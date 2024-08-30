Как да изчислите точките на историята в Agile

Кажете точки и умът ви ще започне да мисли в посока на състезание или игра. Но Agile точките за история имат различна история. 😊

В Agile методологията потребителските истории са надежден инструмент за описание на това, което потребителят иска да постигне чрез използването на продукта. Идеята е да се насърчат екипите да помислят как и защо ще се използва дадена функция. Например, за задачата за добавяне на бутон за вход в началната страница, потребителската история би била: Като чест посетител, искам да влизам лесно от началната страница, за да имам бърз достъп до профила си.

Но как да управлявате и планирате работата, свързана с реализацията на тези истории? Ами, Agile начинът да го направите е като им присвоите точки за история.

В този наръчник ще разгледаме подробно използването на точките на историята в Agile управлението на проекти, като ще обхванем:

Стъпки за оценяване на точките на историята

Често срещани капани, които трябва да избягвате по време на процеса

Софтуер, който прави всяка Agile оценка лесна

⏰ 60-секундно резюме Точките в Agile измерват усилията, риска и сложността, необходими за завършване на потребителска история.

Те помагат на екипите да приоритизират и планират работата си по време на спринтовете, като предлагат относителна оценка на размера на задачите.

Оценяването на точките на историята включва разбиране на усилията, избор на базова история и избор на скала за точки (например Фибоначи).

Методите, базирани на консенсус, като Planning Poker, помагат на екипите да се споразумеят за стойностите на точките за историите.

Предимствата му включват подобрено планиране, приоритизиране и непрекъснато усъвършенстване на процесите.

Инструменти като ClickUp оптимизират оценяването на точките на историята и подобряват сътрудничеството и проследяването в екипа.

Какво представляват точките за история в Agile?

Точките на историята са единица за измерване, която оценява общия усилия, необходими за завършване на историята на потребителя в продуктовия беклог или всеки предварително планиран работен процес.

Това не е задължителна метрика за производителност, която да обвързва служителите или да принуждава мениджърите да контролират разработката, а по-скоро опционална точкова система за измерване на относителния обем на работата или риска, свързан с завършването на потребителска история.

Точките обикновено се изчисляват точно преди срещата за планиране на спринта. Оценяването на точките на историите на този етап помага на целия екип да вземе информирани решения за това кои истории да бъдат приоритетни в следващия спринт беклог. В повечето случаи екипите провеждат среща за оценяване на точките или просто присвояват стойности на историите асинхронно въз основа на параметри като приоритет и капацитет на натоварване.

3 ключови критерия за оценяване на точките на историята в Agile

Когато става въпрос за определяне на броя точки, които да се присвоят на потребителска история, има три фактора, които помагат на agile екипите да оценят точно работата: усилие, риск и сложност.

1. Усилие: необходим обем и интензивност на работата

Усилието се отнася до количеството работа, необходимо за завършване на различни потребителски истории. Процесът на относителна оценка включва отговори на въпроси като:

Колко задачи са включени?

Какви подготвителни и последващи дейности трябва да очаквате?

Колко усилия ще изисква всяка задача и подготвителна дейност?

Колкото по-голямо е усилието, необходимо за тези етапи, толкова повече точки вероятно ще има историята. Тук можете да направите сравнение въз основа на броя часове, необходими за предложените задачи, например:

По-малко от 3 часа за проектиране на игрален герой с коледна тематика: 0,5 точки за история Един ден работа за проектиране на нова функция на приложението: 2 точки за история

Честа грешка при изчисляването на точките на историята е да ги третирате само като пряка мярка за времето. Макар че оценките за времето ви дават абсолютна представа за това колко време ще отнеме изпълнението на дадена задача, те не предлагат подходяща относителна мярка за това колко трудна е задачата в сравнение с други задачи.

2. Риск: Несигурност и потенциални препятствия

Този критерий включва отчитане на рисковете, свързани с процеса, зависимостите от вътрешни задачи или външни фактори, както и неизвестните в процеса на разработка. Всяка стойност на точките за историята се добавя към оценката на риска.

Така че историите с висок риск ще изискват повече точки, тъй като се нуждаят от допълнителен буферен период, за да се подготвят за непредвидени предизвикателства. Agile екипите могат да използват точките, за да отхвърлят определени истории или да управляват и намаляват рисковете по-ефективно.

3. Сложност: Техническа трудност и сложност

Сложността не се изразява само в това колко трудна е задачата, но и в това колко сложно и обвързано трябва да бъде решението. Това включва използването на нови или непознати технологии, необходимостта да се разчита на иновативни или неизпитани решения и нивото на интелектуално предизвикателство.

По-сложните истории обикновено изискват повече мислене, планиране и решаване на проблеми, което се отразява в по-високи точки на историята. 💡

Съвет от професионалист: Използвайте шаблона ClickUp Backlogs and Sprints, за да помогнете на Agile и Scrum екипите да допринесат за точките на историята на обща платформа. Той включва предварително създадени списъци Sprint, допълнени с персонализирани полета, за да включва информация за различните критерии за сравнение на точките на историята.

Изтеглете този шаблон Насладете се на цялостен поглед върху елементите от списъка с неизпълнени задачи и съответните им точки за история с този добре обмислен шаблон.

Предимства на използването на точки за история в Agile

Процесът на оценяване на точките за историята включва дискусия и консенсус между членовете на agile или scrum екипа, като насърчава сътрудничеството и общото разбиране на задачите. Ето и някои други забележителни предимства:

Как да изчислите точките на историята в Agile: 6 лесни стъпки

Оценката на точките за история е ефективна, ако подобрява цялостното разбиране на работата и позволява по-добро планиране и приоритизиране. Процесът на изчисляване на точките и превръщането им в часове обаче не е точно лесен.

За да улесним задачата, комбинирахме стандартните най-добри практики от Agile методологиите с практически съвети, за да ви предложим шест стъпки за ефективно изчисляване на Agile точките на историята. ✨

Стъпка 1: Разберете цялостния обем работа, свързан с всяка потребителска история

Важна първа стъпка е да се уверите, че екипът разбира потребителските истории или функции, които трябва да бъдат реализирани. Това включва обсъждане на целите за завършване, изискванията за подготовка и всички потенциални предизвикателства, свързани с историята.

За да успеете в тази стъпка, трябва да структурирате комуникацията в екипа около историите по продуктивен начин с помощта на качествен софтуер. Ние имаме перфектното решение: ClickUp, платформа за продуктивност и сътрудничество „всичко в едно“.

Планирайте редовни усъвършенствания на забавените задачи или срещи за подготвяне на истории с помощта на календара на ClickUp и използвайте тези сесии за съвместно преразглеждане и обсъждане на историите. Можете да създавате и съвместно да редактирате подробностите на всяка история с помощта на ClickUp Docs. Членовете на екипа могат да допринасят едновременно, което прави оценяването динамичен и интерактивен процес.

Лесно форматирайте и сътрудничете с екипа си в Docs, без да се припокривате в ClickUp.

Изгледът на чата в ClickUp позволява безпроблемни дискусии както преди, така и след спринтовете. За асинхронни екипи функции като „Коментари“ и „Споменавания“ могат да се използват за задаване на въпроси и търсене на разяснения.

Добавете членове на екипа към дискусиите и сътрудничеството с ClickUp Chat в едно пространство и избегнете преминаването между различни софтуери.

Съвет: Вече можете да използвате AI-базирания генератор на потребителски истории в ClickUp 3. 0, за да създавате ясни и последователни потребителски истории с прости инструкции и да ускорите процеса на оценяване на точките.

Стъпка 2: Изберете базова история

Изберете проста, добре разбрана потребителска история като базова линия или отправна точка. Обикновено проектният мениджър или старши член на екипа присвоява стойности, често една точка на историята, която служи като сравнителна скала за други истории.

За повечето agile екипи използването на една референтна история опростява процеса. Някои екипи обаче предпочитат да използват няколко базови истории за по-точна относителна оценка, особено когато проектът обхваща различни видове задачи. Всяка базова история може да представлява различна категория задачи или ниво на сложност, като предоставя по-нюансирана рамка за оценка.

ClickUp предлага много инструменти за настройка и сравняване на базови истории. Използвайте персонализирани полета, за да зададете и покажете параметрите за измерване за всяка базова история. Можете дори да превърнете историите в задачи и да ги сравните в изгледа на таблото на ClickUp. Идеята е да прегледате тези относителни стойности или изисквания с един поглед по отношение на сложност, усилия и риск.

Наблюдавайте задачите и проектите с един поглед и без усилие премествайте задачите, сортирайте и филтрирайте с напълно персонализирана изглед на Kanban Board.

Стъпка 3: Определете метода за подреждане, преди да присвоите действителната числова стойност

След като имате базовите си истории, обсъдете колко точки за история да използвате за различните нива на усилие. Можете да приложите следните последователности:

Линейна скала : 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Скала на Фибоначи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…

Много екипи използват поредицата на Фибоначи за присвояване на точки на историите, където всяка точка представлява сумата от двете числа пред нея. В сравнение с линейната точкова система, тази поредица отразява по-добре присъщата несигурност в по-големите истории – колкото по-голяма е историята, толкова по-голяма е несигурността, откъдето идва и по-големият скок в точките. Числата от 1 до 8 се използват предимно за прецизни задачи, докато 13, 21, 34, 55 и по-големите могат да се използват за задачи с по-широк обхват.

Съвет: Използвайте изгледа „Таблица“ в ClickUp, за да отбележите точките за всеки потребителски сюжет в канва, подобна на електронна таблица. Можете да приложите цветово кодиране, за да направите сравнението бързо и интересно.

Създайте сравнима визия на точките на историята, заедно с възложителите и нивата на сложност, обозначени с цветове.

Не забравяйте да го правите просто! Прекаленото обмисляне на точките на историята или прекалено подробният процес на оценяване на този етап могат да ви забавят. Опитайте се да го опростите и да не го усложнявате прекалено.

Стъпка 4: Регистрирайте консенсуса на екипа

Използвайте техника за оценяване, базирана на консенсус, като Planning Poker. При този метод старши член на екипа използва тесте карти с числа, представляващи точките на историята, и всеки младши член на екипа избира карта, която представлява неговата оценка за историята.

Всички членове на екипа разкриват едновременно избраните от тях карти. Ако има значителна разлика в оценките, участниците обсъждат мотивите си, след което преразглеждат оценките си и избират нови карти. Този процес се повтаря, докато екипът достигне консенсус или близко приближение.

ClickUp Whiteboards предлага отлична платформа за извършване на оценки на точките на историята в реално време, особено за отдалечени екипи. Използвайте безкрайното платно, за да създадете матрица за оценка на точките на историята, а членовете на екипа могат да разкрият своите виртуални „карти“, като добавят лепящи се бележки с оценените от тях точки. Те могат да добавят коментари, да задават въпроси или да предоставят допълнителни подробности, за да обосноват своите оценки.

Обсъждайте точките на историята с екипа си в реално време на лесните за използване бели дъски на ClickUp.

Стъпка 5: Запишете оценките на точките на историята

След като се постигне консенсус, запишете точките за всяка потребителска история. В ClickUp можете да използвате Sprint Points, за да присвоите точки на историите и да планирате какво може да постигне екипът по време на спринт. Добавете ги към всяка задача или дори ги разпределете между няколко изпълнители!

Можете също да използвате Sprint карти, за да създадете персонализирани табла, които предоставят обща представа за напредъка на спринта, представянето на екипа и разпределението на натоварването въз основа на проследяването на точките на историята. Нашите фаворити включват:

Картите за скорост показват броя на точките за истории, завършени в минали спринтове. Скоростта на екипа предлага историческа перспектива, която помага на проектния мениджър да прогнозира бъдещите капацитети на спринтовете.

Картите Burndown показват оставащата работа спрямо оставащото време в спринта. Те помагат на екипите да проследяват дали са в график за изпълнение на ангажиментите си в спринта въз основа на точките за история, присвоени на задачите.

Burn up картите проследяват общата извършена работа спрямо общата работа, предвидена за спринта, изразена в точки на историята. Това може да бъде полезно за визуализиране на напредъка и промените в обхвата.

Проследявайте напредъка и визуализирайте етапите с Burnup Cards в ClickUp Dashboards.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавено изпълнение. Независимо дали изпращате бележки за проследяване или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Решението за управление на задачите на ClickUp осигурява безпроблемно преобразуване на разговорите в задачи, така че вашият екип да може да действа бързо и да остане съгласуван.

Стъпка 6: Усъвършенствайте оценката на точките на историята с опит

След като екипът завърши повече спринтове и придобие по-добро разбиране за работния си капацитет и сложността на различните видове истории, той ще бъде в по-добра позиция да обсъди какво е било надценено или подценено и защо, като се поучи от несъответствията. Проектните мениджъри трябва да са отворени към преразглеждане и коригиране на точките на историята, когато придобият по-голяма представа или ако се променят цялостните изисквания на проекта.

Преглеждането на минали оценки и отбелязването на несъответствия обаче може да отнеме много време. За щастие, можете да настроите ClickUp Automations да маркира автоматично всички задачи, които са се различавали значително в оценките, за по-нататъшно преразглеждане.

Освен това, ClickUp Goals позволява на екипите да поставят конкретни цели, да проследяват напредъка и да останат в синхрон с усилията за подобрение. Например, можете да си поставите за цел да подобрите корелацията между очакваните и действителните усилия, необходими за определен процент.

Проследявайте целите си до най-важните KPI и автоматично получавайте подробна информация за напредъка си.

Вградените функции за отчитане на ClickUp също могат да помогнат на екипите да преценят дали подобряват процесите си на оценяване с течение на времето.

Опитайте ClickUp Brain Ускорете Agile работните си процеси с ClickUp Brain, вградения AI асистент на ClickUp.

3 предизвикателства, които трябва да преодолеете за по-точно оценяване на точките на историята в Agile

Преходът от традиционното управление на продуктовия беклог към оценяване на точките на историята в Agile е предизвикателство. Добавете към това и други фактори, свързани с човешката психология и организационната култура, и ще се сблъскате с истински проблем. Ето три често срещани предизвикателства и какво да направите по тях:

1. Предпочитание за оценки на базата на време

Екипите, които преминават от традиционните оценки на базата на време към оценка на точките на историята, често се сблъскват с трудности. Има тенденция да се мисли за стойността на точките на историята в термини на време – например, да се равнява една точка на историята на броя часове или дни, необходими за нейното изпълнение – което противоречи на целта на тази по-абстрактна единица.

Решение

Оценките, базирани на време, са дълбоко вкоренени в много организационни култури и практики. Промяната на това изисква не само изучаване на нова техника, но и фундаментална промяна в начина, по който се възприемат работата и производителността.

В началото комбинирайте оценките за време с точките за история, за да помогнете на екипа си да се адаптира, а след това постепенно премахвайте оценките за време, когато екипът се почувства по-уверен с точките за история.

2. Анкериране и потвърждаващо предубеждение

Психологическите предубеждения също могат да повлияят на процеса на оценяване:

Закотвяне се случва, когато хората разчитат прекалено много на първоначална информация, символичната котва, когато вземат решения — например, първата изразена оценка може да повлияе неправомерно на останалата част от екипа, което да доведе до изкривени резултати ⚓

Потвърждаващото предубеждение може да доведе членовете на екипа да се съгласят с оценки, които потвърждават техните предварителни представи, които не са непременно верни.

Решение

Осъзнаването е първата стъпка към намаляване на психологическите предубеждения и тяхното влияние. Помолете членовете на екипа да запишат своите оценки независимо, преди да ги споделят, или строго наложете разкриването на картите едновременно с останалите в Planning Poker, за да намалите влиянието на разкритите мнения.

3. Натиск за приспособяване

В екипна среда може да има имплицитен натиск да се съобразявате с мнението на мнозинството или с възгледите на по-доминиращите или по-старшите членове на екипа. Това може да потисне индивидуалните мнения, което да доведе до по-неточни или неискрени оценки, особено в среди, където не се насърчава несъгласието и се дава прекалено голямо предимство на хармонията и консенсуса.

Решение

Създайте среда, в която членовете на екипа се чувстват комфортно да обсъждат своите аргументи, без да се страхуват от осъждане или конфликти. Активно търсете и обмисляйте различни гледни точки, особено от членове на екипа, които може да имат различна перспектива или опит. Ключово значение има съвместната оценка, в която участват всички членове на екипа.

Навигация в точките на историята и Agile проектите

Ако преминавате към оценяване на точките на историята, направете го правилно с ClickUp. 🌸

Платформата предлага цял набор от функционалности за управление на Agile проекти и спринтове. Например, задачите, подзадачите и списъците за проверка осигуряват йерархична структура за организиране на работата, която е от съществено значение за всички техники за оценяване на точките на историята. Ето как:

Задачите в ClickUp представляват индивидуални единици работа, които могат да се приравнят на истории или функции в методологиите за управление на проекти в Agile. Подзадачите позволяват разбиването на сложни задачи на по-подробни компоненти, което улеснява по-прецизното управление и оценяване на работата. Контролните списъци в рамките на задачите или подзадачите предлагат начин да изброите критериите за приемане на точките на историята. Можете също да добавите в рамките на задачите или подзадачите предлагат начин да изброите критериите за приемане на точките на историята. Можете също да добавите елементи за действие , които предоставят ясни стъпки за завършване и гарантират, че нито един аспект от задачата не е пропуснат ✅

Добавете точки за спринт в задачата в ClickUp, за да продължите работата по проектите.

ClickUp предлага десетки Agile шаблони, които са предварително конфигурирани, за да съответстват на обичайните работни процеси в рамките на методологията. Тези шаблони включват фиксирани структури, които съответстват на Agile практики като планиране на спринтове, усъвършенстване на забавените задачи и ежедневни stand-up срещи.

Шаблоните могат да ускорят процеса на настройка за нови Agile проекти, като гарантират, че се следват най-добрите практики и че екипът може бързо да започне да работи с позната структура. Например, безплатният шаблон ClickUp Agile Story Template ви помага да създавате и управлявате без усилие потребителски истории в Agile рамка, като намалява натоварването на ръководителите на екипи.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за Agile история е създаден, за да помогне на вашия екип Да съгласува индивидуалните цели с по-големите цели за максимална ефективност

От историята до славата: изчислете точките на историята в Agile с ClickUp

Създаването и прилагането на точки за истории в Agile е безпроблемно с ClickUp. Платформата помага за организирането на Agile методологии, като предоставя интуитивна рамка за управление на истории и точки за истории, подпомага ефективното планиране на спринтове и подобрява сътрудничеството в екипа.

Извършете следващия си спринт по метода на ClickUp и вижте разликата сами. 🥰

Регистрирайте се в ClickUp сега и го изпробвайте безплатно!