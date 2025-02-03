10-те най-добри алтернативи и конкуренти на Teamwork през 2025 г.

От стартирането си през 2007 г. Teamwork се превърна в популярна апликация за екипна работа и управление на проекти. Това не означава, че е идеалното решение за всеки екип. Много екипи търсят алтернативи на Teamwork, които по-добре отговарят на техните нужди и предпочитания.

За щастие, имате много алтернативи на Teamwork, с които да следите цялостното представяне на екипа.

Нека се запознаем с някои други инструменти за управление на проекти, като разгледаме техните функции, предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки. Като разгледате тези алтернативи и опции на Teamwork, ще получите ценна информация за цялостната производителност на софтуера и ще можете да вземете информирано решение за най-подходящата платформа за вашия екип.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Teamwork?

Когато обмисляте алтернативи на Teamwork, е важно да се фокусирате върху ключовите функции, които отговарят на нуждите на вашия екип. Търсете решения, които предлагат надеждни възможности за управление на проекти, интуитивно задаване и проследяване на задачи и безпроблемни функции за сътрудничество.

Нека обсъдим някои функции, на които трябва да обърнете специално внимание, когато оценявате алтернативите на Teamwork.

Мощни функции за отчитане : Потърсете инструмент, който отчита напредъка по проектите, уведомява ви за завършени задачи, дава ви информация за производителността на екипа и проследява времето.

Удобен за ползване интерфейс : Искате вашите табла да са изчистени и интуитивни. Когато кликнете върху даден раздел, страниците трябва да се зареждат бързо. Колкото по-сложен и с повече данни става вашият проект

Мощни възможности за управление на задачите: Нуждаете се от пълна видимост на състоянието на проекта, задачите, приоритетите на проекта и рисковете.

10-те най-добри алтернативи на Teamwork, които трябва да познавате

По-долу ще разгледаме как всяка от тези 10 алтернативи на Teamwork може да отговори по-добре на вашите нужди.

Над 15-те изгледа на ClickUp предоставят на организациите цялостно решение за всеки екип.

ClickUp е платформа за управление на проекти „всичко в едно“, специално проектирана да бъде гъвкава. Тя може да отговори на нуждите за управление на проекти на всеки тип екип – от софтуерни компании с мултифункционални екипи до агенции, които трябва да управляват и да си сътрудничат с клиенти.

Ако вашият екип иска да работи по-бързо и да бъде по-продуктивен, ClickUp предлага редица мощни функции, които могат да помогнат на екипа ви да управлява времето и натоварването си по-ефективно.

Най-добрите функции на ClickUp

Невероятно персонализируемите табла помагат на вашия екип да визуализира ежедневната си работа, да създава задачи и да проследява по-добре разпределението на ресурсите.

Задавайте и проследявайте целите, като организирате OKR и етапи, които ви позволяват да проследявате напредъка на екипа с отчети в реално време.

Разгледайте стотици готови шаблони за управление на задачи и други случаи на употреба. След това лесно ги персонализирайте, за да отговарят на вашите нужди, и автоматизирайте работните процеси.

Автоматично и ръчно проследяване на времето чрез настолни, мобилни и браузърни приложения. Създавайте прогнози, за да определите очакванията за вашия екип, и получавайте достъп до подробни отчети, за да измервате лесно напредъка на екипа.

Интеграции с повече от 1000 популярни бизнес инструмента за оптимизиране на всеки етап от работата ви

Ограничения на ClickUp

Ако никога не сте използвали толкова надежден софтуер за управление на проекти , може да отнеме известно време на екипа ви да свикне с ClickUp и да разбере как работят всички негови разширени функции.

Потребителите на безплатния план получават само 100 MB пространство за съхранение, но планът за 5 долара на месец премахва това ограничение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

2. ProofHub

чрез ProofHub

Една от по-добрите алтернативи на Teamwork е ProofHub. Този инструмент за управление на проекти ви помага да съхранявате всичко на едно място. Разполага с табла за задачи за организиране на работата, теми за дискусии за екипни чатове и интегриран календар за проследяване на крайните срокове. Той е лесен за използване, стабилен и не струва много – чудесен избор за екипи, които искат да оптимизират работния си процес, да проследяват напредъка на проектите, да получат достъп до диаграми на Гант и да завършат сложни проекти.

Най-добрите функции на ProofHub

Гант диаграми и Kanban табла са включени за екипи, които ги използват за реализиране на проекти.

Проследяване на времето, фактуриране и други финансови функции в това решение за управление на проекти

Интеграции с най-популярните приложения за съхранение в облак

Добра мобилна апликация за проектни мениджъри

Вградени инструменти за сътрудничество и дискусии за комуникация в екипа

Ограничения на ProofHub

Ограничени интеграции с популярни бизнес приложения и софтуер

Обучителните модули са оскъдни и могат да бъдат объркващи при изпълнението на проекти.

Цени на ProofHub

Essential: 45 $/месец на потребител

Ultimate Control: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4. 5/5 (80 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (83 отзива)

3. Freedcamp

чрез Freedcamp

Freedcamp е солидна, но доста базова алтернатива на Teamwork за управление на проекти без излишни усложнения. Притежава основните функции, от които се нуждаят проектните мениджъри, като управление на задачи, проследяване на времето и календар, без да е прекалено сложна. Това прави управлението на работата ви изключително лесно.

А най-хубавото? Безплатен е за основна употреба.

Най-добрите функции на Freedcamp

Списъците със задачи помагат на екипите да разпределят задачи и да проследяват напредъка/статуса на проектите, както и лесно да споделят ресурси като документи и графики между задачите.

Календарите на екипа, достъпни в таблото за управление, улесняват екипите да виждат всички задачи и приоритети , които са им възложени, за опростено планиране.

Налични са опции за управление на времето, с които можете да видите колко време е отнето за всяка задача и да създавате фактури, ако е необходимо.

Ограничения на Freedcamp

Основните функции на таблото за проекти затрудняват намирането на основни функции като дискусии и отчети, без да се налага да се извършва търсене.

В сравнение с другите инструменти за управление на проекти в този списък, налични са много малко native интеграции.

Цени на Freedcamp

Безплатно : Неограничен брой проекти и задачи

Минималистичен : 1,49 $/месец на потребител

Бизнес : 7,49 $/месец на потребител

Enterprise: 16,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freedcamp

G2: 4. 5/5 (130+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (460+ отзива)

4. Microsoft Teams

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams не е просто инструмент за чат. Това е всеобхватно работно пространство и инструмент за управление на проекти, който се интегрира безпроблемно с цялата Microsoft Office Suite. Teams предлага видеоконферентна връзка, споделяне на файлове и персонализирани пространства за сътрудничество, за да направи дистанционната работа малко по-малко дистанционна.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Лесна интеграция с други приложения на Microsoft като Word, Excel и PowerPoint

Сътрудничество в реално време по документи

Видеоконференции и споделяне на екрана за по-добра екипна работа

Ограничения на Microsoft Teams

Ценовите планове могат да бъдат скъпи за по-големи екипи.

Липса на съвместимост, ако вашият екип не използва изключително продукти и инструменти на Microsoft

Цени на Microsoft Teams

Безплатно: Основни функции с ограничения

Microsoft 365 Business Essentials: 4 $/на потребител/месец

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ на потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/на потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (13 0800+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9000 отзива)

5. Slack

чрез Slack

Slack е едно от най-популярните бизнес приложения за комуникация и чат между членовете на екипа. То е и една от най-добрите алтернативи на Teamwork, що се отнася до вградените функции за чат.

Представете си: лесна за навигация платформа, където цялата ви комуникация се сортира в канали. С Slack можете да се сбогувате с хаоса от имейли и да кажете „здрасти“ на организираната и рационализирана комуникация.

Приложението обаче не предлага много вградени функции, които са пряко свързани с управлението на проекти, планирането на проекти и управлението на ресурси.

Най-добрите функции на Slack

Директни съобщения и видеоразговори за комуникация в екипа

Възможности за споделяне на файлове

Отлични функции за сигурност и поверителност

Slack се интегрира с много популярни приложения на трети страни

Ограничения на Slack

Случайни проблеми с производителността по време на пиковите часове на използване

Може лесно да се разсейвате поради всички налични опции за комуникация и постоянните известия.

Не много от вградените функции могат да се използват за проследяване на задачи и други аспекти на управлението на проекти, които не са свързани с комуникацията и сътрудничеството.

Цени на Slack

Безплатни

Предимства: 7,25 $/месец на потребител

Business Plus: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 31 000 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (над 23 000 рецензии)

Сравнете Slack и Asana!

6. Taskworld

чрез Taskworld

Taskworld е едно от решенията за управление на проекти в тази област, което се фокусира върху сътрудничеството между членовете на екипа и управлението на задачите. Използвайте Taskworld, за да създавате визуални графици на проекти, да възлагате задачи и да чатите с екипа си – всичко на едно място.

Най-добрите функции на Taskworld

Управлението на задачите е лесно и позволява на екипите да следят напредъка на проектите чрез използването на удобни списъци за проследяване на напредъка на задачите.

Потребителският интерфейс е ясен и не отнема много време да се разбере.

Ограничения на Taskworld

Необходими са повече опции за интеграция с външни приложения =

Трудно е да се импортират данни от други платформи и инструменти в Taskworld

Цени на Taskworld

Безплатно: Основни функции с ограничения

Премиум: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Taskworld

G2: 4. 4/5 (80 отзива)

Capterra: 4,5/5 (220 отзива)

7. Celoxis

чрез Celoxis

Celoxis е софтуер за управление на проекти, който е идеален за хората, които обръщат внимание на детайлите. Той предлага голям брой функции на цена, която е достъпна за повечето екипи. Макар да не разполага с високотехнологични функции и много опции за интеграция, той е много адаптивен.

С Celoxis можете лесно да проследявате задачи, да управлявате ресурси и да генерирате подробни отчети. Това е идеалният инструмент за компании, които ценят вземането на решения въз основа на данни.

Най-добрите функции на Celoxis

Много гъвкави работни процеси и функции за управление на проекти

Гъвкави опции за персонализиране, за да създадете табло, което работи най-добре за вас

Много налични шаблони за проекти с готови KPI

Ограничения на Celoxis

Потребителският интерфейс на мобилното приложение е труден за използване.

В сравнение с други алтернативи на Teamwork, тук няма функции за фактуриране и издаване на фактури.

Цени на Celoxis

Облак: 25 $/месец на потребител

На място: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Celoxis

G2: 4. 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (290 отзива)

8. Workzone

чрез Workzone

Workzone представя интуитивна и лесна за използване платформа, която предлага балансиран набор от функции за ефективно управление на работната натовареност. Workzone предлага управление на задачи, шаблони за проекти и проследяване на времето. Но това, което го отличава, са персонализираните, индивидуални списъци със задачи и лесни за разбиране отчети за работната натовареност за управление на проекти във всички области.

Тази платформа е идеална за екипи, които търсят инструмент, съчетаващ простота и функционалност, който превръща управлението на проекти в лесна задача, а не в тежка работа. Цената обаче е малко висока, особено за малки екипи.

Най-добрите функции на Workzone

Отличен табло, което дава цялостен поглед върху всички екипи, проекти и дори клиенти.

Удобни списъци със задачи и автоматични напомняния по имейл ви помагат да приоритизирате задачите

Надеждни инструменти за управление на файлове

Отлично обслужване на клиенти

Ограничения на Workzone

Няма безплатна версия, освен безплатната пробна версия.

Остарял интерфейс, който не е много интуитивен, особено за задаване на задачи и определяне на приоритети

Платформата изпраща много ненужни имейли за актуализации на проектите.

Цени на Workzone

Екип: 24 $/месец на потребител

Професионална версия: 34 $/месец на потребител

Enterprise: 42 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Workzone

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 180 рецензии)

9. Clarizen

чрез Clarizen

Създаден специално за корпоративни организации, Clarizen (сега Planview AdaptiveWork) е богато на функции решение за съвместно управление на проекти.

Тази стабилна платформа ви позволява да управлявате проекти, да автоматизирате работните процеси и да сътрудничите ефективно – всичко това под един покрив. Тя предлага богат набор от функции, включително управление на задачи, планиране на ресурси и проследяване на времето. Но най-голямото й предимство? Това са богатите възможности за управление на портфолио и проекти, които ви предоставят цялостен поглед върху вашите операции.

Clarizen е идеален за тези, които търсят усъвършенствани, персонализирани решения, които могат да се адаптират към нарастващите нужди на бизнеса им.

Най-добрите функции на Clarizen

Много персонализирани табла и опции за автоматизация на работния процес

Добри функции за социално взаимодействие и сътрудничество

Отлична интеграция с много популярни бизнес инструменти и доставчици

Модерен и елегантен интерфейс

Ограничения на Clarizen

Липса на инструменти за отчитане

Ограничения за съхранение за по-ниски ценови нива

Цени на Clarizen

Свържете се с нас за подробности относно цените

Оценки и рецензии за Clarizen

G2: 3. 6/5 (40+ отзива)

Capterra: 3. 9/5 (10+ отзива)

10. Podio

чрез Podio

Добре дошли в личната ви игрална площадка в областта на управлението на работата. Podio се отличава с персонализирания си подход, предлагайки платформа, която ви позволява да създавате свои собствени работни процеси.

Изберете модулите, от които се нуждаете, интегрирайте предпочитаните от вас приложения и дори персонализирайте собствените си табла. Но това не е всичко. Функциите за сътрудничество на Podio, като интегрираните чат и видео възможности, поддържат връзката в екипа ви и насърчават прозрачна работна среда.

С Podio всичко се свежда до това да ви дадем свободата да работите по начина, по който искате, като гарантираме перфектно съответствие за бизнеса, който желае гъвкавост и контрол над работните си процеси.

Най-добрата функция на Podio

Много персонализирани и интуитивни табла за проекти, които улесняват създаването на задачи и автоматизирането на повтарящи се задачи.

Добре проектиран интерфейс

Ограничения на Podio

Липса на нови функции, които се разработват редовно

Няма поддръжка, освен ако не сте корпоративен клиент

Често се случват прекъсвания

Данните са разпръснати в различни приложения и не могат да се използват в цялата платформа.

Не е подходящ за мобилни устройства

Цени на Podio

Безплатни

Плюс: 14 $/месец на потребител

Премиум: 24 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Podio

G2: 4. 2/5 (460+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (300+ отзива)

Намерете най-добрата алтернатива на Teamwork за вашия екип

Ако в момента използвате Teamwork и той не работи добре за членовете на вашия екип, добрата новина е, че има много опции, които можете да разгледате, когато търсите най-добрия инструмент за управление на проекти. Когато започнете да оценявате всички налични инструменти, не бързайте и проучете внимателно всяка платформа, за да намерите най-добрата алтернатива на Teamwork.

Вече ви предложихме няколко варианта, които можете да разгледате, но ако искате да ускорите процеса, започнете с ClickUp. Регистрирайте се за безплатен пробен период още днес и разберете защо много хора считат ClickUp за най-добрия софтуер за управление на задачи и решение за управление на работата, което подобрява ефективността на екипа.