10 безплатни шаблона за едностранични документи за писане на презентации на компании

Чувствали ли сте се някога, че се състезавате с времето, за да създадете първокласна едностранична презентация за вашата оферта или предложение?

Като маркетинг мениджър, аз ви разбирам! Но е време да оставите тези притеснения настрана! Шаблоните за едностранични документи могат да направят писането на презентации бързо, безпроблемно и страхотно. ✨

Знам, че писането на презентация за компанията може да изглежда трудна задача. Затова съм ви спестил усилията и съм съставил списък с 10 безплатни примера за едностранични презентации, които ще ви помогнат да привлечете потенциални клиенти или инвеститори.

Какво е шаблон за едностраничен документ?

Шаблонът One Pager е предварително форматиран, персонализируем едностраничен документ, който можете да използвате като ръководство за създаване на професионално резюме на вашия бизнес, продукт или услуга.

Има дори шаблони за едностранични уебсайтове, които ще ви помогнат да създадете начална страница или уебстраница. Укрепването на вашето онлайн присъствие ще ви помогне да се класирате на първо място в търсачки като Google!

Типът и форматът на едностраничните документи варират в зависимост от това как ще бъдат използвани и кой ще ги чете.

Когато трябва да създадете силно представяне на компанията или да използвате шаблон за бизнес предложение, едностраничните документи ви предоставят план, който ви помага да подредите правилната информация в привлекателен формат.

Можете да използвате One Pager, за да създадете различни презентации, включително:

Годишни обобщения

Кратко описание на продукта

Предложения за проекти

Предложения за услуги

Предложения за програми

Предложения за търговско партньорство

Изпълнителни резюмета

Бизнес планове

Прегледайте няколко шаблона за едностранични документи, като тези по-долу, преди да изберете този, който е подходящ за вашата ситуация.

Какво прави един шаблон за едностранични документи добър?

Добрите едностранични документи ви помагат да представите ключовите точки в структуриран и лесен за преглед формат. Те представят подробна информация за вашата компания, програма, проект или услуга, без да претоварват читателя.

Ето пет неща, на които да обърнете внимание при избора на One Pager:

Простота : Създава презентация, която е ясна и лесна за четене.

Структура : Подрежда информацията, така че читателят да може бързо да намери това, от което се нуждае.

Стил : Показва ключовите точки в професионален, атрактивен и лесен за преглед формат.

Мащабируемост : Подходящ за проекти от всякакъв мащаб

Споделяемост: Експортира се във формати, до които вашият екип и целевата аудитория имат лесен достъп.

Добрите шаблони за едностранични документи ви предоставят и места за стандартна информация за компанията и лични данни като телефонни номера, адреси, имейли, профили в социални медии и призив за действие.

Най-добрите едностранични документи ви помагат да разработите презентация на компанията или бизнес предложение, което е ясно, организирано и лесно достъпно за вашата целева аудитория.

Тези едностранични документи ще ви помогнат да популяризирате ключовите моменти от всяка продажбена презентация или предложение, което искате да представите.

10 безплатни шаблона за едностранични документи

Ето 10 шаблона за едностранични документи. Можете да персонализирате всеки шаблон, за да създадете презентации, основни идеи, предложения и резюмета за почти всеки тип проект.

Можете също да модифицирате различните шаблони, за да подчертаете ключовата идея в едностраничните си документи, която е най-важна за вас. А най-хубавото е, че можете да получите тези шаблони безплатно.

1. Шаблон за управление на проекти ClickUp One Pager

Изтеглете този шаблон Шаблон за управление на проекти ClickUp One Pager

Подчертайте основните точки на всеки проект светкавично бързо с шаблона Project Management One Pager Template от ClickUp. ⚡

Този едностраничен шаблон включва всички важни аспекти и раздели, от които се нуждаете, за да разработите успешна презентация, включително целите на проекта, график, ключови резултати, основни задачи и етапи.

Персонализираните изгледи и категории за състоянието в бизнес One Pager ви помагат да сте в крак с информацията, която е най-важна за вас:

Изглед на етапа на планиране: Помага ви да генерирате идеи и да зададете задачи

Календарно представяне: Помага ви да планирате кога трябва да бъдат изпълнени задачите

Изглед на плана на проекта: Позволява ви да преглеждате и коригирате задачите

Статуси: Статусите „В процес“, „Завършено“ или „Завършено“ показват точно къде се намират задачите в процеса.

One Pager за управление на проекти е лесен за използване, може да се персонализира и може да се споделя с всеки, който има нужда да знае за проекта.

2. Годишен шаблон за One-Pager на ClickUp

Изтеглете този шаблон Годишен шаблон за One Pager на ClickUp

Шаблонът Annual One Pager Template от ClickUp е едностраничен документ, който ви помага да обобщите годишните цели на вашата компания в един лесен за проследяване формат, който изглежда страхотно на мобилни устройства.

Те ви помагат да очертаете годишните си приоритети и да съгласувате индивидуалните задачи с по-големите цели. Край на объркването и разпръснатата информация! Този безплатен бизнес One Pager ви дава кристално ясна представа за стратегията, основните ценности, мисията и други аспекти на вашата компания.

Той дори има отделни раздели за глобални и отдельни приоритети, така че всеки да може да допринесе за създаването на цялостната картина.

Освен това, те насърчават прозрачността и отчетността, като включват цели и ключови резултати (OKR) за всеки приоритет.

Кажете сбогом на прекалено подробните доклади и кажете здравей на краткия и мотивиращ обзор благодарение на безплатни шаблони като този. 👋

Бизнес One Pager помага на вашия екип да разбере „защо“ зад вашите цели, като насърчава чувството за цел и съгласуваност.

Тъй като вече преглеждате годишните продажби, това може да е подходящ момент да обновите стратегиите си за управление на марката или бизнес плана си, за да увеличите продажбите и печалбите си през следващата година.

3. Шаблон за кратко описание на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за продуктово резюме на ClickUp

Шаблонът за продуктово резюме на ClickUp ви помага да организирате и оптимизирате процеса на разработване на продукта, за да можете да осъществите по-успешно пускане на пазара.

Те могат да ви помогнат и да ускорите разработването на продуктите си!

Ако ще представяте продукти на потенциални клиенти, това може да е подходящ момент да изберете солиден CRM маркетинг софтуер, който позволява на вас и членовете на вашия екип да събирате и записвате информация за клиентите, докато бизнесът ви се разраства.

Безплатният One Pager за компании съхранява спецификациите на вашите продукти, обратната връзка и свързаните задачи на едно място. Можете да използвате незабавни персонализации на форматирането, като вграждане на връзки и етикети на документи, за да улесните вашите маркетингови и търговски екипи да разберат продукта въз основа на тази единствена страница.

А с коментарите и зададените коментари, вашият екип може да третира тази единствена страница като централа, докато работи по процеса на разработване на продукта. Повишете производителността, подобрете сътрудничеството и ускорете процеса на разработване на продукта с документа за продукта на ClickUp.

Започнете още днес и се убедете в силата на организираната работа в екип!

Имате нужда да подобрите целия процес на отчитане на продуктите си? Опитайте да използвате бизнес One Pager заедно с шаблоните за отчети за продажбите, за да постигнете цялостен подход, който да помогне на членовете на екипа ви да организират ключовите детайли за вашите продукти.

4. Шаблон за кратко описание на маркетингов проект на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за кратко описание на маркетингов проект на ClickUp

Шаблонът за маркетингов проект на ClickUp функционира като едностраничен документ на компанията, който ви помага да очертаете ключовата информация, за да направите вашия маркетингов проект успешен.

Използва се за комуникиране на целите на проекта, задачите и подробностите за целевата аудитория. Също така проследява задачите и подзадачите.

Създайте едностраничен документ за маркетингови проекти с този универсален шаблон, който помага на всички да се фокусират върху общите цели.

Този шаблон включва полета за отдели, резултати, целева аудитория и всякаква допълнителна документация, така че можете лесно да го модифицирате според нуждите си.

Ако ви харесва този стил на шаблон, разгледайте и другите ни шаблони за кратки описания на проекти, които ще ви помогнат да направите следващия си бизнес One Pager или проектно описание успешен.

5. Шаблон за предложение за услуги на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за предложение за услуги на ClickUp

Повишете качеството и компетентността на вашите услуги с шаблона за предложение за услуги на ClickUp. Този едностраничен шаблон е безплатен и ще ви помогне да спечелите доверието на клиентите си.

Например, едностранични документи като този шаблон ви предоставят определени места, където да включите подробности като контактна информация, история на компанията, описание на проекта, обхват на проекта, резултати, зависимости и плащане.

Безплатният инструмент за шаблони за предложения за услуги ви позволява също да персонализирате форматирането с вградени изображения и промени в шрифта.

Използването на шаблона за предложение за услуги на ClickUp ви помага бързо да изготвите ясно, кратко и убедително предложение, за да можете да сключите повече договори! 🎉

6. Шаблон за предложение за програма ClickUp

Шаблонът за предложение за програма на ClickUp ви помага да представите кратко представяне за почти всеки тип програма

Шаблонът за предложение за програма на ClickUp ви помага да обобщите информацията и изискванията, необходими за представянето на следващата ви програма.

Можете да ги използвате, за да създадете бизнес бюлетин, в който да обясните програмата, целите и бюджета си, и да споделите изображения на рекламни материали като листовки, тениски или реклами.

Използвайте този шаблон, за да напишете добре планирано, добре подкрепено с ресурси и добре изпълнено резюме, което да споделите с потенциални инвеститори или заинтересовани страни. One-pagers никога не са били толкова прости.

7. Шаблон за търговско предложение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за търговско предложение на ClickUp

Искате да предложите партньорство на други компании? Шаблонът за търговско предложение на ClickUp може да ви помогне да постигнете целта си с простия, но ефективен дизайн за всички ваши едностранични документи.

Този безплатен шаблон ви помага да създадете професионален обзор на бизнеса си, който можете да използвате за привличане на партньори. Използвайте го, за да покажете своите предимства! Покажете на другите компании защо вие и вашият екип си заслужавате инвестицията.

One Pager ви предоставя всичко необходимо, за да разработите убедително бизнес предложение, да впечатлите клиентите си и да си осигурите важни партньорства.

8. Шаблон за бяла дъска за проектно предложение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бяла дъска за проектно предложение на ClickUp

Разработвайте предложения с лекота благодарение на шаблона за бяла дъска за проектни предложения на ClickUp.

Този шаблон за бяла дъска е създаден, за да ви помогне при подготовката на ново предложение за проект, което решава проблем или отговаря на организационна нужда.

Подчертайте основните си точки и покажете постиженията на целия екип като бизнес One Pager дигитална бяла дъска.

Този формат на бяла дъска позволява на заинтересованите страни и членовете на екипа да задават въпроси и да отговарят на тях в рамките на документа. Освен това ще харесате дизайна с лепящи се бележки, който прави подробностите за програмата и сътрудничеството забавни!

Компаниите на корпоративно ниво може да искат да обмислят използването на инструменти за корпоративно сътрудничество, които могат да обработват въведените данни и комуникациите на много по-големи екипи.

Такива едностранични документи предоставят на вашия екип необходимото пространство за разработване на първокласни предложения. Те включват и супер готини функции, които ви позволяват да проследявате планирането на спринтове, да обсъждате концепции и да си сътрудничите и работите заедно с целия екип.

Пригответе се да впечатлите аудиторията си с добре изработени документи, които подчертават вашия опит и демонстрират как ще отговорите на нуждите на организацията.

9. Шаблон за бизнес случай на една страница в Word

Създайте персонализирана страница с резюме с шаблона за бизнес случай Word One-Pager

Публикувайте красиво резюме, като използвате шаблона за бизнес случай Word One-Pager от Template.net.

Можете да отпечатате този бизнес One Pager или да изтеглите документите си като Word документ, Google документ или Apple страница.

По отношение на шаблоните за едностранични документи на Template.net, те са достъпни само за Pro членове.

10. Шаблон за Powerpoint One Pager от SlideModel

Чрез SlideModel

Опростете представянето на вашия стартъп с шаблона One Pager PowerPoint Template от SlideModel.

Когато разговаряте с потенциални инвеститори, всяка секунда е от значение. Изготвянето на ясен и кратък One Pager показва, че уважавате времето им. Това също така увеличава шансовете те да ви вземат на сериозно.

Този PowerPoint One Pager, предназначен за стартиращи компании, включва формат от три части, който ви помага да създадете резюмета на ключовата информация за вашата стартираща компания. И този One Pager обединява всичко това в презентация, която е атрактивна, лесна за четене и професионална.

От шаблоните за едностранични документи, този включва няколко раздела, които ще ви помогнат да покажете всички основни точки, свързани с вашия стартъп, включително представяне на екипа, обзор на бизнеса, мисия, целеви пазар, финанси, продукти и постижения.

Можете дори да комбинирате шаблона за PowerPoint с шаблони за представяне на продукти, за да покриете всички свои нужди.

Шаблони за едностранични документи, някой?

В свят, в който времето е от съществено значение, шаблоните за едностранични документи идват на помощ.

Шаблоните за едностранични документи ви насочват, структурират и оптимизират вашите презентации и предложения. Независимо дали целта ви е да създадете кратки изпълнителни резюмета, продуктови описания или годишни цели, ние се надяваме, че тези удобни примери за едностранични документи ще ви улеснят задачата.

Изберете шаблоните, които ще ви помогнат да създадете необходимите едностранични документи въз основа на това, което планирате да представите и на кого ще го представите. Имайте предвид, че най-добрите шаблони за едностранични документи са прости, структурирани и лесни за споделяне.

Следващата ви успешна презентация от една страница може би е само на един шаблон разстояние. Защо да чакате? Подгответе се и започнете с шаблоните на ClickUp още днес!