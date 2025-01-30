ClickUp блог
10 най-добри алтернативи и конкуренти на ActiveCollab през 2025 г.

Engineering Team
Engineering Team
30 януари 2025 г.

Независимо от вашата индустрия, ефективното управление на проекти е ключът към успеха на вашата компания. ?

Оптимизирането на управлението на проекти поддържа комуникацията, подобрява рентабилността, предотвратява дублирането на работата и осигурява изпълнението на проектите в срок и в рамките на бюджета. Ако търсите система за управление на проекти, която да замести ActiveCollab, продължете да четете.

Имаме най-добрите алтернативи на ActiveCollab, за да поддържате екипа си фокусиран върху задачите.

Какво е алтернатива на ActiveCollab?

ActiveCollab е платформа за екипи за организиране на вътрешни и клиентски проекти. Така че алтернативите на ActiveCollab са софтуер за управление на проекти, който компаниите използват, за да работят по-ефективно. ?

Activecollab Безплатно управление на проекти
Чрез ActiveCollab

Най-добрите алтернативи на ActiveCollab разпределят задачи и подзадачи, определят крайни срокове, подобряват комуникацията в екипа, определят приоритети и автоматизират повтарящи се задачи. Просто казано, платформите за управление на проекти помагат да поддържате задачите организирани, да изпълнявате задачите навреме и в рамките на бюджета (или под него). ⏰

Какво трябва да търсите в алтернатива на ActiveCollab?

Търсите нова система за управление на проекти? Въпреки че вашите специфични нужди ще варират в зависимост от вашата индустрия, клиенти и конкурентно предимство, най-добрите алтернативи на ActiveCollab предлагат следните функции:

  • Оптимизирано управление на проекти: Всички инструменти за управление на проекти трябва да предоставят ключови функции за лесно възлагане на задачи и подзадачи, определяне на крайни срокове, проследяване на времето и преглед на всички проекти в 360 градуса.
  • Персонализирани изгледи: Различните колеги усвояват информацията по различен начин, затова най-добрите инструменти за управление на проекти позволяват на членовете на екипа да виждат приоритетите от списък, календар, времева линия и изгледи на карти.
  • Автоматизация на работния процес: Ефективните проектни мениджъри имат оптимизиран процес от начало до край, така че инструмент, който ви позволява да създавате автоматизирани работни процеси, ще ви помогне да изпълните проектите си ефективно.
  • Вградени интеграции: Ефективното управление на проекти не трябва да бъде изолирано. Потърсете платформа, която предлага вградени автоматизации за проследяване на времето, фактуриране, незабавни съобщения или други платформи.
  • Персонализирани набори от разрешения: Осигурете безпроблемното протичане на проектите си, като гарантирате, че членовете на екипа имат необходимия достъп. Потърсете платформа, която ви позволява да задавате уникални роли и нива на разрешения за различни задачи и проекти или да управлявате проектите на клиентите.

10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, които можете да използвате

Намерете нова платформа за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания в нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, за да може вашият екип да свърши повече работа за по-малко време.

1. ClickUp

ClickUp 3.0 Таблици за отчитане на работното време в режим за проследяване на времето
Създавайте времеви разписания, за да събирате и преглеждате отследеното време по задачи и местоположения, за да получите бърз поглед върху напредъка си.

ClickUp project management е лесна за използване платформа, която ви позволява да планирате, проследявате и сътрудничите по всеки проект. Стартирайте всеки проект с ClickUp Whiteboards и превърнете мозъчните бури в конкретни действия.

Продължете проектите с ClickUp Docs, за да сътрудничите, добавяте коментари и възлагате задачи в един документ.

ClickUp Time Tracking улеснява екипите при изготвянето на бюджети и промяната на графиците за всеки проект. А с ClickUp Automations повтарящите се задачи вече няма да отнемат от ценното ви време.

Най-хубавото е, че проектните мениджъри могат да интегрират ClickUp с други платформи, за да свършат повече работа за по-малко време. ?

Най-добрите функции на ClickUp

  • Създавайте конспекти, пишете документи или обобщавайте бележки от срещи с ClickUp AI.
  • Създайте работния процес на проекта в над 15 персонализирани изгледа, за да управлявате проектите.
  • Изберете от над 35 ClickApps, за да персонализирате настройките за управление на проектите си.
  • Задавайте задачи, добавяйте коментари или споделяйте прикачени файлове в ClickUp Docs или Whiteboards.
  • Предотвратете прекъсвания в комуникацията, като добавите коментари към всяка задача.
  • Създайте мисловна карта, за да получите визуален обзор на всеки проект.
  • Създавайте графици, започвайки от библиотека с шаблони за управление на проекти, и използвайте тези изгледи за проследяване на напредъка по множество проекти.

Ограничения на ClickUp

  • Някои ключови функции не са достъпни в мобилното приложение.
  • Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители на софтуер за управление на проекти.

Цени на ClickUp

  • Безплатни завинаги
  • Неограничен: 7 $/месец на потребител
  • Бизнес: 12 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
  • Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Asana

Алтернативи на ActiveCollab: списъчен изглед на Asana
чрез Asana

Asana е платформа за управление на проекти „всичко в едно“ и алтернатива на ActiveCollab, която позволява на маркетинговия, ИТ, оперативния и други отдели да работят по-ефективно. С Asana екипите си сътрудничат в междуфункционални екипни кампании, разпределят задачи и подзадачи и поддържат отворена комуникация, като коментират текущите проекти.

Освен това, персонализираните изгледи дават на организаторите на проекти и членовете на екипа 360-градусова панорама на всеки етап.

Най-добрите функции на Asana

  • Създавайте персонализирани полета, за да сортирате, филтрирате и отчитате всяка задача.
  • Организирайте проектите като списъци, календари, графики, диаграми на Гант или табла Kanban.
  • Вижте всичките си приоритети на едно място в таблото „Моите задачи“.
  • Получавайте актуализации за всяка задача или проект във вашата Asana пощенска кутия.

Ограничения на Asana

  • Разширени функции като персонализирани полета, портфолиа и изгледи на времевата линия са достъпни само в платените планове.
  • Огромното количество ключови функции и известия е прекалено много за някои потребители.

Цени на Asana

  • Базова: 0 долара
  • Премиум: 10,99 $/месец на потребител
  • Бизнес: 24,99 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

  • G2: 4. 3/5 (над 9000 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

3. Wrike

Алтернативи на ActiveCollab: изглед на Kanban таблото на Wrike
чрез Wrike

Wrike е софтуер за управление на проекти, предназначен за ефективна екипна работа. С Wrike екипите персонализират работните процеси, изгледите и работните пространства за всеки проект. Освен това членовете на екипа спестяват време чрез автоматизиране на процесите на одобрение, формулярите за заявки и чертежите с помощта на инструмента за сътрудничество.

Основните им функции включват проследяване на времето, управление на задачите и проследяване на напредъка по проектите за управление на проекти в различни екипи.

Най-добрите функции на Wrike

  • Създавайте неограничен брой папки, проекти, задачи и подзадачи.
  • Използвайте изкуствен интелект, за да превърнете работните бележки в подзадачи за вашия проект.
  • Създайте динамични формуляри за регистрация за вашите клиенти
  • Започнете работа по-бързо с библиотека от предварително създадени шаблони за управление на проекти.

Ограничения на Wrike

  • Процесът на въвеждане може да бъде труден за нови потребители на инструмент за управление на проекти.
  • Някои по-разширени функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Wrike

  • Безплатен план: 0 долара
  • Екип: 9,80 $/месец на потребител
  • Бизнес: 24,80 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени
  • Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3000+ отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)

4. Monday

Алтернативи на ActiveCollab: изглед на списъка със задачи в Monday
чрез Monday

Monday е алтернатива на ActiveCollab, която използва различни стратегии за управление на проекти, за да оптимизира работата и да повиши производителността. Използвайте Monday заедно с екипа си, за да определите цели и задачи, да създадете персонализирани работни процеси и да спестите време чрез автоматизация.

Освен това, Monday разполага с вградена CRM система, така че ще поддържате вашите екипи по маркетинг, продажби и управление на проекти в синхрон по всяко време. То също така предлага инструменти за проследяване на времето, управление на задачи и други ключови функции, подходящи за цялата компания или за конкретни групи, като например гъвкави екипи.

Най-добрите функции на Monday

  • Изберете как да визуализирате проектите чрез над 10 персонализирани изгледа.
  • Получете по-добро разбиране за вашите проекти с над 30 джаджи на таблото ви.
  • Настройте работните процеси по-бързо чрез строителни блокове без код
  • Оптимизирайте проектите си чрез над 200 интеграции

Ограничения на Monday

  • Обучението може да отнеме повече време в сравнение с някои софтуери за управление на проекти.
  • Таблото за управление има ограничени възможности за персонализиране.

Цени за понеделник

  • Безплатно: $0
  • Базов план: 8 $/месец на потребител
  • Стандартен: 10 $/месец на потребител
  • Pro: 16 $/месец на потребител
  • Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

  • G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

5. Basecamp

Алтернативи на ActiveCollab: Списък със задачи в Basecamp
чрез Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти и сътрудничество в екип, създаден за стартиращи и малки предприятия. С Basecamp сътрудниците споделят идеи на форума, обменят таблици и файлове и чатят с други членове на екипа.

Освен това, автоматичните постове за отчитане поддържат проектите в правилната посока в цялата компания. Инструментът за сътрудничество предлага надеждни функции за управление на задачите, за да управлявате напредъка на проектите.

Най-добрите функции на Basecamp

  • Използвайте Card Table, за да създадете работен процес и да премествате картичките между колоните.
  • Създавайте персонализирани отчети за производителността, за да поддържате екипа си в правилната посока.
  • Оптимизирайте управлението на задачите, като разпределяте задачи, определяте крайни срокове и общувате с колегите си.
  • Получете обща представа за всички проекти чрез изгледа „The Lineup“.

Ограничения на Basecamp

  • Няма вграден инструмент за проследяване на времето.
  • Има ограничени възможности за автоматизация и работни процеси.

Цени на Basecamp

  • Безплатен пробен период: 30 дни
  • Basecamp: 15 $/месец на потребител
  • Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)

6. Работа в екип

Страница „Състояние на проекта“ на Teamwork
чрез Teamwork

Teamwork е облачната алтернатива на ActiveCollab, създадена специално за фирми, предлагащи клиентски услуги. Използвайте Teamwork, за да балансирате капацитета на екипа си, да организирате активите и графиците на клиентите и да определите приоритетите на екипа. Освен това подобрете рентабилността на проектите, като проследявате отработените часове и наблюдавате изпълнението на проектите.

Най-добрите функции за работа в екип

  • Разберете къде отива времето на членовете на екипа с инструмента за проследяване на времето.
  • Получете пълна видимост на капацитета на вашия екип чрез изгледа „Работна натовареност“.
  • Използвайте функцията за портфолио, за да управлявате няколко проекта едновременно.
  • Оптимизирайте фактурирането на клиентите, като проследявате отработените часове за максимално сътрудничество по проекта.

Ограничения на екипната работа

  • Има малко интеграции с нативни API – повечето трябва да се изпълняват чрез Zapier.
  • Първоначалният процес на настройка може да отнеме повече време в сравнение с други софтуери за управление на проекти.

Цени за екипна работа

  • Безплатно: $0
  • Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител
  • Доставка: 9,99 $/месец на потребител
  • Grow: 19,99 $/месец на потребител
  • Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

  • G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)
  • Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

7. Trello

Изглед на таблото на Trello
чрез Trello

Trello е уеб-базиран инструмент за управление на проекти, известен с простия си потребителски интерфейс. Таблата на Trello поддържат проектите организирани и позволяват на проектните мениджъри да добавят задачи чрез списъци и карти. Освен това Trello разполага със собствена библиотека с шаблони и пазар за плъгини, за да персонализирате платформата според вашите нужди.

Ако искате да добавите функция за проследяване на времето, за да управлявате по-добре проектите си, ще трябва да си закупите добавката „Проследяване на времето и отчитане“.

Най-добрите функции на Trello

  • Използвайте автоматизации, за да задавате правила, създавате бутони или изграждате команди.
  • Използвайте приставки за Trello, за да се свържете с други инструменти като Jira, Slack, Google Drive и InVision.
  • Потопете се по-дълбоко в проектите с изгледи „Таблица“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“ и „Карта“.
  • Останете фокусирани върху задачите си, докато сте в движение, с мобилните приложения Trello за iOS и Android.

Ограничения на Trello

  • Много функции и интеграции не са достъпни в безплатната версия.
  • Проектите не разполагат с толкова много персонализирани изгледи, колкото другите платформи.

Цени на Trello

  • Безплатно: $0
  • Стандартен: 5 $/месец на потребител
  • Премиум: 10 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

  • G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

8. ProofHub

Списък със задачи в ProofHub
чрез ProofHub

ProofHub е платформа за управление на работата, която поддържа екипите организирани. ProofHub насърчава сътрудничеството в реално време чрез персонализирани изгледи, автоматизирани работни процеси и споделяне на файлове. Освен това, тази алтернатива на ActiveCollab предотвратява недоразуменията при планирането на проектите благодарение на многоезичните си функции, ежедневните програми, споделянето на файлове и дискусиите по теми.

Най-добрите функции на ProofHub

  • Постигнете целите си в областта на комуникацията чрез функциите за индивидуален и групов чат.
  • Използвайте инструменти за маркиране, за да преглеждате, сътрудничите си и проверявате документи.
  • Определете персонализирани роли и набори от разрешения за проектите
  • Измервайте напредъка на целия си екип чрез вградени отчети.

Ограничения на ProofHub

  • Управлението на известията може да се окаже трудно
  • Няма вградена функционалност за бюджетиране или фактуриране.

Цени на ProofHub

  • Essential: 45 $/месец
  • Ultimate Control: 89 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

  • G2: 4,5/5 (83 отзива)
  • Capterra: 4,6/5 (89 отзива)

9. SupportBee

Изглед на центъра за обслужване на клиенти на SupportBee
чрез SupportBee

Ако работите в обслужването на клиенти, знаете колко е трудно да поддържате организирани заявките за поддръжка. SupportBee е система за управление на проекти, създадена специално за заявки за поддръжка. С SupportBee екипите получават споделена пощенска кутия, портал за клиенти и софтуер, базиран на знания, за да отговарят (и решават!) проблемите на клиентите.

Най-добрите функции на SupportBee

  • Достъп до софтуер за разработка, базиран на знания, за да създадете свой собствен сайт с често задавани въпроси, електронни книги, раздел за помощ и др.
  • Категоризирайте билетите за поддръжка като отговорени, без отговор и архивирани във вашата споделена пощенска кутия.
  • Започнете коментари или дискусии между колеги за сложни заявки за поддръжка.
  • Създайте персонализиран портал, за да могат клиентите да получат обща представа за своите заявки за поддръжка.

Ограничения на SupportBee

  • Платформата е създадена специално за билети за поддръжка и може да няма някои функции, които се очакват от други платформи за сътрудничество в управлението на проекти.
  • Платформата не е толкова добре оценена, колкото другите доставчици на услуги за управление на проекти.

Цени на SupportBee

  • Стартиращи компании: 13 $/месец на потребител
  • Enterprise: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SupportBee

  • G2: 4. 2/5 (5 отзива)
  • Capterra: 4. 3/5 (29 отзива)

10. Huddle

Изглед на работните пространства в Huddle
чрез Huddle

Huddle е сигурно SaaS решение за споделяне на документи, създадено за регулирани индустрии. Споделяйте чувствителна информация, преглеждайте документи и създавайте клиентски портали. Освен това, отвореният API на Huddle се интегрира безпроблемно с Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace и други платформи, за да обслужва по-добре вашите клиенти.

Най-добрите функции на Huddle

  • Споделяйте данни по сигурен начин с колегите си чрез съвместими API
  • Оптимизирайте екипната работа чрез сигурно споделяне на документи
  • Създайте платформа за електронно обучение, която отговаря на правителствените изисквания
  • Спечелете доверието на клиентите чрез вътрешни и външни одити

Ограничения на Huddle

  • Управлението на известията може да бъде предизвикателство
  • Някои начинаещи намират потребителския интерфейс за объркващ.

Цени на Huddle

  • Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Huddle

  • G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)
  • Capterra: 4,5/5 (64 отзива)

Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp

Подходящите алтернативи на ActiveCollab насърчават комуникацията между колегите и улесняват задаването на срокове и задачи, както и автоматизирането на повтарящи се задачи. Ето защо ClickUp е идеалният избор за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която включва документи и бели дъски за съвместна работа, безброй интеграции, автоматизация на работния процес, полезни AI инструменти и библиотека с шаблони, за да дадете старт на вашите проекти.

За да помогнете на вашите проектни мениджъри да работят по-умно, а не по-усилено, опитайте ClickUp още днес. ?

