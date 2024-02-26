Преглед на Toggl: Предимства и недостатъци на използването на Toggl Track през 2025 г.

Имате ли чувството, че работният ви ден се превръща в черна дупка от разсейващи фактори, странични задачи и отнемащи време дейности? Всички сме минавали през това, приятелю. Управлението на времето не е за хора със слаби нерви, но е от съществено значение, за да си върнете времето, да станете продуктивни и да оставите работата там, където й е мястото – в офиса.

Независимо дали сте проектен мениджър или индивидуален сътрудник, софтуерът за отчитане на работното време като Toggl Track променя правилата на играта. Toggl предлага редица функции, пригодени за управление на проекти, планиране и дори наемане на персонал.

Както всеки инструмент, Toggl има своите предимства и недостатъци. В този преглед на Toggl ще разгледаме подробно най-популярните функции на Toggl и ще претеглим неговите предимства и недостатъци. Нека тестваме Toggl!

Какво е Toggl?

Toggl е инструмент за отчитане на времето, който опростява мониторинга и управлението на времето, както за отделни лица, така и за екипи. В основата си Toggl ви помага да отчитате точно времето, прекарано по проекти, и фактурираните часове, а освен това ви дава представа за вашата продуктивност и ефективност. 📊

Toggl е много повече от стандартен инструмент за отчитане на времето. Това е решение, което съчетава:

Управление на проекти

Фактуриране

Оптимизация на работния процес

Потребителите харесват многофункционалността на платформата. Toggl е подходящ както за независими фрийлансъри, които отчитат платената си работа, така и за ръководители на екипи, които трябва да управляват времето и рентабилността на проектите. Независимо от вашите задачи, отрасъл или ежедневни задължения, всеобхватното решение на Toggl е идеално за точно отчитане на времето.

Основни функции на Toggl

Toggl предлага настолна програма за Windows и Mac, мобилно приложение за iOS и Android, както и разширение за браузъра Chrome. Достъпна е почти навсякъде, което ви дава свободата да работите където и когато пожелаете. Платформата Toggl включва много функции в своя набор от решения.

1. Toggl Track

Чрез Toggl

Toggl Track е флагманският продукт на Toggl. Това е неинтрузивно приложение за проследяване на времето за екипи от всякакъв размер, което работи на вашия служебен лаптоп, смартфон и почти всяко друго устройство, което използвате за работа.

Toggl Track има много полезни функции, включително:

Отчитане на времето: Изтеглете ръчно любимите си отчети за производителността или помолете Toggl да ви изпраща персонализирани отчети на електронната ви поща по предварително определен график. Всички отчети на Toggl могат да се споделят, което улеснява споделянето на времевите разписания на вашия екип с вашите клиенти или висшето ръководство на компанията.

Отчитане на времето: Никога повече не пропускайте отчитане на Никога повече не пропускайте отчитане на платени часове . Toggl дава на мениджърите възможност да одобряват работните часове на служителите и да следят отчетените часове чрез проследяване в реално време.

Проследяване на проекти: Въпреки че в основата си Toggl е софтуер за отчитане на времето, той разполага и с някои основни Въпреки че в основата си Toggl е софтуер за отчитане на времето, той разполага и с някои основни функции за управление на проекти . Въведете задачите и подпроектите си и разпределете задачите на служителите си на същата платформа. Оттам Toggl ще използва данните ви, за да прави прогнози, да създава бюджети и да следи плановете за проектите

Управление на натоварването на екипа: Над какво работи вашият екип в момента? Вместо да изисквате ежедневни отчети (микроуправление, нали?), проверете данните на вашия екип в Toggl, за да видите кой има свободно време. Мениджърите имат и правото да създават групи потребители и да управляват достъпа по групи, което ви спестява много ненужни кликвания.

2. План на Toggl

Чрез Toggl

Toggl Track е страхотен, но му липсват полезни визуализации, балансиране на натоварването и други инструменти за проектните мениджъри. Тук на помощ идва Toggl Plan. Този инструмент предлага повече функции за проектните мениджъри и техните екипи. Но не се притеснявайте – Plan и Track се интегрират безпроблемно, така че няма да се налага да превключвате между инструментите.

Планът Toggl включва функции за:

Визуализиране на проекти, време и задачи в диаграма на Гант, календар и други полезни изгледи

Планиране на членовете на екипа

Балансиране на натоварването

3. Toggl Hire

Чрез Toggl

Наемането на персонал не е лесно и Toggl го разбира. Те добавиха Toggl Hire към своя набор от продукти, за да дадат на специалистите по човешки ресурси повече увереност в компетентността на потенциалните кандидати. Недостатъкът е, че той не се интегрира с Toggl Track или Plan, защото неговото приложение е много различно, така че вероятно ще трябва да превключвате между различни платформи, ако използвате Toggl Hire.

Въпреки това, има много неща, които да харесвате в Toggl Hire. Тази платформа за оценка на уменията помага на професионалистите в областта на човешките ресурси да създадат автоматизирани, базирани на данни процеси за наемане на персонал, които спестяват време и намаляват пристрастията. Тя е предварително заредена с шаблони за оценка, които не позволяват измама, както за технически, така и за меки умения. Визуално начертайте процеса на наемане и автоматизирайте определени задачи, като подбор и покани за интервю, за да спестите повече време. Toggl Hire поддържа дори видеоклипове за откриване на кандидати, които са много по-забавни от четенето на стотици мотивационни писма. 👀

Toggl Track Цени

Безплатен

Стартови план: 9 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Премиум план : 18 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

План „Enterprise“: Свържете се с нас за цени

Предимства на използването на Toggl

Независимо дали се нуждаете от сериозна помощ при отчитането на времето на вашия екип или искате да оптимизирате работния си ден, Toggl има много предимства. В нашия преглед на Toggl установихме, че потребителите са възхитени от приложението за продуктивност по няколко причини.

Цялостно проследяване на времето

Toggl Track е популярен, защото безплатната му версия предлага просто и ефективно проследяване на времето. Можете да проследявате в реално време или да редактирате записите за времето със задна дата, както онлайн, така и офлайн. Това решение проследява всяка фактурирана секунда, за да гарантира точно фактуриране. Таймерът Pomodoro и инструментът за откриване на неактивно време също са чудесни за повишаване на концентрацията. Сбогом, разсейващи работни часове, и здравей, рентабилност.

Леснота на използване

Toggl е известен като един от най-интуитивните и лесни за използване инструменти за отчитане на работното време. Той има прост и изчистен интерфейс, който ви позволява да стартирате таймера с едно кликване или да въведете часовете си ръчно. Toggl оптимизира сложните работни натоварвания с функции за отчитане на работното време, инструменти за управление на проекти и проследяване на членовете на екипа.

Съвместимост с различни платформи

С приложения за Windows, Mac, iOS и Android и разширение за браузъра Chrome, Toggl е достъпен почти навсякъде. Лесно е да следите времето си, независимо от устройството, което използвате за работа.

Впечатляващи интеграции

Toggl има интеграции с популярни решения като Asana, Trello, Jira, Slack и ClickUp (ахм), което прави платформата още по-лесна за използване. Тези интеграции улесняват и синхронизирането на задачите и отчитането на времето на различни платформи.

Персонализирани отчети

Безплатната версия на приложението не позволява толкова много персонализиране, но дори и така, отчетите на Toggl Track са доста полезни. Поискайте дневни, персонализирани или седмични отчети, за да разберете как прекарвате времето си. Toggl улеснява анализа на времевите записи и времето, отделено за проекти, за да определите работните модели и да вземете по-информирани решения.

Често срещани проблеми, с които се сблъскват потребителите на Toggl

Колкото и хората да се възхищават от тази платформа, нашето ревю на Toggl разкри няколко недостатъка на Toggl.

Проблеми със синхронизацията офлайн

Toggl Track позволява управление на времето офлайн, но има само един проблем: все пак се нуждаете от достъп до интернет, за да синхронизирате офлайн данните между устройствата. Това вероятно не е проблем, ако сте временно изключени от Wi-Fi, но е неудобно, ако често работите офлайн в продължение на часове.

Ръчно проследяване

Едно от най-трудните неща при използването на Toggl е да не забравяте да отчитате времето си ръчно. Конкурентите на Toggl, като RescueTime, могат да отчитат времето автоматично, но функционалността на Toggl не е толкова добра.

Можете да проследявате автоматично данните с разширението Toggl Track Chrome, което стартира и спира таймера въз основа на отворените в момента раздели на браузъра. Това обаче не е идеално решение и някои потребители казват, че след известно време става досадно. 🤷

Сложност при работа с много проекти

Вижте, Toggl Plan е страхотен, но Toggl не е решение за управление на проекти. Toggl предлага инструменти за управление на различни проекти, но му е трудно да се справи с няколко сложни проекта едновременно. Ако се опитате да разширите тази платформа, има голяма вероятност да се сблъскате с объркващи смесвания и хаотични записи на времето.

Прекалено много известия

Някои потребители казват, че известията на Toggl са малко прекалени. Системата уведомява служителите, ако не са отчели времето си за деня, което може да бъде малко досадно, ако например сте в отпуск. Ако известията ви дразнят, променете настройките на Toggl или настройте устройството си на „не ме безпокойте“, за да завършите работата си без постоянното разсейване от известия.

Обслужване на клиенти

Струва си да се спомене, че някои потребители имат проблеми с обслужването на клиенти на Toggl. Навременната поддръжка изглежда е най-голямото предизвикателство, така че ако имате спешен технически проблем, може да отнеме известно време, докато получите отговор.

Прегледи на Toggl в Reddit

Хиляди хора използват Toggl, но може да е трудно да се получи балансирана и точна информация за приложението. Обърнахме се към добрите хора от Reddit за обективна оценка на възможностите на Toggl.

Като цяло, потребителите са доста доволни от Toggl. „Мисля, че Toggl е доста добър, особено когато мога да го синхронизирам с много неща и че може да се интегрира с много от инструментите, които използвам (Jira, GitHub, има настолна и мобилна апликация и т.н.)“, казва един потребител. Въпреки това, те не харесват, когато работодателите използват Toggl като инструмент за наблюдение на служителите. 🕵️

Друг потребител е постигнал голям успех, като е използвал Toggl като тракер в стил Pomodoro за най-големите си задачи. „Аз се концентрирам върху проследяването на 25-минутни сесии на концентрация (pomodoro) с Toggl. Toggl за мен работи добре като средство, което ме кара да „изям жабата“ и да направя нещо, което не искам да правя. Просто трябва да го направя за X минути“, казват те.

Разбира се, не всичко е розово. Един потребител съобщава за проблеми с интеграциите на Toggl, като казва: „Бях развълнуван да видя интеграцията на Toggl, защото тя щеше да ми даде винаги видим Widget за стартиране/спиране на моя Android телефон. Когато го изпробвах, интеграцията ми се стори разочароваща.“

Друг потребител се съгласи, че Toggl не е най-стабилното решение. „Само аз ли съм на това мнение или Toogl [sic] стана много нестабилен през последната година, с прекъсвания на връзката и проблеми със синхронизацията почти всеки ден?“, казва потребителят.

Като цяло, Reddit е доста доволен от основните функции на Toggl, но в момента, в който опитате нещо по-сложно, като интеграция с трета страна, опитът не е толкова добър.

Toggl се опитва да стане всичко за всички, като добави Toggl Plan и Toggl Hire към своя набор от продукти. Ние уважаваме това, но потребителите казват, че функциите на платформата не са напълно задоволителни.

Ето защо дигиталните номади избират ClickUp. Ние разполагаме с истинска всеобхватна работна платформа, която съчетава управление на проекти, управление на времето и дори наемане на персонал в една платформа. О, и още милиарди други неща, като ИТ, продажби и обслужване на клиенти, само за да споменем няколко. 🛠️

Ако търсите солидна алтернатива на Toggl с всички екстри, които оптимизират вашата работа, не търсете по-далеч от тези невероятни функции на ClickUp.

Управлявайте проекти без усилие

Повишете производителността, като рационализирате задачите и използвате адаптивните изгледи на ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

Toggl Plan има някои функции за управление на проекти, но те не са много гъвкави. Ако търсите нещо с по-голяма гъвкавост и мощност, изберете ClickUp. Нашите функции за управление на проекти улесняват създаването на персонализирани изгледи на мултифункционални екипи и проекти. Автоматизирайте работата, създавайте персонализирани отчети и бързо визуализирайте работната си натовареност в различни изгледи. Като най-популярното решение за управление на проекти, ние ще се погрижим за тежките задачи, за да можете да се съсредоточите върху бизнеса си.

Лесно и безпроблемно управление на времето

Записвайте времето в реално време или го въвеждайте ръчно с функцията за отчитане на времето в ClickUp.

Управлението на проекти е нашата основна дейност, но ClickUp е също така добър избор за управление на времето. Нашите функции за отчитане на времето улесняват проследяването на времето, създаването на прогнози, добавянето на бележки и генерирането на отчети на различни устройства.

Но ако наистина искате да използвате инструмент на трета страна като Toggl, няма да ви спираме. Всъщност ClickUp се интегрира с Toggl, Clockify и безброй други приложения за отчитане на времето, за да обедини любимите ви инструменти в една платформа.

Спестете време с шаблони

Не започвайте работата си от нулата – изберете готови опции от Центъра за шаблони или създайте свой собствен шаблон, който екипът ви може да използва.

ClickUp е безкрайно адаптивен. Някои хора обаче намират свободата за малко прекалена, затова пуснахме шаблони за ClickUp, които да ви помогнат да спестите време при изпълнението на проекти, планирането и организирането на деня си.

Използвайте шаблона за управление на времето на ClickUp, за да проучите как прекарвате времето си и да намерите възможности за подобрение. Шаблонът за анализ на времето на ClickUp е полезен и за генериране на отчети за неактивното време и предприемане на мерки за премахването му. Ако искате да опитате блокиране на времето, използвайте шаблона за ежедневно блокиране на времето на ClickUp, за да съгласувате задачите с часовете на максимална продуктивност.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

ClickUp: приложението за отчитане на работното време, което прави всичко

В този преглед на Toggl Track сме разделили добрите, лошите и грозните страни на отчитането на времето с инструментите на Toggl. Потребителите харесват подробните отчети на платформата, солидния безплатен план и простата уеб приложение. Toggl е солидна опция за просто отчитане на времето, но ако търсите всеобхватно решение, което обединява управлението на времето с производителността, изберете ClickUp.

Никой няма време да преминава от една платформа на друга. Съберете всичките си данни за отчитане на времето, отчети, комуникации, шаблони и задачи на едно място, за да работите по-добре за нула време.

Но не се доверявайте само на нашата дума. Вижте силата на ClickUp от първа ръка: създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.