10-те най-добри CRM маркетингови софтуерни инструмента през 2025 г.

Има много данни за вашите клиенти.

Лошото е, че данните често са разпръснати в различни продукти във вашия технологичен стек. Още по-лошото е, че тези данни често са трудни за синхронизиране. Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиентите ( CRM ) обединява всички тези данни и още много други.

Тези инструменти помагат да управлявате всичките си контакти от едно удобно място, което се интегрира с други области от вашия технологичен стек, така че всичко да е винаги синхронизирано. Те улесняват подобряването на маркетинга чрез персонализиране. В тази статия ще разгледаме накратко CRM маркетинга и след това ще изброим някои от най-добрите инструменти на пазара за тази задача.

Какво е CRM маркетинг?

Софтуерът за CRM (управление на взаимоотношенията с клиенти) се използва за събиране на информация за клиентите на едно централно място. CRM маркетингът използва данните, за да помогне за изграждането и поддържането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Използвайки данните в CRM системата си, компаниите могат да разберат по-добре поведението, предпочитанията и нуждите на своите клиенти. Те могат да използват тази информация, за да създадат по-ефективни маркетингови стратегии. Маркетингът, базиран на CRM данни, е по-персонализиран и релевантен, което води до по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Какво трябва да търсите в CRM софтуера за маркетинг?

При избора на CRM софтуер за маркетинг има няколко ключови елемента, на които трябва да обърнете внимание.

Интеграция с други системи : Целта на : Целта на CRM софтуера е да се превърне в единствен източник на информация. Той трябва да се интегрира с възможно най-голяма част от вашата система.

Леснота на употреба : Няма значение колко мощен е един инструмент, ако никой не може да разбере как да го използва. Вашият CRM трябва да бъде нещо, за което всеки служител, който ще трябва да го използва, може да бъде обучен бързо.

Маркетингова аналитика и отчетност : Ключът към ефективния CRM маркетинг е да можете да използвате данните, които ви : Ключът към ефективния CRM маркетинг е да можете да използвате данните, които ви предоставя CRM софтуерът . Важно е избраният от вас инструмент да предоставя достъпни и релевантни данни.

Поддръжка на клиенти: Вашите клиенти разчитат на вас, а вие разчитате на вашия CRM. Когато нещо се обърка, трябва да сте сигурни, че ще получите бърз отговор.

Създайте идеалната система за управление на контакти, клиенти и сделки, като лесно добавяте връзки между задачи и документи, за да оптимизирате работата си.

Знаем, че ClickUp е начело в този списък, но има основателна причина за това! ClickUp е идеалната платформа за маркетинг екипи благодарение на своята гъвкавост и възможност за персонализиране. Разполага с централизирано работно пространство, което предлага редица опции за преглед за управление на проекти.

Вградените функции за управление на проекти позволяват лесно проследяване на напредъка, така че маркетинговите екипи да спазват сроковете на проектите. Освен това ClickUp се интегрира безпроблемно с маркетингови инструменти като Google, Slack и HubSpot, което улеснява по-добрия работен процес и производителността.

Разширените функции за автоматизация позволяват на екипите да спестят време от повтарящи се дейности като създаване и възлагане на задачи и настройка на напомняния. Оптимизираната и богата на функции платформа на ClickUp оптимизира производителността на вашия маркетинг екип, като същевременно подобрява вашите продажби чрез ефективно споделяне на информация.

Нека разгледаме по-подробно защо маркетинговите екипи обичат CRM на ClickUp:

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Възможностите за персонализиране могат да бъдат прекалено много за някои хора.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение (поне засега!).

Някои други CRM системи в този списък може да са по-подходящи за големи предприятия.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план : 7 долара на потребител на месец

Бизнес план : 12 долара на потребител на месец

План Business Plus : 19 долара на потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за повече информация!

Оценки на клиенти за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 2000 рецензии)

2. Salesforce

Чрез Salesforce

Salesforce е водещ CRM продукт, предлагащ цялостен набор от функции за продажби, маркетинг и обслужване на клиенти. Въпреки че е една от по-скъпите опции в този списък, компаниите разчитат на Salesforce, за да подобрят своите маркетингови стратегии и да се справят с многоканални кампании.

Целевите съобщения, измеримата ефективност на кампаниите, интегрираното управление на потенциални клиенти, персонализираните табла и усъвършенстваните интеграции позволяват на маркетинговите екипи да процъфтяват и помагат на екипите по продажбите да сключват повече сделки.

Най-добрите функции на Salesforce

Вижте колко добре се справя вашият екип с лесни за разбиране графики и диаграми

Работете заедно с екипа си по проекти, използвайки специален инструмент, наречен социален фийд.

Автоматично препращайте новите клиенти към подходящия член на екипа, който да се заеме с тях

Научете какво казват хората за вашата компания във Facebook и Twitter, всичко на едно място

Създавайте и изпращайте персонализирани имейл кампании до вашите клиенти с само няколко кликвания

Задавайте напомняния и задачи за себе си и екипа си, за да не пропуснете нито един важен краен срок.

Ограничения на Salesforce

Някои потребители се оплакват от високите цени и скритите разходи

Изпитайте стръмна крива на обучение и проблеми с приемането от страна на потребителите

Отделяйте много време за администриране на системата

Искате безплатна версия, както много други CRM опции

Цени на Salesforce

Essentials : 25 долара на потребител на месец

Професионална : 75 долара на потребител на месец

Enterprise : 150 долара на потребител на месец

Без ограничения: 300 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4. 3/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 000 отзива)

3. HubSpot

Чрез HubSpot

HubSpot е CRM софтуер, който се фокусира върху инбаунд маркетинга и продажбите. Този всеобхватен маркетингов инструмент помага и за управлението на взаимоотношенията с клиентите. Но неговият усъвършенстван интерфейс и полезни интеграции позволяват на маркетинговите екипи да получават подробни анализи и да проследяват кампаниите – всичко това с помощта на други инструменти.

Най-добрите функции на HubSpot

Вижте диаграми и графики на всички хора, които проявяват интерес към вашите продукти, и колко близо са до покупка.

Общувайте с клиентите си чрез чат на живо, имейл или като насрочите среща с тях.

Съхранявайте всички важни документи на едно място и ги споделяйте с екипа си

Работете с други популярни инструменти като Microsoft Dynamic, Slack и Jira, всичко в едно приложение

Използвайте шаблони, за да създавате бързо и лесно професионално изглеждащи имейли и документи

Получавайте напомняния за задачите, които трябва да изпълните, за да не забравите да се свържете с клиент

Ограничения на HubSpot

Някои смятат, че ценовите планове могат да бъдат объркващи.

Цените бързо се натрупват

Справяйте се с безплатния план, който не предлага подходяща поддръжка

Някои казват, че той не разполага с толкова много функции, колкото други CRM програми.

Цени на HubSpot

Безплатен план

Стартово ниво : 50 $/месец за всеки продукт

Професионален : Минимум 400 долара на месец за до пет потребители

Enterprise: Минимум 1200 долара на месец за до десет потребители

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4. 4/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4. 5/5 (над 3600 рецензии)

4. Zendesk Sell

Чрез Zendesk

Zendesk Sell е CRM продукт, който се интегрира с известните продукти за обслужване на клиенти на Zendesk. Потребителите обичат Zendesk заради страхотните му мобилни приложения за анализ, проследяване и отчитане в движение. Освен това Zendesk предоставя изчерпателни анализи и отчети, за да гарантира, че маркетинговите усилия не се хабят напразно.

Тази подробна платформа може да проследява неща като удовлетвореността на потребителите и времето за отговор. И като другите инструменти в този списък, тя разполага с подробни вградени анкети и формуляри, които помагат за организиране на обратната връзка от клиентите.

Най-добрите функции на Zendesk Sell

Следете взаимодействията с клиентите си, включително обаждания, имейли и срещи

Използвайте прогнозите за продажбите, за да предвидите колко пари ще спечелите в бъдеще

Споделяйте бележки и сътрудничество с екипа си по отношение на клиентските акаунти

Получете информация за вашите продажби с визуални отчети

Изпращайте персонализирани имейл кампании до групи от клиенти

Използвайте мобилното приложение, за да имате достъп до информация за клиентите и да работите по сделки отвсякъде.

Ограничения на Zendesk Sell

Някои споделят, че използването им изисква известно време за опознаване.

Потребителите смятат, че цената може да се окаже висока, ако искат да използват по-напредналите функции.

Може да е трудно да се свържете с отдела за обслужване на клиенти

Цени на Zendesk Sell

Team : 19 долара на потребител на месец

Растеж : 49 долара на потребител на месец

Професионална : 99 $ на потребител на месец

Enterprise: От 150 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zendesk Sell

G2 : 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 100 отзива)

5. Zoho CRM

Чрез Zoho

Zoho CRM е CRM частта от екосистемата на бизнес приложенията на Zoho. Много маркетингови екипи го харесват, защото е подходящ за екипи с различен размер. Zoho може да оптимизира продажбените процеси и работните потоци на екипа за обслужване на клиенти.

Най-добрите функции на Zoho

Нека приложението свърши част от работата ви, като автоматично изпраща имейли и поддържа връзка с потенциални клиенти.

Създайте специални уебсайтове, достъпни само за вашите клиенти, за да получават информация и да са в течение с новостите.

Отговаряйте на имейли от всичките си различни имейл акаунти, без да се налага да превключвате между приложенията

Вижте всичко, което се случва с вашите продажби, на едно място с графики и диаграми

Следете всички срещи и разговори с клиенти в един календар, за да не пропуснете нито една среща.

Получавайте известия, когато клиент предприеме конкретно действие, като отваряне на имейл или попълване на формуляр

Ограничения на Zoho

Някои се затрудняват с количеството персонализиране, необходимо за да започнат

Работете с формуляри, които не са оптимизирани за конверсии

Потребителите смятат, че Zoho предлага много функции, но с нарастването на изискванията те започват да губят своята сложност.

Опитът в обслужването на клиенти е ограничен

Цени на Zoho

Стандартен : 14 долара на потребител на месец

Професионален : 23 долара на потребител на месец

Enterprise : 40 долара на потребител на месец

Ultimate: 52 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Zoho

G2 : 4/5 (над 2300 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 6200 отзива)

6. Monday. com

Monday е базирал своя CRM софтуер на съществуващата си платформа за сътрудничество. Този CRM инструмент помага за опростяване на управлението на клиенти с функции като проследяване на сделки, автоматизация на маркетинга и табла за продажби.

Това е идеално за маркетингови екипи, които искат да получат информация за това как клиентите преминават през целия процес. Освен това Monday използва отчети за възвръщаемостта на инвестициите и сегментиране на клиентите, за да помогне за проследяване на напредъка на маркетинговите кампании.

Monday. com най-добри функции

Следете потенциалните си клиенти, сделките и клиентите си на едно място

Създайте персонализирани полета, за да проследявате информацията, която е най-важна за вас.

Използвайте регистрите за активност, за да видите историята на всички взаимодействия с клиенти

Сътрудничество с екипа ви по сделки и клиентски акаунти

Изпращайте и получавайте имейли директно от приложението

Използвайте автоматизацията, за да оптимизирате работните си процеси

Monday. com ограничения

Изисква минимум три места за всички платени планове

Ограничава броя на автоматизациите на месец

Ограничава съответствието с HIPAA и някои функции за сигурност до плана Enterprise

Предлага ограничени функции в ниските тарифни планове

Monday. com цени

Basic : 10 долара на месец за работно място

Стандартен : 14 долара на месец за работно място

Pro : 24 долара на месец за работно място

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

Monday. com оценки и рецензии

G2 : 4. 7/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 300 рецензии)

7. MailChimp

Via MailChimp

Mailchimp разшири своята платформа за имейл маркетинг и автоматизация до пълнофункционален CRM. Така че, ако търсите лесен за употреба и усъвършенстван софтуер за имейл маркетинг, MailChimp е чудесен избор за управление на маркетингови кампании и много други.

С стотици персонализирани шаблони за имейли и прости инструменти за автоматизация, които улесняват рутинните задачи, маркетинг екипите ще се насладят на MailChimp. Не на последно място, този CRM инструмент за маркетинг разполага с аналитични табла, така че маркетинг екипите могат лесно да сегментират, таргетират и управляват списъците с абонати.

Най-добрите функции на Mailchimp

Следете цялата информация за вашите клиенти на едно място, включително техните данни за контакт и история на покупките.

Използвайте етикети и сегменти, за да групирате клиентите си въз основа на техните интереси и поведение.

Създавайте персонализирани имейли и целеви страници с редактора на Mailchimp с функция „плъзгане и пускане”

Настройте автоматизирани имейли, за да приветствате нови клиенти или да поддържате връзка с потенциални клиенти

Следете продажбите и ангажираността на клиентите с интерактивни отчети

Използвайте интеграции с други инструменти, като платформи за социални медии и платформи за електронна търговия.

Ограничения на Mailchimp

Ограничава организирането на контактите до категории или етикети

Изисква от потребителите да създават свои собствени шаблони

Има интерфейс, който може да се стори неудобен и тромав за някои потребители

Не е достатъчно за проактивно управление на продажбите, поддръжката или други процеси на взаимодействие с клиенти

Цени на Mailchimp

Безплатен план

Essentials : 13 долара на месец

Стандартен : 20 долара на месец

Премиум: 350 долара на месец

Mailchimp оценки и рецензии

G2 : 4. 6/5 (над 16 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 16 000 рецензии)

8. SugarCRM

Via SugarCRM

SugarCRM е CRM продукт, който се фокусира върху клиентското преживяване в различни канали. Той е подходящ за маркетинговите екипи, защото предлага цялостен поглед върху пътя на клиента. SugarCRM разполага и с усъвършенствани инструменти за управление на маркетингови кампании, като автоматизация на работния процес и насочване на потенциални клиенти.

Тези функции позволяват на маркетинговите екипи да си сътрудничат по-добре и в крайна сметка да предоставят персонализирани преживявания на клиентите.

Най-добрите функции на SugarCRM

Вижте всички случаи, в които вашите клиенти са взаимодействали с вашата компания, за да може вашият екип по продажбите да се свърже с тях в подходящия момент и по подходящия начин.

Позволете на клиентите си да си помогнат сами, като им предоставите достъп до персонализиран уебсайт, където могат да намерят отговори на своите въпроси.

Откривайте проблемите навреме с инструмент, който ви помага да проследявате жалбите на клиентите и да видите какво трябва да се поправи.

Създайте свои собствени специални страници и имейли, за да привлечете повече хора към вашата компания.

Получавайте известия, когато клиент кликне върху линк или попълни формуляр, за да можете да се свържете с него

Вижте списък с всички задачи, които трябва да изпълните, за да не забравите да се свържете с клиент

Ограничения на SugarCRM

Някои смятат, че конфигурирането и настройката са трудни и отнемат много време.

Потребителите смятат, че интерфейсът е претрупан и труден за навигация.

Необходимо е да закупите допълнителни модули, за да извлечете максимална полза от софтуера.

Смятате, че цените са високи, особено в по-високите нива

Цени на SugarCRM

Професионална версия : 52 долара на месец за потребител

Sell : 80 долара на потребител на месец

Serve : 80 долара на потребител на месец

Enterprise : 85 долара на потребител на месец

Пазар: 1000 долара на месец

Оценки и рецензии за SugarCRM

G2 : 3. 8/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 3. 8/5 (над 300 отзива)

9. Freshworks

Via Freshservice от Freshworks

Freshworks CRM съчетава автоматизация на продажбите и маркетинга с AI-базирани анализи. Той помага на фирмите, предлагащи услуги, да централизират взаимодействието с клиентите и използва функции като 360-градусова визия за клиента, за да получи пълна картина на процеса. Фирми от всякакъв мащаб ще харесат този CRM инструмент за маркетинг, който увеличава приходите и подобрява удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Freshworks

Нека приложението ви покаже кой е най-вероятният купувач, като оцени всеки потенциален клиент

Разберете колко е заинтересован даден клиент, преди да разговаряте с него, като проверите как е взаимодействал с вашата компания.

Изпращайте масови имейли, но персонализирайте всеки един за конкретния получател

Следете всичко, което трябва да направите за всеки потенциален клиент, на едно място

Настройте автоматични отговори на често задавани въпроси, за да спестите време

Вижте календара с всички срещи, които имате с потенциални клиенти

Ограничения на Freshworks

Някои отбелязват, че потребителският интерфейс не е толкова модерен, колкото този на някои конкуренти.

Прави някои действия досадни

Ограничения при персонализирането на таблото за отчети на CRM

Липсва потребителски форум

Цени на Freshworks

Безплатен план

Растеж : 15 долара на потребител на месец

Pro : 39 долара на месец за потребител

Enterprise: 69 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Freshworks

G2 : 4. 5/5 (над 6500 отзива)

Capterra: 4. 5/5 (500+ отзива)

10. Pipedrive

Via Pipedrive

CRM на Pipedrive се фокусира върху управлението на продажбите и продуктивността на продажбите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Вижте колко добре се справя вашият екип с графики и диаграми, които показват напредъка им.

Задайте цели за вашия екип и за всеки човек и вижте колко сте близо до постигането им.

Вижте всичко, което трябва да направите през деня, на едно място, под формата на списък или календар.

Улеснете изпращането на имейли до вашите клиенти, като използвате предварително написани шаблони или създавате свои собствени.

Получавайте известия, когато имате нова задача или когато клиент предприеме конкретно действие, за да не забравяте да предприемете последващи действия.

Вижте всички текущи сделки, за да знаете кои от тях се нуждаят от най-голямо внимание.

Ограничения на Pipedrive

Предлага само CRM софтуер и никакви други бизнес инструменти

Има ограничена гъвкавост по отношение на инструменти и функции

Синхронизира се неудобно между програми за електронна поща

Цени на Pipedrive

Essential : 14,90 долара на потребител на месец

Разширено : 24,90 $ на потребител на месец

Професионален : 49,90 $ на потребител на месец

Enterprise: 99 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4. 5/5 (над 2800 рецензии)

Изберете CRM за маркетинг, който работи най-добре за целия ви отдел

Това е нашият списък! Ако искате да оптимизирате вашия продажбен канал, да автоматизирате задачите и да получите полезна информация за клиентите си, изберете един от тези CRM инструменти за маркетинг. Изборът на подходящия CRM софтуер, съобразен с нуждите на вашия бизнес, е от решаващо значение за изграждането и управлението на ефективни взаимоотношения с клиентите.

А ако се нуждаете от безпроблемна интеграция с вашата маркетингова стратегия, която не само предоставя CRM решение, но и централизирана платформа за продуктивност и сътрудничество – ние имаме подходящия инструмент за вас.

Използвайте ClickUp, за да повишите ефективността си, удовлетвореността на клиентите и приходите си с неговите персонализирани изгледи и прости комуникационни функции, за да избегнете загубата на важни детайли.

Прехвърлете маркетинговия си екип на една наистина сътрудническа платформа още днес и създайте безплатното си работно пространство в ClickUp!