10-те най-добри инструмента за приоритизиране на работата през 2025 г.

В работния ден няма достатъчно време, за да се свърши всяка една ежедневна задача, да не говорим за текущите проекти с много етапи и препятствия. Ето защо приоритизирането на работата е изключително ценно умение, което трябва да се научи. За щастие, не е нужно да сте експерт по продуктивност! Има много инструменти, които опростяват процеса.

В тази статия ще разгледаме най-добрите инструменти за приоритизиране на работата, които са налични днес. Всеки от тях има своите предимства, недостатъци и уникални характеристики. Нека намерим най-добрите инструменти за приоритизиране за вашия екип, за да можете да свършите работата си в най-оптималния възможен ред.

Какво трябва да търсите в инструмент за приоритизиране?

Всеки екип има различни нужди, когато става въпрос за инструменти за приоритизиране, но тези са общите задължителни елементи, които си заслужава да имате предвид, докато създавате своя списък.

Най-добрите инструменти за приоритизиране помагат на екипите да:

Използвайте този списък, когато пробвате потенциални инструменти. Разберете от какво се нуждае вашият екип и какво е по-малко важно, а след това използвайте този наръчник, за да намерите най-подходящия за вас инструмент за продуктивност или процес за приоритизиране на работната натовареност.

Подходящият инструмент за приоритизиране на проекти може да ви помогне да фокусирате вниманието си върху най-ценните и важни задачи, за да работите по-добре всеки ден. Намирането на най-подходящия инструмент за вашия екип не винаги е лесно, но ние сме събрали някои от нашите любими, за да ви помогнем да вземете решение.

Разгледайте нашия списък с най-добрите софтуерни инструменти за приоритизиране на продукти и задачи, които се предлагат днес. Запознайте се с техните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки.

Решете върху какво да работите след това с шаблона за матрица на приоритетите на ClickUp

ClickUp е платформа, която може да ви помогне да замените няколко от инструментите на вашия екип, като ви предоставя едно централно място за организиране, комуникация и работа. Тя е идеална за екипи, които работят съвместно, ценят производителността и искат да постигнат по-добри резултати, като се фокусират върху това, което е важно.

Гъвкавостта на функциите за управление на проекти на ClickUp ви позволява да организирате и оптимизирате важните си задачи по начин, който е най-подходящ за вашия екип. Научете как да приоритизирате задачите си на работа и след това се възползвайте от нашите шаблони, за да оптимизирате процеса.

Използвайте шаблона „Матрица за приоритети“ или „Матрица за въздействие и усилия“ на ClickUp, за да планирате визуално върху какво да работите след това, или организирайте задачите си с нашия шаблон „Getting Things Done“. Можете също да създадете своя собствена система и да използвате нашите прости маркери, за да ви помогнат да определите приоритетите си за следващата работа.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте приоритета на задачите с нашата лесна за използване система с флагчета.

Сортирайте списъците със задачи по най-висок приоритет, степен на важност и крайни срокове, за да ви помогнат да определите приоритетите си.

Вижте къде са препятствията с помощта на зависимостите

Създайте свои собствени филтри, които да ви помогнат да работите по-добре.

Мощни функции за управление на задачите, които ви позволяват да сътрудничите, организирате и изпълнявате задачите си навреме.

Наскоро избран за №1 софтуер за управление на проекти през 2023 г. от G2

Ограничения на ClickUp

Някои потребители в началото намират софтуера за прекалено сложен, така че отнема известно време, докато се научат да го използват пълноценно.

Мобилното приложение има някои ограничения, но това се променя с появата на ClickUp 3.0.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 3600 отзива)

2. ProductPlan

чрез ProductPlan

ProductPlan помага на екипите да получат по-добра представа за стратегията си за продуктите. Този софтуерен инструмент е създаден, за да помага на потребителите да създават пътни карти за продукти за индивидуални задачи, екипни инициативи и фирмени проекти.

Най-добрите функции на ProductPlan

Задайте стойности и ги използвайте, за да приоритизирате бързо задачите

Синхронизирайте данните си от най-често използваните инструменти

Вижте какво се случва с проста таблица

Интегрирайте ги с инструменти, които вече използвате, като GitHub или Jira.

Ограничения на ProductPlan

Някои функции за редактиране са ограничени само до създателя на листа, което може да бъде предизвикателство за някои екипи.

Някои потребители биха искали да е по-лесно да споделят общата картина с членовете на екипа и ръководителите на екипа.

Цени на ProductPlan

Основен: 39 долара на месец за всеки редактор

Професионална версия: 69 долара на месец за всеки редактор

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ProductPlan

G2: 4. 4/5 (140+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

3. Scoro

чрез Scoro

Scoro е софтуерен инструмент за управление на работата, предназначен да помогне на агенциите и консултантските фирми да оптимизират работата си. Този инструмент за приоритизиране на задачите помага на потребителите да проследяват времето си, да видят дали то се използва оптимално и да управляват проектите по най-продуктивния начин.

Най-добрите функции на Scoro

Приемете цялостен подход към управлението на времето с диаграмите на Гант.

Сътрудничество по задачи и проекти и проследяване на напредъка

Проследявайте и анализирайте рентабилността и оптимизирайте графиците и дейностите

Автоматизирайте повтарящите се задачи и използвайте шаблони за приоритизиране на проекти и задачи.

Ограничения на Scoro

Някои потребители казват, че за да използвате софтуера по най-добрия начин, е необходимо обучение.

Промяната на приоритета или реда на задачите за същия ден може да отнеме много време.

Цени на Scoro

Essential: 28 долара на месец за потребител

Стандартен: 42 долара на потребител на месец

Pro: 71 долара на потребител на месец

Ultimate: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Scoro

G2: 4. 5/5 (300+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 200 отзива)

4. Reveall

чрез Reveall

Reveall е проектиран с оглед на откриването на продукти. Той е създаден за екипи, които искат да работят по-цялостно в областта на продуктовата стратегия и познанията за клиентите, за да предоставят по-добър продукт и по-добро преживяване.

Разкрийте най-добрите функции

Полезна система за оценяване помага на потребителите да идентифицират най-ценните задачи и подобрения.

Приоритизирайте предложенията за продукти и актуализациите по по-ефективен начин

Проследявайте резултатите заедно с свързаните с тях продуктови цели.

Налични интеграции с вашия съществуващ набор от софтуерни инструменти

Разкрийте ограниченията

Някои потребители биха искали дизайнът на инструмента да бъде по-модерен и съвременен.

Докладването пред клиенти или ръководители на екипи по визуално впечатляващ начин може да бъде предизвикателство.

Разкрийте цените

Стартово ниво: 24 долара на потребител на месец

Бизнес: 49 долара на месец за потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Разкрийте оценки и рецензии

G2: 3. 5/5 (1 отзив)

Capterra: 4. 7/5 (5+ отзива)

5. Productboard

чрез Productboard

Productboard е проектиран с мисъл за иновативни продуктови екипи. Този инструмент помага на екипите да идентифицират какво е важно за клиентите, а след това да приоритизират какво да разработват следващо. Информацията и функциите за приоритизиране помагат това да се усеща лесно.

Най-добрите функции на Productboard

Организирайте списъка си със задачи за функциите на продукта по рационален начин

Персонализирайте формулите за приоритизиране, за да дадете по-голяма тежест на това, което е важно за вас.

Преглеждайте резултатите и приоритизирайте задачите въз основа на информацията за клиентите.

Проследявайте всичките си проекти и вижте състоянието им на едно място

Ограничения на Productboard

Броят на възможностите за избор и персонализиране може да бъде прекалено голям за някои хора.

Някои потребители биха искали да е по-лесно да правят презентации или да споделят данни по визуален начин.

Цени на Productboard

Essentials: 25 долара на потребител на месец

Pro: 90 долара на месец за потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Productboard

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 100 отзива)

Разгледайте тези конкуренти на Productboard!

6. airfocus

чрез airfocus

Airfocus е платформа за управление на продукти, създадена да помага на екипите да работят върху най-важните задачи. Инструментите за приоритизиране на продукти като Airfocus подпомагат процеса на вземане на решения. Моделът за приоритизиране включва функции, които отчитат обратната връзка от клиентите, стратегията и ефективното приоритизиране на задачите.

Най-добрите функции на airfocus

Организирайте своя план за действие и работния си процес около най-важните задачи.

Използвайте вградени или персонализирани рамки за приоритизиране, за да работите по-ефективно.

Идентифицирайте задачите, които отнемат време, и скритите възможности в списъка с продукти, които трябва да бъдат разработени.

Организирайте сесии „Приоритетен покер“ за приоритизиране на задачите и съвместно оценяване на тяхната важност.

ограничения на airfocus

Някои потребители споделят, че биха искали да има повече опции за представяне.

Кривата на обучение може да бъде доста стръмна за новите потребители.

цени на airfocus

Essential: 23 долара на месец за потребител

Разширено: 83 долара на потребител на месец

Pro: Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

airfocus оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

7. Аха!

Aha! е инструмент за приоритизиране, създаден с мисъл за екипите за разработка на продукти. Неговите функции улесняват потребителите да създават пътни карти за продукти, да събират идеи от множество източници и да управляват и оптимизират доставката на актуализации на продукти.

Най-добрите функции на Aha!

Създайте високо визуални пътни карти за продуктите

Функции за оценяване и приоритизиране въз основа на вашите собствени оценки за стойността на продукта

Създайте едно място, където да виждате и използвате информацията за клиентите в своя полза.

Оптимизирайте доставките с табла за работния процес, които свързват екипите по продукти и инженеринг.

Aha! ограничения

Някои клиенти изразяват желание за повече функции за автоматизация на работния процес.

Гъвкавият характер на продукта означава, че в началото може да ви се стори прекалено сложен.

Aha! ценообразуване

Aha! разбива цените си по продукти. Можете да се абонирате за областите на платформата, които вашият екип проявява интерес да използва.

Aha! Roadmaps: От 59 долара на месец на потребител

Aha! Ideas: Започва от 39 долара на месец за потребител

Aha! Create: Безплатен план, платни планове от 10 долара на месец на потребител

Aha! Develop: От 9 долара на месец на потребител

Aha! оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 400 отзива)

Сравнете Aha и Jira!

8. Craft. io

Craft. io е платформа за управление на продукти „всичко в едно“, която помага на екипите да създават по-силни продукти благодарение на решения за разработване на продукти, основани на доказателства. Функциите за приоритизиране на платформата улесняват екипите да планират по-ефективни цикли на пускане на продукти на пазара, така че да управлявате всички задачи в табло в стил списък със задачи.

Най-добрите функции на Craft.io

Използвайте лесно предпочитания от вас тип приоритизиране — включително MoSCoW, WSJF, RICE и други.

Използвайте формулата за създаване, за да създадете своя собствена система за приоритизиране на продуктите.

Дайте тежест на нестандартните области на отлични постижения с помощта на специфични за екипа оценки за приоритизиране.

Планирайте продуктовите цикли въз основа на приоритетите си за това, което е важно.

Ограничения на Craft.io

Някои потребители споделят, че потребителският интерфейс понякога може да бъде прекалено сложен.

Платформата е насочена предимно към екипи за управление на продукти, което може да не отговаря на нуждите на другите.

Цени на Craft.io

Essential: 49 долара на месец за потребител

Pro: 109 долара на месец за потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Craft.io

G2: 4. 5/5 (40+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

9. Google Keep

чрез Google Keep

Google Keep е версията на софтуерния гигант за приложение за водене на бележки. Макар да не е толкова богато на функции като другите инструменти за приоритизиране на пазара, Google Keep може да бъде чудесна безплатна алтернатива, ако вашият екип търси нещо много леко и лесно за използване.

Най-добрите функции на Google Keep

Напишете и споделете бележки с останалата част от екипа си на едно място

Приоритизирайте задачите и действията, като ги закачите в Google Keep.

Задайте напомняния на базата на време, за да не изпускате нищо

Интегрира се безпроблемно с останалите продукти от пакета на Google.

Ограничения на Google Keep

Липсват традиционни инструменти за приоритизиране на продукти, така че някои потребители може да сметнат, че функциите са недостатъчни.

Оценяването и приоритизирането се основават на вашите лични мисли, а не на сложна система за оценяване.

Цени на Google Keep

Безплатно

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Н/Д

Capterra: 4. 7/5 (над 100 отзива)

10. Evernote Teams

чрез Evernote Teams

Evernote Teams е версия на приложението за водене на бележки, предназначена за екипи и фокусирана върху сътрудничеството. Потребителите могат да пишат и споделят бележки, да работят съвместно и да съхраняват знанията на екипа на едно място. Въпреки че е предназначено предимно за бележки и споделяне на знания, то може да се използва и като лек инструмент за приоритизиране или планиране на проекти.

Най-добрите функции на Evernote Teams

Сътрудничеството в реално време или асинхронно с споделени бележки става по-лесно

Използвайте шаблони, за да създадете своя собствена матрица за приоритизиране.

Споделете процеса си на приоритизиране със заинтересованите страни извън приложението.

Създайте своя собствена фирмена уики страница, която дава съвети как да приоритизирате задачите и актуализациите.

Ограничения на Evernote Teams

Той не е създаден строго като инструмент за приоритизиране, така че всички подходящи инструменти за управление на проекти са ограничени.

Някои потребители биха искали да има повече опции за персонализиране.

Цени на Evernote Teams

Цена от 14,99 $ на месец за потребител.

Оценки и рецензии за Evernote Teams

G2: 4. 3/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 8000 отзива)

Независимо дали искате да се възползвате от стандартизиран метод за приоритизиране или да създадете свой собствен, тези софтуерни инструменти ще ви помогнат да го направите. Използвайте този наръчник, за да намерите най-подходящите инструменти за приоритизиране за вашия екип, така че да можете да приоритизирате работата по най-ефективния начин.

Ако вашият екип е готов да инвестира в система за управление на проекти или задачи, която ви помага не само да определяте приоритети, опитайте ClickUp. Нашата функция „Приоритети на задачите“ ви улеснява да разберете върху какво да работите след това и е част от нашата всеобхватна система за продуктивност и управление на проекти.