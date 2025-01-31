Съгласувайте заинтересованите страни с 10-те най-добри софтуерни инструмента за PI планиране

Безпроблемната комуникация в екипа, споделената визия и координацията в екипа са широко приети практики в Agile, но не са лесни за прилагане. Преминаването през трудни моменти в проекта може да стане все по-трудно, особено когато работите с мащабни планове за пускане на продукта и не можете да съберете мултифункционални екипи, за да обсъдят напредъка и забавянията.

За щастие, екипите, които следват съвременната Scaled Agile Framework (SAFe), могат да разчитат на планирането на Program Increment (PI), за да напредват стратегически. PI планирането е като дългосрочно състезание по спринт, което премахва изолираността между отделите и съгласува екипите в рамките на Agile Release Train (ART). 🚂

Събитията за PI планиране са по-лесни за провеждане с подходящия софтуер. В този изчерпателен наръчник ще разгледаме подробно сложните аспекти на инструментите за PI планиране и ще проучим 10-те най-добри продукта, които ще ускорят процесите на вземане на решения. Прочетете го!

Какво е софтуер за PI планиране?

PI планирането е събитие за сътрудничество, което се провежда на всеки 8-12 седмици и събира всички членове на гъвкавия екип, за да планират и приоритизират работата по отношение на предстоящото увеличение на програмата за Agile Release Train. То се провежда от Scrum майстора и обикновено се състои от две целодневни лични срещи на екипа.

Софтуерът за PI планиране е гъвкав инструмент, който улеснява организирането и оптимизирането на PI. Той може да ви помогне да се подготвите както за виртуални, така и за физически срещи, като предлага функции за подобряване на комуникационните стратегии между заинтересованите страни и вашия бизнес и за определяне на взаимно съгласувани PI цели и показатели за успех за всеки отдел или за всичко, от което се нуждаят вашите екипи.

Основната цел на инструмента е да централизира процеса на преразглеждане на стари цели, създаване на нови, определяне на отговорности и принос, както и определяне на приоритети, за да помогне на бизнеса да се развива. 🌻

Ето няколко функции и възможности, които трябва да имате предвид, преди да инвестирате в инструмент за PI планиране:

Проучихме както инструменти за PI планиране за начинаещи, така и за напреднали и избрахме 10 надеждни варианта. Нашият списък, съставен от експерти, включва подробни рецензии и оценки, които ще ви помогнат да направите информиран избор! 😇

Извършвайте PI планиране с помощта на ClickUp, за да поддържате екипите в синхрон по отношение на продуктовите пътни карти и да се наслаждавате на пълна прозрачност относно това кой какво прави.

ClickUp е многофункционален инструмент за управление на проекти, който поддържа методологията за гъвкаво разработване и предлага цял набор от всеобхватни функции, които правят PI планирането успешно.

Agile Suite на ClickUp е цялостно решение за гъвкави екипи от всякакъв размер, благодарение на вградени функции като отчети за спринтове, табла в реално време, Kanban табла за проследяване на циклите на нарастване и управление на капацитета на екипа.

ClickUp ви предоставя над 15 изгледа, които подпомагат PI планирането за целия жизнен цикъл на продукта, от идеята до пускането на пазара. За да ви дадем представа, можете да използвате изгледа „Календар“, за да планирате PI срещи според наличността на екипа, или да преминете към изгледа „Работна натовареност“, за да планирате зависимости и работни потоци за следващата фаза на разработката.

Направете вашите PI сесии продуктивни с богатите функции за сътрудничество на ClickUp, поддържащи комуникация в реално време и асинхронна комуникация. Маркирайте членове от други отдели и използвайте прозрачни коментари, за да създадете кумулативни и добре координирани планове за всеки спринт. 🏃

Нуждаете се от централизиран инструмент за мозъчна атака по време на PI събития? Използвайте ClickUp Whiteboards! С интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, платното поддържа потока от идеи на множество членове на екипа в реално време, независимо дали разбивате сложни проекти или картографирате процеси.

За да спестите време по време на продължителни PI събития, използвайте шаблона за PI планиране на ClickUp! Той помага на потребителите да визуализират своите визии незабавно, което позволява съгласувани усилия. На основната му бяла дъска получавате определени дискусионни форуми, а именно Екипи, Програма, Дневен ред и ROAM (означава разрешени, притежавани, приети или смекчени рискове), за гъвкаво планиране.

Докато вашият екип планира и намалява рисковете по време на PI събитието, използвайте този шаблон, за да насърчите творческото мислене и решаването на проблеми и наблюдавайте как вашият беклог се развива в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатството от опции за персонализиране може да представлява предизвикателство за новите потребители.

Мобилното приложение може да не е толкова плавно, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. Rally от Broadcom

Софтуерът Rally на Broadcom, по-рано известен като CA Agile Central, е облачен инструмент за гъвкаво управление на проекти, който улеснява безпрепятствения работен процес. Платформата предлага последователно решение за синхронизиране в реално време на вашите PI планиращи дейности в различни екипи.

Използвайки страницата за планиране на капацитета, можете лесно да създавате сценарии „ако-тогава” и дори да управлявате всички свързани препятствия чрез мониторинг на риска в реално време. След като PI е завършен, Rally ви предоставя ясна и цялостна картина на всички останали забавяния.

Като цяло, можете безпроблемно да използвате разнообразните му функции, за да създадете работна среда, която има предимствата на личните срещи и насърчава чувството за принадлежност дори в разпръснати условия. 💛

Най-добрите функции на Rally

Поддържа PI планиране в предприятието

Анализ на хипотетични сценарии

Цялостен поглед върху вашите забавени задачи

Преглед в реално време на рисковете по програмата

Важни етапи в Rally за проследяване на работата или на това, от което екипите се нуждаят, за да успеят в мащабиран agile подход.

Ограничения на Rally

Богатите функции и персонализирани опции могат да бъдат прекалено много за едно PI планиране.

Цената му може да бъде ограничаващ фактор за по-малките предприятия с ограничен бюджет.

Цени на Rally

Не е публично оповестено – свържете се с Broadcom за точни цени.

Рейтинги и отзиви за Rally

G2: 3,9/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (30+ отзива)

3. PIPlanning

PIPlanning. io, или PIPlanning, предлага оптимизирана услуга за провеждане на PI планиране от разстояние. Този инструмент е специално създаден за SAFe сътрудничество и е особено полезен за инженерите от системния екип (STE) и инженерите от Release Train (RTE), като им позволява да извършват своите дейности без логистични пречки.

RTE Cockpit на платформата опростява подготовката за всяко PI планиране чрез интуитивен потребителски интерфейс. Този лесен за използване подход позволява на екипите да управляват ефективно задачите си по време на почивките и гарантира, че всички участници са добре подготвени.

С функцията Pointer можете лесно да подчертаете конкретни елементи по време на онлайн срещи и да помогнете на колегите си да намерят контекста. Можете също да интегрирате платформата с множество ALM (Application Lifecycle Management) инструменти, като Jira и Microsoft Azure.

Най-добрите функции на PIPlanning

Инструмент, фокусиран върху SAFe

Интуитивен потребителски интерфейс за успешно PI планиране

RTE Cockpit за структурирано планиране

Предлага безпроблемна интеграция

Разпределение на капацитета за поддържане на балансирано съотношение между нови функции и технически дълг

Ограничения на PIPlanning

Няма безплатен план или пробна версия

Налични само като облачно решение, което може да не е идеално за екипи, които се нуждаят от локална версия.

Цени за PIPlanning

Стандартен: 875 USD/потребител на година

Премиум: 1050 USD/потребител на година

Предприятие: 1400 USD/потребител на година

Оценки и рецензии за PIPlanning

Все още няма налични отзиви

4. Kendis

Kendis предлага цялостно решение за вашите изисквания за планиране и проследяване, като предоставя виртуално пространство, в което мултифункционални екипи могат безпроблемно да си сътрудничат по своите PI планиращи инициативи.

Използвайки автоматизираните AI-базирани анализи, можете да проследявате и управлявате зависимости, да наблюдавате промени в целите на проекта и да улавяте потенциални рискове. С Scrum OF Scrums можете лесно да записвате всички предишни дискусии, както и да добавяте акценти и точки за действие, които да преразгледате на бъдещи срещи.

Една от отличителните характеристики на Kendis е неговата специална поддръжка на клиенти. Според общото мнение, екипът за поддръжка е способен да разбере незабавно вашите проблеми и да ви насочи през процеса, докато те бъдат разрешени по задоволителен начин.

Най-добрите функции на Kendis

Оптимизира визуализацията на зависимостите между екипите чрез известия, поддържани от изкуствен интелект.

Функцията Scrum OF Scrums организира стратегически минали и предстоящи сесии.

Персонализирано наблюдение на времевата линия според данните за етапите

Ефективно проследяване на няколко релийз влака едновременно

Незабавна интеграция с Atlassian Jira и Microsoft Azure DevOps

Ограниченията на Kendis

Биха могли да се използват повече интеграции за процеса на планиране и за да се отговори на нуждите на различните екипи.

Интерфейсът трябва да бъде модернизиран за по-лесна навигация.

Цени на Kendis

Basic Cloud (Amazon AWS): 8 USD/потребител на месец

Premium Cloud (Amazon AWS): 14 USD/потребител на месец

Enterprise PRO (самостоятелно хостван): 15 USD/потребител на месец

Платформа за предприятия (облачна и самохоствана): 23 USD/потребител на месец

*Всички цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Kendis

G2: 4. 2/5 (по-малко от 10 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (по-малко от 10 рецензии)

5. Planview

Пакетът AgilePlace на Planview подобрява методологиите Agile и Lean, като предлага набор от функции, които ви дават възможност да планирате, изпълнявате, наблюдавате и бюджетирате проекти ефективно. Той ви позволява да се разраствате бързо, като същевременно поддържате силно междуфункционално сътрудничество.

Planview свързва безпроблемно различни елементи на доставката, интегрирайки целия спектър от планиране до подобрение, за да предостави цялостен поглед върху вашата технологична среда.

С над 60 предварително създадени интеграции без код можете лесно да се свържете с най-популярните инструменти за гъвкаво управление, DevOps и съвместна работа. Подобно на ClickUp, това е още една платформа в нашия списък, която използва платна и виртуални бели дъски, за да помогне на екипите да обмислят постепенно планиране.

Най-добрите функции на Planview

Предлага единна и практична визия за процеса на PI планиране.

Безпроблемно обединяване на цели и ключови резултати (OKR) за фазите

Споделени показатели за оптимизирано изпълнение

Вградени инструменти за сътрудничество, като например бели дъски

Над 60 интеграции

Ограничения на Planview

Конфигурациите за управление на бюджета могат да бъдат предизвикателни

Таблото за отчети може да бъде подобрено с по-богата информация

Цени на Planview

Не е публично оповестено – свържете се с Planview за точни цени.

Оценки и рецензии на Planview

G2: 4. 1/5 (350+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (40+ отзива)

6. Miro

Miro предлага на екипите на място и дистанционно ефективна и ефикасна рамка за планиране на проекти. Платформата твърди, че спестява до седем часа за всяка сесия по планиране! ⏲️

Miro предлага централизирано пространство, където можете да споделите своята визия и да поддържате съгласуваност между заинтересованите страни. Можете да визуализирате всички зависимости за следващия цикъл на развитие и да поискате обратна връзка за прогнозните срокове. Има опция за активиране на частен режим, за да събирате мнения с по-голяма дискретност.

Шаблонът за PI планиране на Miro предоставя на екипите структурирани средства за проследяване на етапите и итерациите, като предлага изчерпателен преглед на функциите, зависимостите и ключовите показатели. ROAM Board позволява на екипите да идентифицират проактивно потенциалните рискове, които могат да повлияят на плановете им. От друга страна, Teams Board гарантира, че всеки екип разполага с добре дефинирана пътна карта за бъдещи итерации, задачи и цели.

Най-добрите функции на Miro

Цялостно гъвкаво решение за PI планиране

Осигурява безпроблемно асинхронно сътрудничество

Събиране на дискреционна обратна връзка

Готови за употреба диаграми и карти на пътуването за планиране на инкременти

Гъвкава и динамична Kanban табло, допълнено с интегрирани Jira карти и таблици

Ограничения на Miro

Спад в производителността, отчетен при използване от няколко членове

Може да не е подходящ за начинаещи

Цени на Miro

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 8 USD/месец на потребител

Бизнес: 16 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 8/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

7. Figma

Figma е платформа за дизайн, но предлага и FigJam като цялостно решение за бяла дъска за екипни срещи и съгласувани дискусии. В FigJam ще намерите специален шаблон за PI планиране за изготвяне на дневен ред, гъвкави пътни карти и планове за действие.

Можете да използвате шаблона за оптимизирана синхронизация на задачите между няколко екипа, което улеснява безпроблемната свързаност през цялата фаза на планиране.

Той служи като планова дъска, където различни отдели се събират, за да работят по проекти с единен подход. Екипите могат да комуникират и да дават обратна връзка с печати, емотикони, реакции и поздрави. ✋

Ефективната система за уведомяване на Figma държи всички заинтересовани страни в проекта добре информирани за напредъка и развитието на PI планирането. Потребителите могат лесно да задават реалистични срокове за доставка, за да стартират проектите на солидна основа и да поддържат всичко в правилната посока.

Най-добрите функции на Figma

Работа с бяла дъска с FigJam

Специализиран шаблон за PI планиране

Поддържа различни онлайн взаимодействия, като начални срещи и stand-up срещи.

Възможност за възлагане на задачи, определяне на приоритети и проследяване на статуса

Ограничения на Figma

Цената може да се окаже висока за стартиращи компании.

Потребителският интерфейс на Figma може да бъде труден за научаване в началото.

Цени на Figma (FigJam)

Безплатни завинаги

Професионална версия: 3 USD/месец на редактор

Организация: 5 $/месец на редактор

Предприятие: 5 USD/месец на редактор

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4,7/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 650 отзива)

8. Mural

Mural предлага онлайн PI Planning Board като централна точка за съвместна стратегия и съгласуване между екипите, независимо от тяхното местоположение. Всъщност, този инструмент гарантира сигурността на качваните данни на служителите съгласно регламентите GDPR и CCPA.

Платформата е оборудвана и с предварително проектиран шаблон за PI планиране, който е лесно достъпен и може да бъде персонализиран за минути, помагайки на организациите да управляват, оценяват и приоритизират ефективно обратната връзка и действията, използвайки цветово кодиране и етикети.

В допълнение, Facilitation Superpowers на Mural предлага функции като таймери, анонимно гласуване и частен режим, за да гарантира, че екипите остават фокусирани и продуктивни по време на сесиите за планиране.

Най-добрите функции на Mural

В съответствие с регламентите GDPR и CCPA

Удобна PI Planning Board и шаблон

Инструменти за фасилитатори за семинари и срещи

Подобрява сътрудничеството и креативността с Mural AI и Microsoft 365 Copilot

Ограничения на Mural

Функцията за гласуване може да не работи правилно в някои случаи.

Липсата на опции за диаграми може да ограничи някои екипи

Цени на Mural

Безплатни завинаги

Team+: 9,99 $/месец на потребител

Бизнес: 17,99 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Mural

G2: 4. 6/5 (над 1350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 115 отзива)

9. Digital. ai Agility (по-рано VersionOne)

Преди известен като VersionOne, Digital. ai Agility е уеб-базиран инструмент за управление на проекти, който помага на разработчиците, тестерите и другите заинтересовани страни да управляват, проследяват и организират усилията за тестване на софтуер.

Платформата разполага със специални цифрови стаи за PI планиране, които обединяват визията, приоритетите на екипа, целите и работните задачи в едно унифицирано пространство за рационализирани дискусии за увеличаване. Потребителите могат да имат достъп до тези функции директно от своите браузъри.

Digital. ai Agility преодолява различията между бизнес стратегията и изпълнението от екипа, обединявайки всички организационни нива, от портфолиото до отделните екипи. Това насърчава комуникацията, сътрудничеството и прозрачността. Инструментът помага на екипите да управляват рисковете и да получават данни чрез персонализирани анализи.

Digital. ai Agility най-добри характеристики

Съвместими с различни браузъри като Firefox и Chrome.

Поддържа цялостно управление на проекти

Съгласувайте с методологии като Scrum и Kanban

Предлага PI планиращи стаи, управление на риска и персонализирани анализи.

Интегрира се с инструменти за разработка

Digital. ai Ограничения на гъвкавостта

Труден процес на първоначална настройка в сравнение с по-лесни за употреба инструменти

Може да е трудно за използване при създаването на тестови случаи.

Digital. ai Цени за Agility

Безплатен план: 0 $

Enterprise: 29 $/месец на потребител

Ultimate: 39 $/месец на потребител

Digital. ai Оценки и рецензии за Agility

G2: 3. 7/5 (над 60 рецензии)

10. Stormboard

Stormboard предлага двупосочни списъци с нерешени задачи, които значително намаляват продължителността на сесиите за PI планиране. С Agile PI Planning интеграциите на Stormboard цялата ви сесия може да бъде обединена в едно пространство, което елиминира необходимостта от постоянно превключване между различни приложения или физически табла.

Освен това, няма нужда да започвате от нулата, когато става въпрос за разработване на висококачествени сесии за планиране, тъй като Stormboard предлага набор от вградени шаблони за поддържане на гъвкаво мислене.

Тези шаблони обхващат аспекти като мисловни карти, ретроспективи, планиране на спринтове, оценка на проблеми, рискове/ROAM табло, табло за програми/зависимости и други. Дигиталната бяла дъска също показва информация, която помага за вземането на по-добри решения в бърза последователност.

Най-добрите функции на Stormboard

Решение за цифрова бяла дъска, базирано на данни

Предлага множество опции за интеграция

Осигурява безпроблемна двупосочна интеграция на живо

Автоматична синхронизация с инструменти като Azure DevOps

Ограничения на Stormboard

Може потенциално да забави устройството ви

Шаблоните могат да бъдат подобрени стилистично.

Цени на Stormboard

Лично: Безплатно

Бизнес: 8,33 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Stormboard

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,5/5 (35+ отзива)

Инструментите за PI планиране, които обсъдихме, са насочени главно към гъвкави екипи, които имат много задачи по време на циклите на разработка. Предимствата на тези решения са както материални, така и нематериални.

Сред по-осезаемите ползи, най-забележителните са:

Лична комуникация между всички членове на екипа и заинтересованите страни

Шаблони за планиране и оценка на риска за предотвратяване на прекъсвания в проектите

Добре развита социална мрежа за комуникация на нуждите на Agile Release Train

Организирани и добре поддържани списъци с нерешени задачи

Освен тези предимства, инструментите за PI планиране играят огромна роля за подобряване на прозрачността между екипите, като поддържат яснота в мотивите зад решенията и предлагат видимост в реално време на целите, което насърчава мотивацията. 🕺

PI планирането е специалност на ClickUp!

Ако инвестирате в инструмент за PI планиране, по-добре е да изберете всеобхватни гъвкави решения като ClickUp, които могат да ви помогнат не само при срещи и планиране. От централизиране на документацията до микроуправление на инкрементни цикли, платформата ви подкрепя!

Препоръчваме ви да опитате безплатната версия на ClickUp и да видите как тя може да промени вашите работни процеси по отношение на графиците за доставка! 🌈