Топ 10 инструмента за социално слушане, които ще подобрят вашата социална стратегия през 2025 г.

Представете си следното: Вие сте в 2015 г. Като маркетинг специалист, вие се свързвате с клиентите чрез формуляри за обратна връзка или организирате срещи, за да ги интервюирате и да откриете пропуските във вашия продукт/услуга.

Вашите клиенти мразят да попълват анкети, а получаването на честна обратна връзка чрез асинхронни онлайн разговори в официална обстановка е предизвикателство.

Днес същото важи и за повечето марки.

Днес клиентите изразяват емоциите си и споделят обратна връзка за продуктите във Facebook, Twitter и Instagram чрез истории, туитове или коментари. Има ли начин да се оптимизира събирането на обратна връзка от клиентите въз основа на социалните конверсии?

С милиарди разговори, които се водят в социалните медии, маркетолозите разчитат на инструменти за социално слушане, за да събират информация за клиентите, да откриват тенденции и релевантни разговори и да отговарят на запитвания на клиенти.

Инструментът за мониторинг на социалните медии позволява на марките да следят разговори, свързани с тях или с тема, която ги интересува, и да откриват ценна информация за стратегия за ангажираност в социалните медии, базирана на данни.

В тази статия споделяме нашия списък с 10-те най-добри инструмента за социално слушане, които ще подобрят вашата стратегия в социалните медии.

Ето какво трябва да търсите в един инструмент за социално слушане.

Цялостни прозрения: Инструментът за социално слушане отива отвъд проследяването на ключови думи, предлага анализ на настроенията, идентифицира ключови влиятелни лица и разкрива предстоящи тенденции. Най-добрата платформа за управление на социални медии ви гарантира, че не само слушате аудиторията си, но и наистина разбирате какво я движи, за да изработите стратегията си за социални медии.

Съвместимост с основните платформи за социални медии: Инструментът за наблюдение на марката трябва да може да следи разговорите във всички платформи за социални медии, както и да проследява вашата марка онлайн във форуми, сайтове за новини и рецензии и форуми в бранша.

Анализ на настроенията: Изберете платформи за социално слушане, които могат автоматично да откриват настроенията на клиентите и да категоризират онлайн разговорите в положителни и отрицателни, без да се налага ръчно въвеждане на данни.

Интуитивен интерфейс: Инструментът за уеб мониторинг, който изберете, трябва да има персонализирани оформления, филтри и лесен за използване интерфейс, за да улесни прослушването в социалните медии.

Мощен аналитичен панел за социални медии: Изберете инструменти за наблюдение на социалните медии с подробни аналитични възможности, като например подробни отчети за Изберете инструменти за наблюдение на социалните медии с подробни аналитични възможности, като например подробни отчети за маркетинговите OKR с показатели за ангажираност, споменавания на марката и ефективност на социалните кампании.

Възможности за интеграция: Безпроблемната интеграция с вашите Безпроблемната интеграция с вашите приложения за дигитален маркетинг, включително инструмента ви за управление на социални медии, е задължителна функция за точно социално слушане. Инструментът за мониторинг на социални медии трябва да се интегрира с вашите платформи за анализи, за да създавате маркетингови кампании , базирани на данни.

Сигурност на данните: Инструментът за прослушване в социалните медии трябва да спазва законите за поверителност, специфични за страната и отрасъла, за да поддържа конфиденциалността и целостта на обратната връзка от клиентите или данните от прослушването в социалните медии.

1. Sprout Social

чрез Sprout Social

Инструментът за социално слушане на Sprout Social ви помага да проследявате разговорите за вашата марка, да разберете аудиторията си и да идентифицирате други влиятелни лица във вашата ниша. Хаштаговете и решението за мониторинг на социалните медии на Sprout, заедно с анализа на настроенията, предоставят информация за клиентите, мониторинг на марката, конкурентите и индустрията.

Например, платформа за образователни технологии би използвала инструменти за социално слушане, за да проследява разговорите в социалните медии относно промоциите си в социалните медии за нов курс, който са пуснали.

Функциите за социално слушане позволяват на марката да измерва реакцията на аудиторията в социалните медии, популярните хаштагове и цялостния анализ на настроенията на аудиторията.

С помощта на стратегия за социално слушане, марката знае как да увеличи присъствието и ангажираността си в социалните медии.

Най-добрите функции на Sprout Social

AI Assist препоръчва алтернативни отговори, за да подобрите тона на гласа си или да изготвите по-подробен отговор според коментара.

Използвайте SproutLink като решение за линк в биографията си, за да увеличите трафика към уебсайта или целевите си страници, като го включите в социалните си профили.

Споделяйте календара си с външни заинтересовани страни, работете съвместно с бележки в календара и взаимодействайте в реално време с вътрешни разговори.

Ограничения на Sprout Social

Акаунтите в социалните медии се развързват въпреки редовното им използване

Няма безплатен пробен период за нови потребители.

Цени на Sprout Social

Стандартна цена : 249 $/месец

Професионален : 399 $/месец

Разширено : 499 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 2600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (570 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Sprout Social!

2. Brandwatch

чрез Brandwatch

Всяка минута във Facebook се публикуват около 510 000 коментара, в Instagram – 66 000 публикации, а в Twitter – 575 000 туита! Да следиш всичко, което се казва в социалните медии, е кошмар за всеки маркетинг специалист.

Маркетолозите разчитат на най-добрите инструменти за социално слушане, за да анализират всички тези разговори и да получат ценна информация. Те използват платформата за социално слушане на Brandwatch, за да управляват множество канали в социалните медии на едно място, като проследяват разговорите от база данни с 1,6 трилиона исторически разговора и наблюдават социалните медии в реално време.

Проследявайте ключови показатели за социално слушане, като познаваемост на марката, социално настроение и социално присъствие, за да увеличите присъствието си в социалните медии и да подобрите управлението на репутацията си във всички платформи.

Най-добрите функции на Brandwatch

Анализът на сегменти ви позволява да категоризирате разговорите си по обратна връзка, оплаквания, мнения и др.

Лесен за използване интерфейс с функции за социално слушане, с които да управлявате органичното и платеното си съдържание във всички социални канали.

Инструмент за маркетинг с влиятелни лица с база данни от над 30 милиона създатели, с който можете да провеждате, измервате и отчитате многоканални маркетингови кампании с влиятелни лица и да измервате ефективността им с помощта на индекс на влияние.

Интуитивен панел за задълбочени анализи с инструменти за анализ на конкурентите , за да разберете как се представяте в сравнение с тях.

Ограничения на Brandwatch

Brandwatch не позволява планиране на една и съща публикация във всички платформи.

Бавно изтегляне и актуализиране на таблото

Цени на Brandwatch

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Brandwatch

G2: 4. 1/5 (789 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (224 отзива)

3. Mention

чрез Mention

Mention е инструмент за социално слушане, който ви позволява да проследявате над един милиард източници на данни в интернет, включително Twitter, Facebook и Instagram, както и да създавате и запазвате филтри, за да намирате лесно това, което търсите.

Mention е един от най-добрите инструменти за социално слушане, който позволява на маркетинг специалистите и агенциите за дигитален маркетинг да провеждат задълбочен анализ на настроенията, да проследяват споменаванията на вашата марка в социалните медии или всякаква друга тема за период до две години и да настройват сигнали в случай на необичайна активност.

Най-добрите функции на Mention

Проследявайте всеки път, когато сте споменати, за да разберете репутацията на марката с помощта на известия в реално време и функции за социално слушане.

Комплексен инструмент за социално слушане с аналитични филтри, които позволяват да се задълбочите в теми, свързани с конкуренти, марки, продукти или индустрии.

Планирайте подробни отчети за различните заинтересовани страни, които да ги получават периодично по имейл.

Взаимодействайте с аудиторията си в основните социални медийни платформи (като Twitter, Instagram и Facebook) и създавайте, планирайте и публикувайте постове от различни канали.

Ограничения на Mention

Не записва исторически данни след създаването на булево търсене.

Липсва инструмент за прогнозна аналитика

Цени на Mention

Solo : 41 $/месец (фактурира се ежегодно)

Pro : 83 $/месец (фактурира се ежегодно)

ProPlus: 149 $/месец (фактурира се ежегодно)

Споменавания, оценки и рецензии

G2: 4. 3/5 (439 отзива)

Capterra: 4,7/5 (286 отзива)

4. Agorapulse

чрез Agorapulse

Agorapulse е алтернатива на Hootsuite, която позволява на маркетолозите да поемат пълен контрол върху управлението на социалните си медии.

С интуитивен интерфейс за публикуване, инструменти за социално слушане и задълбочени анализи, Agorapulse като платформа за управление на социални медии ви гарантира, че никога няма да пропуснете споменавания на вашата марка, било то от вашата аудитория или от колеги в бранша.

Най-добрите функции на Agorapulse

Управлявайте социалните си медии, публикуването, отчитането, мониторинга на социалните медии и сътрудничеството в екипа от унифицираната социална пощенска кутия на Agorapulse.

Достъп до инструментите за социално слушане на Agorapulse чрез мобилното приложение за Android и iOS

Функции за управление на проекти, с които да организирате работните си процеси по публикуване, да споделяте бележки, да проследявате задачите за действие и да възлагате съдържанието за одобрение.

Ограничения на Agorapulse

Невъзможност да експортирате планирани публикации за споделяне с клиенти

Ограничението за броя символи е 300 символа за публикации в LinkedIn, докато самата платформа позволява използването на повече символи.

Цени на Agorapulse

Стандартен : 49 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Професионална версия : 79 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Разширена версия : 119 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Персонализирани решения според нуждите на вашия бизнес

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2: 4. 5/5 (919 отзива)

Capterra: 4,5/5 (706 отзива)

5. Digimind

чрез Digimind

Колко по-лесно би било живота ви като маркетинг специалист или собственик на марка, ако можехте да следите разговорите на клиентите в различни социални медии в реално време?

Инструментите за социално слушане на Digimind ви предоставят цялостно разбиране за вашата аудитория и социалните публикации на вашите конкуренти.

Например, стартиращ онлайн бизнес за доставка на храна би използвал инструменти за социално слушане като Digitmind, за да може екипът му за маркетинг в социалните медии да следи разговорите във Facebook и Instagram и да създаде маркетингова кампания, базирана на вирусни тенденции. Тези данни за клиентите помагат и за идентифициране на пропуски в клиентското преживяване и очаквания.

Най-добрите функции на Digimind

AI Sense е AI-базиран двигател, който помага с автоматизирано куриране и препоръчителни действия за маркетолозите.

Digimind Social Analytics за анализ и сравнение на толкова социални профили, колкото желаете.

Патентованият модул Top Reputation ви позволява да следите какво искат да знаят клиентите ви за вашата марка, продуктите ви и тези на вашите конкуренти.

Създавайте отчети, използвайки предварително проектираните шаблони за социални медии на Digimind Social, за да оцените ключовите показатели.

Ограничения на Digimind

Потребителският интерфейс не е лесен за използване и изисква обучение, за да се разбере платформата.

Данните не са изчерпателни.

Цени на Digimind

Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Digimind

G2: 4. 6/5 (180 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Emplifi

чрез Emplifi

Инструментите за социално слушане на Emplifi предлагат създаване и публикуване на съдържание, анализи, UGC, маркетинг с влиятелни лица, управление на общности, търговия на живо, управление на репутацията и грижа.

Най-добрите функции на Emplifi

Получавайте автоматични известия за внезапни промени и аномалии в активността в социалните медии директно в платформата или по имейл.

Функции за социално слушане и персонализиран табло с динамични данни за слушане в реално време и информация за потребителите.

AI инструменти за автоматично етикетиране, анализ на настроенията и усъвършенствано маршрутизиране

Ограничения на Emplifi

Инструментът не улавя ключови показатели като прегледите в TikTok за конкурентите или IGS swipe-ups.

Трудно и досадно е да редактирате планирани публикации

Цени на Emplifi

Essential: 2400 $/година (10 профила)

Стандартен : Персонализирано ценообразуване

Бизнес: Индивидуални цени

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Emplifi

G2: 4. 3/5 (202 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (38 отзива)

7. YouScan

чрез YouScan

YouScan е инструмент за прослушване в социалните медии, базиран на изкуствен интелект, който разполага с технология за разпознаване на изображения и помага на бизнеса да анализира мненията на потребителите, да открива полезни информации и да управлява репутацията на марката.

Пример: да предположим, че компания за козметични продукти иска да разбере как клиентите възприемат марката, а традиционните методи за проучване не дават желаните резултати.

Инструмент за социално слушане като YouScan помага на марката да получи обратна връзка въз основа на разговори в социалните мрежи, да проследява споменавания без тагове и да включва мнения на потребители в промоциите си в социалните медии за постигане на най-добри резултати.

Най-добрите функции на YouScan

Visual Insights на YouScan, базиран на изкуствен интелект, открива лога, обекти, сцени, дейности и демографска информация върху изображения.

Автоматично категоризиране на постъпващите споменавания и коментари в категории като комплименти, похвали или оплаквания.

Персонализирани етикети за сегментиране и филтри за категоризиране на споменаванията

Сигнали в реално време за откриване на потенциални заплахи, нежелана употреба на продукти и отрицателни визуални споменавания, за да защитите имиджа на вашата марка.

Ограничения на YouScan

Ограничен брой хаштагове, достъпни в изгледа на облака от думи

Анализът на настроенията не винаги е точен

Цени на YouScan

Стартово ниво : 299 $/месец (плаща се ежегодно)

Неограничени планове: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на YouScan

G2: 4. 8/5 (92 отзива)

Capterra: 4,9/5 (61 отзива)

8. BrandMentions

чрез BrandMentions

Били ли сте някога в ситуация, в която недоволен клиент се оплаква от вашата марка онлайн, но вие не получавате уведомление и пропускате да разрешите проблема?

Инструментите за мониторинг на социалните медии проследяват споменаванията на марката, дори когато клиентът забрави да проследява вашата марка в социалните медии. Особено когато недоволен клиент изразява недоволството си, трябва да сте на висота, а инструменти за социално слушане като BrandMentions са полезни.

BrandMentions търси във всички дигитални кътчета споменавания на вашата марка, ключови думи, свързани с вашия бизнес, както и хаштагове и ключови думи на конкурентите ви, за да гарантира, че вашата маркетингова стратегия в социалните медии е на най-високо ниво.

Най-добрите функции на BrandMentions

Инструментът за прослушване в социалните медии проследява споменаванията в различни канали в социалните медии, форуми, новинарски сайтове, новини и други уеб източници, включително рецензии.

Известия в реално време за мониторинг на марката чрез имейл за ключови споменавания и ако някой нов линк генерира трафик към вашия сайт.

Автоматично откриване на тон и анализ на негативни настроения в разговори, в които се споменава вашата марка.

Планирайте бели доклади за споменавания на вашата марка за различни заинтересовани страни.

Ограничения на BrandMentions

Невъзможност да проследявате разговори в затворени групи във Facebook

Ще достигнете бързо месечните лимити за проследяване, ако не настроите правилно ключовите си думи.

Цени на BrandMentions

Развиващ се бизнес: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)

Компания: 249 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие/агенция: 399 $/месец (фактурира се ежегодно)

Рейтинги и рецензии на BrandMentions

G2: 4. 6/5 (42 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Hootsuite

чрез Hootsuite

Според доклад на McKinsey, марките, които не отговарят на клиентите в социалните платформи, имат с 15% по-висок процент на отпадане в сравнение с бизнеса, който отговаря. Вие искате да сте на страната на победителите. За това ви е необходим инструмент за наблюдение на социалните медии като Hootsuite.

Hootsuite е всеобхватен пакет за управление на социални медии, който позволява на марките да планират публикации в различни социални медийни канали, да управляват органично и платено социално съдържание, да следят споменавания на марката, да са в крак с разговорите на клиентите, да проследяват споменавания на марката и да получават информация – всичко това от един интуитивен контролен панел.

Най-добрите функции на Hootsuite

Hootsuite’s Streams следи споменавания, ключови думи и хаштагове.

Отговаряйте, запазвайте и харесвайте публични коментари директно от таблото на Hootsuite.

Интегрира се с най-добрите инструменти за социално слушане, като Brandwatch и Talkwalker.

Ограничения на Hootsuite

Аналитичните отчети не са в реално време.

Има ограничения за броя на конкурентите, които можете да проследявате за всеки ценови пакет.

Цени на Hootsuite

Професионална версия: 99 $/месец (плаща се ежегодно)

Екип: 249 $/месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 1/5 (4102 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (3620 отзива)

10. BuzzSumo

чрез BuzzSumo

Когато публикувате съдържание в различни социални медии, все още ли разчитате на предположения, за да разберете какво резонира с вашата целева аудитория?

Започнете да откривате актуални идеи за съдържание във вашата ниша във Facebook, Twitter, Reddit и YouTube и идентифицирайте ключовите влиятелни лица за вашата стратегия в социалните медии с платформата за социално слушане на Buzzsumo.

BuzzSumo е софтуер за маркетинг на съдържание, който следи вашите конкуренти и анализира публикации в социалните медии, споменавания и новини от бранша. Един от най-добрите инструменти за социално слушане,

Buzzsumo предоставя известия за важни събития, които не се губят сред милионите разговори, които се водят в социалните медии. Филтрирайте и проучете споделянията, връзките и тенденциите, за да проверите какъв тип съдържание резонира с вашата аудитория и как да изградите предимство пред конкурентите си.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Проследявайте споменаванията в каналите за съдържание, свързани с вашата индустрия, за да разберете потребителите си и да сте в крак с последните новини и тенденции.

Интеграция с комуникационни инструменти като Slack, за да получавате известия за споменавания на марката или ключови думи.

Сортирайте историите по Trending Scores, за да откриете предстоящи вирусни тенденции и да реагирате на тях. Сравнете тенденциите, като сканирате данните за представянето на съдържанието за последните пет години.

Известия в реално време за проследяване на нови линкове и споменавания в момента, в който се появят

Ограничения на BuzzSumo

Сигналите на инструмента за наблюдение могат да станат повтарящи се.

Скъпи за собствениците на малки фирми

Цени на BuzzSumo

Създаване на съдържание: 199 $/потребител/месец

PR & Comms : 299 $/5 потребители/месец

Пакет : 499 $/10 потребители/месец

Enterprise: 999 $/30 потребители/месец

Оценки и рецензии за BuzzSumo

G2: 4. 5/5 (102 отзива)

Capterra: 4,5/5 (141 отзива)

ClickUp

Докато инструментите за социално слушане се фокусират върху социалното слушане и мониторинг, ClickUp е софтуер за управление на работния процес за маркетингови екипи, който подобрява цялостната ви производителност. ClickUp подкрепя вашата маркетингова стратегия, като ви помага да управлявате проекти, кампании и задачи в социалните медии.

Искате да следите календара си в социалните медии или да откриете креативни начини за създаване на ефективни кампании в социалните медии? ClickUp ще ви помогне да свършите работата.

Използвайте ClickUp, за да съберете на едно място всичките си промоции и инициативи в социалните медии. Този инструмент за управление на социалните медии позволява на членовете на екипа и заинтересованите страни да си сътрудничат в реално време.

Независимо дали обмисляте идеи за кампании, създавате цели за екипа или работите върху календара с съдържание за новото тримесечие, ClickUp ви помага на всеки етап от процеса.

Използвайте ClickUp, за да управлявате отговорите на публикациите в социалните мрежи и да събирате обратна връзка, намерена с инструменти за социално слушане.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте процесите си в социалните медии с готовите шаблони за кампании в социалните медии на ClickUp.

Обмислете идеи за съдържание, създайте календар за съдържанието си и напишете текстовете за социалните си медии с помощта на изкуствения интелект на ClickUp

ClickUp AI е вашият креативен партньор за писане на имейли до клиенти, планове за социални медии и ангажиращи надписи в социалните медии.

Добавете знаци за приоритет и известия за предупреждение, за да държите екипа информиран и актуализиран за промените незабавно.

Шаблонът за работния процес на ClickUp за стратегия в социалните медии ви спестява тежкия труд по изработването на стратегия за промоции в социалните медии от нулата.

Използвайте персонализирания шаблон за работния процес на стратегията за социални медии на ClickUp, за да планирате и изпълните важни задачи, свързани със социалните медии.

Шаблонът за конкурентен анализ на бялата дъска ви позволява да наблюдавате маркетинговите кампании на конкурентите си и нивото на удовлетвореност от вашите продукти.

Идентифицирайте основните си конкуренти с шаблона за конкурентен анализ WhiteBoard на ClickUp и проследявайте представянето на техните продукти.

Събирайте социални и онлайн данни от инструменти за мониторинг на социалните медии, за да извлечете полезна информация.

Ограничения на ClickUp

Безплатната версия ограничава достъпа до разширени функции като ClickUp AI.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирана цена

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9200 отзива) 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra : 4,7/5 (над 3900 отзива) 4,7/5 (над 3900 отзива)

Изберете инструмент за социално слушане, който ви позволява да проследявате разговорите и да наблюдавате споменаванията на марката във всичките ви канали в социалните медии в един консолидиран табло.

Функциите за социално слушане и инструментът за управление на проекти в социалните медии на ClickUp разполагат с ключови характеристики като шаблони за съдържание, AI функции и възможности за сътрудничество в екип, които позволяват на вашия екип да управлява кампании, проекти и задачи в социалните медии на едно място.

От проследяване на обратната връзка от клиентите и социалните разговори в реално време до създаване на шаблони за маркетингови кампании, ClickUp прави всичко.

Най-хубавото е, че ClickUp се интегрира с най-добрите инструменти за социално слушане за обмен на данни между различни източници, което елиминира ръчната работа по експортиране на данни през множество канали.

Вместо да се лутате между различни инструменти за социално слушане, използвайте ClickUp, за да управлявате лесно проектите си за социално слушане и анализи. Планирайте, управлявайте, проследявайте и сътрудничете по всичките си стратегии за социални медии в ClickUp с предварително създадени шаблони, които можете да персонализирате.

Започнете с безплатен пробен период на ClickUp.