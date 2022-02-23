10 примера за OKR за продукти за 2025 г.

Управлението на продукти не е лесна работа.

Има много неща, които могат да повлияят на вашата продуктова стратегия. От нови конкуренти до променящи се предпочитания на клиентите, как да се уверите, че вашият продукт остава актуален?

Въпреки че управлението на продукти е непредсказуемо, вие можете все пак да предвидите успеха си чрез OKR.

Търсите ли перфектните OKR за продукти?

В тази статия ще разгледаме какво представляват OKR за продукти, ще прегледаме десет фантастични примера за OKR за управление на продукти и ще подчертаем най-добрия софтуер за управление на проекти, който ще ви помогне да управлявате и проследявате тези OKR за продукти.

Да започваме!

Какво е OKR за управление на продукти?

Ще започнем с разяснение на това какво представляват OKR.

Противно на широко разпространеното мнение, OKR не са измислени от Cardi B.

Те са дори още по-добри!

OKR е абревиатура от Objectives (цели) и Key Results (ключови резултати).

OKR рамката се фокусира върху поставянето на цели и ви помага да създадете измерими резултати, които водят вашата компания към успех.

Целта е мястото, където искате да бъдете, а ключовият резултат е стратегия за това как ще стигнете дотам.

Тъй като OKR се отнасят до поставянето на цели, OKR за продуктовите мениджъри трябва да се отнасят до поставянето на цели, които да направят вашия продукт успешен. Хубавото на OKR е, че те могат да ви помогнат лесно да отметнете елементите от вашата продуктова пътна карта.

Преди да преминем към примерите за управление на продукти, има няколко правила за писане на смислени OKR.

Уверете се, че вашите OKR са:

Съгласувани: уверете се, че целта допринася за цялостната визия на компанията.

Конкретни: подобно на подобно на SMART целите, трябва да дефинирате ясно вашата цел и ключовите резултати.

Срок: добрите OKR винаги имат срок ⏳

Измерими: уверете се, че сте поставили измерими цели, за да можете да количествено изразите успеха си.

Амбициозни: и накрая, не се страхувайте да мечтаете за големи неща! 💫

10 примера за OKR за продукти

Ето десет примера за OKR за продукти, които ще доведат вашия продуктов екип до успех:

A. OKR за маркетинг

Маркетинговите OKR ви помагат с маркетинговата стратегия на вашия продукт.

Тези цели се фокусират върху постигането на съответствие между продукта и пазара и гарантиране, че клиентите са запознати с цялата ви продуктова гама.

1. Цел: Успешно внедряване на седмичен бюлетин

Ключови резултати:

Определете и финализирайте стратегията за съдържание, ключовите теми и посланията за следващите шест месеца.

Постигнете 45% отворена ставка

Увеличаване на базата ни от абонати на имейли с 10% всяка седмица

Достигнете 20 000 читатели до второто тримесечие

2. Цел: Оптимизиране на маркетинговия ни канал

Ключови резултати

Проведете 35 интервюта с потребители от целевата аудитория

Увеличаване на процента на превръщане на посетителите в пробни клиенти от 6% на 12%

Увеличете преминаването от пробна версия към платена версия от 18% на 45%.

3. Цел: Подобряване на ангажираността към марката

Ключови резултати:

Увеличете броя на активните потребители от 1000 на 5000

Увеличете броя на историите за успех на клиенти на нашия уебсайт от 2 на 10.

Увеличете ангажираността чрез LinkedIn от 20% на 60%

Актуализирайте и споделете нашата продуктова пътна карта

Б. OKR за продажбите

OKR за продажбите са цели, които всеки продуктов лидер трябва да има.

Защо?

OKR за продажбите са вашите източници на приходи!

Те имат за цел да накарат хората да купят вашия продукт.

Ето два примера:

4. Цел: Успешно да пуснем втората версия на основния ни продукт до началото на второто тримесечие.

Ключови резултати:

Проведете четири срещи за откриване на продукти

Получете 900 нови регистрации

Увеличете съотношението между регистрациите и пробните версии до 30%.

Увеличаване на съотношението между пробни и платени версии до 50%

5. Цел: Увеличаване на националния обхват на нашия продукт с 50% до първото тримесечие на следващата година.

Ключови резултати:

Разширяване на дистрибуторската ни мрежа, за да станем третият по големина в щата

Разширявайте продажбите си в един нов щат на всеки три месеца

Създайте уебсайт за електронна търговия, за да разширите обхвата на нашия продукт

6. Цел: Успешно участие в 10 търговски събития през тази година

Ключови резултати:

Регистрирайте се за 10 търговски събития

Представяйте демо версии на продуктите на 30 потенциални клиенти на ден на всяко събитие.

Съберете контактните данни на поне 300 потенциални клиенти на събитие

C. OKR за клиенти

OKR за клиенти са цели, които карат клиентите ви да искат да останат с вашия продукт.

Цели като поддържане на удовлетвореността на клиентите и предоставяне на подходящи продукти ще накарат клиентите да се влюбят във вашия продукт!

И в идеалния случай, дори да сте обсебени от тях...

Ето два примера:

7. Цел: Повишаване на удовлетвореността на клиентите с 45% до третото тримесечие

Ключови резултати:

Увеличаване на нашия Net Promoter Score от 7,0 на 8,5

Намалете броя на заявките за поддръжка от 3,5 на 1,0 на потребител на месец.

Обадете се на 50 отпаднали клиенти, за да разберете защо са напуснали

Използвайте CRM инструмент, за да управлявате по-добре взаимоотношенията с клиентите

8. Цел: Повишаване на ангажираността на клиентите с 50% до третото тримесечие

Ключови резултати:

Увеличете месечните проценти на задържане на клиенти от 40% на 60%.

Увеличете средното време, прекарано в нашето приложение, от 10 на 20 минути, като внедрите отличен чат интерфейс в приложението.

Увеличете броя на уникалните посещения на нашия уебсайт от 500 на 1000 посещения на ден.

D. OKR за ангажираност на служителите

OKR за ангажираност на служителите имат за цел да подобрят производителността и ангажираността на вашия продуктов екип.

OKR за продуктовия екип могат да включват подобряване на синергията в екипа или обучение на екипа по продажбите, за да научи всички видове полезни трикове за промотиране на вашия продукт:

Ето два примера:

9. Цел: Подобряване на обучението на продуктовия екип с 45% до края на годината.

Ключови резултати:

Провеждайте срещи два пъти годишно за старите и новите членове на екипа, за да ги запознаете с културата и историята на вашата компания.

Изпращайте месечни тестове, за да запознаете продуктовия екип със старите и новите функции.

Провеждайте седмични сесии за споделяне на знания , организирани от членовете на продуктовия екип.

10. Цел: Подобряване на ефективността на продуктовия ни екип

Ключови резултати:

Най-добрият начин да управлявате OKR за вашия продукт

Фантастично!

Сега имате списък с цели и стратегия за тяхното постигане.

Но това не е всичко.

За да сте сигурни, че вашата продуктова стратегия е успешна, трябва да управлявате и проследявате тези OKR.

Как да го направите?

За съжаление, самото носене на списък с OKR няма да ви доведе много далеч...

Инструментът за OKR ще ви помогне да стигнете много по-далеч!

Софтуерът за OKR като ClickUp може да ви помогне да зададете, проследите и управлявате всички ваши OKR за продукти.

Освен това, те могат да ви помогнат да комуникирате целта на вашия продукт на цялата компания, така че всички ваши служители да могат да съгласуват своите екипни цели с общата цел на компанията.

Ето как ClickUp може да помогне на продуктовите екипи:

1. Поставяне на цели (цели)

Целите са високо ниво контейнери, които могат да бъдат разбити на по-малки, измерими задачи.

Тъй като OKR са свързани с предварително планиране, нека изясним някои неясноти, които могат да възникнат:

Вашите цели = ClickUp Goals

Вашите ключови резултати = Цели на ClickUp

Също така е изключително лесно да зададете OKR за продукти в ClickUp:

Отидете в „Цели“ в ClickUp и създайте нова цел, като кликнете върху бутона „+ Нова цел“.

Разбира се, че е 🍋

Можете също да редактирате подробностите за вашите цели:

Името на вашата цел

Краен срок за постигане на целта

Кой е отговорен за вашата цел

Кой има достъп до вашата цел

Описание на целта

2. Цели

След като сте определили целта си, трябва да измислите няколко ключови резултата.

Можете да направите това, като кликнете върху бутона „Добави цел”.

След това ще намерите целите си точно под общата си цел.

Можете също да редактирате подробности за вашите цели, като:

Името на вашата цел

Кой отговаря за целите

Тип цел

Ето различните видове цели:

Брой: числови данни, като например приходите, генерирани от нови продукти

Вярно/Невярно: въведете дали нещо е било направено или не

Валута: следете вашите 💸

Задачи: проследявайте броя на изпълнените задачи по продукта. Например, списък за проверка за фазата на тестване преди пускането на пазара.

По този начин...

3. Проследяване на напредъка

След като вашите цели (цели) и задачи (ключови резултати) са готови, трябва да проследявате напредъка си към тези OKR.

Ето какво можете да проследявате:

1. Вашият прогрес за всяка цел (ключов резултат)

Например, ако вашата цел е да публикувате рецензии за продукта в 10 издания до март 2021 г., можете да проследите в колко издания е появил се вашият продукт досега.

2. Как напредъкът ви по отношение на целта ви е допринесъл за напредъка по отношение на вашата цел (цел)

Например, ако досега сте постигнали по-малко от една четвърт от целите си, напредъкът ви по OKR целта ще бъде 20%.

Но защо трябва да проследявате напредъка си?

Без проследяване на напредъка никога няма да разберете дали се приближавате към целите си:

Докато малкият човек се разхожда, нека поговорим за това как Agile екипите (най-успешните екипи в света) също могат да използват ClickUp, за да следят напредъка на Agile Sprint Goal.

Ето как можете да го направите:

Добавете Sprint Goal по същия начин, по който добавяте обикновена цел, и изберете име (напр. „Sprint 3. 0”). Задайте целта на вашия продуктов мениджър Изберете краен срок за завършване на спринта Свържете всички списъци или задачи с вашата цел за спринт

По този начин собственикът на продукта и Scrum екипът могат да виждат актуализациите на напредъка по целите в реално време.

4. Табла

ClickUp разполага с продуктови табла, които ви помагат да планирате, проследявате и оценявате напредъка си по отношение на целите чрез изпълнени задачи и отследявано време по проекти.

Можете също да добавите персонализирани джаджи към таблото на вашия продукт.

Widgets ви дава подробна информация за задачите, спринтовете, хората и проектите.

Ето списък с някои от джаджите, от които можете да избирате:

Статуси : вижте броя на задачите в процес на изпълнение и броя на приключените и завършени задачи вижте броя на задачите в процес на изпълнение и броя на приключените и завършени задачи

Проследяване на времето : добавете подробности от времевите разписания, фактурираното време, проследяваното време, приблизителните времена и др. добавете подробности от времевите разписания, фактурираното време, проследяваното време, приблизителните времена и др.

Изчисления : изчислявайте суми, средни стойности и много други за всяка задача изчислявайте суми, средни стойности и много други за всяка задача

Портфолио : категоризирайте и проследявайте напредъка на всеки от вашите списъци или папки категоризирайте и проследявайте напредъка на всеки от вашите списъци или папки

Чат : обсъждайте с членовете на екипа в таблото си обсъждайте с членовете на екипа в таблото си

Често задавани въпроси за OKR за продукти

Все още сте объркани от всички различни видове OKR?

Нека отговорим на няколко въпроса, които може да имате:

1. Какви са различните видове OKR?

Ето четири основни типа OKR, които трябва да знаете:

Лични OKR

Индивидуални OKR

OKR за компанията

Тримесечни OKR

2. Какви са стъпките в процеса на OKR за продукти?

За да имате ефективен OKR процес за вашия продуктов екип, следвайте стъпките по-долу:

Определете цели. Създайте OKR, които могат да се изпълнят и измерват Установете график за проверка. Препоръчваме да проверявате OKR на тримесечна база. Прегледайте и обмислете OKR.

3. Колко OKR трябва да има един продуктов екип?

Въпреки че няма определено правило за това колко OKR трябва да има един продуктов екип, ние препоръчваме да се определят 2-5 OKR на тримесечие. Уверете се, че вашите OKR са измерими, обвързани с време и конкретни!

4. Каква е разликата между MBO и OKR?

Ето основните разлики между OKR и MBO:

Параметър OKR MBO Значение Цели и ключови резултати Управление по цели Фокус Процесът OKR се фокусира върху „какво” и „как”. MBO се фокусира изцяло върху „какво“ Времева рамка Месечно или тримесечно Ежегодно Подход OKR са публични, прозрачни и широко разпространени. MBO са изолирани и частни Методология Методологията OKR се състои от цели, които имат ключови резултати под тях. Задайте целите на компаниятаСъобщете целите на служителитеНаблюдавайтеОценявайте представянетоНаграждавайте представянето Компенсация Обикновено не са свързани с възнаграждение Свързани с възнагражденията. Например, бонуси. Видове цели OKR, които са по-амбициозни и амбициозни Подобно на KPI , MBO избягва рисковете и се фокусира върху реалистични цели.

Време е да усъвършенствате продуктовата си стратегия 🃑

Продуктовите OKR ви помагат да определите цели и да измислите начин да ги постигнете.

Те също така ви помагат да проследявате напредъка си, тъй като след като един ключов резултат бъде постигнат, вие сте с една стъпка по-близо до постигането на тази цел.

Създаването на пътна карта за продукта, която следва структурата на OKR, също помага на екипите да се фокусират върху създаването на нещата, които са най-важни.

Но, както всички знаем, хората са забравчиви и понякога всички се нуждаем от малко мотивация.

За щастие, инструмент за управление на продукти OKR като ClickUp е всичко, от което се нуждаете, за да ви напомня и мотивира!

С вградените напомняния, повтарящи се задачи и Agile Sprints ще постигнете всичките си OKR за продукти като никой друг .

