Lean срещу Agile: каква е разликата? 2025

Не сте сигурни дали да изберете Agile или Lean?

Ако сте чели за съвременните методи за управление на проекти, вероятно сте чували много за рамки като Lean и Agile.

И макар че тези два подхода често се използват заедно, те са две много различни методологии за управление на проекти.

И така, какво представляват те?

По-важното е, по какъв начин Lean се различава от Agile методологията?

В тази статия ще разгледаме подробно и двата метода и ще обсъдим разликите между тях по отношение на подхода, целите и др. Ще ви представим и най-добрия софтуер за управление на проекти, който ще ви помогне да управлявате ефективно както Lean, така и Agile проекти.

Да започнем!

Lean срещу Agile: Кратка история

Първо ще разгледаме как са възникнали тези две методологии.

В края на краищата, разликите между Lean и Agile започват точно оттук.

1. Agile

През 80-те години на миналия век компютърните програмисти използваха традиционни подходи за разработка, като методологията Waterfall, за да управляват своите проекти за разработка на софтуер. Този процес не само отнемаше много време, но и беше скъп.

Как?

Светът на софтуерното разработване се развиваше с бързи темпове.

А растежът обикновено означава адаптиране към промените.

При Waterfall разработването на даден продукт може да отнеме месеци, а понякога и години. Така че до момента, в който софтуерът или продуктът бъде пуснат на пазара, той вече е остарял по отношение на текущите нужди.

За да се преодолее това, беше написан Agile Manifesto.

А Agile методологията е изградена върху 4 ценности и 12 принципа, описани в Agile Манифеста.

Agile помага на екипите да се адаптират по-добре към промените, като включва заинтересованите страни в целия процес. По този начин се постига по-добро планиране, разработване и внедряване на работещ софтуер.

2. Lean

През 70-те години на миналия век Таичи Оно разработи система, известна като Toyota Production System (TPS). Нейната цел беше да намали разходите за складови наличности и да подобри ефективността на веригата за доставки в автомобилната индустрия чрез елиминиране на всякакъв вид загуби.

TPS е вдъхновена от системата за управление на запасите в хранителните магазини и използва визуални сигнали, за да покаже точно кога са необходими продуктите. Това намали общото количество отпадъци и оптимизира целия производствен процес.

Тази система беше използвана за формирането на принципите на Lean производството.

Но как се появи Lean софтуерното разработване ?

Мери и Том Попендик написаха изчерпателно ръководство за разработване на софтуер, вдъхновено от принципите на Lean производството.

Нека сега разгледаме какво точно представляват Lean и Agile.

Какво е Agile методологията?

Agile е методология за разработка на софтуер, която помага за разработването на проекти с итеративен подход.

За разлика от традиционната методология за управление на проекти, при Agile подхода един голям проект се разделя на по-къси цикли на разработка, известни като спринтове. Всеки спринт обикновено трае 2-4 седмици.

Ето един пример, илюстриращ този Agile принцип:

Да предположим, че конструирате робот.

При традиционен метод за управление на проекти като Waterfall може да отнеме месеци да планирате и разработите робота, преди най-накрая да го внедрите.

Това може да доведе до ситуация, в която AI функцията, която сте смятали за доста готина, се окаже безполезна. Това, което клиентът наистина е искал, е робот с перфектен баланс.

С методологията Agile това би могло да бъде избегнато.

Как?

При Agile клиентите участват активно в процеса на разработка. В края на всеки спринт те дават обратна връзка, а Agile екипът внедрява необходимите промени в следващия цикъл.

Това непрекъснато усъвършенстване оставя по-малко място за грешки, като ви помага да създадете робот, който отговаря перфектно на нуждите на вашите клиенти.

Научете как Agile експертите прилагат процеса на Agile управление на проекти в работните си потоци.

Какво е Lean методологията?

Lean софтуерното разработване се основава на принципите на Lean методологията.

Седемте принципа на методологията Lean са:

Елиминирайте загубите

Изграждане на качество

Създайте знания

Отложете ангажимента

Бърза доставка

Уважавайте хората

Оптимизирайте цялостния процес

Всеки принцип на Lean има за цел да оптимизира производствения процес чрез елиминиране на загубите. Той също така се опитва да минимизира риска, като същевременно максимизира стойността за клиента.

Чакайте... какво означава „елиминиране на загубите“?

Елиминирането на загубите се отнася до премахването на всичко, което не добавя стойност към процеса.

Това може да бъде всичко – от ненужни срещи и документация до неефективни методи.

Основни разлики между Agile и Lean

Сега, когато вече знаете какво включват Agile методът и Lean подходът, вече усещате, че те са различни, нали?

За да бъде по-ясно, ето подробен списък с основните разлики между Agile и Lean:

1. Разлики в методологията

Няма изненади тук.

Това е най-значителната разлика между Agile методологията и Lean мисленето.

A. Agile методология

Agile процесът се занимава с оптимизацията на процеса на разработване на даден проект. Целта му е да направи процеса гъвкав, прозрачен и адаптивен.

Защо?

Agile разработката цени непрекъснатото усъвършенстване и доволните клиенти.

За тази цел Agile проектът преминава през повтарящи се цикли на разработка (спринтове), а Agile екипът активно включва клиента от началото до края.

Б. Lean методология

Подходът Lean се фокусира върху оптимизирането на производствения процес. Става въпрос за минимизиране на риска и елиминиране на загубите (икономично производство).

Всъщност „елиминиране на загубите” е един от основните принципи на метода Lean.

Когато изключите всичко, което не допринася за крайния резултат на проекта, производственият процес автоматично се съкращава и става по-ефективен. Това ви спестява много ценни пари и време в дългосрочен план.

2. Разлики в подхода

Макар и двата метода – Lean и Agile – да са отлични подходи за разработване на софтуер, те се различават леко в подхода си към разработването:

A. Agile подход

В Agile практиката проектът се разработва в кратки, постепенни, повтарящи се цикли или спринтове.

Итеративният и инкрементален метод се отнася до разделянето на проекта на различни фази, всяка от които се състои от планиране, изпълнение, тестване и оценка. Този процес се повтаря, докато не постигнете желания резултат.

Б. Lean подход

Подходът Lean има за цел да въведе малки постепенни промени в производствения процес, за да се повиши ефективността. Въпреки че това може да доведе до по-къси цикли на разработка, то не е основният фокус на Lean.

3. Разлики в графиците на проектите

Макар и двата метода – Lean и Agile – да имат за цел да доставят продукта възможно най-рано, сроковете на проектите им са различни:

A. График на Agile проекта

Agile или Scrum екипът работи в къси цикли, за да постигне бързи резултати. Всеки цикъл или спринт обикновено трае 2-4 седмици.

Б. График на Lean проекта

Lean екипите съкращават времето за изпълнение на проектите си чрез оптимизиране на процесите. Обикновено те ограничават текущите си проекти, което намалява общото време за изпълнение на проекта. За разлика от Agile обаче, тук няма конкретно определено време.

4. Разлики в екипа

Методите Lean и Agile следват различни структури на екипа:

A. Agile екип

Agile екипът е малък екип от самоорганизирани, мултифункционални лица.

Какво означава това?

Самоорганизирана : екипите сами решават как да извършат работата

Кръстосана функционалност: членовете на екипа имат различни области на експертиза, но работят за постигането на обща цел.

Екипът се състои от членове като продуктов мениджър (продуктов собственик), Agile треньор или Scrum майстор, разработчици, бизнес анализатори и др.

Б. Lean екип

При Lean управлението на проекти се формират няколко Lean екипа, състоящи се от членове на съответните отдели.

Всеки екип се ръководи от екипен лидер, който управлява съответния екип и индивидуалните проекти. И макар членовете на вашия Lean екип да трябва да са способни, те не е задължително да са самоорганизирани и мултифункционални.

5. Разлики в общата цел

Методите за разработка Agile Lean се стремят да постигнат различни цели:

A. Agile цел

При Agile разработката целта е да се създаде нещо, което отговаря на изискванията на крайния потребител или заинтересованите страни.

Б. Lean цел

При Lean разработката целта е да се елиминират всички процеси, които не добавят стойност към разработката на продукта.

6. Разлики в областта на фокуса

Ето как Agile и Lean се различават един от друг:

A. Агилна област на фокус

Agile разработката се фокусира върху обхвата на проекта и стойността за клиента.

При Agile разработката на софтуер обхватът на софтуерния продукт се отнася до неговите характеристики и функционалности. Клиентската стойност е приоритет, тъй като в края на всеки спринт получавате обратна връзка и внедрявате промени в следващия цикъл.

Б. Lean област на фокус

От друга страна, Lean софтуерното разработване се отнася до подобряване на процеса и качеството.

Акцентът е върху подобряването на процесите и качеството (целта е нулеви дефекти).

Това обикновено се постига чрез подход, известен като картиране на потока на стойността.

Какво е картографиране на потока на стойността?

Картографирането на стойностния поток е метод, използван за визуализиране на поредицата от събития между създаването на продукта и доставката му до клиента.

Свързано: Инструменти за разработка на софтуер

Agile срещу Lean: Какви са приликите?

Знаете ли защо хората често групират Agile framework и Lean заедно?

Това е така, защото и двете методологии споделят общи ценности, като например способността да се адаптират бързо към промените.

Ето и някои други прилики между Lean и Agile:

Непрекъснато усъвършенстване : и двете методологии се фокусират върху редовната проверка на метода на работа за възможни подобрения.

Приоритизиране на стойността за клиента : независимо дали става дума за активното включване на обратната връзка от клиентите в Agile или фокуса на Lean върху предоставянето на качество, и двете методики имат за цел да предоставят по-голяма стойност на клиента.

Ефективни срокове : Методологията Agile разгръща продуктите в чести версии, докато в Lean управлението на проекти процесът на разработка включва възможно най-малко стъпки. И двата подхода се фокусират върху поддържането на ефективността.

Непрекъснат поток от резултати: с разделянето на процеса на разработка на части Agile непрекъснато доставя добавена стойност, докато Lean продължава да дава резултати с постоянно елиминиране на загубите.

Как да управлявате ефективно Agile и Lean проекти

Как ще управлявате Agile и Lean?

Разбира се, с подходящите agile инструменти!

Ъм... не. Не можете просто да използвате всякакви инструменти!

За да управлявате проекти с гъвкавост, се нуждаете от подходящ софтуер за управление на проекти.

Обикновено софтуерът за управление на проекти трябва да може да:

Управление на задачи и проекти

Автоматизирайте работните процеси

Улеснете сътрудничеството в отдалечени екипи

Интегрирайте с различни инструменти за работна среда

Освен това, независимо дали става дума за Agile, методологията Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma или друга методология за управление на проекти, вашият софтуер трябва да може да се справи с нея.

Защо?

Всяка методология изисква отделни функционалности от своите инструменти.

Освен това, не е така, че всеки екип избира един подход и се придържа към него завинаги!

Така че не можете да купувате нов софтуер всеки път, когато екипът ви използва различна методология за управление на проекти.

За щастие, разполагате с мощни инструменти като ClickUp, с които можете ефективно да се справяте с всичките си задачи и проекти, независимо от методологията, която предпочитате.

Но какво е ClickUp?

ClickUp е най-високо оцененият софтуер за управление на проекти Lean Agile в света. Независимо дали се нуждаете от помощ за:

Внедрете Agile, Lean, Scrum Kanban , Extreme Programming или друга методология

Проследявайте всичките си Agile проекти за разработка на софтуер

Управлявайте Agile екип или няколко Lean екипа

Планирайте спринт планиране и други Scrum срещи

ClickUp е единственият софтуер, от който се нуждаете!

Нека видим как ClickUp може да ви помогне да се адаптирате към техниките Lean и Agile:

1. Персонализирани статуси на задачите за различните етапи на проекта

Всеки проект изисква свой собствен набор от статуси.

Например, софтуерен инженер може да има етапи като „Git Upload” и „Debugging” за своя Lean UX проект. За разлика от това, проект за разработване на съдържание може да има етапи като „Редактиране” и „Проверка на качеството”.

С функцията Custom Statuses на ClickUp това няма да е проблем.

Този софтуер ви позволява да създавате персонализирани статуси, които отразяват точно нуждите на вашия проект. Бъдете толкова описателни и креативни, колкото искате!

Един бърз поглед към статуса на задачата е достатъчен, за да определите в какъв етап се намира тя. По този начин ръководителят на екипа или всеки, който работи по проекта, може незабавно да провери как напредва той.

2. Поставете си цели, за да постигнете спринтовете си

Независимо от методологията за управление на проекти, която предпочитате, ще имате няколко цели на проекта, като „разработване на 20% от продукта в спринт 1” или „увеличаване на трафика на уебсайта с 10%”.

Как да ги разграничите?

Три думи: функцията Goals на ClickUp !

Целите са високо ниво контейнери, които можете да разделите на по-малки, измерими цели.

Изберете от разнообразие от единици за измерване на целта, като например:

Валута: сума пари

Число: диапазон от числа от 0 до безкрайност

Задачи: списък със задачи, които трябва да изпълните, за да постигнете целта.

Вярно/Невярно: само два възможни резултата (изпълнено или неизпълнено)

Кимането с глава и едносричните отговори не са достатъчни за добър разговор, нали?

За да помогне на екипите да комуникират ефективно, всяка задача в ClickUp разполага със специално пространство за коментари.

Това спомага за улесняване на цялата комуникация, свързана с проекта, в рамките на Lean или Scrum екипа.

Използвайте тази секция, за да:

Обмен на информация, свързана с проекта

Маркирайте членовете, за да подчертаете важни коментари

Справяйте се с проблемите и затрудненията в подходящия контекст

Споделяйте подходящи файлове и връзки във всяка секция със задачи

Присвойте коментари на конкретни членове на екипа, за да сте сигурни, че няма да останат незабелязани.

За по-добро сътрудничество и изграждане на екип, използвайте изгледа „Чат“, за да провеждате разговори, които не са свързани с никакви задачи.

4. Автоматизация на работния процес за автоматизиране на над 50 повтарящи се задачи

Вероятно всеки ден се занимавате с много повтарящи се ръчни задачи.

И сме сигурни, че това са задачите, които най-много мразите да изпълнявате.

Но не се притеснявайте.

Функцията Automation на ClickUp ви предлага множество автоматизации на задачи на работното място, за да решите този проблем.

Можете лесно да го използвате за автоматизиране на повтарящи се задачи, което ви спестява време и освобождава ресурсите ви за задачи, които наистина се нуждаят от тях.

Ето как работи автоматизацията на работния процес в ClickUp:

Ако се случи тригер и условието е вярно, автоматично се изпълнява конкретно действие.

Този гъвкав софтуер предлага над 50 предварително създадени автоматизации, които ще ви помогнат да се включите в процеса.

Ето някои от тях:

Когато статуса на задачата се промени, автоматично се променя и лицето, на което е възложена.

Прилагане на шаблон при създаване на задача

Актуализирайте приоритета на задачата, когато нейният списък за проверка е изчистен

Променете етикетите, когато настъпи крайният срок на задачата

Архивирайте задача, когато нейният приоритет се промени

Можете дори да създадете свои собствени персонализирани автоматизации, които да отговарят на вашите нужди.

5. Табла за визуален преглед на вашия проект

Dashboards на ClickUp ви дават бърз визуален преглед на вашите Agile софтуерни разработки или Lean проекти. Подобно на центъра за контрол на мисиите на космически кораб.

Предимството?

Ръководителят на екипа или дори целият ви Scrum екип могат да получат ясна представа за всичко, което се случва в работната среда.

За максимална гъвкавост персонализирайте таблото си с различни графики, като:

Диаграми на скоростта : подчертават степента на завършеност на задачите подчертават степента на завършеност на задачите

Burnup Charts : показва количеството вече свършена работа по даден проект показва количеството вече свършена работа по даден проект

Burndown Charts : показва количеството работа, което остава по даден проект. показва количеството работа, което остава по даден проект.

Кумулативни диаграми на потока : вижте как напредва проектът във времето вижте как напредва проектът във времето

6. Диаграми на Гант за лесно проследяване на графика на проекта

Уморени сте да използвате електронни таблици, за да следите графиците или напредъка на вашите проекти?

Кажете сбогом на мисленето от 90-те години!

Диаграмите на Гант на ClickUp са идеални за проследяване и управление на графика на вашия проект.

Един бърз поглед към диаграмата на Гант е достатъчен, за да прецените дали нещата вървят по план или не.

А най-хубавото?

Тези диаграми на Гант предлагат множество автоматизирани функции.

Те могат:

Автоматично пренастройване на зависимостите между задачите при препланиране на елементите

Сравнете очаквания и текущ напредък на проекта

Изчислете процента на напредъка на проекта въз основа на изпълнените задачи/общия брой задачи.

Изчислете критичния път , за да определите задачите, които трябва да бъдат приоритетни.

Помощ при управлението на Agile работния процес

Заключение

Разбира се, Lean и Agile практиките се различават в няколко аспекта.

Въпреки че всяка методология за разработка е идеална за различен вид проект, все пак ще ви е необходим подходящ софтуер за управление на проекти, за да управлявате всичко.

За щастие, всичко, което трябва да направите, е да използвате ClickUp, най-добрия Agile и Lean софтуер на пазара!

От помощта да следвате Agile мисленето до увеличаването на бизнес гъвкавостта ви, ClickUp има всичко, от което се нуждаете.

Защо да не се регистрирате безплатно още днес и да станете майстор в управлението на проекти?