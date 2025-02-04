10-те най-добри алтернативи на Sprout Social през 2025 г. (ревюта и цени)

Независимо дали сте мениджър на социални медии, част от екипа на маркетингова агенция или се занимавате с съдържание самостоятелно като влиятелен човек, вероятно знаете за Sprout Social. Този популярен инструмент за управление на социални медии е създаден, за да ви помогне да контролирате присъствието си онлайн и да взаимодействате с аудиториите на различни социални платформи.

Потребителите харесват вградените функции за отчитане и опциите за съобщения, които им позволяват да отговарят на съобщенията си в няколко социални мрежи, без да напускат платформата. ?

Все пак, това може да не е най-добрият инструмент за социални медии за всеки. Той има висока цена, която може да е недостъпна за малките предприятия и тези с ограничен бюджет. Освен това, Sprout Social не се интегрира с сайтове като YouTube и Pinterest, което означава, че ще трябва да използвате други методи, за да публикувате в тези сайтове.

За щастие, Sprout Social не е единствената опция за оптимизиране на работните процеси в социалните медии.

Тук ще ви покажем 10-те най-добри алтернативи на Sprout Social и ще разгледаме предимствата, недостатъците, цените и оценките на всяка една от тях.

Бонус: Ще ви разкрием и един незаменим инструмент за управление на проекти с функции и възможности за планиране на съдържанието, с които да издигнете присъствието си в социалните медии на ново ниво. ?

Какво трябва да търсите в алтернативите на Sprout Social?

Sprout Social е всеобхватно средство, затова трябва да обърнете внимание при избора на алтернативи. Обърнете внимание на функции като интеграции, отчети и персонализиране, ако те са важни за вашата работа. ?

Имайте предвид тези ключови функции, когато търсите алтернативи на Sprout Social:

Интеграции: Sprout Social не ви позволява да публикувате във всички платформи за социални медии. Изберете инструмент, който предлага интеграции с трети страни, за да съхранявате работата си на едно място и да не се налага да преминавате от един инструмент към друг.

Гъвкавост на цените: Един от основните недостатъци на Sprout Social е, че е скъп. Потърсете конкуренти, които предлагат планове на различни цени, за да намерите такъв, който отговаря на вашия бюджет.

Функции за управление на проекти: Изберете инструмент, който предлага функционалност за задачи и работни процеси, за да улесните процесите по създаване на съдържание в социалните медии.

Анализи: Въпреки че Sprout Social предлага някои отчети, те не винаги са интуитивни. Потърсете решение, което предлага шаблони за отчети и инструменти за анализ за персонализирани прозрения.

Автоматизация: Целият смисъл от използването на Sprout Social е да си спестите ръчната задача да публикувате в отделни социални медийни платформи. Потърсете алтернативи, които предлагат автоматизирано публикуване и генериране на съдържание.

10-те най-добри алтернативи на Sprout Social, които да използвате през 2024 г.

Най-добрите алтернативи на Sprout Social ще помогнат на заетите маркетинг специалисти в социалните медии да оптимизират процесите си, да разширят обхвата си, да изградат аудитория и да подобрят усилията си за изграждане на бранд. Ето 10-те най-добри алтернативи на Sprout Social, които могат да ви помогнат да подобрите кампаниите си и да постигнете целите си. ?

1. Hootsuite

чрез Hootsuite

Hootsuite е инструмент за управление на социални медии, който ви спестява време и прави вашите усилия в социалния маркетинг по-ефективни и ангажиращи. Планирайте незабавно съдържание за различни платформи с само няколко кликвания. Вградените аналитични инструменти предлагат информация в един единствен табло, така че можете да създавате кампании, които работят, и да се откажете от тези, които не работят. ✨

Най-добрите функции на Hootsuite

Унифицирана социална пощенска кутия, която ви позволява да отговаряте на коментари и съобщения на едно място, независимо от това кои социални мрежи са били използвани за комуникация.

Бързо създавайте публикации, използвайки шаблоните на Canva в Hootsuite, и планирайте публикациите си светкавично бързо благодарение на AI предложенията за надписи и хаштагове ⚡

Инструментите за социално слушане предлагат информация за това, което казват хората, така че да можете да създадете маркетингови кампании с съдържание, което вашата аудитория иска.

Анализирайте платени, органични и уеб метрики на едно място с Hootsuite Advanced Analytics.

Ограничения на Hootsuite

Не можете да промените датата на публикуване за масови публикации, след като са били насрочени; трябва да актуализирате всяка една ръчно.

Можете да свържете само бизнес профили в TikTok, което според някои потребители ограничава обхвата и креативността им.

Hootsuite цени

Професионална : 99 $/месец

Екип : 249 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Hootsuite оценки и рецензии

G2 : 4. 1/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 (3500+ отзива)

2. Khoros

чрез Khoros

Khoros предлага набор от инструменти за маркетинг в социалните медии, с които можете да се справите с всичко – от анализи до публикуване. Обединете акаунтите си в социалните медии, оптимизирайте работните процеси и подобрете сътрудничеството в екипа с този удобен инструмент. Независимо дали искате да следите какво казват потребителите в социалните медии или да се потопите в анализите на конкретни кампании, Khoros ви предлага всичко необходимо. ?️

Най-добрите функции на Khoros

Публикувайте бързо във всичките си акаунти в социалните медии, без да се налага да превключвате раздели или да отваряте нови браузъри.

Управлявайте създаването на съдържание с папки за съхранение на ценна информация, включително разрешения, идеи за мозъчна атака и етикети за съдържание.

Вградената пощенска кутия опростява модерацията, улеснявайки взаимодействието с потребителите един на един.

Системата за персонализирани одобрения ви позволява да създадете защитни механизми и системи за преглед, за да оценявате съдържанието, преди то да бъде публикувано.

Ограничения на Khoros

Някои потребители смятат, че функциите за анализ и прослушване биха могли да бъдат по-надеждни.

Инструментът понякога изпитва проблеми при споделянето на снимки или добавянето на тагове.

Khoros цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Khoros

G2 : 3,8/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 20 рецензии)

3. Agorapulse

чрез Agorapulse

Като платформа за управление на социални медии, Agorapulse улеснява създаването на организирани и ефективни кампании в множество профили. Използвайте този инструмент, за да създавате умни публикации в социалните медии, да изготвяте отчети за проследяване на кампании и да си сътрудничите с екипа си, за да генерирате нови идеи за достигане до вашата аудитория. ?

Най-добрите функции на Agorapulse

С унифицираната социална пощенска кутия можете да отговаряте на въпроси и да общувате с последователите си в един прост интерфейс.

Планирането на социалните медии е лесно с интуитивни предложения за съдържание и инструменти, които незабавно задействат публикуването на постове в социалните медии на различни платформи.

Функциите за социално слушане предлагат информация за това, какво правят конкурентите и как реагира вашата аудитория.

Аналитиката ви позволява да видите кои кампании работят, независимо дали искате да създадете потенциални клиенти, да увеличите трафика или да реализирате конверсии.

Ограничения на Agorapulse

Инструментът не предлага предложения за това кога да публикувате

Някои потребители имаха проблеми с размера и форматирането на изображенията при планирането на публикации.

Agorapulse цени

Стандартна : 69 $/потребител/месец

Професионална : 99 $/потребител/месец

Разширена : 149 $/потребител/месец

Персонализирано: Свържете се с нас за цени

Agorapulse оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

4. Sprinklr

чрез Sprinklr

Sprinklr е инструмент за управление на клиентското преживяване, създаден да помага на бизнеса да се свързва и да изгражда по-добри взаимоотношения с потребителите си. По-конкретно, Sprinklr Social помага на екипите да изпълняват стратегиите си в социалните медии. От предложения за разговори с изкуствен интелект до масивно планиране, използвайте този инструмент, за да управлявате всичките си социални кампании и да ангажирате аудиторията си.

Най-добрите функции на Sprinklr

Инструментът Gallery ви позволява да вграждате социално съдържание във вашия уебсайт, така че читателите да се чувстват свързани с вас и вашите продукти.

Създайте персонализирани общности, за да работите директно с влиятелни лица и застъпници, които да промотират вашите услуги в различни платформи.

Управлявайте повече от 35 социални и съобщителни платформи в едно удобно пространство

Разрешенията на ниво акаунт ви позволяват да се справяте с и да предотвратявате гафове на ниво процес, като гарантирате, че съдържанието ви е прегледано и одобрено, преди да бъде публикувано.

Ограничения на Sprinklr

Малки проблеми могат да забавят напредъка и да ограничат производителността

Можете да изпращате директни съобщения от платформата само на потребители, които следват вашите социални профили.

Sprinklr цени

Разширено : Започва от 249 $/място/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Sprinklr оценки и рецензии

G2 : 4/5 (798+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

5. Planable

чрез Planable

Planable пренася бавния и тромав метод за създаване на съдържание в 21-ви век. Откажете се от електронните таблици и използвайте Planable, за да създавате, одобрявате и публикувате цялото си визуално привлекателно съдържание в един удобен инструмент. ?

Най-добрите функции на Planable

Създавайте съдържание директно в приложението и вижте точно как ще изглежда, докато работите върху него.

Визуалните табла поддържат всички видове създаване на съдържание, от имейл бюлетини до Instagram Reels.

Поканете сътрудници и заинтересовани страни да създават заедно визуални елементи и да ги одобряват с един замах.

Използвайте Workspaces, за да създавате проекти за индивидуални клиенти, марки или екипи.

Ограничения на Planable

Инструментът поддържа публикуване само за TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube и Facebook.

Проектирана да управлява потоците от съдържание, така че няма много по отношение на анализите.

Planable цени

Безплатно

Basic : 11 $/потребител

Pro : 22 $/потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Planable

G2 : 4,6/5 (над 500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

6. Zoho Social

чрез Zoho Social

Zoho е CRM от световна класа, който се използва за всичко – от генериране на потенциални клиенти до продажби и клиентско преживяване. Zoho Social е всеобхватният инструмент за социални медии на компанията, чиято цел е да опрости и подобри брандирането. Планирайте публикации, следете кампании и създавайте отчети, за да споделяте информация и да създавате по-добри стратегии за социални медии. ?

Най-добрите функции на Zoho Social

Неограничено планиране на публикации във всичките ви любими социални канали

Функциите на календара за съдържание ви позволяват лесно да видите кога е планирано съдържанието и да получите информация за най-подходящото време за достигане до вашата аудитория.

Отговаряйте в реално време благодарение на интуитивния табло, което показва съобщенията и взаимодействията с вашите публикации.

Инструментите за сътрудничество и анализите ви позволяват да се впуснете по-дълбоко, за да проследявате показателите и да провеждате ефективни кампании.

Ограничения на Zoho Social

Някои потребители са установили, че акаунтите могат да се откачат от инструмента и трябва да ги свържете отново ръчно.

Има крива на обучение с интерфейса

Zoho Social цени

Стандартна : 15 $/месец

Професионална : 40 $/месец

Премиум: 65 $/месец

Zoho Social оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

7. SocialBee

чрез SocialBee

SocialBee е универсален инструмент, създаден, за да улесни повече от всякога създаването, публикуването и ангажирането в социалните медии. Ключовите функции включват планиране на публикации, лесен за използване интерфейс и анализи, които ви помагат да изградите ефективно присъствие в социалните медии. ⭐

Най-добрите функции на SocialBee

Използвайте функциите за сътрудничество, за да поканите екипа в работните пространства, да добавите разрешения и да определите роли, така че всеки да има необходимия достъп.

Вграденият AI маркетингов инструмент създава стратегии и планове за социални медии, за да ускори вашите кампании.

Използвайте визуалния календар, за да видите предстоящите публикации и да ги планирате незабавно в най-подходящото време и дни за вашата аудитория.

Аналитичните данни предлагат подробна информация за ефективността на публикациите, включително обхват и впечатления.

Ограничения на SocialBee

Интерфейсът може да бъде бавен, ако планирате много съдържание наведнъж.

Някои потребители биха искали да има повече гъвкавост за повтарящо се публикуване на всеки две седмици или веднъж месечно.

SocialBee цени

Bootstrap : 29 $/месец

Accelerate : 49 $/месец

Pro: 99 $/месец

SocialBee оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

8. Later

чрез Later

Later е алтернатива на Sprout Social, която предлага сходни функции, включително опростен потребителски интерфейс, планиране на публикации за множество социални мрежи и анализи. Използвайте я за оптимизиране на съдържанието и за рационализиране на работните процеси за всеки член на вашия екип за социални медии. ?‍♀️

Най-добрите функции на Later

Създавайте, редактирайте и планирайте съдържание за публикуване в едно работно пространство с персонализирани настройки.

Генерирайте незабавно линк в биографичната страница директно в инструмента

Аналитичните инструменти вършат тежка работа за вас, проучвайки кампаниите, за да открият какво работи и какво не работи с вашата аудитория.

Достъпната поддръжка на клиенти улеснява получаването на отговори и съвети за това как да максимизирате функциите на вашата стратегия за съдържание в социалните медии.

Ограничения на Later

Няма предварителен преглед на публикациите, така че трябва да отворите всяка една, за да я редактирате.

Инструментът не планира автоматично публикации във всички социални платформи.

По-късно цени

Стартово ниво : 25 $/месец

Growth : 45 $/месец

Разширена: 80 $/месец

По-късни оценки и рецензии

G2 : 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

9. Buffer

чрез Buffer

Buffer е инструмент за планиране на социални медии, който стотици хиляди маркетинг специалисти използват за управление на своята стратегия в социалните медии. Управлявайте вашата марка и изграждайте аудитория по естествен начин с интуитивни анализи на публикациите, анализи на кампаниите и опростено споделяне. ?

Най-добрите функции на Buffer

Добавяйте бързо публикации към опашката си с разширенията на Buffer, които с няколко кликвания планират съдържанието ви в няколко платформи.

Предложените хаштагове ви спестяват време и усилия с препоръки, специално подбрани за вашата аудитория.

Разрешенията и работните процеси за одобрение улесняват прегледа на съдържанието и подготовката му за публикуване.

24/7 обслужване на клиенти, което предлага удобство и спокойствие

Ограничения на Buffer

Специализираните публикации, като карусели, не се поддържат.

Аналитиката предлага само основна информация

Buffer цени

Безплатно

Essentials : 6 $/месец

Екип : 12 $/месец

Агенция: 120 $/месец

Buffer оценки и рецензии

G2 : 4. 3/5 (900+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1400 рецензии)

10. Hopper

чрез Hopper

Екипите за социални медии могат да добавят изображения, да качват множество публикации и да добавят надписи от един единствен табло благодарение на Hopper HQ – инструмент за управление на проекти в социалните медии. Използвайте го, за да планирате публикации в Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest и YouTube.

Най-добрите функции на Hopper

Неограничените публикации означават, че можете да създавате съдържание, колкото душата ви пожелае, без да се притеснявате за квоти.

Календарният планиращ инструмент ви позволява да планирате съдържанието на визуален табло, а Grid Planner ви позволява да създавате атрактивни публикации в Instagram ?

С инструмента за плъзгане и пускане е лесно да премествате публикациите, ако промените мнението си за реда им.

Пълното редактиране на изображения означава, че можете да персонализирате публикациите си, за да изглеждат най-добре на всички платформи.

Ограничения на Hopper

Инструментът може да се отключи от акаунтите, което да забави публикуването.

Видеоклиповете са ограничени до 59 секунди, което ограничава функционалността за по-дълго съдържание.

Hopper цени

Hopper HQ: 19 $/месец/социална мрежа

Оценки и рецензии за Hopper

G2 : 4. 4/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Макар че тези алтернативи на Sprout Social помагат на хората да управляват социалните медии, те не предлагат много функционалности освен това. За да управлявате по-големи маркетингови работни процеси и кампании, ClickUp отговаря на всички изисквания. ✅

С разширени функции за управление на проекти и възможности за планиране на съдържание, това е всеобхватно средство за управление на социалните медии и всички ваши маркетингови процеси в едно удобно пространство.

Управлявайте публикациите в социалните медии с ClickUp Brain Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате съдържание, надписи и идеи за публикации в социалните медии.

ClickUp е звезда в управлението на проекти, която ви дава контрол над работните процеси и създава по-гладки процеси. Независимо дали се опитвате да следите календара си в социалните медии или искате креативни начини за създаване на ефективни кампании, ClickUp ще свърши работата.

ClickUp Marketing ви позволява да управлявате всичките си инициативи, не само социалните медии, на едно място. Използвайте го, за да си сътрудничите в реално време с членовете на екипа и да обсъждате идеи за кампании или да работите по задачи от създаването на съдържание до публикуването. ✍️

Разширената шаблона за социални медии на ClickUp ви позволява да обмисляте идеи и да следите календара си с съдържание в един удобен инструмент. Използвайте изгледа „Списък“, за да добавите идеи за публикации, или превключете на изгледа „График“, за да видите календар с датите, на които всяка публикация ще бъде споделена.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона Social Media Advanced на ClickUp, за да съхранявате всички линкове, графики, чернови и идеи за вашето социално съдържание на едно място.

Планът за кампания от ClickUp ви помага да изградите лоялност към марката и да разширите аудиторията си с целенасочен подход. Използвайте шаблона, за да зададете цели на кампанията, да разделите задачите и да следите сроковете. Добавете персонализирани полета, за да се задълбочите в това, което очаквате от съдържанието, и добавете персонализирани статуси, за да видите къде се намира всичко в процеса. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте работните процеси в социалните медии с различни изгледи, включително календар, списък и табло, които предлагат информация за капацитета и напредъка на екипа.

Използвайте задачите, за да сегментирате работата по отдели и екипи и да създадете работни процеси, които отговарят на вашите цели.

Добавете приоритетни флагове и задействайте известия, за да държите екипа на една вълна и да го информирате незабавно за промените.

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI не е достъпна в безплатния план, но платените ценови планове са достъпни и започват от 7 долара на месец.

Огромният брой функции предлага висока степен на персонализация, така че отнема известно време да се научите да ги използвате.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Управлявайте множество платформи за социални медии с ClickUp

С тези алтернативи на Sprout Social управлението на кампании в социалните медии е по-лесно от всякога. Използвайте тези инструменти, за да планирате автоматично публикации, да генерирате креативни идеи за съдържание и да следите аналитичните данни.

А ако искате повече функционалност, обърнете се към инструмент за управление на проекти като ClcikUp, за да се справите с всеки аспект от натоварването на вашия екип за социални медии.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да създавате опростени работни процеси за вашите екипи, занимаващи се с съдържание и социални медии. Автоматизацията ускорява напредъка, а незабавните известия държат екипа в течение с всички текущи проекти. С календари, табла и шаблони е лесно да превърнете идеите си в реалност. ?