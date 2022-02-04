100 основни термина в управлението на продукти от А до Я

Какво е управление на продукти?

Дори преди десет години бихте могли да получите сто различни отговора на този въпрос. И по свой начин всички те биха били правилни!

Отговорностите на продуктовия мениджър са се превърнали в роля от типа „майстор на всички занаяти“, съчетаваща умения в областта на потребителското преживяване, технологиите и бизнеса, за да проследява целия жизнен цикъл на един продукт, от проектирането до пускането на пазара, и дори бъдещите актуализации.

Звучи прекалено много? Защото наистина е така. 😳

Все пак, сега е чудесно време да бъдеш продуктов мениджър, защото те са много търсени, а в една развиваща се професия винаги има нещо ново и вълнуващо, което да научиш.

Ето тук този речник по продуктов мениджмънт се оказва полезен. 🤓

Броят на приложимите термини в този списък ще бъде различен за всеки и зависи от нуждите на вашия продукт, размера на вашата компания, бюджета и графика на проекта.

Но дори и само няколко от тези термини да са от значение за вас в момента, останалите термини могат да ви помогнат да идентифицирате области за растеж, да предвидите посоката, в която се развива вашият продукт, и да ви информират за начините, по които продуктовите мениджъри помагат на компаниите да постигнат целите си.

Бонус: Разгледайте тези шаблони за управление на продукти! 📑 ⭐️

A-E Критерии за приемане на Epic

Критерии за приемане

Прието от клиента, дефиниция на „завършено“ (DoD)

Критериите за приемане са набор от условия, които софтуерът трябва да изпълни, за да бъде приет от клиент или заинтересована страна. В крайна сметка, собствениците на продукта определят дали функцията прави това, което потребителите искат от нея, т.е. дали служи на целта си от гледна точка на потребителската история.

Agile

Този термин се отнася до методологията за разработване на продукти, при която екипите работят по поредица от задачи в кратки, управляеми времеви рамки, наречени спринтове. Има 12 принципа на Agile, които се въртят около честата обратна връзка, удовлетвореността на клиентите, увеличаването на скоростта на разработване на софтуер и гъвкавостта.

Създаването на гъвкав продуктов екип изисква МНОГО усилия, а много от термините в този списък ще ви помогнат да ги съберете на едно място!

Разгледайте по-отблизо всички 12 принципа на Agile.

Агилно разработване на продукти

Агилна разработка на софтуер, Агилно управление на проекти Агилно управление на софтуер, Агилно управление на проекти, Агилна методология, Агилен метод, Агилен подход, Агилен начин

Това е техника за управление на проекти, която позволява на разработчиците да създадат работещ модел на продукта само за няколко седмици.

Звучи малко стресиращо, нали? Всъщност този метод е изключително популярен и всеки екип има свой собствен стил, когато става въпрос за уникалната му Agile рамка!

Екипът на Agile разделя проекта си на по-малки цикли на разработка, наречени итерации или спринтове.

В края на всеки спринт екипът е в състояние да достави работещ продукт с основните функции, който е готов за обратна връзка и предложения от страна на потребителите. Екипът взема предвид тези предложения и ги включва в следващия спринт!

Този цикъл продължава, докато не създадете окончателен софтуер, който да задоволи вашите клиенти. Voila!

Няколко други рамки са се разклонили от Agile методологиите, като Scrum , Kanban, Lean и XP.

ART: Agile Release Train (Агилен цикъл на пускане)

Agile Release Train се състои от няколко Agile екипа за разработка на софтуер, които работят по големи проекти в корпоративен мащаб. За това са необходими много хора, около 50-125 членове на екипа, които се фокусират върху различни части от проекта.

Подобно на Scrum екипите, Agile Release Train работи на пристъпи, но за разлика от Scrum екипите, тези пристъпи траят много по-дълго. 🤯

Алфа тестване

Алфа тестването е първото цялостно тестване на даден продукт, за да се гарантира, че той работи правилно и изпълнява предназначението си. Помислете за алфа тестването като за първата ви възможност да оцените производителността и функционалността на вашия продукт.

Б

Натрупани задачи

Backlog е списък с нови функции, актуализации, поправки на грешки и др., които са необходими на потребителя. Продуктовият мениджър отговаря за приоритизирането на елементите в продуктовия backlog и решава кои елементи трябва да бъдат обработени в началото на всяка итерация.

Бета тестване

Докато алфа тестването е първото тестване на функционалността на вашия продукт, бета тестването е мястото, където реални потребители тестват вашия продукт за възможни бъгове или дефекти преди пускането му на пазара. Ако провеждате бета тестване, вие сте в последния етап преди пускането на вашия продукт, така че е най-добре да отстраните всички потенциални проблеми, докато продуктът ви все още е в контролирана среда.

Ако и вие сте били дете, което се е занимавало с театър, помислете за бета тестването като за последната генерална репетиция преди премиерата.

Бъгове

Дефекти

Бъговете са нежелано или неочаквано поведение в софтуера и могат да възникнат на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, включително и след пускането му на пазара! Тестващите, потребителите или инженерите по качеството могат да открият бъгове, като някои от тях могат да бъдат отстранени веднага, а други може да отнемат малко повече време.

BI: Бизнес интелигентност

Стратегии за управление, анализ и интерпретиране на данни с цел вземане на информирани решения. Тези данни обикновено включват редица източници, като отраслови доклади, обратна връзка от клиенти, данни за използване и проучвания на конкурентите.

Диаграма на изразходваните ресурси

Графика на изразходваните ресурси, Графика на изразходваните ресурси за спринт

Диаграмата за изразходване помага на мениджърите на Agile проекти да проследяват количеството работа, което остава по проекта, и времето, което остава за завършване на работата, като измерват оставащото време в спринта според броя на незавършените задачи.

Съвет от професионалист: Инструмент за гъвкаво управление на проекти като ClickUp може да ви предостави прогнозна линия на напредъка във вашата диаграма за изразходване, която показва как би изглеждал напредъкът на проекта, ако екипът ви работи с едно и също темпо.

C

Отлив

Отлив на клиенти

Това е броят или процентът на клиентите, които прекратяват абонамента си, не използват или избират да не подновят договора си с вашия продукт. В крайна сметка това може да навреди на вашите периодични приходи, затова е най-добре да потърсите корена на проблема!

Проверете с клиентите си дали имат обратна връзка или проблеми – може да се окаже, че решението е лесно!

Анализ на конкурентите

Оценяване на силните и слабите страни на сходни продукти от преки или непреки конкуренти. Имайте предвид този анализ, когато определяте вашите уникални предимства!

Разгледайте тези инструменти за конкурентен анализ!

Преглед на концепцията

Това е първоначалната идея за нов продукт и процесът, при който продуктовите мениджъри и заинтересованите страни преглеждат различни концепции за продукта, за да решат коя версия би била най-успешна.

Непрекъсната интеграция

CI, непрекъснато доставяне

Непрекъснатата интеграция е Agile практика, при която разработчиците постоянно добавят своя код към основната система. Професионалистите в областта на разработката работят независимо по дадена функция и след като тя бъде завършена, се тества за евентуални бъгове. След като премине автоматизирания тест, тя се добавя към крайния софтуер.

Непрекъснато внедряване

Подобно на непрекъснатата интеграция и CI, непрекъснатото внедряване е стратегия за съкращаване на времето между писането на код и добавянето му към крайния софтуер. Подобно на автоматизираното тестване и пускането на версии, тази Agile практика помага да се гарантира, че дефектите и обратната връзка могат да бъдат отстранени своевременно.

Бонус: Разгледайте топ 10 инструменти за непрекъснато внедряване за софтуерни екипи през 2023 г.

Коефициент на конверсия

Това е процентът от посетителите на вашия сайт, потенциалните клиенти или кликовете, които впоследствие се превръщат в платени клиенти на вашата услуга. Представете си го като броя на клиентите, които купуват нещо, разделен на общия брой клиенти, които влизат в магазина.

Клиентско преживяване

CX

Това се отнася за всяко взаимодействие на клиента с вашия бизнес и за това как те са накарали този клиент да се чувства по отношение на вашата компания като цяло. Това включва всяко взаимодействие с продукта, процесите за успех на клиентите, маркетинга, продажбите и рекламата.

Обратна връзка от клиенти

Това е всяка информация, предоставена от клиент за неговия опит с вашия продукт или за използването му. Като споделят степента си на удовлетвореност от услугата или продукта, вие и вашият екип ще можете да направите подобрения или да отстраните грешки, ако е необходимо. Проактивното предоставяне на анкета, проучване или място, където клиентите да споделят своите отзиви, може да помогне на вашия продукт да запази конкурентното си предимство!

Задържане на клиенти

Коефициент на задържане на клиенти, CRR

Докато отпадането се отнася до измерването на клиентите, които не подновяват договорите си, задържането на клиенти е измерване на броя на клиентите, които подновяват договорите или абонаментите си. Най-добрият начин да поддържате здравословен процент на задържане на клиенти е да установите доверителни и ангажирани отношения между вашия бизнес и клиентите, за да ги задържите ангажирани и доволни!

Успех на клиентите

Вашият продукт постига успех при клиентите, когато те успеят да решат проблема, за който е създаден. Положителните отзиви, активната обратна връзка от клиентите и високите нива на задържане на клиентите са добри показатели за постигане на успех при клиентите.

Мултифункционален екип

Мултифункционалният екип се състои от членове с различни умения, таланти и интереси, които имат за цел да създадат бързо нов продукт или да решат конкретен проблем.

D

DAU: Дневно активни потребители

Следенето на броя на ежедневните активни потребители е често използван начин за измерване на ангажираността, за да се определи степента на задържане на клиентите. Дефиницията за „активен потребител“ се определя от функцията и употребата на вашия продукт и макар че високата ангажираност може да изглежда като цел, тя може да бъде и индикатор за пречки в работния процес.

Други често използвани показатели за ангажираност са седмичните активни потребители (WAU) и месечните активни потребители (MAU).

Управление на зависимостите

Зависимостите описват връзката между една задача или функция и друга и определят кога могат да бъдат изпълнени. Много е важно да се вземат предвид зависимостите при създаването на пътната карта на проекта и при наблюдението на ефективността на продуктовия екип, защото ако задача Б зависи от задача А, тогава задача Б не може да започне, докато задачата, от която зависи, не бъде изпълнена.

Дизайн

Процесът на визуализиране, дефиниране, създаване и усъвършенстване на продукти с цел решаване на конкретен проблем или задоволяване на нуждите на клиента.

Дизайнери

Дизайнерите създават външния вид, усещането и функциите на даден продукт. Те отговарят за планирането на представянето на продукта и неговите характеристики, като същевременно подобряват потребителското преживяване и намаляват точките на триене в бъдещи варианти. Обикновено в всяка фаза от разработването на продукта участват няколко дизайнери, включително:

Продуктови дизайнери

Дизайнери на потребителско изживяване

Дизайнери на клиентско преживяване

Дизайнери на взаимодействия

Дизайнерско мислене

Това е процес на проектиране, при който на първо място се поставя човекът и който изисква да разберете проблемите и нуждите на аудиторията, за която проектирате. Идеята е, че като проявявате съпричастност към хората, на които е предназначен вашият продукт, можете по-добре да предвидите проблемите и да внедрите иновации в продукта си, защото сте в синхрон с това, което искат вашите клиенти.

Концепция за дизайн

Вашата дизайнерска концепция е кратко описание на планирания дизайн на вашия продукт – мислете за нея като за кратко представяне на вашия продукт, което подчертава стойността на неговия дизайн. Вашата дизайнерска концепция трябва:

Опишете проблема, който вашият продукт ще реши

Определете целевата си аудитория

Опишете как хората ще използват продукта

Разгледайте тези AI инструменти за управление на продукти!

Разработка

Процесът на създаване на нов продукт, внедряване на нова версия или добавяне на функции за подобряване на клиентското преживяване с вашия съществуващ продукт.

Разработчици

Докато дизайнерите създават външния вид, усещането и функциите на даден продукт, разработчиците са отговорни за превръщането на тези планове в реалност.

Цифрова трансформация

Цифрово внедряване

Модернизиране на традиционните бизнес процеси, за да се възползвате от новите цифрови технологии. Това се използва, за да се направи бизнесът по-ефективен, достъпен за повече клиенти и мащабируем. Този процес може да отнеме години и изисква целенасочена стратегия за поддържане и подобряване на клиентското преживяване на бизнеса.

Разрушение

Фундаментално нов продукт

Иновативни технологии, продукти или мислене, които стимулират появата на нова индустрия или пазар, които се конкурират с вече съществуващи.

Дивергентно мислене

Брейнсторминг за нови, уникални и креативни начини за решаване на съществуващ проблем.

E

Екосистема

Група от отделни продукти, които са предназначени да се използват заедно за по-голяма стойност или за решаване на група от свързани проблеми.

Епичен

Епични истории

Епосът е идея или функция, която може да бъде разделена на по-малки потребителски истории, подобно на невероятните години на Хари Потър в Хогуортс, които са разделени на седем фантастични книги.

Universal чрез GIPHY

При разработването на продукти епичният проект „Подобряване на мобилния потребителски интерфейс“ може да се състои от три потребителски истории: „Добавяне на мобилна кошница“, „Оптимизиране на скоростта“ и „Единен шрифт“.

Всяка потребителска история може да бъде разделена на управляеми задачи и, поради размера си, ще бъде изпълнена в няколко спринта.

F-J Функция към задачи, които трябва да бъдат изпълнени

Характеристика

Характеристиките на вашия продукт са свойствата и възможностите, които го правят функционален и го отличават от други подобни продукти на пазара.

Одит на функциите

Аудитът на функциите е преглед на функциите (характеристики и функционалности) на вашия продукт, за да се види колко клиенти ги използват и колко често се използват. Тези аудити често се представят в графики или диаграми, а информацията може да се събира от анкети, интервюта с клиенти, данни за онлайн използване или аналитични инструменти.

Оценка на функциите

Това е друг начин за класифициране на функциите въз основа само на показатели за ефективност и без да се вземат предвид обратната връзка или отзивите на клиентите. Оценките на функциите се определят от успеха на дадена функция в области като продажби, задържане на клиенти, ефективност и време, необходимо за разработване.

FDD: Разработка, ориентирана към функциите

Тази гъвкава рамка структурира процеса на разработване на софтуер изцяло около завършването на функциите. Тя разделя разработването на продукти на по-малки части (функции), които имат за цел да задоволят различни нужди, фокусирани върху клиента.

G

Диаграма на Гант

График на проекта

Хоризонтална диаграма, която визуализира последователността на задачите в рамките на времевата рамка на проекта и може да покаже кои задачи са взаимозависими. Всяка задача има начална и крайна дата, за да може екипът ви да не пропуска крайните срокове.

Научете повече в нашето ръководство за диаграмите на Гант!

Цел

Цел на спринта, цел на итерацията

В продуктовия мениджмънт целите могат да бъдат много по-конкретни от просто завършване на продукта в срок или доставка на качествен продукт, който хората ще използват. Всеки спринт обикновено е обвързан с конкретна цел или желания резултат, който Scrum екипът иска да постигне от тези задачи.

Често тези цели са свързани с разработването на работещ модел на софтуера, който може да бъде представен на заинтересованите страни.

Инструментите за гъвкаво управление на проекти като ClickUp имат вградени функции, които могат да ви помогнат да проследявате целите си в реално време!

GOOB: Излез от сградата

Накратко, тази абревиатура означава да се срещнете с клиентите си там, където се намират. Продуктовите екипи често тестват и използват продуктите си в контролирана среда, но клиентите им не го правят. Излизайки от сградата, ще опознаете клиентите си в средата, в която те ще използват вашия продукт.

Това е вашият стратегически и тактически план за това как компанията възнамерява да управлява успешното пускане на продукта на пазара. Този план включва ценообразуване, стратегии за продажби, карта на пътя на клиента, маркетинг, бюджет, поддръжка на клиенти и др.

H

Хардуерен продукт

Хардуерът се отнася до материални инструменти и механично оборудване, използвани при разработването или използването на вашия продукт. Това може да включва физическите части на компютър и елементи, необходими за неговото използване, включително клавиатура, монитор или мишка.

I

Управление на идеи

Това е процесът на събиране, сортиране и анализиране на идеи, предназначени да подобрят вашия продукт. Идеите могат да произхождат от обратна връзка от клиенти, партньори или вътрешно и да имат различна приоритетност.

Идея

Процесът на създаване на нови идеи и тяхното конкретизиране чрез сесии за мозъчна атака, списъци или мисловни карти.

Инкрементален продукт

Постепенна иновация

Това е модел на развитие, при който всяка итерация се основава на предишната версия, без да я замества. Въпреки че всяка нова версия е подобрена версия на предишната, предишният продукт все още е функционален.

Интуитивен

Интуитивен дизайн

Интуитивният продукт лесно се вписва в съществуващата ментална рамка и работни навици на клиента. Използването му е естествено и бързо се усвоява.

Интеграция

Когато едно приложение може да се интегрира с друго, това означава, че двата софтуера могат да се синхронизират с данните и работния процес на другия.

J

JTBD: задачи, които трябва да бъдат изпълнени

Това се отнася до работата или задачата, която клиентът се опитва да изпълни, за да разбере по-добре проблемите, с които се сблъсква, и мотивацията си да търси решение.

K-O Кайзен до оценка на възможностите

Кайзен

Кайзен е концепция за постоянно търсене на области за подобрение въз основа на собствения опит на членовете на екипа при използването на продукта.

Канбан

Вместо да работят по фиксирани и планирани итерации, както в Scrum, екипите в Kanban работят по приоритетни задачи, когато те се появят. Това е силно визуална Agile рамка с цел да се постигне постоянен поток от работа без никакви затруднения.

Екипите поставят ограничение на броя задачи, по които може да се работи едновременно (известно като WIP лимит), за да не се налага екипът да изпълнява много задачи едновременно и да се забавя производителността.

Научете как ClickUp може да ви помогне да настроите управлението на проекти Kanban.

Канбан табло

Табло за задачи, бяла дъска, коркова дъска

Канбан таблото е физическо или визуално табло от корк, разделено на 3-4 колони, за да визуализира цялата работа по проекта. Всяка колона в канбан таблото представлява статуса на задачата, вариращ от „Завърши“, „В процес“ и „Извършено“.

В Kanban всяка задача се визуализира като лепкава бележка или карта. Всеки път, когато член на екипа завърши задача, картата се премества в съответната колона.

Можете да видите още 20 примера тук.

Модел на Кано

Приоритизиране на функциите на продукта според вероятността да задоволят вашите клиенти. Като сравни вероятността за удовлетворение с разходите за разработването им, вашият продуктов екип може да определи дали е стратегически целесъобразно да ги добави към пътната карта.

КПИ: ключови показатели за ефективност

Ключовите показатели за ефективност (KPI) са най-влиятелните количествени показатели, използвани за определяне на успеха на вашия продукт. Финансовият успех, приходите, показателите за клиентите и броят на новите потребители са често срещани KPI, но най-важните показатели, които вашата компания трябва да вземе под внимание, зависят от типа на продукта, който предлагате, и от уникалната цел, която той служи.

L

Оптимизирано разработване на продукти

Lean Software Development

Принципи и практики, които оптимизират процеса на разработване. Той е вдъхновен от подхода на „икономично производство“, въведен от Toyota през 50-те години.

Научете повече за Lean управление на проекти и Lean принципи в нашите специализирани статии.

Стойност за целия жизнен цикъл

Стойност на клиента за целия му жизнен цикъл, CLV, CLTV

Това е приблизителният общ приход, който един клиент генерира за дадена компания през целия период на взаимоотношенията им. По този начин компаниите определят рентабилността от привличането и поддържането на клиенти във времето.

Живот

Всяка фаза от съществуването на един продукт – от първоначалната идея, през разработването, итерациите, растежа и евентуалния спад.

М

MRD: Документ за пазарните изисквания

Писмен документ, изготвен от продуктовия мениджър, който стратегически определя търсенето и изискванията към даден продукт. MRD включва визията за продукта, целевия пазар, потребителските профили, решенията и възможните приходи от вашия продукт.

MVP: Минимално жизнеспособен продукт

Това е продукт в ранна фаза на развитие, който разполага с точно толкова функции, колкото са необходими за реализиране на идеята за продукта. Дори и с минимален брой функции, колкото по-скоро успеете да привлечете клиенти към продукта си, толкова по-скоро ще получите обратна връзка и ще можете да подобрите бъдещите версии.

Макет

Макетът е реалистична рисунка или физически модел на вашия продукт, но без функционалност. Той е визуално представяне или изображение на това, което екипът си представя за продукта.

MRR: Месечен повтарящ се приход

Изчисляване на приходите, генерирани всеки месец, или всички текущи приходи, разделени на месечна база.

N

Определяне на нуждите

Идентифицирайте областите, в които вашите клиенти се нуждаят от решение. Това изисква да опознаете и да се вживеете в положението на вашите клиенти, за да разберете с какви проблеми се сблъскват и как вашият продукт може да запълни тази празнина.

NPS: Нетен промоционален индекс

Това е методът за използване на проста анкета, за да се определи удовлетвореността на клиентите от вашия продукт. Повтарящото се питане на клиентите да оценят вашия продукт по скала от 0 до 10 на различни етапи от пътуването на клиента може да ви помогне да получите по-обща или по-подробна оценка.

О

OKR: Цели и ключови резултати

Подобно на KPI, целите и ключовите резултати се използват за измерване на резултатите на вашия продукт, но OKR разчитат на поставянето на ясни цели или задачи, които да се проследяват и оценяват в рамките на определен период от време.

Оценка на възможността

Тази стратегия се използва за идентифициране на функции, които клиентите считат за необходими, но с които се затрудняват да използват ефективно. Чрез непрекъснато търсене на възможности за подобрение на вашия продукт можете да увеличите лоялността на клиентите си и да привлечете нови!

P-T Преминаване към тема

Pivot

Да промените бизнес стратегията или посоката на вашия бизнес поради констатации на пазара на вашия продукт, недостатъци в първоначалната ви стратегия или конкурентен натиск.

NBC чрез GIPHY

Приоритизиране

Класифициране на елементите или инициативите във вашия списък с задачи по важност, за да решите кои от тях да бъдат разработени следващи.

Продукт

Ето защо сме тук! Вашият продукт е артикул или услуга, която решава проблем на клиента или задоволява негова нужда. Продуктът може да бъде артикул, който може да се изтегли или физически артикул, безплатен или платен – или комбинация от двете!

Откриване на продукти

Откриването на продукти произтича от дълбоко разбиране на клиентите, за да се създадат продукти, които решават ключови проблеми, с които те се сблъскват редовно. Цялостното разбиране на нуждите на вашите клиенти може да ви помогне да определите приоритетите при разработването на продукти и да се уверите, че има пазар за тях.

Анализ на продукти

Обективни количествени данни, събрани от вградени инструменти, за да разберете как клиентите използват вашите продукти. Тези анализи могат да включват времето, което потребителите прекарват в извършване на определени действия, карта на пътя на потребителя с вашия продукт или кои функции се използват най-често.

Растеж, воден от продукта

Това е използването на даден продукт като основен стимул за привличане на клиенти. Дадена компания може да предложи ограничено безплатно ползване на своите продукти с възможност за добавяне на допълнителни функции срещу допълнителна такса или да предложи безплатен пробен период, през който новите клиенти могат да използват продукта в пълна степен за определен период от време, преди да имат възможност да платят за достъп отново.

Продуктов мениджър

Продукт мениджърът подпомага Agile екипа в процеса на разработване от начало до край. Основните му отговорности включват:

справяне с проблеми в процеса на разработване

гарантиране, че екипът спазва сроковете на проекта

Сътрудничество с други отдели на компанията, като продажби, маркетинг и обслужване на клиенти.

Научете как продуктовите мениджъри използват ClickUp.

Продуктови операции

Вашите продуктови операции са на място, за да помогнат на мултифункционалните екипи да работят ефективно. Те могат да помагат при интервюта с клиенти за проучвания, да наблюдават проверки за осигуряване на качеството, да оптимизират процесите на разработка или да работят заедно с екипите за поддръжка.

Собственик на продукта

Собственик

Това са ключовите членове на един Agile или Scrum екип. Те определят визията и функциите на крайния софтуер, но функциите не се избират на случаен принцип!

Те внимателно разбират нуждите и изискванията на клиентите, добавяват тези елементи към списъка с продукти и получават обратна връзка от клиентите, която предават на екипа за разработка.

Този документ разбива целия процес на разработка. Той включва възможностите на продукта, дизайна, описанието и подробностите за доставката му. Този документ ще изведе всичко, което продуктът трябва да има, преди да може да бъде пуснат на пазара или да се счита за завършен.

Опитайте нашите PRD шаблони!

Пътна карта на продукта

Пътната карта на продукта е кратка рамка на целия ви проектен план. Вместо да ви затрупва с подробности, пътната карта ви позволява да видите графика на продукта, важните етапи и целите.

Като подчертава ключовите компоненти на плана ви, пътната карта помага на екипа ви да се придържа към предстоящите задачи.

Спецификация на продукта

Този документ е подобен на PRD, но е по-кратък и по-конкретен. Може да съдържа чертежи или ключова информация относно аудиторията на продукта, но основно служи за да отговори на въпросите защо се създава продуктът или функцията, какви са целите му и как ще се измерва успехът му.

Прототип

Докато макетът е чертеж или физическо представяне на това как ще изглежда продуктът, прототипът е ранен модел, който е достатъчно разработен, за да могат клиентите да тестват неговата функционалност.

Q

Осигуряване на качеството

Това е процесът, чрез който компанията гарантира и подобрява качеството на своите продукти на всички етапи от разработването им. Осигуряването на качеството е проактивен подход, който помага на бизнеса да доставя висококачествени продукти с положително потребителско преживяване.

R

План за пускане на пазара

Планът за пускане на пазара представя всички функции, които ще бъдат включени в следващата версия, заедно с приблизителна дата на пускане на пазара, и обикновено обхваща период от няколко месеца. Представете си го като трейлър на филм за Agile проект.

Ретроспектива

Ретроспективна среща, ретроспектива на спринта

Ретроспективата е среща по метода Scrum, на която екипът анализира представянето си в края на спринта.

Екипът използва Agile метрики, диаграми и отчети, за да види къде се отличава и къде трябва да се подобри.

Вместо ръчно да проследявате Agile показателите, инструментите за Agile управление на проекти като ClickUp предлагат точни графики и диаграми, които помагат на екипа ви да се справи с ретроспективата на спринта.

S

Scrum

Управление на проекти по метода Scrum

Scrum е гъвкава методология, при която екипите работят в кратки периоди от около 2-4 седмици, наречени спринтове, за да доставят продукт, който е готов за обратна връзка от клиентите.

Скрам екипите изготвят планове и провеждат редовни срещи, за да се уверят, че всеки знае какво прави и да следят процеса в рамките на спринта.

Сплит-тест и A/B тест

Тестове за сравнение на ефективността на две варианти една спрямо друга. A/B тестовете често се използват в продуктовия мениджмънт, за да се определи най-ефективният вариант. Например, ако се тестват два варианта на нов потребителски интерфейс, вариантът с най-голямо потребителско участие ще спечели A/B теста.

Научете повече за инструментите за A/B тестване тук .

Спринт

Итерации

Спринтовете са кратки периоди на интензивна работа, които помагат на екипите да останат на път по време на разработването на даден продукт. Обикновено те траят около 2-4 седмици и включват няколко задачи, които ви помагат да достигнете следващата важна контролна точка в графика на проекта. Лесно създавайте и управлявайте свои собствени спринтове в ClickUp!

Stage-Gate

Stage-Gate процес

Това е процесът на разделяне на процеса на разработване на продукта на различни фази или „етапи“, включително определяне на обхвата, бизнес анализ, разработване, тестване и пускане на пазара. Чрез преглед на напредъка на тези етапи можете да определите как продуктът ще премине към следващата фаза.

Заинтересовани страни

Това се отнася за всеки извън екипа, който е свързан с проекта. Това може да бъде инвеститор, мениджър на клиентски сметки, екип по продажбите или клиент.

Научете повече за заинтересованите страни тук.

Стори точки

Стори пойнтът е единица, присвоена на потребителска история, за да изрази колко време и енергия биха били необходими за тази задача. Така че по-високото число би означавало по-трудна задача, която би изисквала повече време. Това е относителна техника за оценяване, което означава, че числата се присвояват на всяка задача чрез сравнение с други подобни задачи.

SWOT анализ

SWOT анализът е метод за планиране, който позволява стратегическо и проактивно обмисляне на възможните силни и слаби страни, възможности и заплахи за вашия продукт. Силните и слабите страни на вашия продукт често са вътрешни фактори, докато възможностите и заплахите са свързани с външни фактори (т.е. пазар, конкуренти, възможни тенденции).

T

Технически продуктов мениджър

Техническият продуктов мениджър работи по-тясно с инженерните екипи, отколкото с търговските или бизнес екипи, и разполага с технически познания, за да подпомага разработването на проекта.

Бонус: Разгледайте нашите 10 най-препоръчителни инструмента за техническо писане.

Тема

Темата на продукта е план на много високо ниво за вашия продукт. Тя обикновено може да се обобщи с целта на вашия продукт или като отговор на въпроса „какъв проблем решава този продукт?“

U-Z Пример за употреба до Zeta Score

Пример за употреба

Това е прост и много вероятен сценарий, който обяснява как клиентът би използвал вашия продукт, за да реши даден проблем. Въпреки че това са хипотетични примери, те са достатъчно често срещани, за да бъдат правдоподобни или разбираеми, и помагат да се докаже необходимостта и стойността на различните части на вашия продукт.

Проучване на потребителите

Процесът на разбиране на нуждите на клиентите чрез наблюдение на начина, по който изпълняват задачи, използват други продукти, и чрез изучаване на техните мисловни процеси.

UX: Потребителско преживяване

Обобщение на взаимодействията на вашите клиенти с даден продукт. Вашият UX ще покаже как се е чувствал човекът, докато е използвал вашия продукт, неговото отношение към използването му, лекотата и предизвикателствата.

Потребителска персона

Вашият потребителски профил е измислен клиент, който представлява идеалния потребител на вашия продукт. Това е изчерпателна снимка на вашата целева аудитория, включваща възраст, професия, етап в кариерата, евентуално географско местоположение и често срещани проблеми, с които се сблъскват.

Разгледайте тези шаблони за потребителски профили!

Потребителски потоци

Това са визуални представяния на пътя, по който потребителят ще премине, докато изпълнява задачи в дадено приложение. Обикновено се изобразява в таблица или диаграма, като картографирането на потребителския поток помага на екипите да създават по-интуитивни интерфейси и да оптимизират процеса, по който клиентите ще изпълнят набор от задачи.

Потребителска история

Цели на потребителите

Това е кратко описание на конкретна характеристика или функция на продукта, която клиентите биха намерили за полезна. Типичните потребителски истории могат да изглеждат по следния начин:

„Като (име/тип на потребител), искам да (направя нещо), за да мога да (постигна цел).

По същество, неформално обяснение на функциите, които някой иска да има в системата.

V

Предложение за стойност

Уникално ценностно предложение

Това е предложението, което изразява целта, предимствата и отличителните характеристики на вашия продукт в сравнение с другите на пазара. То се използва, за да накара клиентите да изберат вашия продукт пред други подобни и комуникира какво прави вашия продукт по-ценен или конкурентен.

Гласът на клиента

Това е общ термин за обратна връзка и качествени или количествени данни, свързани с нуждите на вашите клиенти или с проблема, който вашият продукт се стреми да реши.

W

Водопад

Това е дългосрочен линеен метод на разработка, при който всяка фаза се извършва последователно и всяка фаза трябва да бъде завършена, преди да може да започне следващата фаза. Това е стъпка по стъпка процес, който започва със събирането на необходимите документи и определянето на изискванията, след което преминава към проектиране, кодиране, тестване и т.н., без припокриване.

Wireframe

Донякъде подобен на макет или прототип, wireframe е основно представяне на вашия продукт, с тази разлика, че той комуникира само неговата функция. Често това е много проста уеб страница, чиято цел е само да подреди функциите и да покаже как потребителите ще използват вашия продукт.

Y

YOY: Годишен ръст

Процесът на сравняване на данните за една година с данните за същия период от предходната година.

Z

Zeta Score

Модел Zeta, формула Z-Score Формулата за оценяване, която компанията използва, за да определи вероятността от фалит.

Бонус: Въпроси за интервю с продуктов мениджър

Сега знам основните термини в управлението на продукти 🎶

Добре, не беше точно от А до Я, но включваше всички букви с изключение на Х! Доста близо, ако можем да си позволим да го кажем. 💅🏼

Може би вече сте запомнили този речник от корица до корица, а може би има няколко нови термина, които да обмислите! Каквото и да е, помислете за този списък като трамплин за управлението на продукти, а не като финална линия. Можете да видите къде се намирате и как да развиете управлението на продуктите си, а кой не обича да расте с 1% всеки ден? 😉

Ако се интересувате от кариера в продуктовия мениджмънт, разгледайте нашия наръчник за сертификати в продуктовия мениджмънт!

Освен това, ClickUp може да ви помогне да превърнете тези идеи в действия, за да подобрите настоящата си стратегия за управление на продукти. Спестете време, бъдете по-ефективни в процесите си и общувайте с екипа си – всичко това на една платформа! Ще се видим там, приятели. 🥳