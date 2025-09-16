10 най-добри алтернативи и конкуренти на Google Keep за 2025 г.

Всички обичаме добрите приложения за водене на бележки с много функции, но понякога дори и най-популярните инструменти като Google Keep могат да ни се струват ограничаващи.

За начало, що се отнася до организацията, Google Keep разчита в голяма степен на етикети с цветни кодове и закачени бележки, които, макар и функционални, не предлагат дълбочината или гъвкавостта, от които се нуждаят някои потребители. Ако сте човек, който обича да организира бележките си по по-структуриран и подробен начин (например по проект, категория или приоритет), имате нужда от алтернатива на Google Keep.

Ако някога сте си пожелавали по-стабилна и гъвкава платформа за водене на бележки от тази, която предлага Google Keep, то сте на правилното място. Има няколко алтернативи, като всяка от тях предлага нещо ново, което може да промени начина, по който управлявате бележките си.

В този списък ще разберем защо тези приложения могат да бъдат по-разумният избор за начина, по който работите.

Защо да изберете алтернативи на Google Keep

Макар Google Keep да изпълнява своята функция за бързи бележки, има много причини, поради които може да искате да проучите алтернативи. Някои от тях включват 👇

Ограничени функции за организиране : Ограничената система за маркиране и етикетиране на Google Keep може да затрудни управлението на големи обеми бележки. Алтернативите предлагат по-разширени опции за категоризиране, като бележници, папки или вложени етикети.

Липса на интеграция с управление на задачите : Ако ви е нужно нещо повече от място, където да записвате идеите си, може би ще ви трябват инструменти за водене на бележки, които се интегрират със системи за управление на задачите. Алтернативите на Google Keep често имат вградени списъци със задачи, напомняния и функции за проследяване на проекти, които ви помагат да следите целите си.

Ограничени възможности за персонализиране : Ако предпочитате да персонализирате начина, по който си водите бележки, Google Keep не е подходящ за вас. Разширените инструменти за водене на бележки често предлагат по-добри опции за персонализиране на оформлението, темите и дори външния вид на бележките.

Основна функция за търсене: Макар Google Keep да разполага с основна функция за търсене, някои алтернативи предлагат по-мощни възможности за търсене, като например търсене в рамките на конкретни тагове, филтриране по тип съдържание (изображения, аудио, връзки) или дори позволяват сложни булеви търсения.

Топ 10 алтернативи на Google Keep на един поглед

Инструмент Основни функции Най-подходящи за Цени* ClickUp Бележник, документи за съвместна работа, форматиране на богат текст, вградени медии, история на версиите, сигурно споделяне, AI асистент Лица, малки екипи и предприятия, които се нуждаят от гъвкаво, интегрирано решение за водене на бележки и управление на проекти Наличен безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Evernote OCR търсене, бележници и етикети, скенер за документи, AI инструменти за редактиране Екипи, които управляват бележки с голям обем информация и мултимедия Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 14,99 $/месец. Microsoft OneNote Свободна форма на бележки, свързани бележки, потапящ четец, AI Copilot, търсене в аудио/видео файлове Потребители на софтуер на Microsoft, които търсят безпроблемно споделяне на бележки Безплатно с план Microsoft 365 Apple Notes Записи с транскрипция, свързани бележки AES-GCM криптиране с Face ID/отключване с парола, етикети, интелигентни папки, интелигентен скрипт Лица, които предпочитат да си водят бележки по сигурен начин на устройства на Apple Безплатни Standard Notes Отворен код, криптирани бележки от начало до край, богат текст, Markdown, динамични списъци за проверка, криптирани резервни копия, интелигентни изгледи Отдалечени и разпръснати екипи, които се нуждаят от криптирани бележки, при които поверителността е на първо място Наличен е безплатен план; платените планове започват от 63 $/година Joplin Отворен код, офлайн записване на бележки, Web Clipper, пълен Markdown, LaTeX математика, поддръжка на диаграми, персонализиран CSS стил, подбележници, рисунки/скици в бележките Малки и средни екипи, които търсят отворена платформа за водене на бележки с офлайн поддръжка Безплатно (отворен код); Платените планове започват от 3,50 $ на месец. Bear Markdown, вграден стил, отметки за задачи, вложени тагове, кодови блокове с подчертаване на синтаксиса за над 150 езика, режим Focus, разширено търсене Креативни личности и писатели, които се нуждаят от стилно водене на бележки с творчески усет Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 2,99 $/месец. Nimbus Note (Fuse Base) Мултиформатни „супер документи“, OCR търсене в изображения/сканирани документи, преобразуване на имейли в бележки, сигурни публични портали с брандиране, IFTTT интеграция, вградени бази данни Маркетинг екипи, които се занимават с брандирани клиентски портали и центрове за знания Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 39 $/месец Zoho Notebook Кръстосани бележки, смарт карти, бележници с корици, етикети и стекове, бележници, аудио транскрипция, AI разпознаване на скици Потребители на Zoho, които интегрират бележки с бизнес инструменти Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 1,99 $/месец. Simplenote Минималистично записване на бележки в обикновен текст/Markdown, вложени тагове, списъци за проверка, сътрудничество в реално време, публикуване, мобилни джаджи, масов импорт Лица, които търсят минималистичен начин за водене на бележки без разсейване Наличен е безплатен план; платените планове започват от 10 долара на година.

Най-добрите алтернативи на Google Keep, които можете да използвате

Нека обсъдим подробно всеки от тези инструменти 👇

1. ClickUp (Най-добрият инструмент „всичко в едно“, който комбинира воденето на бележки с управлението на проекти)

Записвайте мислите си и ги организирайте незабавно с ClickUp Notepad

В епоха, в която идеите се раждат по всяко време и проектите изискват постоянен контекст, воденето на бележки вече е много повече от бързи нахвърляния. Сега то е основата на начина, по който записваме мислите си, усъвършенстваме ги и ги превръщаме в действия. Ето защо ClickUp третира воденето на бележки като жива част от работата ви.

За лични бележки, бързи списъци или идеи, които все още не сте готови да формализирате, ClickUp Notepad предлага лично пространство във вашето работно място. Можете да записвате мисли, да създавате списъци за проверка и да прикачвате файлове, без да прекъсвате работния си процес.

Записвайте бързи идеи и форматирайте ги на ход с ClickUp Notepad

Той е добре обмислен и от гледна точка на гъвкавостта. С помощта на текстовата лента с инструменти и блоковете за съдържание можете да подреждате бележките си с банери, заглавия, подчертавания, фрагменти от код, цитати и разделители.

Можете също да прикачвате изображения, видеоклипове или файлове с проста команда със слэш, да вграждате списъци за задачи, за да следите личните си задачи, и да пренареждате блокове, за да усъвършенствате мисленето си.

Добавете незабавно любимите си блокове с съдържание в ClickUp Notepad

Управлението на бележките също е интуитивно. Преименувайте ги според предназначението им, превърнете ги в задачи или сортирайте по най-нови за бърз достъп.

И ако Notepad е мястото, където се раждат идеите, ClickUp Docs е мястото, където те се превръщат в напълно реализирани проекти. Щом една мисъл надхвърли рамките на бързото записване, можете да я превърнете от бележка в документ с едно кликване.

Написвайте и управлявайте подробни работни процеси и бележки с ClickUp Docs

Освен това Docs поддържа пълни уикита с информация, с йерархични страници и подстраници, които можете да плъзгате, подреждате и пренареждате, за да създадете ясна навигация.

Покривните изображения, иконите на страниците и персонализираното форматиране придават визуален характер на всяка секция, а централизираният Docs Hub ускорява търсенето в малки и големи работни пространства.

ClickUp Docs поддържа и импортиране от други платформи, експортиране в PDF, HTML или Markdown, както и история на версиите, за да можете да върнете назад промените.

Ако търсите AI партньор, който да обобщава дискусиите от срещите и да идентифицира задачите за действие от вашите бележки, ClickUp Brain е вградената интелигентна система, която работи тихо на заден план и е готова да ви помогне, когато имате нужда от нея.

Помолете го да намери последния път, когато сте писали за конкретен проект, и той ще изведе веднага правилния раздел. Дайте му дълъг и хаотичен проект за среща и той ще го превърне в ясен списък с действия.

Намерете мигновено стари проекти и работни процеси с ClickUp Brain

💡 Професионален съвет: В ClickUp Docs маркирайте текста, който искате да подобрите, и след това използвайте лентата с инструменти за текст, за да извикате незабавно ClickUp Brain. Той ще поправи граматиката, ще съкрати или разшири текста и дори ще го преформулира за по-голяма простота. Усъвършенствайте и редактирайте текст без усилие с ClickUp Docs в комбинация с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирано съхранение на знания: Създайте център за търсене на информация от документи и уикита с помощта на Създайте център за търсене на информация от документи и уикита с помощта на ClickUp Knowledge Management , с етикети, свързани страници и вградено съдържание.

Автоматизирано изпълнение на работния процес: Елиминирайте повтарящите се действия с Елиминирайте повтарящите се действия с ClickUp Autopilot Agents , които възлагат задачи, преместват елементи, изпращат актуализации и създават обобщения въз основа на тригери или важни събития.

Визуални пространства за сътрудничество: Начертайте процеси и идеи в ClickUp Whiteboards, като използвате лепящи се бележки, диаграми и вградени задачи на живо.

Бележки, когато имате нужда от тях: Добавяйте бележки и документи към задачи, чатове или дори към събития в календара си и имайте достъп до тях, докато сте в движение, с помощта на мобилното приложение ClickUp.

Действени дискусии по време на срещи: Автоматично записвайте бележки от срещи и споделяйте обобщения и ключови изводи след това с AI Notetaker.

Шаблони за водене на бележки: Спестете време и усилия с персонализирани шаблони за бележки, като например Спестете време и усилия с персонализирани шаблони за бележки, като например шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Разширено управление на задачите: Разделете работата на изпълними стъпки с помощта на Разделете работата на изпълними стъпки с помощта на ClickUp Tasks с подзадачи, зависимости, повтарящи се графици и персонализирани полета, като превключвате между изгледи като Списък, Табло или Времева линия.

Ограничения на ClickUp

Потребителите, които използват приложението за първи път, понякога се чувстват претоварени от множеството функции в ClickUp.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 10 400 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Много ми харесва, че това е едновременно приложение за водене на бележки и приложение за управление на проекти, всичко на едно място. Функциите и конфигурацията улесняват контрола върху множество проекти, както и прегледа на таблата за всички задачи.

Много ми харесва, че това е едновременно приложение за водене на бележки и приложение за управление на проекти, всичко на едно място. Функциите и конфигурацията улесняват контрола върху множество проекти, както и прегледа на таблата за всички задачи.

💡 Съвет от професионалист: Нямате време да си водите бележки? Просто говорете! Диктувайте бележките си на ClickUp Brain MAX, като използвате функцията „Talk to Text“ (Говори към текст ) с едно докосване, и текстовите бележки се запазват там, където ви трябват! Превърнете думите си в полезни бележки, които можете да използвате навсякъде, с Talk to Text в ClickUp Екипите, които използват Talk to Text, могат да пишат с 400% повече без да въвеждат текст и да спестят почти час всеки ден.

2. Evernote (най-подходящ за управление на бележки с много информация и мултимедия)

чрез Evernote

Evernote, приложение за водене на бележки и продуктивност, събира вашите бележки, файлове и идеи на едно място и ги прави лесни за намиране по-късно. Можете да съхранявате въведен текст, изображения, PDF файлове, сканирани документи, аудио файлове и ръчно написани страници, като всичко е достъпно за търсене и организирано с бележници и етикети.

Той е също толкова добър в структурирането на вашите идеи. Можете да добавяте списъци за проверка, да вграждате файлове, да вмъквате снимки или да свързвате бележки, за да създадете свързана мрежа от информация.

Освен това, вграденият сканер за документи превръща телефона ви в преносимо средство за заснемане на разписки, договори и бели дъски, а оптичното разпознаване на символи (OCR) прави текста в изображенията напълно достъпен за търсене.

Най-добрите функции на Evernote

Обобщавайте, преписвайте или конвертирайте бележките си в различни формати мигновено с инструментите AI Edit на Evernote.

Запазвайте уеб страници, статии и екранни снимки с помощта на Web Clipper

Търсете в сканирани бели дъски, PDF файлове и Office файлове с дълбоко OCR и индексиране на прикачени файлове

Свържете бележките, за да изградите свързани мрежи от знания и да генерирате автоматично кликаеми съдържания.

Свържете го с календара си, за да синхронизирате бележките с календарните събития.

Ограничения на Evernote

Някои потребители отбелязват затруднения с прикачването на файлове, експортирането и лошо функциониращата търсачка, която размива резултатите, специфични за бележките, и резултатите за всички бележки.

Цени на Evernote

Безплатни завинаги

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Evernote?

Един рецензент на Capterra казва:

Evernote Teams е отлично средство за събиране на бележки, както и за сътрудничество по работа и проекти. Особено ми харесва, че мога да пиша бележници, бележки и задачи, организирани в етикети, и да ги маркирам с бележник. Така че опциите за водене на бележки са доста добри, получавам безплатно форматиране на текст и изображения, но също и аудио клипове.

Evernote Teams е отлично средство за събиране на бележки, както и за сътрудничество по работа и проекти. Особено ми харесва, че мога да пиша бележници, бележки и задачи, организирани в етикети, и да ги маркирам с бележник. Така че опциите за водене на бележки са доста добри, получавам безплатно форматиране на текст и изображения, но също и аудио клипове.

👀 Знаете ли, че... Леонардо да Винчи е писал много от бележките си обратно ( огледално писане ), вероятно за да предотврати размазването им, тъй като е бил левичар, или за да запази идеите си в тайна.

3. Microsoft OneNote (най-доброто решение за безпроблемно споделяне на бележки в екосистемите на Microsoft)

чрез Microsoft OneNote

OneNote е живият бележник на Microsoft, който се адаптира към вашите проекти, курсови работи или лична база от знания. Неговата свободна форма ви позволява да поставяте текст, скици, аудио и изображения навсякъде на страницата, така че бележките ви да следват формата на мисленето ви.

Когато правите проучвания или планирате, използвайки няколко източника, Linked Notes (Свързани бележки) ви позволяват да свържете текста си с конкретния слайд, уеб страница или документ, към който се отнася. За тези, които работят със стилус, Pen-Focused View (Изглед, фокусиран върху писалката) предлага бърз достъп до персонализирани инструменти за писане, което го прави толкова удобен за скициране на идеи, колкото и за добавяне на бележки към слайдове от лекции.

Освен това, преглеждането и повторно разглеждането на материали става по-лесно с Immersive Reader, който може да чете бележки на глас, да ги превежда, да подчертава граматически структури и да фокусира погледа ви ред по ред.

Въпреки това, в сравнение с някои от алтернативите на OneNote с усъвършенствани функции за сътрудничество в реално време, възможностите за съвместно създаване на документи в OneNote могат да се окажат малко ограничени.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Заснемайте, коментирайте и споделяйте уеб съдържание отвсякъде с помощта на Web Clipper

Търсете в аудио и видео записи изречени думи, след което навигирайте с бързи преки пътища за възпроизвеждане, когато имате нужда от точния момент.

Възпроизвеждайте мастилени щрихи, за да наблюдавате разгръщането на диаграма или мозъчна буря, което е идеално за преразглеждане на процеса на създаване на дадено решение.

Помолете Copilot да обобщи страници, да извлече задачи за действие, да транскрибира гласови бележки или да изготви план от вашите бележки, когато нямате достатъчно време.

Споделяйте бележки и работете съвместно с членовете на екипа

Ограничение на Microsoft OneNote

Някои потребители съобщават за забавяния при синхронизирането при преминаване от едно устройство на друго, без да е ясно коя версия на бележките е най-актуалната.

Цени на Microsoft OneNote

Безплатно с плана Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4. 5/5 (над 1800 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 1900 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?

Един рецензент на G2 казва:

OneNote се използва широко в нашата организация за проследяване на задачи и информация. Той ни позволява да отваряме няколко бележника, за да правим бележки и да ги групираме. Позволява синхронизиране на бележките, направени по време на срещи, с календара и задачите в Outlook. Позволява споделяне на конкретен бележник с други хора.

OneNote се използва широко в нашата организация за проследяване на задачи и информация. Той ни позволява да отваряме няколко бележници, за да правим бележки и да ги групираме. Позволява синхронизиране на бележките, направени по време на срещи, с календара и задачите в Outlook. Позволява споделяне на конкретен бележник с други хора.

👀 Знаете ли, че... През 1968 г. ученът от 3M Спенсър Силвър случайно създава лепило, което почти не залепва за нищо – тотален провал... докато години по-късно не се превръща в променящото света Post-it Note.

4. Apple Notes (най-доброто решение за сигурно водене на бележки на устройства на Apple)

чрез Apple Notes

Apple Notes е вграденото приложение за водене на бележки на Apple, достъпно за iPhone, iPad и Mac, предназначено за бързо записване и организирано съхранение на знания.

В Notes можете да направите нещо повече от обикновено водене на бележки и да добавите записи заедно с тяхната транскрипция. А ако сте студент, който изучава математика, решаването на уравнения в движение също е изключително лесно. Просто напишете „x = 10“ на един ред и „4 * x = “ на следващия, и Notes ще го изчисли за вас.

Можете да свързвате бележките с помощта на „>>“, за да създадете лична мрежа от свързани мисли. Всички бележки са защитени с AES-256 криптиране, а вие можете да добавите и допълнително ниво на сигурност с Face ID, Touch ID или персонализирана парола за бележките.

Най-добрите функции на Apple Notes

Организирайте бележките с етикети, умни папки и бързо вътрешно свързване на бележки

Добавяйте таблици, списъци, изображения, връзки и други към бележките си

Диктувайте бележките си на AI асистента Siri и те веднага ще се появят в приложението „Бележки“.

Използвайте Smart Script на iPad, за да усъвършенствате и почистите ръчно написаните бележки в реално време.

Прочетете или преведете бележките и подчертайте граматиката с Immersive Reader

Достъп до бележките си на всяко от вашите Apple устройства

Ограничения на Apple Notes

Някои потребители съобщават, че запазените от тях бележки изчезват безвъзвратно, въпреки синхронизацията с iCloud.

Цени на Apple Notes

Безплатно завинаги с устройства на Apple

Оценки и рецензии за Apple Notes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Apple Notes?

Един потребител на Quora казва:

Не обръщах особено внимание на Notes, докато не започнах да го използвам за съхраняване на интересни статии, хронология на събитията, когато наскоро купихме къща, и дори специална бележка за съпругата ми, в която съм изброил всичко, което тя трябва да знае, ако аз почина. Notes стана незаменим и може да се споделя и др. В него могат да се съхраняват дори видеоклипове, снимки и аудио файлове.

Не обръщах особено внимание на Notes, докато не започнах да го използвам, за да съхранявам интересни статии, хронология на събитията, когато наскоро купихме къща, и дори специална бележка за съпругата ми, в която съм изброил всичко, което тя трябва да знае, ако аз почина. Notes стана незаменим и може да се споделя и др. В него могат да се съхраняват дори видеоклипове, снимки и аудио файлове.

📮 ClickUp Insight: Около 90% от хората си поставят цели, свързани със здравето или кариерното развитие, но проектите, свързани с техните страсти, и хобитата често остават на заден план. Но забавните идеи също заслужават внимание. Запишете ги в ClickUp Notepad или ги нахвърлете на ClickUp Whiteboards и най-накрая завършете онези творчески проекти, които отлагате от месеци. Всичко, от което се нуждаете, е план. 🤓 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа – включително и забавната – откакто са преминали на този инструмент.

5. Standard Notes (най-доброто решение за криптирани бележки, при което на първо място е поставена поверителността)

чрез Standard Notes

Standard Notes е приложение за водене на бележки, подобно на трезор, създадено на базата на принципите за защита на личните данни и мощна модулност. Тази отворена платформа ви позволява да пишете в обикновен текст, богат текст, Markdown, електронни таблици и др.

Едно от най-големите предимства е, че бележките ви са защитени с одитирана, нулева информация енд-ту-енд криптиране, което означава, че само вие притежавате ключовете.

За тези, които искат нещо повече от думи, „Super Notes“ отключва разширени блокове като форматиран богат текст, вградени файлове, динамични списъци за проверка и дори вградени изображения.

Ежедневни криптирани резервни копия се изпращат във вашата пощенска кутия, а дългосрочната история на ревизиите работи като безкрайно отменяне. Функцията „Моменти“ добавя още едно измерение, което ви позволява да заснемате криптирани снимки, свързани с конкретни бележки, за визуално водене на дневник или контекст.

Най-добрите функции на Standard Notes

Водете ежедневен дневник с автоматично генерирани бележки и опционален криптиран дневник с моменти с фотографии.

Организирайте лесно всичките си данни и бележки с Smart Views за динамични филтри, базирани на тагове, съдържание или диапазони от дати.

Персонализирайте интерфейса с теми или добавете персонализиран CSS за персонализирано работно пространство.

Защитете бележките си с парола и биометрични данни на мобилния си телефон

Ограничение на Standard Notes

Безплатната версия ограничава текста, няма възможност за съвместна работа и показва бъгове в Linux с остарял потребителски интерфейс.

Цени на Standard Notes

Стандартен: Безплатен

Производителност: 63 $/година

Професионална версия: 84 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Standard Notes?

Един рецензент на G2 казва:

Харесва ми фактът, че те поставят поверителността над всичко останало с високо защитения си, криптиран канал за синхронизиране на данни и бележки от устройство на устройство. И ми харесва, че разполагат с инструменти за разработчици.

Харесва ми фактът, че те поставят поверителността на първо място с високо защитения си, криптиран канал за синхронизиране на данни и бележки от устройство на устройство. И ми харесва, че разполагат с инструменти за разработчици.

💡 Професионален съвет: Започнете всяка сесия за водене на бележки от среща, като напишете датата и трите ключови резултата, които искате да постигнете от срещата, в горната част. Това ще ви помогне да се фокусирате върху записването на информация, която служи за постигането на тези конкретни цели, вместо да преписвате всичко.

6. Joplin (най-доброто решение за отворени бележки с офлайн поддръжка)

чрез Joplin

Joplin е отворена програма за водене на бележки и управление на задачи, предназначена за тези, които ценят както контрола, така и гъвкавостта в начина, по който се съхранява, организира и достъпва информацията им.

Работи безпроблемно на настолни компютри, мобилни устройства и дори на командния ред, с възможност за синхронизиране чрез услуги като Dropbox, OneDrive или вашия собствен сървър.

Това, което отличава Joplin, е способността му да се адаптира към широк спектър от работни процеси. Можете да запазвате цели уеб страници, да изрязвате откъси от статии или да правите екранни снимки директно в структурирани бележници с Web Clipper.

За тези, които обичат да настройват работното си пространство, Joplin предлага няколко нива на персонализация. Можете да промените начина, по който се визуализира Markdown, като добавите файл userstyle.css в директорията на профила си, като приложите свой собствен CSS, за да контролирате както екранния, така и печатния вид на бележките си. Целият интерфейс може да бъде преработен с userchrome.css.

Най-добрите функции на Joplin

Работете в Markdown с WYSIWYG редактиране, поддръжка на диаграми, LaTeX математика и опции за персонализиране на стила

Организирайте бележниците в подбележници, за да създадете ясна, дървовидна йерархия за проекти, работа или лични категории.

Вмъкване и редактиране на рисунки директно в бележките – рисувайте със стилус или сензорен екран, увеличавайте за подробности и вграждайте множество скици

Записвайте и прикачайте аудио файлове и снимки директно към бележките си

Споделяйте и създавайте съвместни бележки с други хора

Ограничение на Joplin

Потребителите посочват, че инструментът не разполага с PDF OCR, което налага използването на външни инструменти за сканирано търсене.

Някои рецензенти са съобщили за затруднения при редактирането на бележки в мобилното приложение.

Цени на Joplin

Отворен код: Безплатен

Joplin Cloud Basic: 3,5 $/месец

Joplin Cloud Pro: 7 $/месец

Joplin Cloud Teams: 9,5 $/месец

Превърнато от цени в евро*

Оценки и рецензии за Joplin

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Joplin?

Един рецензент на G2 казва:

Обичам организационната структура на бележките, където можете да имате бележници и различни бележки в тях. Обичам също така, че бележките се съхраняват в Markdown, което позволява лесно четене благодарение на панела за преглед, а също така поддържа размера на бележките много малък, защото не съхранява огромно количество ненужни данни.

Обичам организационната структура на бележките, където можете да имате бележници и различни бележки в тях. Обичам също така, че бележките се съхраняват в Markdown, което позволява лесно четене благодарение на панела за преглед, а също така поддържа много малък размер на бележките, защото не съхранява огромно количество ненужни данни.

🌟 Бонус: Подобрете воденето на бележки с AI-базиран инструмент за продуктивност, който се интегрира с всички ваши файлове и приложения, както локални, така и базирани в облака. ClickUp Brain MAX разбира вашите задачи, документи, срещи и динамиката на екипа, като предоставя интелигентни прозрения и контекстуално подходящи автоматизации. Това гарантира, че вашите бележки не са просто текстови записи, а са свързани с текущата работа и целите. Използвайте ClickUp Brain MAX за изключително контекстуално работно пространство

7. Bear (най-доброто приложение за стилно водене на бележки с творчески усет)

чрез Bear

Наличен за iPhone, iPad и Mac, Bear съчетава изчистено пространство за писане с надеждна система за маркиране, която ви позволява да създавате вложени йерархии на базата на хаштагове. Това означава, че можете да групирате бележките в многостепенни категории, без да разчитате на строги папки.

Неговият подход „Markdown-first“ поддържа бързо и леко форматиране, докато вграденият стил, отметките за задачи и поддръжката на изображения, скици и прикачени файлове ви дават гъвкавост при записването на идеи. Редакторът поддържа и кодови блокове с подчертаване на синтаксиса за над 150 програмни езика.

В тази платформа можете да използвате булеви оператори, филтри за етикети и дори да търсите в конкретни прикачени файлове. „Режимът на фокус“ скрива всичко освен вашите текстове, а персонализираните теми и настройките за типография ви позволяват да настроите работното пространство според вашите предпочитания.

Най-добрите функции на Bear

Използвайте етикети като #project/2025/phase1, за да създадете интуитивни йерархии, и добавете TagCons (персонализирани икони) за бърза визуална навигация.

Свържете бележки или конкретни заглавия, като използвате [[note title]] или [[/Heading]], след което използвайте псевдоними, за да запазите текста на връзката ясен и смислен.

Създайте бележка „Табло“, която динамично се свързва с всички бележки под определен таг, като използвате Shortcuts.

Споделяйте и експортирайте бележките си в различни формати и дори ги защитете с парола.

Ограничение на Bear

Липсата на поддръжка за Windows или Android ограничава използването му на различни платформи.

Цени на Bear

Безплатни

Предимства: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за Bear

G2: 4. 6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Bear?

Един рецензент на Capterra казва:

Текстовият редактор Bear е изключителен инструмент за всеки, който цени скоростта и красотата в софтуера си за писане. Той е бърз, а интерфейсът му е прекрасен, с елегантен и минималистичен дизайн. Една от отличителните характеристики на Bear са неговите възможности за търсене и извличане. Намирането на стари бележки или конкретни редове текст е бързо, дори и при голяма библиотека. А поддръжката на Markdown е на най-високо ниво.

Текстовият редактор Bear е изключителен инструмент за всеки, който цени скоростта и красотата в софтуера си за писане. Той е бърз, а интерфейсът му е прекрасен, с елегантен и минималистичен дизайн. Една от най-забележителните характеристики на Bear са неговите възможности за търсене и извличане. Намирането на стари бележки или конкретни редове текст е бързо, дори и при голяма библиотека. А поддръжката на Markdown е на най-високо ниво.

8. Nimbus Note (най-подходящ за брандирани клиентски портали и центрове за знания)

чрез Nimbus Note

Nimbus Note, част от Fuse Base, е мултиформатно работно пространство, което превръща бележките в малък сайт за знания.

Можете да създавате „супер документи”, които съчетават текст, таблици, PDF файлове, изображения, видео и уеб кадри на едно място, а след това да намирате всичко отново с OCR, който търси в изображенията и сканираните документи. Приложението е създадено за екипна работа и работа с клиенти, с работни пространства, които поддържат проектите разделени и организирани.

Можете също да препращате имейли на частен адрес в Nimbus, за да превърнете разговорите и прикачените файлове в бележки.

Споделянето с екипи и колеги е лесно на тази платформа. Публикувайте бележки или цели папки като публични страници с вашата марка и персонализиран поддомейн, добавете парола, когато е необходимо, и дори вградете персонализирани HTML или JS джаджи за интерактивни документи или клиентски портали.

Най-добрите функции на Nimbus Note

Записвайте контекста заедно с напомнянията, като задавате сигнали, базирани на времето или местоположението, във всяка бележка, и изберете дали да се известяват на вашето устройство или да пристигат по имейл.

Използвайте IFTTT, за да импортирате съдържание или да задействате бележки от над 900 услуги

Създавайте динамични табла с помощта на вградени таблици и бази данни („TablesDBs“), които се намират в бележките.

Управлявайте множество потребители и работни пространства за вашата организация с централизирана конзола за организация.

Ограничение на Nimbus Note

Някои потребители съобщиха, че загубата на JSON експортираните данни ограничава възможностите им за миграция на данни.

Цени на Nimbus Note

Solo : 39 $/месец

Essentials : 99 $/месец

Разширена версия : 332 $/месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Nimbus Note

G2: 4. 7/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (170+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nimbus Note?

Един рецензент на G2 казва:

FuseBase разполага с мощен редактор на документи, комбиниран с портали, подобни на уебсайтове. Това е чудесна опция за намаляване на времето за въвеждане на клиенти, тъй като сме централизирали обучението и ръководствата си. Дотук всичко е наред – автоматизираните напомняния за задачи и редакторът на работния процес стъпка по стъпка са моите фаворити засега.

FuseBase разполага с мощен редактор на документи, комбиниран с портали, подобни на уебсайтове. Това е чудесна опция за намаляване на времето за въвеждане на клиенти, тъй като сме централизирали обучението и ръководствата си. Дотук всичко е наред – автоматизираните напомняния за задачи и редакторът на работния процес стъпка по стъпка са моите фаворити засега.

🎯 Трик за срещи: Когато сте на среща, опитайте да използвате ключови думи, за да категоризирате автоматично темите на дискусията, докато се транскрибират. Например, настройте софтуера за протоколи от срещи да маркира споменаванията на „бюджет“, „краен срок“ или „действие“, за да можете да преминавате незабавно към конкретни типове дискусии, когато ги преглеждате по-късно.

чрез Zoho Notebook

Zoho Notebook е мултиплатформена приложение за водене на бележки на Zoho Corporation, достъпно за iOS, Android, Mac, Windows, Linux и уеб. То е създадено за записване на идеи под формата на текст, изображения, аудио, списъци, скици и файлове.

Във Notebook всяка „бележка“ се адаптира към съдържанието, което създавате. Например, текстовата бележка ви предоставя пространство за писане без разсейване, докато бележките с чеклисти ви помагат да създавате списъци със задачи или да организирате елементите в подреден списък.

За по-добра организация, преместете бележките в бележници с персонализирани корици, групирайте ги с етикети или подредете свързаните бележки заедно за бърза навигация.

А ако работите визуално, Noteboards (табла в стил Kanban) ви позволяват да подреждате съдържанието като карти, които можете да премествате свободно.

Най-добрите функции на Zoho Notebook

Записвайте гласови бележки като аудио карти, които автоматично се преобразуват в текст, който може да се търси, и подчертават възпроизвеждането в синхрон с записа.

Сканирайте документи с камерата на телефона си и ги запазете и експортирайте като PDF файлове

Създавайте видео карти , с които можете да записвате екрана си и себе си едновременно, включително маркери за глави и лесно споделяне на публични връзки.

Използвайте AI Sketch Recognition в Sketch Cards, за да превърнете грубите кръгове, правоъгълници и стрелки в перфектни форми за чисти диаграми и мисловни карти.

Използвайте Notebook AI, за да ви помага с бързо писане и предложения за граматика.

Ограничения на Zoho Notebook

Потребителите отбелязват проблеми като странно форматиране при копиране и поставяне, изгубени параграфи и липса на поддръжка на Markdown.

Цени на Zoho Notebook

Notebook Essential: Безплатно

Notebook Pro: 1,99 $/месец

Notebook for Business: 4,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho Notebook

G2: 4. 5/5 (70+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Zoho Notebook?

Един рецензент на Capterra казва:

Този софтуер е лесен за използване и определено изпълнява функциите си за водене на бележки и други. Някои функции са наистина полезни за ежедневните задачи, като например напомнянията.

Този софтуер е лесен за използване и определено изпълнява функциите си за водене на бележки и други. Някои функции са наистина полезни за ежедневните задачи, като например напомнянията.

👀 Знаете ли, че... Zettelkasten („кутия за бележки“) е вековна немска техника за свързване на малки бележки – Никлас Луман я е използвал, за да напише над 70 книги. 😱

10. Simplenote (най-подходящ за минималистично и безразсейващо водене на бележки)

чрез Simplenote

Simplenote е минималистично решение за водене на бележки без отвличане на вниманието, базирано на обикновен текст и Markdown. Частично това е причината, поради която е лесно за използване, но и адаптивно за всичко – от бързи списъци до управление на лични знания.

Системата за маркиране надхвърля основните етикети, като позволява вложени структури от етикети, което ви дава гъвкав начин да категоризирате бележките, без да ги заключвате в строги папки. За съвместна работа можете да поканите други хора да редактират бележка в реално време или да я публикувате като уеб страница само за четене с едно кликване.

На мобилни устройства приложението ви позволява да създадете нова бележка незабавно, без да отваряте приложението. Потребителите на настолни компютри могат също да импортират едновременно от Evernote, Markdown или обикновени текстови файлове, за да обединят всичките си бележки на едно място.

Най-добрите функции на Simplenote

Използвайте вътрешни връзки , за да свържете бележките без усилие с [[note title]] препратки

Създавайте вложени списъци за проверка, използвайки синтаксиса Markdown в стила на GitHub

Активирайте Focus Mode , за да пишете без разсейване, само с празно платно и курсор.

Сортирайте бележките по дата на създаване, дата на промяна и по азбучен ред.

Създавайте бележки директно чрез асистента Siri в iOS устройствата

Ограничения на Simplenote

Потребителите отбелязват липса на организация, форматиране, етикети и разширени функции.

Не можете да добавяте нищо към бележката освен текст.

Цени на Simplenote

Безплатни

Премиум: 10 долара на година

Оценки и рецензии за Simplenote

G2: 4. 2/5 (30+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Simplenote?

Един рецензент на Capterra казва:

Има няколко неща, които наистина харесвам в Simplenote. Първо, това е много проста и лесна за използване приложение за водене на бележки. Няма много излишни екстри, което наистина ценя. Второ, синхронизира се на всичките ми устройства, така че винаги мога да имам достъп до бележките си, независимо къде се намирам. И накрая, има страхотна функция за търсене, която улеснява намирането на това, което търся.

Има няколко неща, които наистина харесвам в Simplenote. Първо, това е много проста и лесна за използване приложение за водене на бележки. Няма много излишни екстри, което наистина оценявам. Второ, синхронизира се на всичките ми устройства, така че винаги мога да имам достъп до бележките си, независимо къде се намирам. И накрая, има страхотна функция за търсене, която улеснява намирането на това, което търся.

Развийте своите бележки и проекти с ClickUp

Google Keep е подходящ за записване на бързи мисли, но когато идеите ви започнат да се множат, се нуждаете от пространство, което може да расте заедно с тях.

ClickUp ви предлага това (и още много други неща). Това е динамично работно пространство, където всяка бележка може да се превърне в задача, проект или част от по-голям план.

Свързаните документи, сътрудничеството в реално време и AI инструментите означават, че вашата информация не се губи в море от разпръснати файлове. Вместо това, тя е организирана, лесна за търсене и готова за действие, когато имате нужда.

ClickUp преодолява разликата между записването на идеи и тяхното изпълнение. Това е платформата, която поддържа темпото, когато работата се движи бързо, адаптира се към вашия стил, когато приоритетите се променят, и ви помага да видите цялостната картина, без да губите детайлите.

👉 Опитайте ClickUp още днес и внесете яснота, структура и динамика във всичко, което правите.

Регистрирайте се в ClickUp, за да започнете да извличате максимума от всеки ден. ☀️