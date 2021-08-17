Над 20 експертни съвета за гъвкаво управление на проекти

Агилното управление е най-желаната методология за управление на проекти.

Уверени. Амбициозни. Впечатляващи.

С гъвкавия подход екипите започват проектите от 30 000 фута височина, което в крайна сметка води до възможности за бърза реакция на промените, събиране на обратна връзка от клиентите по време на разработката и даване на приоритет на сътрудничеството пред процесите. 🤩

Независимо дали сте опитни или начинаещи в областта на Agile, най-често срещаните дилеми са общи и за двете групи. Разбирането на Agile управлението на проекти изисква много усилия: какво е то, как е структурирано и какви са ползите от него.

Може би най-важният въпрос е: как гъвкавото управление може да помогне на вашия екип? 🤔

Събрахме няколко от най-добрите съвети от професионалисти с опит в гъвкавото управление, за да ви помогнем да отговорите на този въпрос.

Нека започнем с разясняване на значението на гъвкавото управление на проекти.

Какво е гъвкаво управление на проекти?

По същество, гъвкавото управление на проекти е повтарящ се и гъвкав процес, който разделя големия жизнен цикъл на проекта на кратки, постижими фази.

Агилната методология се фокусира върху:

Сътрудничество с клиенти

Самоорганизация

Адаптивност в променяща се среда

Прозрачност на екипа и заинтересованите страни

Непрекъснато усъвършенстване през целия жизнен цикъл на проекта

Днес можете да използвате съвременен софтуер за управление на проекти, за да управлявате и автоматизирате всичките си гъвкави процеси. По този начин можете да изпълнявате гъвкави задачи с блестяща бързина!

Бонус: Разгледайте този наръчник за гъвкави епоси!

Кога трябва (и кога не трябва) да използвате гъвкаво управление на проекти

В днешната динамична дигитална среда организациите от всички сектори могат да се възползват от гъвкавото управление на проекти.

Когато се подходи правилно, гъвкавата работа дава на екипите творческа свобода и прозрачност, за да споделят идеи и подобрения по време на развитието на проекта.

Неправилно изпълнение:

Правилно изпълнено:

Важно е обаче да знаете кои проекти са подходящи за agile. В крайна сметка, използването на agile метода губи смисъла си, ако прекалено усложнява и обърква процеса на проекта. 🤷🏻‍♀️

Характеристики на проекти, подходящи за гъвкаво управление:

Участие на заинтересованите страни

Желание за трансформация

Обратната връзка от клиентите е неразделна част от фазите на разработване.

Специализираният екип има практически опит с Agile.

Характеристики на проекти, които не са подходящи за гъвкаво управление:

Фиксирани изисквания и крайни срокове

Не може да бъде разпределено разумно в кратки срокове

Изискванията на клиентите се удовлетворяват от първия път, без да са необходими бъдещи подобрения.

С оглед на това е време да чуем други професионалисти и техния опит с гъвкавото управление на проекти. 🎙

Съвети за гъвкаво управление на проекти

За продуктовия мениджър е важно да обясни бизнес стойността, необходима за удовлетворяване на клиента и постигане на целите на компанията. Когато мога, споделям резултатите от Lean canvas работата, проучванията на клиентите и интервютата, за да може екипът за разработка също да получи реална представа за това, което казват клиентите. По отношение на целите на компанията, обяснявам как решаването на този проблем на клиентите ще ни помогне да увеличим приходите, лоялността на клиентите или пазарния дял, отново въз основа на наличните ми данни за пазара и конкуренцията.

За продуктовия мениджър е важно да обясни бизнес стойността, необходима за удовлетворяване на клиента и постигане на целите на компанията.

Когато мога, споделям резултатите от Lean canvas работата, проучванията на клиентите и интервютата, за да може екипът за разработка също да получи реална представа за това, което казват клиентите.

По отношение на целите на компанията, обяснявам как решаването на този проблем на клиентите ще ни помогне да увеличим приходите, лоялността на клиентите или пазарния дял, отново въз основа на наличните ми данни за пазара и конкуренцията.

Най-добрият съвет, който мога да дам на някой, който работи в областта на гъвкавото управление на проекти, е да се фокусира върху резултатите, а не върху правилата. С Agile е много лесно да се губи много време и енергия в дебати за това какво е и какво не е Agile и да се изгуби предвид целта, която сте си поставили за използването на Agile, а именно подобряване на резултатите. Когато въвеждате процеса, най-добре е да се уверите, че приемате духа, ценностите и философията на Agile, като избягвате да се фокусирате върху строги процеси.

Най-добрият съвет, който мога да дам на някой, който работи в областта на гъвкавото управление на проекти, е да се фокусира върху резултатите, а не върху правилата.

С Agile е много лесно да се губи много време и енергия в дебати за това какво е и какво не е Agile и да се изгуби предвид целта, която сте си поставили за използването на Agile, а именно подобряване на резултатите.

Когато въвеждате процеса, най-добре е да се уверите, че приемате духа, ценностите и философията на Agile, като избягвате да се фокусирате върху строги процеси.

Направете всичко възможно, за да убедите всички да се включат и да повярват в гъвкавия работен процес. За да бъде най-ефективно, членовете на екипа и ръководството трябва да разберат защо работят в гъвкава среда и наистина да вярват в ползите от нея. Само тогава те ще го приемат и вие ще можете да се възползвате напълно от предимствата, които предлага гъвкавостта. Ако вашите служители не имат подходящото мислене, никога няма да извлечете максимума от гъвкавия си работен процес.

Направете всичко възможно, за да убедите всички да се включат и да повярват в гъвкавия работен процес.

За да бъде най-ефективно, членовете на екипа и ръководството трябва да разберат защо работят в гъвкава среда и наистина да вярват в ползите от нея.

Само тогава те ще го приемат и вие ще можете да се възползвате напълно от предимствата, които предлага гъвкавостта. Ако вашите служители не имат подходящото мислене, никога няма да извлечете максимума от гъвкавия си работен процес.

Организацията е ключът към успешното управление на проекти по метода Agile. Всеки трябва да знае всички стъпки за изпълнение на задачите на всеки спринт. Затова всеки трябва да има лесен достъп до стандартните оперативни процедури на компанията, за да може да изпълнява работата си ефективно и надеждно. Като една от стандартните оперативни процедури на вашия екип, трябва да създадете процес за комуникация, така че всеки да знае къде да обсъжда проблемите или рисковете, пред които е изправен екипът – правите ли това в Slack или в инструмент за продуктивност като ClickUp? Колкото по-организиран е екипът, толкова по-лесно ще му бъде да завърши работата си при всеки спринт.

Организацията е ключът към успешното управление на проекти по метода Agile. Всеки трябва да знае всички стъпки за изпълнение на задачите на всеки спринт.

Затова всеки трябва да има лесен достъп до стандартните оперативни процедури на компанията, за да може да изпълнява работата си ефективно и надеждно.

Като една от стандартните оперативни процедури на вашия екип, трябва да създадете процес за комуникация, така че всеки да знае къде да обсъжда проблемите или рисковете, пред които е изправен екипът – правите ли това в Slack или в инструмент за продуктивност като ClickUp?

Колкото по-организиран е екипът, толкова по-лесно ще му бъде да завърши работата си при всеки спринт.

Получете подкрепата на продуктовия мениджмънт и изпълнителния екип за поетапно изпълнение и необходимостта от поддържане на тесен цикъл на обратна връзка. Насърчаването на култура на непрекъснато усъвършенстване и позволяването на екипа да „спре производствената линия“, за да се съсредоточи върху пречките, ни позволи да намалим непланираната работа, което в крайна сметка води до по-добри прогнози и по-високо качество на крайните продукти.

Получете подкрепата на продуктовия мениджмънт и изпълнителния екип за поетапно изпълнение и необходимостта от поддържане на тесен цикъл на обратна връзка. Насърчаването на култура на непрекъснато усъвършенстване и позволяването на екипа да „спре производствената линия“, за да се съсредоточи върху пречките, ни позволи да намалим непланираната работа, което в крайна сметка води до по-добри прогнози и по-високо качество на крайните продукти.

Не се занимавайте с микромениджмънт. Макар ежедневните скрам срещи да предоставят добра възможност да получите бързи актуализации и да сте в крак с напредъка на проекта, не се поддавайте на изкушението да ги превърнете в разпити.

Не се занимавайте с микромениджмънт. Макар ежедневните скрам срещи да предоставят добра възможност да получите бързи актуализации и да сте в крак с напредъка на проекта, не се поддавайте на изкушението да ги превърнете в разпити.

Имайте предвид стойността, която искате да предоставите. Това е фокусът, който обединява всички членове на екипа. Агилният подход е чудесен начин за доставка на сложни продукти, при които обратната връзка от клиентите е от решаващо значение. Имаме много лоялни клиенти, които с удоволствие дават обратна връзка в ранните етапи.

Имайте предвид стойността, която искате да предоставите. Това е фокусът, който обединява всички членове на екипа.

Агилният подход е чудесен начин за доставка на сложни продукти, при които обратната връзка от клиентите е от решаващо значение.

Имаме много лоялни клиенти, които с удоволствие дават обратна връзка в ранните етапи.

Сътрудничеството в екипа е от ключово значение. Добрите работни отношения между продуктовия собственик, скрам майстора и продуктовия мениджър гарантират успешното управление на проекти по метода Agile. В това трио всеки член има много важна роля за успешното внедряване на гъвкави методологии в организацията. Скрам майсторът обединява екипите и играе съществена роля за прилагането на гъвкавите скрам практики в екипа.

Сътрудничеството в екипа е от ключово значение. Добрите работни отношения между продуктовия собственик, скрам майстора и продуктовия мениджър гарантират успешното управление на проекти по метода Agile.

В това трио всеки член има много важна роля за успешното внедряване на гъвкави методологии в организацията.

Скрам майсторът обединява екипите и играе съществена роля за прилагането на гъвкавите скрам практики в екипа.

Ръководителите и членовете на екипа трябва да се доверяват напълно един на друг. Агилните екипи са мултифункционални и самоорганизиращи се, като членовете им често работят по различни компоненти на един и същ използваем продукт. Без доверие един гъвкав екип няма да може да управлява собствената си работа като сплотена единица, прозрачността ще се загуби и гъвкавите процеси ще бъдат трудни за поддържане.

Ръководителите и членовете на екипа трябва да се доверяват напълно един на друг.

Агилните екипи са мултифункционални и самоорганизиращи се, като членовете им често работят по различни компоненти на един и същ използваем продукт.

Без доверие един гъвкав екип няма да може да управлява собствената си работа като сплотена единица, прозрачността ще се загуби и гъвкавите процеси ще бъдат трудни за поддържане.

Винаги очаквайте промени. Това не само е част от една от четирите основни ценности на гъвкавостта, „Реагиране на промените вместо следване на план“, но и трябва да бъде вашата водеща мантра, когато работите по проект с много рискове или неизвестни. Не планирайте цялата си работа предварително – планирайте и реагирайте през целия проект, докато той не бъде завършен.

Винаги очаквайте промени.

Това не само е част от една от четирите основни ценности на гъвкавостта, „Реагиране на промените вместо следване на план“, но и трябва да бъде вашата водеща мантра, когато работите по проект с много рискове или неизвестни.

Не планирайте цялата си работа предварително – планирайте и реагирайте през целия проект, докато той не бъде завършен.

Не измисляйте свои собствени гъвкави процеси. Следвайте гъвкавия манифест, внимателно прилагайте всички необходими процедури и дайте време на процеса да се развие. Ако смятате, че гъвкавата методология не ви помага да решите проблемите си, трябва да проучите малко повече. Например, някои техники за разклоняване, като Scaled Agile Framework, помагат за мащабиране и адаптиране на Agile за по-големи корпорации.

Не измисляйте свои собствени гъвкави процеси. Следвайте гъвкавия манифест, внимателно прилагайте всички необходими процедури и дайте време на процеса да се развие.

Ако смятате, че гъвкавата методология не ви помага да решите проблемите си, трябва да проучите малко повече.

Например, някои техники за разклоняване, като Scaled Agile Framework, помагат за мащабиране и адаптиране на Agile за по-големи корпорации.

Започнете да прилагате гъвкавия метод за пилотен проект, а по-късно същите лица да станат посланици на гъвкавостта в организацията, за да разпространят метода. Агилният подход изисква ежедневна и постоянна комуникация между всички заинтересовани страни – екипа за разработка, собствениците на бизнеса и потребителите – така че стартирането на пилотен проект с ангажирани членове, които спазват ключовите интерфейси, доказва, че агилният подход може да бъде приложен в цялата компания.

Започнете да прилагате гъвкавия метод за пилотен проект, а по-късно нека същите лица станат гъвкави посланици в организацията, за да разпространят метода.

Агилният подход изисква ежедневна и постоянна комуникация между всички заинтересовани страни – екипа за разработка, собствениците на бизнеса и потребителите – така че стартирането на пилотен проект с ангажирани членове, които спазват ключовите интерфейси, доказва, че агилният подход може да бъде приложен в цялата компания.

Чрез stand-ups, постоянни обратни връзки, sprint reviews и retrospectives, гъвкавите методологии помагат за премахването на силозите. Агилният подход набляга на помагането на другите и премахването на препятствията, не само в рамките на един екип, но и във всички екипи за разработка.

Чрез stand-ups, постоянни обратни връзки, sprint reviews и retrospectives, гъвкавите методологии помагат за премахването на силозите.

Агилният подход набляга на помагането на другите и премахването на препятствията, не само в рамките на един екип, но и във всички екипи за разработка.

Практиката прави майстора. В началото процесът ще бъде болезнен. Моят най-важен съвет е да не се отказвате, поне не преди 4 до 6 спринта или скрам периода. Същността на Agile е да се подобрява непрекъснато, като се търсят най-добрите начини за работа чрез церемонии за обратна връзка и съвместна работа. Ако спрете прекалено рано, няма да се възползвате от истинските ползи.

Практиката прави майстора. В началото процесът ще бъде болезнен.

Моят най-важен съвет е да не се отказвате, поне не преди 4 до 6 спринта или скрам периода.

Същността на Agile е да се подобрява непрекъснато, като се търсят най-добрите начини за работа чрез церемонии за обратна връзка и съвместна работа.

Ако спрете прекалено рано, няма да се възползвате от истинските ползи.

Искате хора, ориентирани към целите, за да можете да бъдете сигурни, че всяко тяхно действие и решение е насочено към постигането на конкретна цел. Освен това, вие искате членовете на екипа да са адаптивни, тъй като постоянно се появяват нови технологии, а вашият екип не трябва да се страхува да приеме тези промени. Това ще гарантира, че вашият екип ще намали излишните дейности и ще елиминира грешките, които са често срещани при използването на остарели методологии.

Искате хора, ориентирани към целите, за да можете да бъдете сигурни, че всяко тяхно действие и решение е насочено към постигането на конкретна цел.

Освен това, вие искате членовете на екипа да са адаптивни, тъй като постоянно се появяват нови технологии, а вашият екип не трябва да се страхува да приеме тези промени.

Това ще гарантира, че вашият екип ще намали излишните дейности и ще елиминира грешките, които са често срещани при използването на остарели методологии.

Планирайте срещи само ако можете да оползотворите всяка минута. Препълнените и некритични срещи са враг на успешното внедряване на Agile. Те убиват мотивацията на служителите, пречат на спринтовете и често разсейват участниците с несъществени задачи и дискусии. Моето правило е, че ако не мога да направя всяка минута от срещата критична, не провеждам среща. Новите гъвкави проектни мениджъри често искат да докажат себе си и организират много срещи, за да покажат, че са ангажирани с работата си. Аз бих препоръчал обратното: покажете, че сте фокусирани върху задачата, като провеждате срещи само когато има нещо, което трябва да бъде обсъдено, за да може работата да продължи с същото темпо.

Планирайте срещи само ако можете да оползотворите всяка минута. Препълнените и некритични срещи са враг на успешното внедряване на Agile.

Те убиват мотивацията на служителите, пречат на спринтовете и често разсейват участниците с несъществени задачи и дискусии.

Моето правило е, че ако не мога да направя всяка минута от срещата критична, не провеждам среща.

Новите гъвкави проектни мениджъри често искат да докажат себе си и организират много срещи, за да покажат, че са ангажирани с работата си.

Аз бих препоръчал обратното: покажете, че сте фокусирани върху задачата, като провеждате срещи само когато има нещо, което трябва да бъде обсъдено, за да може работата да продължи с същото темпо.

Точното и адекватно планиране ще доведе до далекосъщителни последствия: то влияе върху скоростта и качеството на функциите, които ще представите на вашите клиенти. Понякога е по-изгодно да се отклоните от първоначалния план и да проявите гъвкавост при промяна на задачите или тяхната приоритетност, или и двете. Основната цел е да се предостави изключително преживяване на клиентите.

Точното и адекватно планиране ще доведе до далекосъщителни последствия: то влияе върху скоростта и качеството на функциите, които ще представите на вашите клиенти.

Понякога е по-изгодно да се отклоните от първоначалния план и да проявите гъвкавост при промяна на задачите или тяхната приоритетност, или и двете.

Основната цел е да се предостави изключително преживяване на клиентите.

Докато вземате решение за най-добрия гъвкав работен процес (например Scrum, Kanban ), не забравяйте да създадете и работен процес за комуникация с други екипи, например екипа за успех на клиентите и екипа за продажби. Наемете Scrum майстор, който да помогне на вас и вашия екип да създадете работния процес. Това ще ви спести време и ще позволи на екипа ви да се фокусира върху това, което е наистина важно – решаването на съществени проблеми.

Докато вземате решение за най-добрия гъвкав работен процес (например Scrum, Kanban ), не забравяйте да създадете и работен процес за комуникация с други екипи, например екипа за успех на клиентите и екипа за продажби.

Наемете Scrum майстор, който да помогне на вас и вашия екип да създадете работния процес. Това ще ви спести време и ще позволи на екипа ви да се фокусира върху това, което е наистина важно – решаването на съществени проблеми.

Обмислете комбинирането на Agile и Lean Growth. Когато използваме Agile методологии, е важно да помним, че само гъвкавостта не е достатъчна. Тя ви учи как да изграждате бързо и безопасно, но не ви казва какво да изграждате или защо трябва да го изграждате. Тук на сцената се появява Lean. Става въпрос за намирането на най-добрия набор от функции, за да се постигне най-добрата възвръщаемост на инвестициите с Lean.

Обмислете комбинирането на Agile и Lean Growth. Когато използваме Agile методологии, е важно да помним, че само гъвкавостта не е достатъчна.

Тя ви учи как да изграждате бързо и безопасно, но не ви казва какво да изграждате или защо трябва да го изграждате.

Тук на сцената се появява Lean. Става въпрос за намирането на най-добрия набор от функции, за да се постигне най-добрата възвръщаемост на инвестициите с Lean.

Уверете се, че разполагате с подходящия софтуер, който да ви помогне да проследявате проектите си. Agile ни помогна изключително много. Честно казано, без него вероятно не бихме могли да функционираме на този етап. Той помага да се управляват очакванията за завършване на проекта във всички аспекти. Възможността да преоценим позицията си в края на спринтовете също е изключително полезна, защото това означава, че често можем да намерим по-ефективни начини за работа и да определим по-добре приоритетите, към които да насочим усилията си.

Уверете се, че разполагате с подходящия софтуер, който да ви помогне да проследявате проектите си. Agile ни помогна изключително много.

Честно казано, без него вероятно не бихме могли да функционираме на този етап. Той помага да се управляват очакванията за завършване на проекта във всички аспекти.

Възможността да преоценим позицията си в края на спринтовете също е изключително полезна, защото това означава, че често можем да намерим по-ефективни начини за работа и да определим по-добре приоритетите, към които да насочим усилията си.

Голяма благодарност на всички участници, които споделиха с нас своето време и съвети! 👏🏼

Цялостната картина

Методологията за гъвкаво управление на проекти включва мрежа от комуникативни хора, ръководни принципи и нагласа за непрекъснато усъвършенстване.

Това е желателно, защото показва как последователната трансформация създава добавена стойност за клиентите.

