

В културата на DevOps ролите са ясно определени, вместо да се фокусират върху междуфункционалността.

3. Разлики в документацията

Когато става въпрос за документация, Agile е по-скоро като Wolverine, а DevOps е по-скоро като Nick Fury.

A. Agile документация

Agile е по-скоро фокусиран върху работния процес, отколкото върху документацията.

Подобно на това как Wolverine иска да се впусне директно в действието!

Това обаче не означава, че Agile напълно пренебрегва документацията; просто тя остава на заден план.

Б. Документация за DevOps

В методологията DevOps документацията е толкова сериозна, колкото и поведението на Ник Фюри.

Тъй като оперативният екип не създава инкремента, той се нуждае от подходяща документация, за да разбере ясно инкремента.

4. Разлики във времевата рамка

Вълкът или Хълк може и да не се интересуват от времето, но времевите рамки са от решаващо значение за вашата софтуерна компания.

A. Agile времева рамка

Agile работи в кратки, предварително определени периоди, наречени спринтове. Тези спринтове обикновено траят 2-4 седмици.

Б. Времева рамка на DevOps

Процесът DevOps няма конкретни времеви рамки, но се фокусира върху дългосрочен график за по-голяма надеждност.

Чукът на Тор няма да работи добре, ако Уолвърин се опита да го използва, нали?

Той вече е страхотен с адамитиевите си нокти.

По същия начин, както Agile, така и DevOps имат свой собствен набор от инструменти, които работят за тях.

A. Agile инструмент

Agile инструментът се фокусира върху сътрудничеството в екипа и проследяването на проекти.

Повечето Agile екипи използват софтуер за управление на проекти, който им помага да планират, управляват и проследяват проекти, както и да си сътрудничат с членовете на екипа в реално време.

Нещо като софтуер „всичко в едно“, подобен на JARVIS!

Б. Инструмент DevOps

DevOps се нуждае от софтуер за автоматизация и добра технологична инфраструктура. Например, облачните технологии като AWS могат да предоставят необходимата инфраструктура за внедряване на DevOps.

Освен сътрудничеството в екипа, инструментът DevOps предлага и множество автоматизации, които помагат при внедряването на процесите.

6. Разлики в предимствата и недостатъците

Никой не е съвършен, нали? Дори бог като Тор прави грешки.

По същия начин, както Agile, така и DevOps имат своите силни и слаби страни.

А. Предимства и недостатъци на Agile

Ето кратък преглед на някои предимства на Agile подхода за разработка:

Насърчава сътрудничеството между разработчиците и заинтересованите страни

Осигурява по-бърза доставка на софтуер

Членовете прекарват по-малко време в документиране

Сега нека разгледаме недостатъците на процеса на Agile разработка:

Ограничена документация

Разширяването на обхвата винаги може да бъде проблем в Agile проектите.

Б. Предимства и недостатъци на DevOps

Ето защо DevOps е ефективна методология за разработка на софтуер:

Насърчава сътрудничеството между разработчиците и оперативния екип

Дългосрочният подход поддържа качеството и надеждността на софтуера под контрол

Има пълна яснота относно разработката на софтуер, което намалява вероятността от промяна на обхвата.

Нека разгледаме някои недостатъци на методологията за софтуерно инженерство DevOps:

Членовете трябва да отделят допълнително време и енергия за документацията

Да се справите с новите DevOps процеси, като непрекъснато тестване и непрекъснато внедряване, може да бъде постоянно предизвикателство за компаниите.

Ето таблица, обобщаваща всички разлики между DevOps и Agile:

Параметър Agile DevOps Принцип Принципът на Agile е да се управляват проектите бързо, като се включват заинтересованите страни. Принципът на DevOps се отнася до управлението на инженерни процеси от начало до край. Подход Agile подходът е итеративен и се фокусира върху клиента и бързите пускания на пазара. Подходът DevOps е подход за сътрудничество между екипите Dev и Ops. Размер на екипа Agile екипът е малък, между 3 и 8 души. Екипът на DevOps няма ограничения, тъй като обединява два големи екипа, които си сътрудничат помежду си. Практика Agile практиката насърчава адаптивността и сътрудничеството между малки екипи. DevOps практиката насърчава напълно автоматизирана непрекъсната интеграция за често доставяне на софтуер. Инструмент Agile инструментът се фокусира върху сътрудничеството в екипа и проследяването на напредъка. Инструментът DevOps се фокусира върху автоматизацията и сътрудничеството в екипа. Времеви рамки Agile методът се фокусира върху кратки спринтове с продължителност от 2 до 4 седмици. Методът DevOps се фокусира върху дългосрочната надеждност Култура Agile културата се основава на самоорганизирани и мултифункционални екипи за по-бързо развитие. Културата на DevOps се основава на общо разбиране и отговорност между екипите на Devs и Ops.

Ясно ли ви е каква е разликата между тях?

Сега нека изясним едно често срещано погрешно схващане за DevOps и Agile:

Могат ли DevOps и Agile да работят заедно?

DevOps и Agile и двете предлагат рамка, която може да ускори процеса на доставка на софтуер.

Докато Agile методът работи в света на разработчиците и клиентите, DevOps процесът работи в света на разработчиците и операциите.

Но представете си колко би било страхотно, ако можехте да изберете и двата!

Е, с Agile и DevOps можете да го направите!

Докато можете да използвате Agile методи, като Scrum и Kanban, за да включите обратната връзка от клиентите, можете да използвате методологията DevOps за повишаване на ефективността между вашия разработчик и оперативния екип.

Основното предизвикателство обаче е: как да приложите и двата ефективно?

Как да управлявате проекти както с Agile, така и с DevOps?

Разбира се, ще ви е необходим мощен софтуер, който да ви помогне във всичко.

Подобно на софтуера в костюма на Тони!

Но какво точно трябва да търсите в този инструмент?

Agile и DevOps изискват отделни функционалности от своите инструменти.

Agile процесът изисква софтуерът ви да следи задачите, текущия напредък и да ви помага да комуникирате със заинтересованите страни.

DevOps се нуждае от неща като облачни изчисления и решения за автоматизация. Но преди всичко, веригата от инструменти на DevOps трябва да улеснява гладкото сътрудничество между големи оперативни и разработвателни екипи.

В идеалния случай софтуерът, от който се нуждаете, трябва:

Позволете на членовете на екипа да си сътрудничат безпроблемно

Управление на процеси

Автоматизиране на процесите

Интегрирайте се добре с другите си инструменти за работа

За щастие, инструмент като ClickUp се справя отлично с всичко това!

Какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на Agile проекти в света.

Независимо дали се нуждаете от помощ за:

Управлявайте Agile екип или цял DevOps екип

Проследявайте всичките си Agile проекти за разработка на софтуер

Приложете Scrum, Kanban или дори подхода Waterfall.

ClickUp може да се погрижи за всичко!

Нека видим как ClickUp може да ви помогне да адаптирате методологията DevOps или Agile:

Целите са от съществено значение за всеки бизнес процес.

Не се притеснявайте, вашата цел няма да е като „да спрете Танос“.

По-добре оставете Авенджърите да се погрижат за това.

Ето няколко примера за Agile цели:

Включете функция за таймер в началната страница

Увеличете скоростта на зареждане на уебсайта с 10%

От друга страна, целите на DevOps изглеждат така:

Разгърнете новата версия на приложението за 48 часа

Наблюдавайте използването на ресурсите за най-новата версия на живо

Обикновено един проект може да има няколко цели и проследяването на всички тях може да бъде предизвикателство.

Освен ако не сте Чарлз Ксавие, разбира се.

И така, как следите постигането на целите си?

С функцията Цели на ClickUp!

Целите са високо ниво контейнери, които могат да бъдат разделени на по-малки цели, които могат лесно да бъдат постигнати. Това не само поддържа реда, но и мотивира членовете на вашия DevOps или Scrum екип, като им дава чувство за постижение.

Но това не е всичко!

С всяка изпълнена цел ClickUp автоматично актуализира процента на напредъка ви в реално време. По този начин ще имате ясна представа колко сте близо до постигането на целта си.

С помощта на Goals на ClickUp можете също така:

Количествено измерване на вашите Agile/DevOps цели с OKR (цели и ключови резултати)

Създавайте седмични карти за оценка на представянето

Проследявайте Scrum спринтове или проекти в реално време

Б. Автоматизация на работния процес

Функцията Автоматизация на ClickUp ви позволява да автоматизирате повтарящи се задачи, като предлага множество автоматизации на задачи. Това не само ви спестява време, но и освобождава ресурсите ви за задачи, които наистина се нуждаят от тях.

Ето как работи автоматизацията на работния процес:

Ако се случи тригер и условие е вярно, определено действие се изпълнява автоматично.

Hulk вече разполага с вградена автоматизация на работния процес.

Ако лошите са наблизо и Хълк се ядоса, той ги смазва автоматично.

По същия начин можете да създадете и персонализиран автоматизиран процес за работните потоци на вашия проект.

(Разбира се, няма нищо „разбиващо“).

ClickUp предлага над 50 предварително създадени автоматизации, които ще ви помогнат да започнете бързо.

Някои от тях включват:

Когато статуса на задачата се промени, автоматично се променя и лицето, на което е възложена.

Прилагане на шаблон при създаване на задача

Актуализирайте приоритета на задачата, когато нейният списък за проверка е изчистен

Променете етикетите, когато настъпи крайният срок на задачата

Архивирайте задача, когато нейният приоритет се промени

(Кликнете тук , за да видите повече предварително зададени автоматизации. )

Представете си, че от време на време питате Черната вдовица за новини по мисията.

Това не само отнема много време, но и тя ще се ядоса много.

По същия начин, не искате да се обаждате на членовете на екипа си 24/7, за да получите актуална информация!

За щастие, с ClickUp няма да ви е необходимо.

С персонализираните статуси на ClickUp можете бързо да видите статуса на всяка задача по всяко време.

Но най-хубавото е, че можете да ги персонализирате според нуждите на вашия проект.

Например, в проекта си за разработка на софтуер DevOps можете да създадете етап „в процес на бета тестване“ или „тестване за грешки“ вместо общ термин като „в процес на разработка“.

Добрата комуникация е от съществено значение за всеки екип.

Представете си, че общувате неправилно с Хълк!

Независимо дали става въпрос за DevOps или Agile, мениджърите често трябва да обсъждат сложни технически детайли с членовете на екипа си.

Въпреки това, за членовете на екипа е трудно да разберат контекста, когато получават само дълги имейли.

За щастие, ClickUp има лесно решение за това: Коментари.

Всяка задача в ClickUp има вградена секция за коментари, която позволява на всеки член на екипа да води дискусии, свързани с конкретната задача.

Ето как функцията Коментар може да ви помогне:

Маркирайте членове, за да подчертаете важни коментари

Изяснете какво точно трябва да се направи в дадена задача

Справяйте се с всеки проблем в правилния контекст

Присвойте коментари на всеки член на екипа, за да сте сигурни, че няма да останат незабелязани.

Споделяйте подходящи файлове във всяка секция със задачи

За допълнително сътрудничество можете да използвате и изгледа „Чат“, за да провеждате дискусии, които не са свързани с никакви задачи. Чудесна алтернатива на каналите в Slack!

Независимо дали става въпрос за Agile или DevOps, трябва да следите текущите си проекти, нали?

За разлика от Тони Старк, няма да ви се наложи да харчите милиони долари за сложна технология, за да проследявате ефективно напредъка на екипа си.

Можете просто да използвате Dashboard на ClickUp безплатно!

Таблото ви дава бърз обзор на всеки проект. Можете да го персонализирате, за да показва точно това, от което се нуждаете, подобно на контролен център за вашия проект.

Ето няколко графики, които можете да използвате в таблото си:

Какво прави добрите екипи като Avengers или X-men толкова силни?

Те работят добре заедно.

По същия начин, всички ваши софтуерни продукти трябва да работят добре помежду си по всяко време.

ClickUp има вградени интеграции с различни популярни софтуери за работа, за да оптимизира потока от данни между вашите инструменти. Това не само ви помага да управлявате проектите си по-лесно, но и повишава ефективността на вашия екип.

Някои от популярните софтуери, с които ClickUp се интегрира безпроблемно, са:

GitHub : автоматично показва пушвания, потвърждения и заявки за изтегляне директно в ClickUp

GitLab : създавайте автоматизирани работни потоци въз основа на вашите GitHub действия

Time Doctor : проследявайте времето, отделено за проекти, и наблюдавайте производителността на вашите служители

Zoom : провеждайте висококачествени видеоконференции с членовете на вашия виртуален екип

Но чакайте...

Това не е всичко, което ClickUp може да направи за вас!

Ето още някои от невероятните функции, които предлага:

Заключение

И така, какъв е резултатът между DevOps и Agile?

DevOps и Agile се занимават с различни аспекти на вашите софтуерни инженерни проекти.

А използването и на двата е като да имате на ваша страна и Отмъстителите, и Х-мен.

Но с голямата сила идват и големи... управленски предизвикателства.

За щастие, всичко, от което се нуждаете, е инструмент за управление на проекти като ClickUp!

Ако се нуждаете от помощ при внедряването на Agile или DevOps, ClickUp може да ви помогне на всеки етап с функции като Goals, Automations и Dashboards.

Подобно на щита на Капитан Америка или чука на Тор, ClickUp е идеалното оръжие за преодоляване на всякакви препятствия по време на проект.

