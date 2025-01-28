10-те най-добри алтернативи на Hootsuite, с които да подобрите представянето си в социалните медии през 2025 г.

Искате да пренесете социалните си медии на по-високо ниво? Hootsuite е чудесна платформа, но има много други алтернативи, които може да са по-подходящи за вашата агенция или марка.

В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Hootsuite за 2024 г., за да можете да намерите идеалната платформа за вашите нужди. Независимо дали сте собственик на малък бизнес, маркетингова агенция или влиятелен човек в социалните медии, ние сме подготвени за вас.

Останете на линия, за да откриете най-добрия инструмент за управление на социални медии на пазара и се пригответе да подобрите представянето си в социалните медии!

Hootsuite е популярна платформа за управление на социални медии, която позволява на потребителите да управляват няколко профила в социални медии от централен контролен панел. Тя предлага разнообразни функции, като автоматично планиране на публикации, проследяване на показатели и инструменти за сътрудничество в екип.

Инструментите за управление на социални медии обикновено свързват всичките ви акаунти в социални медии на една платформа, така че да имате централен контролен панел, от който да управлявате цялата си активност в социалните медии.

чрез Hootsuite

Използването на инструмент за управление на социални медии има много предимства, сред които:

Спестете време : Софтуерът за социални медии може да автоматизира много рутинни задачи, като планиране на публикации и проследяване на анализи. Освен това платформите, които предоставят : Софтуерът за социални медии може да автоматизира много рутинни задачи, като планиране на публикации и проследяване на анализи. Освен това платформите, които предоставят AI инструменти , често могат да генерират графики и надписи за публикациите ви.

Ефективност : Освен че предоставят анализи в реално време за ефективността на вашите публикации, социалните инструменти могат да следят ефективността на вашите конкуренти, индустрията и влиятелните лица, за да знаете какво съдържание е актуално. Много от тях също така предлагат най-подходящото време за публикуване на вашето съдържание и кои хаштагове да използвате.

Подобрете сътрудничеството: Инструментите за управление на социални медии могат да ви помогнат да подобрите сътрудничеството с членовете на екипа си, като предоставят централизирано място за споделяне на съдържание, проследяване на напредъка, предоставяне на обратна връзка и искане на одобрение от клиенти.

Какво да търсите в алтернативата на Hootsuite

Когато търсите алтернативи на Hootsuite, има няколко ключови фактора, които трябва да имате предвид.

На първо място, потърсете универсален инструмент за управление на социални медии, който да ви помогне да планирате, график и проследявате съдържанието си във всички платформи.

След това обмислете възможностите на платформата в областта на изкуствения интелект. Инструментите за изкуствен интелект могат да ви помогнат да оптимизирате стратегията си за социални медии, което може да бъде безценно. Например, инструментите за изкуствен интелект в социалните медии могат да анализират тенденции, да предсказват поведението на аудиторията и да предлагат предложения за съдържание.

Накрая, потърсете инструмент, който включва персонализирани шаблони за календар с съдържание. Шаблонът за календар с съдържание и други шаблони за социални медии могат да оптимизират процеса на планиране и да поддържат организацията на екипа ви.

Не забравяйте, че идеалната алтернатива на Hootsuite трябва не само да отговаря, но и да надхвърля вашите нужди за управление на проекти в социалните медии, като прави работата ви по-лесна и по-ефективна.

10 най-добри алтернативи на Hootsuite

Готови ли сте да пренесете социалните си медии на следващото ниво? Ето 10-те най-добри алтернативи на Hootsuite през 2024 г.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е персонализирана платформа за продуктивност, която предлага набор от инструменти за управление на проекти, автоматизация, проследяване на задачи и сътрудничество, включително изчерпателен набор от инструменти за социални медии.

ClickUp Marketing е всеобхватно, съвместно работно пространство, което вашият екип може да използва за разработване, планиране и проследяване на вашите маркетингови усилия в социалните медии в множество канали. То е перфектното съчетание от технология и удобство и отличен избор за екипи, които търсят алтернатива на Hootsuite.

Шаблонът за социални медии на ClickUp е всеобхватно средство за планиране, което улеснява създаването, планирането и мониторинга на съдържание. Той предлага обединено работно пространство за екипи, насърчава сътрудничеството, подобрява проследяването на задачите и повишава производителността в маркетинговите кампании в социалните медии.

Шаблонът за график за публикуване в социални медии на ClickUp е всеобхватно средство, което ви помага да планирате, организирате и проследявате съдържанието в социалните медии.

ClickUp Calendar View променя правилата на играта, като позволява на вашия маркетинг екип да планира, график и наблюдава публикациите по организиран начин.

ClickUp AI Writing Assistant може да ви помогне да пишете по-добре и по-бързо с инструменти за генериране на съдържание, подобряване на писането и опростяване на сложния език. В комбинация с ClickUp Docs, създаването и организирането на съдържание за социални медии става лесно!

Таблото на ClickUp ви дава цялостен поглед върху вашата активност в социалните медии, включително предстоящи публикации, планирани задачи и анализи. Това може да ви помогне да поддържате организация и да бъдете в крак с вашата стратегия за социални медии.

Календарният изглед на ClickUp ви позволява да видите всичките си публикации в социалните медии в календарен формат, което улеснява планирането и графикът на съдържанието ви. Можете също да използвате календарния изглед, за да създадете календари със съдържание за няколко платформи за социални медии.

ClickUp Automations може да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи като планиране на публикации и изпращане на съобщения в социалните медии.

ClickUp е мощен инструмент за управление на кампании в социалните медии на различни платформи. Той може да помогне на маркетинговите екипи да:

Сътрудничество при създаването и планирането на съдържание в социалните медии

Проследявайте анализите и ефективността на социалните медии

Управлявайте бюджетите и ресурсите за социални медии

Автоматизирайте повтарящите се задачи

Създайте и приложете стратегии за социални медии

ClickUp е отлична алтернатива на Hootsuite, която маркетинговите екипи от всякакъв размер могат да използват, за да оптимизират работния си процес по управление на социалните медии и да повишат производителността на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Позволява ви да управлявате всичките си профили в социалните медии на едно място, включително планиране и публикуване на постове, проследяване на аналитични данни и сътрудничество с членовете на екипа.

Високо персонализирана, така че можете да създадете работния процес, който напълно отговаря на вашите нужди.

Насладете се на предимствата на цялостното управление на проекти и задачи , когато използвате платформата ClickUp, и създайте своя календар за социални медии с помощта на редица полезни шаблони.

Ограничения на ClickUp

Обикновено изисква период на обучение, така че може да отнеме време, докато се научите да използвате ефективно всичките му функции.

Някои потребители на ClickUp са съобщили за проблеми с производителността, като бавно зареждане и технически проблеми.

В основата си това е платформа за управление на задачи и проекти, така че не предлага по-разширени функции като проследяване или публикуване в социалните медии.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: добавка от 5 долара към всеки платен план

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (8566+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3796+ отзива)

Бонус: Разгледайте нашия списък с най-добрите алтернативи на CoSchedule

2. Sprout Social

чрез Sprout Social

Sprout Social е една от най-стабилните алтернативи на Hootsuite, предлагаща всеобхватни инструменти за социални медии за ефективни онлайн маркетингови стратегии, включително споделяне на публикации, мониторинг на фийдове, анализи на социални медии и управление на екипи.

Инструментите за социално слушане, социално отчитане и екипно сътрудничество са отлични, а обслужването на клиенти получава висока оценка от рецензентите. Освен това календарът за социални медии на Sprout Social улеснява прегледа на графика ви за публикуване, за да можете да правите промени в движение.

Цените на Sprout обаче могат да бъдат непосилни, особено за по-малките компании, които се опитват да управляват малък брой профили в социалните медии.

Най-добрите функции на Sprout Social

Цялостни функции за анализ и управление на социалните медии

Изключителни инструменти за социално слушане и мониторинг, които мениджърите на социални медии обожават

Компанията е известна с отличното си обслужване на клиенти.

Ограничения на Sprout Social

По-скъпа от някои други платформи за управление на социални медии и алтернативи на Hootsuite.

Има по-сложен потребителски интерфейс и крива на обучение в сравнение с някои други платформи за управление на социални медии.

Ограниченията на мрежовия API могат да ограничат някои функции, като публикуването на видеоклипове в TikTok и Instagram Reels.

Цени на Sprout Social

Стандартен : 249 $/месец на потребител

Професионална : 399 $/месец на потребител

Разширена : 499 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2 : 4,4/5 (над 2580 отзива)

Capterra: 4,4/5 (559+ отзива)

Научете повече за основните конкуренти на Sprout Social!

3. eClincher

чрез Eclincher

EClincher е инструмент за управление на социални медии и алтернатива на Hootsuite. Но този инструмент за социални медии се отличава с интегрираните си аналитични и автоматични възможности за публикуване. Той е най-подходящ за малки предприятия и предприемачи.

Най-добрите функции на eClincher

Предлага богат набор от инструменти и функции, като проследяване на социалните медии, неограничен анализ на социалните медии в реално време, автоматични опашки за публикуване и RSS.

Осигурява 24/7 чат поддръжка на живо и е известен с отличното си обслужване на клиенти.

По-достъпна от Hootsuite и някои от другите й конкуренти

Ограничения на eClincher

Ограничени интеграции с други маркетингови инструменти

По-малко удобна за ползване от някои други платформи

Ограничени инструменти за отчитане в сравнение с други алтернативи на Hootsuite

Цени на eClincher

Basic : 65 $/месец

Premier : 175 $/месец

Агенция : 425 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за eClincher

G2 : 4,6/5 (413+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (222+ отзива)

4. Agorapulse

чрез Agorapulse

С унифицирана социална пощенска кутия, интуитивно публикуване и функции за социално слушане, Agorapulse е мощен инструмент за социални медии, специално проектиран да помага на средни предприятия и агенции да управляват своите платформи за социални медии.

Тъй като инструментите, функциите и характеристиките му са оптимизирани за този конкретен размер на бизнеса, Agorapulse може да бъде по-добър избор за малките и средни предприятия.

Най-добрите функции на Agorapulse

Изчерпателни и лесни за разбиране анализи

Предоставя информация за социалните стратегии на конкурентите

Unified Social Inbox позволява на потребителите да управляват всички съобщения, коментари и рецензии в социалните медии на едно място.

Ограничения на Agorapulse

Ограничени инструменти и функции за сътрудничество в сравнение с другите алтернативи на Hootsuite в този списък.

Липса на отворен API, което води до ограничени интеграции с трети страни

Тази алтернатива на Hootsuite няма някои разширени функции, като например идентифициране на влиятелни лица.

Цени на Agorapulse

Безплатно

Стандартен : 49 $/месец на потребител

Професионална : 79 $/месец на потребител

Разширена : 119 $/месец на потребител

Персонализирано: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Agorapulse

G2 : 4,5/5 (915+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (702+ отзива)

5. MeetEdgar

чрез MeetEdgar

MeetEdgar е приложение за управление на социални медии, което поддържа 25 профила в социални медии, предлага неограничено съдържание в библиотеката и осигурява отлична поддръжка и образователни ресурси.

Приложението за социални медии ви помага да рециклирате старо съдържание и да го планирате за бъдещо публикуване, така че да прекарвате по-малко време в социалните медии и повече време в бизнеса си.

Най-добрите функции на MeetEdgar

Предоставя библиотека за съхранение на съдържанието ви, за да можете лесно да го използвате отново и да го пренасочите към други цели.

Генерира варианти на вашите публикации в социалните медии

По-достъпни цени в сравнение с Hootsuite и други конкуренти

Ограничения на MeetEdgar

Инструментът за социални медии поддържа само ограничен брой платформи за социални медии, включително Twitter, Facebook, LinkedIn и Instagram.

Не предлага функции за проследяване на социалните медии.

Липсват инструменти за сътрудничество в екип и може да не е идеален за екипи, които трябва да работят заедно.

Цени на MeetEdgar

Eddie : 29,99 $/месец 5 социални профила

Edgar: 49,99 $/месец 25 социални профила

Рейтинги и отзиви за MeetEdgar

G2 : 4. 2/5 (52+ отзива)

Capterra: Н/Д

6. Sendible

чрез Sendible

Sendible е мащабируем и достъпен инструмент за управление на социални медии, който предлага функции за сътрудничество, анализи, възможности за публикуване и отлична човешка поддръжка.

Ако търсите алтернатива на Hootsuite, която предлага отлична поддръжка на клиенти, по-изчерпателни функции и по-добри цени, Sendible може да е добър избор!

Най-добрите функции на Sendible

Широк набор от функции, включително проследяване на социални медии, куриране на съдържание и инструменти за сътрудничество в екип.

Известна с предоставянето на първокласно обслужване на клиенти

Достъпни ценови планове в сравнение с други конкуренти

Ограничения на Sendible

Потребителите се оплакват, че мобилното приложение може да има проблеми.

Рецензентите казват, че платформата е податлива на забавяния и технически проблеми.

Някои потребители са съобщили за затруднения при получаването на помощ от отдела за обслужване на клиенти.

Цени на Sendible

Създател : 29 $/месец

Traction : 89 $/месец

White Label : 240 $/месец на потребител

Персонализирано: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sendible

G2 : 4,5/5 (851+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (122+ отзива)

7. Buffer

чрез Buffer

Искате да планирате и публикувате постове в няколко социални медии едновременно? Buffer предлага разнообразни функции, включително календар за социални медии, анализи и инструменти за сътрудничество в екип. Платформата е известна с лесната си употреба и достъпните цени.

В сравнение с Hootsuite, Buffer е по-опростена и по-ефективна платформа. Тя е добър избор за малки фирми и частни лица, които се нуждаят от основна платформа за управление на социални медии.

Най-добрите функции на Buffer

Лесна за използване с удобен потребителски интерфейс

Достъпна и включва безплатен план

Отличен визуален календар за съдържание в социалните медии

Ограничения на Buffer

Ограничени социални платформи, включително Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Инструментите за сътрудничество в екип не са толкова стабилни, колкото някои други платформи за управление на социални медии.

Функциите за анализи и отчети не са толкова изчерпателни, колкото при някои други платформи за управление на социални медии, като например Hootsuite.

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials : 6 $/месец

Екип : 12 $/месец

Агенция: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Buffer

G2 : 4,3/5 (986+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1431+ отзива)

8. CoSchedule

Чрез CoSchedule

Платформата за маркетингов календар CoSchedule ви помага да планирате, сътрудничите и публикувате в социалните медии, блогове и имейли. Тя е лесна за използване и позволява на екипите да работят по-ефективно.

CoSchedule може да бъде добър избор за фирми, които управляват няколко маркетингови канала, включително социални медии, блогове и имейл. Той предлага цялостен набор от функции за планиране, създаване и публикуване на съдържание, както и за сътрудничество с членовете на екипа.

Най-добрите функции на CoSchedule

Отличните инструменти за сътрудничество в екип го правят добър избор за маркетинговите екипи.

Изключителни функции за управление на съдържанието за разработване, създаване и публикуване в множество канали от едно място.

Предлага подробни календарни изгледи, които помагат за визуализиране на маркетинговите дейности.

Ограничения на CoSchedule

Функциите за анализи и отчети не са толкова изчерпателни, колкото при някои други платформи за управление на социални медии, като Hootsuite или Sprout Social.

Някои потребители на CoSchedule са съобщили, че имат затруднения при получаването на помощ от отдела за обслужване на клиенти.

Цени на CoSchedule

Безплатен календар

Social Calendar: 19 $/месец на потребител

Календар за съдържание: Свържете се с нас за цени

Marketing Suite: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2 : 4,4/5 (149+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (104+ отзива)

9. Pallyy

чрез Pallyy

Pallyy е лесен за използване инструмент за управление на социални медии. Той е опростен, достъпен и пълен с полезни анализи, което го прави идеалният помощник за малки фирми и частни лица, които искат да управляват ефективно присъствието си в социалните медии.

Pallyy може да планира и публикува постове във всичките ви социални медийни платформи едновременно. То ви позволява също да си сътрудничите с членовете на екипа при създаването и планирането на съдържание. Вашият екип може лесно да проследява представянето ви в социалните медии с подробни анализи и да получи информация за вашата аудитория и това, с което тя се занимава.

Най-добрите функции на Pallyy

Известна с простия си и лесен за използване интерфейс, който улеснява започването на работа с нея.

Фокусира се върху малките предприятия и физическите лица

Тази алтернатива на Hootsuite е по-достъпна от по-големите платформи за публикуване в социалните медии.

Ограничения на Pallyy

Понякога се появяват неизправности, тъй като това е по-нов инструмент за планиране на социални медии.

Някои потребители имат затруднения да разберат как да изпълняват основните функции.

Ограничени платформи, аналитични инструменти и инструменти за сътрудничество в сравнение с по-големите конкуренти

Цени на Pallyy

Безплатно

Премиум: 18 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Pallyy

G2 : Н/Д

Capterra: 4,8/5 (56+ отзива)

10. Zoho Social

чрез Zoho Social

Zoho Social е достъпен и лесен за използване инструмент за управление на социални медии за малки фирми и частни лица.

Тя предлага основни функции като планиране и публикуване в социалните медии, проследяване на аналитични данни и сътрудничество с членовете на екипа. В сравнение с Hootsuite, Zoho Social е по-евтина и по-лесна за използване, но има по-малко функции.

Най-добрите функции на Zoho Social

Прост и интуитивен потребителски интерфейс, който го прави лесен за използване дори за начинаещи в маркетинга в социалните медии.

Функцията SmartQ използва изкуствен интелект, за да предвиди най-подходящото време за публикуване на вашите постове, за да постигнете максимално ангажиране.

Позволява ви да следите социалните медии за споменавания на вашата марка, бранш и конкуренти.

Ограничения на Zoho Social

Предоставените показатели за социалните медии не са толкова подробни, колкото тези на много от платформите на конкурентите.

Не предоставя инструменти за създаване на съдържание, което може да бъде ограничаващо за потребители, които искат да си сътрудничат с екипи.

Ограничени интеграции, може да не се интегрира с всички платформи или инструменти, които някои фирми могат да използват.

Цени на Zoho Social

Стандартен : 10 $/месец

Професионална : 30 $/месец

Премиум: 40 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Social

G2 : 4,6/5 (2494+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2941+ отзива)

Повишете нивото на вашия маркетинг в социалните медии с ClickUp

Когато става въпрос за управление на присъствието ви в социалните медии, има много алтернативи на Hootsuite, които могат да ви помогнат да подобрите онлайн стратегията си.

Изборът на подходящия инструмент обаче зависи от вашите конкретни нужди. Обмислете софтуер за управление на кампании, за да оптимизирате маркетинговите си усилия, или проучете други най-добри инструменти за управление на социални медии за агенции, ако управлявате няколко клиентски акаунта.

И не забравяйте колко е важен ефективният работен процес в социалните медии – той е в основата на всяка успешна стратегия за социални медии, а подходящият инструмент може да направи голяма разлика!

Готови ли сте да откриете мощна и гъвкава алтернатива на Hootsuite? ClickUp предлага цялостен набор от инструменти за управление на социални медии, които могат да оптимизират работния процес и да повишат производителността.

Опитайте ClickUp още днес и вижте разликата сами!