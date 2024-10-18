Оптимизиране на работните процеси с Agile софтуерно разработване

Искате да разберете какво е Agile софтуерно разработване и какви инструменти са необходими за неговото внедряване?

Агилната разработка на софтуер е един от най-ефективните начини за оптимизиране на работните процеси и задоволяване на нуждите на клиентите.

Тя разделя процеса на разработка на по-малки части, наречени спринтове, върху които работите на интервали от 1-2 седмици. Това ви позволява да включвате постепенно обратната връзка от клиентите, за да създадете по-добър продукт.

Но какво е това и как се прилага?

В този наръчник ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за Agile софтуерното разработване, за да ви помогнем да го приложите ефективно.

Ще ви представим дори най-добрия Agile софтуер за 2021 г., за да ви помогнем да започнете по най-лесния възможен начин!

Какво е Agile методология в разработката на софтуер?

Agile разработката на софтуер е съвременен метод за управление на проекти, който разделя големите проекти на по-малки части, за да се получи обратна връзка от клиентите на всеки етап. Това помага на клиентите да изпробват продукта на различни етапи и да споделят своите впечатления и мнения. Резултатът е краен продукт, който клиентите наистина обичат!

Този метод е насочен към:

Оптимизиране на работните процеси

Често отговаряне на обратната връзка от клиентите

Насърчаване на разработката, базирана на тестове

Повишаване на сътрудничеството в екипа

Помагаме ви да поръчате пици по-бързо!

Добре, може би не и последното...

Не забравяйте обаче, че най-успешните иновации се разработват в тясно сътрудничество с клиентите.

Именно това е Agile!

Искате да научите повече за Agile методологията? Разгледайте нашия изчерпателен наръчник.

Какви са разликите между Agile и Waterfall подхода?

За разлика от други методи за разработка, като модела Waterfall, Agile използва подход, базиран на спринтове, за управление на проекти.

Вместо да работите по целия си проект наведнъж, Agile моделът разделя софтуерния ви проект на по-малки цикли на разработка (спринтове), които се разпределят между различни проектни екипи.

След като всеки цикъл на разработка приключи, той се представя на клиентите (тестерите) за обратна връзка. След това включвате обратната връзка от тестерите, преди да преминете към следващия цикъл.

За по-подробна информация за това как методологията за разработка на софтуер по метода Agile се различава от методологията Waterfall, кликнете тук.

Защо Agile е толкова популярен?

Има една проста причина, поради която Agile е толкова популярен:

Тя значително улеснява живота на вашия екип за разработка на софтуер и на вашите клиенти!

Как?

Като разделите софтуерния си проект на по-малки цикли, увеличавате гъвкавостта на проекта си. Вашият екип за разработка вече не трябва да включва промени в целия проект: те просто ги правят за един цикъл на разработка.

По този начин, когато нещо се обърка, няма да се налага да правите всичко отначало, както в филма за Соник, който трябваше да бъде напълно преанимиран!

Освен това, като включите клиентите си в процеса на разработване на софтуер, ще можете да създадете краен продукт, който точно отразява техните нужди и желания.

Вземете тези съвети за Agile от експерти, за да подобрите процеса си на Agile разработка.

Какво е Agile манифестът?

През 2001 г. 17 софтуерни разработчици, сред които Кент Бек, Джеф Съдърланд, Мартин Фаулер, Кен Швабер и Алистър Кокбърн, се събраха, за да създадат кратък документ, който да дефинира какво трябва да бъде Agile.

За да разберете по-добре жизнения цикъл на Agile софтуерното разработване, е важно да прочетете Agile Манифеста.

Тя представлява кратко обобщение на принципите, които ръководят Agile модела.

Какви са 12-те принципа на Agile?

Тези 12 Agile принципа, според Agile Alliance:

Непрекъснато доставяне

Използвайте промяната

Чести доставки

Бизнесът и разработчиците работят заедно

Мотивирани хора

Личен разговор

Работещ софтуер

Устойчиво развитие

Техническо съвършенство

Простота

Самоорганизиращи се екипи

Редовни корекции

Нека разгледаме по-отблизо всеки принцип на Agile:

А. Принципи на Agile за удовлетвореност на клиентите

Удовлетворението на клиентите трябва винаги да бъде ваш приоритет. Единственият начин да постигнете това е чрез непрекъснато усъвършенстване чрез тестово ориентирано разработване. Винаги приемайте променящите се изисквания, дори и да са в края на процеса на разработка. Тези повтарящи се промени ви помагат да отговаряте винаги на нуждите на клиентите. Доставяйте често работещ софтуер и услуги. Честото доставяне на софтуерни продукти на клиентите е единственият начин да получите непрекъсната обратна връзка.

Б. Принципи на Agile качеството

Основният критерий за успех е разработването на работещ софтуер, който точно отговаря на желанията на клиента. Стремете се към устойчиво тестово-ориентирано разработване. Вашият екип трябва да е в състояние да поддържа качеството на вашите инкрементални и итеративни процеси през целия цикъл на разработване на софтуер (SDLC). Непрекъснатото стремеж към техническо съвършенство и опростен дизайн ви помага да се адаптирате към обратната връзка от клиентите и да задоволите техните нужди.

C. Принципи на Agile екипната работа

Agile разработчиците и заинтересованите страни по проекта трябва да си сътрудничат активно, за да разберат ясно и да приложат обратната връзка от клиентите. Винаги създавайте работещ софтуер с мотивирани хора и им предоставете Agile среда, от която се нуждаят, за да свършат работата си. Личният разговор, лице в лице, е най-ефективният начин за сътрудничество по Agile DevOps. Най-добрите проекти се реализират от самоорганизиращи се екипи. Когато Agile екипите се самоуправляват, те могат да постигнат бърз напредък.

Д. Принципи на Agile управлението

Простотата е съществен елемент от Agile управлението на проекти. Простотата може да се разглежда като премахване на всички ненужни стъпки и процедури от вашия Agile процес на разработка. Не забравяйте да оценявате постоянно напредъка на екипа си на редовни интервали. Това ще ви помогне да усъвършенствате всеки бъдещ спринт и процес.

Какви са различните Agile методологии?

Макар Agile софтуерното разработване да е често срещан процес на разработване, то е и основата на много други методологии за софтуерно разработване.

Помислете по следния начин: Agile постави началото и всички го харесаха толкова много, че искаха да опитат свои собствени версии!

За щастие, тези версии не са толкова ахм аматьорски като тази:

Ето по-подробен поглед върху някои популярни методи, базирани на Agile идеята:

Коя е най-популярната Agile методология?

Scrum е една от най-популярните Agile методологии.

Scrum екипът е мултифункционален екип, който обикновено се състои от 5-7 опитни и самостоятелни софтуерни разработчици. Водени от Scrum майстор, те не се нуждаят от много надзор поради малкия размер на екипа и са в състояние да работят самостоятелно по сложни технологични проекти.

Бонус: Научете как Scrum master управлява Scrum team !

Както всеки друг Agile подход, методологията Scrum разделя жизнения цикъл на продукта на по-малки спринтове, за да включи обратната връзка от крайните потребители на различни нива от процеса на разработване.

Екипът на Scrum организира и специални срещи, наречени Scrum церемонии, които включват ежедневно събрание, планиране на спринт, преглед на спринт и ретроспектива на спринт.

Ето нашият наръчник за Scrum срещи.

Тъй като Scrum екипът обикновено е много опитен, тази методология за разработка на софтуер е най-подходяща за висококомплексни софтуерни проекти, чийто жизнен цикъл постоянно се развива и променя.

Всъщност, ние сме сигурни, че Scrum би се справил с всички обрати и промени, които имаше в последния сезон на „Игра на тронове“!

Ако само бяха взели предвид обратната връзка от клиентите за този сезон, докато го правеха... уф.

Любопитни ли сте за управлението на проекти по метода Scrum? Кликнете тук , за да научите повече.

Какво е разработката на софтуер по метода Kanban?

Разработката на софтуер по метода Kanban е чудесен Agile подход, който поставя акцент върху визуалното представяне.

Повечето проектни екипи използват софтуер за разработка Kanban, за да визуализират напредъка на проекта си и бързо да правят преглед на резултатите си. При метода Kanban всички ваши задачи са разположени на табло Kanban, където можете да ги премествате и бързо да правите корекции.

Тази методология за разработка на софтуер се основава на три Agile принципа:

Винаги визуализирайте работния си процес, за да следите лесно развитието

Ограничете количеството задачи в процес на изпълнение (WIP), за да оптимизирате дейностите си.

Създайте итеративен подход, фокусиран върху тестването и разработването на задачи с висок приоритет, преди да преминете към по-малко важните.

Искате ли да знаете как Kanban може да повлияе на работния процес в вашия бизнес? В тази статия ще намерите всички отговори.

Какво е Lean софтуерно разработване?

Lean софтуерното разработване е друга популярна методология за разработване, базирана на Agile.

Lean софтуерното разработване се характеризира с минимизиране на всички ненужни и разхищаващи ресурси дейности в работния процес на разработване.

Ето нещо забавно: когато чуете думата „леан“, вероятно си мислите за нещо, свързано с диета, нали?

И точно това е същността на Lean разработката!

Целта на Lean разработката е да опрости и съкрати цикъла на разработка, като същевременно предостави на клиентите ви най-добрата възможна Lean софтуерна система.

Това е като експресна диета за вашия проект – премахване на всичко излишно. Само че този път експресната диета работи!

Искате ли да знаете как Lean работи? Тази статия обяснява всички 7 принципа на Lean, а тази статия предоставя ръководство за Lean управление на проекти.

Какво е методът за динамично разработване на системи (DSDM)?

DSDM е Agile рамка, фокусирана върху предоставянето на стратегически съгласувани бизнес ползи за възможно най-добра възвръщаемост на инвестициите.

Методологията за разработка постига това, като разделя проекта ви на четири типа функционални изисквания в низходящ ред по приоритет:

Задължително (M)

Трябва да имате (S)

Може да има (C)

Няма да има (W)

Като насочите ресурсите си първо към елементите с най-висок приоритет, ще можете да извлечете максимална бизнес полза от процеса на разработка.

В допълнение към процеса на приоритизиране, има осем ключови Agile принципа, които ръководят тази методология за разработка:

Фокусирайте се върху основните бизнес нужди

Доставяйте навреме

Сътрудничество

Никога не правете компромиси с качеството на софтуера

Изграждайте постепенно, след като сте положили солидни основи

Ангажирайте се с итеративно разработване и тестване

Комуникирайте ясно

Демонстрирайте контрол над всичките си процеси

Какво е Extreme Programming (XP)?

Екстремното програмиране е един от най-популярните методи за разработка на софтуер. Наименованието му идва от метода на довеждане на обичайните практики за разработка на софтуер до крайни граници.

И макар че името й звучи като нещо, създадено за студентски партита, това е изключително техническа методология за Agile разработка.

Методологията на екстремното програмиране се фокусира върху:

Често предоставяне на висококачествени софтуерни продукти

Включване на обратна връзка от клиенти по време на всички цикли на тестване на софтуера

Непрекъснато сътрудничество с бързи цикли на обратна връзка

Искате ли да разберете какво е да изпитате XP? Кликнете тук.

Какво е Feature Driven Development (FDD)?

Движението FDD Agile стартира през 1997 г. като една от първите методологии за разработка на софтуер, базирани на Agile.

Подобно на други Agile методи, крайната цел на FDD е да се създаде работещ продукт, който отговаря на нуждите на клиента. Това се постига, като се разглежда всяка функция поотделно и се получава обратна връзка от клиента за нея.

Тази Agile методология за разработка на софтуер се състои от шест основни стъпки:

Разработване на цялостен модел Създайте списък с функции Планирайте функциите си Проектирайте вашите функции Доставяйте вашите функции Получете обратна връзка за вашите функции

Забележка: Съществуват много други Agile методологии, които служат за различни цели, включително Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) и Scrumban.

Прочетете тази статия, за да научите повече за SAFe и Scrumban .

Какви са предимствата на Agile работата?

Прилагането на всяка Agile методология за разработка може да ви помогне по много начини.

Ето няколко предимства на Agile разработката:

По-голяма удовлетвореност на клиентите

По-голяма адаптивност

По-добро управление на бюджета и времето

По-добра работа в екип

Повишена мотивация

Сега нека разгледаме защо те са важни за вашия бизнес:

1. По-голяма удовлетвореност на клиентите

Най-доброто при Agile DevOps е , че активно включва клиентите в процеса на разработване на софтуер. По този начин, вместо да предполагате какво искат, вие всъщност ги включвате като тестери на софтуерния дизайн и разработката!

Това непрекъснато интегриране на обратната връзка от клиентите ще направи тестването на софтуера по-ефективно и ще ви помогне да доставите краен продукт, с който те да са доволни.

Връщаме се към примера със Sonic, който споменахме по-рано.

Ако продуцентите бяха възприели Agile, те щяха да включат обратната връзка от клиентите в процеса на разработване и да избегнат всички проблеми, свързани с преработването на цялото нещо!

Но все пак, поздравления за продуцентите, че наистина слушат феновете. За разлика от една фантастична драма, която няма да преработи последния си сезон в близко бъдеще...

2. По-голяма адаптивност

Тъй като Agile процесът разделя проекта ви на спринтове, той е много адаптивен метод за разработка на софтуер.

Когато се наложи да включите обратна връзка от клиенти, не е необходимо да преработвате или редактирате целия си проект; просто трябва да повторите тестването на софтуера за един спринт. Този подход за постепенно разработване на приложения улеснява значително бързото адаптиране към внезапни промени!

3. По-добро управление на бюджета и времето

Тъй като Agile моделирането е толкова адаптивно, то помага на всеки софтуерен разработчик да взема бързи решения относно компромисите между ограниченията на времето и бюджета. По този начин ще постигнете по-бързи срокове на изпълнение с по-добри разходни ползи при разработването на софтуерна архитектура!

4. По-добра работа в екип

Агилната методология на разработка дава приоритет на активното сътрудничество в екипа, което означава, че ще улесни по-добрата работа в екип. Всеки има важна роля в агилното програмиране и трябва да работи заедно при разработването на софтуер.

5. Повишена мотивация

Тъй като Agile DevOps се фокусира върху по-малки, краткосрочни цикли, един Agile екип може да изпълнява задачите бързо и да изпитва чувство на удовлетворение. Това може да ги мотивира да продължат да работят усърдно при разработването на софтуер в бъдеще!

Кога не трябва да използвате Agile?

Макар методологията за гъвкаво разработване на софтуер да е чудесна за вашия бизнес и клиенти, не можете да я използвате за всеки проект.

Вероятно няма да имате полза от Agile подхода в следните ситуации:

Когато проектът ви за разработка на софтуер не е толкова спешен

Когато ви липсва талантлив екип за разработка на софтуер

Когато няма път за непрекъснато сътрудничество с клиентите

Най-добрият Agile софтуер за вашите дейности по разработване на продукти

Макар Agile методът да може да ви помогне да оптимизирате процеса на разработване на софтуер, само той не е достатъчен.

Нужен ви е подходящият инструмент, за да приложите методологията!

С подходящия инструмент за Agile управление на проекти ще можете да :

Управление на спринтове

Проследявайте напредъка на проекта

Сътрудничество с екипа ви

Активно включете клиентите и заинтересованите страни в процеса си

За щастие, ClickUp е идеалният инструмент за управление на проекти, с който можете да управлявате Agile процеса!

Какво е ClickUp ?

ClickUp е един от най-високо оценените инструменти за Agile управление на проекти в света. Използван от Google, Webflow и Airbnb, той ще ви помогне да следите процеса на Agile разработка и да управлявате ефективно задачите и спринтовете си.

Ето по-подробен поглед върху това как ClickUp може да ви помогне да приложите Agile практики:

1. Управлявайте различни изисквания на Agile проекти с множество изгледи

Агилната нагласа се състои в адаптиране към промените, нали?

Ето защо вашата Agile среда също трябва да отразява това!

За щастие, точно това ви предлага ClickUp.

Вместо да използвате инструмент за управление на проекти Agile, който ви принуждава да се адаптирате към него, ClickUp ви предлага множество изгледи, които да адаптирате към вашия екип!

Това е като продуцентите на „Игра на тронове“ да ви дадат възможност да изберете кой да седне на трона! Няма да има повече дебати и спорове – всеки ще получи това, което иска.

Ето по-подробен поглед върху тези възгледи и как те създават Agile среда, подготвена за работа с Agile практики:

ClickUp има два задължителни изгледа на задачите, за да се адаптира към различни подходи за управление на проекти:

Изглед на таблото

Ако сте почитател на процеса Kanban, това е подходящата за вас гледна точка.

Интерфейсът на Kanban таблото на ClickUp ви помага да премествате задачи, да преглеждате статуса на проектите и бързо да следите процеса на Agile разработката. Просто хвърлете един поглед на Kanban таблото, за да определите в какъв етап са вашите проекти и да ги преместите незабавно!

Сигурни сме, че няма да се отегчите от тази гледна точка.

Съжаляваме.

Изглед на списъка

Това е добър изглед за хора, които управляват работата си с GTD-стил списъци със задачи. Тук вашите задачи са изброени в прост списък, който може да бъде отбелязан, докато напредвате.

Можете също да използвате изгледа на списъка, за да следите бързо списъците си Sprint за различни задачи и потребителски истории. Тъй като всички те са изброени един след друг, можете да се заемете с всяка от тях поред.

Box View е идеалният изглед за всеки Agile проектен мениджър или Scrum майстор.

Защо?

Тя дава на мениджърите обща представа за всички задачи, по които проектният им екип работи в момента. Тъй като задачите на спринта са сортирани по изпълнител, проектният мениджър може бързо да определи върху какво работи всеки и да направи необходимите корекции в натоварването.

Календарният изглед на ClickUp помага на Scrum майстора по време на циклите на планиране на спринтове. Използвайте го, за да видите всички предстоящи задачи и да разработите ефективен и точен процес на планиране на спринтове.

Можете дори да я използвате, за да определите кога ще можете да добавите неща от списъка с продукти и да планирате маратони с Netflix!

За по-голяма адаптивност при планирането на спринтовете, мениджърът може да разглежда календара си като:

Дни : За да видите задачите по проекта, планирани за дадена дата

4 дни: За да видите планираните задачи за период от четири дни

Седмица: За да видите седмичния си спринт график

Месечно: За да разгледате пътната карта на проекта си за разработка на софтуер за следващия месец

Режимът „Аз“ на ClickUp подчертава само коментарите, подзадачите и списъците със задачи, които са ви възложени. Това ще намали разсейването и ще ви помогне да се концентрирате по-добре върху задачите си.

2. Проследявайте ефективно спринтовете си с Sprint Lists

ClickUp може да добавя списъци с задачи към множество проекти, задачи и подзадачи. Това ви помага да създадете списъци със спринтове, които разбиват резултатите от вашия проект на етапи. След това можете лесно да отбелязвате елементите от тези списъци, докато вашият екип напредва.

Можете дори да добавите Scrum точки към всеки списък, за да прецените колко време ще отнеме да изчистите останалата част от продуктовия си беклог.

Чакайте, какво са Scrum точки?

В тази статия се обясняват това и други Scrum артефакти.

Но това не е всичко.

Тъй като тези списъци са толкова лесни за разбиране, Agile треньорът може да ги използва, за да научи Agile екипа да възприеме лесно дисциплинирана Agile рамка.

Не бихте ли искали да имате такива удобни инструменти, когато бяхте в колежа?

Научете как да настроите Agile framework в ClickUp!

3. Получете визуален преглед на високо ниво на вашите проекти с Agile Dashboards

Таблото на ClickUp е идеално за визуален преглед на високо ниво за Agile управление на проекти. Добавете вашите Sprint списъци и задачи към това табло, за да видите бързо как напредват нещата.

Това ще бъде вашият собствен център за контрол на мисиите, откъдето можете да наблюдавате всичко, което се случва. Нещо като Окото на Саурон от „Властелинът на пръстените“… само че без зловещината!

Какви Agile показатели можете да използвате за отчитане?

С Agile софтуера за управление на проекти, собствениците на продукти имат достъп до ключови показатели, с които да оценят успеха на своя Agile проект. Тези показатели включват скорост, изразходване, изчерпване и кумулативни потоци.

Ето как ClickUp може да ви помогне да проследявате тези Agile показатели:

Скорост

Диаграмата на скоростта на ClickUp ви помага бързо да определите степента на завършеност на вашите задачи. Вашите задачи се разбиват на седмични или двуседмични интервали и се показва тяхната средна скорост.

Освен това, ClickUp автоматично групира данните от списъка ви със спринтове, за да улесни добавянето им към всяка диаграма.

Диаграми за изразходване

Диаграмите Burndown на ClickUp ви помагат да визуализирате колко добре се представя вашият екип спрямо целевата линия. Те ви показват колко работа остава да бъде свършена.

Ето какво подчертава диаграмата на ClickUp:

Целеви напредък: Идеалното темпо на изпълнение на задачите, необходимо за спазване на крайните срокове

Прогнозиран напредък: Вашата текуща тенденция въз основа на вече изпълнените задачи

Активни: действителният брой задачи, които сте изпълнили към момента

Burnup Charts

Диаграмите Burnup подчертават какво е било завършено в сравнение с оставащия обхват.

Това ви помага да направите равносметка на постигнатото до момента, за да мотивирате Agile екипа си да спази сроковете.

Кумулативни диаграми на потока

Кумулативната диаграма на ClickUp ви помага да визуализирате и проследявате напредъка на проекта във времето. Тъй като задачите са оцветени според статуса им, можете лесно да проследявате изпълнението на спринт беклога и продуктовия беклог.

Искате да преминете кратък курс по Agile метрики? Прочетете нашите статии за Кумулативен поток , Burndown , Burnup и Диаграми на скоростта .

Всяка задача в ClickUp има собствена секция за коментари, която помага на екипа ви да обменя документи, идеи и меми!

За по-добра съвместна работа можете дори да маркирате хора за незабавни актуализации, за да продължи проектът да напредва.

ClickUp може да се интегрира и с множество комуникационни инструменти като Slack и Skype, за да гарантира, че ефективната комуникация е винаги на разположение!

Притеснявате се, че вашият екип отнема твърде много време, за да предприеме действия по вашите коментари?

Бавната комуникация и обратната връзка са едни от най-лесните начини софтуерното инженерство да се отклони от пътя.

За щастие, ClickUp предлага просто решение за ускоряване на процесите, подобно на Формула 1.

Този безплатен софтуер за управление на проекти ви позволява да превърнете коментар в задача и да я възложите на членовете на екипа си. Възложената задача ще бъде съобщена на съответния член на екипа и ще се появи в неговите известия, за да му помогне да започне работа.

След като приключат с нея, могат да маркират коментара като разрешен, за да елиминират ненужни последващи действия.

6. Управлявайте различните етапи на Agile проекта с персонализирани статуси

Не всички проекти за гъвкаво разработване на софтуер са еднакви.

Ето защо и вашият инструмент за Agile управление на проекти не може да ги третира по един и същи начин!

За разлика от традиционните инструменти за управление на проекти, които ви предлагат стандартен набор от статуси на проекти, ClickUp ви позволява да ги персонализирате за всеки проект поотделно!

По този начин няма да се затруднявате с набор от статуси, които не отразяват точно етапите на вашия проект.

Можете да бъдете толкова креативни и подробни, колкото искате – „бета тестване“, „програмиране в двойка“, „брайсторминг с няколко бири“ – всичко зависи от вас!

Това обаче не са всички функции на ClickUp.

ClickUp ви предлага и много други функции за управление на Agile процеса, като например:

Заключение

Използването на Agile методи за разработка на софтуер е един от най-лесните начини да повишите ефективността на проекта и да отговорите по-добре на нуждите на клиентите.

И точно както „да бъдеш Agile“ означава да действаш бързо, „да възприемеш Agile“ означава да се адаптираш бързо към промените в проекта, като същевременно продължаваш да постигаш целите си.

И тъй като не можете да управлявате Agile проекти без подходящия Agile инструмент, защо не се регистрирате в ClickUp още днес?

Тя ще ви помогне да оптимизирате процесите, за да станете толкова агилни колкото Усейн Болт, като ви предостави всички функции, от които се нуждаете, за да приложите Agile и да бъдете толкова успешни, колкото него!