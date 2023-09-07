Процесът на маркетингово планиране: стъпка по стъпка

Искате ли да научите повече за различните стъпки в процеса на маркетингово планиране? Управлението на маркетингов проект е малко като управлението на ресторант за бързо хранене.

Имате много ограничено време за подготовка на продукта (кампанията). И трябва да координирате действията си с членове на екипа, които изпълняват напълно различни задачи. Ако всичко е направено правилно, ще привлечете много лоялни (и жадни) клиенти.

В тази статия ще разгледаме процеса на стратегическото маркетингово планиране, как можете да го приложите във вашия бизнес и най-добрия инструмент, който ще ви помогне в целия процес.

Поръчайте! Да започваме.

Какво е маркетингов план?

Маркетинговият план е документ, който представя маркетинговата стратегия на вашата компания за предстоящия месец, тримесечие или година.

Ето какво съдържа маркетинговият план за действие, когато го отворите:

Вашите текущи маркетингови дейности и позиция

Подробен преглед на вашите маркетингови и бизнес цели

Описание на нуждите на клиентите

Показателите, които трябва да проследявате (възвръщаемост на инвестициите, брой потенциални клиенти и др. )

А какво се случва, когато създадете невероятен маркетингов план? Ще можете да останете фокусирани върху маркетинговата си цел и да създадете също толкова невероятна маркетингова стратегия. Ето как можете да създадете маркетингова кампания, която да накара дори професионалистите да ви завиждат!

Предимства на процеса на маркетингово планиране

Когато са правилно изпълнени, маркетинговите усилия могат да доведат до значителни положителни ефекти, които да дадат тласък на успеха на вашия бизнес. Ето няколко предимства на проактивното маркетингово планиране.

Предоставя критерии за сравнение и отчетност.

Чрез процеса на планиране ще можете да определите критерии и да създадете пътна карта за вашата маркетингова стратегия, за да постигнете бизнес целите си. По този начин целият екип ще бъде отговорен за своите действия и задачи. Това също така ще гарантира, че всичко ще протича гладко, тъй като всички ще знаят какво се случва и как трябва да работят заедно.

Насърчава екипната работа

Тъй като процесът на маркетингово планиране вероятно ще обхване различни отдели и ще изисква значителна степен на сътрудничество, той отваря възможности за междуотделна комуникация и обединява организацията. Освен това, ранното включване на вашия екип ви позволява да бъдете реалистични в планирането си.

Редактирайте съдържание заедно с други хора едновременно в ClickUp Docs

Намалява риска

Сега вече имате маркетингова стратегия. С въвеждането на процес на планиране, вече разполагате с рамка, която ви дава обща представа за целевия пазар, конкурентното предимство и сегментацията на пазара. Това ви позволява да бъдете по-добре подготвени за рискови фактори, които може да не сте предвидили.

Предизвиква вашите вярвания и предположения

Тъй като бизнесът се променя постоянно, наличието на процес на маркетингово планиране ви позволява да продължавате да адаптирате по-ефективни стратегии. Чрез непрекъснато усъвършенстване на маркетинговите си усилия, можете да откриете нови инструменти и техники, да включите нови идеи от различни членове на екипа и да предизвикате стандартните си оперативни процедури.

Какви са стъпките в процеса на маркетингово планиране?

Създаването на маркетингов план за първи път може да изглежда като сложен процес, но всъщност е изключително лесно. Процесът на планиране става 100 пъти по-лесен, когато го разделите на следните шест стъпки:

Документирайте бизнес целите си

Направете проучване на пазара

Определете профила на вашия купувач/клиент

Определете маркетингов бюджет

Определете маркетингова тактика

Планирайте маркетинговата кампания

Нека разгледаме по-отблизо всяка стъпка.

1. Документирайте бизнес целите си

Преди да планирате маркетингова стратегия, вие и вашият маркетингов екип трябва да помолите висшето ръководство да подчертае корпоративните ви цели.

В идеалния случай всяка мащабна бизнес цел и задача трябва да обхваща период от 18 до 24 месеца. Това ви дава достатъчно време да разработите маркетингови инициативи, които са в съответствие с тези общи бизнес цели.

Използвайте папки за цели, за да организирате лесно целите си в ClickUp.

Да предположим, че сте маркетинг мениджър на Los Pollos Hermanos от сериала Breaking Bad. Бизнес целта на собственика на бизнеса, Gus Fring, може да бъде да увеличи приходите на ресторанта до 3 милиона долара през следващата година.

Трябва да създадете SMART маркетингова цел, която да допринесе за постигането на бизнес целите му. Например:

Привлечете с 20% повече постоянни клиенти

Увеличете продажбите на сандвичи с пилешко месо с 35%

Увеличете приходите от доставка и дистрибуция за други продукти 😉

Любопитни сте за SMART целите? Разгледайте нашия ръководство за съвети как да създадете отлична бизнес цел.

След като сте определили целта, инструменти за управление на маркетингови проекти като ClickUp могат да ви помогнат да ги документирате и проследите. В ClickUp целите са контейнери на високо ниво, които могат да бъдат разделени на по-малки цели, известни като таргети. Таргетите могат да се измерват с единици като числа, $$$, вярно/невярно и списъци със задачи.

Когато постигнете целите си, постигате и маркетинговата си цел. ClickUp автоматично актуализира процента на напредъка в реално време, докато постигате целите си. Това може да мотивира вашите екипи по продажби и маркетинг, тъй като те виждат как цифрите се увеличават всеки ден!

Бързо извличане на важни данни на един екран с Dashboards в ClickUp

Искате да следите повече маркетингови показатели?

ClickUp е снабден с функции, от които вашите екипи се нуждаят, за да управляват вашия проект или маркетингова програма. Неговите табла за управление са идеалното решение. Всяко уникално табло за управление предлага много персонализирани джаджи, които ви позволяват да проследявате маркетинговите KPI и всяка маркетингова цел.

Проследявайте продажбите, процента на конверсия, ангажираността в социалните медии и други показатели с линейна диаграма, стълбчата диаграма, кръгова диаграма, батерийна диаграма или по какъвто начин ви е най-удобно да визуализирате данните!

Искате да стигнете по-бързо до целта? Използвайте шаблона за управление на съдържанието на ClickUp, за да проследявате лесно целите, бюджетите и ресурсите си в едно място. Получете този шаблон за брандиране на съдържание безплатно!

2. Провеждане на маркетингов одит и проучване

Време е за сериозен поглед назад. Трябва да прегледате всички маркетингови решения и инициативи, които сте предприели през последните няколко години. Освен това ще трябва да прегледате стари отчети, за да видите кои маркетингови тактики са били ефективни и кои не.

Но защо?

С помощта на маркетингов одит ще можете да избегнете проблемите, с които маркетинговият ви отдел се е сблъсквал в миналото. Повярвайте на Гус: ClickUp Docs позволява на екипа ви да сътрудничи в реално време по вашия одит, маркетингови проучвания и документи за годишния маркетингов план; това е като Google Docs, но много по-добро!

Не само можете да вграждате списъци, таблици, изображения и видеоклипове, но и да задавате задачи за изпълнение директно в ClickUp Doc. А за да ви улесни още повече работата, ClickUp ви позволява да запазите работата си като шаблон за маркетингов план, който можете да използвате по-късно!

След одита ще трябва да определите къде се намирате в момента на пазара и какви са пазарните тенденции. Попитайте екипа си:

Вашите клиенти чувствителни ли са към цените?

Новите конкуренти забавиха ли растежа на вашия бизнес?

Имате ли конкурентно предимство пред другите фирми?

Но защо да ограничавате обратната връзка само до вашата компания? Мнението на вашите клиенти също е важно.

В края на краищата, те ще използват вашите продукти или услуги. С изгледа „Формуляр“ можете да създавате подробни формуляри за проучване на клиентите по-бързо, отколкото можете да кажете „Хайзенберг“.

Създайте формуляри за събиране на информация и оптимизирайте създаването на задачи в ClickUp

Изберете от различни полета за текст, етикети, въпроси и др. ClickUp ви позволява да споделяте публично тези формуляри, а след това събира отговорите в рамките на инструмента. По този начин можете да предприемете директни действия въз основа на отговорите им, като включите техните мнения в маркетинговия план.

3. Определете профила на вашия купувач

Колко добре познавате клиентите си всъщност? В тази фаза ще трябва да се запознаете с пазарната сегментация. Какво е това?

По същество, ще трябва да идентифицирате различните видове клиенти на целевия пазар. След това ще трябва да стесните фокуса си до конкретна целева аудитория. След това ще трябва да създадете профил на купувача. Това са измислени представителства на идеалния клиент на целевия пазар. Попитайте екипа си:

Кой е този човек?

Какви са техните нужди и приоритети?

Как се вземат решенията?

Къде работят?

Колко печелят?

Какво харесват и какво мразят?

Какви медии консумират?

Трябва да се вживеете в техните мисли, за да можете да адаптирате маркетинговата си стратегия така, че да им допадне най-много. Например, Los Pollos Hermanos се спира на купувач на име Уолт, който е учител по химия в средно училище на средна възраст.

Сега, когато вече имате представа кой е той, как се държи и какво иска, можете да му предлагате продуктите си по-успешно! Но как да създадете профил на купувача? Две думи: Мисловни карти.

Лесно създавайте, редактирайте и споделяйте диаграми, използвайки функции като ClickUp Mind Maps.

Изготвянето на мисловни карти в ClickUp може да помогне на маркетинговия ви екип да организира мислите и идеите си при създаването на персона. Просто поставете централната идея и добавете подходящи мисли, когато се появят.

И не забравяйте, че колкото по-подробна е мисловната карта на персонажа, толкова по-добре. Добре познавайки клиентите си, ще можете да създадете персонализиран, но стратегически маркетингов план, който да достигне до вашата целева аудитория.

4. Определете бюджет

Може би имате много страхотни стратегически маркетингови идеи, но ако те не се вписват в маркетинговия ви бюджет, ще бъде почти невъзможно да ги реализирате. И дори да похарчите цяло състояние, за да ги реализирате, няма гаранция, че в крайна сметка ще спечелите много пари.

Колко трябва да похарчите за стратегическия си маркетингов план? Идеалният вариант е да отделите 7-15% от приходите на компанията си за маркетинговия отдел, но това не е универсално правило.

Имайте предвид обаче, че всяка първоначална маркетингова дейност може да бъде скъпа. Това включва създаването на лого, брандиране и изработване на кампания от нулата. Как проследявате всичките си маркетингови разходи?

В ClickUp всяка задача може да има допълнителни подробности, наречени „Потребителски полета“. С тези полета можете да записвате данни като телефонни номера, етикети, отметки и други.

Добавяне, скриване или показване на съществуващо потребителско поле от изглед на списък в ClickUp

В този случай можете да проследявате бюджета и разходите за всяка маркетингова дейност и задача с полето „Пари“. Освен това, с изчисленията в колоните можете автоматично да сумирате разходите си, за да видите дали са в съответствие с бюджета ви.

Така че, когато създавате стратегическия си маркетингов план, вече няма да имате нужда от полумерки!

5. Определете маркетингова тактика

Сега, когато вече знаете точно какви са вашите клиенти, е време да изберете подходящите канали за дистрибуция, където те прекарват по-голямата част от времето си. В крайна сметка, вашата целева аудитория трябва да види рекламата ви, нали?

Нека разгледаме няколко платформи, на които можете да приложите стратегическия си план, и най-добрите тактики за всяка от тях:

Нека се върнем към образа на Уолт. Тъй като установихме, че той получава всички новини от телевизията, нашите маркетингови усилия трябва да се съсредоточат върху създаването на чудесна реклама:

Не забравяйте, че посланието на вашата стратегическа маркетингова кампания трябва да отразява нуждите на клиентите. В този случай рекламата трябва да убеди целевата аудитория, че храната е висококачествена и свежа – 99,99% свежа.

Въпреки това, не е необходимо да фокусирате всичките си тактики върху една единствена платформа. Здравословният маркетинг микс между офлайн и онлайн медиите гарантира, че всички ще получат вашето послание. Сега е ред на вашия маркетинг екип да реши какъв път да поеме. Например, можете да създавате и публикувате ново съдържание в блога си, да организирате автоматизирани уебинари и в същото време да промотирате офлайн съдържание, за да привлечете аудиторията си. С помощта на чат прозореца на ClickUp можете да обсъждате тактики и продажби, да прикачвате изображения/видеоклипове и да възлагате задачи в маркетинговия си микс.

Чат изглед съхранява всички ваши коментари в ClickUp, за да можете бързо да намерите всяка разговор

6. Направете график на маркетинговата кампания

Сега най-накрая стигнахме до края на процеса на стратегическо маркетингово планиране. След като сте финализирали маркетинговия план, е време да изброите всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да го реализирате.

Как се прави това?

С диаграмите на Гант на ClickUp можете да създадете динамична времева линия на дейностите по вашата маркетингова кампания от начало до край. Изгледът на Гант ви позволява да визуализирате датите на начало и край за всяка задача, както и всички важни етапи по пътя.

Лесно актуализирайте проектите с просто действие „плъзгане и пускане” в изгледа на Гант в ClickUp.

С помощта на зависимостите между задачите можете да посочите последователността, в която искате да изпълните задачите си. Всичко, което трябва да направите, е да начертаете линия между две задачи и готово!

Сега вашият маркетинг екип няма да може да работи по зависима задача, докато не е изпълнил предходната задача. Имате нужда да работите по календар за дигитален маркетинг? Можете да планирате всичките си маркетинг дейности чрез календарния изглед на ClickUp.

Много е лесно да планирате публикации или задачи и да коригирате крайните срокове – всичко, което трябва да направите, е да ги плъзнете и пуснете.

Забележка: Тъй като стратегическият маркетингов процес изисква от вашия екип да реагира бързо, ClickUp предлага шаблони за маркетингов план за вашия календар с съдържание, SEO управление, проследяване на кампании, промоционален календар, A/B тестове и графичен дизайн.

Просто приложете шаблона за маркетингов план и сте готови да започнете планирането за секунди! Имайте предвид обаче, че ClickUp не е създаден само за процеса на стратегическо планиране; той може да ви помогне с всеки маркетингов процес, от изпълнението до мониторинга.

Значи ClickUp има повече функции? Ето какво предлага ClickUp:

Кой има полза от използването на маркетингов план?

