6 шаблона за бележки за софтуерни версии за оптимизиране на продуктовото преживяване

Да преминем направо към същността: шаблоните за софтуерни версии допринасят за повтарящ се успех. Но как да насърчите колегите си разработчици, инженери и продуктови мениджъри да приемат и следват шаблоните по естествен начин?

Спешните заявки, разрастването на приложенията и лошата комуникация в екипа са сериозни пречки за продуктивността, а добавянето на шаблони понякога се усеща като още един проект, за който никой не е питал.

Но ако тези събития, които изразходват бюджета, продължат, скоростта и доставката на продуктите ще отслабнат, а това не е реалността, която искаме за вас!

Всяко средство, което използваме, може да затрудни нашата продуктивност, ако не се управлява правилно. Ако можем да споделим нашия опит в областта на продуктивността, за да ви помогнем да организирате процеса на пускане на продукти по някакъв начин, няма да се колебаем да го направим.

Тук има страхотни шаблони и примери, които можете да разгледате, но ако сте любопитни да използвате ClickUp за управление на продукти, започнете още днес! 🌐

Ще разгледаме пет шаблона за бележки за версии, практични съвети как да се възползвате от тях и кратко ръководство за ежедневното писане и публикуване на бележки за версии.

Какво е бележка за софтуерно издание?

Бележките за софтуерни версии са техническа документация, разпространявана с нова или актуализирана версия на продукта, за да се обявят промени, поправки на грешки и подобрения. Вашите бележки за версии информират потребителите за това, върху което е работил вашият екип, за да отговори на техните очаквания. ⚡️

Бележките за версиите трябва да бъдат първото място, към което клиентите ви се обръщат, за да получат отговор на основния си въпрос: „Какво трябва да знам?“.

В зависимост от вашата индустрия – развлечения, бизнес, пътувания или социални мрежи – тези публични бележки за версиите обикновено се разпространяват по следните канали: уебсайт на компанията, блог, известия в приложението, имейл, магазини за приложения и социални медии.

Техническата документация не е най-желаната от клиентите (погледнете Общите условия), но бележките за версиите са в своя собствена категория. Те са база от знания, която предоставя на клиентите ви най-доброто преживяване с вашия продукт. 💡

Използването на непознати думи в бележките към версиите изолира и обърква клиентите. По тази причина се опитвайте да избягвате техническия жаргон!

Създайте работещ документ в ClickUp, за да организирате всички минали, настоящи и бъдещи бележки за версии.

Подобно на песен и танц, бележките за версиите се отнасят до подготовката, времето и представянето.

Те са пряк начин да задържите разочарованите потребители и да ги ангажирате отново. Затова не отлагайте писането на бележки за версиите до вечерта преди деня на пускането. ⌛️

Независимо дали вашата организация е на втората или десетата година, шаблоните за бележки за софтуерни версии, които сме подбрали, варират от основна документация до пакет за продуктивност. Така че има по нещо за всеки!

Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи.

6 безплатни шаблона за бележки към версии

1. Шаблон за бележки към версиите от ClickUp

Вземете безплатен шаблон! Шаблон за бележки към версии от ClickUp

Първият ни шаблон за бележки към софтуерни версии ви се предлага от ClickUp Docs!

Шаблонът за бележки за версии на ClickUp съдържа заместващи символи за съдържание и визуални примери, които можете да използвате, за да стимулирате творчески решения, които да имат положително влияние върху читателското преживяване на вашите клиенти.

Ето няколко спестяващи време (и безплатни!) функции на Docs, които ще ви харесат заедно с съдържанието на вашите версии:

Редактор за съвместна работа: Маркирайте членовете на екипа и заинтересованите страни с коментари, възлагайте им задачи и преобразувайте текста в проследими задачи, за да сте в крак с идеите.

Банери с цветен код : Организирайте съдържанието и подчертайте важния текст

Бутони за действие : Свържете подходящи връзки към друго съдържание, свързано с продукта, за да могат клиентите ви да научат повече.

Залепено съдържание : Преминавайте към всяка част от документа си с залепено съдържание, което остава с вас, докато превъртате

Код блокове : Поддържайте целостта, четимостта и разстоянията в кода с подчертаване на синтаксиса.

Публично споделени страници: Позволете на търсачките да включват линка в резултатите от търсенето и копирайте кода за вграждане от раздела с разширени настройки.

От идеята до пускането, приоритизирайте и планирайте вашите инициативи, епични задачи и проблеми – всичко на едно място. 🧑‍💻

Разгледайте нашия списък с инструменти за управление на версии!

2. Шаблон „Release Train“ от ClickUp

Вземете безплатен шаблон! Release Train е координиран и структуриран процес за предоставяне на софтуерни актуализации по навременен и ефективен начин.

Следете актуализациите на софтуера си с помощта на шаблона за бележки за версии на ClickUp. Нашето собствено решение предоставя динамична и лесна за използване платформа за управление на версиите – организирано и навременно предоставяне на актуализации на софтуера. Създаден, за да поддържа синхрон между вашите екипи и заинтересованите страни, този шаблон за бележки за версии гарантира, че всички работят в синхрон за постигане на общите цели.

Шаблонът за бележки към версиите на ClickUp улеснява проследяването на напредъка, поправките на грешки и подобренията, като предоставя яснота за новостите във всяка версия на продукта. Чрез предоставянето на кратко и полезно разпределение на всяка софтуерна версия, ClickUp помага на вашия екип да комуникира ефективно за извършената работа и да планира предстоящите задачи.

Да бъдете в крак с актуализациите на софтуера не е задължително да е предизвикателство. С шаблона за бележки за версии на ClickUp можете да поддържате предвидим график за пускане на версии, като гарантирате, че всички заинтересовани страни са информирани за напредъка и знаят какво да очакват. Независимо дали сте разработчик, който документира подробностите за актуализация на софтуер, или проектен мениджър, който наблюдава гладкото пускане на актуализации, нашият шаблон може ефективно да отговори на вашите нужди.

3. Шаблон за бележки към версии на MS Word

чрез Примерни шаблони

Ще научите едно-две неща за традиционния формат на бележките за версии с шаблона на Microsoft Word! Това е добър пример за последователен език, към който трябва да се стремите, когато пишете бележки за версии. (Повече за това по-късно!)

4. Шаблон за бележки към продукта

чрез Kipwise

Следващият шаблон от Kipwise е още един пример за отлични бележки за версии, с които да съобщавате актуализациите на клиентите. Ако търсите готов шаблон, който да изпратите на техническия си писател или продуктов мениджър, за да напише бележки за версии, те ще разполагат с основна структура, с която да започнат веднага.

5. Шаблон за бележки за версии на MS Word

чрез Примерни шаблони

Следващият шаблон за бележки към версии в Microsoft Word е редактируем документ с отделен раздел за бележки към версии за всяка основна тема: Въведение, Основни промени, Бележки за конфигурацията и Известни проблеми.

Разгледахме защо трябва да избягвате техническия жаргон при всяка възможност. Но ако вашият софтуер е предназначен за ентусиасти, които следят техническите термини, този шаблон ще ви покаже как да организирате бележките си за версиите, за да бъдат четливи и плавни.

(Вижте, в този списък има по нещо за всеки!)

6. Шаблон за бележки към версии на Sprint

чрез Примерни шаблони

На последно място, но не по важност, този шаблон за попълване разбива всички важни части на документа за версия, които трябва да имате предвид. Пълно изключение от отговорност, този шаблон е... много. особено ако клиентите предпочитат да четат всяка дума. (Спойлер: Те не го правят!) Но не позволявайте това да ви откаже.

Заместващите символи са точно това, от което се нуждае един добър шаблон за бележки към версии, за да не се налага да гадаете „Какво да напиша тук?”. Никога не трябва да подценяваме колко забравящи можем да бъдем по отношение на малките детайли, независимо колко бележки към версии на продукти сме публикували!

Как да напишете бележки за версии

Ако някога сте проявявали интерес към ClickUp, първото, което трябва да знаете, е, че подкрепата на разработката е част от това, което сме.

Повечето гъвкави екипи в хибридни или почти изцяло дистанционни работни места преминават през етапи на висока и ниска продуктивност. Грешките се повтарят, системите се въвеждат, а след това се случва нещо, което обръща всичко с главата надолу. Членовете на вашия екип са майстори в самоорганизирането, но вие знаете, че има по-добър начин да премахнете пречките пред продуктивността, за да могат да се съсредоточат върху работата, която води до промяна.

Създайте групи от хора в ClickUp, за да задавате лесно задачи, да споменавате в коментари или да добавяте като наблюдатели.

Макар да няма магическа пръчка, която да направи тези често срещани проблеми да изчезнат, инструменти като ClickUp са създадени, за да дадат на екипите възможност да персонализират работния процес.

Продуктовите екипи обичат да използват ClickUp, защото им осигурява висока степен на видимост в различни екипи или им дава възможност да получат подробна информация за всеки проект или зависимост, когато е необходимо.

Преди ClickUp беше просто лудост. Изпращахме нещо и трябваше да правим отстъпки, защото функцията имаше твърде много бъгове и не беше добре планирана. Видяхме значително намаление на докладваните бъгове, а ClickUp ни помага да избегнем много проблеми.

Искаме процесът на създаване на бележки за версии да бъде интуитивен инструмент за управление на междуфункционални проекти и да премахне ненужните Zoom срещи от календара на всички!

В това ръководство ще разгледаме процеса на сътрудничество в хибридна организация за написване на интерактивни бележки за версии за пет дни. 🗓

Ден 1: Изпратете шаблон за задача за версия на продуктовите мениджъри, инженерите и разработчиците, за да съберете информация.

Шаблоните за задачи в ClickUp определят очакванията за всички участващи екипи. Това е централното място, където всеки екип може да предостави писмени обяснения, кратки видеоклипове и други подкрепящи материали за предстоящото издание. Това освобождава ценното време на всички от административна работа и преследване на актуализации.

Присвойте коментари като задачи за действие и спестете време с споделяеми записи на екрана.

Ден 2: Напишете бележките за версията и проследете липсващите или неясни елементи

А сега към основното събитие: писане на бележки за пускане на продукта! Шаблонът за бележки за пускане на ClickUp позволява на съавторите на документа да редактират в реално време и да @споменават отделни лица или групи, когато писателят се блокира. ✍️

Необходимите елементи за бележките ви за версиите включват:

Име на документа, дата и номер на версията : Номерът на версията е поредица от цифри с десетични точки, която показва на вътрешните и външните потребители коя версия на софтуера е актуална. Ако цифрата в най-лявата част на десетичната запетая се увеличи, това означава, че има голяма актуализация на софтуера. Цифрите вдясно от десетичната запетая означават малки актуализации.

Имена на функции, описания и актуализации : Това е пряка информация, извлечена от задачите, които екипите са изпълнили.

Визуално съдържание : Снимки на екрана, видеоклипове и GIF файлове помагат на клиентите да следят и да се запознаят по-добре с промените в софтуера.

Релевантни връзки: Всяка секция трябва да бъде кратко резюме с връзки към подробни статии за помощ.

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да организирате лесно съдържанието на версията си.

Агилният работен процес в ClickUp премахва необходимостта да търсите информация. Когато сте в процес на писане на бележки за версии, постоянно ще се позовавате на неща от задачите. Ето защо функцията „Връзки“ в ClickUp ще се превърне във вашата най-нова мания.

Просто свържете документа с бележките за версията с ресурсите, свързани с версията, от работното си пространство. С ClickUp препратките вече не са досадна задача, а повишават производителността!

Споменавайте и свързвайте задачи и документи с информация за справка и действия, които трябва да се предприемат.

Използвайте ClickUp Brain, за да съставите бележките си за версиите

Съставянето на бележки за версии може да бъде досадно, но ClickUp Brain опростява процеса. С помощта на изкуствен интелект можете бързо да създадете професионални чернови, да усъвършенствате съдържанието и да гарантирате яснота и последователност. Предоставете ключови подробности като нови функции, подобрения и поправки на грешки, и Brain ще създаде структурирана бележка за версия за вас.

Примерна подсказка:

„Създайте чернова на бележките за версия 2.5 на нашия софтуер за управление на проекти. Включете раздели за нови функции, подобрения и поправки на грешки. Подчертайте добавянето на функция за приоритизиране на задачите, задвижвана от изкуствен интелект, подобрения в производителността за големи проекти и поправки на повтарящи се проблеми при планирането на задачите.“

Подсказка за бележки за версии на ClickUp Brain

Защо ClickUp Brain?

Ефективност : Автоматизирайте изготвянето на чернови и спестете време.

Яснота : Уверете се, че тонът и структурата са професионални.

Мащабируемост: Лесно се адаптира за бъдещи версии.

С ClickUp Brain създаването на бележки за версии става по-бързо, по-лесно и по-съвместно.

Ден 3: Маркирайте заинтересованите страни за преглед и одобрение в документа с бележките към версията

След като всички нерешени въпроси са изяснени, форматирането е завършено и текстът е проверен, е време за преглед от заинтересованите страни! 🔍

Можете да изберете да добавите коментар в документа, за да уведомите заинтересованите страни, или да им изпратите директния URL адрес, ако те не са във вашата работна среда. Това ви спестява изпращането на многобройни копия до различни хора.

Използвайте коментарите в ClickUp Docs, за да отбележите важен текст за преглед.

Ден 4: Финализирайте и одобрете материалите за версията

За да поддържате ангажираността на всички в часовете преди пускането на продукта, е необходима прозрачна комуникация. Въведете: Чат в ClickUp!

Чатът замества Slack нишките и еднократните имейли, за да оптимизира оставащите въпроси и заявки в последния момент.

Създайте специален чат за всяка задача, от която се нуждаете в ClickUp.

Ден 5: Разпространете бележките за версиите във всички канали

Когато мениджърът по версиите потвърди, че софтуерните актуализации са пуснати в производство, е време да публикувате бележките за версиите! 🎉

След заслуженото празнуване с екипа е време да се насочите към следващата версия. Върнете се към първия ден и повторете процеса с вашите персонализирани шаблони!

Вие се грижите за вашите клиенти, но кой се грижи за вас?

Дадохме ви някои неща, върху които да помислите, но не е нужно да работите върху този процес сами! Понякога се нуждаем от нова перспектива, която да ни покаже по-добри, по-безопасни и по-рентабилни начини за работа.

Шаблоните са само началото! Екипът ни в ClickUp е готов да ви помогне да изградите мащабируеми системи за версии. ⚙️

Усвояване на софтуерните версии с лекота с ClickUp

С подходящите шаблони и инструменти като ClickUp можете да превърнете процеса на създаване на бележки за версии в гладък и ефективен работен процес. Оптимизирането на комуникацията, елиминирането на жаргона и съгласуването на екипа ви гарантира, че вашите клиенти ще бъдат информирани и ангажирани с всяка актуализация.

Готови ли сте да опростите процеса на пускане на версии? Регистрирайте се в ClickUp и се насладете на по-организиран и ефективен подход към управлението на софтуерните актуализации.