Най-добри практики за внедряване на DevOps управление на проекти

DevOps може да се определи като обединение на най-добрите практики, културни философии, инструменти и операции за подобряване на стабилността на предприятието, за да се предоставят повече приложения и услуги с по-голяма скорост.

Всичко се свежда до това да се помогне на организациите да постигнат това чрез по-добра комуникация – разработка, ИТ операции, инженеринг на качеството и сигурност. Тези роли традиционно са изолирани и с внедряването на DevOps се наблюдава тенденция към по-голямо сътрудничество.

Както подсказва името, DevOps се фокусира върху обединяването на разработката (Dev) и операциите (Ops). Това означава, че целият жизнен цикъл на процеса на разработка е интегриран на ниво хора, процеси и технологии.

В този блог ще научите повече за това как можете да оптимизирате управлението на проектите си, като внедрите методологиите на DevOps във вашия бизнес.

Какво е управление на проекти DevOps?

Според проучване, размерът на глобалния пазар на DevOps е бил 7398 милиона долара през 2021 г. и се очаква да нарасне до 37 227 милиона долара до 2030 г., с значителен CAGR от 20% от 2022 до 2030 г.

Като се има предвид това, управлението на проекти DevOps ще остане от съществено значение за всяко значимо търговско начинание, за да се завърши проектът в срок и в рамките на бюджета. То изисква внимателно планиране, разпределение на ресурсите и координация между многобройни заинтересовани страни.

Чрез обединяването на екипите за разработка и операции на ИТ екипа в една единна структура, подходът на DevOps към разработката на софтуер разширява идеите за гъвкава разработка.

DevOps, например, фундаментално променя подхода на ИТ екипите към проектите по отношение на управлението на проекти, като се отклонява от продължителния, изключително бърз и гъвкав цикъл на разработване на софтуер при сложни проекти. Комбинацията от двете дисциплини, управлението на проекти DevOps, е проектирана да се вписва и подкрепя подхода DevOps.

Свързано: Инструменти за разработка на софтуер

Предимства на използването на методологиите на DevOps и управлението на проекти

Методиките на DevOps подобряват вътрешната работа на вашия бизнес през целия цикъл на разработване на софтуер и ви помагат да визуализирате целия процес на DevOps, от разработването до внедряването. Методиките на DevOps за управление на проекти могат да доведат вашия бизнес до по-добри резултати и да създадат по-голяма прозрачност за проектните мениджъри и членовете на екипа, които работят по един и същ проект, за да постигнат едни и същи цели.

Управлението на проекти DevOps е ефективно за екипите и проектните мениджъри при ефективното управление на проекта. То позволява на вашите проектни мениджъри и екипи да поемат отговорността за формулирането на стратегия, организирането на инструменти, мотивирането на инженерите и контролирането на цялостния проект.

Този интегриран подход оказва пряко влияние върху скоростта на доставка за различните бизнес единици, което се отразява на скоростта на разработване, доставка на услуги и пускане на продукти на пазара.

Визуализирайте гъвкави работни процеси с изгледа на таблото ClickUp и настройте таблата по статус, краен срок, приоритет и др., за да съгласувате по-добре работата на екипа си.

DevOps създава атмосфера, в която операциите на предприятието са по-добре интегрирани и координирани, което ускорява разработването на приложения за предприятието. В резултат на това процесите в организацията стават по-ефективни, а грешките и проблемите при разработването на проекти са по-малко.

Много предприятия могат да предотвратят цифровото прекъсване и да се приспособят към най-новите разработки и бързо променящите се очаквания на потребителите, като комбинират технологиите DevOps с облака.

Благодарение на адаптивността на DevOps, методите за управление на проекти, използвани за наблюдение на напредъка на проектите, също са подобрени. То подпомага проектните мениджъри в съгласуването на целите за трансформация на бизнеса с целите на ИТ проектите, като насърчава оптимизацията в цялата компания. Време е да помислите за потенциалните предимства на DevOps културата за вашата компания, ако все още не сте го направили.

Бонус: Инструменти за разработка на приложения

Ето няколко предимства на използването на DevOps за управление на проекти по следните причини:

Ще можете да разпределяте правилно ролите

Работата в екип може да ви помогне да преодолеете силозното мислене

Можете да проследявате статуса на проекта

Използвайте хибридното внедряване на облачни технологии

Накрая, можете да създадете MVP

Каква е ролята на проектния мениджър DevOps?

Ролята на проектните мениджъри еволюира благодарение на Scrum и други гъвкави подходи. Проектните мениджъри в методологията за управление на проекти DevOps поддържат връзка между различните участници и следят сроковете и ангажиментите.

Те също така трябва да имат силно съзнание за процеса на разработка и уменията, необходими за създаване на крайния продукт, и да работят в тясно сътрудничество с екипа на DevOps.

Проектните мениджъри на DevOps носят отговорност за управлението и координацията на продукта от разработката до производството. Те работят главно по техническите детайли, докато традиционният проектен мениджър не се занимава с тези задачи.

Проектните мениджъри на DevOps гарантират, че управляват интеграцията, потока на разработката, тестването, координацията и внедряването на проекта.

Третирайте екипа за разработка и операции като една организация

DevOps изисква лидер, който да помага на екипа да вижда процеса от начало до край, подобно на типичната роля на проектния мениджър, която е да планира, придобива и изпълнява проекта. Създаването на карти на потока на стойността трябва да бъде естествено продължение на уменията на проектния мениджър за планиране с диаграма на Гант.

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, за да планирате задачи, да следите напредъка на проектите, да управлявате крайните срокове и да се справяте с пречките.

Важно е да третирате екипа за разработка и операции като една организация, за да предотвратите изолирането на работата. Тези два екипа се обединяват в един, за да работят през целия жизнен цикъл на приложението и да развиват различни умения, от разработка и тестване до внедряване и операции.

Опитите да се използва DevOps няма да бъдат успешни, освен ако екипите за разработка и операции не си сътрудничат по-ефективно. Екипите за разработка и операции оказват няколко въздействия върху обработката на задачите: обучение и споделяне на отговорности между екипите за разработка и операции, подобряване на производителността и сътрудничеството, разбиране на рисковете при внедряването, осведоменост за качеството на инструментите и управление на добавените задачи.

Важно е екипите на Devs и Ops да са винаги в течение, за да се справят по-ефективно с такива въздействия.

Приемете промяната ефективно

Агилната методология за управление на проекти ясно показва, че е от решаващо значение да се приемат промените, а не да се придържаме към плана. Необходими са много комуникация и работа в екип, за да се управляват промените и да се пускат функции постепенно. Комуникацията е основно умение на проектния мениджър. Предприятията трябва да се възползват от този потенциал.

Например, проектните мениджъри на DevOps трябва да приемат няколко промени за професионалното си развитие, като например да започнат да работят по малки проекти, да използват MVP подхода, да използват подходящи инструменти за гъвкаво планиране, да елиминират силозите, да намалят предаването на проекти, да създадат видимост на проектите в реално време, да намалят разходите по проектите и да управляват промените съвместно.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според вашите нужди.

Инструмент за управление на проекти, който може да подкрепи вашия гъвкав процес, като ClickUp, ще ви спести време, като ви позволи да проследявате работата и целите, да задавате етапи, да сътрудничите в Docs, да автоматизирате натоварената работа, да персонализирате задачите, да създавате персонализирани полета и да добавяте списъци за проверка.

5 най-добри практики за управление на проекти DevOps

Следните препоръки ще помогнат на проектните мениджъри с по-конвенционален опит да възприемат методологията DevOps.

1. Развийте култура на сътрудничество

Подобрената комуникация и премахването на бариерите между екипите за разработка, операции и осигуряване на качеството са основните цели на DevOps. С този метод разработката на софтуер и доставката му до клиентите могат да се осъществят по-бързо.

Нагласата и мисленето на целия инженерен екип трябва да се променят и трябва да има обща цел или набор от цели, за да се постигне тази степен на сътрудничество. Следвайте тези стъпки, за да развиете култура на сътрудничество с DevOps:

Привлечете ръководството от самото начало

Внедрете подходящите инструменти и технологии

Съберете подходящите хора за екипа

Обучавайте и тренирайте екипа

Дайте на екипа чувство за автономност и отговорност

Създайте модел за непрекъснато усъвършенстване и учене

Възпитайте чувство за споделена отговорност

Дайте приоритет на отворената и прозрачна комуникация

Създайте среда на доверие и уважение

Споделете общи цели и визия

2. Приемете MVP перспективата

Най-простата версия на приложение, която все пак отговаря на основните цели на проекта за разработка на софтуер, се нарича минимално жизнеспособен продукт (MVP). Тя се използва за тестване на бизнес модели и се счита за най-добрата схема за стартиране на стартиращ бизнес. Това не е технологичен прототип, но ще ви помогне да валидирате продажбите на вашия бизнес.

Основната цел на MVP е да тествате вашата бизнес идея при минимални разходи, да намерите повече итерации за напредък в развитието на стойността и да получите обратна връзка от целевата аудитория. Ако създадете достатъчно функционалности, клиентите ще започнат да обожават вашия продукт веднага след пускането му на пазара.

DevOps приема MVP като начин на мислене, за да гарантира, че след всеки спринт винаги има резултат, без да се забавя изпълнението поради обширен обхват. Това се различава значително от конвенционалните техники за управление на проекти, които наблягат на крайния монолитен резултат.

Прегледайте натоварването си по задачите, останали по критичния път, с едно натискане в ClickUp!

DevOps се разглежда по-малко като линеен процес с предварително определени начални и крайни дати, а по-скоро като непрекъснат процес на развитие. Клиентите получават резултатите по-бързо с MVP подхода и в резултат на това екипът за развитие може да коригира курса по-рано в цикъла, благодарение на обратната връзка от потребителите.

Основната идея зад MVP е да се предостави най-добрият продукт, за да се привлекат клиенти и да се наблюдава тяхното поведение при използването на продуктите и услугите. Основното предимство на този подход е, че вие разбирате интереса на клиентите си към продукта и предоставяте необходимите резултати.

MVP може да прави промени в продукта въз основа на обратната връзка от клиентите. Това предоставя повече предимства за бизнеса, за да задържи ранните потребители на своите продукти. DevOps и MVP са чудесна комбинация, защото различните екипи могат да планират ежедневните си задачи по подходящ начин, да внедряват инструменти за автоматизация, да започнат автоматизиране на ИТ процесите и да комуникират безпроблемно с екипите.

При липса на това, екипът на DevOps може да използва техниката „водопад“, за да създаде крайния продукт, само за да установи, че в крайна сметка не е отговорил на нуждите на потребителя, в който случай процесът трябва да започне отначало.

3. Въведете непрекъсната интеграция (CI) и непрекъсната доставка (CD)

Непрекъснатата интеграция (CI), критична най-добра практика на DevOps, интегрира актуализации на кода от множество сътрудници в централното хранилище. CI позволява на разработчиците да интегрират често промени в кода и да използват автоматизирани инструменти за проверка на точността на кода. Контролът на версиите за изходния код се използва за внедряване на CI. Идеята зад CI е, че е по-лесно да се откриват грешки и други проблеми с качеството в по-малки части от кода, отколкото в обширна кодова база, създадена в продължение на дълъг период от време.

чрез DZone

Където свършва непрекъснатата интеграция (CI), започва непрекъснатата доставка (CD). Методът, по който се използва кодът от CI, е CD, компонент на DevOps. Софтуерните внедрявания се превръщат в прости дейности с нисък риск, които CD може да изпълнява, когато е необходимо.

Този подход може да внедри дори най-сложните мащабни програми в предвидими процеси по заявка.

Ефективната стратегия на DevOps се основава на автоматизацията. Разработчиците и инженерите по експлоатация, които работят в организация на DevOps, намират за по-удобно, когато разработката на софтуер, процесът на пускане на пазара и гъвкавото тестване са автоматизирани. DevOps са лесни за интегриране, самостоятелни програми, които работят на основните платформи, разширяеми чрез плъгини и лесно разпространявани между машините, за да ускорят изграждането, внедряването и тестването.

За да направите това, ще ви е необходим достъп до DevOps инструменти. Независимо дали става дума за програма, която следи показателите ви за производителност, издава предупреждения, когато нещо не е наред, или предлага обща видимост на разработката на вашия продукт. DevOps инструментите работят лесно с AWS и GCP и опростяват миграцията в облака. Те поддържат достатъчно добре добавянето на функции, извършването на поправки, автоматизирането на актуализациите, затварянето на зависимости и транзитивните зависимости.

Агилните екипи могат да доставят по-бързо с шаблона за Kanban табло Simple Sprints на ClickUp.

Например, най-добрата платформа за продуктивност за гъвкави и DevOps екипи е ClickUp, която обединява цялата работа в един интерфейс и проследява пусканията и сътрудничеството по спринтовете. Мениджърите, разработчиците, външните партньори, отделите по сигурност и човешки ресурси могат да използват ClickUp, за да персонализират своите работни пространства.

Екипите могат да използват ClickUp като гъвкав инструмент за управление на проекти, за да преглеждат проекти от дни до месеци напред или да получават бърз достъп до подробна информация за статуса на дадена задача. Той предлага и шаблон за гъвкаво управление на проекти, който ви помага да създадете гъвкав работен процес за минути.

5. Проследявайте правилните показатели

Най-добрите практики на DevOps препоръчват постоянно проследяване на производителността. Можете да използвате инструменти за управление на проекти с вградени аналитични отчети, които ви дават информация за данните и възможностите за проследяване на производителността. С това приложение трябва да създадете и табла за екипа, които да помогнат на всички участници да проследяват работата, показателите за производителност и общия напредък.

Проследяване на подходящите показатели за ефективност, като например време за изпълнение, средно време за откриване и сериозност на проблема, за да се оцени ефективността на подхода DevOps. Проследяването на тези показатели е от съществено значение, тъй като ви позволява да идентифицирате проблемите на ранен етап и да предприемете бързи коригиращи действия.

Целите и стандартите на вашето предприятие ще определят DevOps показателите, които трябва да наблюдавате. Всеки инженерен и разработващ екип може да се възползва от някои показатели, свързани с рентабилността, като например единична цена.

Тъй като ви позволява да разработвате рентабилен софтуер от самото начало, проследяването на единичната цена като мярка на DevOps е отлична практика. Това е така, защото имате ранна представа за разходите си, което ви позволява да планирате инициативите си и да правите проактивни компромиси.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да получите обща представа за цялата си работа.

Получете повече идеи и начини за подобряване на вашите DevOps процеси с нашите AI шаблони за подсказване.

Внедряване на DevOps управление на проекти: предизвикателства и възможни решения

Сега нека разгледаме няколко типични пречки пред внедряването на DevOps и различни подходи за преодоляване на тези предизвикателства.

Предизвикателство 1: Преход от старата инфраструктура към микроуслуги

Дори и да е служила на предприятието в продължение на много години, по-старата инфраструктура може да създава проблеми. Тя може да има проблеми със стабилността, както и липса на финансиране. Основното притеснение е, че предприятието ще изостане в този бързоразвиващ се свят, ако продължи да използва остаряла инфраструктура.

Процесът на разработка се променя при използването на инфраструктура като код и микроуслуги, което е още една стъпка към бъдещи непрекъснати иновации.

Това помага на бързия пазар, а потребителите се нуждаят от адаптация. Можем да видим, че ако дадено предприятие не продължи да бъде креативно, то бързо ще бъде изпреварено от някой друг.

Възможно е да се ускори иновацията и развитието чрез замяна или промяна на остарелите приложения с по-модерна архитектура на микроуслуги. Въвеждането на микроуслуги обаче има някои проблеми, които трябва да бъдат разрешени.

Възможно решение

Преди да премине към архитектура на микроуслуги, едно предприятие трябва да разполага с управление на конфигурацията, основните елементи на автоматизацията и непрекъснато доставяне, използвани в старата инфраструктура. Това им позволява да се справят с допълнителните оперативни изисквания, които микроуслугите предлагат.

Използвайте готови рецепти за автоматизация или ги персонализирайте според нуждите си, за да може екипът ви да се фокусира върху най-важните задачи.

Предизвикателство 2: Превръщане на стратегията за автоматизация на тестовете в реалност

Вашата компания знае колко важна е ролята на автоматизираните тестове в CI/CD (непрекъсната интеграция/непрекъснато внедряване ) и други DevOps техники. Тогава какво спира напредъка в автоматизацията на тестовете? Освен представянето на метода за тестване и даването на примери за това как се използва, е от решаващо значение да се подпомагат екипите. Включени са трите метода и BDD техники, както и решения за съществени аспекти като:

По какъв начин управляваме данните за нашите тестове?

Можем ли да използваме споделени библиотеки и най-добри практики, които са с отворен код?

Как трябва да бъде структурирано цялостното тестване на нашата кодова база?

Какви са действителните цели на нашите тестове за дим?

Възможно решение

Можете да разрешите този проблем, като внедрите автоматизация на тестовете в цялата организация, минимизирате обратната връзка и ускорите пускането на продукти на пазара, което може да ви помогне да научите как да изпълнявате стратегията за тестване.

Най-новите инструменти в набора от инструменти DevOps изглежда са в състояние да се справят с всеки проблем. Въпреки че разполагате с всички необходими инструменти, все пак трябва да научите екипите си как да ги използват ефективно.

Спазването на насоките за сигурност от инструментите за управление и правилното взаимодействие с настоящата инфраструктура са другите два най-важни фактора. Тези проблеми могат да отвлекат вниманието на предприятието от жизненоважна задача.

Двата най-важни компонента на DevOps са организационната структура и екипът. Производителността на екипа ще се повиши, ако предприятието е структурирано по подходящ начин. Компанията трябва да се фокусира върху своите силни страни, а не върху външни ресурси.

Членовете на екипа са най-важният компонент при преминаването към DevOps.

Възможно решение

Използвайте инструменти за управление на проекти, оборудвани с функции, които помагат за ефективното планиране, управление и проследяване на проекти. Използвайте шаблони, които ще ви помогнат да започнете/да предоставите на екипа си структуриран подход.

Предизвикателство 4: Нежелание за промяна

Повечето членове на екипа и основни заинтересовани страни може да сметнат преминаването към DevOps за обезпокоително. Като кажете на някого, че трябва да се промени, може да предизвикате негативно отношение към вас. Преходът към DevOps ще бъде плавен и постепенен, няма да се случи внезапно.

Всеки ще има възможност постепенно да усвои културата на DevOps и да открие многобройните възможности, които тя предлага на етапа на разработване.

Възможно решение

Намерете малък продукт или част от съществуваща програма и го възпроизведете като експеримент, използвайки техниките на DevOps. Други предприятия ще искат да внедрят новите работни практики, ако екипът види предимствата на DevOps. Много компании ще се възползват от навлизането си в DevOps и способността му да продължи да работи в тази област и днес.

Предизвикателство 5: Подход, основан на стимули

Докато оперативният екип осигурява наличност, управление, сигурност и стабилност, екипите за разработка се стремят да съкратят времето за пускане на пазара. Въпреки че на пръв поглед това изглежда без значение за темата, тази бариера оказва значително влияние върху практиките на DevOps.

Възможно решение

Вместо да има единна цел за удовлетворение на клиентите, най-типичната организационна стратегия е всяка единица да се концентрира върху своите конкретни предимства.

Ако всички екипи работят за постигането на една и съща цел, споровете за приоритетите и ресурсите няма да имат край.

Можете да подобрите сътрудничеството между членовете на екипа и общите цели за итерация, като съчетаете практиките на DevOps с идеите за управление на проекти.

Инструментите за управление на проекти DevOps оптимизират този процес и насърчават прозрачността между проектните мениджъри, като гарантират, че обхватът на задачите е точно дефиниран, зависимостите се проследяват, се постигат по-добри резултати и се създава приложение, готово за внедряване.

Екипът трябва да комуникира, за да се увери, че всички са на една и съща страница и преследват едни и същи цели. Всяка организация, която желае да изведе бизнеса си на по-високо ниво, може да получи професионална подкрепа от компанията за дигитална трансформация, за да се възползва от решенията за управление на проекти DevOps и да запази конкурентното си предимство.

Гост автор:

Мадху Кесаван , главен изпълнителен директор и основател на W2S Solutions, световно призната компания за разработка на софтуер за предприятия. Той подпомага предприятия и правителства в тяхното цифрово пътуване. С повече от 20 години опит в ИТ индустрията, той използва технологиите, за да предоставя устойчиви решения.