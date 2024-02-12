Scaled Agile Framework (SAFe) за бизнес гъвкавост: всичко, което трябва да знаете

Никой проект не е самостоятелно начинание. Той е съвместно шедьовър, постигнат от хора, които хармонично работят заедно като група музиканти. Начело на този ансамбъл е проектният мениджър – опитен диригент, който оркестрира трупата.

Но какво ще стане, ако тази малка група музиканти се превърне в сложен оркестър? Когато предприятията или проектите се разрастват, се налагат нови подходи към управлението на проекти.

Ето къде Scaled Agile Framework (SAFe) помага да се преодолеят границите на традиционното управление на проекти. Прочетете нататък, докато разкриваме слоевете на SAFe, за да видите как помага на организациите да мащабират agile рамка в екипите и дори в цялото предприятие, за да постигнат максимална ефективност.

Какво е Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework, или SAFe, е изчерпателна и мащабируема гъвкава рамка, разработена за управление и изпълнение на мащабни, сложни проекти, в които участват няколко екипа. Тя споделя принципи, най-добри практики и процедурни работни потоци, които позволяват на организациите да възприемат гъвкави методологии като Lean, Scrum или Kanban по по-мащабируем начин.

То е много полезно в разработката на софтуер и управлението на продукти в предприятията, тъй като те изискват бизнес гъвкавост при пускането на висококачествени продукти и ъпгрейди по итеративен и навременен начин.

Какви са основните елементи на Scaled Agile Framework?

Тъй като SAFe е разработена предимно за създаване на гъвкави екипи, тя цени сътрудничеството, съгласуваността и синхронизацията в своята същност. SAFe използва потоци от стойности и гъвкави релийз влакове (ART), за да гарантира това.

Структура на стойността

Структурите на стойността са набор от цялостни процеси, които една организация може да използва, за да създаде непрекъснат поток от стойност за вътрешни и външни заинтересовани страни.

Тези визуални инструменти изобразяват всички стъпки, дейности и процеси, които са свързани с идеята, разработката, доставката и потреблението на продукта или услугата от крайния потребител. Те също така подчертават областите, които могат да бъдат подобрени, или неизползваните възможности.

Кръстосаната функционалност на потоците от стойности ги прави отлично средство за съгласуване на екипите, разбиране на зависимостите и осигуряване на колективни усилия за постигане на общите цели. Такъв фокус, ориентиран към стойността, прави бизнес процесите и работните потоци по-значими за крайните потребители.

Agile Release Trains (ART)

Agile Release Train (ART) е основна единица на SAFe. ART са екипи от опитни и мултифункционални agile екипи и заинтересовани страни. Те проектират, разработват и доставят решения за потока на стойността. Тези самоуправляващи се agile екипи работят в рамките на фиксиран, ограничен във времето ритъм, наречен Program Increment (PI).

Кръстосаното планиране на PI включва обединяването на Agile release trains за разработване на съвместна мисия. Всеки PI обикновено трае около 8-12 седмици и гарантира качеството чрез непрекъснати итерации, тестове и периодични проверки.

Структурата на стойността и гъвкавите релийз влакове са в основата на мащабирането на гъвкавите практики. Те са най-важните елементи на SAFe, които гарантират прозрачност, стратегическа насока, гъвкаво изпълнение и култура на непрекъснато учене.

Какви са четирите нива на SAFe?

SAFe работи на четири нива, които зависят от размера, фокусните области и зрелостта на организацията. Четиристепенната структура, която улеснява внедряването на мащабируеми agile практики, включва:

Ниво на екипа

Това ниво, известно също като Essential SAFe configuration, се отнася предимно до дейностите на екипите за разработка. Тази група от мултифункционални екипи за разработка работи за предоставяне на стойност в рамките на определен период от време, известен като спринт или итерация.

Развойните екипи използват гъвкави практики като Scrum, Kanban или Extreme Programming (XP), за да постигнат тези цели и да управляват работата си. Това ниво е идеално за по-малки организации с по-малко от три гъвкави екипа. Такова структуриране им помага да възприемат гъвкави принципи дори без да се създават Agile Release Train (ARTs) – специализирани, дългосрочни, мултифункционални екипи, които работят за постигането на една цел.

Ниво на програмата

Програмата се фокусира върху координирането на гъвкави екипи, за да се предоставят по-големи решения за обща болезнена точка или пазарна ниша. Тук ще видите появата на ART, състояща се от 50 до 125 членове, разделени на подекипи, за да синхронизират и предоставят стойност в рамките на планирания интервал (PI).

Ниво на големи решения

Нивото на големите решения е супермножество на нивото на програмите, тъй като включва координация между две или повече ART, за да се разработят и доставят по-сложни решения. То включва допълнителни елементи като списъци с решения, потоци от стойности и архитектурни писти, за да се съгласуват екипите и проектите за дисциплинирана agile доставка.

Ниво портфолио

Портфолио нивото е най-високото ниво на мащабиране на agile настройките. То съгласува стратегията и изпълнението в цялата организация с нейните бизнес цели. То събира потоци от стойности, програми и големи решения, за да формира тематични портфолиа. Използването на lean и agile операции и управление на портфолиото намалява времето за пускане на пазара и пуска правилното решение в правилния момент за усилване на бизнес резултатите.

Всички agile екипи работят в рамките на тези йерархични работни системи, подобно на руска кукла на бизнес гъвкавостта. Взаимосвързаността на различните нива поддържа мащабируемостта и информационния поток, за да се създават и доставят решения и да се постигат организационните цели непрекъснато.

Основни принципи на Scaled Agile Framework

SAFe черпи вдъхновение от различни принципи на lean и agile. Някои от определящите принципи на SAFe включват:

Принципи на Lean-Agile

Основата на SAFe е lean-agile мисленето. То се характеризира с lean управление и набляга на култура, ориентирана към клиента, непрекъснато усъвършенстване, безпроблемно сътрудничество и непрекъснато разработване на решения. То насърчава екипите за разработка да възприемат agile принципи с доза lean принципи, за да повишат отзивчивостта към изискванията на клиентите.

Икономическа гледна точка

SAFe отчита икономическата стойност на времето. То поставя акцент върху постигането на резултати рано и често, за да се създаде диференциация и да се подобри рентабилността. В същото време се стреми да намали забавянията, да съкрати разходите, да планира пускането на продукти и да доставя итеративно, за да максимизира възвръщаемостта.

Системно мислене

SAFe разглежда организацията като взаимосвързана система с взаимозависими процеси и практики. Тя насърчава системното мислене, което изяснява как отделните единици в организацията допринасят за бизнес резултатите и как промяна в една част може да повлияе на другите.

Отчетете променливостта

Вместо да се съпротивлявате на промените, SAFe препоръчва да ги приемете. Препоръчва се използването на иновации и стратегически интервенции за справяне с промените и адаптиране при завършване на проекта.

Интегрирани цикли на обучение

SAFe насърчава постепенното изграждане чрез бързи, интегрирани цикли на обучение. Цикълът отчита обратната връзка от клиентите и препоръките за непрекъснато усъвършенстване на продукта. Тези цикли се подобряват с всяка итерация, което прави продукта изключително адаптивен и отзивчив към променящите се изисквания или пазарни условия.

Целеви етапи

С SAFe екипите установяват реалистични етапи въз основа на обективна оценка на работещите системи. Такъв модел позволява на екипите да се адаптират към променящите се изисквания, очакванията на заинтересованите страни и напредъка, постигнат по време на процеса на разработване.

Улеснете потока на стойност

SAFe предлага непрекъснат поток на стойност чрез ограничаване на елементите в процес на работа (WIP), намаляване на размера на партидите и управление на дължината на опашките. Също така препоръчва елиминирането на неефективността и излишъците чрез използване на гъвкави шаблони и Kanban табла, за да се поддържа постоянен темп на напредък. Тези стратегии ще оптимизират потока на работа и ще ускорят завършването на проекта.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирания изглед на Kanban Board на ClickUp

Прилагайте и синхронизирайте ритъма

SAFe гарантира, че екипите са съгласувани и си сътрудничат ефективно благодарение на постоянния ритъм на работа, наречен „каденция“. Това включва събития като планиране на спринтове, преглед на спринтове и ретроспективи на спринтове в началото и края на всеки спринт или итерация. В допълнение към сътрудничеството и координацията, каденцията помага за идентифициране на бизнес възможности или поле за развитие.

Отключете вътрешната мотивация

Лидерите, които внедряват мащабируемата agile структура, трябва да се опитат да отключат вътрешната мотивация на знаниевите работници. Това може да се постигне чрез предлагане на атрактивно възнаграждение, споделяне на конструктивна обратна връзка, предоставяне на собственост върху проектите и награждаване на отличното представяне.

Децентрализирайте вземането на решения

SAFe насърчава развитието на самоорганизиращи се, автономни екипи. Децентрализацията на вземането на решения включва овластяване на тези мултифункционални екипи да вземат бързи, ефективни и критични по отношение на времето решения, без да чакат указания от ръководството. Овластяването на вашите екипи на ниво основа ще направи вашия бизнес по-гъвкав и ефективен.

Организирайте се около стойността

Този принцип на мащабиране на гъвкавостта поставя ценностите, ориентирани към клиента, в центъра на всички бизнес операции и решения. SAFe очертава системи и процеси, които се фокусират върху предоставянето на стойност на клиентите и бързото реагиране на променящите се нужди.

Вградено качество

Въпреки че SAFe дава приоритет на бързото предоставяне на стойност, то не омаловажава важността на качеството на продукта. Фокусът върху качеството е заложен в SAFe с надежден механизъм за оценка и преглед на качеството, изпълнение на проекти и процеси на разработка. Единствено когато продуктът премине тези проверки за качество на различни контролни точки, той се пуска на пазара за клиентите.

Предимства от използването на Scaled Agile Framework във вашата организация

Сега, когато вече имате солидно разбиране за SAFe и неговите основни принципи, нека разгледаме ползите, които той носи на вашите организации. Ето някои от предимствата на SAFe:

Мащабируемост

SAFe възникна от необходимостта да се мащабира agile, за да се отговори на сложните изисквания на проектите. Като такава, мащабируемостта е основното й предимство. Рамката е проектирана да отговори на изискванията на големи предприятия или бизнеси, предлагащи високо динамични продукти. Тя предоставя структуриран подход за мащабиране на agile принципи и практики на различни нива, екипи и потоци от стойности за постигане на желаните резултати.

По-бързо пускане на пазара

SAFe насърчава итеративното и постепенно разработване на продукти. Такива серии от продуктови пускания, при които най-новата версия превъзхожда предходната, позволяват на бизнеса да предоставя непрекъснато и често стойност на клиентите. Това води до по-бързо пускане на пазара на продукти или функции. Механизмът за разработване и внедряване на продукти с висока степен на отзивчивост също може да даде на бизнеса конкурентно предимство.

По-гладко сътрудничество и еднородно съгласуване

Lean agile лидерството обединява различни екипи за разработка, отдели и нива на организацията. Чрез обвързване на ART и PI с общи цели, SAFe насърчава съгласуваността между различни екипи, премахва изолираността и подобрява цялостната ефективност на цялата организация.

Повишена производителност

Тъй като SAFe се фокусира върху предоставянето на стойност и минимизира загубите, той поставя основите за повишена бизнес продуктивност. Стратегическото съгласуване на екипите и премахването на неефективността помага на екипите да работят ефективно и да постигат целите си по-ефикасно.

Повишена ангажираност на служителите

SAFe подобрява ангажираността на служителите, като дава възможност на екипите да поемат отговорност за своята работа и ги мотивира вътрешно, подобрявайки удовлетворението им от работата. Освен това, тя елиминира излишъците и разхищенията, което дава свобода на екипите да се занимават с по-взискателни или сложни задачи.

Подобряване на качеството

Вграденото качество е един от критичните елементи на SAFe. За да го гарантира, рамката използва практики като тестово ориентирано разработване, непрекъсната интеграция и редовни проверки за спазване на високи стандарти за качество. Такива проактивни мерки за подобряване на качеството намаляват дефектите и подобряват цялостното качество на продукта.

Адаптивност

SAFe следва итеративен и инкрементален подход към разработването и внедряването на продукти или функции. Използването на бързи спринтове позволява на бизнеса да реагира бързо на променящите се пазарни условия, изискванията на клиентите или обратната връзка. Резултатната култура на непрекъснато усъвършенстване гарантира, че екипите могат бързо да се адаптират към променящите се нужди и да доставят своевременно според очакванията.

Получете бърз поглед върху спринтовете на вашите екипи с изгледа ClickUp Sprint List

Намаляване на риска

Структурираният характер на SAFe, съчетан с акцент върху редовното планиране и проверка, позволява ранното откриване и намаляване на рисковете. Своевременното разрешаване на такива проблеми в ранните етапи на процеса на разработка предотвратява тяхното натрупване и застрашаване на проекта като цяло.

Преодоляване на предизвикателствата при мащабирането на Agile

Въпреки че SAFe обещава много предимства, той има и своите предизвикателства. Подготовката за тях предварително може да улесни успешното внедряване и приемане на SAFe. В тази връзка, ето някои често срещани предизвикателства, с които могат да се сблъскат предприятията:

Съпротива срещу промените

Макар SAFe да направи вашия бизнес устойчив на промени, очаквайте известна съпротива срещу тези промени. Екипите и лицата, които са свикнали с традиционните и съществуващи методи за управление на проекти, може да не са толкова отворени към промените, предизвикани от организационната трансформация.

Решение:

Насърчавайте култура на отворена комуникация

Обучете служителите си как внедряването на SAFe може да им бъде от полза.

Включете заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и продължавайте да подчертавате очакваните ползи, за да дадете тласък на прехода.

Провеждайте обширни програми за обучение и въвеждане, за да насърчите приемането на метода. Насърчавайте SAFe сертификациите, за да развиете гъвкава среда.

Организационни силози

SAFe набляга на междуфункционалното и междудомейно сътрудничество. За да се постигне това, е наложително предприятията да премахнат изолираността. Традиционните предприятия с остарели системи обаче може да имат утвърдени изолирани бази данни в отделните отдели и екипи, което може да попречи на внедряването на SAFe.

Решение: Използвайте софтуер за управление на проекти, за да централизирате данните и да премахнете изолираните структури. В допълнение към ефективното управление на данните, инструментите за управление на проекти могат да улеснят съвместната работа, като събират хора от различни екипи и отдели да работят на една и съща платформа.

Управление на зависимостите

С увеличаването на броя на екипите се увеличава и сложността на основните задачи и дейности. Въпреки че е възможно да се мащабират операциите, управлението на зависимостите може да стане все по-трудно. Освен това тези зависимости трябва да бъдат координирани, за да се гарантира синхронизирано изпълнение. Неуспехът в това може да доведе до забавяния и да създаде пречки за непрекъснатото изпълнение.

Решение:

Планирайте редовни PI планиращи сесии, за да идентифицирате и управлявате зависимостите.

Дайте възможност на екипите да си сътрудничат и да вземат решения самостоятелно, за да предотвратите зависимостите да попречат на напредъка.

Провеждайте редовни спринтове, за да проследявате и наблюдавате напредъка и да управлявате всички зависимости.

Проблеми със скалируемостта

Въпреки че SAFe предлага четири нива на внедряване, мащабирането на agile практики е възможно само в рамките на определен размер. В крайна сметка, това, което може да работи за малък екип, не е задължително да се пренесе в голям мащаб.

Решение:

Използвайте ARTs, за да управлявате по-големи екипи и да се разраствате с малки, постепенни стъпки.

Установете критерии за добавяне на следващото ниво на SAFe, като например преход към ниво „Large Solution Level“, когато имате десет или повече ART.

Непрекъснато проверявайте организационната структура и адаптирайте техниките си за мащабиране въз основа на резултатите и обратната връзка.

Прекалено наблягане на процеса

SAFe следва структуриран подход към бизнес процесите. Въпреки че такъв фокус върху процесите може да подобри резултатите, строгото спазване на тези процеси може да попречи на сътрудничеството и адаптивността.

Решение:

Насърчавайте гъвкаво мислене, като наблягате на гъвкавостта пред строгостта.

Насърчавайте екипите да проучват „защо“ зад процесите, за да могат да излязат от рамките на процесите и да предложат иновативен и контекстуален работен поток.

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между различни софтуери

Поддържане на комуникацията

Комуникацията е в основата на SAFe. Лошата комуникация между екипите, лидерите, мениджмънта и заинтересованите страни може да доведе до недоразумения и да изложи всичко на риск. Всяка грешка в комуникацията може да застраши съгласуваността и да повлияе на резултатите.

Решение: Инструментът за управление на проекти може да улесни синхронните и асинхронните канали за комуникация.

Как да приложите Scaled Agile Framework?

Внедряването на SAFe включва поредица от добре обмислени и целенасочени стратегии – от формирането на скрам екипи до пълноценно управление на портфолиото. Това е много работа.

За щастие, управлението на проекти в ClickUp е катализатор, който ускорява и улеснява този преход. Ето как се постига това:

Разделете целите, задачите, agile точките и статуса на проектите в високо персонализирания ClickUp 3. 0 Dashboard

Управление на задачите

С мощните си възможности за управление на задачите, ClickUp помага на гъвкавите екипи да планират, наблюдават и изпълняват различни дейности. Независимо дали става въпрос за PI планиране или управление на забавяния, екипите могат да получат обща представа за работата и да проследяват напредъка чрез единен табло.

Множество гледни точки

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в ClickUp 3. 0 диаграми на Гант, за да проследявате и свързвате работните процеси във всичките си задачи

Различните изгледи в ClickUp показват подробности за проекта чрез променяеми параметри. Те придават структура на гъвкава среда и улесняват сътрудничеството. Например, можете да използвате Kanban табла за изгледи на ниво екип, диаграми на Гант за планиране на пускане и спринт, бели дъски за тестване и др. Всеки изглед предлага нова перспектива и поглед върху процеса на разработка.

Сътрудничество

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs за персонализиране на шрифтове, добавяне на връзки между задачи или препратки към задачи директно в документа

Говорейки за сътрудничество, ClickUp е перфектната платформа за екипи с различни размери и възможности да работят заедно. С ClickUp Docs екипите могат да споделят файлове и документи между всички заинтересовани страни и да елиминират изолираността между отделите. В същото време комуникацията в реално време чрез незабавни съобщения, коментари, възлагане на задачи и т.н. помага на екипите да работят заедно.

Зависимости между задачите

Добавете зависимости директно в задачата в ClickUp, за да се уверите, че работата се изпълнява в правилната последователност и се придържа към конкретния график

Управлението на проекти в SAFe набляга на управлението на зависимостите, което е възможно с ClickUp. Функциите на ClickUp, като времеви линии и плувни коридори, изясняват взаимоотношенията между задачите и дейностите. Тази видимост улеснява координирането на зависимостите и приоритизирането на различните задачи, за да се управлява непрекъснатият поток на стойност.

Персонализирани статуси

Търсете, задавайте или сортирайте статуса на задачите в изгледа на списъка в ClickUp, за да видите напредъка по всички задачи

ClickUp позволява на потребителите да дефинират персонализирани статуси, за да адаптират работния процес според терминологията на SAFe и дефинираните етапи. Съответно, екипът за разработка може да персонализира статуса на проекта като „В планиране на PI“, „Блокиран от зависимост“, „Готов за проверка“ и т.н. и да го съобрази с процесите на SAFe. То също така позволява проследяване на напредъка, за да съответства на церемониите и етапите на SAFe.

Шаблони

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблони за гъвкаво управление на проекти в ClickUp

С ClickUp, практикуващите agile вече не губят време да изобретяват колелото. В ClickUp ще намерите библиотека с шаблони за agile управление на проекти, които са 100% персонализируеми, за да отговарят на спецификациите на проекта. Направете няколко промени и сте готови да съживите SAFe средата!

Ние само докоснахме повърхността на това как ClickUp подкрепя внедряването на SAFe. Този всеобхватен инструмент за управление на проекти помага за гъвкаво планиране, координация и комуникация в екипа. ClickUp не само помага в преодоляването на предизвикателствата при внедряването на SAFe, но и предоставя инструменти за спазване на принципите на SAFe.

Може дори да се каже, че внедряването на ClickUp е вашият пряк път към успешното прилагане на SAFe.

Свържете се с нашите експерти, за да научите повече за това как ClickUp помага за внедряването на SAFe .

Често задавани въпроси

1. Какво е Scaled Agile Framework (SAFe)?

Scaled Agile Framework (SAFe) е широко използвана гъвкава рамка, разработена, за да помогне на предприятията да прилагат гъвкави и опростени принципи в мащабни проекти. Тя помага на бизнеса да погледне отвъд отделните екипи, за да постигне по-големи цели.

2. Как SAFe се сравнява с други agile рамки?

За разлика от Kanban и Scrum, които се фокусират върху способностите на ниво екип, SAFe набляга на мащабируемостта и съгласуваността. Той използва принципи, роли, церемонии, етапи и др. на lean-agile, за да отговори на предизвикателствата на големите предприятия. Той също така следва четиристепенна йерархична организационна структура, за да координира и направлява разнородни екипи за постигане на организационните цели.

3. Как мога успешно да внедря SAFe в моята организация?

Внедряването на SAFe изисква внимателно планиране и ангажираност на организационно ниво. Внедряването ще се осъществи чрез фази като: