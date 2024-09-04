Как да зададете маркетингови OKR (с 30 примера)

Когато вашата компания иска да разшири клиентската си база и да увеличи онлайн продажбите, традиционното определяне на цели може да доведе до неясни цели като „увеличаване на познаваемостта на марката“ или „подобряване на трафика на уебсайта“. Макар тези цели да са важни, те не са достатъчно конкретни и измерими, за да доведат до точни резултати.

Тук влизат в игра целите и ключовите резултати (OKR). Като зададете ясни цели и определите измерими ключови резултати, можете да предоставите на маркетинговия си екип ясна посока и ефективно да проследявате напредъка им.

Задаването на подходящи маркетингови OKR може значително да стимулира растежа и успеха на бизнеса. Например, доставчик на SaaS може да зададе OKR като увеличаване на регистрациите на потребители с 25%, постигане на Net Promoter Score (NPS) от 40 или повече и осигуряване на 90% степен на завършеност на материалите за обучение на потребители.

С оглед на тези ключови резултати, компанията може да се фокусира върху инициативи, които да повишат удовлетвореността на клиентите, да намалят отлива и в крайна сметка да увеличат приходите чрез по-висока лоялност на клиентите. Това е пример за това как добре структурираните маркетингови OKR могат да допринесат за значителен растеж на бизнеса.

В тази статия са представени основните стъпки за определяне на ефективни маркетингови OKR, с практически примери от различни маркетингови функции.

Какво представляват маркетинговите OKR?

Маркетинговите OKR са рамка за поставяне на цели , която помага на маркетинговите екипи да превърнат бизнес целите в измерими етапи. Това е съвместен процес, който осигурява прозрачност и съгласуваност между маркетинговите усилия и цялостния растеж.

Нека разберем двата компонента на OKR:

Цели: Амбициозни, качествени изявления, които определят какво искате да постигнете (например „Да станем водеща организация в областта на технологиите за зелени горива“).

Ключови резултати: Измерими, обвързани с времето показатели, които проследяват напредъка към вашата цел (например „Увеличаване на трафика към уебсайта от ключови думи, свързани с устойчивостта, с 30%“).

Чрез определяне на ясни цели и проследяване на напредъка с измерими ключови резултати, екипите могат да вземат решения, основани на данни, и да коригират стратегиите си според нуждите.

Важно е да не се бъркат OKR с KPI (ключови показатели за ефективност). Макар и OKR, и KPI да измерват ефективността, те служат за различни цели. KPI са показатели, които измерват текущата ефективност, докато OKR поставят амбициозни цели за определен период от време.

Например, ако целта ви е да увеличите познаваемостта на марката сред целевата ви аудитория:

Един възможен ключов резултат може да бъде „Увеличаване на последователите в социалните медии с 20%“ с подходящи KPI, като броя на публикациите в социалните медии и минималния процент на ангажираност и растеж на последователите, които трябва да бъдат постигнати.

Друг ключов резултат може да бъде „постигане на медийно покритие на стойност 500 000 долара“. В този случай KPI ще включват проследяване на броя на споменаванията в медиите, медийния обхват и медийното настроение.

Маркетинговите KPI ви показват „как се справяте“, докато OKR ви показват „към къде отивате“. В идеалния случай вашите ключови резултати използват подходящи KPI, за да проследяват напредъка към вашата цел.

Основи на маркетинговите OKR

Разбирането на основните им елементи е от съществено значение за определянето на ефективни OKR. Тези елементи включват:

Фокус: Възможността да се даде приоритет на ограничен брой OKR, за да се постигне максимален ефект. Прекалено много OKR могат да разводнят усилията и да забавят напредъка.

Съгласуваност: Степента, в която OKR са свързани и допринасят за постигането на по-високи организационни цели. Тя гарантира, че всички работят за постигането на обща визия.

Прозрачност: Практиката на открито общуване на OKR в цялата организация. Тя насърчава общото разбиране, отчетността и сътрудничеството.

Достижимост: Степента, в която OKR е предизвикателен, но реалистичен. Той трябва да мотивира екипа, но да е постижим с усилие.

Редовен преглед: Непрекъснат процес на наблюдение на напредъка, предоставяне на обратна връзка и коригиране на OKR при необходимост. Той гарантира, че OKR остават актуални и постижими.

30 примера за маркетингови OKR

Сега, след като установихме основите на OKR, нека разгледаме някои практически примери за маркетингови OKR в различни дисциплини:

1. OKR за оптимизация за търсачки

OKR за оптимизация за търсачки (SEO) се фокусират върху подобряване на видимостта в органичните търсения чрез стратегическо таргетиране на ключови думи и оптимизация на уебсайта.

Ето няколко примера:

Цел 1: Увеличаване на квалифицираните органични лийдове с 30% в рамките на шест месеца.

Ключов резултат 1: Класиране на първата страница на резултатите от търсенето в Google за пет ключови думи с голям обем, които са релевантни за нашата целева аудитория.

Ключов резултат 2: Увеличаване на органичния трафик от търсене от нашата целева аудитория с 25%

Ключов резултат 3: Повишаване на конверсионния процент на уебсайта от органичен трафик с 10%

Цел 2: Подобряване на авторитета на уебсайта и класирането в органичните търсения.

Ключов резултат 1: Постигане на среден рейтинг на авторитета на домейна от 60 през следващото тримесечие.

Ключов резултат 2: Публикувайте десет висококачествени, задълбочени статии, които се класират в първите три резултата от търсенето за съответните ключови думи.

Ключов резултат 3: Увеличаване на органичния трафик към уебсайта от търсения, свързани с индустрията, с 40%.

Ключов резултат 4: Постигнете класиране в топ 3 за пет целеви ключови думи

Цел 3: Подобряване на видимостта в локалното SEO.

Ключов резултат 1: Повишаване на класирането в местните търсачки за десет целеви ключови думи с три позиции

Ключов резултат 2: Генериране на над 200 положителни онлайн рецензии

Ключов резултат 3: Увеличаване на посещаемостта на физическия магазин с 15%

чрез Ahrefs

2. OKR за маркетинг в социалните медии

OKR за маркетинг в социалните медии се фокусират върху изграждането на познаваемост на марката, увеличаването на ангажираността в социалните медии с целевата аудитория и стимулирането на трафика към уебсайта или конверсиите чрез социалните платформи.

Примери:

Цел 1: Да увеличим броя на последователите ни в социалните медии с 50% на всички платформи в рамките на шест месеца.

Ключов резултат 1: Увеличаване на последователите в Instagram с 30%

Ключов резултат 2: Увеличаване на броя на последователите в Twitter с 25%

Ключов резултат 3: Постигнете 15% увеличение на харесванията на страницата във Facebook

Цел 2: Повишаване на ангажираността на аудиторията в социалните медии с 20%.

Ключов резултат 1: Увеличаване на средния процент на ангажираност след публикация с 15%

Ключов резултат 2: Постигнете 20% увеличение на споделянията в социалните медии

Ключов резултат 3: Генериране на над 1000 споменавания в социалните медии през следващото тримесечие

3. OKR за продуктов маркетинг

OKR за продуктов маркетинг се фокусират върху позиционирането и пускането на нови продукти, генерирането на търсене на продукти и увеличаването на пазарния дял.

Примери:

Цел 1: Успешно да пуснете на пазара нов продукт X и да постигнете 10% пазарен дял в рамките на първите шест месеца.

Ключов резултат 1: Генериране на 1000 регистрации за продукта преди пускането му на пазара

Ключов резултат 2: Постигане на медийно отразяване на пускането на продукта в три издания от първи ранг.

Ключов резултат 3: Генериране на 500 000 долара приходи от продукти през първото тримесечие

Цел 2: Увеличаване на познаването и интереса към продукта сред целевата аудитория с 30%.

Ключов резултат 1: Постигане на 25% увеличение на трафика към уебсайта от търсения, свързани с продукти

Ключов резултат 2: Генериране на над 500 маркетингово квалифицирани лийда (MQL) чрез Генериране на над 500 маркетингово квалифицирани лийда (MQL) чрез съдържателен маркетинг

Ключов резултат 3: Увеличаване на заявките за демонстрация на продукта с 20%

Цел 3: Изяснете посланията за продукта за пускането на нов продукт.

Ключов резултат 1: Провеждане на десет сесии за тестване на място с потребители, за да се разбере целевата аудитория.

Ключов резултат 2: Проучете и внедрете 20 нови канала за разпространение на съдържание

Ключов резултат 3: Постигнете 20% намаление на запитванията от клиенти, свързани с характеристиките и предимствата на продуктите, в рамките на два месеца.

4. OKR за съдържателния маркетинг

OKR за съдържателния маркетинг се фокусират върху създаването на ценно съдържание, което да привлича, ангажира и задържа целевата аудитория.

Примери:

Цел 1: Увеличаване на органичния трафик на уебсайта с 40% чрез маркетинг на съдържанието.

Ключов резултат 1: Публикувайте 20 висококачествени статии в блога си всеки месец.

Ключов резултат 2: Постигнете средна степен на ангажираност с съдържанието от 5% в рамките на три месеца.

Ключов резултат 3: Генериране на над 500 входящи линкове към съдържание в рамките на шест месеца

Цел 2: Утвърдете компанията като лидер в бранша чрез съдържателен маркетинг.

Ключов резултат 1: Постигане на 30% увеличение на споделянията в социалните медии за съдържание

Ключов резултат 2: Генериране на над 100 споменавания в медиите, свързани с индустрията, въз основа на съдържанието

Ключов резултат 3: Увеличаване на абонатите на имейл бюлетина с 25%

Цел 3: Разширяване на аудиторията и задълбочаване на ангажираността чрез привлекателно съдържание.

Ключов резултат 1: Увеличете броя на последователите в социалните медии с 25% във всички платформи.

Ключов резултат 2: Повишаване на средното време, прекарано на сайта, с 20%

Ключов резултат 3: Постигане на 8% ангажираност с видео съдържанието

5. A/B тестване на OKR

A/B тестване OKR се фокусират върху подобряване на производителността на уебсайта и потребителското преживяване чрез експериментиране и вземане на решения въз основа на данни.

Примери:

Цел 1: Увеличаване на конверсионния процент на уебсайта с 15% чрез A/B тестове.

Ключов резултат 1: Провеждане на 10 A/B теста на ключови целеви страници

Ключов резултат 2: Постигане на 5% увеличение на средната стойност на поръчката чрез A/B тестване

Ключов резултат 3: Намалете процента на отпадане от уебсайта с 10% чрез A/B тестове.

Цел 2: Оптимизирайте имейл маркетинговите кампании за по-високи проценти на отваряне и кликване.

Ключов резултат 1: Провеждане на A/B тестове на пет различни теми на имейли

Ключов резултат 2: Увеличаване на процента на отворени имейли с 10% чрез A/B тестове

Ключов резултат 3: Повишаване на процента на кликвания в имейлите с 15% чрез A/B тестове

Цел 3: Намаляване на процента на отпадане от уебсайта.

Ключов резултат 1: Направете списък с 20-те страници с най-висок процент на отпадане (за да ги приоритизирате)

Ключов резултат 2: Провеждане на 30 A/B експеримента на целевите страници през това тримесечие

Ключов резултат 3: Увеличаване на процента на кликвания върху CTA на главната ни страница от 2% на 5%.

6. OKR за имейл маркетинг

OKR за имейл маркетинг подобряват ефективността на имейл кампаниите и генерират приходи чрез имейл маркетинг.

Създайте автоматизации за имейли между служители, клиенти, доставчици и партньори с ClickUp Automations.

Примери:

Цел 1: Увеличете процента на отворени имейли с 20% чрез подобрена персонализация и сегментация.

Ключов резултат 1: Внедрете персонализиране на имейлите въз основа на поведението и предпочитанията на клиентите.

Ключов резултат 2: Постигнете 20% увеличение на процента на отворени имейли

Цел 2: Генериране на 500 000 долара приходи чрез имейл маркетинг кампании.

Ключов резултат 1: Постигане на средна стойност на поръчката от 500 долара от имейл кампании

Ключов резултат 2: Увеличаване на конверсионния процент на имейлите с 15%

Ключов резултат 3: Генериране на 1000 продажби чрез имейли

7. OKR за платена реклама

Тези OKR за дигитален маркетинг включват максимизиране на възвръщаемостта на инвестициите и привличане на клиенти чрез платени рекламни канали.

Примери:

Цел 1: Увеличете възвръщаемостта на инвестициите в платени рекламни кампании с 25%.

Ключов резултат 1: Намаляване на разходите за придобиване (CPA) с 15%

Ключов резултат 2: Увеличаване на процента на кликвания (CTR) с 10%

Ключов резултат 3: Постигнете възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS) от X

Цел 2: Разширяване на привличането на клиенти чрез платени рекламни канали.

Ключов резултат 1: Привлечете 10 000 нови клиенти чрез платена реклама

Ключов резултат 2: Увеличаване на стойността на клиента за целия му жизнен цикъл (CLTV) с 10%

Ключов резултат 3: Намалете разходите за привличане на клиенти (CAC) с 15%.

Цел 3: Разширяване на обхвата на платената реклама до нови аудитории.

Ключов резултат 1: Увеличете импресиите с 30%, като същевременно поддържате ниска цена за хиляда импресии (CPM).

Ключов резултат 2: Привлечете 500 нови клиенти от целева аудитория с подобни характеристики

Ключов резултат 3: Увеличаване на пазарния дял с 5% чрез платена реклама

8. OKR за връзки с обществеността

Тези OKR са насочени към изграждане на репутацията на марката и управление на връзките с медиите.

Примери:

Цел 1: Увеличаване на познаваемостта на марката чрез медийно отразяване с 30%.

Ключов резултат 1: Осигурете 500 медийни публикации в целеви издания

Ключов резултат 2: Постигнете един милион медийни импресии

Ключов резултат 3: Увеличете споменаванията в социалните медии с 20%

Цел 2: Управлявайте и смекчавайте негативните публикации в медиите и проблемите с онлайн репутацията.

Ключов резултат 1: Намалете негативното медийно отразяване с 25%.

Ключов резултат 2: Подобряване на онлайн оценките с 10%

Ключов резултат 3: Разработване и изпълнение на план за комуникация в кризисни ситуации

Цел 3: Разширяване на медийния обхват с 25%.

Ключов резултат 1: Осигурете покритие в X брой целеви публикации

Ключов резултат 2: Увеличаване на споменаванията в медиите с X%

Ключов резултат 3: Изграждане на взаимоотношения с X нови медийни контакти

9. OKR за партньорства

Те насърчават стратегическите съюзи за разширяване на пазарния обхват и клиентската ви база.

Примери:

Цел 1: Установяване на 50 стратегически партньорства за разширяване на пазарния обхват.

Ключов резултат 1: Подписване на 30 нови споразумения за партньорство

Ключов резултат 2: Генериране на 750 000 долара приходи чрез партньорства

Ключов резултат 3: Увеличаване на клиентската база с 50% чрез препоръки от партньори

Цел 2: Укрепване на съществуващите партньорства за повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Ключов резултат 1: Постигане на оценка за удовлетвореност на клиентите от поне 7,5/10 за услуги, свързани с партньори.

Ключов резултат 2: Увеличаване на ефективността на съвместните маркетингови кампании с 20%

Ключов резултат 3: Намалете отлива на партньори с 15%

10. OKR за успех на клиентите

Те са насочени към повишаване на удовлетвореността на клиентите, задържането им и тяхната дългосрочна стойност.

Прогнозирайте приходите от продажби и идентифицирайте често срещаните причини за отлив на клиенти с таблата за управление на ClickUp.

Примери:

Цел 1: Повишаване на удовлетвореността на клиентите с 15%.

Ключов резултат 1: Постигане на оценка за удовлетвореност на клиентите от 8/10

Ключов резултат 2: Намалете отлива на клиенти с 10%

Ключов резултат 3: Увеличаване на стойността на клиента за целия му жизнен цикъл с 15%

Цел 2: Увеличаване на задържането на клиенти чрез проактивно ангажиране.

Ключов резултат 1: Увеличаване на степента на ангажираност на клиентите с 20%

Ключов резултат 2: Намалете времето за разрешаване на проблеми на клиенти с 25%.

Ключов резултат 3: Внедрете три нови инициативи за успех на клиентите

Цел 3: Повишаване на удовлетвореността на клиентите с 15%.

Ключов резултат 1: Намалете времето за разрешаване на заявки за поддръжка на клиенти с 20%.

Ключов резултат 2: Увеличаване на нетния индекс на препоръчителност (NPS) на клиентите с 10%

11. OKR за мобилен маркетинг

Те са насочени към оптимизиране на маркетинговите усилия и резултати за мобилни устройства.

Примери:

Цел 1: Увеличете мобилните конверсии с 30%.

Ключов резултат 1: Подобряване на времето за зареждане на мобилния уебсайт с 20%

Ключов резултат 2: Увеличаване на изтеглянията на мобилни приложения с 25%

Ключов резултат 3: Постигане на X% мобилна конверсия

Ключов резултат 4: Увеличаване на броя на месечно активните потребители на мобилното приложение с 30%

Цел 2: Повишаване на видимостта и изтеглянията в оптимизацията на магазина за приложения (ASO).

Ключов резултат 1: Подобряване на класирането в магазина за приложения за пет целеви ключови думи

Ключов резултат 2: Увеличаване на изтеглянията на приложението с 25%

Ключов резултат 3: Постигнете рейтинг 4/5 в магазина за приложения

Цел 3: Увеличете задържането на потребителите на приложението с 25%.

Ключов резултат 1: Намалете процента на отпадане на потребители на приложението с 15%.

Ключов резултат 2: Увеличаване на средната продължителност на сесията с 20%

Ключов резултат 3: Внедрете три нови функции за ангажираност в приложението

Как да задавате и проследявате маркетинговите OKR

Ето стъпка по стъпка ръководство за създаване на маркетингови OKR и използване на инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да ги оптимизирате:

Стъпка 1: Разберете целите на вашата организация

Започнете с преглед на целите на вашата организация за предстоящото тримесечие. Това ще ви помогне да се уверите, че вашите маркетингови OKR подкрепят по-широките цели на компанията.

Пример: Цел на компанията: Увеличаване на пазарния дял в индустрията за устойчива мода с 20% през следващото тримесечие; маркетинговите OKR могат да включват: Цел: Повишаване на познаваемостта и предпочитанията към марката сред потребителите, загрижени за околната среда. Ключов резултат 1: Увеличаване на трафика към уебсайта от органично търсене с 30%

Ключов резултат 2: Повишаване на ангажираността в социалните медии с 50% на ключовите платформи Цел: Оптимизиране на продуктовите предложения и съобщенията за целевата аудитория. Ключов резултат 1: Стартиране на нова устойчива продуктова линия с фокус върху рециклирани материали

Ключов резултат 2: Увеличаване на рейтинга на удовлетвореността на клиентите с 10%

Ключов резултат 3: Намаляване на връщанията на продукти с 25%

Можете също да използвате шаблона за OKR рамка на ClickUp , за да зададете и съгласувате целите в цялата организация. Всяка цел е свързана с конкретни ключови резултати, което гарантира, че всички работят за постигането на едни и същи цели. Тази структура подобрява фокуса и съгласуваността, което е от решаващо значение за постигането на резултати.

Изтеглете този шаблон Създайте и проследявайте конкретни SMART цели, които са в съответствие с основната цел на вашия екип, като използвате шаблона за OKR рамка на ClickUp.

С вградените функции за проследяване на целите, шаблонът ви позволява да следите напредъка на всяка цел и свързаните с нея ключови резултати. Можете да видите в реално време колко сте близо до постигането на целите си, което ви позволява да вземате информирани решения и да правите необходимите корекции.

Шаблонът също така разполага с персонализирани табла, които предоставят визуално представяне на вашите OKR. Тези табла могат да бъдат адаптирани към вашите специфични нужди, за да проследявате напредъка, да идентифицирате пречките и да гарантирате, че вашият екип остава на правилния път.

Стъпка 2: Разделете целите

Разделете целите на организацията на конкретни маркетингови цели с ClickUp Goals. Те трябва да бъдат амбициозни, прозрачни и мотивиращи. За да не претоварвате екипа, се придържайте към 3-4 цели наведнъж.

Разделете целите на различни задачи с ClickUp Goals.

Стъпка 3: Разработете ключови резултати за всяка цел

Разработете от 3 до 5 ключови резултата за всеки маркетингов OKR. Тези ключови резултати трябва да бъдат конкретни, измерими и обвързани с времеви рамки, като предоставят ясен път за постигане на целта.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp може да ви помогне да създадете и управлявате OKR, които водят до резултати.

Проследявайте и анализирайте напредъка към вашите маркетингови цели с софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Софтуерът опростява и оптимизира маркетинговите операции. Една от най-забележителните му способности е възможността да помага на вашия маркетингов екип да създава и управлява OKR, които водят до измерими резултати.

Той предлага и следните функции:

Предоставя централизирано работно пространство , където маркетинговите екипи могат да определят своите цели и да ги разбият на ключови резултати. Това гарантира, че всички са съгласувани със стратегическите цели на компанията и могат лесно да проследяват напредъка в реално време.

Функциите за проследяване на целите позволяват на екипите да визуализират своите OKR с диаграми на Гант, времеви графики и персонализирани табла в ClickUp . Това улеснява проследяването на напредъка, коригирането на стратегиите и гарантира, че ключовите резултати се постигат навреме.

Вградените комуникационни инструменти като чат, коментари и споделяне на документи подобряват сътрудничеството в екипа, като гарантират, че всички, участващи в процеса на OKR, са на една и съща страница. Това води до по-добра координация и по-бързо изпълнение на маркетинговите стратегии.

Преди ClickUp, комуникирането на статуса и резултатите от нашите глобални и регионални маркетингови кампании към нашите бизнес единици беше далеч от оптимално. С нашите нови табла за управление спестяваме време, а нашите заинтересовани страни имат достъп в реално време до информацията, от която се нуждаят, когато им е необходима.

Преди ClickUp, комуникирането на състоянието и ефективността на нашите глобални и регионални маркетингови кампании към нашите бизнес единици беше далеч от оптимално. С нашите нови табла за управление спестяваме време, а нашите заинтересовани страни имат достъп в реално време до информацията, от която се нуждаят, когато им е необходима.

Стъпка 4: Проследявайте и наблюдавайте напредъка

Използвайте ClickUp Views, за да проследявате и наблюдавате напредъка на OKR. Ето няколко идеи, с които да започнете:

Изглед на списък: Организирайте OKR в списъци въз основа на техните цели, екипи или времеви рамки. Това предоставя ясен преглед на целите и напредъка по тяхното постигане.

Изглед на таблото: Визуализирайте вашите OKR като карти на табло, което ви позволява да проследявате напредъка им през различни етапи (например, Завърши, В процес, Завършено).

Календарна гледка: Планирайте ключови етапи и крайни срокове, свързани с вашите OKR, за да гарантирате навременното им изпълнение.

Редовно преглеждайте и актуализирайте OKR, за да се уверите, че те остават актуални и в съответствие с целите на компанията. Ако OKR вече не съответстват на целите на компанията или се окажат недостижими, направете необходимите корекции.

Не забравяйте да отпразнувате успеха на екипа, за да поддържате морала и мотивацията.

Визуализирайте вашите OKR в над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Общи съвети за определяне на подходящи OKR за вашия екип

Ето кратко резюме на най-добрите практики при изготвянето на маркетингови OKR:

Насърчавайте всички членове на екипа да дават мнение при определянето на OKR. Това насърчава чувството за принадлежност и съгласуваност.

Уверете се, че вашите OKR допринасят директно за общите бизнес цели .

Избягвайте да претоварвате екипа си с прекалено много цели. Определете приоритетите и се концентрирайте върху това, което наистина има значение.

Използвайте измерими показатели , за да проследявате точно напредъка.

OKR трябва да мотивират екипа да се стреми към съвършенство, без да бъде нереалистичен.

OKR не са неизменни. Следете редовно напредъка и правите корекции, ако е необходимо.

Отчитайте и награждавайте постиженията , за да поддържате мотивацията на екипа.

Прочетете също: 12 безплатни шаблона за маркетингов план за изготвяне на маркетингова стратегия

Предимства и предизвикателства на маркетинговите OKR

Сред основните предимства на маркетинговите OKR са:

Приоритизиране и съгласуване: OKR помагат на екипите да приоритизират усилията си и гарантират, че всички работят за постигането на едни и същи цели.

Отговорност: Чрез ясното дефиниране на ключовите резултати създавате чувство за отговорност сред членовете на екипа.

Информирано вземане на решения: Проследяването на тези резултати предоставя ценна информация за информирано вземане на решения.

Повишаване на морала и ангажираността: Амбициозните цели и измеримият напредък могат да повишат морала и ангажираността на екипа.

83% от анкетираните лица, вземащи решения, в доклада за въздействието на OKR на Mooncamp са съгласни, че OKR са имали и продължават да имат положително въздействие върху техните организации.

Процесът на определяне на цели обаче може да бъде съпътстван от някои предизвикателства. Един от най-големите проблеми при внедряването на OKR е определянето на амбициозни, но постижими цели. Това има пряко влияние върху осигуряването на подкрепата на ръководството, без която внедряването на OKR може да се провали.

Ето няколко начина да преодолеете това и други предизвикателства:

Предизвикателство Решение Риск от прекалено фокусиране върху постигането на ключови резултати, а не върху дългосрочната цел Балансирайте краткосрочните и дългосрочните цели Не всички резултати от маркетинговия план могат лесно да бъдат количествено измерени. Намерете креативни начини за измерване на качествените резултати. Въвеждането на OKR може да срещне съпротива от членовете на екипа, които предпочитат традиционните методи за определяне на цели. Ефективно комуникирайте предимствата на OKR рамката Ефективното използване на OKR изисква дисциплина и редовни цикли на преглед. Непоследователното прилагане може да доведе до минимално подобрение на резултатите. Въведете месечни, тримесечни или полугодишни цикли на преглед, в зависимост от продължителността на OKR.

Постигане на успех в маркетинга с подходящите OKR

Добрите маркетингови OKR предоставят мощна рамка за поставяне на цели, проследяване на напредъка и постигане на резултати. Като следват принципите, описани в тази статия, и използват маркетингови инструменти като ClickUp, маркетинговите екипи могат да подобрят своята ефективност, да усъвършенстват сътрудничеството и в крайна сметка да допринесат за цялостния успех на организацията.

Не забравяйте, че ключът към успешните OKR е в определянето на подходящи цели, които мотивират (а не разубеждават) вашия екип, като същевременно променят критичните бизнес цели. Чрез усърдно проследяване на напредъка и култивиране на култура на непрекъснато усъвършенстване можете да поддържате фокуса върху стратегическите цели. Използването на платформа като ClickUp и нейните функции може да бъде изключително полезно за опростяване на този процес.

Опитайте ClickUp още днес.