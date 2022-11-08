5 стратегии за по-добро и по-продуктивно водене на бележки

След 24 часа забравяме до 40% от новата информация, която научаваме. Но можем да запазим до 100% от паметта си с един прост инструмент: воденето на бележки.

В проучване от 2021 г., публикувано в Journal of Experimental Psychology, участниците, които са си водили бележки, са могли да си спомнят информацията по-добре от тези, които не са си водили бележки или са снимали лекциите с телефоните си. Когато не се опитваме да запазим информацията, споменът ни за това преживяване постепенно избледнява, докато не си спомняме почти нищо или нищо за него.

За щастие, воденето на бележки помага за запаметяването, като активно ангажира материала, за да свърже новите знания с миналите преживявания. 🔗

Най-ефективната стратегия за водене на бележки за вас зависи от типа съдържание или информацията, която събирате, от това как я оценявате и от времето, с което разполагате, за да я запаметите.

Вашият процес трябва да ви позволява да водите продуктивни бележки във всякаква среда и да ви насърчава да учите и запаметявате информация ефективно. ClickUp състави списък с някои изпитани стратегии за подобряване на воденето на бележки виртуално и на място и за повишаване на продуктивността.

Прочетете нататък, за да научите за петте най-добри стратегии, които помагат на всеки да води по-добри и по-продуктивни бележки, независимо дали слуша подкаст, следва лекция или гледа документален филм.

Разглеждаме подробно повече от дузина от най-добрите безплатни приложения за водене на бележки за 2022 г. и анализираме възможностите и слабостите на всяко едно от тях.

1. Опитайте традиционен метод за водене на бележки

Традиционните методи за водене на бележки, като методите Cornell и Boxing, са два от най-продуктивните и широко използвани. Методът Cornell, разработен от Уолтър Паук през 50-те години на миналия век, разделя бележките на три части: ключова дума, бележки и обобщение. Тези части помагат да подобрите способността си да запомняте и запазвате информация по организиран начин.

Методът „Бокс“ групира различни части от информацията в малки кутийки и ги етикетира или включва по-обща идея в горната част на всяка кутийка. Този метод поддържа нещата кратки и работи добре с цифрови бележки.

По-лесно е да пренаредите и преместите секциите след уроците. Други традиционни методи, като например bullet journaling или метода на конспектиране, също могат да бъдат ефективни.

Инструментите за водене на бележки с изкуствен интелект улесняват процеса на учене, като ви позволяват да се концентрирате изцяло върху учебния материал. Можете да се включите напълно в уроците и срещите и да се потопите в материала, колкото искате, без да се налага да пишете много.

На пръв поглед AI инструментите изглеждат като просто преобразуватели на думи в бележки. Но те също така елиминират възможността за човешка грешка, като предоставят транскрипти с времеви отметки, които могат да се търсят, превръщат идеите в проследими задачи и правят уроците достъпни на много езици.

Бъдете организирани и се откроявайте с фантастични бележки от срещи.

3. Съкратете всичко в бележките си

Използването на съкратени букви и абревиатури е от ключово значение за по-бързото водене на бележки. Съкращенията ви позволяват да съберете много информация бързо.

Докато стенографските букви може да са твърде трудни за прилагане, съкращенията работят перфектно. Има три техники за съкращения при писане в кратка форма: използване на първите няколко букви от думата, премахване на повечето гласни от думата и използване на първите букви от фразите, за да се образуват акроними.

За да извлечете максимална полза от тази стратегия, опитайте да включите речник в бележника си за по-късно справка.

4. Визуализирайте вашите записки

Цветовото кодиране е ефективен начин да си припомните конкретна информация в бележките. Този метод използва цветове, за да подчертае важната информация и ускорява процеса на четене, тъй като лесно взаимодействате с тези цветове, за да намерите конкретни точки в бележките си.

Станете още по-визуални, като използвате инструменти като ClickUp Mind Maps и скицни бележки. Мисловната карта е илюстративен инструмент, подобен на дърво, който групира информацията около централна тема.

Скицните бележки са визуални бележки, които използват калиграфия, рисунки и елементи като облаци и кутии, за да запечатат идеите на страницата.

Организирайте цялата си работна дейност на едно място с бележника, списъка за задачи и платформата за управление на задачи на ClickUp.

5. Вземайте бележки съвместно

Съвместното писане в групи или с партньори може да помогне на всеки да получи различни гледни точки към даден урок и да оцени критично идеите по дадена тема. При съвместното водене на бележки задачите се разделят, така че всеки да може да се фокусира върху различен елемент – било то обобщение, подсказка или идеи за действие.

Съвместното водене на бележки може да подобри взаимодействието с темата и да създаде пространство за по-добри и по-задълбочени въпроси. Този стил на водене на бележки може също да помогне на членовете на групата да следят какво се е случило по време на учебна дейност, за да могат да се позоват на него по-късно.

Повишете уменията си за водене на бележки на ново ниво

Има много различни начини за водене на бележки, а най-ефективните стратегии зависят от обстоятелствата и целите, които искате да постигнете.

Има много различни начини за водене на бележки, а най-ефективните стратегии зависят от обстоятелствата и целите, които искате да постигнете.

Независимо дали имате нужда да водите бележки за работата или училището, или просто търсите по-добри начини да си записвате бързи бележки и да пишете подробни бележки от срещи

Интегрирани в платформата за управление на проекти, тези функции за водене на бележки ви позволяват да водите и съхранявате бележки заедно с работата си. Не на последно място, те са напълно персонализируеми – форматирайте и организирайте бележките си както желаете, за да отговарят на нуждите на проекта и личните ви предпочитания.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и изведете уменията си за водене на бележки на ново ниво!

