10 най-добри алтернативи и конкуренти на ActiveCollab през 2025 г.

Независимо от вашата индустрия, ефективното управление на проекти е ключът към успеха на вашата компания. ?

Оптимизирането на управлението на проекти поддържа комуникацията, подобрява рентабилността, предотвратява дублирането на работата и осигурява изпълнението на проектите в срок и в рамките на бюджета. Ако търсите система за управление на проекти, която да замести ActiveCollab, продължете да четете.

Имаме най-добрите алтернативи на ActiveCollab, за да поддържате екипа си фокусиран върху задачите.

Какво е алтернатива на ActiveCollab?

ActiveCollab е платформа за екипи за организиране на вътрешни и клиентски проекти. Така че алтернативите на ActiveCollab са софтуер за управление на проекти, който компаниите използват, за да работят по-ефективно. ?

Чрез ActiveCollab

Най-добрите алтернативи на ActiveCollab разпределят задачи и подзадачи, определят крайни срокове, подобряват комуникацията в екипа, определят приоритети и автоматизират повтарящи се задачи. Просто казано, платформите за управление на проекти помагат да поддържате задачите организирани, да изпълнявате задачите навреме и в рамките на бюджета (или под него). ⏰

Какво трябва да търсите в алтернатива на ActiveCollab?

Търсите нова система за управление на проекти? Въпреки че вашите специфични нужди ще варират в зависимост от вашата индустрия, клиенти и конкурентно предимство, най-добрите алтернативи на ActiveCollab предлагат следните функции:

Оптимизирано управление на проекти: Всички инструменти за управление на проекти трябва да предоставят ключови функции за лесно възлагане на задачи и подзадачи, определяне на крайни срокове, проследяване на времето и преглед на всички проекти в 360 градуса.

Персонализирани изгледи: Различните колеги усвояват информацията по различен начин, затова най-добрите Различните колеги усвояват информацията по различен начин, затова най-добрите инструменти за управление на проекти позволяват на членовете на екипа да виждат приоритетите от списък, календар, времева линия и изгледи на карти.

Автоматизация на работния процес : Ефективните проектни мениджъри имат оптимизиран процес от начало до край, така че инструмент, който ви позволява да създавате автоматизирани работни процеси, ще ви помогне да изпълните проектите си ефективно.

Вградени интеграции: Ефективното управление на проекти не трябва да бъде изолирано. Потърсете платформа, която предлага вградени автоматизации за проследяване на времето, фактуриране, незабавни съобщения или други платформи.

Персонализирани набори от разрешения: Осигурете безпроблемното протичане на проектите си, като гарантирате, че членовете на екипа имат необходимия достъп. Потърсете платформа, която ви позволява да задавате уникални роли и нива на разрешения за различни задачи и проекти или да управлявате проектите на клиентите.

10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, които можете да използвате

Намерете нова платформа за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания в нашия списък с 10-те най-добри алтернативи на ActiveCollab, за да може вашият екип да свърши повече работа за по-малко време.

Създавайте времеви разписания, за да събирате и преглеждате отследеното време по задачи и местоположения, за да получите бърз поглед върху напредъка си.

ClickUp project management е лесна за използване платформа, която ви позволява да планирате, проследявате и сътрудничите по всеки проект. Стартирайте всеки проект с ClickUp Whiteboards и превърнете мозъчните бури в конкретни действия.

Продължете проектите с ClickUp Docs, за да сътрудничите, добавяте коментари и възлагате задачи в един документ.

ClickUp Time Tracking улеснява екипите при изготвянето на бюджети и промяната на графиците за всеки проект. А с ClickUp Automations повтарящите се задачи вече няма да отнемат от ценното ви време.

Най-хубавото е, че проектните мениджъри могат да интегрират ClickUp с други платформи, за да свършат повече работа за по-малко време. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте конспекти, пишете документи или обобщавайте бележки от срещи с ClickUp AI.

Създайте работния процес на проекта в над 15 персонализирани изгледа, за да управлявате проектите.

Изберете от над 35 ClickApps , за да персонализирате настройките за управление на проектите си.

Задавайте задачи, добавяйте коментари или споделяйте прикачени файлове в ClickUp Docs или Whiteboards.

Предотвратете прекъсвания в комуникацията, като добавите коментари към всяка задача.

Създайте мисловна карта , за да получите визуален обзор на всеки проект.

Създавайте графици, започвайки от библиотека с шаблони за управление на проекти, и използвайте тези изгледи за проследяване на напредъка по множество проекти.

Ограничения на ClickUp

Някои ключови функции не са достъпни в мобилното приложение.

Платформата може да се окаже прекалено сложна за нови потребители на софтуер за управление на проекти.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. Asana

чрез Asana

Asana е платформа за управление на проекти „всичко в едно“ и алтернатива на ActiveCollab, която позволява на маркетинговия, ИТ, оперативния и други отдели да работят по-ефективно. С Asana екипите си сътрудничат в междуфункционални екипни кампании, разпределят задачи и подзадачи и поддържат отворена комуникация, като коментират текущите проекти.

Освен това, персонализираните изгледи дават на организаторите на проекти и членовете на екипа 360-градусова панорама на всеки етап.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте персонализирани полета, за да сортирате, филтрирате и отчитате всяка задача.

Организирайте проектите като списъци, календари, графики, диаграми на Гант или табла Kanban.

Вижте всичките си приоритети на едно място в таблото „Моите задачи“.

Получавайте актуализации за всяка задача или проект във вашата Asana пощенска кутия.

Ограничения на Asana

Разширени функции като персонализирани полета, портфолиа и изгледи на времевата линия са достъпни само в платените планове.

Огромното количество ключови функции и известия е прекалено много за някои потребители.

Цени на Asana

Базова: 0 долара

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

3. Wrike

чрез Wrike

Wrike е софтуер за управление на проекти, предназначен за ефективна екипна работа. С Wrike екипите персонализират работните процеси, изгледите и работните пространства за всеки проект. Освен това членовете на екипа спестяват време чрез автоматизиране на процесите на одобрение, формулярите за заявки и чертежите с помощта на инструмента за сътрудничество.

Основните им функции включват проследяване на времето, управление на задачите и проследяване на напредъка по проектите за управление на проекти в различни екипи.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте неограничен брой папки, проекти, задачи и подзадачи.

Използвайте изкуствен интелект, за да превърнете работните бележки в подзадачи за вашия проект.

Създайте динамични формуляри за регистрация за вашите клиенти

Започнете работа по-бързо с библиотека от предварително създадени шаблони за управление на проекти.

Ограничения на Wrike

Процесът на въвеждане може да бъде труден за нови потребители на инструмент за управление на проекти.

Някои по-разширени функции са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Wrike

Безплатен план : 0 долара

Екип: 9,80 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Pinnacle: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 2000 рецензии)

4. Monday

чрез Monday

Monday е алтернатива на ActiveCollab, която използва различни стратегии за управление на проекти, за да оптимизира работата и да повиши производителността. Използвайте Monday заедно с екипа си, за да определите цели и задачи, да създадете персонализирани работни процеси и да спестите време чрез автоматизация.

Освен това, Monday разполага с вградена CRM система, така че ще поддържате вашите екипи по маркетинг, продажби и управление на проекти в синхрон по всяко време. То също така предлага инструменти за проследяване на времето, управление на задачи и други ключови функции, подходящи за цялата компания или за конкретни групи, като например гъвкави екипи.

Най-добрите функции на Monday

Изберете как да визуализирате проектите чрез над 10 персонализирани изгледа.

Получете по-добро разбиране за вашите проекти с над 30 джаджи на таблото ви.

Настройте работните процеси по-бързо чрез строителни блокове без код

Оптимизирайте проектите си чрез над 200 интеграции

Ограничения на Monday

Обучението може да отнеме повече време в сравнение с някои софтуери за управление на проекти.

Таблото за управление има ограничени възможности за персонализиране.

Цени за понеделник

Безплатно: $0

Базов план: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 10 $/месец на потребител

Pro: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Monday

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

5. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е инструмент за управление на проекти и сътрудничество в екип, създаден за стартиращи и малки предприятия. С Basecamp сътрудниците споделят идеи на форума, обменят таблици и файлове и чатят с други членове на екипа.

Освен това, автоматичните постове за отчитане поддържат проектите в правилната посока в цялата компания. Инструментът за сътрудничество предлага надеждни функции за управление на задачите, за да управлявате напредъка на проектите.

Най-добрите функции на Basecamp

Използвайте Card Table, за да създадете работен процес и да премествате картичките между колоните.

Създавайте персонализирани отчети за производителността, за да поддържате екипа си в правилната посока.

Оптимизирайте управлението на задачите , като разпределяте задачи, определяте крайни срокове и общувате с колегите си.

Получете обща представа за всички проекти чрез изгледа „The Lineup“.

Ограничения на Basecamp

Няма вграден инструмент за проследяване на времето.

Има ограничени възможности за автоматизация и работни процеси.

Цени на Basecamp

Безплатен пробен период: 30 дни

Basecamp : 15 $/месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)

6. Работа в екип

чрез Teamwork

Teamwork е облачната алтернатива на ActiveCollab, създадена специално за фирми, предлагащи клиентски услуги. Използвайте Teamwork, за да балансирате капацитета на екипа си, да организирате активите и графиците на клиентите и да определите приоритетите на екипа. Освен това подобрете рентабилността на проектите, като проследявате отработените часове и наблюдавате изпълнението на проектите.

Най-добрите функции за работа в екип

Разберете къде отива времето на членовете на екипа с инструмента за проследяване на времето.

Получете пълна видимост на капацитета на вашия екип чрез изгледа „Работна натовареност“.

Използвайте функцията за портфолио, за да управлявате няколко проекта едновременно.

Оптимизирайте фактурирането на клиентите, като проследявате отработените часове за максимално сътрудничество по проекта.

Ограничения на екипната работа

Има малко интеграции с нативни API – повечето трябва да се изпълняват чрез Zapier.

Първоначалният процес на настройка може да отнеме повече време в сравнение с други софтуери за управление на проекти.

Цени за екипна работа

Безплатно: $0

Стартово ниво: 5,99 $/месец на потребител

Доставка: 9,99 $/месец на потребител

Grow: 19,99 $/месец на потребител

Мащаб: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

7. Trello

чрез Trello

Trello е уеб-базиран инструмент за управление на проекти, известен с простия си потребителски интерфейс. Таблата на Trello поддържат проектите организирани и позволяват на проектните мениджъри да добавят задачи чрез списъци и карти. Освен това Trello разполага със собствена библиотека с шаблони и пазар за плъгини, за да персонализирате платформата според вашите нужди.

Ако искате да добавите функция за проследяване на времето, за да управлявате по-добре проектите си, ще трябва да си закупите добавката „Проследяване на времето и отчитане“.

Най-добрите функции на Trello

Използвайте автоматизации, за да задавате правила, създавате бутони или изграждате команди.

Използвайте приставки за Trello, за да се свържете с други инструменти като Jira, Slack, Google Drive и InVision.

Потопете се по-дълбоко в проектите с изгледи „Таблица“, „Табло“, „Времева линия“, „Календар“ и „Карта“.

Останете фокусирани върху задачите си, докато сте в движение, с мобилните приложения Trello за iOS и Android.

Ограничения на Trello

Много функции и интеграции не са достъпни в безплатната версия.

Проектите не разполагат с толкова много персонализирани изгледи, колкото другите платформи.

Цени на Trello

Безплатно: $0

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Премиум: 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 22 000 рецензии)

8. ProofHub

чрез ProofHub

ProofHub е платформа за управление на работата, която поддържа екипите организирани. ProofHub насърчава сътрудничеството в реално време чрез персонализирани изгледи, автоматизирани работни процеси и споделяне на файлове. Освен това, тази алтернатива на ActiveCollab предотвратява недоразуменията при планирането на проектите благодарение на многоезичните си функции, ежедневните програми, споделянето на файлове и дискусиите по теми.

Най-добрите функции на ProofHub

Постигнете целите си в областта на комуникацията чрез функциите за индивидуален и групов чат.

Използвайте инструменти за маркиране, за да преглеждате, сътрудничите си и проверявате документи.

Определете персонализирани роли и набори от разрешения за проектите

Измервайте напредъка на целия си екип чрез вградени отчети.

Ограничения на ProofHub

Управлението на известията може да се окаже трудно

Няма вградена функционалност за бюджетиране или фактуриране.

Цени на ProofHub

Essential: 45 $/месец

Ultimate Control: 89 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,5/5 (83 отзива)

Capterra: 4,6/5 (89 отзива)

9. SupportBee

чрез SupportBee

Ако работите в обслужването на клиенти, знаете колко е трудно да поддържате организирани заявките за поддръжка. SupportBee е система за управление на проекти, създадена специално за заявки за поддръжка. С SupportBee екипите получават споделена пощенска кутия, портал за клиенти и софтуер, базиран на знания, за да отговарят (и решават!) проблемите на клиентите.

Най-добрите функции на SupportBee

Достъп до софтуер за разработка, базиран на знания, за да създадете свой собствен сайт с често задавани въпроси, електронни книги, раздел за помощ и др.

Категоризирайте билетите за поддръжка като отговорени, без отговор и архивирани във вашата споделена пощенска кутия.

Започнете коментари или дискусии между колеги за сложни заявки за поддръжка.

Създайте персонализиран портал, за да могат клиентите да получат обща представа за своите заявки за поддръжка.

Ограничения на SupportBee

Платформата е създадена специално за билети за поддръжка и може да няма някои функции, които се очакват от други платформи за сътрудничество в управлението на проекти.

Платформата не е толкова добре оценена, колкото другите доставчици на услуги за управление на проекти.

Цени на SupportBee

Стартиращи компании : 13 $/месец на потребител

Enterprise: 17 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за SupportBee

G2: 4. 2/5 (5 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (29 отзива)

10. Huddle

чрез Huddle

Huddle е сигурно SaaS решение за споделяне на документи, създадено за регулирани индустрии. Споделяйте чувствителна информация, преглеждайте документи и създавайте клиентски портали. Освен това, отвореният API на Huddle се интегрира безпроблемно с Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace и други платформи, за да обслужва по-добре вашите клиенти.

Най-добрите функции на Huddle

Споделяйте данни по сигурен начин с колегите си чрез съвместими API

Оптимизирайте екипната работа чрез сигурно споделяне на документи

Създайте платформа за електронно обучение, която отговаря на правителствените изисквания

Спечелете доверието на клиентите чрез вътрешни и външни одити

Ограничения на Huddle

Управлението на известията може да бъде предизвикателство

Някои начинаещи намират потребителския интерфейс за объркващ.

Цени на Huddle

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Huddle

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (64 отзива)

Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp

Подходящите алтернативи на ActiveCollab насърчават комуникацията между колегите и улесняват задаването на срокове и задачи, както и автоматизирането на повтарящи се задачи. Ето защо ClickUp е идеалният избор за оптимизиране на управлението на проекти във вашата компания.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която включва документи и бели дъски за съвместна работа, безброй интеграции, автоматизация на работния процес, полезни AI инструменти и библиотека с шаблони, за да дадете старт на вашите проекти.

За да помогнете на вашите проектни мениджъри да работят по-умно, а не по-усилено, опитайте ClickUp още днес. ?