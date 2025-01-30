10 най-добри алтернативи и конкуренти на ActiveCollab през 2025 г.

Независимо от вашата индустрия, ефективното управление на проекти е ключът към успеха на вашата компания. ?
Оптимизирането на управлението на проекти поддържа комуникацията, подобрява рентабилността, предотвратява дублирането на работата и осигурява изпълнението на проектите в срок и в рамките на бюджета. Ако търсите система за управление на проекти, която да замести ActiveCollab, продължете да четете.
Имаме най-добрите алтернативи на ActiveCollab, за да поддържате екипа си фокусиран върху задачите.
Какво е алтернатива на ActiveCollab?
ActiveCollab е платформа за екипи за организиране на вътрешни и клиентски проекти. Така че алтернативите на ActiveCollab са софтуер за управление на проекти, който компаниите използват, за да работят по-ефективно. ?
Най-добрите алтернативи на ActiveCollab разпределят задачи и подзадачи, определят крайни срокове, подобряват комуникацията в екипа, определят приоритети и автоматизират повтарящи се задачи. Просто казано, платформите за управление на проекти помагат да поддържате задачите организирани, да изпълнявате задачите навреме и в рамките на бюджета (или под него). ⏰
Какво трябва да търсите в алтернатива на ActiveCollab?
Търсите нова система за управление на проекти? Въпреки че вашите специфични нужди ще варират в зависимост от вашата индустрия, клиенти и конкурентно предимство, най-добрите алтернативи на ActiveCollab предлагат следните функции:
- Оптимизирано управление на проекти: Всички инструменти за управление на проекти трябва да предоставят ключови функции за лесно възлагане на задачи и подзадачи, определяне на крайни срокове, проследяване на времето и преглед на всички проекти в 360 градуса.
- Персонализирани изгледи: Различните колеги усвояват информацията по различен начин, затова най-добрите инструменти за управление на проекти позволяват на членовете на екипа да виждат приоритетите от списък, календар, времева линия и изгледи на карти.
- Автоматизация на работния процес: Ефективните проектни мениджъри имат оптимизиран процес от начало до край, така че инструмент, който ви позволява да създавате автоматизирани работни процеси, ще ви помогне да изпълните проектите си ефективно.
- Вградени интеграции: Ефективното управление на проекти не трябва да бъде изолирано. Потърсете платформа, която предлага вградени автоматизации за проследяване на времето, фактуриране, незабавни съобщения или други платформи.
- Персонализирани набори от разрешения: Осигурете безпроблемното протичане на проектите си, като гарантирате, че членовете на екипа имат необходимия достъп. Потърсете платформа, която ви позволява да задавате уникални роли и нива на разрешения за различни задачи и проекти или да управлявате проектите на клиентите.
10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, които можете да използвате
Намерете нова платформа за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания в нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, за да може вашият екип да свърши повече работа за по-малко време.
1. ClickUp
ClickUp project management е лесна за използване платформа, която ви позволява да планирате, проследявате и сътрудничите по всеки проект. Стартирайте всеки проект с ClickUp Whiteboards и превърнете мозъчните бури в конкретни действия.
Продължете проектите с ClickUp Docs, за да сътрудничите, добавяте коментари и възлагате задачи в един документ.
ClickUp Time Tracking улеснява екипите при изготвянето на бюджети и промяната на графиците за всеки проект. А с ClickUp Automations повтарящите се задачи вече няма да отнемат от ценното ви време.
Най-хубавото е, че проектните мениджъри могат да интегрират ClickUp с други платформи, за да свършат повече работа за по-малко време. ?
Най-добрите функции на ClickUp
- Създавайте конспекти, пишете документи или обобщавайте бележки от срещи с ClickUp AI.
- Създайте работния процес на проекта в над 15 персонализирани изгледа, за да управлявате проектите.
- Изберете от над 35 ClickApps, за да персонализирате настройките за управление на проектите си.
- Задавайте задачи, добавяйте коментари или споделяйте прикачени файлове в ClickUp Docs или Whiteboards.
- Предотвратете прекъсвания в комуникацията, като добавите коментари към всяка задача.
- Създайте мисловна карта, за да получите визуален обзор на всеки проект.
- Създавайте графици, започвайки от библиотека с шаблони за управление на проекти, и използвайте тези изгледи за проследяване на напредъка по множество проекти.
Ограничения на ClickUp
- Някои ключови функции не са достъпни в мобилното приложение.
- Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители на софтуер за управление на проекти.
Цени на ClickUp
- Безплатни завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)
2. Asana
Asana е платформа за управление на проекти „всичко в едно“ и алтернатива на ActiveCollab, която позволява на маркетинговия, ИТ, оперативния и други отдели да работят по-ефективно. С Asana екипите си сътрудничат в междуфункционални екипни кампании, разпределят задачи и подзадачи и поддържат отворена комуникация, като коментират текущите проекти.
Освен това, персонализираните изгледи дават на организаторите на проекти и членовете на екипа 360-градусова панорама на всеки етап.
Най-добрите функции на Asana
- Създавайте персонализирани полета, за да сортирате, филтрирате и отчитате всяка задача.
- Организирайте проектите като списъци, календари, графики, диаграми на Гант или табла Kanban.
- Вижте всичките си приоритети на едно място в таблото „Моите задачи“.
- Получавайте актуализации за всяка задача или проект във вашата Asana пощенска кутия.
Ограничения на Asana
- Разширени функции като персонализирани полета, портфолиа и изгледи на времевата линия са достъпни само в платените планове.
- Огромното количество ключови функции и известия е прекалено много за някои потребители.
Цени на Asana
- Базова: 0 долара
- Премиум: 10,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,99 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Asana
- G2: 4. 3/5 (над 9000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)
3. Wrike
Wrike е софтуер за управление на проекти, предназначен за ефективна екипна работа. С Wrike екипите персонализират работните процеси, изгледите и работните пространства за всеки проект. Освен това членовете на екипа спестяват време чрез автоматизиране на процесите на одобрение, формулярите за заявки и чертежите с помощта на инструмента за сътрудничество.
Основните им функции включват проследяване на времето, управление на задачите и проследяване на напредъка по проектите за управление на проекти в различни екипи.
Най-добрите функции на Wrike
- Създавайте неограничен брой папки, проекти, задачи и подзадачи.
- Използвайте изкуствен интелект, за да превърнете работните бележки в подзадачи за вашия проект.
- Създайте динамични формуляри за регистрация за вашите клиенти
- Започнете работа по-бързо с библиотека от предварително създадени шаблони за управление на проекти.
Ограничения на Wrike
- Процесът на въвеждане може да бъде труден за нови потребители на инструмент за управление на проекти.
- Някои по-разширени функции са достъпни само в по-скъпите планове.
Цени на Wrike
- Безплатен план: 0 долара
- Екип: 9,80 $/месец на потребител
- Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- Pinnacle: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Wrike
- G2: 4. 2/5 (3000+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)
4. Monday
Monday е алтернатива на ActiveCollab, която използва различни стратегии за управление на проекти, за да оптимизира работата и да повиши производителността. Използвайте Monday заедно с екипа си, за да определите цели и задачи, да създадете персонализирани работни процеси и да спестите време чрез автоматизация.
Освен това, Monday разполага с вградена CRM система, така че ще поддържате вашите екипи по маркетинг, продажби и управление на проекти в синхрон по всяко време. То също така предлага инструменти за проследяване на времето, управление на задачи и други ключови функции, подходящи за цялата компания или за конкретни групи, като например гъвкави екипи.
Най-добрите функции на Monday
- Изберете как да визуализирате проектите чрез над 10 персонализирани изгледа.
- Получете по-добро разбиране за вашите проекти с над 30 джаджи на таблото ви.
- Настройте работните процеси по-бързо чрез строителни блокове без код
- Оптимизирайте проектите си чрез над 200 интеграции
Ограничения на Monday
- Обучението може да отнеме повече време в сравнение с някои софтуери за управление на проекти.
- Таблото за управление има ограничени възможности за персонализиране.
Цени за понеделник
- Безплатно: $0
- Базов план: 8 $/месец на потребител
- Стандартен: 10 $/месец на потребител
- Pro: 16 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Monday
- G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
5. Basecamp
Basecamp е инструмент за управление на проекти и сътрудничество в екип, създаден за стартиращи и малки предприятия. С Basecamp сътрудниците споделят идеи на форума, обменят таблици и файлове и чатят с други членове на екипа.
Освен това, автоматичните постове за отчитане поддържат проектите в правилната посока в цялата компания. Инструментът за сътрудничество предлага надеждни функции за управление на задачите, за да управлявате напредъка на проектите.
Най-добрите функции на Basecamp
- Използвайте Card Table, за да създадете работен процес и да премествате картичките между колоните.
- Създавайте персонализирани отчети за производителността, за да поддържате екипа си в правилната посока.
- Оптимизирайте управлението на задачите, като разпределяте задачи, определяте крайни срокове и общувате с колегите си.
- Получете обща представа за всички проекти чрез изгледа „The Lineup“.
Ограничения на Basecamp
- Няма вграден инструмент за проследяване на времето.
- Има ограничени възможности за автоматизация и работни процеси.
Цени на Basecamp
- Безплатен пробен период: 30 дни
- Basecamp: 15 $/месец на потребител
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители
Оценки и рецензии за Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)
6. Работа в екип
Teamwork е облачната алтернатива на ActiveCollab, създадена специално за фирми, предлагащи клиентски услуги. Използвайте Teamwork, за да балансирате капацитета на екипа си, да организирате активите и графиците на клиентите и да определите приоритетите на екипа. Освен това подобрете рентабилността на проектите, като проследявате отработените часове и наблюдавате изпълнението на проектите.
Най-добрите функции за работа в екип
- Разберете къде отива времето на членовете на екипа с инструмента за проследяване на времето.
- Получете пълна видимост на капацитета на вашия екип чрез изгледа „Работна натовареност“.
- Използвайте функцията за портфолио, за да управлявате няколко проекта едновременно.
- Оптимизирайте фактурирането на клиентите, като проследявате отработените часове за максимално сътрудничество по проекта.
Ограничения на екипната работа
- Има малко интеграции с нативни API – повечето трябва да се изпълняват чрез Zapier.
- Първоначалният процес на настройка може да отнеме повече време в сравнение с други софтуери за управление на проекти.
Цени за екипна работа
- Безплатно: $0
- Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител
- Доставка: 9,99 $/месец на потребител
- Grow: 19,99 $/месец на потребител
- Мащаб: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за работа в екип
- G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)
7. Trello
Trello е уеб-базиран инструмент за управление на проекти, известен с простия си потребителски интерфейс. Таблата на Trello поддържат проектите организирани и позволяват на проектните мениджъри да добавят задачи чрез списъци и карти. Освен това Trello разполага със собствена библиотека с шаблони и пазар за плъгини, за да персонализирате платформата според вашите нужди.
Ако искате да добавите функция за проследяване на времето, за да управлявате по-добре проектите си, ще трябва да си закупите добавката „Проследяване на времето и отчитане“.
Най-добрите функции на Trello
- Използвайте автоматизации, за да задавате правила, създавате бутони или изграждате команди.
- Използвайте приставки за Trello, за да се свържете с други инструменти като Jira, Slack, Google Drive и InVision.
- Потопете се по-дълбоко в проектите с изгледи „Таблица“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“ и „Карта“.
- Останете фокусирани върху задачите си, докато сте в движение, с мобилните приложения Trello за iOS и Android.
Ограничения на Trello
- Много функции и интеграции не са достъпни в безплатната версия.
- Проектите не разполагат с толкова много персонализирани изгледи, колкото другите платформи.
Цени на Trello
- Безплатно: $0
- Стандартен: 5 $/месец на потребител
- Премиум: 10 $/месец на потребител
- Enterprise: 17,50 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Trello
- G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)
8. ProofHub
ProofHub е платформа за управление на работата, която поддържа екипите организирани. ProofHub насърчава сътрудничеството в реално време чрез персонализирани изгледи, автоматизирани работни процеси и споделяне на файлове. Освен това, тази алтернатива на ActiveCollab предотвратява недоразуменията при планирането на проектите благодарение на многоезичните си функции, ежедневните програми, споделянето на файлове и дискусиите по теми.
Най-добрите функции на ProofHub
- Постигнете целите си в областта на комуникацията чрез функциите за индивидуален и групов чат.
- Използвайте инструменти за маркиране, за да преглеждате, сътрудничите си и проверявате документи.
- Определете персонализирани роли и набори от разрешения за проектите
- Измервайте напредъка на целия си екип чрез вградени отчети.
Ограничения на ProofHub
- Управлението на известията може да се окаже трудно
- Няма вградена функционалност за бюджетиране или фактуриране.
Цени на ProofHub
- Essential: 45 $/месец
- Ultimate Control: 89 $/месец
Оценки и рецензии за ProofHub
- G2: 4,5/5 (83 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (89 отзива)
9. SupportBee
Ако работите в обслужването на клиенти, знаете колко е трудно да поддържате организирани заявките за поддръжка. SupportBee е система за управление на проекти, създадена специално за заявки за поддръжка. С SupportBee екипите получават споделена пощенска кутия, портал за клиенти и софтуер, базиран на знания, за да отговарят (и решават!) проблемите на клиентите.
Най-добрите функции на SupportBee
- Достъп до софтуер за разработка, базиран на знания, за да създадете свой собствен сайт с често задавани въпроси, електронни книги, раздел за помощ и др.
- Категоризирайте билетите за поддръжка като отговорени, без отговор и архивирани във вашата споделена пощенска кутия.
- Започнете коментари или дискусии между колеги за сложни заявки за поддръжка.
- Създайте персонализиран портал, за да могат клиентите да получат обща представа за своите заявки за поддръжка.
Ограничения на SupportBee
- Платформата е създадена специално за билети за поддръжка и може да няма някои функции, които се очакват от други платформи за сътрудничество в управлението на проекти.
- Платформата не е толкова добре оценена, колкото другите доставчици на услуги за управление на проекти.
Цени на SupportBee
- Стартиращи компании: 13 $/месец на потребител
- Enterprise: 17 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за SupportBee
- G2: 4. 2/5 (5 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (29 отзива)
10. Huddle
Huddle е сигурно SaaS решение за споделяне на документи, създадено за регулирани индустрии. Споделяйте чувствителна информация, преглеждайте документи и създавайте клиентски портали. Освен това, отвореният API на Huddle се интегрира безпроблемно с Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace и други платформи, за да обслужва по-добре вашите клиенти.
Най-добрите функции на Huddle
- Споделяйте данни по сигурен начин с колегите си чрез съвместими API
- Оптимизирайте екипната работа чрез сигурно споделяне на документи
- Създайте платформа за електронно обучение, която отговаря на правителствените изисквания
- Спечелете доверието на клиентите чрез вътрешни и външни одити
Ограничения на Huddle
- Управлението на известията може да бъде предизвикателство
- Някои начинаещи намират потребителския интерфейс за объркващ.
Цени на Huddle
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Huddle
- G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (64 отзива)
Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp
Подходящите алтернативи на ActiveCollab насърчават комуникацията между колегите и улесняват задаването на срокове и задачи, както и автоматизирането на повтарящи се задачи. Ето защо ClickUp е идеалният избор за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания.
ClickUp е платформа „всичко в едно“, която включва документи и бели дъски за съвместна работа, безброй интеграции, автоматизация на работния процес, полезни AI инструменти и библиотека с шаблони, за да дадете старт на вашите проекти.
За да помогнете на вашите проектни мениджъри да работят по-умно, а не по-усилено, опитайте ClickUp още днес. ?