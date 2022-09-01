8 най-добри практики за създаване на ефективен работен процес в социалните медии

Социалните медии се развиват постоянно. Това, което е работило вчера, може да не работи днес, а това, което работи днес, може да не работи утре. Ето защо е важно да имате работен процес в социалните медии, на който можете да разчитате, за да поддържате стратегията си за съдържание организирана и ефективна.

Няма универсално решение, подходящо за всеки бизнес, но има някои най-добри практики, които могат да ви помогнат да създадете работен процес в социалните медии, който да ви е подходящ. Ето осем от тях, които можете да приложите, за да създадете рационализиран и успешен работен процес в социалните медии.

Какво е работен процес в социалните медии?

Работният процес в социалните медии е система за управление на създаването, публикуването и промотирането на вашите публикации в социалните медии. Управляван от различни членове на екипа за социални медии, той включва всички стъпки, свързани със създаването, подготовката, публикуването и промотирането на вашето съдържание, от идеята до анализа.

чрез Research Gate

Най-добрите работни процеси в социалните медии са гъвкави и адаптивни; те могат да бъдат променяни според нуждите, за да се приспособят към променящата се обстановка. Те също трябва да са лесни за използване и разбиране, за да помогнат на вашия екип да управлява задачите си в социалните медии възможно най-ефективно.

Предимствата на оптимизирания работен процес в социалните медии

Управлението на работния процес в социалните медии има много предимства, сред които:

Оптимизира процеса на създаване на съдържание , като по този начин ви спестява ценно време.

Гарантира, че цялото ви съдържание е с високо качество, без грешки и с голямо въздействие.

Помага ви да измервате по-добре резултатите от вашите (социални) медийни кампании

Разпределянето на ресурсите става много по-лесно

Предотвратява излишната работа и дублирането на усилията

Преди да се задълбочим в конкретни практики за работния процес в социалните медии, нека разгледаме няколко общи аспекта, които трябва да имате предвид, за да започнете:

Дръжте нещата прости. Последното, което искате, е сложна, византийска система, която никой не разбира или не знае как да използва. Дръжте работния процес в социалните медии възможно най-прост, за да е лесен за използване от всички в екипа ви.

Направете го гъвкав и адаптивен . Вашият работен процес в социалните медии трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да се приспособи към постоянно променящата се среда на социалните медии и вашия екип. Трябва да е лесно да добавяте нови стъпки или да премахвате ненужни такива, ако е необходимо.

Автоматизирайте, където е възможно . Автоматизацията може да ви помогне да спестите много време и усилия, когато става въпрос за работния процес в социалните медии. Потърсете начини да автоматизирате повтарящи се задачи, като планиране на публикации или изпращане на напомняния.

Използвайте шаблони за социални медии . Шаблоните за работни процеси могат да ви помогнат да спестите време , като оптимизират процеса на създаване на съдържание. Създаването на шаблони за популярни типове съдържание, като публикации в блогове или инфографики, може да ви помогне да създавате съдържанието си по-бързо. Добър начин за създаване на шаблони е да вземете съдържанието си, да промените фона на снимката и да го запазите за бъдеща употреба. По този начин ще имате набор от елементи, с които можете да експериментирате или да създавате.

Проследявайте напредъка си. Уверете се, че проследявате напредъка си, за да можете да видите какво работи и какво не. Това ще ви помогне да усъвършенствате работния си процес и стратегията си за социалните медии и да направите необходимите промени.

Сега, когато вече имате общо разбиране за работните процеси в социалните медии, нека се запознаем с конкретни най-добри практики за създаване на такъв, който да работи за вас и вашия екип.

8 най-добри практики за създаване на ефективен работен процес в социалните медии

1. Определете ролите и отговорностите

Първата стъпка при създаването на работния процес в социалните медии е да определите кои лица ще участват в него и какви ще бъдат техните роли и отговорности. Това ще ви помогне да се уверите, че всички са на една и съща страница и знаят своята роля и принос в процеса.

Ето няколко роли, които могат да работят заедно в управлението на социалните медии:

Мениджър на социални медии: Мениджърите на социални медии отговарят за управлението на ежедневните дейности в каналите за социални медии, създаването на ефективни стратегии за социални медии и осигуряването на гладък работен процес в социалните медии за екипа. Това може да включва задачи като публикуване на съдържание, отговаряне на коментари и наблюдение на аналитични данни (макар че, отново, това зависи до голяма степен от организацията).

Създател на съдържание: Тази роля е за тези, които помагат да се превърнат идеите за съдържание в реалност и Тази роля е за тези, които помагат да се превърнат идеите за съдържание в реалност и създават съдържание за маркетинговите екипи. Тя не трябва да се ограничава конкретно до съдържание за социални медии, тъй като те могат да преработват и друго съдържание, като например публикации в блогове, за социални медии. Един пример за това е разделянето на публикация в блог на малки части за истории в Instagram.

Мениджър на общност : Мениджърът на общност отговаря за изграждането на общност. Той прави това, като модерира профилите в социалните медии, помага за създаването на силно присъствие в социалните медии и взаимодейства с общността. Той отговаря за изграждането на отношения с аудиторията на различни платформи, отговаря на коментари и съобщения, следи за негативни настроения и отговаря на въпроси, като същевременно използва гласа на марката.

Дизайнер: Дизайнерите създават визуално съдържание за публикации в социалните медии и могат да участват и в Дизайнерите създават визуално съдържание за публикации в социалните медии и могат да участват и в заснемането и редактирането на видеоклипове . За по-голяма ефективност дизайнерът трябва да е в синхрон с копирайтъра и създателя на съдържание , а в повечето организации тези две роли са силно симбиотични.

Анализатор: Анализаторът отговаря за анализирането на ефективността на всяка кампания в социалните медии и маркетинговите усилия. Това включва задачи като проследяване на показатели, провеждане на проучвания, предоставяне на ключови данни на вашия екип и изготвяне на доклади.

Не всички тези роли ще бъдат подходящи за всеки бизнес, така че ще трябва да адаптирате екипа си според конкретните си нужди. След като определите кои лица ще участват, е време да започнете да създавате работния процес за съдържанието в социалните медии.

Оптимизирайте работния си процес с AI инструменти за социални медии!

А какво да правим в конкретни ситуации?

Има няколко конкретни ситуации, които може да се наложи да вземете под внимание при създаването на работния процес в социалните медии. Ето няколко примера:

Ако работите с няколко членове на екипа, ще трябва да определите кой е отговорен за всяка задача. Този момент заслужава да бъде повторен, защото много екипи, работещи със социални медии, пренебрегват този аспект и не обръщат необходимото внимание на разпределянето на отговорностите.

Когато сътрудничите с външни изпълнители, ще трябва да установите ясни насоки за тяхната работа – срокове, резултати, очаквания и т.н. Тези насоки трябва да включват и неща като глас и тон на марката. Малко неща отнемат повече време и спират продуктивността от необходимостта постоянно да редактирате и контролирате съдържанието за последователност на марката.

Вероятно ще работите с няколко акаунта в социалните медии, така че ще трябва да създадете отделни работни процеси за всеки от тях. Това не означава да създадете цялостен работен процес за всеки акаунт, а по-скоро да отчетете (игра на думи) спецификите на всяка страница. Страницата за обслужване на клиенти няма да има същите изисквания като, да речем, страницата на марката.

А какво да кажем за правния отдел, отдел „Човешки ресурси“ и други заинтересовани страни? Кога трябва да се включат?

В тази секция ще се разгледат по-скоро процесите на одобрение, отколкото работният процес в социалните медии като такъв, но все пак е необходимо да се дадат някои пояснения.

Трябва ли отделът по човешки ресурси и правният отдел да бъдат включени във вашия работен процес? Всичко зависи от размера на организацията, общите цели на цялата организация и обхвата на съдържанието. Ако целта на съдържанието е изграждане на имидж на работодателя, тогава отделът по човешки ресурси определено трябва да бъде включен от самото начало, поради своя опит и познания за организацията. Правният отдел трябва да се включи, за да гарантира, че съдържанието е защитено от авторски права и е юридически издържано.

2. Планирайте предварително: знайте какво искате да публикувате и кога

Следващата най-добра практика е свързана с планирането. Трябва да имате първоначални идеи за това какъв вид съдържание искате да публикувате и да знаете кога да го публикувате навреме. Това ще ви помогне да бъдете организирани, да следвате плана си и да сте подготвени.

За да направите това, ще трябва да създадете календар за съдържанието. Календарът за социални медии е инструмент, който ви помага да планирате и графикът на съдържанието си. Той може да бъде толкова прост, колкото електронна таблица или онлайн инструмент като Google Calendar или изглед „Календар“ в ClickUp.

Използвайте шаблона за управление на съдържанието на ClickUp, за да създадете календарни изгледи на съдържанието за целия си маркетинг екип. Предоставете конкретни изгледи за екипа, отговарящ за имейлите, социалните медии и блога, които да се използват поотделно, но също така дават представа за целия календар на съдържанието.

Ще разгледаме това по-късно в статията, така че засега ето няколко съвета за създаване на календар за съдържание:

Започнете с мозъчна атака за идеи за съдържание в социалните медии. Това може да включва публикации в блогове, изображения, инфографики или видеоклипове.

След като имате някои идеи, започнете да определяте графика и планирайте кога искате да ги публикувате. Вземете предвид неща като новинарския цикъл, празниците и други събития, които могат да повлияят на вашето съдържание.

След като имате план, можете да започнете да разпределяте задачи за създаване на съдържание и да планирате публикации в социалните медии в календара си за социални медии и друго визуално съдържание. Това може да включва писане на публикации в блог, дизайн на визуални елементи за различни социални платформи или заснемане на видеоклипове.

Не забравяйте да оставите малко гъвкавост в календара си. Нещата се променят и може да се наложи да коригирате плановете си. Винаги е добра идея да оставите малко място за маневри за събития, за които не сте знаели. Да речем, че е 7 август и откривате, че 8 август е Международният ден на котката, но календарът ви е пълен с публикации за марката. Наистина не искате да сте този човек, който трябва да се пребори с всички пречки, за да вмъкне няколко сладки снимки на котки между публикациите за марката, нали?

3. Създайте стратегия за социалните медии, базирана на работния си процес

Стратегиите за социални медии се създават около работния процес на екипа, а не обратното. По принцип, преди да начертаете стратегия, трябва да вземете предвид логистични аспекти като създаване, разпространение и мониторинг на съдържание. Причината е съвсем проста – по този начин ще можете да създадете стратегия, която е съобразена с нуждите, силните страни и ограниченията на вашия екип.

Най-основният пример в този смисъл би бил планирането на инициатива с много визуално съдържание, без да разполагате с необходимата пропускателна способност, за да я подкрепите. „Пропускателна способност“ не означава непременно Х брой дизайнери за Y количество визуални ресурси. За съжаление, няма формула за това. Означава също така работа с копирайтъри, редактори, одобряващи лица и т.н. Помните ли симбиозата между дизайнера и копирайтъра, за която споменах по-рано? Тя играе роля и тук.

А сега, що се отнася до някои общи съвети за създаване на стратегия за социалните медии около вашия работен процес, ето какво трябва да имате предвид:

Определете целите си: Какво искате да постигнете със стратегията си за социални медии?

Проучете аудиторията си : Към кого се опитвате да достигнете с вашата стратегия?

Изберете подходящите платформи: На кои канали в социалните медии трябва да се фокусирате и как ще използвате всеки от тях за социални кампании?

Създавайте привлекателно съдържание: Какво съдържание ще резонира с вашата аудитория и как ще създавате публикации?

Планирайте разпространението: Как ще представите съдържанието си в социалните медии пред аудиторията си?

Наблюдавайте и коригирайте. : Как ще проследявате и измервате успеха на вашите Как ще проследявате и измервате успеха на вашите маркетингови кампании в социалните медии?

Като добра отправна точка, изображението по-долу показва някои от въпросите, които можете да си зададете при разработването на стратегията си за социални медии:

чрез Digital School of Marketing

4. Запознайте се с платформите за социални медии

Когато става дума за социални медии, има много различни платформи, от които да избирате. Всяка платформа има свои силни и слаби страни, така че преди да започнете да създавате съдържание за социалните медии, трябва да изберете подходящата платформа за вашата стратегия.

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид при избора на платформа за социални медии:

Цели: Какво искате да постигнете със стратегията си за социални медии? Конверсии? Познаваемост на марката? Генериране на потенциални клиенти? Например, ако целта ви е да увеличите конверсиите, Twitter може да не е подходящата платформа. Или може да е, в зависимост от кого питате.

Аудитория: Към кого се опитвате да достигнете с вашата стратегия за социални медии? Вашата целева аудитория прекарва ли времето си в Twitter или LinkedIn? Или може би в Reddit?

Съдържание: Какъв вид съдържание ще резонира с вашата аудитория? Инфографики? Бели книги? Публикации в блогове? Инфографиките, белите книги и публикациите в блогове се споделят като Instagram Stories.

Този начин на мислене ще ви спести много главоболия в дългосрочен план. Колкото и да е изкушаващо да сте навсякъде, екипът може да произведе само ограничено количество висококачествено съдържание. Не се разпилявайте – фокусирайте се върху силните страни на екипа си и местата, където знаете, че се събира вашата целева аудитория.

5. Използвайте инструмент за управление на социалните медии за планиране на публикациите

И сега стигаме до една от най-добрите части на нашия блог поглеждам напред и забелязвам, че има още повече от половината статия – логистиката на публикуването в социалните медии!

Може да се каже, че планирането на публикациите е един от стълбовете на стабилния работен процес в социалните медии, и то с основателна причина. Най-очевидната е, че по този начин ще можете да гарантирате, че съдържанието ви е последователно и се публикува редовно. Напълно логично, нали?

Planable за управление на социалните медии

Чрез Planable

Въпреки че някои платформи поддържат планиране на съдържанието по подразбиране, има силни аргументи в полза на използването на специален инструмент за управление на социалните медии като Planable. Причината е, че инструментът за планиране ви позволява да планирате публикации за всичките си страници на едно място, вместо да се логвате във всяка платформа и да правите това ръчно.

Освен това, предварителното планиране на публикациите ви е чудесен начин да се уверите, че съдържанието ви е последователно и се публикува редовно. Важно е обаче да помните, че трябва да сте подготвени да публикувате и в реално време вмъкнете анекдот за Международния ден на котката.

Как Planable може да ви помогне да създадете перфектния работен процес? По много начини, но засега нека се съсредоточим върху два: системата за одобрение и функциите за сътрудничество на Planable.

Planable предлага 4 работни процеса за одобрение (Няма, По избор, Задължително и Многостепенно), предназначени за екипи от всякакъв размер. Тази система за одобрение гарантира, че нито едно съдържание не се публикува, преди да е 100% готово, и че то достига до съответните лица, вземащи решения, преди да бъде пуснато в обръщение. Това може да направи разликата между публикация, заседнала в лимбото на одобрението, и публикация, публикувана навреме.

След това има и функции за сътрудничество. Тъй като Planable имитира усещането и потока на социалните медии, обратната връзка се показва точно до публикациите, които изискват внимание, под формата на коментари и отговори. Там можете да маркирате членове на екипа и клиенти, за да споделят своите мисли и да добавят ресурси (визуални елементи, текстове и т.н.).

ClickUp за оптимизиране на операциите с съдържание и проследяване на кампании

Използвайте над 15 изгледа на ClickUp, за да визуализирате и планирате медийни кампании.

Друг също толкова добър инструмент за разработване на оптимизиран работен процес за екипа за социални медии е ClickUp. ClickUp е инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да бъдат организирани и ефективни. Той предоставя на членовете на екипа място, където да следят работата си, да комуникират помежду си и да си сътрудничат по проекти.

ClickUp също така предоставя инструменти за управление на срокове, възлагане на задачи и проследяване на напредъка. С гъвкавите си функции и интуитивен интерфейс, ClickUp улеснява управлението на всеки проект, голям или малък. Можете също така да използвате готовите за употреба и персонализирани шаблони, за да подобрите настоящия си работен процес в социалните медии. Като цяло, това е чудесен инструмент, който може да се използва заедно с Planable, за да създадете безупречен работен процес за вашия екип.

6. Не пропускайте процеса на одобрение

Важно е да имате процес на одобрение в работния процес в социалните медии. Това е особено важно, ако работите с екип. Чрез последователен работен процес на одобрение ще можете да гарантирате, че цялото ви съдържание е с високо качество и съответства на бранда.

При създаването на процес за одобрение трябва да се имат предвид няколко неща:

Кой трябва да бъде включен?

В кой момент трябва да се проведе процесът на одобрение?

Как процесът на одобрение ще ви помогне да постигнете целите си?

Кой трябва да участва в процеса на одобрение?

Отговорът на този въпрос ще варира в зависимост от вашия екип и вашите цели. Въпреки това, има няколко ключови лица, които винаги трябва да бъдат включени:

Създател на съдържание/копирайтър: Очевидно, нали? Този човек трябва да участва в процеса на одобрение, за да се гарантира, че съдържанието отговаря на всички изисквания.

Експерт по темата : За да дава обратна връзка относно точността на съдържанието. Особено полезен при деликатни и рискови кампании или когато има много съдържание, което трябва да бъде публикувано и се нуждае от задълбочена корекция.

Редактор: Гарантира, че съдържанието е без грешки и, в някои случаи, съответства на бранда.

Окончателният вземащ решението (одобрител): Лицето, което гарантира, че съдържанието отговаря на политиката на компанията и дава одобрение на съдържанието.

7. Имайте ясни указания за публикуване

По отношение на социалните медии е важно да имате ясни указания за публикуване. Това е особено важно, ако работите с екип. С указанията за публикуване ще можете да гарантирате, че цялото ви съдържание е с високо качество, отговаря на политиката на компанията и отразява тона на марката.

Някои неща, които трябва да имате предвид при създаването на насоки за публикуване:

Какъв тон/глас трябва да се използва?

Какви теми трябва да бъдат обхванати?

Какъв тип съдържание трябва да се публикува?

Колко често трябва да се публикува съдържание?

8. Обмислете диаграми на работния процес

Като алтернатива можете да обмислите и диаграма на работния процес в социалните медии. Красотата на диаграмите на процесите е, че те не само очертават задачите, които съставляват даден процес (като списък със задачи с начало и край), но и могат да ви помогнат да визуализирате данни и публикации в социалните медии, процеси на вземане на решения и дори ключови етапи в даден процес.

Страхотно, нали?

А визуализацията е само една от многото ползи. Тази документация може да помогне на всички участници да разберат процеса и да се позовават на нея, когато е необходимо, за да ускорят нещата.

Готови ли сте да накарате работния си процес да „работи“ за вас?

Работният процес в социалните медии е (и винаги трябва да бъде) жизненоважна част от всяка стратегия за социални медии.

Не забравяйте да определите ясни роли, да имате ясни насоки и винаги да създавате стратегията си за социални медии въз основа на работния си процес, като давате най-доброто от себе си. Като следвате тези практики в съчетание с инструменти за работния процес в социалните медии, можете да гарантирате, че екипът ви ще доставя съдържание бързо, без да жертва качеството.

По-конкретно, Planable се фокусира върху управлението на социалните медии и оптимизирането на процесите на сътрудничество, а ClickUp предлага функции и шаблони за управление на проекти в социалните медии.

Приятна работа!

Марко Гиляни е маркетинг специалист в Planable, с опит в писането на съдържание, SEO и копирайтинг.