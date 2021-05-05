Над 20 съвета за управление на проекти за маркетинг специалисти

Като маркетинг мениджър, вашата работа е да поддържате организация, да разпределяте ресурси и да следите практически всичко, което е свързано с проекта.

А когато става въпрос за реалното управление на всички тези маркетингови проекти, това е балансиращ акт, който трябва да научите, като имате милион различни задачи за вършене... 🤹‍♂️

За ваша радост, ние събрахме няколко полезни съвета за управление на проекти от нашия маркетинг екип в ClickUp и други маркетинг професионалисти.

След като са се сблъскали с предизвикателства в работата си, те са научили едно-две неща за управлението и постигането на балансиран работен процес и с удоволствие ще споделят с вас част от опита си!

Но първо нека разгледаме основните отговорности на маркетинг мениджърите и какво трябва да притежавате, за да се справите отлично с ролята си.

Да започнем, нали?!

Какво точно правят маркетинг мениджърите?

Маркетинг мениджърите са отговорни за превръщането на визията в реалност. Това може да се постигне чрез управление на дълги и сложни проектни цикли, като иницииране, планиране, изпълнение, поддържане и приключване на проекти за постигане на конкретни цели.

Вашата задача е да разберете обхвата на работата, ключовите показатели за ефективност, метриките, да определите бюджетите за кампаниите и да гарантирате, че проектът ще бъде изпълнен навреме.

Освен да знаете как да създадете един чудесен проект, трябва да знаете и точно какво да направите, когато всичко започне да се разпада.

О, и не забравяйте, че също трябва да управлявате работата, екипа, очакванията на клиентите и заинтересованите страни, и резултатите от проекта.

Уф. Има много неща, с които трябва да се справяте, нали? 😅

Колкото и луда да може да бъде работата на маркетинг мениджър, тя определено може да бъде вълнуваща и приятна роля.

Можете да подобрите опита си, като инвестирате малко време в усвояването на уменията за управление на проекти, необходими за вашата позиция, и да научите какво прави един добър проектен мениджър, за да имате представа към какво да се стремите.

А ако искате да стигнете още по-далеч, опитайте да внедрите софтуер за управление на проекти, за да постигнете целите си за нула време.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти като ClickUp може да ви помогне да улесните процесите си, да идентифицирате и отговорите на уникалните нужди на вашия маркетингов екип и да си върнете ценното време!

Няма ли да е чудесно?! 😉

Ключови функции, които да търсите в софтуера за управление на проекти

Планиране на проекти : за ефективно планиране на вашите проекти : за ефективно планиране на вашите проекти

Софтуер за сътрудничество : за да помогнете на екипа си да сътрудничи лесно

Проследяване на напредъка на проекта : за да следите напредъка на проекта си

Съхранение на документи : за внимателно съхранение и създаване на важни документи по проекта

Поставяне на цели : дайте на екипа си набор от задачи, към които да се стреми : дайте на екипа си набор от задачи, към които да се стреми

Напомняния : за да ви напомнят за крайните срокове : за да ви напомнят за крайните срокове

Отделни статуси : за да сте в течение с актуализациите по проекта

Права за достъп на клиенти: за да информирате клиентите си за напредъка на техните проекти

Мощен инструмент за управление на проекти ще ви помогне да опростите управлението на ресурсите, да подобрите сътрудничеството в екипа и да повишите производителността незабавно!

Включвате ли се? Или се включвате?! 🙋🏼‍♀️

Добре, нека преминем към интересната част и да чуем от други маркетинг специалисти как са управлявали работния си процес и са напредвали с проектите си. 👨🏻‍💻🚀

Съвети за управление на проекти от професионалисти в областта на маркетинга

Ако работите по пускането на продукт на пазара, включете няколко заинтересовани страни, които да ви помогнат да определите позиционирането и посланията на продукта. Тези заинтересовани страни могат да бъдат както вътрешни, така и външни. Докато подготвям маркетинговите материали, възлагам много конкретни задачи на всеки човек. Например, може да помоля инженер по данни да провери аргумент за продажба, който има за цел да заинтересува други инженери по данни от нашия продукт. След това бих могъл да помоля друг маркетинг специалист да провери конкретния начин, по който е формулиран този аргумент за продажба, за да се уверя, че звучи ясно. По този начин работата ви ще бъде проверена от няколко експерти и ще им стане ясно как точно могат да ви помогнат.

Имайте централно място, където да виждате всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени през седмицата, така че целият екип да работи за постигането на едни и същи цели, които трябва да бъдат изпълнени или планирани за започване/работа през този период. Използването на спринтове (1 или 2 седмици) е идеално за това, така че екипът ви да може лесно да намери задачите си и да не се чувства претоварен, а да може лесно да намери всички задачи, които са му възложени във всички проекти, вместо да влиза във всеки проект и да ги търси поотделно.

Научете повече за това как Amara използва ClickUp за управление на проекти в агенцията .

За всеки маркетингов проект, ако искате той да бъде успешен, е важно да имате ясно определени цели. Определянето на целта на проекта е от жизненоважно значение за измерване на успеха на проекта. Но най-голямата полза от определянето на целите на проекта е, че давате на екипа си цел за творческо мислене. Ако ръководите екип, най-доброто, което можете да направите за успеха на проекта, е да не им пречите.

Включете клиентите си в работата си, като използвате безплатните си места за гости! Ясната комуникация трябва да бъде приоритет за всяка агенция, тъй като напредъкът на работата ви зависи от одобрението на клиента. Вместо да изпращате 20 имейла напред-назад и да губите представа за съдържанието на всяко съобщение, вие и вашите клиенти можете да следите напредъка на проекта и цялата предишна комуникация на едно централизирано място. Вашите клиенти могат да оставят коментари, да искат редакции директно върху документи, да променят статуси, да виждат табла и много други!

Най-големият „трик“ за нашата маркетингова продуктивност е да групираме работата и да запазим това време в календара за конкретната работна цел. Ние разширихме първата си агенция от 600 посетители на месец до 15 000 за 8 месеца чрез нашите „пакетни дни“ за съдържателен маркетинг. Всяка сряда сутрин имахме време, запазено за писане на съдържание и промотиране. Започвахме с най-приоритетните задачи от списъка с нерешени задачи и правехме колкото можехме за 2 часа. Започнахме с малки стъпки, но кумулативният ефект промени цялата ни дейност. Днес прилагаме същия принцип както вътрешно, така и когато помагаме на агенциите да оптимизират процесите си в ClickUp. Започнете с малки работни блокове, уверете се, че сте наясно с това, върху какво да работите, преди да започнете, и след това коригирайте блоковете си според нуждите!

За всеки маркетинг екип е от решаващо значение да има ясен поток на комуникация. Няма значение дали работите с супермодерни инструменти или с „обикновени“ Excel таблици – всеки член на екипа трябва да е наясно с правото на собственост, отговорността и приноса си към проектите. В маркетинга никога не работите сам, затова разпределението на задачите трябва да е ясно! В моя екип възприехме някои елементи от гъвкавата методология – срещи за отчитане и приключване, бързи актуализации, седмични спринтове и месечни цели. Това ни помага да реагираме бързо на промените и да си сътрудничим ежедневно, дори когато работим дистанционно. Важни ли са инструментите? Разбира се! Но не само за да ги имате. Те трябва да отговарят на вашите нужди и да ви помагат, а не да ви пречат.

Най-добрите мениджъри на дигитални проекти знаят как се прави колбасът. Ако на предишната си позиция не сте били дизайнер, разработчик, стратег, копирайтър и т.н., най-важният ми съвет е да научите как тези хора вършат работата си. Говорете с тях, четете блогове/електронни книги или се абонирайте за подкасти в тази област – дори присъствайте на техните срещи. Познаването на тази основна информация ще ви помогне да разберете по-добре как да управлявате проектите като индивидуални лица, как да управлявате този тип проекти и, от своя страна, ще ви помогне да се превърнете в по-всестранно развит професионалист.

Научете повече за решението на Erika за гъвкаво управление на проекти в Adhere Creative.

Създайте солидна система за управление на проекти и я използвайте разумно. Създайте система за управление на проектите и шаблоните си в платформата за управление на проекти, за да можете лесно да създавате нови готови за изпълнение проекти.

Забелязал съм, че най-добре управляваните проекти имат ясни, подробни и добре дефинирани цели, а също и човек, който винаги има цялостен поглед върху тези цели. В маркетинга малките детайли често определят успеха или провала на дадена кампания и затова хората, които я изпълняват, често нямат възможност да спрат, да погледнат отстрани и да видят дали все още се движат към първоначалната цел на проекта. В такъв сценарий едно събрание на ден или седмица, за да проверим дали сме на прав път, помага на всички да се пренастроят. Второ, трябва да имате ясни отговорници за всяка задача, дейност и проект. Дори ако става дума за групова задача, като например набор от блог публикации по дадена тема, написани от няколко членове на екипа, има един отговорник. Това гарантира, че има отчетност и нищо не остава незабелязано.

Когато става въпрос за планиране на проекта, включете целия си екип. Вашият проект вероятно ще обхваща различни отдели и ще изисква значителна степен на сътрудничество, което трябва да започне още на етапа на планиране. Това ще позволи на всички да дадат мнение относно сроковете за изпълнение, реда, в който трябва да бъдат изпълнени задачите, и възможните препятствия. Ангажирането на екипа ви на ранен етап ви позволява да бъдете реалистични в планирането си, така че да не се окажете в ситуация, в която обещавате прекалено много и не успявате да изпълните очакванията. Това ще гарантира, че всичко ще върви гладко, тъй като всички ще знаят какво се случва и как трябва да работят заедно.

Най-добрият съвет, който някога съм получавал за управлението на маркетингови проекти, е да не позволявате обратната връзка да се превърне в пречка, която възпрепятства напредъка на проекта. Когато ръководя маркетингов проект, обикновено съм отговорен само за определянето на стратегията и след това за надзора на нашия вътрешен маркетингов екип и подизпълнителите, които действително извършват „работата“. Това означава, че постоянно ме питат за мнението ми относно този дизайн, онази статия или онези целеви страници. Даването на обмислена обратна връзка не отнема много време, но е нещо, което те се нуждаят от мен да направя (т.е. не мога да го делегирам). Това означава, че ако някога се бавя с даването на обратна връзка – която обикновено е нещо от сорта на „изглежда страхотно, моля, направете тази малка промяна и продължете“ – тогава забавям проекта (понякога с дни), защото не съм отделил 15 минути, за да разгледам нещо. Ако добавите това към продължителността на проекта, може да се окаже, че ще забавите датата на доставка с една или две седмици само защото сте чакали да получите бърза обратна връзка. По тази причина се старая да не оставям заявките за обратна връзка да стоят повече от един ден.

Маркетинговите проекти често изискват толкова много различни елементи, че е трудно да се остане фокусиран върху крайната цел. Ето защо започваме всеки нов проект в Userback с един прост, но мощен въпрос – Как изглежда успехът? Отговаряйки на този един въпрос, ние можем да съгласуваме екипа си, да определим необходимото проследяване и да гарантираме, че всички различни елементи продължават да движат проекта напред, за да постигнем крайната си цел.

В Marker. io работим първо с продукта, затова изготвяме подробни спецификации за всяка нова функция, която създаваме. Ние подхождаме по същия начин към създаването на съдържание! Преди да напишем и една дума от съдържанието, попълваме подробен шаблон със спецификации: какъв е проблемът, коя е аудиторията, какъв е типът и форматът на съдържанието? Ние също си задаваме въпроса: създаваме ли това съдържание за SEO, за вирусно разпространение, за подпомагане на продажбите или за изграждане на марка? Установихме, че този метод ни позволява да създаваме висококачествено съдържание всеки път.

Научете повече за това как Marker.io управлява проследяването на грешки с ClickUp.

Преглеждайте работните си процеси всеки месец и коригирайте системата за управление на проектите според нуждите. Не забравяйте, че процесите, които сте въвели, трябва да ви помагат да работите по-бързо, а не да ви забавят. В динамична работна среда проектите и динамиката в екипа се развиват бързо. Процедурите, които са имали смисъл само преди няколко седмици, могат бързо да остареят. А когато това се случи, те неизбежно ще разочароват вашите колеги и ще намалят общата ефективност на работата (и удовлетворението, което тя носи).

Започването на нови проекти може да бъде вълнуващо или плашещо. Ако сте от онези, които лесно се претоварват от нови големи проекти, тогава бих ви препоръчал да започнете с график. Обикновено проектите имат краен срок, така че изготвянето на график за изпълнението им помага да се управляват по-лесно и в същото време вдъхновява за действие (когато осъзнаете, че е по-добре да започнете по-рано, отколкото по-късно), да не говорим за това, че помага за навременното изпълнение на проекта.

ClickUp е страхотен инструмент за управление на всички ваши клиенти на едно място. Като човек, който се нуждае от надзор над бизнеса, особено при големи проекти, един полезен съвет е да използвате изгледа „Етикети“ и „Времева линия“ в „Всичко“ в Spaces. Нашият екип е инструктиран да „маркира“ проекти като нов уебсайт с „Projectdev“. След това имаме изглед на времевата линия в „Everything“, който показва всички проекти с тази маркировка „Projectdev“. Това ми дава невероятен поглед отстрани, който ми позволява да оценявам началните и крайните дати, както и процеса на работа в ЦЕЛИЯ БИЗНЕС и за всички клиенти – всичко това в един обзор!

ClickUp е страхотен инструмент за управление на всички ваши клиенти на едно място.

Постарайте се да обедините всичките си усилия за управление на проекти. Когато използвате няколко приложения за управление на проекти и сътрудничество, на членовете на екипа може да им е трудно да се справят с всички тях. Вместо това, намерете платформа за управление на проекти, която решава всичките ви проблеми наведнъж, като ClickUp (особено препоръчителна), Asana или Notion; и превърнете проекта си в жив организъм в тази платформа, така че вашите колеги да могат да насочат вниманието си към една единствена платформа.

Не е приятно да се каже, но само защото даден проект е с най-висок приоритет за вас като маркетинг специалист, това не означава, че е важен и за другите, които участват в него. Вашите експерти по темата може би буквално се възмущават от мисълта, че трябва да отделят време, за да ви дават мнения или обратна връзка. Така че вашата основна задача е да накарате хората да се ВЪЛНУВАТ. * Хванете ги за яката и им покажете цялостната картина: повече трафик, повече потенциални клиенти, повече растеж за компанията. * Накарайте ги да се чувстват като страхотни супергерои и чудесни хора, защото ви помагат. * Можете да го направите, като редовно актуализирате задачите в ClickUp, празнувате всеки малък напредък и напомняте на всички за плана и ролята им в него. *

Бихме искали да благодарим на всички, които участваха в съставянето на този списък с съвети за управление на проекти! 🙏🏽

А сега нека чуем мнението на екипа на ClickUp!

Съвети за управление на проекти от маркетинговия екип на ClickUp

Нашият маркетинг екип знае едно-две неща за магията на внедряването на безплатен софтуер за управление на проекти за работа. 😉🧙🏻‍♀️

Те разчитат на ClickUp, за да отговорят на своите уникални нужди, от съдържание и социални медии до платена реклама и др.

ClickUp е отлично средство за проследяване на целите и позволява на екипа бързо да организира задачите, да координира междуекипни проекти и да управлява маркетингови кампании.

Най-хубавото е, че те могат да правят всичко това и още много други неща на ЕДНО място.

Изслушайте членовете на нашия маркетинг екип как използват ClickUp всеки ден и може би ще можете да започнете да ги прилагате и във вашите маркетинг процеси!

ClickUp за управление на съдържание променя правилата на играта. Можем да създаваме шаблони за задачи за всичките си целеви страници, лесно да идентифицираме пречките с помощта на нашия тракер за състоянието на борда и да знаем какво предстои, като използваме етикети и приоритети. Блог ревютата се оптимизират чрез автоматизация, а потоците от имейли могат да се визуализират на Mind Maps. Именно възможността за персонализиране прави ClickUp толкова мощен инструмент за маркетинговите екипи.

Не подценявайте стойността на повтарящите се задачи. Всеки ден в живота на маркетолога е уникален. Приоритетите се променят бързо и често се налага да реагираме незабавно. Въпреки това, има много рутинни отговорности, които са от съществено значение за нашата работа. Ние следим данни, извършваме одити, анализираме конкурентите и т.н. Често тези прости, но важни задачи остават незабелязани. Създайте система за отчетност за повтарящите се ежедневни задачи. Това ще ви спести малко място в мозъка, за да се съсредоточите повече върху непредвидимата работа, която ви предстои.

Определете ясно целта на проекта и обхвата му, преди да се впуснете в изпълнението. С подробен план, в който са описани времевата рамка, целите и стратегията на проекта, ще можете да максимизирате ефективността при използването на времето и ресурсите на компанията. Разкрийте всички пречки от самото начало, създайте мащабируеми решения и поддържайте екипа си в синхрон!

Като маркетинг специалисти, ние постоянно се занимаваме с много различни видове задачи, свързани с съдържанието, всеки ден. За да се концентрирам върху това, което изисква вниманието ми, използвам комбинация от Home и Task Tray. Започвам от начало, намирам задачите, по които трябва да работя през деня, и след това ги добавям в панела с задачи. Дори ги подреждам в последователност, за да знам в какъв ред да работя по тях. Това не само ми помага да се концентрирам върху това, което трябва да направя, но и ми доставя огромно удоволствие да отмятам задачите, които съм изпълнил през деня!

Моят най-важен съвет за управление на проекти за маркетинг специалисти е никога да не подценявате силата на организацията! Независимо дали използвате лепящи се бележки, платформа за управление на проекти като ClickUp или добрите стари Excel таблици, поддържането на задачите ви организирани е най-добрият начин да бъдете в крак с проектите и да спазвате сроковете си.

Заключение

Управлението на маркетингови проекти не трябва да бъде толкова трудно.

Всъщност, това може да бъде приятно с помощта на софтуер за управление на проекти като ClickUp!

Определете ясни цели, задайте подходящи срокове, подобрете сътрудничеството в екипа, изпълнявайте проектите и спазвайте сроковете с лекота и спестете време, за да можете да правите повече от това, което обичате.

Регистрирайте се за безплатен акаунт още днес и станете ефективен маркетинг мениджър за нула време! 😉 🚀