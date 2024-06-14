10 безплатни шаблона за PI планиране

Внедряването на agile практики в цялата компания изисква дисциплина. Всеки път, когато се опитвате да синхронизирате заинтересованите страни, е лесно да се изгубите в вихъра от забавяния в програмата, идващи от мениджъри, разработчици и специализирани проектни екипи.

Планирането на Program Increment (PI) е церемония (събитие), която позволява на разпределени и отдалечени agile екипи да се разрастват в по-структурирана среда. То се фокусира върху приоритизиране на целите и определяне на ясни резултати, за да съгласува цялата организация към обща цел.

Шаблоните за PI планиране са вашият пропуск за успешна agile трансформация, която улеснява провеждането на ефективни PI сесии за мащабируема agile рамка. С ясни структури, интуитивно персонализиране и функции за сътрудничество, тези шаблони превръщат планирането на вашата програма в изкуство!

Какво е шаблон за PI планиране?

Program Increment е фундаментална церемония в рамките на Scaled Agile Framework (SAFe), която помага на екипите успешно да планират и изпълнят следващите си действия, независимо дали лично или дистанционно. Тя изисква взаимодействия по разпръснати процеси и забавяния с множество заинтересовани страни, поради което шаблонът за PI планиране се превръща в ценен ресурс за тези сесии.

Този шаблон е визуален инструмент за оптимизиране на комуникацията и сътрудничеството по проекта, който дава на екипите усещане за прозрачност и обща визия. Обикновено включва различни раздели, като цели, функции, рискове, зависимости и графици, за да насочва участниците през процеса на PI планиране.

Преди да започнете планирането, трябва да подготвите основните елементи на шаблона за PI планиране, като приоритетни функции, собственост върху събитията, роли и отговорности. Идеята е, че един и същ документ може да се използва за гладко провеждане на срещи (с продължителност 1–2 дни) и записване на резултатите от тях – всичко това с цел преминаване към Scaled Agile Framework.

Какво прави един шаблон за PI планиране добър?

Един добър шаблон за PI планиране трябва да притежава следните ключови характеристики, за да съгласува екипите около обща визия:

Провеждайте гладки работни сесии с тези 10 изключителни шаблона за PI планиране

Открийте нашата селекция от 10 БЕЗПЛАТНИ шаблона за PI планиране, достъпни както в ClickUp, така и в PowerPoint, които ще ви подготвят за успех чрез колективни усилия на екипа. ✊

1. Шаблон за PI планиране на ClickUp

Изтеглете този шаблон Докато вашият екип планира и намалява рисковете, използвайте този шаблон, за да насърчите творческото мислене и решаването на проблеми, и наблюдавайте как вашият беклог се развива в реално време.

Представете си оформление, при което всички аспекти на напредъка на екипа, включително капацитет, натоварване, забавяния и рискове, са на ваше разположение, представени по ясен и разбираем начин. Шаблонът за PI планиране на ClickUp го прави възможно!

Това е вашият шаблон за стартиране на оптимизирано събитие за планиране на Program Increment. С вграденото стъпка по стъпка ръководство можете безпроблемно да организирате проекти, спринтове и графици за пускане на пазара за нула време!

Шаблонът ви позволява да използвате бяла дъска, за да организирате дискусиите си в четири основни табла, всяко от които е пригодено за добре организирани сесии за мозъчна атака:

Табло на екипите: Запознайте се с особеностите на всеки екип, неговите итерации, задачи и цели. Програмен съвет: Получете цялостен поглед върху функциите, зависимостите и етапите, като се фокусирате върху съгласуваността с общите : Получете цялостен поглед върху функциите, зависимостите и етапите, като се фокусирате върху съгласуваността с общите цели на програмата Табло за дневен ред: Спазвайте графика с специално място за вашия дневен ред и информация за презентатора. ROAM Board: Задълбочете се в потенциалните препятствия и пречки, като категоризирате рисковете като: Resolved (Решени) Owned (Приети) Accepted (Приети) Mitigated (Омекотени) Resolved Owned Accepted Mitigated

R esolved

O wned

A ccepted

Mitigated

Докато вашият екип съвместно взема решения за стратегии за смекчаване на рисковете по време на сесиите, вие ще бъдете свидетели на динамичната еволюция на вашия беклог, с лепящи се бележки, представляващи идентифицирани рискове, които могат да бъдат коригирани в реално време. Интегрирайте задачи и документи на живо директно във вашата бяла дъска и използвайте таблата за управление на ClickUp, за да ги наблюдавате.

С персонализирани статуси, персонализирани полета и изгледи в ClickUp, този шаблон ви дава възможност да адаптирате PI планирането към вашите специфични нужди. Проследявайте напредъка на спринтовете и проектите, категоризирайте задачите с персонализирани атрибути и визуализирайте целите без усилие.

2. Шаблон за планиране на Agile Sprint на ClickUp

Изтеглете този шаблон Персонализирайте шаблона за Agile Sprint Planning на ClickUp, който включва различни статуси на задачите, изгледи и др.

Ако вашият екип има склонност да губи фокус по време на активни PI сесии, шаблонът за планиране на Agile Sprint на ClickUp ще промени играта. Той ви дава възможност да водите срещи за решаване на проблеми с увереност, знаейки, че дискусиите ви ще бъдат по темата, целите ще бъдат постигнати и времето на всички ще бъде уважавано. Срещите ви ще протичат като по часовник и екипът ви ще ви бъде благодарен за това! ⏰

Планирайте, проследявайте напредъка и управлявайте ресурсите по време на Sprint Planning, като използвате Agile Sprint Planning Template. Задайте очакванията, като вземете предвид капацитета на екипа. Прегледайте разминаването между прогнозираните и действителните часове със скрам екипа по време на Sprint Retrospective.

Шаблонът за Agile Sprint планиране на ClickUp гарантира, че екипите могат:

Лесно планирайте спринтове, независимо колко сложен е проектът.

Визуализирайте зависимостите и задачите в ясен график.

Проследявайте напредъка във всички етапи на планирането на спринтовете.

Независимо дали управлявате един проект или цяло портфолио, този шаблон ще ви помогне да планирате по-умно и да изпълнявате по-бързо!

3. Шаблон за табло за увеличаване на програмата ClickUp

Използвайте шаблона на ClickUp за табло за увеличаване на програмата, за да създадете визуална времева линия и да картографирате работните потоци.

Шаблонът ClickUp Program Increment Board служи като направляваща релса за вашия Agile Release Train (ART), гарантирайки, че всеки член на екипа е на борда и се движи в перфектна хармония. Подобно на това, как релсите са основата на функциониращата железопътна система, този шаблон подготвя сцената за вашето agile пътуване. 🚂

Готовият изглед на бяла дъска, проектиран за сътрудничество, дава възможност на проектните мениджъри да улесняват сесиите за мозъчна атака и да събират идеи от всички заинтересовани страни. Това е идеалното място за превръщане на иновативните идеи в реалистични планове.

Но това, което наистина отличава този шаблон, е неговата визуална яснота. Той ви позволява да въвеждате дейности с помощта на лепящи се бележки, а цветната легенда ви помага да ги категоризирате и организирате. Избройте задачите заедно с важните етапи, като предлагате бърз преглед на отговорностите на екипа.

Функцията Connectors ви позволява да подчертаете връзките между различните елементи, което прави още по-лесно разбирането на взаимоотношенията, допринасящи за процеса на увеличаване и по-широките цели.

Сега, за да използвате този шаблон: Започнете с дефиниране на фазите на програмата и след това преминете към членовете на екипа, които могат да бъдат отдели или специализирани екипи. Присвойте им капацитет и натоварване, като гарантирате балансирано разпределение на работната натовареност.

4. Шаблон за план за изпълнение на проект в ClickUp

Използването на шаблона за план за изпълнение на проекта на ClickUp помага при определянето на обхвата на проекта, установяването на ясни срокове, очертаването на резултатите и др., което допринася за ефективното изпълнение на проекта.

Реализирайте проекта си с този шаблон за план за изпълнение на проект на ClickUp! Той предоставя добре изработена пътна карта, която помага да планирате обхвата, крайните срокове и ключовите резултати на проекта си. 🎬

За да се гарантира, че PI сесията е по график, този шаблон помага за наблюдение на критични фактори като разпределение на ресурсите, управление на бюджета и синхронизация на графика.

Да предположим, че ръководите проект за разработка на софтуер. В изгледа „Списък с проекти“ на шаблона можете да изброите задачи за разработка като кодиране, тестване и документиране. Назначете членове на екипа, определете крайни срокове и използвайте потребителски полета, за да посочите статуса на всяка задача – дали е В процес, Завършена или Нуждае се от преглед.

Gantt view ви предоставя визуална времева линия. Например, ако кодирането трябва да бъде направено преди тестването, този изглед ви помага да видите последователността на задачите и крайните срокове. По този начин, ако кодирането закъснее, можете бързо да идентифицирате неговото влияние върху тестването и да коригирате плана си съответно.

Изгледът „Списък с фази на проекта“ групира задачите по фази (като разработка, осигуряване на качеството и пускане) заедно с крайните срокове. Можете незабавно да видите кои задачи наближават крайния срок, като по този начин гарантирате навременен напредък във всяка фаза.

Искате да разпределите бюджетите отговорно? Използвайте Таблицата с разходите по проекта , за да въведете разходите, като например софтуерни лицензи, инструменти за разработка и заплати. Накрая, Документът с ресурсите в шаблона съдържа важни справочни материали, като например указания за кодиране и най-добри практики.

5. Шаблон за управление на програми ClickUp

Шаблонът за управление на програми на ClickUp съдържа всичко необходимо, за да направите програмата си успешна!

Направете вашето PI планиране събитие, посветено изцяло на поддържането на проектите в правилната посока, разрешаването на проблеми и бързото управление на рисковете. С шаблона за управление на програми на ClickUp ще разполагате с всеобхватно средство, което опростява гъвкавото управление на проекти. 🎯

Този шаблон въвежда структурирана йерархия, за да съгласува вашата програма с нейните общи цели. Имате три раздела, в които да организирате проекта си, както е описано в следната таблица:

Проект Гант Gantt изглед, в частност, предлага интерактивна схема на табличният изглед на финансовите данни на проекта е снабден с формулно поле, което автоматично изчислява разликата между бюджетираните и действителните разходи. Тук получавате цялостен поглед върху проекта и задачите си. Вграденият, в частност, предлага интерактивна схема на времевата линия на проекта , като оставя място за коригиране на зависимостите между задачите. В допълнение,нае снабден с формулно поле, което автоматично изчислява разликата между бюджетираните и действителните разходи. Проблеми Потребителските полета ви позволяват да предоставите подробна информация за всеки проблем, което прави проследяването и управлението по-ефективни, докато изгледът на таблото представя всичко Тази секция гарантира, че забавянията и други проблеми се разрешават бързо.ви позволяват да предоставите подробна информация за всеки проблем, което прави проследяването и управлението по-ефективни, докатопредставя всичко в стил Kanban , което улеснява визуализирането на състоянието на всеки проблем и това, което се нуждае от внимание. Риск Тази секция ви позволява да идентифицирате и оцените потенциалните рискове в рамките на вашата програма. Тя предлага както изглед под формата на списък, така и изглед под формата на табло, което ви дава гъвкавост при избора на начин за управление и визуализация на рисковете и разработване на стратегии за тяхното намаляване.

Шаблоните на ClickUp предлагат AI-базирани функции за управление на проекти. Например, ако вашите PI сесии са дълги и пълни с информация, можете да използвате ClickUp AI, за да обобщите бележките от срещите и да създадете задачи за действие от актуализациите на задачите!

6. Шаблон за матрица на ресурсите на проекта ClickUp

Планирайте ефективно ресурсите си с този шаблон Matrix и определете очакваните общи разходи за наличните ви ресурси.

Планирането на ресурсите и досадните изчисления почти винаги заемат централно място, когато разширявате вашата agile програма. Шаблонът ClickUp Project Resource Matrix е вашият надежден помощник, ако искате да балансирате разходите и капацитета с изключителна прецизност. 🔢

Този шаблон е като математически подкован асистент, който ви води през сложни изчисления, като ви казва точно къде да въведете числата и след това по магичен начин ги изчислява, за да генерира крайни резултати, използвайки формулни полета. По подразбиране той поддържа пет типа ресурси:

Човешки Оборудване Съоръжение (обхваща офиси, фабрики или всяко място, свързано с проекта) Софтуер Материали

Използването на шаблона в различните отдели е лесно! Всичко започва с подаването на Формуляр за въвеждане на ресурси от вашия екип или ключови служители по проекта. Този формуляр събира важна информация за необходимите ресурси, а данните се прехвърлят безпроблемно в Списък с ресурси, организиран по тип ресурс. Тук можете да посочите статуса на всеки ресурс, независимо дали е в процес на СТАРТИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ за бъдещето или временно В ОЧАКВАНЕ.

Една забележителна функция е изгледът Status Board, който предоставя бърз преглед на целия ви ресурсен пул. За по-подробен поглед върху графиците за доставки можете да разчитате на изгледа Timeline. Най-лесният начин да промените графиците? Просто кликнете, плъзнете и настройте – толкова е лесно!

Накрая, когато става въпрос за финансови въпроси, обърнете се към изгледа на таблицата с разходите. Той предлага финансов табло, обобщаващо разходите за всеки ресурс, сортирани по отдели, което ви дава пълен контрол над бюджета на вашия проект – идеално за вашата PI планираща дъска или стратегия. 💵

7. Шаблон за работен план на проекта ClickUp

Този шаблон е вашият билет към рационализирано планиране и управление на проекти, като ви позволява да проследявате работните часове, да определяте приоритети и да коригирате графика на проекта си.

Шаблонът за работен план на проекта ClickUp може да ви помогне при PI планиране на всеки етап от проекта. Той ви позволява да проследявате планираните и действителните работни часове, да приоритизирате дейностите и безпроблемно да коригирате графика на проекта за бъдещи спринтове.

С вдъхновения от светофара RAG (червен, жълт, зелен) статус, шаблонът служи като личен аниматор на вашия екип, развявайки знамена, за да сигнализира дали пътувате гладко, срещате малки препятствия или се сблъсквате с големи заобикалки. 🚦

Този шаблон за управление на проекти оптимизира работата ви от начало до край. Вие или членовете на екипа ви за PI планиране можете да добавяте задачи, като използвате Формуляра за подаване на задачи. Подадените задачи се организират в списъка „Всички дейности“, сортирани по фази на проекта.

Редактирайте потребителските полета, за да зададете атрибути на задачите, като приоритети, напредък, закъснения и усилия. Изгледът на таблото за състоянието предлага бърз и ясен преглед на състоянието на задачите, което улеснява актуализирането.

За да видите графика на изпълнението от птичи поглед, преминайте към изгледа „Графика на проекта“ , за да наблюдавате задачите линейно, като всеки елемент показва планираното време, което ще бъде инвестирано. Можете бързо да препланирате или коригирате продължителността на задачите дори след приключване на срещите.

Шаблонът Project Gantt view предоставя подробна диаграма с обзор на проекта, която ви позволява да дефинирате взаимоотношенията между задачите и да проследявате етапите от предварителното планиране до постпродукцията.

8. Шаблон за проследяване на програми ClickUp

Той обединява екипи, процеси и богатство от знания на едно място, превръщайки проследяването на проекти в безпроблемно преживяване.

Точно както надеждният GPS улеснява сложните маршрути, шаблонът ClickUp Program Tracker Template улеснява пътуването ви през PI планирането. Той обединява екипи, процеси и съкровищница от знания в една платформа, което прави проследяването на проектите лесно.

Независимо от продължителността на вашата програма, този шаблон работи добре за PI планиране, бюджетиране и финанси като професионалист. С неговите адаптивни изгледи можете да наблюдавате работните процеси преди и след планирането и да разработвате стратегии, подкрепени с данни.

Списъкът с проекти е вашата платформа за дефиниране и оценяване на програмните дейности – сортирайте задачите по спешност или по всеки друг параметър.

Строгите графици са пречка за успеха на agile. За щастие, с помощта на функцията „дръпни и пусни“ в изгледа „Времева линия“ на този шаблон, можете да правите лесни корекции за нула време. А когато става въпрос за разбиране на наличността на екипа, изгледът „Работна натовареност“ ви служи като интуитивен компас.

С помощта на персонализирани полета като падащото меню Фаза на проекта, можете лесно да следите всеки етап, а Матрицата за въздействие и усилие ви позволява да категоризирате задачите след PI планирането по следния начин:

Бързи победи: голямо въздействие, малко усилия 🏆

Големи проекти: голямо въздействие, големи усилия 💰

Запълващи задачи: ниско въздействие, ниско усилие 🤷

Недоходоносни задачи: ниско въздействие, голямо усилие ❌

9. Шаблон за планиране на PI проект в PowerPoint от Slidegeeks

Ще намерите 27 слайда, внимателно проектирани с привлекателни визуални елементи, които ще резонират с вашата аудитория.

Шаблонът за планиране на PI проекти в PowerPoint от Slidegeeks съдържа предварително проектирани слайдове, изработени с внимание към детайлите, с примерно съдържание и завладяващи графики, готови да вдъхнат живот на вашите презентации за PI планиране.

Този пакет е съставен от 27 слайда, всеки от които е проектиран с богати визуални елементи, икони и оформление, което прави вашето послание по-впечатляващо за аудиторията. Той обхваща различни теми, което ви дава възможност да проведете ефективни сесии за мозъчна атака, да проучите различни аспекти на проекта и да ангажирате участниците по смислен начин. 🗣️

Това, което отличава този шаблон, е неговата лесна употреба. Той предоставя ясни инструкции за това как да персонализирате и преструктурирате вашите презентации. Имате свободата да променяте всичко, от цветове и формати до дизайни, така че да съответства перфектно на вашата визия.

10. Шаблон за планиране на увеличение на програмата от SketchBubble

Ще намерите 27 слайда, внимателно проектирани с привлекателни визуални елементи, които ще резонират с вашата аудитория.

Искате нещо, което да улесни ангажиращите лични дискусии с вашия екип? Шаблонът за планиране на Program Increment PI от SketchBubble може да ви бъде полезен!

Този шаблон включва осем красиви слайда, всички проектирани да ви помогнат да определите и управлявате зависимостите между екипите и да насърчите сътрудничеството, като стимулирате синергията между Agile Release Trains (ARTs). 🗨️

Универсалността на този шаблон ви позволява да персонализирате съдържанието му според вашите уникални нужди. Той е съвместим с популярни платформи като Microsoft PowerPoint, Google Slides и Apple Keynote и предлага избор от две атрактивни теми: синя и многоцветна. Освен това можете лесно да манипулирате и използвате повторно всеки визуален елемент, тъй като той е HD и векторно базиран.

Съгласувайте Agile разработката и бизнес целите с ClickUp

Тези 10 шаблона за PI планиране имат много да предложат по отношение на дизайн и функционалност. Но ако наистина искате да се сбогувате с хаоса и да посрещнете нова яснота за вашия проект, ви препоръчваме да се регистрирате в ClickUp.

Този безплатен инструмент за управление на проекти разполага с богат набор от шаблони, които помагат на гъвкавите екипи да преобразуват целите си, да си сътрудничат и да се справят с PI планирането с увереност и лекота. 🤸