10 техники и инструменти за запаметяване, които ще подобрят паметта ви

Един ден ще можете да подобрите паметта си мигновено с изкуствен интелект – е, може би. 🤖

Междувременно съществуват много техники и инструменти за запаметяване, които не само съхраняват информация, но и подобряват способността да се припомня и запаметява по-голям обем информация.

Практически всеки може да усъвършенства способността си да запомня всичко. Всъщност, проучванията показват, че с достатъчно продължителна практика в продължение на около една седмица, средностатистическият човек може да увеличи капацитета на работната си памет до по-висока способност за възпроизвеждане от един до четири елемента.

Умът е удивително място. Но не се доверявайте само на думите ни.

Прочетете тази статия в блога, за да разберете как тези 10 най-добри техники за запаметяване могат да ви помогнат и какви конкретни инструменти можете да използвате, за да подобрите паметта си.

⏰ 60-секундно резюме Искате да запомняте по-бързо? Концентрирайте се, кодирайте, съхранявайте и извличайте информация, използвайки доказани техники за по-добро възпроизвеждане. Най-добри техники за запаметяване Повторение на интервали – Преглеждайте информацията на интервали, за да затвърдите паметта си. Разделяне на части – Разделете информацията на по-малки, смислени части. Мнемоника и акроними – Използвайте съкращения като рими и абревиатури. Визуализация и асоциация – Свържете концепциите с образи или реални обекти. Активно припомняне и рецитиране – Тествайте се и говорете на глас, за да затвърдите наученото.

Направете ученето по-лесно, по-умно и по-ефективно —ClickUp ви помага да организирате, запаметявате и възпроизвеждате информация като никога досега! ClickUp пренася ученето ви на следващото ниво с: Документи и бели дъски – Създавайте структурирани учебни ръководства и мисловни карти. Напомняния за задачи и повтарящи се прегледи – Автоматизирайте интервалното повторение. Сътрудничество и групи за учене – споделяйте бележки, тествайте се взаимно и обменяйте идеи. Персонализирани шаблони – спестете време с готови шаблони за учене и проследяване на паметта.

Документи и бели дъски – Създавайте структурирани учебни помагала и мисловни карти.

Напомняния за задачи и периодични прегледи – Автоматизирайте интервалното повторение.

Сътрудничество и групи за учене – Споделяйте бележки, задавайте си въпроси и обменяйте идеи.

Как работи запаметяването?

Запомнянето работи като двуетапен процес: кодиране и извличане. По време на етапа на кодиране новата информация се съхранява под формата на спомени, като се използват различни когнитивни процеси, като например разработване, асоцииране и визуални образи. Тези спомени след това се припомнят по време на етапа на извличане чрез невронни връзки.

Изследванията показват, че някои техники за запаметяване са по-ефективни за дългосрочното запаметяване на информация от други. Някои от тези техники за запаметяване, като интервалното повторение и подробното кодиране, са се оказали по-ефективни за дългосрочно запаметяване.

Други, като разбиването на части и мнемоничните техники, помагат за по-лесното запомняне на материала в краткосрочен план.

Как да запомните всичко с 4-степенен подход

Актът на запаметяване, на практика на каквото и да е, може да бъде разделен на четири основни стъпки. Мислете за тях като повторения за мозъка ви. В края на краищата, той е много пластичен мускул, който расте, колкото повече го използвате.

Изпълнете тези четири стъпки, за да започнете да запомняте повече.

Стъпка 1: Внимание

Първо, фокусирайте се върху материала, който се опитвате да запомните, и бъдете наясно с него в реално време. С други думи, не слушайте, четете или гледайте пасивно, когато се опитвате да запомните нещо. Опитайте се да не бързате и обръщайте внимание на всеки детайл, за да може материалът да се усвои.

Като правите това многократно, вие тренирате мозъка си да пропуска по-малко информация. ♻️

Стъпка 2: Кодиране

Кодирането работи както с дългосрочната, така и с краткосрочната памет. За да се гарантира, че информацията, която усвоявате, ще остане в паметта ви за дълго, често е полезно да свържете материала с други свързани или подобни идеи, концепции и преживявания.

Това ще ви помогне да укрепите паметта си и ще ви позволи да запаметявате по-лесно материала.

Стъпка 3: Съхранение

След като сте кодирали информацията и сте я свързали с други известни концепции, трябва да съхраните материала по повтарящ се начин, който е лесен за запомняне, като например чрез използване на паметния дворец или флаш карти (повече за тези техники по-долу).

Това ще ви помогне да си спомните материала на място, което е едно от най-големите предимства на подобряването на паметта ви! 💪

Стъпка 4: Извличане

Накрая, използвайте активни практики за възпроизвеждане на информация, като например самопроверка, учене в група или игри за памет, за да се уверите, че материалът е запомнен правилно. Не забравяйте да упражнявате материала редовно.

Можете да практикувате тези упражнения чрез рецитиране или активно припомняне. Този метод на припомняне се основава на факта, че паметта отслабва с течение на времето.

Техники за вербално и визуално запаметяване

Когато става въпрос за техники за запаметяване, двата най-често използвани метода са визуалният и вербалният.

Визуалните техники включват използването на изображения, карти и диаграми, за да помогнат за възстановяване на паметта. Този метод се фокусира върху създаването на ментално изображение или визуално представяне на информацията, която се изучава. Например, ако се опитвате да запомните списък с елементи, можете да създадете ментално изображение на тези елементи, подредени по определен начин. Някои примери за визуални техники за запаметяване са:

Мисловни карти

Флашкарти

Цветово кодиране

Инфографики

Диаграми

Мнемоника

От друга страна, вербалните техники включват използването на думи и език, за да помогнат за възстановяване на паметта. Този метод включва повторение, мнемонични средства и акроними, за да помогне за запомнянето на информация. Например, ако се опитвате да запомните телефонен номер, можете да повторите номерата на глас или да използвате мнемонично средство, като свържете всеки номер с дума, която римува с него. Някои примери за вербални техники за запаметяване са:

Чънкинг

Акроними

Асоциация

Записване

Повтаряне

Алитерация

Нека се запознаем по-подробно с тези техники!

Топ 10 техники за запаметяване, които можете да използвате

Не всички техники за запаметяване ще работят добре за всеки. Но има редица методи, които можете да опитате! Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри техники за запаметяване, които ще ви помогнат да запомняте по-добре информацията.

1. Разпределено повторение

Повтаряйте материала на все по-големи интервали от време. Този метод на възпроизвеждане се основава на психологичния феномен на загуба на паметта, който предполага, че както паметта, така и загубата на памет (или избледняването на спомените) се проявяват с течение на времето.

Противоотровата срещу загубата на паметта, както за краткосрочно, така и за дългосрочно запаметяване, е периодично да практикувате припомняне или „повтаряне“ на това, което сте запомнили.

2. Разширено кодиране

Свържете материала с други известни концепции. Свързването на това, което учите, по смислен начин с вече натрупаните знания е ефективен начин да запомните информацията.

Експанзивното кодиране е вид мнемоника, което означава проста техника, която помага за запомнянето. Един от начините да улесните свързването на новия материал с това, което вече знаете, е чрез създаването на визуална бяла дъска.

Инструменти като ClickUp Whiteboards улесняват свързването на задачи и използването на техниките за мозъчна атака по подреден начин. Начертайте безкрайни диаграми на работния процес, запазете ги и се обръщайте към тях, когато имате нужда от освежаване на паметта.

Направете връзки и свържете обектите, за да създадете пътни карти или работни процеси от вашите идеи заедно с екипа ви в ClickUp Whiteboards.

Искате ли да започнете с проста бяла дъска, за да започнете да записвате идеите и работните си процеси? Опитайте шаблона „Въведение в бялата дъска“ на ClickUp!

3. Разделяне на части

Разделете дългите информации на по-лесни за обработка части. Това е лесен начин да запомните информацията, тъй като е по-малко обременяващо и можете да запомните по-малки части от информацията много по-бързо.

Някои проучвания показват, че разделянето на части намалява натоварването на работната памет, което възниква при запомнянето на големи количества информация. Когато запомняте информацията по малко, с течение на времето тя формира по-голям набор от данни, който е по-лесен за възпроизвеждане и придава смисъл на паметта.

4. Мнемоника

Използването на техники като рими, акроними или визуални образи за запомняне на информация по запомнящ се начин се нарича мнемоника. Това е начин да се направи запомнянето забавно. Всъщност, проучванията показват, че достатъчно обучение по мнемоника преобразува мозъчните мрежи, за да подпомогне по-добрата памет и рецитирането на информация.

Прост пример за тази техника е рецитирането на азбуката на фона на музика, за да я запомните по-лесно. Може би вашият учител по изкуство ви е научил „Roy G Biv” като мнемоничен метод за запомняне на цветовете на дъгата в правилния ред – червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, индиго, виолетово.

Разбирате идеята. 🌈

5. Активно припомняне

Проверявайте редовно знанията си, за да тествате паметта си. Колкото повече правите това, толкова по-лесно ще ви е да си спомняте както новата, така и по-старата информация. Например, ако сте студент, активното припомняне е полезна техника за учене.

Когато практикувате активно припомняне, вие по същество принуждавате мозъка си да си спомни информацията, която искате да запомните, без никаква помощ. Този метод е чудесен за запаметяване.

6. Визуализация

Както споменахме по-рано, използването на визуални средства е още един ефективен начин за запомняне на съдържание. Когато създавате ментални образи на материала и ги свързвате с визуално представяне, тази техника изключително много помага за запаметяването на информацията.

Използването на софтуер за създаване на мисловни карти помага за визуалната част от процеса. С ClickUp Mind Maps можете бързо да начертаете плановете, идеите и процесите си в привлекателни визуализации. Създавайте връзки от визуализациите си и добавяйте контекст към процеса на запаметяване, за да създадете визуализации около идеите, които искате да запомните.

Лесно добавяйте възли, задачи и връзки към интуитивната си мисловна карта в ClickUp.

7. Асоциация

Свържете подобна информация с друга подобна информация. Групирането на сходни части от информация, особено ако не е необходимо да се запомнят по ред, улеснява запомнянето.

Тази техника е особено полезна при работа с числа или термини, които започват с една и съща първа буква. Нашият мозък обработва първата буква и ни помага да асоциираме нужната ни информация.

8. Рецитиране

Повтаряйте на глас материала, който изучавате. Да, дори и да сте сами. Човешкият мозък обожава това!

Въпреки това, е полезно да прилагате тази техника с приятел. Подобно на това как научавате текста на нова песен, като я слушате и пеете заедно с нея, рецитирането ви помага да запомните информацията в правилния ред. Знаем, че в момента си спомняте тази запомняща се мелодия от рекламата. 🎵

9. Организация

Организиране на свързани елементи в структура, която е лесна за следване и запомняне. Това улеснява хронологичното възпроизвеждане на сложна информация. Това е чудесен пример за тези, които се нуждаят да запаметяват информация в определен ред.

Всъщност, някои хора обичат да използват тази техника за създаване на списък с покупки, защото тя им позволява да организират визуално продуктите на познато място или в позната подредба.

10. Паметният дворец

Създаването на паметния дворец означава просто да използвате въображението си, за да създадете ментална карта на материала, който изучавате, като го свържете с място, което познавате добре. Когато визуализирате познати пространства и ги свържете с отделни части от информацията, мозъкът ви лесно си спомня новата информация, която е свързана с познатите пространства.

За да използвате тази техника за запаметяване, първо отделете време, за да определите своя паметни дворец. Ще бъде ли това домът от детството ви? Познат парк? Старото ви училище?

Оттам, мислено посочете отличителните черти в това пространство. Уверете се, че ги посочвате поред. Тази техника на паметния дворец работи с помощта на мислено изображение.

Ако си представите, че влизате в къща, първото, което виждате, е ярко оцветена входна врата. Веднъж вътре, виждате стълби, след това куче, а ако продължите да вървите, стигате директно до кухнята.

Сега свържете всяка от най-забележителните характеристики, които визуализирате в паметния си дворец – като тези, които току-що изброихме – с важна информация, докато всяка точка не бъде свързана с място в тази техника за разказване на истории.

Накрая, за да си припомните данните, визуализирайте още веднъж пътуването си чрез тази техника за запаметяване и се опитайте да си припомните всяка информация, свързана с всяко пространство или забележителен елемент. Направете това достатъчно пъти и ще направите запомнянето на нова информация и други учебни материали лесно!

Вие знаете за техниките за запаметяване. Но ще ви трябват и инструменти. Ето някои от най-добрите инструменти за запаметяване, които можете да използвате, за да подобрите паметта си.

Софтуер за водене на бележки

Бързо си водете бележки, форматирайте ги с богати възможности за редактиране и превърнете записите в проследими задачи, до които имате достъп отвсякъде.

Използвайте инструменти като ClickUp, когато мозъкът ви е на предела на възможностите си да запомня задачи, списъци и напомняния. С инструменти за мисловно картографиране, Whiteboard и дори разширението Notepad Chrome, ClickUp ви предоставя всички инструменти, от които се нуждаете, за да съхранявате информация бързо и лесно.

Флашкарти

Чудесно средство за запомняне на факти, определения и обща информация е простото използване на флаш карти. Те са ви помагали, когато сте се подготвяли за важни изпити в училище, така че защо да не ги използвате, за да ви помогнат да запомните повече?

Аудио и видео записи

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp.

За тези, които предпочитат техниките за вербално запаметяване, аудиторното учене може да бъде чудесен начин да използвате записи на собствените си думи, за да извличате информация. Аудио записите са ефективни техники за вербално запаметяване, които ви помагат с дългосрочната памет.

Друг чудесен начин да направите това е да запишете видеоклип на себе си. Техниките за визуално запаметяване работят за някои хора, когато записват видеоклип на себе си, докато извършват нещо. Това е чудесна идея за визуалните ученици, които се нуждаят да си припомнят как са направили нещо преди дълго време.

А ако се опитвате да запомните някакъв процес за работа, може да ви помогне да използвате софтуер за запис на екрана, за да запишете действията си. Инструменти като Clip в ClickUp улесняват възпроизвеждането на записите ви и ви позволяват да видите как сте направили нещо.

Quizlet

Quizlet е популярен онлайн ресурс за обучение, който предлага множество техники и инструменти за запаметяване, като флаш карти, тестове и игри. Този ресурс работи като техника за изграждане, която помага за подобряване на паметта в течение на дълъг период от време.

Учене от връстници

Ученето с приятел или в група помага за по-активно възпроизвеждане на материала и в крайна сметка за запаметяване на информацията. Независимо дали става дума за интензивно учене по история, изучаване на нов език или общо взето необходимост да се запамети голямо количество информация за кратко време – имаме предвид вас, студенти по медицина – ученето с връстници е една от по-успешните техники за запаметяване.

Приложения за памет

Има много приложения за памет, които могат да ви помогнат да намерите подходящите техники за запаметяване за вашата ситуация. Няколко от тези приложения имат вградени игри, които ви помагат да тренирате умствените си мускули.

Водене на дневник

Използването на мобилни или настолни приложения за водене на бележки или писане на резюмета на материала ви е полезно за по-късно справка. Това е и начин да използвате повторението, за да запечатате информацията в паметта си, докато я пишете многократно.

Игри

Образователните игри или пъзели са увлекателни и забавни начини за укрепване на паметта.

Ето нещо, което трябва да запомните – направете повече с ClickUp

Независимо дали използвате бели дъски или мисловни карти, за да визуализирате и свържете информацията, за да я запомните, или решите да създадете флаш карти, запаметяването на информация е по-лесно, отколкото си мислите.

Всичко започва обаче с правилното продуктивно мислене, някои инструменти и техники за запаметяване и желание да се научи метод. Отворете безплатен акаунт в ClickUp и вижте колко лесно е да използвате визуалните инструменти за запаметяване.