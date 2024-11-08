Топ 15 AI инструмента за социални медии за маркетинг специалисти

Превъртане на безкрайни коментари, планиране на публикации, проследяване на показатели без AI инструменти за социални медии – всичко това води до хаос.

Екипът ми и аз прекарахме безброй часове в планиране на публикации в социалните медии и все пак изостанахме в измерването на резултатите.

Осъзнахме, че се нуждаем от някои AI инструменти за социални медии, за да не се чувстваме затрупани. Експериментирах с много от тях и научих, че е важно да се използва подходящият за различните нужди.

За да ви улесня, съставих списък с 15-те най-добри AI инструмента за социални медии, които ни помогнаха да оптимизираме съдържанието, да проследяваме анализите и да изпълняваме цялостната стратегия. Те ще направят вашия маркетинг в социалните медии по-лесно управляем, без да жертвате креативността. 🙌

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за социални медии?

При избора на подходящия AI инструмент за социални медии е лесно да се объркате – има прекалено много опции! Не всички AI инструменти за социални медии обаче ще отговорят на вашите нужди.

За да ви помогнем да вземете информирани решения, ето някои основни функции, на които трябва да обърнете внимание. 👇

Леснота на използване и поддръжка: Има интуитивен интерфейс, което го прави достъпен за потребители с различни нива на умения, и осигурява надеждна поддръжка на клиентите.

Интеграции: Безпроблемно се интегрира с основните платформи за социални медии и вашия технологичен стек.

Управление на множество акаунти: Помага ви да наблюдавате и контролирате множество акаунти от единен табло.

Автоматизация: Разполага с мощни функции за автоматизация, като планиране и автоматично публикуване, които ви помагат да поддържате последователен график за публикуване и да спестите време и усилия.

Анализи и отчети: Предоставя подробна информация за ангажираността, поведението на аудиторията и ефективността.

AI възможности: Разполага с усъвършенствани AI функции като създаване на генерирано съдържание, анализ на настроенията и препоръки за хаштагове.

Нашият списък с 15-те най-добри AI инструмента за социални медии за планиране на стратегия за социални медии включва както класики като Sprout Social, така и новодошли като Albert. ai. Какво е общото между тях? Те са отлични в това, което правят! 🎯

Нека видим как можете да използвате всеки от тях за създаване на ефективни маркетингови кампании в социалните медии и насочване на вашата промоционална стратегия.

1. ClickUp (Най-добър за оптимизиране на създаването и планирането в социалните медии с AI)

ClickUp е мощна платформа за опростяване на създаването и планирането на съдържание в социалните медии, особено с AI възможностите си и над 1000 интеграции на приложения. Тя остава начело в нашия списък благодарение на своите всеобхватни функции за управление на социалните медии, които автоматизират работните процеси, свързани със съдържанието, от генерирането на идеи до публикуването.

ClickUp Docs

Форматирайте съдържанието си за по-голяма ефективност с ClickUp Docs

ClickUp Docs е мощна функция, която ви помага при създаването на съдържание с инструменти за създаване, управление и съвместна работа по документи. Тя улеснява екипа ви да създава и усъвършенства ефективно висококачествено съдържание.

Можете да организирате цялото си съдържание в социалните медии на платформата с нейните богати функции за форматиране, вложени страници, опции за стилизиране и шаблони. Тя също така ви помага да планирате отлична пътна карта за съдържанието в социалните медии, като провеждате мозъчна атака едновременно с екипа си чрез функцията за откриване на сътрудничество в реално време на ClickUp.

ClickUp Brain

Опитайте ClickUp Brain Помолете ClickUp Brain да напише съдържание за вашите социални медии и го получите незабавно.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който внася свежи идеи и гледни точки в вашите сесии за мозъчна атака, като предлага контекстуална, в реално време, незабавна подкрепа като спаринг партньор. Можете да го подканите да ви помогне да измислите нови стратегии за съдържание, да усъвършенствате целите на кампаниите в социалните медии, да генерирате обобщения на срещи и да пишете доклади въз основа на събраните данни.

Интегриран в Docs, Brain преобразува ключовите точки или предложения директно в изпълними задачи в документите, които използвате за мозъчна атака. Неговият AI асистент за писане ви помага да подобрите писането си с вградена проверка на правописа и бързи отговори, които създават съобщения с перфектен тон.

ClickUp разполага и с други отлични функции за сътрудничество, които ви помагат да се свържете с екипа си по всяко време и от всяко място.

ClickUp Chat

Комуникирайте и сътрудничете с екипа си с ClickUp Chat

ClickUp Chat обединява комуникацията в екипа и управлението на задачите в един безпроблемно работещ инструмент. Той е идеален за поддържане на обща информация за всички, като ви позволява да обсъждате проекти като кампании в социалните медии и създаване на съдържание, докато се свързвате директно с съответните задачи в ClickUp.

С помощта на AI-базирани функции, ClickUp Chat може да обобщава разговори и да предлага автоматично създаване и свързване на свързани задачи, което прави управлението на проекти по-гладко и по-ефективно.

Маркирайте членовете на екипа си с просто „@“ с ClickUp Assign Comments.

Присвойте коментари в ClickUp на членовете на екипа и на себе си, за да сте сигурни, че нищо не се пропуска в работния процес. Тази функция също така задейства известие за определеното лице, а задачата ще се появи в неговата лента със задачи. Това е отличен начин за мениджърите да делегират задачи директно от дискусиите.

ClickUp Dashboard

Визуализирайте напредъка на кампанията си с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards предлагат изключителен начин за визуализиране на вашите кампании в социалните медии. Те ви дават информация за ключовите показатели и ефективността на кампаниите в реално време. Освен това, те са персонализирани, така че можете да ги адаптирате към вашия работен процес.

Внедряването на ClickUp за управление на социалните медии и създаването на съдържание доведе до успешното премахване на ВСИЧКИ имейл комуникации по този проект.

Внедряването на ClickUp за управление на социалните медии и създаването на съдържание доведе до успешното премахване на ВСИЧКИ комуникации по имейл по този проект.

ClickUp предлага и множество шаблони за календар с съдържание, които ще ви помогнат да планирате календара си за социални медии.

Разширената шаблона за социални медии на ClickUp предлага сътруднически и ефективен подход към планирането на съдържанието. Петте различни изгледа – Списък, Табло, Календар, Вграждане и Документ – позволяват персонализирано управление на задачите.

По същия начин, шаблоните за график за публикуване в социалните медии на ClickUp оптимизират управлението на социалните медии за последователно ангажиране на аудиторията с структурирана рамка за планиране, график за публикуване и персонализирани статуси като „Отменено“, „Завършено“ и „В процес“ за ясно проследяване на кампанията.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на задачи: Създавайте задачи за всеки елемент от съдържанието или кампанията, определяйте крайни срокове и ги възлагайте на членовете на екипа.

Персонализирани работни процеси: Настройте персонализирани работни процеси, които да отразяват процеса на създаване на съдържание в социалните медии.

ClickUp Automations: Автоматизирайте рутинните задачи, използвайки if-then тригери, или създавайте автоматизирани последователности на естествен език с ClickUp Brain.

Интеграции на ClickUp: Интегрирайте с популярни приложения като Google Drive, Dropbox, Google Calendar, Chrome, Figma, Vimeo и много други.

Над 1000 готови шаблона: Достъп до стотици шаблони за различни случаи на употреба, за да спестите време и да осигурите последователност между проектите.

Множество изгледи на задачите: Визуализирайте графиците на вашите кампании в социалните медии в над 15 персонализирани Визуализирайте графиците на вашите кампании в социалните медии в над 15 персонализирани изгледа на ClickUp , включително диаграма на Гант, табло Канбан, изглед на списък и изглед на таблица.

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка отнема време

Потребителите съобщават за стръмна крива на обучение поради широкия спектър от функционалности.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Lately AI (Най-добър за преобразуване на съдържание за социални медии)

чрез Lately AI

В последно време AI е един от най-популярните AI инструменти за социални медии, който използва AI, базирана на невронауката, за да оптимизира създаването, планирането и анализа на съдържание.

Той преобразува дългите форми на съдържание, като блогове, подкасти или видеоклипове, в кратки публикации в социалните медии за различни платформи. Това го прави особено полезен за маркетолозите, които се опитват да разширят обхвата си.

Най-добрите функции на изкуствения интелект в последно време

Създайте уникален и персонализиран „модел на глас“, за да достигнете до всяка целева аудитория по всеки канал, на всеки език или регионален диалект.

Оптимизирайте алгоритъма на вашата платформа дни, седмици или дори месеци предварително.

Свържете всички членове на екипа в рамките на единна йерархия на марката за централизирана комуникация.

Настоящи ограничения на изкуствения интелект

Функции като опашката стават нестабилни, когато се опитате да реорганизирате публикациите.

Не можете да популяризирате публикации от платформата

Не ви позволява да създавате Instagram истории.

Актуални цени на AI

Безплатно

Стартово ниво: 59 $/месец на потребител

Растеж: 239 $/месец за 3 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Последни оценки и рецензии за AI

G2: Недостатъчно ревюта

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Agorapulse (Най-добър за цялостно управление на социалните медии)

чрез Agorapulse

Agorapulse е всеобхватен инструмент за управление на социални медии, който предлага функции за оптимизиране на работата с множество платформи.

Използвал съм го за планиране на публикации, наблюдение на разговори и анализ на данни за ефективността. Особено ми харесаха функциите му за „унифицирана пощенска кутия“, които помагат на потребителите да консолидират съобщенията и коментарите от всички платформи.

Най-добрите функции на Agorapulse

Използвайте календара с функция „плъзгане и пускане“, за да планирате публикации и да ги визуализирате без усилие.

Достъп до персонализирани шаблони за социални медии за създаване на съдържание

Проследявайте споменаванията на вашата марка, конкурентите и релевантните ключови думи с функцията „Social Listening“ (Социално слушане).

Получете задълбочени познания за вашите резултати в социалните медии с изчерпателни анализи.

Ограничения на Agorapulse

Ограничени интеграции – не се интегрира с платформи като TikTok или други нововъзникващи социални приложения.

Може да бъде бавен, особено при планиране на публикации или качване на медийни файлове.

Трябва да платите допълнително за анализите на X (по-рано Twitter).

Ограничени възможности за публикуване в безплатния план

Той не обединява коментарите и директните съобщения в Instagram на една и съща платформа, така че трябва да ги проверявате ръчно.

Цени на Agorapulse

Стандартен: 69 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Разширено: 149 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4,5/5 (над 900 рецензии) 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 700 рецензии)

4. SocialBee (Най-добър за управление на вечно актуално съдържание)

чрез SocialBee

SocialBee е многофункционален AI инструмент за социални медии, създаден да ви помогне да управлявате, автоматизирате и оптимизирате създаването на съдържание на различни платформи.

Една от най-забележителните му характеристики е функцията AI Content Improvement, която ви позволява да подобрите публикациите си и да планирате стратегии за по-добро ангажиране. Аз го използвам, за да създавам по-бързо съдържание, специфично за дадена платформа, особено за Facebook, Instagram, X и LinkedIn.

Най-добрите функции на SocialBee

Създавайте визуално привлекателно съдържание за вашите фийдове с интеграциите в приложението с инструменти като Canva, Unsplash и GIPHY.

Канете хора в работното си пространство, разпределяйте роли, оставяйте обратна връзка и одобрявайте съдържание – всичко това в едно приложение.

Създавайте публикации с помощта на над 1000 подсказки за социални медии, обобщавайте блогове и създавайте висококачествено съдържание в различни тонове.

Рециклирайте вечно актуалното съдържание и споделяйте отново публикациите с висока ефективност, за да разширите автоматично обхвата им.

Ограничения на SocialBee

Няма вградена интеграция с Pinterest.

Ограничени възможности за форматиране на текст, особено за по-дълго съдържание

Копирането и поставянето не прехвърля добре форматирането, което го прави времеемка задача.

Потребителският интерфейс не е визуално привлекателен

Цени на SocialBee

Стандартен

Bootstrap: 29 $/месец на потребител

Accelerate: 49 $/месец на потребител

Pro: 99 $/месец за 3 потребители

Агенция

Pro50: 179 $/месец

Pro100: 329 $/месец

Pro150: 449 $/месец Оценки и рецензии за SocialBee

G2: 4,8/5 (над 400 рецензии) 4,8/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии) 4,6/5 (над 30 рецензии)

5. Sprout Social (Най-добър за анализи и автоматизация на задачи)

чрез Sprout Social

На пето място в списъка ми е Sprout Social – страхотна платформа, известна с мощните си аналитични и автоматизационни възможности.

Една от най-добрите му функции е анализът на настроенията, базиран на изкуствен интелект, който автоматично класифицира съобщенията като положителни, отрицателни или неутрални, помагайки ви да прецените възприятията на аудиторията в реално време.

Най-добрите функции на Sprout Social

Използвайте функцията „умни категории“, за да групирате и класифицирате данни и да улесните проследяването на конкретни тенденции или теми в различни канали в социалните медии.

Получете подробни показатели с инструментите за бизнес анализи, за да визуализирате и проследявате KPI чрез интуитивни табла.

Изграждайте и управлявайте партньорства с влиятелни лица и създатели на съдържание, за да увеличите присъствието на марката.

Ограничения на Sprout Social

Няма AI отговори за интелигентната пощенска кутия

Не можете да запазвате често използвани хаштагове

Понякога профилите на различни платформи се разкъсват

Не можете да планирате публикуването на PDF файлове в LinkedIn

Цени на Sprout Social

Стандартен: 249 $/месец на потребител

Професионална версия: 399 $/месец на потребител

Разширено: 499 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 3400 рецензии) 4. 4/5 (над 3400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 500 рецензии)

6. Emplifi (по-рано Socialbakers) (Най-добър за ангажираност на клиентите, задвижвана от изкуствен интелект)

чрез Emplifi

Emplifi (по-рано Socialbakers) е AI-базиран инструмент за социални медии, който помага на марките да оптимизират усилията си в областта на маркетинга и обслужването на клиенти.

Особено съм впечатлен от използването на изкуствен интелект в множество функции. Той разполага с инструменти за социално слушане, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да откриват настроения и динамични теми, позволявайки ви да бъдете в крак с тенденциите и разговорите, които са от значение за вашата аудитория.

Най-добрите функции на Emplifi

Измервайте общественото мнение в реално време с помощта на възможностите за обработка на естествен език, за да получите по-задълбочени познания за поведението на потребителите.

Използвайте историческите данни за аудиторията с инструмента PrimeTime, за да определите оптималното време за публикуване на съдържание.

Обобщете големи обеми от обратна връзка от клиенти и я анализирайте, за да уловите основните проблеми.

Ограничения на Emplifi

Интеграциите с LinkedIn и Tiktok не ви позволяват да проследявате споменавания.

Липсва последователност в функциите за отчитане за множество канали в социалните медии.

Няма възможности за персонализиране на колекции от съдържание, като например масово маркиране.

Някои потребители намират потребителския интерфейс за объркващ. Например, управлението на планираните отчети се намира в профила на потребителя, а не в „съдържание“ или „табла“.

Цени на Emplifi

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Emplifi

G2: 4. 3/5 (над 200 рецензии) 4. 3/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

7. Brandwatch (Най-добър за социално слушане и анализ на тенденции)

чрез Brandwatch

Brandwatch е мощна платформа за цифрова потребителска информация, която е полезна за социално прослушване и анализ на тенденции.

Неговите усъвършенствани AI и възможности за управление на данни помагат на бизнеса да измерва настроенията на клиентите, да проследява възприемането на марката и да събира онлайн разговори от различни платформи.

Най-добрите функции на Brandwatch

Следете споменаванията на марката в различни социални медии и оценявайте емоционалния тон зад тези споменавания с помощта на „анализ на настроенията“.

Получавайте известия за пикове в негативните настроения с функцията за интелигентни предупреждения.

Персонализирайте търсенията на различни езици с 48 булеви оператори, които усъвършенстват и насочват заявките.

Открийте най-добрите влиятелни лица за вашата марка и управлявайте взаимоотношенията с тях.

Ограничения на Brandwatch

Запълването на ключови думи, което означава, че не се зареждат изгубени ключови думи, се проваля дори след многократни опити.

Малки проблеми като графики, които извличат данни от други места, или проблеми с преместването на елементи в таблото за управление са често срещани.

Зареждането на данни отнема много време

Няма единна оценка за ангажираността

Цени на Brandwatch

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Brandwatch

G2: 4. 4/5 (над 600 рецензии) 4. 4/5 (над 600 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (над 200 отзива)

8. Tailwind (Най-добър за планиране на визуално съдържание в социалните медии)

чрез Tailwind

Tailwind е популярен инструмент за управление на визуално съдържание в платформи като Instagram, Pinterest и Facebook.

Ние го използваме основно за планиране на публикациите в социалните медии и го намираме за особено полезен за планиране и оптимизиране на стратегията за съдържание в социалните медии за платформи, които се фокусират върху визуалните елементи. Той създава визуално привлекателни и отзивчиви дизайни, които сме използвали в съдържанието си в социалните медии.

Най-добрите функции на Tailwind

Създавайте привлекателни публикации в социалните медии, като го използвате като AI инструмент за надписи , описания и кратки видео скриптове, пригодени за конкретни аудитории.

Използвайте предварително проектираните шаблони, които могат да се персонализират, с визуализации с професионално качество. Той автоматично прилага цветовете, шрифтовете и логата на марката, за да гарантира последователност в дизайна.

Максимизирайте ангажираността без ръчно усилие с функцията „SmartScheduling“, която избира най-подходящото време за публикуване въз основа на целевата аудитория.

Прегледайте и организирайте съдържанието си с визуалния 9-решетъчен планиращ инструмент за Instagram.

Ограничения на Tailwind

Ограничени интеграции на платформи, предимно Pinterest и Instagram, което не е идеално.

Анулирането на акаунта ви е трудно, а обслужването на клиенти може да бъде лошо.

Ограничени анализи в Pinterest

Цени на Tailwind

Безплатни завинаги

Pro: 24,99 $/месец на потребител

Разширено: 49,99 $/месец за 2 потребители

Максимална цена: 99,99 $/месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за Tailwind

G2: 4. 3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Loomly (Най-добър за съвместно създаване и планиране на съдържание)

чрез Loomly

Loomly е чудесен инструмент за управление на социални медии, който помага за създаването и планирането на съвместно съдържание. Той оптимизира дейностите в социалните медии – от идеята за съдържанието до публикуването и измерването.

Можете да управлявате различни акаунти в социалните медии от един интерфейс, като използвате неговите функции за сътрудничество, като например работни потоци за одобрение и макети на публикации.

Най-добрите функции на Loomly

Съхранявайте и организирайте медийни ресурси, използвайки библиотеката с съдържание и интегрираните инструменти като Canva и Unsplash; можете също да получите достъп до над пет милиона снимки и видеоклипове без авторски права и да ги редактирате директно на платформата.

Получавайте над 300 предложения за съдържание дневно, базирани на тенденциите в социалните медии и празниците, за да поддържате актуален и ангажиращ календар за съдържание.

Идентифицирайте публикации и кампании с висока ефективност и проследявайте кликовете с вградения инструмент за съкращаване на URL адреси Loomly.

Ограничения на Loomly

Има случаи, в които приложението не е публикувало на платформата в планираното време.

Някои публикации трябва да се публикуват ръчно. Например, ако потребител трябва да публикува клип във Facebook и Instagram, клипът ще бъде публикуван само във Facebook.

Споделянето на чернови на публикации е трудно

Цени на Loomly

Базова цена: 42 $/месец за 2 потребители

Стандартен план: 80 $/месец за 6 потребители

Разширено: 175 $/месец за 14 потребители

Премиум: 369 $/месец за 30 потребители

Оценки и рецензии за Loomly

G2: 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

10. Albert. ai (Най-добър за автоматизирано управление и оптимизация на реклами)

Albert. ai е маркетингова платформа, базирана на изкуствен интелект, предназначена за автономно управление и оптимизиране на дигитални кампании в различни канали, като социални медии, платено търсене и програмно показване.

Той използва машинно обучение и предсказуема аналитика за обработка на задачи като закупуване на медии, таргетиране на аудитория и оптимизиране на творчеството, което позволява на маркетолозите да се фокусират върху стратегията.

Най-добрите функции на Albert.ai

Автоматизирайте ключови аспекти на дигиталните кампании, като таргетиране, наддаване и разпределение на бюджета.

Използвайте платформата, за да тествате и оптимизирате творческите си ресурси в реално време, като гарантирате, че рекламите ви се представят най-добре в различните канали.

Интегрирайте данни от различни платформи (като Google и Facebook), за да оптимизирате разходите за реклама в различните канали.

Ограничения на Albert.ai

Процесът на интеграция изисква значителна подкрепа и обучение, което затруднява внедряването му в малките предприятия без технически ресурси.

Той разчита прекалено много на качеството и количеството на историческите данни и може да срещне затруднения, ако компанията не разполага с такива.

Цени на Albert. ai

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Albert. ai

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

11. QuillBot (Най-добър за подобряване на качеството на писането)

чрез QuillBot

QuillBot е усъвършенстван AI инструмент за писане, предназначен да подобри качеството на писменото съдържание, което го прави полезен за мениджърите на социални медии и създателите на съдържание.

Той има отлични възможности за преразказване, което ви помага да пренапишете изречения и параграфи, за да ги направите по-изтънчени, последователни и ангажиращи. Можете да го използвате, за да пренасочите съдържанието между платформите и да спестите време. Намерих режимите „Fluency“ и „Creative“ за полезни при писането по-ясно и използването на уникални изрази.

Най-добрите функции на QuillBot

Проверете граматиката и коригирайте грешките, за да се уверите, че вашите публикации и текстове са професионални, преди да ги публикувате.

Обобщете дълги статии или доклади в кратки резюмета за бързи надписи, актуализации или акценти в социалните медии.

Откривайте плагиатство и се уверявайте, че съдържанието ви е оригинално, за да поддържате своята надеждност.

Ограничения на QuillBot

Проверката на граматиката не е толкова изчерпателна, колкото другите AI инструменти за социални медии.

Понякога пропуска да открие грешки в структурата на изреченията.

Той само преформулира ограничен брой думи.

Цени на QuillBot

Безплатно

Премиум: 4,17 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за QuillBot

G2: 4. 4/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

12. Jacquard (по-рано Phrasee) (Най-добър за създаване на маркетингови текстове)

чрез Jacquard

Jacquard е AI-базиран инструмент за социални медии, предназначен за създаване и оптимизиране на маркетингови текстове в различни дигитални канали, включително имейл, социални медии и платени реклами.

Той използва генериране на естествен език (NLG), за да създава високо ангажиращо и ориентирано към резултатите съдържание, като теми на имейли и рекламни текстове, съобразени с вашата целева аудитория.

Най-добрите функции на Jacquard

Използвайте изкуствения интелект за създаване на рекламни текстове на различни платформи, включително имейл, социални медии и платени реклами.

Персонализирайте съобщенията въз основа на наученото от AI от исторически данни, за да максимизирате обхвата си.

Създавайте убедителни маркетингови съобщения и ги оптимизирайте за ангажираност и разговори.

Ограничения на Jacquard

Липсват инструменти за творчески дизайн, така че може да се наложи да разчитате на друг софтуер за визуални елементи.

Не можете да изберете тона, от който се нуждаете

Цени на Jacquard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Jacquard

G2: 4. 4/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

13. PromoRepublic (Най-доброто за локален маркетинг в социалните медии)

чрез PromoRepublic

Следващият е PromoRepublic. Използвал съм приложението за управление на социални медии за различни бизнес локации. Това е чудесен начин да подобрите вашите локални маркетингови усилия.

PromoRepublic помага на бизнеса да оптимизира създаването на съдържание, планирането на публикации и управлението на репутацията на различни платформи. AI Composer ви позволява да създавате привлекателни публикации и да ги популяризирате в Instagram и Facebook.

Най-добрите функции на PromoRepublic

Създавайте публикации в социалните медии с помощта на изкуствен интелект въз основа на зададени от потребителя параметри, като тон, дължина и включване на хаштагове и емотикони.

Измервайте ефективността и получавайте полезни информации за подобряване на стратегиите за социални медии.

Възможност за хиперлокализирана реклама и динамично адаптиране на съдържанието в различни местоположения.

Следете препратения трафик и разговорите от публикациите

Ограничения на PromoRepublic

Потребителският му интерфейс е малко неудобен; например, когато разглеждате публикации в календарния изглед по седмици, трябва да превъртите назад няколко седмици, за да видите историческите данни.

Той не включва линк в публикация и не го съкращава автоматично.

Интеграцията му с LinkedIn може да е бавна, забавя се при извличането на данни от платформата и липсва интеграция с Zapier.

Цени на PromoRepublic

Малък бизнес: 59 $/месец на потребител

Агенция: 99 $/месец за 10 потребители

Много локации: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на PromoRepublic

G2: 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 140 рецензии)

14. BuzzSumo (Най-добър за проучване на съдържание)

чрез BuzzSumo

BuzzSumo е страхотен AI инструмент за проучване на съдържание, идеален за маркетинг специалисти и мениджъри на социални медии, които искат да бъдат винаги една крачка напред. Той ви помага да откривате актуални теми, да анализирате най-ангажиращото съдържание и да идентифицирате ключови влиятелни лица на различни платформи.

Инструментът предлага и функции като откриване на съдържание по социална мрежа, тип съдържание и домейн, което ви позволява да прецизирате проучването си.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Намерете и се свържете с над 700 000 журналисти и получите два пъти повече резултати по нишови теми.

Проучете ключовите думи с висока търсене и анализирайте подзаглавията, структурата и съдържанието на най-популярните заглавия, за да получите информация за SEO.

Проучете отзивите на клиентите за настоящите и нововъзникващите тенденции във вашата категория.

Следете споменаванията на марката и проследявайте конкурентите

Ограничения на BuzzSumo

Той е достъпен предимно на английски език, така че повечето тенденции са само от англоговорящи страни.

Много от функциите им изглежда се дублират от безплатни услуги като Google Alerts.

Цени на BuzzSumo

Създаване на съдържание: 199 $/месец на потребител

PR и комуникации: 299 $/месец за 5 потребители

Пакет: 499 $/месец за 10 потребители

Предприятие: 999 $/месец за 30 потребители

Оценки и рецензии за BuzzSumo

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 140 рецензии)

15. ContentStudio (най-добър за откриване на подходящо съдържание)

чрез ContentStudio

ContentStudio е отличен избор за откриване на съдържание и управление на проекти в социалните медии. Той е специализиран в подпомагането ви да намерите подходящо и актуално съдържание на различни платформи.

С функцията си за откриване ContentStudio ви позволява без усилие да следите актуалните теми. То събира съдържание от източници като YouTube, X (по-рано Twitter) и блогове в един фийд, което опростява процеса на идентифициране на актуалните теми във вашата ниша.

Най-добрите функции на ContentStudio

Организирайте съдържанието си в социалните медии в интерактивен календар с многоизглед, за да насърчите сътрудничеството и да спестите време.

Създавайте интелигентни канали за съдържание с помощта на специализирани техники за куриране на съдържание, като RSS емисии и персонализирани теми за успех в социалните медии.

Напишете убедително и уместно съдържание с помощта на AI асистента за писане.

Ограничения на ContentStudio

За потребители без технически познания платформата е прекалено сложна и изисква дълъг период на обучение.

Потребителите се оплакват, че съдържанието на езици, различни от английски, не е полезно.

Таблото за управление не може да се персонализира.

Цени на ContentStudio

Безплатно

Стартово ниво: 20 $/месец на потребител

Pro: 49 $/месец на потребител

Агенция: 99 $/месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за ContentStudio

G2: 4,6/5 (над 350 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 650 рецензии) 4,7/5 (над 650 рецензии)

Спрете да превъртате социалните медии с ClickUp

Когато става дума за социални медии, привличането на вниманието е всичко – а AI-базираните възможности на ClickUp правят по-лесно от всякога създаването на съдържание, което спира превъртането, и провеждането на безпроблемни кампании.

Всяка от 15-те AI инструмента за социални медии, които сме подчертали, има уникални предимства, но ClickUp се откроява като цялостно решение за управление на вашата социална стратегия и задачите на екипа. С ClickUp можете да организирате календара си за социални медии, да проследявате показателите за ефективност и да оптимизирате целия процес на създаване на съдържание на едно място.

Пригответе се да повишите ангажираността, да оптимизирате рекламите и да вземате решения, основани на данни, които да промотират вашата марка – регистрирайте се в ClickUp още днес!