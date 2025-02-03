10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Teamwork през 2025 г.

От стартирането си през 2007 г. Teamwork се превърна в популярна апликация за екипна работа и управление на проекти. Това не означава, че е идеалното решение за всеки екип. Много екипи търсят алтернативи на Teamwork, които по-добре отговарят на техните нужди и предпочитания.
За щастие, имате много алтернативи на Teamwork, с които да следите цялостното представяне на екипа.
Нека се запознаем с някои други инструменти за управление на проекти, като разгледаме техните функции, предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки. Като разгледате тези алтернативи и опции на Teamwork, ще получите ценна информация за цялостната производителност на софтуера и ще можете да вземете информирано решение за най-подходящата платформа за вашия екип.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Teamwork?
Когато обмисляте алтернативи на Teamwork, е важно да се фокусирате върху ключовите функции, които отговарят на нуждите на вашия екип. Търсете решения, които предлагат надеждни възможности за управление на проекти, интуитивно задаване и проследяване на задачи и безпроблемни функции за сътрудничество.
Нека обсъдим някои функции, на които трябва да обърнете специално внимание, когато оценявате алтернативите на Teamwork.
- Мощни функции за отчитане: Потърсете инструмент, който отчита напредъка по проектите, уведомява ви за завършени задачи, дава ви информация за производителността на екипа и проследява времето.
- Удобен за ползване интерфейс: Искате вашите табла да са изчистени и интуитивни. Когато кликнете върху даден раздел, страниците трябва да се зареждат бързо. Колкото по-сложен и с повече данни става вашият проект
- Мощни възможности за управление на задачите: Нуждаете се от пълна видимост на състоянието на проекта, задачите, приоритетите на проекта и рисковете.
10-те най-добри алтернативи на Teamwork, които трябва да познавате
По-долу ще разгледаме как всяка от тези 10 алтернативи на Teamwork може да отговори по-добре на вашите нужди.
1. ClickUp
ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, специално проектирана да бъде гъвкава. Тя може да отговори на нуждите за управление на проекти на всеки тип екип – от софтуерни компании с мултифункционални екипи до агенции, които трябва да управляват и да си сътрудничат с клиенти.
Ако вашият екип иска да работи по-бързо и да бъде по-продуктивен, ClickUp предлага редица мощни функции, които могат да помогнат на екипа ви да управлява времето и натоварването си по-ефективно.
Най-добрите функции на ClickUp
- Невероятно персонализируемите табла помагат на вашия екип да визуализира ежедневната си работа, да създава задачи и да проследява по-добре разпределението на ресурсите.
- Задавайте и проследявайте целите, като организирате OKR и етапи, които ви позволяват да проследявате напредъка на екипа с отчети в реално време.
- Разгледайте стотици готови шаблони за управление на задачи и други случаи на употреба. След това лесно ги персонализирайте, за да отговарят на вашите нужди, и автоматизирайте работните процеси.
- Автоматично и ръчно проследяване на времето чрез настолни, мобилни и браузърни приложения. Създавайте прогнози, за да определите очакванията за вашия екип, и получавайте достъп до подробни отчети, за да измервате лесно напредъка на екипа.
- Интеграции с повече от 1000 популярни бизнес инструмента за оптимизиране на всеки етап от работата ви
Ограничения на ClickUp
- Ако никога не сте използвали толкова надежден софтуер за управление на проекти, може да отнеме известно време на екипа ви да свикне с ClickUp и да разбере как работят всички негови разширени функции.
- Потребителите на безплатния план получават само 100 MB пространство за съхранение, но планът за 5 долара на месец премахва това ограничение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 5 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Business Plus: 19 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8000+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
2. ProofHub
Една от по-добрите алтернативи на Teamwork е ProofHub. Този инструмент за управление на проекти ви помага да съхранявате всичко на едно място. Разполага с табла за задачи за организиране на работата, теми за дискусии за екипни чатове и интегриран календар за проследяване на крайните срокове. Той е лесен за използване, стабилен и не струва много – чудесен избор за екипи, които искат да оптимизират работния си процес, да проследяват напредъка на проектите, да получат достъп до диаграми на Гант и да завършат сложни проекти.
Най-добрите функции на ProofHub
- Гант диаграми и Kanban табла са включени за екипи, които ги използват за реализиране на проекти.
- Проследяване на времето, фактуриране и други финансови функции в това решение за управление на проекти
- Интеграции с най-популярните приложения за съхранение в облак
- Добра мобилна апликация за проектни мениджъри
- Вградени инструменти за сътрудничество и дискусии за комуникация в екипа
Ограничения на ProofHub
- Ограничени интеграции с популярни бизнес приложения и софтуер
- Обучителните модули са оскъдни и могат да бъдат объркващи при изпълнението на проекти.
Цени на ProofHub
- Essential: 45 $/месец на потребител
- Ultimate Control: 89 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (83 отзива)
3. Freedcamp
Freedcamp е солидна, но доста базова алтернатива на Teamwork за управление на проекти без излишни усложнения. Притежава основните функции, от които се нуждаят проектните мениджъри, като управление на задачи, проследяване на времето и календар, без да е прекалено сложна. Това прави управлението на работата ви изключително лесно.
А най-хубавото? Безплатен е за основна употреба.
Най-добрите функции на Freedcamp
- Списъците със задачи помагат на екипите да разпределят задачи и да проследяват напредъка/статуса на проектите, както и лесно да споделят ресурси като документи и графики между задачите.
- Календарите на екипа, достъпни в таблото за управление, улесняват екипите да виждат всички задачи и приоритети, които са им възложени, за опростено планиране.
- Налични са опции за управление на времето, с които можете да видите колко време е отнето за всяка задача и да създавате фактури, ако е необходимо.
Ограничения на Freedcamp
- Основните функции на таблото за проекти затрудняват намирането на основни функции като дискусии и отчети, без да се налага да се извършва търсене.
- В сравнение с другите инструменти за управление на проекти в този списък, налични са много малко native интеграции.
Цени на Freedcamp
- Безплатно: Неограничен брой проекти и задачи
- Минималистичен: 1,49 $/месец на потребител
- Бизнес: 7,49 $/месец на потребител
- Enterprise: 16,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Freedcamp
- G2: 4. 5/5 (130+ отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (460+ отзива)
4. Microsoft Teams
Microsoft Teams не е просто инструмент за чат. Това е всеобхватно работно пространство и инструмент за управление на проекти, който се интегрира безпроблемно с цялата Microsoft Office Suite. Teams предлага видеоконферентна връзка, споделяне на файлове и персонализирани пространства за сътрудничество, за да направи дистанционната работа малко по-малко дистанционна.
Най-добрите функции на Microsoft Teams
- Лесна интеграция с други приложения на Microsoft като Word, Excel и PowerPoint
- Сътрудничество в реално време по документи
- Видеоконференции и споделяне на екрана за по-добра екипна работа
Ограничения на Microsoft Teams
- Ценовите планове могат да бъдат скъпи за по-големи екипи.
- Липса на съвместимост, ако вашият екип не използва изключително продукти и инструменти на Microsoft
Цени на Microsoft Teams
- Безплатно: Основни функции с ограничения
- Microsoft 365 Business Essentials: 4 $/на потребител/месец
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ на потребител на месец
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/на потребител/месец
Оценки и рецензии за Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (13 0800+ отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)
5. Slack
Slack е едно от най-популярните бизнес приложения за комуникация и чат между членовете на екипа. То е и една от най-добрите алтернативи на Teamwork, що се отнася до вградените функции за чат.
Представете си: лесна за навигация платформа, където цялата ви комуникация се сортира в канали. С Slack можете да се сбогувате с хаоса от имейли и да кажете „здрасти“ на организираната и рационализирана комуникация.
Приложението обаче не предлага много вградени функции, които са пряко свързани с управлението на проекти, планирането на проекти и управлението на ресурси.
Най-добрите функции на Slack
- Директни съобщения и видеоразговори за комуникация в екипа
- Възможности за споделяне на файлове
- Отлични функции за сигурност и поверителност
- Slack се интегрира с много популярни приложения на трети страни
Ограничения на Slack
- Случайни проблеми с производителността по време на пиковите часове на използване
- Може лесно да се разсейвате поради всички налични опции за комуникация и постоянните известия.
- Не много от вградените функции могат да се използват за проследяване на задачи и други аспекти на управлението на проекти, които не са свързани с комуникацията и сътрудничеството.
Цени на Slack
- Безплатни
- Предимства: 7,25 $/месец на потребител
- Business Plus: 12,50 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4,5/5 (над 31 000 рецензии)
- Capterra: 4. 7/5 (над 23 000 рецензии)
6. Taskworld
Taskworld е едно от решенията за управление на проекти в тази област, което се фокусира върху сътрудничеството между членовете на екипа и управлението на задачите. Използвайте Taskworld, за да създавате визуални графици на проекти, да възлагате задачи и да чатите с екипа си – всичко на едно място.
Най-добрите функции на Taskworld
- Управлението на задачите е лесно и позволява на екипите да следят напредъка на проектите чрез използването на удобни списъци за проследяване на напредъка на задачите.
- Потребителският интерфейс е ясен и не отнема много време да се разбере.
Ограничения на Taskworld
- Необходими са повече опции за интеграция с външни приложения =
- Трудно е да се импортират данни от други платформи и инструменти в Taskworld
Цени на Taskworld
- Безплатно: Основни функции с ограничения
- Премиум: 8 $/месец на потребител
- Бизнес: 15 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Taskworld
- G2: 4. 4/5 (80 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (220 отзива)
7. Celoxis
Celoxis е софтуер за управление на проекти, който е идеален за хората, които обръщат внимание на детайлите. Той предлага голям брой функции на цена, която е достъпна за повечето екипи. Макар да не разполага с високотехнологични функции и много опции за интеграция, той е много адаптивен.
С Celoxis можете лесно да проследявате задачи, да управлявате ресурси и да генерирате подробни отчети. Това е идеалният инструмент за компании, които ценят вземането на решения въз основа на данни.
Най-добрите функции на Celoxis
- Много гъвкави работни процеси и функции за управление на проекти
- Гъвкави опции за персонализиране, за да създадете табло, което работи най-добре за вас
- Много налични шаблони за проекти с готови KPI
Ограничения на Celoxis
- Потребителският интерфейс на мобилното приложение е труден за използване.
- В сравнение с други алтернативи на Teamwork, тук няма функции за фактуриране и издаване на фактури.
Цени на Celoxis
- Облак: 25 $/месец на потребител
- На място: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за Celoxis
- G2: 4. 4/5 (70+ отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (290 отзива)
8. Workzone
Workzone представя интуитивна и лесна за използване платформа, която предлага балансиран набор от функции за ефективно управление на работната натовареност. Workzone предлага управление на задачи, шаблони за проекти и проследяване на времето. Но това, което го отличава, са персонализираните, индивидуални списъци със задачи и лесни за разбиране отчети за работната натовареност за управление на проекти във всички области.
Тази платформа е идеална за екипи, които търсят инструмент, съчетаващ простота и функционалност, който превръща управлението на проекти в лесна задача, а не в тежка работа. Цената обаче е малко висока, особено за малки екипи.
Най-добрите функции на Workzone
- Отличен табло, което дава цялостен поглед върху всички екипи, проекти и дори клиенти.
- Удобни списъци със задачи и автоматични напомняния по имейл ви помагат да приоритизирате задачите
- Надеждни инструменти за управление на файлове
- Отлично обслужване на клиенти
Ограничения на Workzone
- Няма безплатна версия, освен безплатната пробна версия.
- Остарял интерфейс, който не е много интуитивен, особено за задаване на задачи и определяне на приоритети
- Платформата изпраща много ненужни имейли за актуализации на проектите.
Цени на Workzone
- Екип: 24 $/месец на потребител
- Професионална версия: 34 $/месец на потребител
- Enterprise: 42 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Workzone
- G2: 4. 2/5 (50+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)
9. Clarizen
Създаден специално за корпоративни организации, Clarizen (сега Planview AdaptiveWork) е богато на функции решение за съвместно управление на проекти.
Тази стабилна платформа ви позволява да управлявате проекти, да автоматизирате работните процеси и да сътрудничите ефективно – всичко това под един покрив. Тя предлага богат набор от функции, включително управление на задачи, планиране на ресурси и проследяване на времето. Но най-голямото й предимство? Това са богатите възможности за управление на портфолио и проекти, които ви предоставят цялостен поглед върху вашите операции.
Clarizen е идеален за тези, които търсят усъвършенствани, персонализирани решения, които могат да се адаптират към нарастващите нужди на бизнеса им.
Най-добрите функции на Clarizen
- Много персонализирани табла и опции за автоматизация на работния процес
- Добри функции за социално взаимодействие и сътрудничество
- Отлична интеграция с много популярни бизнес инструменти и доставчици
- Модерен и елегантен интерфейс
Ограничения на Clarizen
- Липса на инструменти за отчитане
- Ограничения за съхранение за по-ниски ценови нива
Цени на Clarizen
- Свържете се с нас за подробности относно цените
Оценки и рецензии за Clarizen
- G2: 3. 6/5 (40+ отзива)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ отзива)
10. Podio
Добре дошли в личната ви игрална площадка в областта на управлението на работата. Podio се отличава с персонализирания си подход, предлагайки платформа, която ви позволява да създавате свои собствени работни процеси.
Изберете модулите, от които се нуждаете, интегрирайте предпочитаните от вас приложения и дори персонализирайте собствените си табла. Но това не е всичко. Функциите за сътрудничество на Podio, като интегрираните чат и видео възможности, поддържат връзката в екипа ви и насърчават прозрачна работна среда.
С Podio всичко се свежда до това да ви дадем свободата да работите по начина, по който искате, като гарантираме перфектно съответствие за бизнеса, който желае гъвкавост и контрол над работните си процеси.
Най-добрата функция на Podio
- Много персонализирани и интуитивни табла за проекти, които улесняват създаването на задачи и автоматизирането на повтарящи се задачи.
- Добре проектиран интерфейс
Ограничения на Podio
- Липса на нови функции, които се разработват редовно
- Няма поддръжка, освен ако не сте корпоративен клиент
- Често се случват прекъсвания
- Данните са разпръснати в различни приложения и не могат да се използват в цялата платформа.
- Не е подходящ за мобилни устройства
Цени на Podio
- Безплатни
- Плюс: 14 $/месец на потребител
- Премиум: 24 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Podio
- G2: 4. 2/5 (460+ отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (300+ отзива)
Намерете най-добрата алтернатива на Teamwork за вашия екип
Ако в момента използвате Teamwork и той не работи добре за членовете на вашия екип, добрата новина е, че има много опции, които можете да разгледате, когато търсите най-добрия инструмент за управление на проекти. Когато започнете да оценявате всички налични инструменти, не бързайте и проучете внимателно всяка платформа, за да намерите най-добрата алтернатива на Teamwork.
Вече ви предложихме няколко варианта, които можете да разгледате, но ако искате да ускорите процеса, започнете с ClickUp. Регистрирайте се за безплатен пробен период още днес и разберете защо много хора считат ClickUp за най-добрия софтуер за управление на задачи и решение за управление на работата, което подобрява ефективността на екипа.