Агилен коучинг: значение, предизвикателства и най-добри практики

Чували ли сте поговорката „Агилността е начин на мислене“?

За сериозните практици agile е философия и начин на работа, а не предписан процес. Те казват, че не „правиш“, а „си“ agile.

Това може да означава различни неща в зависимост от зрелостта на вашия екип. В резултат на това екипите интерпретират гъвкавостта по начин, който работи най-добре за тях, и продължават да се подобряват оттам нататък.

Въпреки това, е необходима последователна практика, за да може целият екип да го възприеме по подобен начин. Необходими са насоки и ограничения. Аджил коучът помага именно в това.

Какво е гъвкаво коучинг?

Аджайл коучингът е процесът на подпомагане на екипите да възприемат адаптивния начин на работа. Той включва насочване на организации, екипи и индивиди към възприемане и прилагане на адаптивни принципи.

Макар че обикновено се използва от екипи за разработка на софтуер, всяка организация в областта на маркетинга, производството, строителството и др. може да използва гъвкави техники. Гъвкавият коуч прави това възможно чрез:

Обучение на екипи и провеждане на семинари за гъвкави практики

Наставничество и насочване на екипа по време на проекта

Подобряване на процесите, сътрудничеството и непрекъснатото усъвършенстване

Премахване на препятствията по пътя към предоставянето на стойност за клиента

Осигуряване на съгласуваност между бизнеса и инженерството

Мащабиране на гъвкавите практики в цялата организация

Поддържане на гъвкава култура в дългосрочен план

Скрам майсторът извършва гъвкаво коучинг за отделни лица и екипи. Наименованието „гъвкав коуч” е запазено за опитен практик, който работи с множество екипи и организационно ръководство за мащабиране на гъвкави програми. Като цяло и двамата изпълняват донякъде сходни роли.

Елементи на гъвкавото коучинг

Агилното коучинг съчетава бизнес изисквания, технологично изпълнение и поведенчески науки, за да подобри резултатите от проектите. Това включва редица контрастиращи елементи. Ето какво означава това.

1. Разбиране на целите на гъвкавостта

Преди да се впуснете в това как да бъдете гъвкави, е необходимо да знаете защо. Най-често срещаните цели на гъвкавостта са:

Адаптивност към променящите се изисквания

Често доставяне на работещ софтуер

Сътрудничество между бизнеса и инженерството

Устойчиво развитие

Техническо съвършенство и добър дизайн

Удовлетвореност на клиентите

Непрекъснато усъвършенстване

Аджайл коучът помага на екипите да разберат целите на аджайл трансформацията и да работят за постигането им.

Например, с цел непрекъснато усъвършенстване, гъвкавият коуч улеснява своевременното провеждане на прегледи и ретроспективи. Те помагат на екипа да събере обратна връзка и да оптимизира представянето си в предстоящите спринтове.

2. Оценяване на текущото представяне

Когато един екип възприеме agile, е важно да се знае откъде започва. Agile коучът ще помогне на екипа да оцени текущото си представяне по качествени и количествени показатели, като производителност, ефективност, честота на внедряване и опит на разработчиците.

На този етап гъвкавият коуч ще наблюдава и нагласите и убежденията на членовете на екипа, за да оцени готовността им.

3. Идентифициране на проблемните области

Чрез разговори с екипите, както и чрез внимателно наблюдение, гъвкавите коучове отбелязват проблемните области.

Типичните проблемни области по време на началните етапи на внедряването на agile са предпазливостта към променящите се изисквания или трудностите при разбиването на функциите на задачи, които могат да бъдат изпълнени за една седмица. На по-късни етапи могат да възникнат предизвикателства при провеждането на прозрачни ретроспективи или при достатъчно честото внедряване.

Коучът ще помогне на гъвкавите екипи да идентифицират тези предизвикателства в себе си и ще ги насочи как да ги преодолеят ефективно.

4. Решаване на проблеми с гъвкаво мислене

След като проблемните области бъдат идентифицирани, е време да се предприемат действия. Аджайл коучът ще помогне на екипите да възприемат аджайл културата с промените, които тя носи в мисленето, практиките и инструментите. Това може да включва:

Агилни ритуали като stand-up срещи и ретроспективи

Предпочитание към сътрудничеството пред конкуренцията

Автономно вземане на решения и самоуправляващи се екипи

Инструменти като безплатен софтуер Kanban или Scrum табла

Въпреки това е важно да се отбележи, че гъвкавата трансформация не засяга само екипите за разработка. Успешното внедряване на гъвкавостта изисква стратегия за лидерство. Гъвкавият коуч работи и с ръководството на компанията, за да съгласува всички по отношение на гъвкавите ценности и да постигне положителна промяна.

5. Улесняване на сътрудничеството и комуникацията в екипа

Аджилният коуч елиминира комуникационните пропуски. Той коучира екипите да информират всички заинтересовани страни, да практикуват прозрачност и яснота в комуникацията и да изпреварват предизвикателствата при изпълнението на проектите.

ClickUp Chat изглед за сътрудничество в реално време

6. Справяне с конфликти

Където има промяна, има и конфликти. В началото гъвкавият коуч играе ключова роля в разрешаването на тези конфликти. В дългосрочен план той помага на екипите да развият способността да разрешават конфликтите сами.

Макар горните да са основните елементи на гъвкавото коучинг, това не е всичко. Гъвкавите коучове допринасят значително за всяка фаза от разработката на софтуер. Нека видим как изглежда това.

Фази на гъвкавото коучинг

Когато екип или организация за разработка на софтуер възприеме agile, той се ангажира да трансформира почти всеки аспект от настоящите си системи. Ще бъдете изненадани колко широко разпространено може да бъде това.

Ето преглед на приноса на един гъвкав коуч към процеса на разработване на софтуер.

Планиране

Агилното планиране се различава фундаментално от традиционното разработване на софтуер. То включва разбиване на сложния софтуер на малки независими единици, които могат да бъдат разработени и внедрени в спринтове, обикновено от две седмици.

Първата задача на гъвкавия коуч е да помогне на екипите да възприемат този подход, като:

Разделяне на характеристиките на продукта на потребителски истории и задачи

Създаване на бизнес ориентиран и здрав беклог

Приоритизиране на задачите в списъка с въз основа на тяхната бизнес стойност

Определяне на стандарти и критерии за приемане на резултатите

Изграждане

Докато разработват софтуера, екипите често се връщат към старите си навици. Аджил коучът следи за такива случаи и нежно насочва екипа, като:

Гарантиране на участието на всички в всяка среща

Използване на гъвкави инструменти като Scrum board или Kanban за управление на проекти

Улесняване на ежедневните събрания, за да се помогне на екипа да синхронизира работата си и бързо да преодолее препятствията.

Даване възможност на членовете на екипа да подходят към разработката с бизнес мислене

ClickUp Kanban табло за управление на задачи и капацитет с един поглед

Тестване

Една от основните цели на гъвкавото разработване на софтуер е техническото съвършенство. Тестването играе решаваща роля за постигането на тази цел. Агилните коучове поставят акцент върху качеството на софтуера, като помагат на екипите:

Определете ясно критериите за приемане

Приемете практиките на тестово ориентирано разработване (TDD), за да подобрите ефективността и качеството.

Внедрете непрекъснати процеси за интеграция и внедряване

Автоматизирайте процеса на тестване за по-бърза обратна връзка и по-бързо идентифициране на проблеми.

Непрекъснато усъвършенстване

Какво е гъвкавост без непрекъснато усъвършенстване? Гъвкавите коучове създават системи за инженерните екипи, за да:

Размислете върху техните процеси и резултати.

Обменяйте откровени и честни отзиви

Провеждайте ретроспективи, за да отпразнувате успехите и да планирате корекциите на неуспехите.

Оптимизирайте показателите за ефективност и подобрете резултатите

Привлечете външни експерти за непрекъснато обучение

Както виждате, ролята на гъвкавия коуч е да подтиква екипите да правят всичко, което са правили през годините, по коренно различен начин. Ако това ви се струва много работа, сте прави.

Ето защо цялата тази работа си заслужава.

Предимства на гъвкавото коучинг

Задачата на коуча е да помага на инженерните екипи да прилагат гъвкавостта по правилния начин. В същото време обаче те не могат да си позволят да действат прекалено бързо и да нарушават съществуващата динамика. Затова трябва да наблюдават, подтикват и бавно насочват екипите в правилната посока, като ги убеждават в ползите от това.

По-добро разбиране на гъвкавите практики от страна на екипа

Агилният подход не е предписателен процес, а промяна в мисленето, затова е лесно да бъде погрешно разбран. Агилният коуч помага да се изясни какво означава агилният подход за екипа, неговия контекст и нужди.

Например, ако един екип провежда срещи по традиционния начин, той може да има затруднения с организирането на 15-минутни stand-up срещи. Ако един екип винаги е работил въз основа на „описание на функциите“, той може да има затруднения с „потребителските истории“. Аджайл коучът разяснява тези неща.

Намаляване на риска от забавяне и провал на проектите

Агилните ценности наблягат на обратната връзка. Те насърчават агилните екипи да работят на малки стъпки, да правят редовни демонстрации и да провеждат прегледи. Помагат на екипите да идентифицират проблемите и рисковете на ранен етап, за да ги намалят или да преоценят очакванията на клиента.

Вътрешно те също помагат за установяване на редовни проверки, за да се гарантира, че екипът е на прав път. Те използват инструменти като диаграми за изразходване и изчерпване, за да оценят напредъка.

Повишена производителност и ефективност

Агилното коучинг помага на екипите да оптимизират процесите и да елиминират неефективността. Агилният коуч помага на екипите да:

Разделете работата на управляеми спринтове, за да могат да се съсредоточат върху дейности с висока стойност.

Намалете времето, прекарано в ненужни срещи/административни задачи.

Фокусирайте се върху целите на проекта и бизнес нуждите

Планирайте и управлявайте работата по устойчив начин, за да избегнете преумората, като същевременно поддържате висока производителност.

По-добро вземане на решения

Аджилният коуч внася яснота в мисловния процес на екипа. Той помага за създаването на безопасна среда за експериментиране и учене от грешките. По този начин той дава възможност на аджилните екипи и децентрализира вземането на решения.

Подобрена комуникация в екипа

Агилните коучове улесняват комуникацията. Те използват рамки, шаблони и агилни инструменти, за да подобрят сътрудничеството в екипа. Те дават възможност на членовете на екипа да изразяват загриженост или да алармират, ако забележат нещо нередно. Те насърчават проектните мениджъри да говорят открито с клиентите, изграждайки доверие.

Колкото и неизмерими да са ползите, доброто гъвкаво коучинг идва със свой собствен набор от предизвикателства. Но не се притеснявайте! Можете да бъдете добър гъвкав коуч с подходящите инструменти и процеси.

Предизвикателствата пред гъвкавите коучове и как да ги преодолеете

Агилното коучинг се занимава с предизвикателства в три измерения: технологично, свързано с процесите и поведенческо. То също така оказва влияние на организационно, екипно и индивидуално ниво.

Предизвикателствата, които това носи, могат да бъдат сложни. По-важното е, че липсата на подходящи инструменти може да усложни нещата.

Справянето с тези предизвикателства изисква стабилен, гъвкав инструмент за управление на проекти като ClickUp и набор от интервенции. Нека разгледаме всеки един от тях.

Предизвикателство 1: Съпротива срещу промяната

Никой не обича промените, особено ако смята, че настоящите системи функционират достатъчно добре. Първото предизвикателство, пред което са изправени гъвкавите коучове, е съпротивата срещу промените. Тази съпротива може да се прояви като скептицизъм, половинчати опити или откровена опозиция.

Като гъвкав коуч можете да ги преодолеете, като:

Адаптивно въвеждане на промени: Приложете адаптивния подход към управлението на промените. Въвеждайте промените постепенно, събирайте обратна връзка и напредвайте заедно.

Демонстрирайте резултати: Макар че е важно да обясните и обучите екипа за предимствата на agile, по-убедително е да демонстрирате ефективността му. Използвайте казуси и примери, за да илюстрирате промяната.

Приемете отговорността: Като коуч е важно да бъдете водач, а не мениджър. Включете членовете на екипа в процеса на промяна, за да им дадете чувство за отговорност.

Празнувайте малките победи: Забелязвайте всяко подобрение и го празнувайте. Насърчавайте ранните привърженици и ги превърнете в свои шампиони.

Ако сте нов agile коуч, ето няколко шаблона за тренировъчни планове, с които да структурирате вашите инициативи.

Предизвикателство 2: Неясни процеси

Когато екипите приемат гъвкавия подход, традиционните екипни структури се разпадат в полза на самоуправляващи се мултифункционални екипи. Традиционните роли и отговорности се заменят с автономност и независимост, което може да обърка нещата.

Например, в екип, който е нов в agile, неясните процеси на планиране на спринтове могат да доведат до недобре дефинирани цели, което да доведе до липса на фокус и посока по време на спринта. Като agile коуч, създайте ясни системи и процеси.

Определете ясно работата: Използвайте задачите в ClickUp, за да определите подробно историите на потребителите. Добавете описания, крайни срокове, потребители и подзадачи, за да се уверите, че всички са на една и съща страница.

Документирайте работните процеси: Запишете вашите гъвкави процеси и работни потоци в ClickUp Docs и ги споделете с екипа. За по-голяма сигурност използвайте и ClickUp AI, за да обобщите по-дългите документи.

Оптимизирайте процесите: Редовно преглеждайте и усъвършенствайте процесите въз основа на обратната връзка и представянето на екипа. Постигнете консенсус относно новите процеси и насърчавайте членовете на екипа да поемат отговорност. Използвайте гъвкави шаблони, за да ускорите внедряването.

Агилната разработка на софтуер е сложна мрежа от задачи. Без подходящия инструмент проектът може да страда от лошо управление на задачите, слаба видимост и затруднения при определянето на приоритетите в работата.

Първото нещо, което правят гъвкавите коучове в предприятията, е да намерят най-добрия инструмент за проекта. Софтуерът за гъвкаво управление на проекти ClickUp е проектиран специално за тази цел.

Цялостно управление на проекти: ClickUp ви позволява да управлявате задачи, работни процеси, графици, разговори, цели и др. Това е уникален инструмент за гъвкаво управление на проекти, който обединява всичко в едно.

Видимост: ClickUp Dashboards ви дава видимост в реално време на вашите проекти. Вижте диаграми за изразходване и изчерпване, управлявайте натоварването, коригирайте графиците въз основа на зависимости и вижте всичко на едно място.

Автоматизация: ClickUp Automations ви позволява да намалите натовареността. Изберете от над 100 автоматизации, за да оптимизирате работните процеси, актуализирате статуси/дати/отговорни лица и др.

Предизвикателство 4: Мащабиране на гъвкави практики

Вашата концепция може да се окаже успешна, но мащабирането на гъвкавостта в цялата организация е съвсем друго нещо. Като гъвкав треньор в предприятието, вашата работа е определена за вас.

Изградете върху успеха си: след като успешно демонстрирате предимствата на agile в един екип, използвайте това, за да убедите по-голямата организация. Използвайте данните и знанията, за да оптимизирате усилията си за мащабиране.

Регистрирайте гъвкави шампиони: Идентифицирайте тези, които вярват в гъвкавостта, и ги регистрирайте като ваши шампиони. Помолете ги да ви помогнат, като действат като младши коучове за своите екипи.

Проследявайте напредъка: Използвайте ClickUp Goals за вашето гъвкаво пътуване. Визуализирайте напредъка и правете корекции, ако е необходимо.

ClickUp Goals за проследяване на напредъка

Предизвикателство 5: Непоследователни резултати от обучението/коучинга

Не всеки получава обучение/коучинг по един и същи начин. В един екип може да има както начинаещи, така и ентусиасти на гъвкавия подход и опитни практици, като всеки от тях се нуждае от различен вид коучинг.

Въпреки че днес има много софтуер за обучение, той може да не е толкова ефективен. За да се уверите, че agile coaching е ефективен, имайте предвид следното.

Разберете настоящите умения: Шаблонът за матрица за обучение на ClickUp помага да анализирате силните и слабите страни на екипа и отделните лица. Използвайте поуките от този анализ, за да персонализирате коучинга си.

Създайте план за обучение: Използвайте шаблона за рамка за обучение на ClickUp, за да оптимизирате процеса на обучение, да поставите реалистични цели и да следите напредъка в реално време.

Създайте добра комбинация от обучения: Използвайте комбинация от методи за обучение, като семинари, практически упражнения и казуси от реалния живот, за да отговорите на различни стилове на учене.

Насърчавайте взаимното обучение: Насърчавайте опитни членове на екипа да споделят своите познания и опит с по-новите. Също така, създайте култура на обратна връзка и споделяне на знания.

Често задавани въпроси за гъвкавото коучинг

1. Кои са трите нива на фокус за един гъвкав коуч?

Трите нива на фокус за един гъвкав коуч са продукт, екип и лидерство.

На ниво продукт, гъвкавите коучове въвеждат култура на фокус върху клиента и дизайн мислене. Те помагат на екипите да възприемат продуктово мислене за софтуера, който създават.

Аджайл коучът се фокусира върху културните и поведенческите аспекти на ниво екип. Той набляга на сътрудничеството, прозрачността, отвореността, обратната връзка и др.

На ниво лидерство, agile коучовете помагат на организацията да идентифицира своите слаби места и да продължи по пътя на agile.

2. С какво се занимава ежедневно един agile коуч?

Фундаментално, един гъвкав коуч слуша, наблюдава и разговаря с хора през целия ден. Той насочва отделни лица и екипи да възприемат гъвкавостта ефективно. Няма два еднакви дни, но някои от задачите, които изпълняват, са:

Присъединете се към standups и помогнете за премахването на препятствията.

Участвайте в скрам срещи и помагайте в планирането на спринтове.

Планирайте пътна карта с проектния мениджър и подкрепете усъвършенстването на натрупаните задачи.

Помогнете на проектния мениджър да оцени усилията и да прогнозира сроковете.

Провеждайте обучения и групови коучинг сесии

3. Какви квалификации са необходими, за да стана гъвкав коуч?

Аджайл коучът трябва да има солидно познание за аджайл метода и способност да убеждава хората по положителен начин. Това може да включва експертиза в:

Агилни практики като Scrum, Kanban, SAFe и др.

Управление на проекти, включително задачи, графици, диаграми на Гант и др.

Инструменти и отчети, като RACI матрица, диаграми за изразходване/изчерпване, бъгове, уикита и др.

Комуникация с широк кръг от вътрешни и външни заинтересовани страни

Ефективно разрешаване на междуличностни конфликти

За да се отличите, можете да обмислите и получаването на сертификат за гъвкавост, като например Certified Scrum Master или Certified Enterprise Coach.

Коучирайте като шампион с ClickUp

Ако agile е начин на мислене, то това не е промяна, която се прави веднъж и завинаги. Приемането на agile изисква постоянен ангажимент към непрекъснато усъвършенстване и устойчиво развитие.

Когато нещата станат трудни – както често се случва в екипите за разработка на софтуер с висока производителност – екипите са склонни да се връщат към познатото, което пречи на внедряването на гъвкави методи. Ето защо ролята на гъвкавия коуч е от решаващо значение.

Аджил коучовете действат като водачи, насочвайки екипите в правилната посока и връщайки ги на правилния път.

Софтуерът за гъвкаво управление на проекти ClickUp е най-доброто оръжие в арсенала на гъвкавия коуч. Той ви помага да настроите системите и таблата, необходими, за да помогнете на екипа да си помогне сам. Опитайте ClickUp безплатно още днес!