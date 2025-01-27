10-те най-добри инструмента за маркетинг с влиятелни лица за агенции през 2025 г.

Инфлуенсърите са обикновени хора, но притежават огромна сила, когато става въпрос за промотиране на дадена марка. През последните няколко години станахме свидетели на разширяването на клиентската база на няколко компании благодарение на инфлуенсър маркетинга.

Вземете например Tinder – гигантът в областта на онлайн приложенията за запознанства си сътрудничи с най-добрите влиятелни лица в TikTok през 2020-21 г., за да повиши познаваемостта на марката сред потребителите от поколението Z. Успехът беше огромен, като марката привлече 697,6 млн. преглеждания в TikTok – и много повече последователи, импресии, месечен ръст на аудиторията и изтегляния на приложението, отколкото беше предвидено! ?

Ако имате намерение да използвате социалните медии за промотиране на марка, продукт или услуга, се нуждаете от подходящите инструменти за маркетинг с влиятелни лица. Те са предназначени да оптимизират различни процеси в маркетинга с влиятелни лица, като намиране и управление на сътрудници или изпращане на готови имейли с предложения.

В този наръчник ще обсъдим 10-те най-добри инструмента за маркетинг с влиятелни лица , които могат да помогнат на вашата компания или маркетингова агенция да управлява кампании и да измерва резултатите ефективно.

Ето някои характеристики, които трябва да имате предвид, когато сравнявате различни инструменти за маркетинг с влиятелни лица:

Търсене на влиятелни лица: Софтуерът може да ви помогне да откриете влиятелни лица въз основа на критерии като целева аудитория, демографски данни, интереси и ниши. Проследяване на тенденции: Трябва да можете да следите популярни теми, хаштагове и предизвикателства, които могат да ви помогнат да създадете вирусно съдържание ? Проследяване на ангажираността: ще бъде допълнително предимство, ако инструментът ви позволява да проследявате впечатленията и ангажираността, генерирани от публикациите на влиятелните лица. Маркетингови инструменти: Добрата платформа за маркетинг с влиятелни лица трябва да ви помага да адаптирате и провеждате вашата маркетингова кампания с влиятелни лица с функции като : Добрата платформа за маркетинг с влиятелни лица трябва да ви помага да адаптирате и провеждате вашата маркетингова кампания с влиятелни лица с функции като разпределение на ресурсите и графици за изпълнение. Инструменти за отчитане: Трябва да можете да измервате растежа на кампанията и успеха на влиятелните лица с помощта на задълбочени анализи и инструменти за сравнение с конкурентите. Шаблони за социални медии : Много маркетингови инструменти се предлагат с предварително зададени шаблони, които ви насочват в процеса на управление на съдържанието в социалните медии или наемането и управлението на влиятелни лица. Интеграции: Уверете се, че инструментите могат да се интегрират с други платформи, които използвате, като например : Уверете се, че инструментите могат да се интегрират с други платформи, които използвате, като например инструменти за управление на социални медии или CRM инструменти

Team View ви позволява да видите върху какво работи екипът ви, какво е постигнал и какъв е капацитетът му.

Наличните на пазара решения за маркетинг с влиятелни лица се предлагат с различни набори от функции. Обикновено ще намерите продукти в три категории:

Управление на кампании с влиятелни лица Откриване на влиятелни лица Измерване на кампаниите и маркетинговите усилия на влиятелните лица

Нека разгледаме по-отблизо най-функционалните инструменти за маркетинг с влиятелни лица за всяка категория и техните потенциални приложения! ?

Най-доброто за управление на кампании

Използвайте над 15 гледни точки в ClickUp, за да персонализирате работните си процеси за маркетинг с влиятелни лица.

ClickUp е универсален инструмент за управление на маркетинга с подходящи функции за управление на кампании с влиятелни лица в различни ниши. Той е предназначен да ви помогне да създавате маркетингови планове и да провеждате промоционални събития в какъвто и да е мащаб.

Управлението на услугите на влиятелни лица е лесно с шаблона за договор с влиятелни лица на ClickUp. Той ви помага да създадете договор за услуги, в който да дефинирате елементи като:

Обхват на услугата

Условия за плащане

Насоки за влиятелни лица

Съобщения на марката

Права върху интелектуалната собственост

Освен че ви помага да създадете професионално споразумение, шаблонът ви помага да управлявате напредъка на всеки договор с влиятелен човек. Използвайте потребителски полета, за да добавите етикети като бюджет или маркетингова фаза към всеки договор.

Използвайте над 15 вида изгледи в ClickUp, като например изгледи „Списък“, „Гант“, „Работна натовареност“ и „Календар“, за да следите и записвате имена, когато намерите подходящи влиятелни лица.

Създайте следващия си договор с шаблона за договор с влиятелни лица на ClickUp.

След като стартирате маркетингова кампания с влиятелни лица, потърсете подкрепа в стотиците инструменти за управление на маркетингови проекти на платформата! Например, можете да използвате ClickUp Goals, за да създадете цели или етапи за продажби или други показатели за измерване на задачите на влиятелните лица.

С ClickUp Dashboards можете да наблюдавате работата на вашите маркетингови сътрудници по време на текущи кампании. Определете график за всеки влиятелен човек и настройте известия за актуализации.

ClickUp предлага и най-добрата в бранша поддръжка за творческо сътрудничество в реално време с помощта на бели дъски, мисловни карти и корекции. ?

А споменахме ли, че можете да използвате ClickUp AI за оптимизиране на маркетинговите си усилия? Той включва специфични за ролята подсказки за генериране на идеи за кампании с влиятелни лица, резюмета на съдържание и маркетингови казуси!

Използвайте ClickUp Automations за повтарящи се маркетингови задачи като получаване на известия за плащания на влиятелни лица и изпращане на дрип имейли.

Най-добрите функции на ClickUp

Цялостна поддръжка за управление на кампании

Шаблони за управление на маркетингови процеси и процеси, свързани с влиятелните лица

Напълно персонализирани ClickUp Whiteboards за визуално сътрудничество

ClickUp Docs за съхранение на всички маркетингови ресурси

Интеграция с над 1000 приложения

Измеримо поставяне на цели и мониторинг

ClickUp AI асистент, който помага с маркетинговите стратегии

Мощен набор от инструменти за управление на задачи

Лесни автоматизации на маркетинга

Ограничения на ClickUp

Начинаещите се нуждаят от време, за да проучат всички налични маркетингови функции.

Мобилното приложение не е толкова функционално, колкото версиите за настолни компютри и уеб.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4. 7/5 (8500+ отзива)

Capterra: 4. 7/5 (3500+ отзива)

2. SocialLadder

SocialLadder е цялостно решение за управление на посланиците на марката. То помага предимно при маркетинг с влиятелни лица, посланици и партньори, като ви позволява да автоматизирате работните процеси, да оптимизирате комуникацията и да наблюдавате ангажираността.

Подобрете сътрудничеството с влиятелните лица, като използвате опциите за чат в приложението, съобщения в новинарския поток и персонализирани известия. Платформата ви позволява да възлагате задачи и да водите отчет за спечелената медийна стойност на различни платформи.

Идентифицирайте най-добре представящите се с инструментите за отчитане на SocialLadder. Можете да поддържате мотивацията им чрез система за награди или плащания, базирана на игри. Достъпвайте инвентара си от награди от централизирано табло. ?

Направете задълбочен анализ, за да изчислите ROI (възвръщаемост на инвестицията) от сумата, изразходвана за наети сътрудници и съответни влиятелни лица.

Най-добрите функции на SocialLadder

Опростява кампаниите в социалните медии и маркетинга с влиятелни лица

Включва проследяване на възвръщаемостта на инвестициите

Система за възнаграждения на базата на точки

Функция за чат за безпроблемна комуникация

Разширени анализи с персонализирани отчети

Ограничения на SocialLadder

Не можете да одобрявате подаденото съдържание накуп.

Функцията за чат може да бъде подобрена в сравнение с други софтуери за маркетинг с влиятелни лица.

Цени на SocialLadder

Налични при поискване

Рейтинги и рецензии на SocialLadder

G2 : 4. 7/5 (5+ отзива)

Capterra: 4. 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

3. Awario

Awario е софтуер за мониторинг на социални медии , който помага за позиционирането на вашата марка чрез дейности на влиятелни лица, които предизвикват устен маркетинг. Той е идеален за проследяване на споменавания на марката, ефективност на съдържанието и статистики за ангажираността.

Намерете влиятелни лица във вашата ниша, като използвате Mention Feed. Разгледайте тяхното съдържание и профили, за да определите потенциални сътрудници. След като се свържете с подходящите хора, следете тяхната ангажираност, като проследявате хаштагове, ключови думи и споменавания на марката в съответните им фийдове. ?️

С Influencer Analysis можете да събирате данни от социалните медии, за да измервате ефективността на всеки влиятелен човек. Генерирайте сравнения между влиятелни хора и доклади за настроенията в публикациите, за да анализирате какво е проработило за вашата кампания и какво не.

Най-добрите функции на Awario

Идеален за онлайн мониторинг на марката

Функциите за откриване на влиятелни лица помагат да намерите нишови влиятелни лица.

Мониторинг на влиятелните лица чрез сигнали за ключови думи и хаштагове

Започнете разговори лесно

Ограничения на Awario

Някои потребители желаят повече обучителни материали за използване на платформата за маркетинг с влиятелни лица.

Настройването на филтрите за търсене може да отнеме много време.

Цени на Awario

Стартово ниво : 39 $/месец на член на екипа

Pro : 119 $/месец за 10 членове на екипа

Enterprise: 399 $/месец (неограничен брой членове на екипа)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Awario

Capterra : 4. 4/5 (40+ отзива)

G2: 4/5 (35+ отзива)

Най-доброто за намиране на влиятелни лица

4. Social Blade

Първата стъпка към стартирането на успешна маркетингова кампания с влиятелни лица е да идентифицирате влиятелни лица, които са в синхрон с вашата марка. Social Blade е инструмент за анализ на социални медии, който е идеален за тази задача! ?

Следете желаните влиятелни лица за целевите социални медийни платформи – например Instagram, TikTok, Twitch и YouTube – и създайте списък, който може да се сортира по показатели като последователи, харесвания, прегледи и качвания.

Кликнете върху профила, който ви интересува, за да разгледате по-подробни статистически данни, като броя на харесванията и качванията, които влиятелният човек получава седмично, и да определите кой може да осигури най-голяма видимост на вашата марка в момента.

Social Blade е чудесен за маркетинг в YouTube – ако искате да си сътрудничите с популярни YouTubers, намерете ги, като разгледате подбрани списъци въз основа на броя абонати, страните, в които са популярни, и категории като комедия, образование, музика, спорт и пътувания. ✌️

Най-добрите функции на Social Blade

Намира влиятелни лица в множество социални медийни платформи

Удобни филтри за търсене

Многобройни показатели за наблюдение на дейностите на влиятелните лица

Налични са специални консултации за YouTube.

Ограничения на Social Blade

Функцията за търсене може да бъде подобрена в сравнение с други инструменти за маркетинг с влиятелни лица в този списък.

Не е толкова полезен за социални медийни платформи, освен YouTube, което може да ограничи проследяването на вашите маркетингови кампании с влиятелни лица.

Цени на Social Blade

Бронз : 3,99 $/месец

Silver : 9,99 $/месец

Злато : 39,99 $/месец

Платина: 99,99 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и рецензии на Social Blade

Capterra : 4. 4/5 (5+ отзива)

G2: 4. 2/5 (10+ отзива)

5. Upfluence

Upfluence ви помага да намерите творци въз основа на аудитория, съдържание и представяне в най-популярните платформи като Instagram, YouTube и Facebook. Освен че ви предоставя безплатни творци, той служи като централен хъб за наблюдение на подадените заявки и извършване на плащания. ?

Базата данни на Upfluence се състои от милиони влиятелни лица, микро-влиятелни лица и знаменитости. Ограничете търсенето си с над 20 филтъра, включително ключови думи, размер на аудиторията и социални платформи.

Можете дори да направите подробно проучване, за да намерите влиятелни лица, които вече споменават вашата марка, което ги прави по-склонни да се ангажират с сътрудничество. Опитайте автоматизирани имейли, за да се свържете с тях.

Upfluence предлага шаблони за влиятелни лица за договори и имейли за контакти, за да ви спести време. ⌛

Най-добрите функции на Upfluence

Профили на влиятелни лица с богат набор от данни в множество социални медийни платформи

Опростява общуването чрез автоматизирани имейли

Над 20 филтъра, които помагат за откриването на влиятелни лица

Достъпен плъгин за Chrome

Ограничения на Upfluence

Няма политика за анулиране

Не е толкова лесен за използване като други инструменти за маркетинг с влиятелни лица.

Цени на Upfluence

Налични при поискване

Оценки и рецензии на Upfluence

G2 : 4. 6/5 (120+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (30+ отзива)

6. Hunter

Hunter е търсачка за имейли, която ви помага да съберете контактната информация на различни професионалисти, включително бизнес влиятелни лица, за да подобрите обхвата си. Просто влезте в базата данни и определете типа сътрудници, с които искате да се свържете, и Hunter ще ви предложи подходящи резултати от своето хранилище с 100 милиона имейл адреса. ✉️

Функцията за търсене по домейн помага за намирането на влиятелни лица в конкретна бизнес сфера. Тази функция е особено полезна, ако търсите гост-блогъри с нишови познания.

Hunter ви гарантира, че ще получите валидни имейл адреси чрез функцията Email Verifier. Заслужава да се отбележи, че Hunter дава приоритет на извличането на професионални имейл адреси, за разлика от тези на обичайните домейни като Gmail и Yahoo.

Свържете Hunter с платформи като Salesforce и Google Workspace, за да събирате потенциални клиенти и да оптимизирате бизнес контактите си.

Най-добрите функции на Hunter

Огромна база данни с имейл адреси на професионалисти

Удобен инструмент за проверка на имейли

Възможност за търсене по домейн или име на лице

Функцията „Кампании за маркетинг с влиятелни лица“ ви помага да изпращате имейли за контакти на автопилот.

Ограничения на Hunter

Трудно е да се намери информация за контакт с по-малките компании

UX на платформата за маркетинг с влиятелни лица се нуждае от оптимизации

Цени на Hunter

Безплатно : 0 $/месец за един имейл акаунт

Стартово ниво : 49 $/месец за три имейл акаунта

Растеж : 149 $/месец за 10 имейл акаунта

Бизнес: 499 $/месец за 20 имейл акаунта

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на Hunter

Getapp : 4. 6/5 (580+ отзива)

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

7. Klear

Klear (по-рано Twtrland) е инструмент от начало до край за откриване на влиятелни лица, наблюдение на кампании и управление на плащания. Удобната за ползване платформа разполага с портал за откриване, оборудван с интелигентни филтри за търсене, за да намерите влиятелни лица с уникални физически и умения.

Използването на инструмента е лесно – изберете социалната медийна платформа, на която искате да се фокусирате, и задайте филтри. Ето три примера:

Филтър по тема: Позволява откриването на влиятелни лица по тип съдържание, като например „Направи си сам“, „Пътувания“ и „Мода“. Филтър по местоположение: Идеален за кампании, насочени към конкретно местоположение – помага ви да оптимизирате влиятелните лица в дадена географска област ? Демографски филтър: Позволява да намирате влиятелни лица по демографски признаци като възраст и пол, за да привлечете целевата си аудитория.

Изпробвайте функцията Търсене по марка, за да намерите творци, които вече са сътрудничили с марка, споделяща вашите ценности. Освен това тази функция може да се използва за провеждане на одити на конкурентите и преглед на маркетинговите стратегии на вашите съперници.

Най-добрите функции на Klear

Лесен за използване инструмент за откриване на влиятелни лица

Богати критерии за филтриране

Функция Търсене по марка за намиране на творци, съвместими с вашите ценности

Налични показатели за напредъка на кампанията

Информация за маркетинговите стратегии на конкурентите

Ограничения на Klear

Интегрирането на плащанията може да бъде сложно за настройка.

Не е най-подходящ за намиране на микро-влиятелни лица с ултра-нишова аудитория.

Цени на Klear

Поискайте демо, за да получите оферта

Оценки и рецензии за Klear

Capterra : 4. 3/5 (10+ отзива)

G2: 4. 2/5 (280+ отзива)

8. BuzzSumo

BuzzSumo поддържа търсене на влиятелни лица и актуално съдържание въз основа на идеи. Идентифицирайте и регистрирайте влиятелни лица според тяхната стойност по отношение на истински връзки, обхват и авторитет. Платформата разполага и с база данни от над 500 000 влиятелни журналисти, които могат да популяризират вашата марка с стратегически статии.

Функцията Content Analyzer ви предоставя списък с най-споделяното съдържание, свързано с вашата марка. Изберете View Top Sharers, за да откриете влиятелни лица, които имат значително влияние в областта.

Задълбочете се, като проучите средния брой ретуити, за да научите повече за ангажираността на аудиторията на даден създател. Това са влиятелните лица, на които трябва да се фокусирате, тъй като те са по-склонни да организират желаната от вас експозиция. ?

Ако правите бенчмаркинг, намерете подходящите конкуренти, като генерирате отчети за анализ на съдържанието и подберете стратегии, които водят до по-голямо ангажиране с течение на времето.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Търсене на влиятелни лица на различни платформи

Предлага база данни с журналисти

Анализ, базиран на ангажираността, идеален за подробни маркетингови кампании с влиятелни лица.

Позволява експортиране на данни във формати CSV и Excel.

Ограничения на BuzzSumo

Не е подходящо за фирми с ниски бюджети за съдържание.

Потребителският интерфейс не е най-добрият в този списък с опции за софтуер за маркетинг с влиятелни лица.

Цени на BuzzSumo

Основен : 199 $/месец за един потребител

Създаване на съдържание : 249 $/месец за пет потребители

PR & Comms : 249 $/месец за пет потребители

Пакет : 499 $/месец за 10 потребители

Enterprise: 999 $/месец за 30 потребители

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии на BuzzSumo

Capterra : 4. 5/5 (над 130 отзива)

G2: 4,5/5 (над 100 рецензии)

Най-доброто за измерване на резултатите от кампаниите

9. Traackr

Traackr е отличен инструмент за измерване на успеха на вашата маркетингова кампания чрез проследяване на съдържанието, измерване на възвръщаемостта на инвестициите и ангажираността на влиятелните лица и партньорите. Можете също да анализирате как се представя вашата марка в сравнение с конкурентите.

Платформата предлага пет уникални продукта:

Разрастване: За привличане на влиятелни лица Активирайте: За сътрудничество по отношение на съдържанието и управление на взаимоотношенията Измерване: за проследяване на възвръщаемостта на инвестициите, бенчмарки и конкурентно представяне Оптимизирайте: За оптимизиране на бюджета и процесите Мащабируемост: За мащабиране на програми за влиятелни лица с глобална консолидация на данни

Проследявайте споменаванията на марката автоматично в персонализиран фийд в реално време, за да видите дали получавате очакваната експозиция. Използвайте информацията заедно с най-популярните хаштагове в общността си, за да подобрите маркетинговите си стратегии. ?

Най-добрите функции на Traackr

Анализ на възвръщаемостта на инвестициите и сравнителни анализи

Автоматичен тракер за споменавания

Цялостни инструменти за управление на влиятелни лица

Позволява оптимизирано разпределение на бюджета

Ограничения на Traackr

Понякога се наблюдават забавяния и технически проблеми.

Работните процеси по кампаниите са склонни да бъдат тромави

Цени на Traackr

Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Traackr

G2 : 4. 2/5 (240+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (30+ отзива)

10. Influencity

Influencity е друг цялостен инструмент за управление на влиятелни лица, провеждане на маркетингови кампании и измерване на резултатите. Продуктът Campaign Reports ви позволява да илюстрирате ключови данни за публикациите и да очертаете резултатите от маркетинга с влиятелни лица по професионален начин. ?‍?

Използвайте напълно персонализирани отчети, за да изобразите осезаемите резултати от дадена кампания по отношение на възвръщаемостта на инвестициите и други подходящи показатели. Изберете от разнообразие от графики, диаграми, джаджи и точки с данни, за да създадете отчети, съобразени с KPI, продукти, кампании, марки и влиятелни лица.

Influencity ви позволява също така да споделяте без усилие отчети с влиятелни лица, доставчици, инвеститори или други заинтересовани страни чрез линкове.

Най-добрите функции на Influencity

Персонализируем център за маркетинг с влиятелни лица

Разширени опции за отчитане

Проследими KPI за всяка кампания

Визуално ориентиран табло

Ограничения на Influencity

Инструментът за филтриране може да бъде по-интуитивен.

Поддържа само YouTube, Instagram и TikTok.

Цени на Influencity

Персонализирано : Започва от 98 $/месец

Основен : 168 $/месец

Професионален : 348 $/месец

Бизнес: 698 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Рейтинги и рецензии на Influencity

G2 : 4. 5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (под 10 рецензии)

Независимо дали управлявате малък бизнес или голямо предприятие, нашите инструменти за маркетинг с влиятелни лица могат да ви помогнат да пробиете на нови пазари и да изведете вашата марка на върха. Използвайте един или повече от тези инструменти, за да откриете нови творци и да усъвършенствате вашите кампании с отлични прозрения.

Ако търсите всестранна подкрепа за вашите маркетингови усилия, регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp. Платформата ще ви помогне не само да управлявате влиятелните лица, но и целия си маркетингов екип! ?