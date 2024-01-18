Как да управлявате Agile Scrum артефакти: дефиниция и значение

Агилната методология Scrum е проектирана да се адаптира към промените, като създава софтуер, който се развива удобно според нуждите на бизнеса. Когато тези промени станат бързи, екипите могат да се озоват в хаос от недоразумения и несъответствия.

За да останат винаги на прав път, инженерните екипи се нуждаят от общ речник, което е точно това, което позволяват agile scrum артефактите.

В тази публикация в блога обсъждаме скрам артефактите, как те помагат и как можете да ги управлявате в полза на вашия екип.

Какво представляват артефактите на Scrum?

Скрам артефактите са елементи, отчети или процеси, които помагат на проектните мениджъри да споделят важна информация с всички заинтересовани страни.

Това са ясно дефинирани термини от Agile Scrum, чиято основна цел е да предоставят на всички информация за разработката на продукта, планираните дейности, изпълнените задачи и представянето на екипа.

Трите артефакта на Scrum са:

Продуктов беклог

Спринт беклог

Увеличение

По-нататък в тази публикация в блога ще разгледаме всеки от тях и как да ги използвате в гъвкавото управление на проекти.

Но преди да започнете да създавате скрам артефакти, трябва да познавате основния им принцип: прозрачност.

Значението на прозрачността на артефактите в Agile Scrum

В практиката на гъвкавото/скрам софтуерно разработване прозрачността е основен ръководен принцип, който оказва влияние върху всяко решение и действие. Един от начините, по които членовете на гъвкавия скрам екип практикуват прозрачност, е чрез артефактите.

В ръководството за Scrum се посочва, че основната цел на артефактите на Scrum е „да се максимизира прозрачността на ключовата информация“, като се даде на всички, които ги проверяват, една и съща основа за адаптация.

По същество, скрам артефактите помагат за създаването на общ контекст, в който екипът да насочи проекта в правилната посока. Това е от полза за екипа по различни начини.

Създава доверие: Когато всички имат достъп до актуална информация за напредъка на проекта, те се доверяват един на друг.

Насърчава сътрудничеството: Агилните скрам артефакти, създадени колективно от екипа, правят пропуските и препятствията видими. Така членовете на мултифункционалния екип предлагат помощ и съвети в интерес на проекта.

Намалява рисковете: Скрам артефактите предлагат начин да се предвидят проблеми, да се открият дефекти и да се отстранят, преди да се превърнат в проблем.

Подпомага решаването на проблеми: Когато скрам екипът се сблъска с препятствие, артефактите служат като ориентири, предоставяйки критична информация за вземане на ефективни решения.

Позволява непрекъснато усъвършенстване: Екипите се стремят към непрекъснато усъвършенстване – гъвкавите артефакти на Scrum подпомагат прегледите и ретроспективите с точни и навременни данни.

По този начин скрам артефактите формират основата на рамката. Те помагат на всеки член на екипа да възприеме гъвкавата скрам рамка цялостно и ефективно. Ето как.

Видове скрам артефакти

Рамката на процеса Scrum има три основни артефакта: продуктов беклог, спринт беклог и продуктово увеличение. С течение на времето обаче Scrum екипите са разработили допълнителни артефакти, като продуктова визия, диаграма на изразходването, дефиниция на завършеност и др. Нека разгледаме всички тях.

1. Продуктов беклог

Продуктов беклог като списък с елементи, които трябва да бъдат завършени

Този официален Scrum артефакт е подреден списък с функциите, подобренията и корекциите на грешки, необходими в продукта. Той е съставен въз основа на проучвания в областта на обслужването на клиенти и анализ на конкурентите/пазара.

Някои от ключовите характеристики на продуктовия беклог са:

Документ на живо: актуализира се при възникване на нови идеи/изисквания

Възникващ: Той също така се преразглежда редовно, за да се изтрият или да се отнеме приоритетът на елементи, които вече не са от критично значение.

Между екипи: Използва се както от бизнес, така и от инженерни екипи за планиране на бъдещи дейности

Управлява се от собственика на продукта: Въпреки че се използва от различни екипи, отговорността за поддържането му актуален и прозрачен лежи върху собственика на продукта.

Продуктовият беклог е единственият източник на работа, с която се занимава скрам екипът.

Въпреки това, не всички елементи от продуктовия беклог са готови за незабавно добавяне към спринта. Те преминават през процес на усъвършенстване на продуктовия беклог, за да се гарантира, че даден елемент достига необходимото ниво на прозрачност или яснота.

Тук разработчиците ще разбият и дефинират елементите от продуктовия беклог на по-малки, по-прецизни истории, които могат да бъдат завършени в рамките на един спринт.

Ангажиментът за продуктовия беклог е насочен към продуктовата цел. Скрам екипите определят продуктовата цел (бъдещото състояние на продукта) и структурират елементите на беклога, за да постигнат тази цел.

След като елементите в продуктовия беклог са готови да бъдат избрани за следващия спринт, те преминават в спринт беклога.

2. Спринт беклог

Спринт беклогът е подмножество от продуктовия беклог, избрано за разработване в следващия спринт. Той също така очертава план за предоставяне на тази функционалност и постигане на целта на спринта.

Спринт беклогът се създава по време на срещата за планиране на спринта, където инженерният екип избира елементи от продуктовия беклог въз основа на приоритет, добавя ги към спринт беклога и ги разделя на задачи, които трябва да бъдат разработени.

Спринт беклогът представя реална картина на спринта в реално време. Той е:

Актуализиране в реално време: екипите следят отблизо елементите в списъка със задачи за спринта, добавяйки коментари и актуализирайки статуса редовно

Запазени свежи: ненужните елементи от списъка със задачи за спринта се изтриват

Подробно: Всеки елемент в списъка със задачи за спринта трябва да съдържа достатъчно информация, за да може да бъде проверен в ежедневния скрам

След като екипът работи по елементите от списъка със задачи за спринта, той създава продуктови инкременти.

3. Увеличение на продукта

Инкрементът е работеща, готова за доставка версия на продукта, която отговаря на „Дефиницията за завършеност“ на екипа за разработка, т.е. на всички критерии за приемане (критерии за качество, ограничения или нефункционални/бизнес изисквания), както са дефинирани в продуктовия беклог.

В края на всеки спринт работата, извършена от екипа за разработка, трябва да доведе до инкремент, който е напълно тествано и одобрено допълнение към съществуващия продукт.

Въпреки че има едно увеличение за всеки спринт, то включва и увеличенията от всички предишни спринтове. Те допълват процеса на непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване (CI/CD) при проследяване на версиите и връщане назад, ако е необходимо.

4. Дефиниция на „завършено“

Дефиницията за „завършено“ е официален списък от стандарти, на които всяко ново допълнение трябва да отговаря, преди да бъде официално считано за завършено.

Според ръководството за Scrum, дефиницията за „завършено“ е ангажимент за увеличаване на продукта, а не артефакт. Въпреки това, за целия Scrum екип е полезно да има ясна, документирана дефиниция за „завършено“, за да може да предложи увеличението на клиента.

Скрам екипите обикновено имат списък с елементи, които съставляват дефиницията за „завършено“. Например, той може да включва:

Преглед на кода завършен

Извършени функционални тестове

Извършени тестове за сигурност

Отговаря на стандартите за съответствие с нормативните изисквания

Определението за „завършено“ може да варира за всяка потребителска история. То може да се развива, за да се адаптира към най-новото разбиране на екипа за бизнеса. То се повтаря по време на ретроспективите на спринта, за да бъде укрепено за бъдещи подобрения.

Инкрементът не се пуска, ако даден елемент от продуктовия беклог не отговаря на дефиницията за завършен. Вместо това, той се връща в беклога за преразглеждане. Проверява се за проблеми и основни причини, така че скрам майсторите да могат да оптимизират процесите, за да избегнат подобни ситуации в бъдеще.

Когато даден елемент отговаря на определението за „завършен“, той се затваря за проследяване на изразходването на ресурсите и екипът преминава към следващата отворена задача.

5. Визия за продукта

Визията за продукта е общото разбиране за бъдещото състояние на продукта. Тя очертава стойността, която продуктът предоставя на своите клиенти.

Визията за продукта дава насока на мултифункционалните екипи за постигане на техните цели. Тя им помага да вземат правилни решения. Например, когато две задачи от продуктовия беклог се конкурират за внимание, визията и целите на продукта помагат на разработчиците да определят приоритетите на това, което е важно.

6. План за пускане

Скрам план за пускане с приоритет, усилие и продължителност

Планът за пускане очертава върху какво ще работи екипът (елементи от продуктовия беклог), кога ще бъдат пуснати (график) и как ще бъдат изпълнени (план за ресурсите).

Планът за пускане на продукта не е официален артефакт, дефиниран в ръководството за Scrum. Въпреки това, той е популярен сред Scrum майсторите и собствениците на продукти, защото ги насочва в управлението на проектите и им дава структура.

Често създаван по време на фазата на планиране на Scrum, планът за пускане ви помага да отговорите на въпроси като:

Колко дълго ще продължи всеки от предстоящите спринтове?

Кои елементи ще бъдат завършени във всеки спринт и какъв е техният приоритет?

Кой отговаря за кои дейности?

Какви ресурси са необходими за завършване на всеки спринт?

Какъв е бюджетът за всеки спринт?

В съчетание с визията за продукта, планът за пускане на пазара помага на екипа да има по-ясна представа за бъдещето.

Планът за пускане на продукта обикновено се представя като диаграма на Гант, в която задачите са разпределени във времето с зависимости. Можете да видите някои примери в тези шаблони за проекти с диаграми на Гант.

7. Диаграма на изразходваните ресурси

Диаграмите за изразходване на ресурси (или диаграмите за изразходване на ресурси за спринт) подчертават завършените елементи от продуктовия беклог и задачите, които остават в текущия спринт. Диаграмата за изразходване на ресурси е полезна за:

Сравняване на текущото представяне с плана за пускане

Предсказване дали работата ще бъде завършена според плана

Идентифициране на евентуално отклонение от обхвата по време на спринта

Научете повече за ефективността на екипа

Планиране на капацитета

Сега, когато вече знаете трите основни и други разширени артефакти на Scrum, ето още информация за това как можете да ги създавате и използвате.

Как да управлявате скрам артефактите

Актуални, ясни и прозрачни скрам артефакти са от основно значение за ефективността на всеки гъвкав скрам инженерингов проект. За да постигнете това, се нуждаете от ефективен начин за тяхното създаване и управление.

Добър софтуер за управление на проекти по метода Scrum като ClickUp трябва да ви дава тази възможност. Ето как.

Изглед на задачите за скрам екипи

Изглед на задачите в ClickUp

Всеки елемент в един скрам проект трябва да бъде дефиниран ясно и прозрачно. За да направите това, настройте всеки елемент от списъка с задачи или потребителска история като задача в ClickUp.

Категоризирайте го като всеки тип задача, като например етап, функция, дефект или обратна връзка

Включете подробно описание, статус, приоритет и етикети

Разделете ги на подзадачи, ако е необходимо

Използвайте контролни списъци за дефиниране на „завършено“

Използвайте изгледа „Чат“ за разговори в контекста на задачата. Дайте възможност на екипа си да задава въпроси, да получава отговори и да обсъжда потенциални решения, ако е приложимо, и всичко това на едно място.

Използвайте някоя от над 15-те гледки на ClickUp за управление на задачи, проследяване на проекти и визуализация на работния процес.

Проследяване на времето за изчисляване на скоростта на спринта

Проследявайте времето отвсякъде с ClickUp

Какво се случва, когато собственикът на продукта осъзнае, че графиката за изразходване показва, че задачите няма да бъдат завършени в рамките на текущия спринт? Той извършва анализ на основните причини.

Какво отне толкова много време, че работата се забави? За да разберат това, скрам екипите трябва да проследяват времето си. Вграденото в ClickUp приложение за проследяване на времето, задвижвано от изкуствен интелект, е проектирано точно за тази цел.

Екипите могат да стартират/спират, да добавят време ръчно, да редактират записаното време, да добавят бележки и др. с ClickUp. Скрам майсторът може да вижда отчетите за времето директно в своя ClickUp Dashboard. Той може да филтрира, сортира и обобщава отчетите за времето, за да изчисли скоростта на спринта, което помага за оптимизиране на процеса за бъдещи спринтове.

Канбан табла за забавени задачи

Продуктовите и спринт беклогът са елементи, които преминават през поредица от етапи. Например, елементите от продуктовия беклог могат да бъдат нови, усъвършенствани и готови за спринт. Елементите от спринт беклогът могат да преминават през етапите „завърши“, „разработване“, „тестване“, „внедряване“ и др.

Организирането на задачите в списъка с въз основа на техния статус, т.е. създаването на скрам табло, е чудесен начин да визуализирате колко напред е екипът в проекта. Някой от безплатните софтуери за Канбан табло може да ви помогне да създадете скрам табло.

Изглед на Kanban таблото на ClickUp

ClickUp прави още една крачка напред. Изгледът на Kanban таблото на ClickUp автоматично представя задачите, групирани по статус. Това напълно персонализирано Kanban табло може да бъде групирано въз основа на приоритет, отговорно лице или краен срок за по-добро управление на проектите. Можете също да настроите персонализирани статуси за всеки списък въз основа на вашите нужди.

Диаграма на Гант за управление на забавянията

Изглед на диаграмата на Гант в ClickUp

За планирането на спринтовете собствениците на проекти се нуждаят от обща представа за продуктовия беклог, както и от приблизителни срокове за тяхното изпълнение. За да го направят, проектните мениджъри и скрам майсторите използват безплатен софтуер за диаграми на Гант, като подреждат задачите една до друга.

Гант диаграмата на ClickUp предлага цялостна видимост за подпомагане на управлението на забавените задачи. С ClickUp можете:

Вижте няколко проекта едновременно или по един

Изчислете критичния път , за да прогнозирате пречките

Коригирайте графици, приоритети и задачи, за да сте в крак с промените в проекта

Управлявайте зависимостите

Визуализирайте напредъка на спринта и премествайте задачите, за да пренасрочите бързо крайните срокове

Подгответе екипа си за успех със Scrum с ClickUp

За динамичните инженерни екипи хаосът, недоразуменията и несъгласуваността са неизбежни. Освен ако не разполагат с подходящите инструменти и процеси, внимателно разработени въз основа на скрам практиките и ценностите.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp е създаден, за да отговаря на начина, по който работи един скрам екип. Той автоматично създава гъвкави скрам артефакти, предоставяйки ви табло за операции в реално време. Той автоматизира повтарящите се процеси и ускорява документирането с ClickUp AI.

Повишете производителността на вашия Scrum екип. Опитайте ClickUp безплатно още днес.