10-те най-добри софтуера за маркетингово планиране на кампании през 2025 г.

Управлението на множество маркетингови кампании бързо излиза извън контрол, особено ако нямате система или работен процес.

Старите добри таблици са полезни за много неща, но имат и своите ограничения. Ето тук на помощ идва софтуерът за маркетингово планиране.

Инструментите за маркетингово планиране ви помагат да се организирате, да мислите по-стратегически и да вземате решения въз основа на наличните данни. Те ви помагат да се съсредоточите върху цялостната картина, без да забравяте подробности като срокове, ресурси и зависимости.

В този наръчник споделяме нашите 10 най-добри софтуерни инструмента за маркетингово планиране за 2024 г. Всеки от тях има своите силни страни и успешно е победил конкуренцията. Да започваме! 🏃

Как да намерите най-добрия софтуер за маркетингово планиране за вашия екип?

Софтуерните инструменти за маркетингово планиране съществуват, за да улеснят работата ви като ръководител на проект. Те ви позволяват да създавате подробни графици и планове за проекти, а след това да ги изпълнявате с пълен поглед върху членовете на екипа, ресурсите и бюджета.

Най-добрите софтуерни инструменти за маркетингово планиране ще ви помогнат да:

Превърнете маркетинговата си стратегия в практични маркетингови планове

Контролирайте проекти, задачи и пускане на продукти на пазара.

Планирайте кампании в множество маркетингови канали

Организирайте идеи и активи

Разпределяйте членовете на екипа по проекти и задачи

Планирайте и създавайте съдържание за вашата целева аудитория

Работете по-добре заедно като маркетингов екип

Оптимизирайте процеса на планиране с работни потоци и автоматизация, за да ви е по-лесно да управлявате.

С толкова много налични инструменти за маркетингово планиране и сътрудничество, има нещо за всеки екип и специалност.

Някои софтуерни инструменти за маркетингово планиране са специализирани в социалните медии. Други (като ClickUp) могат да бъдат персонализирани, за да ви помогнат да се отличите в множество маркетингови дейности.

Целта е да намерите нещо, което най-добре отговаря на вашите нужди и е съвместимо с вашите предпочитани инструменти – независимо дали това е приложение за създаване на съдържание, софтуер за управление на маркетингови ресурси или AI маркетингов инструмент.

10-те най-добри софтуера за маркетингово планиране и стратегия

Има стотици потенциални инструменти за маркетингово планиране, но кои от тях си заслужават да бъдат изпробвани? Ето 10 софтуерни инструмента за маркетингово планиране, които според нас са най-добрите в своя клас.

Научете повече Изпълнявайте маркетинговите си стратегии безпроблемно с ClickUp.

ClickUp е повече от инструмент за маркетингово планиране – той има потенциала да се превърне в централен хъб за вашия маркетингов екип. Създавайте идеи, планирайте, изпълнявайте и докладвайте за вашите проекти от водещата платформа за производителност „всичко в едно“. ✨

Насладете се на мащабируеми работни пространства, безплатен софтуер за управление на проекти, управление на ресурси, създаване на съдържание, медийно планиране и управление на кампании от едно място.

Използвайте ClickUp Brain, за да помогнете на членовете на екипа си бързо да създават казуси или други маркетингови материали, а след това да работят съвместно върху съдържанието в Docs.

Възползвайте се от шаблоните за маркетингови планове, които ви помагат да спестите време при разработването на резюмета на съдържанието, маркетингови материали, вътрешни доклади и документи за клиенти.

Шаблонът за маркетингов план на ClickUp предоставя цялостна рамка за създаване на ефективен маркетингов план. С този шаблон можете да очертаете вашите маркетингови цели, целева аудитория, стратегии, тактики, бюджет и др. Това е универсален инструмент, който може да бъде персонализиран, за да отговаря на вашите специфични нужди.

ClickUp ви предлага всеобхватни функции за софтуер за маркетингово планиране в маркетингова платформа и център за продуктивност, които вече познавате и на които имате доверие. Това е мощна функционалност, която можете да използвате такава, каквато е, или да персонализирате, за да създадете свой собствен механизъм за планиране на маркетингови кампании. 🏭

Най-добрите функции на ClickUp:

Планирайте цялостни маркетингови кампании и проекти с нашите надеждни инструменти за управление на проекти и задачи.

Разпределяйте задачи и подзадачи на отговорните членове на екипа.

Визуализирайте предстоящото си съдържание с шаблон за календар на съдържанието.

Вижте членовете на екипа, проектите и ресурсите с един поглед в различни изгледи, включително времеви графики, Kanban и списъци.

Проследявайте напредъка с отчитане на времето, статуси и списъци със задачи.

Използвайте шаблони за социални медии , за да сътрудничите по творчески идеи.

Сътрудничество за споделяне на идеи и решаване на проблеми в Docs, Whiteboards и Proofing

Визуализирайте напредъка си към маркетинговите цели и KPI на кампанията.

Вижте какво се случва в реално време с персонализирани визуални табла.

Ограничения на ClickUp:

ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате и организирате, така че не можете да публикувате съдържание директно от платформата.

С такава гъвкавост и богатство на функции, може да отнеме известно време, за да ги разгледате всички в детайли.

Цени на ClickUp:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 8300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. ActiveCollab

чрез ActiveCollab

ActiveCollab се представя като инструмент за управление на проекти, който помага на екипите да планират, изпълняват и поддържат контрол.

Това е платформа с широк спектър от функции, включително управление на проекти, сътрудничество в екип, управление на времето и ресурсите и управление на клиенти. За маркетинговите екипи това е място, където можете да организирате едновременно множество аспекти на вашите маркетингови проекти. 📁

Най-добрите функции на ActiveCollab:

Подробни функции за планиране

Управление в движение с приложения за iOS и Android

Множество опции за преглед, подходящи за различни членове на екипа

Ограничения на ActiveCollab:

Тъй като това е по-общ инструмент за управление на проекти, някои потребители може да счетат липсата на специфични за маркетинга функции за недостатък.

Някои потребители може да изпитат трудности при приспособяването към софтуера.

Цени на ActiveCollab:

Плюс: 11 $/месец за 3 потребители

Pro: 9 $/месец на потребител

Pro+Get Paid: 14 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ActiveCollab:

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на ActiveCollab!

3. CoSchedule

чрез CoSchedule

CoSchedule е специално създаден инструмент за маркетингово планиране за творчески, дизайнерски и маркетингови екипи. Инструментът разполага с удобен за ползване календар, от който можете да планирате, организирате и изпълнявате нуждите на вашите маркетингови проекти.

Наред с маркетингов календар, платформата предлага инструменти, които ви помагат да управлявате маркетингови заявки, да организирате ресурси и да създавате по-ефективни заглавия. ✏️

Най-добрите функции на CoSchedule:

Вижте какво се случва с един поглед с календарния изглед.

Управлявайте различни видове маркетингови проекти

Лесна интеграция с други приложения и инструменти, включително инструменти за управление на проекти.

Ограничения на CoSchedule:

Някои потребители съобщават, че социалните акаунти са се развързали

Аналитичните възможности са ограничени, което може да бъде проблем за някои потребители.

Цени на CoSchedule:

Безплатен план

Pro: 39 $/месец на потребител

Маркетинг пакет: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за CoSchedule:

G2: 4. 4/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Бонус: Проверете тези алтернативи на CoSchedule !

4. Marmind

чрез Marmind

Marmind е инструмент за планиране, който помага на екипите да контролират различни области от своите проекти – включително бюджети, планиране и анализи – на едно място. Платформата включва визуална маркетингова времева линия, която позволява да видите проектите и инициативите с един поглед, както и инструменти за мониторинг на ефективността и маркетинговия бюджет.

Най-добрите функции на Marmind:

Лесна комуникация и сътрудничество в екипа благодарение на вградените бележки и списъци със задачи.

Управлявайте цифровите активи директно в платформата

Планирайте сложни кампании в по-кратки срокове

Ограничения на Marmind:

Въпреки че има различни мнения, някои популярни стилове като Kanban не са включени в инструмента.

Някои потребители споделят, че намират процеса на създаване на кампании за сложен.

Цени на Marmind:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Marmind:

G2: 4,3/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4,6 (над 20 рецензии)

5. Toggl Plan

Чрез Toggl

Toggl Plan се отличава с оптимизиране на работния процес и маркетинговото планиране. Инструментът гарантира навременна доставка в маркетинговите екипи. Независимо дали сте в началото или в края на един проект, гъвкавостта да добавяте минимални или подробни детайли е отличителна черта.

Лесно задавайте задачи, сътрудничете си и прикачвайте файлове към календарния изглед. Използвайте списъци за проверка или добавяйте коментари с обратна връзка, за да подобрите екипната работа и сътрудничеството. Инструментът за маркетингово планиране е чудесен за синхронизиране на всички и повишаване на производителността.

Най-добрите функции на Toggl:

Инструментът за маркетингово планиране разполага с функции за плъзгане и пускане, с които лесно можете да актуализирате изгледите.

Просто разбиване на стратегията за маркетингово планиране в един изглед

Опростените функции за комуникация позволяват на маркетинговите екипи да прикачват документи, да оставят коментари и да добавят списъци с задачи на едно място.

Ограничения на Toggl:

Собствеността върху акаунта може да изглежда малко изолирана в сравнение с други инструменти за съвместно маркетингово планиране.

Някои казват, че интеграциите на трети страни са ограничени.

Цени на Toggl:

Екип: 8 долара на потребител на месец

Бизнес: 13,35 долара на потребител на месец

Оценки и рецензии за Toggl:

G2: 4. 3/5 (37+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Toggl!

6. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е специализиран в социалните медии. Ако това е фокусът на вашия екип, това е чудесна опция. Тази платформа за управление на социални медии е пълна с функции за по-лесно планиране, график и анализ на въздействието на вашето съдържание в социалните медии. Публикувайте директно от платформата, пускайте реклами, ангажирайте се с потребителите и насърчавайте членовете на екипа да разпространяват вашето съдържание по-нататък. 🌻

Най-добрите функции на Hootsuite:

Календарът за социални медии помага на членовете на екипа да останат свързани и да са в крак с новостите.

Преглеждайте и управлявайте множество канали в социалните медии на едно място

Лесно преместване на съдържание и промяна на крайни срокове, за да съответстват на ресурсите и капацитета

Ограничения на Hootsuite:

Ограничени възможности за отчитане и маркетингова аналитика

Някои съобщават, че намират потребителското преживяване за по-малко оптимизирано в сравнение с други инструменти за управление на социални медии.

Цени на Hootsuite:

Налична е безплатна 30-дневна пробна версия

Професионална версия: 99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Екип: 249 $/месец за 3 потребители, фактурира се ежегодно

Бизнес: 739 USD/месец за 5 потребители, фактурира се ежегодно

Enterprise Custom: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Hootsuite:

G2: 4. 1/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 3400 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Hootsuite!

7. Buffer

чрез Buffer

Buffer е друг софтуерен инструмент за маркетингово планиране, създаден с оглед на екипите за социални медии и дигитален маркетинг. Той опростява процеса на създаване на съдържание – добавяйте публикации в опашката, сътрудничейте си с членовете на екипа и публикувайте в каналите си от един контролен панел. ⚒️

Най-добрите функции на Buffer:

Лесно планиране на съдържанието благодарение на системата за опашка на съдържанието

Надеждни отчети, които улесняват комуникацията със заинтересованите страни

Вградени системи за преглед на съдържанието, които помагат на екипите да работят по-добре заедно.

Ограничения на буфера:

Buffer е фокусиран върху съдържанието в социалните медии, така че ще ви е необходим друг инструмент, който да ви помогне да планирате други видове кампании, като например имейл маркетинг или проекти за оптимизация на търсачки (SEO).

Някои потребители биха искали да е по-лесно да работят с съдържание, създадено в други инструменти, като например ClickUp.

Цени на Buffer:

Безплатен план

Essentials: 6 $/месец за 1 потребител и 1 канал

Екип: 12 $/месец за неограничен брой потребители и 1 канал

Агенция: 120 $/месец за неограничен брой потребители и 10 канала

Допълнителни канали могат да бъдат добавени за 6-12 долара на месец

Оценки и рецензии за Buffer:

G2: 4,3/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 отзива)

8. Sprout Social

чрез Sprout Social

Sprout Social е специализиран в маркетинга и управлението на социални медии. Инструментът помага на маркетинговите екипи във всеки етап от процеса. Планирайте, създавайте и планирайте съдържание за социални медии. Следете ангажираността и изпращайте съобщения на потребителите от една единствена пощенска кутия. Използвайте функциите за прослушване в социалните медии, за да разберете какво наистина иска вашата аудитория. 🤩

Най-добрите функции на Sprout Social:

Създавайте стратегически планове за съдържание въз основа на предишни данни.

Ясни и кратки отчети, които лесно могат да бъдат споделяни с членовете на екипа и заинтересованите страни.

Вижте с един поглед какво споделя всеки член на екипа или отдел в социалните медии.

Ограничения на Sprout Social:

Може да е необходимо известно време, за да разберете най-добрите начини за използване на софтуера.

Някои потребители биха искали процесът на въвеждане да бъде по-гладък.

Цени на Sprout Social:

Стандартен: 249 $/месец на потребител

Професионална версия: 399 $/месец на потребител

Разширено: 499 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sprout Social:

G2: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Sprout Social!

9. Marketo Engage

чрез Marketo Engage

Marketo Engage е софтуерът за маркетингово планиране на Adobe. Тази платформа помага за свързването на екипите по продажби и маркетинг, за да оптимизира процеса и да създаде по-добро потребителско преживяване.

Marketo Engage ви помага да използвате ресурсите и уменията си по-разумно. Създавайте списъци с най-подходящите клиенти, създавайте персонализирани модели за оценяване и автоматизирайте взаимодействията въз основа на профила на клиента и етапа на покупка. 👀

Най-добрите функции на Marketo Engage:

Централен маркетингов център за вашите екипи по продажби и маркетинг

Лесно се мащабира, за да отговори на изискванията на големи екипи и предприятия.

Управлявайте с лекота множество маркетингови кампании в различни канали

Ограничения на Marketo Engage:

В началото платформата може да се окаже прекалено сложна за някои потребители.

Някои потребители съобщават, че настройването на някои интеграции може да бъде предизвикателство.

Цени на Marketo Engage:

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Marketo Engage:

G2: 4. 1/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

10. Bitrix24

Чрез Bitrix24

Bitrix24 е всеобхватна платформа за управление на бизнеса, която може лесно да се използва като инструмент за маркетингово планиране. Софтуерът за планиране предлага набор от интегрирани инструменти, включително управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), управление на задачи и проекти, управление на документи и управление на времето.

Софтуерът за управление на проекти и задачи е проектиран да оптимизира бизнес процесите, да подобри сътрудничеството в екипа и да подобри продажбите. Календарният му изглед е идеален за управление на задачи в маркетингови стратегии или за управление на кампании.

Най-добрите функции на Bitrix24:

Включва функции за видеоконферентна връзка – идеални за маркетингови екипи – с капацитет за почти 50 участници, опции за записване на разговори и промяна на фона.

Функцията за управление на времето разполага с проследяване на стартиране и спиране, за да получите точни работни часове по задачите.

Вградените функции за оценяване на потенциални клиенти помагат на екипите по продажбите да повлияят по-добре на цялостните маркетингови стратегии.

Шаблони за маркетингово планиране, карти на сайта и др.

Ограничения на Bitrix24:

Софтуерът за маркетингово планиране има интерфейс, който за някои е малко труден за работа.

Липса на опции за обучение в сравнение с други софтуери за планиране

Цени на Bitrix24:

Безплатно: Безплатно

Базов пакет: 49 $/месец за 5 потребители

Стандартен: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия: 199 $/месец за 100 потребители

Оценки и отзиви за Bitrix24:

G2: 4. 1/5 (498+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (749+ отзива)

Научете повече за маркетинговите инструменти за стартиращи компании!

Планирайте пътя си към успеха с софтуер за маркетингово планиране

Инструментите за маркетингово планиране помагат на екипите да бъдат организирани, да работят най-добре и да максимизират наличните ресурси. Те също така ви помагат да откриете възможности, заплахи и потенциални препятствия, за да можете да ги преодолеете, преди да се превърнат в реален проблем за вашите кампании.

ClickUp ви предоставя функциите, от които се нуждаете, за да планирате, сътрудничите и изпълнявате маркетингови проекти. Но той предлага и изчерпателен списък с вълнуващи функции за продуктивност и проекти.

Осигурете на екипа си най-добрите възможни ресурси и се регистрирайте в ClickUp – то е безплатно. 🤩