Процес на управление на версиите: стъпки, предизвикателства и най-добри практики

Тук ли сте, защото страдате от нефункциониращ процес на пускане на софтуер? Чувствате ли, че сте на крачка от това да се предадете?

Всеки, който се занимава с разработване на софтуер, знае, че пускането на пазара на нови и свежи продуктови функции не е лесно. Това е силно организиран и сложен процес, при който неизбежно възникват проблеми при внедряването на версии.

Ето истината: страничните ефекти от целенасочен процес на управление на версиите могат да включват висококачествен софтуер, трансформация на доставките и доволни колеги.

Това ръководство ви води през етапите, предизвикателствата и най-добрите практики на процеса на управление на версиите – с реални примери, професионални съвети и шаблони, които ще ви помогнат да пускате продуктите си на пазара с увереност.

Какво е управление на версиите?

В основата си управлението на версиите минимизира рисковете, изискванията за проследяване и одит, гаранциите за клиентите и последователното внедряване – по най-малко разрушителен начин.

Промените се проследяват, тестват и коригират толкова пъти, колкото е необходимо, преди успешното пускане на пазара.

Релиз (или релизна единица) е внедряването на една или повече промени в компонентите на даден продукт в производствената среда.

Управлението на версиите е планирането, графикът и тестването на продукта през различни фази и среди.

Много хора бъркат внедряването с управлението на версиите. Внедряването е техническата дейност по прехвърляне на код в производството, докато управлението на версиите обхваща по-широкия процес на планиране, координация и комуникация.

За да постигнат успешно пускане на пазара и да оцелеят в тази конкурентна ера, продуктовите мениджъри ще следят ключовите показатели за ефективност и метриките, за да гарантират, че потребителите им могат да използват тези подобрения в подкрепа на своя бизнес.

Ако не пускате продуктите си непрекъснато, вредите на бизнеса си.

Защо? Ангажирането с чести софтуерни версии прави вашия продукт надежден и стабилен – характеристики, които са от съществено значение за здравето на вашия бизнес.

Колко често е често? Веднъж годишно, два пъти годишно? Обмислете няколко фактора, които да вземете под внимание: важността на актуализациите, съвместимостта с крайните потребители и зависимостите на настоящия софтуер.

В Workpuls, главният оперативен директор Райън Файф казва: „Темпото на пускане на Workpuls е по месечен график. Повечето седмици пускаме нов материал в понеделник и го правим свободно достъпен за всички членове на нашия уебсайт, с някои изключения (например, издание, което вече е било изтеглено прекалено много пъти или се нуждае от допълнителна редакция). Освен тези изключения, няма забавяния между публикуването и достъпността.“

Нека разгледаме четири пътя, които да имате предвид при внедряването на вашата версия:

Име на пътя Предимства Недостатъци Големият взрив 🟢Разгръща се едновременно за всички потребители 🟢Заинтересованите страни получават датата на разгръщане, така че няма недоразумения относно графика 🟡Всяко забавяне на пускането на продукта може да се отрази на конкретни отдели 🟡Ако пускането на продукта доведе до сериозен инцидент, ще се наложи отмяната му за всички потребители Push 🟢Организацията предоставя софтуера на необходимите продукти 🟢По-големи възможности за автоматизация 🟡Когато се пусне значителна актуализация, мрежата може да изпита проблеми с производителността. Изтегли 🟢Налично на централно място, където потребителите могат да го закупят по свое удобство. 🟡В версиите с актуализации за сигурност ще трябва да се въведе определен срок. Поетапно 🟢Разгръща се едновременно за определена група потребители. По-малко рисковано от „големия взрив“. 🟡Внедряването на версиите ще отнеме повече време

За мениджърите на версии може да е изкушаващо да попаднат в мисленето „трябва да вземем предвид всяка възможна ситуация“, за да направим функцията перфектна.

Ако се провалите, потенциално ще затрудните ползвателите да се възползват от продукта, като го направите сложен за употреба.

Въпреки че управлението на версиите безспорно е трудна работа от начало до край, ползите надвишават трудностите.

Освен това, екипите са уверени, че това, което пускат на пазара, работи.

Бонус: Шаблони за пускане на продукти

Защо трябва да прилагате процес за управление на пускането на продукти

Ако можехте да премахнете догадките и да увеличите производителността с всеки изминал час, кой би твърдял, че гъвкавото планиране на версиите е ненужно?

Ето някои от значимите ползи от прилагането на стратегия за управление на версиите:

🔁 Останете на „Повторение“

💡 Професионален съвет: Можете дори да използвате ClickUp AI, за да обобщите бележките към версиите или да генерирате списъци със задачи за повтарящи се работни процеси по внедряването.

✨ Качество като всичко, свързано с Том Ханкс

Спестете време, излишни разходи и енергия, като същевременно подобрите сътрудничеството между екипите.

Дайте възможност на разработчиците да коригират бързо курса с непрекъсната обратна връзка

Предаване на знания на поддържащия персонал за намаляване на поддръжката след производството

По-високото качество на софтуера отговаря на нуждите и очакванията на крайните потребители.

Намалете значително времето, прекарано в усъвършенстване на версиите, и позволете на клиентите да тестват и да докладват какво работи и какво не.

Свържете се с потребителите, за да разберете как използват продукта и какво искат да правят с него.

Използвайте анализи от дейностите, за да намалите продължителните разговори в ранния етап на планирането относно функциите, които вашият екип смята, че ще харесат на потребителите.

Всъщност всички ние искаме да създаваме продукти, които бихме искали да използваме сами, така че нашето вълнение и пътуването ни през този процес допринасят за процеса на управление на пускането на пазара.

👉 Разгледайте тези примери за OKR за вашия продуктов екип!

От хаос към яснота: 6-те стъпки в процеса на пускане на продукта

С усъвършенстването на съвременните технологии разработчиците проправиха пътя за по-бързо и по-безопасно пускане на нови функции.

Агилната рамка пуска итеративни промени в графиците за разработка, известни като спринтове с фиксирана продължителност (шедьовърът на честите пускания). С агилен подход към доставката екипите могат по-добре да координират дейностите по пускането, за да минимизират въздействието върху бизнеса.

Чрез разбиването на големи обеми работа на управляеми задачи и организирането им в продуктовия беклог, продуктовият екип може да управлява и оценява планирането.

„Ние следваме методологията Agile, така че обикновено пускаме елементи за поддръжка и подобрения итеративно, успоредно с дългосрочната работа по по-големи, продаваеми версии“, казва Али Уолф, директор „Продуктов маркетинг“ в Benchmark Email.

„Ние се фокусираме върху пускането на една нова функция на тримесечие. Имаме големи цели и не ни липсват идеи. Всичко е възможно, когато разполагате с неограничени ресурси, но както при повечето компании, това не е реалност за нас. Тъй като разпределението на ресурсите понякога е пречка, ние внимателно приоритизираме елементите на пускането, за да можем да поддържаме темпото и да продължаваме да предоставяме стойност на нашите потребители. ”

Стъпка 1: Поведете пътя към пускането на продукта

Първата стъпка включва продуктовия мениджър (или мениджъра на версиите), продуктовия екип (собственици, анализатори и маркетинг специалисти) и ключовите заинтересовани страни, които определят визията.

Ариана Дуган, вицепрезидент по продуктите в Interplay Learning, споделя: „Провеждаме редовни междуфункционални „отборни“ срещи за нашите ключови области на фокус, на които преглеждаме предстоящите големи версии и дизайни, за да се уверим, че всички знаят какво предстои, кога и защо.“

След това групата ще определи приоритетните подобрения на функциите за бизнеса и клиентите в плана за следващото пускане на продукта.

„Нашите версии са подредени според това, което според нас ще има най-голямо влияние в съответствие с нашите стратегически цели, сезонността на клиентите и набор от бързи печалби и бъгове, които знаем, че много клиенти ще оценят“, продължава Дуган. „Използваме матрица за приоритизиране и много конструктивни дискусии на тримесечие, за да съгласуваме тези приоритети и последователност между функциите и нивата в организацията. “

Факторите, влияещи върху вземането на решения, включват:

Незабавни поправки на грешки и подобрения на потребителския интерфейс

Стратегически бизнес цели

Анализ на осъществимостта

Зависимости

Наличност на ресурси

Въпроси, свързани с разходите

Очаквана възвръщаемост на инвестицията

Най-добрият начин да избегнете връщане назад по-късно е да създадете участие на различни екипи в началото на планирането на спринта. Но, разбира се, винаги е по-лесно да го направите правилно от първия път.

След това мениджърът на версиите определя обхвата на работата (в сътрудничество с ключовите заинтересовани страни), за да създаде подробен план за изискванията за изграждане, анализ на изпълнимостта, приоритетите и тестването на идеите за продукта.

Този процес на приемане е от съществено значение, тъй като изразява стойността на версията.

👉 Започнете планирането си с шаблона „Пътна карта с времева линия“ в центъра за шаблони на ClickUp. 🚀

Стъпка 2: Пътят към кода

Инженерните и DevOps екипите работят в рамките на своите специфични функционални клонове, за да превърнат изискванията към продукта и очакванията на заинтересованите страни в пътна карта.

Функционалните клонове са сегменти от основната клонова линия, където всички функционални клонове се събират и интегрират, за да бъдат пуснати в производство.

Разработващ екип, назначен за конкретен клон на функции, може да създава, тества и прави промени, без да причинява смущения или нестабилност в другите клонове на функции. Въпреки това, интегрирането на целия код твърде рано в цикъла на разработване вероятно ще доведе до конфликти и нежелани забавяния.

Това разделение позволява на разработчиците да работят едновременно по задачите и да получават бърза обратна връзка.

„Установих, че е много важно да провеждате разговори и срещи с колегите си, когато управлявате даден продукт“, споделя Алиса Пар, собственик на продукт в Jomo247. „Личният контакт (дори и чрез Zoom!) не оставя място за интерпретации и позволява лесно обяснение от двете страни на това, което очакваме един от друг.“

Стъпка 3: Диво тестване на QA

Екипът за осигуряване на качеството (QA) търси потенциални рискове в стабилна среда за тестване въз основа на установени критерии. Тук екипът за QA може да установи кога функциите не работят и да предприеме действия, като провежда редовни тестове.

Сценичните среди са полезни за тестване на функции с малка група потребители преди пълното пускане на пазара. Това позволява агресивно тестване и проследяване на производителността, преди да бъде достъпно за крайния потребител.

Матю Рамирес, основател на Rephrase Media и Paraphrase Tool, съветва да се използват списъци за организиране на подхода за управление на внедряването:

„Пускането на продукти на пазара е стресиращо, защото има толкова много неща, които могат да се объркат. Наличието на списък с всички елементи, които трябва да бъдат изпълнени преди пускането на продукта, може да помогне за облекчаване на част от стреса, свързан с пускането на продукта. Добър списък ще ви помогне да не пропуснете някоя стъпка или да забравите нещо важно по време на процеса на пускане на продукта.“

Автоматизацията е по-разумна от допълнителните часове на персонала.

Един от най-добрите начини да се гарантира по-голяма надеждност е да се автоматизират повтарящите се задачи, доколкото е възможно.

ClickUp Automations позволява по-бързо изпълнение на честотата на пускане на версии и минимизира човешките грешки. В допълнение, функционалните разклонения ще бъдат краткотрайни (идеални за спринтове с ограничено време) и екипите могат да правят промени проактивно. Може да задейства тестове, да възлага поправки и да гарантира, че задачите по контрол на качеството никога не се пропускат.

Сега функционалните разклонения се прехвърлят към основната линия на разклоненията!

Стъпка 4: Запазете спокойствие и се подгответе

След като тестовете са преминали успешно в тестовата среда и промените са отстранени, екипът за маркетинг на продукта изготвя бележки за версията, за да потвърди внедрените функции.

След това, след първоначални прегледи и одобрения, собствениците на функциите трябва да направят окончателна проверка на цялата документация.

Наред с плана за пускане на пазара за крайните потребители, материалите за обучение и внедряване за вътрешните отдели трябва да бъдат също толкова подробни и достъпни.

Албин Поаньо, съосновател на Linky Product, го казва най-добре: „Бележките към версиите са включени в централен център за документация, който е достъпен за цялата компания. В зависимост от компанията, това може да бъде уики, система за управление на билети или споделен документ. ”

„Но аз винаги избягвам да използвам системи за управление на версии (като Git). Целта е да се избегнат техническите подробности, когато читателите просто искат да знаят кои функции са засегнати“, обяснява Албин.

Предаването на знания на поддържащия персонал е от жизненоважно значение, тъй като той помага на клиентите да използват продукта по предназначение.

👉 Спестете време при писането и превъртете шаблона за бележки към версията в центъра за шаблони на ClickUp.

Стъпка 5: Предайте го в производство

Вашата новосъздадена и тествана софтуерна версия се изпраща в производство за потребителите!

Маркетинг екипът публикува вътрешни и външни бележки за версиите, комуникира с клиентите и организира хаоса, ако са необходими спешни промени.

Споделете най-новата си версия с потребителите си.

Стъпка 6: Съберете харесвания и нехаресвания

Екипите рискуват да си наложат допълнителна работа, ако след пускането на продукта не се извърши затваряне на внедряването.

С други думи, не пропускайте тази стъпка!

Отчитането на ефективността, възможностите за подобрение и мониторингът на състоянието на системата са от съществено значение за упражняването. Освен това, за да се извърши поддръжка и да се отговори на изискванията на потребителите, е налична честна обратна връзка от потребителите.

Аравинд Наласивам, архитект на решения в Claysys, съветва: „Ако са докладвани критични проблеми в основните версии на релийза, тогава приоритетът ще се прехвърли към отстраняването и поправянето на тези проблеми, преди да се продължи с разработката на продукта. Понякога това е предизвикателство, когато има бъгове, които отнемат необичайно много време.“

Тестването за приемане от потребителите (или с други думи, изслушването на предпочитанията и нехаресванията на потребителите) работи във ваша полза, така че това ще се отрази на жизнения цикъл на разработката на софтуера и ще гарантира, че следващото издание ще бъде по-добро от предишното!

Бонус: Научете повече за различните стилове на управление на продукти с нашия речник по управление на продукти!

Най-добри практики за управление на версиите

Всяка успешна стратегия за управление на версиите споделя няколко основни принципа. Ето някои доказани най-добри практики за намаляване на риска и подобряване на резултатите от доставката:

Автоматизирайте повтарящите се задачи : Използвайте автоматизация за изпълнение на тестове, одобрения и предаване на задачи, за да намалите забавянията и ръчните грешки.

Създайте планове за връщане към предишното състояние : Винаги планирайте за провал с тествани процедури за връщане към предишното състояние.

Включете заинтересованите страни на ранен етап : съгласувайте екипите по продукти, QA, DevOps и поддръжка от самото начало, за да избегнете изненади в последния момент.

Проследявайте показателите: Следете честотата на пускането на версии, процента на неуспехите и времето за възстановяване, за да усъвършенствате процеса си. `

🛠️ Често срещани предизвикателства при управлението на версиите (и как да ги преодолеете)

Дори и с най-добрите инструменти, управлението на версиите може да срещне препятствия. Ето как да ги изпреварите:

Обяснете обхвата на версията с най-общи термини

Можете ли да измерите успеха на версията, ако всичко, с което разполага екипът, са задачи и крайни срокове? Това не е гъвкаво поведение и лесно може да доведе до разширяване на обхвата. → Решение: Използвайте ClickUp Goals и Docs, за да дефинирате проследими резултати и да съгласувате целия екип в ранна фаза.

Ограничете ресурсите

Въпреки че екипите може да работят в различни функционални клонове, е от решаващо значение да поддържат връзка между различните роли, за да запазят потока и да управляват заявките за промени. → Решение: Workload View и Timeline на ClickUp ви помагат да видите пречките и да преразпределите ресурсите в движение.

Отхвърлете автоматизираните практики за тестване

Ръчното QA отнема много време и е податливо на грешки, особено по време на бързи спринтове. → Решение: Използвайте ClickUp Automations, за да стандартизирате списъците за тестване, да наложите проверки преди пускането на продукта и да интегрирате тестовите си инструменти.

Дайте приоритет на процеса на управление пред рисковете

Процесите и инструментите без гъвкавост забавят иновациите и собствеността. → Решение: Осигурете автономност на екипа с персонализирани работни процеси в ClickUp, които позволяват преоценка на приоритетите и решаване на проблеми без бюрокрация.

Отговаряйте без притеснение

Забавянията в обратната връзка от заинтересованите страни блокират пускането на продукти и разочароват разработчиците. → Решение: Централизирайте комуникацията с назначени коментари и документи в ClickUp, за да гарантирате, че обратната връзка е незабавна, видима и проследима.

Бонус: Разгледайте нашия наръчник за инструменти за управление на версиите! 💜

Всичко на едно място: управление на версиите, което работи`

Въпреки че софтуерът продължава да променя начина, по който работят организациите, той има и човешка страна. Затова ние намираме нови начини да помагаме на хората да поддържат връзка и да опростяваме предизвикателствата в живота.

Организации от всички индустрии са се ангажирали да актуализират непрекъснато своите продукти, за да предоставят на потребителите по-добър дизайн, тестове за използваемост и резултати с всяко ново подобрение.

ClickUp предоставя на екипите свързано работно пространство за планиране, автоматизиране и управление на всеки релиз – от подготвяне на забавените задачи до анализ след пускането на продукта.

Успех с вашата дигитална трансформация. Ние ви подкрепяме!

